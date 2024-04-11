10 nejlepších podcastů o leadershipu, které nastartují vaši cestu k úspěchu

Hledáte nové pohledy, nejnovější poznatky a strategie, které vám pomohou zlepšit vaše vedoucí schopnosti? Pak nehledejte nic jiného než svět podcastů!
V dnešním obchodním světě je neustálé vzdělávání v oblasti vedení důležitější než kdy jindy. Vedení je více než autorita a tituly; je to schopnost inspirovat, vést a inovovat. A hledání znalostí, růst a vývoj jsou klíčem k efektivnímu vedení.
Jako vedoucí pracovník musíte být neustálým studentem, odhodlaným zdokonalovat své dovednosti a udržovat si náskok před ostatními. Najít si však čas na učení ve svém nabitém programu může být náročné.
Právě zde přicházejí na řadu podcasty o leadershipu. Nabízejí jedinečnou kombinaci inspirace, vzdělání a praktických poznatků a vynikají jako pohodlné a dostupné nástroje pro každodenní práci lídrů, kteří chtějí rozšířit své obzory a zdokonalit své dovednosti.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších podcastů o leadershipu.
Podcasty o porozumění vedení lidí
S více než 5 miliony podcastů po celém světě si podcasty podmanily digitální svět. Počet posluchačů podcastů v roce 2023 přesáhl 460 milionů a do letošního roku by měl dosáhnout 504,9 milionů.
Ale co dělá podcasty tak populární? Jedním z důvodů je jejich pohodlnost a dostupnost.
59 % lidí při poslechu podcastů vykonává více činností najednou. Ať už tedy pracujete, děláte domácí práce, řídíte, relaxujete nebo cvičíte, podcasty vám umožní zapojit mysl i tělo. Výzkumy také naznačují, že podcasty motivují lidi a zvyšují jejich produktivitu.
Podcasty o leadershipu jsou virtuálními mentory, ke kterým se dostanete několika klepnutími na smartphonu nebo notebooku. Mnoho podcastů obsahuje rozhovory s myšlenkovými lídry, odborníky z oboru a úspěšnými praktikujícími, které nabízejí nahlédnutí do různých stylů leadershipu, strategií, filozofií a zkušeností z reálného světa.
Se správnými podcasty o leadershipu můžete:
- Překonejte profesní překážky a získejte neocenitelné zkušenosti.
- Získejte praktické rady pro rozvoj vedoucích schopností.
- Vylepšete své vedoucí schopnosti a najděte svůj styl vedení.
- Staňte se součástí komunity lídrů, vyměňujte si nápady a rostěte společně.
Nejlepší podcasty o leadershipu: podrobnosti a postřehy
Najdete tu podcasty pro každou oblast zájmu, od produktivity až po profesní růst. To činí hledání těch správných podcastů velmi obtížným, zejména pokud musíte prohledat 5 milionů z nich.
Ale nebojte se, vybrali jsme pro vás 10 nejlepších podcastů o leadershipu.
1. Jocko Podcast
Hledáte praktické rady a jedinečný pohled na vedení lidí? Podcast Jocko Podcast vás nezklame.
Podcast Jocko Podcast, který moderuje Jocko Willink, bývalý důstojník Navy SEAL, autor a konzultant v oblasti vedení lidí, nabízí vojenský pohled na vedení lidí, osobní a profesní rozvoj a disciplínu.
Jocko má 20 let zkušeností u Navy SEAL a je spoluzakladatelem společnosti Echelon Front, která poskytuje lekce leadershipu jednotlivcům, leadershipovým týmům a organizacím.
Poskytuje vám přímé nápady a názory na to, jak přistupovat k výzvám a dosahovat svých cílů. A tyto nápady přesahují rámec vedení. Můžete je aplikovat ve všech oblastech svého života.
Tento podcast o leadershipu má formu rozhovoru, ve kterém Jocko zve hosty jako Jordan Peterson, Dakota Meyer a Alex Honnold, aby diskutovali o různých tématech. Každá epizoda může trvat od 10 minut do 6 hodin.
Epizody, které musíte slyšet
2. HBR IdeaCast
Jako vedoucí pracovník možná nemáte vždy čas poslouchat dlouhé podcasty o leadershipu. Pokud tedy chcete cenné tipy v krátkých epizodách, je pro vás ideální IdeaCast od Harvard Business Review.
Moderátoři Alison Beard a Curt Nickisch vezmou posluchače na fascinující cestu po lekcích leadershipu, nejnovějších trendech a výzvách. Každá epizoda trvá téměř 30 minut a zahrnuje rozhovory s odborníky z oboru, lídry, profesory a autory.
