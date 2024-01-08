10 nejlepších knih o umělé inteligenci (AI), které si můžete přečíst v roce 2025

Podle zprávy CNN některé z největších technologických společností používají 200 000 knih k výcviku systémů umělé inteligence. Tyto knihy pomáhají generativní AI naučit se, jak komunikovat informace.
Je zajímavé si uvědomit, že zatímco my čteme knihy o umělé inteligenci, generativní umělé inteligenci a prediktivní analytice, tyto modely čtou knihy napsané lidmi, aby získaly více kontextu.
Během jednoho roku se AI proměnila z technologie budoucnosti v technologii, která nachází široké uplatnění v našem profesním životě. Nové technologické společnosti využívají systémy AI a jejich generativní a myšlenkové schopnosti k automatizaci opakujících se úkolů napříč odděleními.
Pokud se chcete o AI dozvědět více, projděte si seznam nejlepších knih o AI, které byste si měli přečíst v roce 2024.
10 nejlepších knih o umělé inteligenci, které musíte letos přečíst
1. Human Compatible: Umělá inteligence a problém kontroly
O knize
- Autor: Stuart Russell
- Počet stran: 349
- Odhadovaná doba čtení: 13 hodin
- Rok vydání: 2019
- Doporučená úroveň: Základní a středně pokročilí čtenáři
- Recenze a hodnocení: 4,1/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
Kniha Stuarta Russella Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control (Lidsky kompatibilní: Umělá inteligence a problém kontroly) vzbudila v roce 2019 velký ohlas. Denník The Guardian ji označil za „nejdůležitější knihu o umělé inteligenci v roce 2019“.
Kniha poskytuje nezbytný kontext, než začneme propagovat umělou inteligenci.
Russell považuje konflikt mezi lidmi a stroji za nevyhnutelný, ohrožující pracovní místa a lidské hodnoty. Tomu se však můžeme vyhnout, pokud AI přehodnotíme od základů. Autor zpochybňuje naše představy o lidském chápání a strojovém učení a diskutuje možnosti nadlidské AI.
Tvrdí, že největší výzvou při navrhování IQ je software, který bude vyžadovat několik průlomových objevů, z nichž jedním musí být porozumění jazyku.
„Bohužel, lidstvo není jednotná, racionální entita. Skládá se z nepříjemných, závistivých, iracionálních, nekonzistentních, nestabilních, výpočetně omezených, komplexních, vyvíjejících se a heterogenních entit.“ – Stuart Russell
Hlavní body
- Mezi možná nebezpečí autonomních systémů umělé inteligence patří mimo jiné smrtící autonomní zbraně, automatizovaný dohled, manipulace s falešnými zprávami a automatizované vydírání.
- Při zavádění umělé inteligence do reálného světa musíme zabránit oslabení lidské role. To se týká situace, kdy lidé přenechají vše umělé inteligenci a ztratí svou autonomii.
Co říkají čtenáři
„Povinná četba: tento intelektuální skvost od jednoho z opravdových průkopníků AI nejenže poutavě a přesvědčivě vysvětluje rizika stále výkonnější umělé inteligence, ale také navrhuje konkrétní a slibné řešení.“
2. Strojové učení pro začátečníky
O knize
- Autor(ři): Chris Sebastian
- Počet stran: 163
- Odhadovaná doba čtení: 2 hodiny
- Rok vydání: 2019
- Doporučená úroveň: začátečníci
- Recenze a hodnocení: 3,9/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
Chris Sebastian ve své knize Machine Learning for Beginners (Strojové učení pro začátečníky) tvrdí, že strojové učení vychází z lidské touhy po posilujícím učení. Počítače se například nejprve naučily hrát dámu a poté porazily světové šachové šampiony.
Pro lepší pochopení kontextu Sebastian vybírá historické vynálezy, jako je mechanické zařízení Charlese Babbageho, které inženýři mohli programovat pomocí děrných štítků v roce 1834, nebo „Turingův test“ strojové inteligence Alana Turinga z roku 1950.
Tato kniha je určena pro lidi, kteří se zajímají o AI, informatiku, ML a rojovou inteligenci. Pochopíte také, jak důležité jsou velké datové soubory pro strojové učení, protože poskytují inženýrům AI informace pro vývoj pokročilých algoritmů.
