10 nejlepších technologických podcastů, díky kterým budete mít přehled o novinkách v oboru

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo poslouchat vaše oblíbené technologické experty, jak bez zábran diskutují o tématech, která milují?
Technologické podcasty nabízejí přesně tuto zkušenost. Je to jako být moucha na zdi v obývacím pokoji technologického titána a pasivně si rozšiřovat své technologické dovednosti a znalosti.
Ale den má jen omezený počet hodin a upřímně řečeno, trh je zaplaven podcasty o technologiích, které se tváří jako „špičkové“, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jak tedy najít ten správný?
Jsme tu, abychom vám pomohli. V tomto článku jsme pro vás připravili seznam 10 nejlepších technologických podcastů roku 2024, které si prostě nemůžete nechat ujít. Stiskněte tlačítko přehrát a naladěte se. ?️
10 nejlepších technologických podcastů
Ať už chcete nahlédnout do života softwarového vývojáře, porozumět vnitřnímu fungování mysli technologického lídra nebo získat nejnovější technologické zprávy, těchto 10 podcastů nesmí ve vašem playlistu chybět.
1. Darknet Diaries
V pořadu Darknet Diaries moderátor Jack Rhysider sdílí skutečné příběhy o hackerství, stínovém IT a kyberkriminalitě. Rozhovory s odborníky, kteří z první ruky popisují motivy digitálních zločinů. Ryhsider pak tyto příběhy využívá k tomu, aby posluchačům vysvětlil význam informační bezpečnosti (infosec).
Díky poutavému stylu vyprávění moderátora a jeho hlubokým znalostem technologického průmyslu je poslech podcastu strhujícím zážitkem. Podcast nastoluje kritické otázky týkající se závislosti, veřejného zdraví a trestního soudnictví.
Darknet Diaries je povinnou poslechovou záležitostí pro odborníky na kyberbezpečnost a technologické nadšence, které zajímají skryté aspekty technologického světa.
Epizody, které musíte slyšet
2. Podcast o internetu věcí (IoT)
Podcast IoT (Internet věcí), který moderují Stacey Higginbotham a Kevin Tofel, se zabývá IoT v oblasti spotřebitelů, podniků a průmyslu.
V každé epizodě vystupují přední představitelé technologického průmyslu, kteří vedou řadu brilantních a informativních dialogů. Tento podcast je pro vás, pokud máte rádi místa v první řadě při fascinujících diskusích o chytrých zařízeních, konektivitě, technologických trendech a dopadu IoT na společnost jako celek.
Bohužel, po osmi letech a 437 epizodách podcast přestal vydávat nové epizody. Nicméně jejich starší epizody stojí za poslech. I když možná nezískáte nejnovější informace o technologických trendech, stávající epizody nabízejí hodnotné informace, které obvykle najdete v knihách o umělé inteligenci.
Epizody, které musíte slyšet
3. Podcast a16z
Andreessen Horowitz, přední venture kapitálová společnost se sídlem v kalifornském Silicon Valley, produkuje podcast The a16z Podcast. Moderátorkou podcastu je Stephanie Smith a hosty jsou zkušení lídři v oblasti technologií a financí a veteráni z obchodního světa. Zakladatelé Ben Horowitz a Marc Andreessen se někdy zastaví, aby se podělili o své odborné znalosti.
Epizody poskytují osvěžující a ucelený pohled na technologickou scénu z perspektivy investorů a odborníků, což bude zajímat většinu z nás. Zabývají se novými technologickými trendy, disruptivními technologiemi a budoucností různých odvětví. Stačí si vybrat, oni o tom budou mluvit.
Díky vysoké kvalitě produkce a podrobným diskusím je podcast a16z nepostradatelným zdrojem informací pro všechny, kteří se zajímají o nejnovější technologické trendy, jako jsou nejlepší nástroje SaaS a sektor startupů.
Epizody, které musíte slyšet
4. Waveform: Podcast MKBHD
Tento podcast moderuje populární technologický recenzent a youtuber Marques Brownlee (MKBHD) spolu s Andrewem Manganellim a Davidem Imelem. Epizody jsou podobné technologickému obsahu, který MKBHD zveřejňuje na YouTube, ale poskytují podrobnější recenze nejnovějších gadgetů a elektromobilů.
Každá epizoda je plná fascinujících informací, ale co tento podcast opravdu odlišuje, je jeho schopnost rozesmát posluchače. Brownlee často sdílí zábavné anekdoty a ironické komentáře k spotřební elektronice, čímž udržuje lehkou a zábavnou atmosféru. Účast Hasana Minhaje v technologickém podcastu je důkazem jeho komediálního půvabu.