Mezi nedávnými hosty podcastů byli Bob Sutton (profesor na Stanfordově univerzitě), Cheryl Strauss Einhorn (generální ředitelka společnosti Decisive) a Ted Bililies (výkonný ředitel společnosti AlixPartners).
Úspěch tohoto podcastu je patrný z jeho mnoha epizod a dlouhé historie. Má přes 900 epizod, které sahají až do roku 2006! Nejnovější epizody se zaměřují na ekonomiku freelancerů, individuální schůzky, politiky návratu do kanceláře, řízení týmů a další témata.
Epizody, které musíte slyšet
3. Zeptejte se generálního ředitele
Chcete se učit přímo od nejúspěšnějších generálních ředitelů?
Greg Demetriou, bývalý detektiv a současný generální ředitel společnosti Lorraine Gregory Communications, je zakladatelem a moderátorem podcastu Ask a CEO. Rozhovory s zakladateli a generálními řediteli z různých odvětví mu umožňují poznat jejich názory, cesty, výzvy a úspěchy.
Jednou z nejlepších věcí na tomto podcastu o leadershipu je to, že můžete poslouchat autentické rozhovory. Hosté upřímně hovoří o svých neúspěších a obtížích. Získáte tak realistické znalosti o tom, jak čelit výzvám a zvítězit.
Mezi nedávnými hosty podcastu byli Frank Romeo (aktivista a lektor v oblasti PTSD), Jennifer Marks (výkonná ředitelka J. P. Morgan Private Bank) a Michael Dowling (generální ředitel Northwell Health). Epizody trvají obvykle 15 minut až hodinu.
Epizody, které musíte slyšet
4. Podcast Andyho Stanleyho o vedení lidí
Další skvělý podcast o leadershipu, Andy Stanley Leadership podcast, se zabývá relevantními tématy, jako je komunikace, rozhodování, motivace, základní hodnoty, přechody v leadershipu, stanovování cílů a vedení obtížných rozhovorů.
Andy Stanley má vášeň pro výuku a práci s publikem a více než třicet let zkušeností jako řečník na akcích zaměřených na vedení. Je také vyhledávaným komunikátorem, zakladatelem North Point Ministries a autorem více než 20 bestsellerů.
Epizody podcastu jsou krátké, trvají přibližně 20 minut. Každá epizoda nabízí podrobné rozhovory s moderátorem Lane Jonesem nebo hostem. Podcast poskytuje začínajícím a novým lídrům jedinečné postřehy, zkušenosti a praktické rady s příklady z reálného života.
Epizody, které musíte slyšet
5. Podcast EntreLeadership
Podcast EntreLeadership moderuje Dave Ramsey, generální ředitel a zakladatel společnosti Ramsey Solutions, která pomáhá lidem získat kontrolu nad svými financemi. Tento podcast je jedinečný a stojí za poslech díky svému originálnímu formátu a zkušenostem moderátora.
Dave Ramsey byl kdysi na pokraji bankrotu, dokud nenašel cestu k místní rozhlasové stanici. Díky své vytrvalosti a odhodlání založil společnost Ramsey Solutions a stal se bestsellerovým autorem.
Založil podcast The EntreLeadership Podcast, aby pomohl lidem převzít kontrolu nad svým životem, zlepšit svůj osobní růst a rozvoj a vyvarovat se chyb, které sám udělal v mládí.
Dave přijímá živé dotazy volajících, interpretuje je pro posluchače a poskytuje řešení a praktické rady. Epizody trvají obvykle 30 minut až 1 hodinu.
Kromě toho hovoří také se slavnými osobnostmi a odborníky z oboru, jako jsou Kacy Maxwell (výkonná ředitelka marketingu, Ramsey Group), George Kamel (výkonný viceprezident B2C Suzanne Simms) atd.
Témata sahají od správného rozhodování a mentálních návyků až po diskusi o úspěších, neúspěších a plánovacích strategiích v oblasti vedení.
Epizody, které musíte slyšet
6. Leadership Biz Cafe s Tanveerem Naseerem
Dokonalá šálek kávy a podnětná konverzace s některými z nejznámějších odborníků na vedení lidí – zní to jako sen, že? S Leadership Biz Cafe už to sen není.
Leadership Biz Cafe zahrnuje rozhovory s oceněnými výzkumníky, odborníky a zkušenými lídry s praktickými postřehy. Mezi oblíbené hosty podcastu patří Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant a Charles Conn.