„Strojové učení, neuronové sítě a rojová inteligence vzájemně interagují a doplňují se v rámci snahy o vytvoření strojů schopných myslet a reagovat na svět.“ – Chris Sebastian
Hlavní body
- Ačkoli matematici přišli s prvotními teoriemi strojového učení již dávno, trvalo nám několik desetiletí, než jsme tyto teorie převedli do reálných příkladů.
Co říkají čtenáři
„Jedná se o dobrou knihu, která poskytuje velmi kvalitní přehled o strojovém učení a o výhodách a nevýhodách toho, jak může strojové učení ovlivnit naše životy.“
3. Umělá inteligence pro lidi
O knize
- Autor(ři): Jeff Heaton
- Počet stran: 222
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Rok vydání: 2013
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí a pokročilí čtenáři
- Recenze a hodnocení: 4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
Existuje několik populárních knih o umělé inteligenci, ale většina z nich vyžaduje základní znalosti. Kniha Artificial Intelligence for Humans: Volume 1 od Jeffa Heatona si klade za cíl tuto mezeru překlenout relativně srozumitelným stylem.
Jako čtenář porozumíte základním algoritmům umělé inteligence v kategorii strojového učení. První svazek vysvětluje učení v kontextu počítačových sítí a různých typů strojového učení. Autor se dotýká tématu řízeného a neřízeného učení a popisuje základní techniky, jako je regrese a shlukování, které slouží k vývoji a trénování velkých učících se modelů.
„Počítačové neuronové sítě se liší od lidského mozku v tom, že nejsou univerzálními výpočetními zařízeními. Provádějí malé specifické úkoly.“ – Jeff Heaton
Hlavní body
- Většina algoritmů umělé inteligence přijímá vstupní pole čísel a generuje výstupní pole. Inženýři často modelují problémy, které by umělá inteligence řešila, v této formě.
Co říkají čtenáři
„Informace v této knize jsou podle mého názoru prezentovány velmi jasně a stručně. Jsou velmi užitečné pro pochopení základních principů daných témat.“
4. Kybernetičtí revolucionáři: Technologie a politika v Allendeho Chile
O knize
- Autor(ři): Eden Medina
- Počet stran: 326
- Doba čtení: 11 hodin
- Rok vydání: 2011
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí a pokročilí čtenáři
- Recenze a hodnocení: 4,3 (Goodreads)
Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile je jednou ze dvou knih o umělé inteligenci v tomto seznamu, která se zabývá politickým a technologickým propojením umělé inteligence. Autor se věnuje dvěma projektům v reálném čase, které odhalují nebezpečí umělé inteligence.
Prvním z nich byl ambiciózní experiment Chile s mírovou socialistickou změnou. Dalším příkladem byl pokus o vybudování počítačového systému známého jako Projekt Cybersyn pro řízení ekonomiky země.
Výsledky byly nebezpečné.
Chilská vláda pod vedením Salvadora Allendeho se dostala do vojenského puče a druhý projekt nikdy neuskutečnila.
Kniha podrobně popisuje kybernetický systém chilské vlády, který měl přinést holistický designový systém, interakci člověka s počítačem, decentralizované řízení, národní telexovou síť a modelování chování dynamických systémů.
Rozhovory, fotografie a živé popisy operační místnosti sítě připomínající Star Trek činí tuto knihu velmi poutavou.
„Hledání technologického řešení problému ekonomického řízení bylo v souladu s myšlenkami ekonomického pokroku obsaženými v teorii závislosti, ale pouze do určité míry.“ – Eden Medina
Hlavní body
- Chilský projekt Cybersyn je zkratkou pro Cybernetics-Synergy (kybernetika-synergie) a představoval pokus o řízení znárodněných továren pomocí kybernetiky.
- Vzhledem k tomuto politickému kontextu autor nabízí poučení o vztahu technologie k politice a lidským hodnotám.
Co říkají čtenáři
„Příběh a výzkum v této knize jsou fascinující a přesně podle mého gusta – kybernetika, management, mainframe počítače!!! Vývojové diagramy!!! Jsem rád, že jsem si tuto knihu přečetl. “
5. Supervelmoci v oblasti umělé inteligence: Čína, Silicon Valley a nový světový řád
O knize
- Autor(ři): Kai-Fu Lee
- Délka poslechu: 9 hodin 17 minut
- Rok vydání: 2018
- Doporučená úroveň: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí čtenáři
- Recenze a hodnocení: 4,4 (Audible)
AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order (Supermoci AI: Čína, Silicon Valley a nový světový řád) je strhující audiokniha, která posluchače šokuje nečekanými důsledky vývoje AI.