Pokud jste technologický nadšenec a chcete být v obraze ohledně technologických novinek a nově uvedených elektromobilů (EV), tento podcast je pro vás povinností.
Epizody, které musíte slyšet
5. Odpovědět všem
Podcast Reply All, moderovaný P. J. Vogtem a Alexem Goldmanem, poukazuje na dynamický vztah mezi lidmi a online světem. Každá epizoda vás vezme na cestu reálnými zážitky a prozkoumá, jak internet změnil naše životy, práci a vztahy s ostatními lidmi.
Podrobně se zabývá tím, jak internet ovlivnil lidi a jak lidské chování formovalo internet. V každé epizodě se dozvíte něco nového, ale nedivte se, pokud budete přemýšlet, zda je technologie požehnáním, nebo prokletím.
Od odhalování internetových podvodů po zkoumání online komunit – tento podcast kombinuje investigativní žurnalistiku s humorem a dělá tak zdánlivě nejasná témata zábavnými a poučnými.
Epizody, které musíte slyšet
6. Podcast H3
Podcast H3, moderovaný komiky Ethanem a Hilou Kleinovými, nabízí zábavný pohled na internetovou kulturu a občas se zabývá také umělou inteligencí, technologiemi a politikou.
Pořad si v průběhu let získal popularitu díky komediálnímu talentu moderátorů a rozmanitým tématům, která jsou v každé epizodě diskutována. Pokud hledáte zábavný a informativní způsob, jak se udržet v obraze o online a technologickém světě, poslechněte si tento podcast.
Epizody, které musíte slyšet
7. Velké technologie
Big Tech, moderovaný Taylorem Owenem, je poutavá série podcastů, která se zabývá používáním a zneužíváním technologií v dnešním světě. Pokud máte rádi intenzivní a tvrdé diskuse o technologiích, je tento podcast právě pro vás.
Owen vede podnětné a hluboké rozhovory se svými hosty, mezi nimiž jsou vedoucí představitelé podniků z různých odvětví a funkčních oblastí. Epizody nastolují zásadní otázky týkající se svobody projevu v digitálním věku, správy technologií, ochrany soukromí a rostoucí moci technologických gigantů.
Moderátor občas zdvořile nesouhlasí s názory hostů a předkládá své argumenty. Jako posluchač získáte přehled o různých pohledech na některé z nejzávažnějších problémů v technologickém světě.
Epizody, které musíte slyšet
8. Masters of Scale
Podcast Masters of Scale je autoritativním průvodcem složitou dynamikou růstu podnikání. Moderátorem je Reid Hoffman, spoluzakladatel LinkedIn.
Jak lze očekávat, tento technologický podcast se zaměřuje na podnikání a zakládání firem. Je však třeba ocenit, že se snaží jít hlouběji a zkoumá nekonvenční cesty a odvážná rozhodnutí, která někdy činí generální ředitelé, technologičtí lídři a zakladatelé ve snaze vybudovat globální korporace.
Prostřednictvím rozhovorů, vyprávění a zasvěcených komentářů Hoffman zdůrazňuje strategie a změnu myšlení nezbytné pro rozšíření podnikání.
Tento podcast nabízí zakladatelům, investorům a technologickým lídrům mnoho podnětů k zamyšlení nad rozšiřováním technologického podnikání.
Epizody, které musíte slyšet
9. Věříme ve stroje
Podcast In Machines We Trust, moderovaný Jennifer Strong, zkoumá etické, sociální a kulturní dopady nových technologií, zejména umělé inteligence.
Jako oceněný podcast provozovaný týmem MIT Tech Review můžete očekávat ostře formulované, podnětné diskuse mimo jiné o algoritmických předsudcích a etických otázkách souvisejících s umělou inteligencí.
Podcast zkoumá vyvíjející se vztah mezi lidmi a technologiemi prostřednictvím kombinace zajímavých rozhovorů a dobře zpracovaných příběhů. Je to povinná poslechová záležitost pro všechny, kteří se zajímají o důsledky automatizace dovedené do extrému.
Epizody, které musíte slyšet
10. Pivot
Kara Swisher, renomovaná technologická novinářka, a Scott Galloway, autor bestsellerů, marketingový guru, podnikatel a profesor na NYU, moderují podcast vysílaný dvakrát týdně, ve kterém diskutují o nejnovějších technologických trendech ze Silicon Valley, Wall Street a Washingtonu, D. C.
Podcast přináší komplexní pohled na technologie a komentuje, jak politický a obchodní vývoj ovlivňuje toto odvětví. Moderátoři Pivot také sdílejí nejnovější a často provokativní názory a předpovědi týkající se trendů v odvětví a společenských změn.