Tento podcast o leadershipu se zabývá širokou škálou témat. Patří mezi ně příprava na krize, podpora úspěchu zaměstnanců a nezbytné myšlení a vedení v době změn a krizí. Konečným cílem je poskytnout aspirujícím lídrům praktické rady a podpořit jejich osobní rozvoj. Každá epizoda je vedena ve formátu rozhovoru a trvá 30–60 minut.
Moderátor Tanveer Naseer patří mezi nejvýznamnější řečníky na téma vedení na světě a získal nespočet ocenění. Jeho společnost Tanveer Naseer Leadership je lídrem v oblasti firemního školení a poradenství v oblasti vedení.
Epizody, které musíte slyšet
7. Odvažte se vést s Brené Brown
Podcast „Dare to Lead“ moderuje Brené Brown, autorka, profesorka a řečnice, a vychází z její bestsellerové knihy. Podcast o leadershipu obsahuje rozhovory s katalyzátory změn, tvůrci kulturních změn a více než několika potížisty, kteří se odváží vést.
S hosty diskutuje v konverzačním formátu o různých tématech, jako je odolnost, stres, psychologické a emocionální potřeby na pracovišti, syndrom podvodníka a inkluzivita.
Mezi její nejoblíbenější hosty patří Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Dr. Amishi Jha, Tsedal Neeley a Ruchika Tulshyan. V epizodách trvajících od 40 do 80 minut Brown nabízí poutavý pohled na leadership.
Podcast je relevantní, protože se zaměřuje na rozvoj soucitných a úspěšných lídrů, kteří si cení odvahy, srdce a empatie.
Epizody, které musíte slyšet
8. Koučování pro vedoucí pracovníky
Podle mantry se lídři nerodí, ale vyvíjejí se. Coaching for Leaders je jedním z nejlepších podcastů o leadershipu pro osobní rozvoj. Moderuje ho Dr. Dave Stachowiak, kouč leadershipu, řečník a autor.
Podcast zaznamenal přes 30 milionů stažení a nabízí zajímavé rozhovory s obchodními experty, výzkumníky a autory. Mezi nimi jsou rozhovory s Danielem Golemanem, Guyem Razem, Adamem Grantem a Jimem Mattisem.
Podcast Coaching for Leaders je díky široké škále témat a různým úhlům pohledu vhodný jak pro zkušené obchodní lídry, tak pro nové a začínající lídry.
Mezi témata diskutovaná v podcastech patří sebeuvědomění, rozvoj vyjednávacích schopností, budování psychologické bezpečnosti, poskytování zpětné vazby a podpora inkluzivity.
Epizody trvají obvykle kolem 30 minut, takže se snadno poslouchají a vstřebávají.
Epizody, které musíte slyšet
9. Lean In od Sheryl Sandberg
Lean In od Sheryl Sandberg patří mezi nejlepší podcasty o leadershipu, které pomáhají ženám dosáhnout jejich ambicí. Jedná se o podcast zaměřený na ženy, který sdílí důležité zdroje pro osobní rozvoj, podporuje rovnost pohlaví a nabízí řešení problémů, s nimiž se ženy často potýkají na pracovišti.
Moderuje je Sheryl Sandberg, technologická manažerka, autorka a spoluzakladatelka nadace Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Každá epizoda podcastu trvá 30–55 minut.
V jednotlivých epizodách Sheryl diskutuje o mnohem více než jen o vedení. Zabývá se osobními událostmi a důležitými tématy, jako je zaujatost vůči sympatičnosti, zastoupení žen v politice, výchova sebevědomých žen, přehlížení žen ve zdravotnictví a další. V podcastu vystupují hosté jako Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski a Fatima Goss Graves.
Lean In také nabízí příležitosti pro mentorství a budování podpůrné sítě pro ženy.
Epizody, které musíte slyšet
10. The Dov Baron Show (dříve Leadership and Loyalty)
Podcast The Dov Baron Show, dříve nazývaný Leadership and Loyalty, je považován za podcast, který poslouchají vedoucí pracovníci společností z žebříčku Fortune 500. Moderátor Dov Baron, jeden ze 100 nejlepších řečníků podle časopisu Inc. Magazine, v tomto podcastu diskutuje o vedení lidí v psychologickém kontextu.
Podrobněji se zabývá různými rolemi a klade důraz na emocionální aspekty vedení. Epizody zkoumají inspirativní příběhy, tajemství a dovednosti podnikatelů, vědců a držitelů cen Emmy, které posluchačům pomáhají připravit se na efektivní vedení.