Na základě několika zajímavých skutečných událostí souvisejících s umělou inteligencí se Dr. Lee dotýká tématu tvrdé konkurence mezi Spojenými státy a Čínou v oblasti vynálezů umělé inteligence. Kniha se zabývá konspirační teorií o novém světovém řádu a otázkou, zda některé inovace v oblasti umělé inteligence vedou k vytvoření skutečné světové vlády.
Autor poukazuje na profese, které budou ovlivněny umělou inteligencí, a na ty, které díky ní doznají zlepšení. Navíc předpovídá, že se nacházíme na prahu ekonomiky umělé inteligence.
„Umělá inteligence nám nikdy neumožní skutečně porozumět sami sobě; nebude to proto, že by tyto algoritmy zachytily mechanickou podstatu lidské inteligence. Bude to proto, že nás osvobodily od nutnosti optimalizovat a místo toho se soustředit na to, co nás skutečně činí lidmi: milovat a být milováni.“ – Kai-Fu Lee
Hlavní body
- Čína má jedinečný ekosystém umělé inteligence, který se vyznačuje tvrdou konkurencí, vysokou úrovní podnikatelského ducha, velkým počtem talentovaných inženýrů, podporou vlády a ochotou podstupovat rizika.
Co říkají čtenáři
„Toto je jedna z nejdůležitějších knih roku 2018. Měli byste si ji přečíst, pokud se zabýváte jakoukoli činností, která využívá nebo bude využívat strojové učení (intenzivní učení).“
6. Společnost mysli
O knize
- Autor(ři): Marvin Minsky
- Počet stran: 336
- Odhadovaná doba čtení: 11 hodin
- Rok vydání: 1988
- Doporučená úroveň: Pokročilí čtenáři
- Recenze a hodnocení: 4,7/5 210 recenzí
The Society of Mind (Společnost mysli) se zabývá zajímavým zkoumáním lidské mysli prostřednictvím jednostránkových esejí, z nichž každá představuje novou myšlenku.
Kniha se podrobně zabývá pojmy jako počítačové vidění, ML sítě, predikční stroje, robotická manipulace a zdravý rozum.
Zabýváme se touto knihou o umělé inteligenci, protože má dopad na oblast umělé inteligence a vybízí čtenáře k zamyšlení nad budováním systémů s modulárními a hierarchickými strukturami, které napodobují rozmanité funkce lidské mysli v moderní společnosti.
„Části“ uvažování, jazyka, paměti a „vnímání“ by měly být rozsáhlejší a strukturovanější a jejich faktický a procedurální obsah musí být úzce propojen, aby bylo možné vysvětlit zjevnou sílu a rychlost mentálních aktivit. – Marvin Minsky
Hlavní body
- Inteligence vzniká z interakcí a spolupráce mezi nesčetnými činiteli v mysli. Neomezuje se na jediný centralizovaný model, ale vzniká spíše z rozloženého úsilí těchto činitelů.
Co říkají čtenáři
„Autor, jeden z nesporných otců AI, se snaží poskytnout abstraktní model fungování lidské mysli. Jeho teze spočívá v tom, že naše mysl se skládá z obrovského souboru malých mini-myslí nebo agentů, kteří se vyvinuli k provádění konkrétních úkolů.“
7. The Master Algorithm: Jak hledání dokonalého učícího se stroje změní náš svět
O knize
- Autor(ři): Pedro Domingos
- Počet stran: 352
- Odhadovaná doba čtení: 11 hodin
- Rok vydání: 2018
- Doporučená úroveň: Pokročilí a středně pokročilí čtenáři
- Recenze a hodnocení: 4,3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)
Jedna z nejlepších knih o AI, The Master Algorithm, vysvětluje, jak fungují sítě ML, které se učí z datových klastrů v digitální technologii. Tyto algoritmy sledují naše online aktivity, napodobují nás a experimentují s dostupnými informacemi.
Kniha vychází z předpokladu, že většina výzkumných laboratoří a univerzit zabývajících se umělou inteligencí se snaží vynalézt nový základ učícího se algoritmu, který by dokázal objevovat jakékoli znalosti z dat a dělat to, co chceme. Autor tvrdí, že žádný jediný hlavní algoritmus nedokáže předpovědět žádnou problémovou doménu.
Dozvíte se více o učících se strojích, které pohánějí Amazon, Google a další technologické společnosti.