Swisher a Galloway mají svižný styl, který posluchače udržuje v napětí. Díky svým ostrým, nefiltrovaným názorům a odvážným předpovědím nabízí tato dvojice fanouškům jedinečné pochopení toho, co formuje naši digitální ekonomiku i další oblasti.
Epizody, které musíte slyšet
Prozkoumávání různých témat v technologických podcastech
Lidé, kteří chtějí budovat kariéru v oblasti technologií, se hrnou k technologickým podcastům, protože pokrývají širokou škálu témat souvisejících s technologiemi, gadgety, novými technologickými trendy a jejich dopadem na společnost. Mezi oblíbená témata technologických podcastů patří:
- Technologické novinky a trendy: Většina těchto podcastů se zabývá nejnovějšími vývojovými trendy v oblasti technologií, politickými regulacemi, zákony týkajícími se technologií a týdenními technologickými novinkami. Jsou ideální pro ty, kteří chtějí být v obraze ohledně nejnovějších událostí v oblasti technologií.
- Nově uvedené gadgety a zařízení: Tyto podcasty jsou určeny pro nadšence, kteří rádi objevují nejnovější gadgety, nositelná zařízení a technologické produkty. Často zvou odborníky a zabývají se recenzemi, analýzami a podrobnými diskusemi o konkrétních gadgetech.
- Nové technologie: Tyto podcasty se zabývají mimo jiné umělou inteligencí, robotikou, strojovým učením, blockchainem, rozšířenou realitou a virtuální realitou. Diskutují také o budoucnosti technologického prostoru na základě nových trendů.
- Kybernetická bezpečnost: Podcasty zaměřené na kyberprostor často pokrývají témata jako ochrana osobních údajů, digitální bezpečnost, internetové podvody, kybernetické hrozby, technologie sledování a zákony na ochranu soukromí.
- Internetová kultura: Tyto podcasty zkoumají trendy, které se objevují online a zaujmou veřejnost – například memy, virální obsah, online komunity a další internetové jevy.
- Příběhy startupů: Tyto podcasty obvykle obsahují rozhovory mezi moderátorem a zakladateli technologických společností. Vedoucí startupů baví posluchače svými zkušenostmi s budováním startupu a svými úspěchy a neúspěchy.
Mnohé z těchto podcastů také sdružují odborníky z oboru a investory, kteří diskutují o growth hackingu, financování start-upů a obchodních strategiích. Jsou skvělou inspirací pro začínající zakladatele start-upů a technologické profesionály.
Ať už chcete získat obecný přehled o aktuální technologické situaci nebo hledáte informace o konkrétní oblasti, určitě najdete podcast, který vám vyhovuje.
Analýza vlivu technologických podcastů
Ať už vedete společnost nebo stoupáte po kariérním žebříčku k technologické nadvládě, dobrý technologický podcast je něco, do čeho byste měli investovat svůj čas. Zde je několik důvodů, proč mohou technologické podcasty ovlivnit vaši kariéru:
- Formování perspektivy: Stejně jako všechny podcasty jsou i technologické podcasty postaveny na perspektivách a názorech moderátorů. Získáte tak jedinečný pohled na témata, která jinde nenajdete. Poznatky získané z podcastů můžete využít při přijímání důležitých rozhodnutí v práci. Například podcast o nejlepších cloudových softwarových nástrojích na trhu vám může pomoci vybrat nejvhodnější SaaS nástroje pro vaše podnikání.
- Budování komunity: Technologické podcasty spojují podobně smýšlející lidi z celého světa. Některé podcasty vyzývají diváky k interakci nebo zasílání otázek. Přátelské interakce, vtipy pro zasvěcené a důvěrné rozhovory vytvářejí pocit komunity v technologické sféře.
- Vzdělávací centrum: Technologie se rychle vyvíjí. A obwohl existuje mnoho skvělých online kurzů, ne vždy jsou v souladu s nejnovějšími technologickými trendy. Technologické podcasty jsou skvělé pro zdokonalování a rozšiřování znalostí v konkrétní oblasti. A to nejlepší? Můžete se učit kdekoli a kdykoli.
- Rozšiřte si technickou slovní zásobu: Technologické podcasty seznamují posluchače s pojmy z oblasti umělé inteligence, rozšiřují jejich znalosti technického žargonu a zkoumají, jak nové koncepty ovlivňují svět technologií. Poslechem těchto podcastů se stanete chytřejšími a budete působit inteligentněji při příštím setkání kolegů v práci.