Podcasty pokrývají témata jako vztahy mezi vedoucími pracovníky a neurodiverzita, reprezentace a hledání svého poslání – zkrátka vše, co potřebujete vědět! Mezi významné hosty patří Dr. Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams a Dr. Azra Raza.
Epizody, které musíte slyšet
Zlepšete své vedoucí schopnosti s ClickUp
Vedení není jen o myšlení, ale také o efektivním využívání nejlepších dostupných nástrojů a zdrojů. I ti největší světoví lídři potřebují ty nejlepší nástroje, aby mohli rozvíjet své vedoucí schopnosti a posilovat svůj osobní i profesní růst.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů, který díky svým mnoha funkcím umožňuje rozvoj vedoucích schopností a efektivní vedení.
S platformou pro správu projektů ClickUp můžete zefektivnit a automatizovat své procesy, sledovat pokrok, monitorovat zdraví týmu, řídit a analyzovat rizika, stanovovat dosažitelné cíle, spolupracovat v reálném čase a mnoho dalšího.
Přizpůsobitelné ovládací panely
Jako vedoucí pracovník musíte mít přehled o procesech a projektech ve vaší společnosti. Dashboard s praktickými informacemi a přehledy na vysoké úrovni vám tuto úlohu usnadní.
Proto vám ClickUp umožňuje vytvářet přizpůsobené panely, které kombinují všechny informace, ke kterým chcete mít přístup v reálném čase. Svůj dokonalý panel si můžete navrhnout výběrem z více než 50 widgetů.
Ať už chcete přidělovat zdroje, rozdělovat a přidělovat úkoly svému týmu, plánovat a hodnotit své cíle nebo získat cenné poznatky, dashboardy ClickUp vám to umožní.
Zobrazení ClickUp
Stejně jako přizpůsobitelný dashboard vám pomáhá zůstat informovaní, i více pohledů usnadňuje sledování pokroku a správu pracovních postupů.
Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp vyhoví vašim různorodým preferencím v oblasti správy úkolů a vizualizace pracovních postupů.
Můžete použít zobrazení seznamu, tabule, Ganttova diagramu, aktivit, pracovní zátěže a další podle svých potřeb a konkrétních požadavků.
Šablony ClickUp
Péče o vaše zaměstnance je jednou z nejdůležitějších povinností vedoucího pracovníka. Právě v tom vám může pomoci šablona Leadership Team Health Monitor od ClickUp. Pomůže vám sledovat, jak se daří všem zaměstnancům.
Poskytuje vám informace o výkonu v reálném čase, identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit, a sleduje pokrok, aby maximalizoval potenciál a úspěch vašeho týmu. Navíc vám pomáhá udržovat transparentnost, vytvářet otevřený dialog a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
Můžete také využít šablony pro řízení projektů ClickUp, které vám usnadní a zrychlí práci.
Obohaťte své vedoucí schopnosti
Vedení není jednorázová záležitost, je to nekonečná cesta. Tyto podcasty o vedení můžete považovat za své důvěryhodné společníky na této cestě. Od významných manažerů po nováčky, tyto podcasty sdílejí to, co je potřeba k tomu, abyste se stali skvělým a soucitným lídrem.
Každá epizoda je mini lekcí, která vám poskytne zajímavé triky, cenné rady a hluboké postřehy, které vám pomohou čelit výzvám a dosáhnout úspěchu.
Chcete-li posunout své vedoucí schopnosti na vyšší úroveň, je nejlepší mít po ruce ty nejlepší nástroje. Objevte kouzlo ClickUp a posuňte své schopnosti na vyšší úroveň ještě dnes – zaregistrujte se zdarma!
Často kladené otázky
Jaký je nejoblíbenější podcast o leadershipu?
Podcast Andy Stanley Leadership and Coaching for Leaders patří mezi nejlepší podcasty o leadershipu.
Proč poslouchat podcasty o leadershipu?
Poslech podcastů o leadershipu představuje pohodlný a dostupný způsob, jak získat cenné poznatky, učit se od zkušených lídrů a zůstat v obraze ohledně nejnovějších trendů a strategií v dynamické oblasti leadershipu.
Jaké podcasty poslouchají generální ředitelé?
Generální ředitelé často poslouchají podcasty o leadershipu podle svých zájmů a zaměření odvětví. Mezi ně patří například The Dov Baron Show, Coaching for Leaders a Jocko Podcast.