„Pokud jste líný a ne příliš bystrý počítačový vědec, strojové učení je ideální, protože algoritmy učení udělají veškerou práci, ale vy si za to můžete připsat všechny zásluhy.“ – Pedro Domingos
Hlavní body
- Kniha představuje myšlenku jediného, zastřešujícího učícího algoritmu nazývaného Master Algorithm, který je schopen začlenit různé přístupy k strojovému učení.
- Přístupy k strojovému učení lze rozdělit do pěti skupin, z nichž každá představuje jinou filozofii. Patří mezi ně symbolická logika, konekcionistické neuronové sítě, evoluční algoritmy, bayesovská pravděpodobnost a analogické uvažování. Kniha The Master Algorithm by měla pokrývat silné stránky každé skupiny.
Co říkají čtenáři
„Pedro Domingos odhaluje tajemství strojového učení a ukazuje, jak úžasná a vzrušující bude budoucnost.“
8. Hluboké učení
O knize
- Autoři: Ian Goodfellow, Yoshua Bengio a Aaron Courville
- Počet stran: 800
- Odhadovaná doba čtení: 23 hodin
- Rok vydání: 2016
- Doporučená úroveň: Pokročilí a středně pokročilí čtenáři
- Hodnocení: 4,3/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)
Pro studenty bakalářských a magisterských programů, kteří plánují kariéru v oblasti výpočetní techniky a strojového učení, je Deep Learning legitimním zdrojem pro osvojení složitých pojmů.
Kniha nabízí matematické a koncepční základy pokrývající různé předměty, včetně lineární algebry, teorie pravděpodobnosti a teorie informace, numerických výpočtů a ML.
Zajímavé pro vás bude čtení o tom, jak odborníci využívají strojové učení v průmyslu, například v oblasti optimalizace, konvolučních sítí, modelování sekvencí, regularizace, praktické metodologie a hlubokého feedforwardu.
„Neuronové sítě mohou být mnohem expresivnější než většina jiných modelů, ale tato expresivita automaticky neznamená schopnost naučit se skutečnou základní strukturu dat.“ – Ian Goodfellow, Yoshua Bengio a Aaron Courville
Hlavní body
- Hluboké feedforward sítě, nazývané vícevrstvé perceptrony (MLP), jsou typickými modely hlubokého učení. Tyto sítě definují mapování a učí se hodnotu parametrů, což vede k nejlepší aproximaci funkce.
Co říkají čtenáři
„Bible umělé inteligence... tato publikace by měla být povinnou četbou pro všechny datové informatiky a odborníky v oblasti strojového učení, aby se mohli správně orientovat v této rychle rostoucí oblasti technologií nové generace.“
9. Život 3.0: Být člověkem v éře umělé inteligence
O knize
- Autor(ři): Max Tegmark
- Počet stran: 364
- Odhadovaná doba čtení: 11 hodin
- Rok vydání: 2018
- Doporučená úroveň: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí čtenáři
- Recenze a hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
Mezi knihami roku podle Timesu se kniha Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence (Život 3.0: Být člověkem v éře umělé inteligence) ptá, zda bude nadlidská inteligence naším nástrojem, nebo bohem. Autor vás zavede do samého jádra nejnovějšího uvažování o umělé inteligenci a pomůže vám oddělit mýty od reality a utopie od dystopie.
Tegmark vysvětluje, jak nám automatizace může pomoci zvýšit prosperitu, aniž by lidstvo ztratilo smysl nebo příjmy. Zkoumá způsoby, jak zajistit, aby budoucí systémy umělé inteligence plnily úkoly bez poruch nebo hackerstkých útoků.
„Problém sladění je klíčovou výzvou při budování superinteligentní AI – jak přimět stroj, aby pochopil, co chceme, a pomohl nám toho dosáhnout, i když sami nevíme, jak tento cíl specifikovat.“ – Max Tegmark
Hlavní body
- První fáze života, Life 1.0, je biologická; druhá fáze (Life 2.0) je kulturní; třetí fáze (Life 3.0) je forma technologického života se schopností navrhovat svůj software a hardware.
- Role vědomí v umělé inteligenci a etické důsledky vytváření strojů s vědomím
Co říkají čtenáři
„Fiktivní prolog této non-fiction knihy rámuje význam řízení pokroku směrem k obecné umělé inteligenci.“
10 Neuronové sítě a hluboké učení
O knize
- Autor(ři): Charu C. Aggarwal
- Počet stran: 553
- Odhadovaná doba čtení: 14,8 hodin
- Rok vydání: 2023
- Doporučená úroveň: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí čtenáři
- Recenze a hodnocení: 4,1/5 13 recenzí
Kniha Neural Networks and Deep Learning (Neuronové sítě a hluboké učení) přináší moderní přístup k hlubokému učení a zároveň se dotýká klasických modelů. Autor tvrdí, že teorie a plán neuronových sítí jsou nezbytné pro pochopení složitých témat, jako je prediktivní analýza a neuronové architektury v různých případových studiích.