- Inspirativní obsah: Kromě vzdělávání inspirují technologické podcasty posluchače příběhy o úspěších, neúspěších a poučeních. Příběhy, které uslyšíte, mohou být jiskrou, kterou potřebujete k inovacím pomocí své pravé hemisféry mozku nebo k překonání zdánlivě nepřekonatelné překážky.
Implementace znalostí a zefektivnění technologických pracovních postupů
Poslech kvalitních technologických podcastů je investicí do sebe sama. Rozšiřujete si znalosti a technologické obzory, abyste mohli rozvíjet svou kariéru a uspokojovat své zájmy. Ale jak uplatnit to, co jste se naučili?
Nástroje pro produktivitu a řízení projektů, jako je ClickUp pro softwarové týmy, vám mohou pomoci proměnit vaše znalosti v hmatatelné obchodní výhody. Integrujte získané znalosti do vývoje produktů pomocí ClickUp pro řízení týmů, soudržnou spolupráci a vytváření robustního technologického plánu.
Technologické podcasty osvětlují technologický vývoj, jako jsou technologické stacky nebo software pro plánování pracovní síly pro plynulé mezifunkční řízení. Objevování nejnovějších informací o těchto konceptech bude užitečné pro vás jako vedoucího pracovníka řídícího velké, geograficky rozptýlené týmy. ClickUp vám pomůže proměnit technologickou teorii v praxi.
Poslech technologických podcastů může také změnit váš přístup ke správě softwaru na pracovišti, protože vám poskytne cenné strategie a technické know-how. Můžete například:
- Vyřešte nevyřízené úkoly: Naučte se z technologických podcastů efektivní způsoby správy a prioritizace nevyřízených úkolů. Poté vybavte svůj tým dovednostmi a agilitou, aby mohl efektivně a přesně řešit úkoly pomocí softwaru ClickUp pro správu týmových projektů. Zaveďte flexibilní pracovní postupy, automatizujte nevyřízené úkoly a přesměrujte své úsilí na klíčové úkoly, které přinášejí hmatatelné výsledky.
- Sladění týmů pomocí vizuálních plánů: Naučte se, jak využít vizuální plány diskutované v podcastech k zajištění hladké koordinace všech členů týmu ohledně cílů a časového harmonogramu projektu. Zlepšete spolupráci a produktivitu sledováním postupu projektu, závislostí a překážek v snadno srozumitelném formátu pomocí ClickUp. Informujte interní i externí zúčastněné strany po celou dobu trvání projektu.
- Optimalizujte sledování problémů: Prozkoumejte nejmodernější metody a nástroje doporučované v podcastech, které vám zjednoduší procesy sledování problémů. S pomocí dashboardů ClickUp pomůžete svému týmu rychle rozpoznat a vyřešit problémy tím, že požadavky na opravu chyb převedete na sledovatelné úkoly s personalizovanými stavy a značkami.
- Zrychlete vývojový cyklus pomocí AI: Poslouchejte podcasty a buďte v obraze ohledně nejnovějších pokroků v oblasti AI technologií. Umožněte svému týmu využívat řešení založená na AI k automatizaci opakujících se úkolů, zrychlení vývojových cyklů a zvýšení efektivity.
Využijte možnosti ClickUp Brain k vytváření nových nápadů na produkty, vytváření dokumentů a vývoji rámců, čímž ušetříte drahocenný čas a zdroje.
- Plánujte lépe díky šablonám navrženým pro softwarové týmy: Jak doporučují podcasty, získejte přístup k cenným šablonám a rámcům, které jsou výslovně přizpůsobeny pro softwarové týmy. Využijte technologické roadmapy ClickUp a další přizpůsobitelné šablony k nastínění strategických iniciativ, sledování pokroku a efektivnímu řízení vašich technologických projektů v konkrétních časových rámcích.
Bez ohledu na to, jak složité jsou vaše pracovní postupy, důvěřujte ClickUp, který je zorganizuje a zjednoduší a zajistí produktivitu vašich technologických týmů.
Posilte technické týmy správným softwarem
Často uslyšíte vedoucí představitele odvětví diskutovat o budování robustního technologického stacku, který vyřeší problémy ve vašem pracovním postupu. Ale když pracujete s více nástroji SaaS jako součástí technologického stacku, přepínání mezi nimi se stává únavným a časově náročným.
Řešení? Jednotná platforma, která podporuje integraci s různými nástroji, zajišťuje efektivnější práci vývojářského týmu.
Máme pro vás dobrou zprávu: ClickUp je integrován s GitHub, Figma, Sentry, Slack a více než 200 dalšími softwarovými nástroji. Díky tomu můžete snadno spravovat celý svůj technologický stack z jedné platformy.
Řekněte ano pohodlí. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!