Co se stane, když modely neuronových sítí fungují lépe než běžné modely strojového učení, a proč je trénování těchto sítí tak obtížné?
Dozvíte se, jak inženýři vytvářejí neuronové architektury pro řešení jiných problémů. Autor se zaměřuje na moderní myšlenky strojového učení, jako jsou transformátory, mechanismy a předem vycvičené jazykové modely.
„Důležitým aspektem neuronových sítí je úzce integrované ukládání dat a výpočty. Například stavy v neuronové síti jsou druhem přechodné paměti, která se chová podobně jako neustále se měnící registry v centrální procesorové jednotce počítače.“ – Charu C. Aggarwal
Hlavní body
- Síla neuronových sítí je zároveň jejich největší slabinou, protože často dochází k nadměrnému přizpůsobení trénovacích dat, pokud pečlivě nenavrhneme proces učení.
- Konvenční metody ML používají optimalizaci a metody gradientového sestupu pro učení parametrizovaných modelů. Neuronové sítě se neliší.
Co říkají čtenáři
„Jedná se o jednu z mála akademických knih o hlubokém učení, která se zaměřuje na základy tohoto oboru, včetně teorie a aplikací, které hluboké učení pohánějí.“
Objevte sílu AI s ClickUp
Jedním z nejrychlejších způsobů, jak implementovat AI do svých každodenních úkolů, je použití ClickUp Brain, který je vhodný pro začátečníky a snadno se používá.
Zde jsou naše oblíbené způsoby, jak využít nástroj AI ClickUp k maximalizaci produktivity:
- Nástroje umělé inteligence optimalizované pro každý případ použití: ClickUp nabízí více než 100 nástrojů umělé inteligence pro psaní a řízení projektů, které zachycují informace potřebné k zajištění nejvyšší kvality výstupů. Výstupy můžete přizpůsobit pomocí vstupů, jako je tón a kreativita, a předformátovat výsledky pomocí tučných nadpisů a strukturovaných tabulek.
- Dohánějte konverzace: Zajistěte, aby váš vzdálený tým měl přehled o různých diskusích pomocí nástrojů pro pořizování poznámek o AI, jako je ClickUp. ClickUp shrnuje vlákna komentářů v ClickUp Tasks a ClickUp Docs.
- Rychlé sdílení shrnutí: Nechte generátor obsahu AI ClickUp shrnout dlouhé dokumenty, jako jsou zprávy a whitepapery, poznámky z jednání a výzkumné práce – a to několika kliknutími.
- Okamžité generování akčních položek: ClickUp AI slouží jako nástroj pro tvorbu obsahu, který načítá další kroky z programů schůzek a společných témat a přiděluje členům týmu úkoly, které musí splnit.
- Zbavte se tvůrčí krize: Místo psaní textů od nuly použijte bezplatné šablony AI promptů k vytvoření přesně zaměřených textů pro různé kontexty a scénáře. Od odpovědí zákazníkům a uvítacích e-mailů po blogové příspěvky a popisky na sociálních médiích – vše napište pomocí ClickUp.
- Usnadněte si vizualizaci dat: Vizualizace dat je podceňovanou aplikací umělé inteligence, která vám pomůže odhalit skryté souvislosti ve vašich datech. Dashboardy ClickUp vám pomohou vizualizovat informace, vytvářet obchodní scénáře a přizpůsobovat vizualizace vašim potřebám.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to činí realitou. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Nejlepší výsledky kombinují teoretické znalosti s praktickými nástroji
Na jedné straně vám knihy o umělé inteligenci v tomto seznamu pomohou lépe porozumět základům strojového učení, informatiky, prediktivní analýzy a učících se modelů.
Nástroje jako ClickUp AI vám pomohou zvýšit vaši produktivitu, ať už zastáváte pozici na vstupní úrovni nebo v nejvyšším vedení.
Kombinace obou přístupů vám dá náskok a umožní vám vidět praktické využití nástrojů umělé inteligence.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte objevovat, jak vám AI pomůže zvládnout více za méně času.