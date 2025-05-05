10 alternativ k RemNote pro efektivní pořizování poznámek v roce 2025

RemNote je nástroj pro pořizování poznámek, který je známý svou jedinečnou funkcí vytváření kartiček z poznámek. Pomáhá vám psát poznámky a zapamatovat si je. Také správně zobrazuje kartičky, aby vám informace zůstaly v paměti déle.
Ačkoli je RemNote skvělý pro studenty, existují alternativy, které jsou vhodnější pro různé obchodní účely.
Ať už chcete více funkcí nebo jen příležitostně zkoušíte jiné možnosti, podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ RemNote.
Porovnejte jejich funkce, omezení a ceny, abyste se mohli informovaně rozhodnout.
Co byste měli hledat v alternativách RemNote?
Zde jsou faktory, které byste měli zvážit při porovnávání alternativ RemNote:
- Snadné pořizování poznámek: Nejlepší alternativy RemNote vám umožní zaznamenávat nápady kdekoli a kdykoli. Ať už procházíte internet a chcete uložit stránku nebo nahrát zvukové poznámky, aplikace by měla být schopna vaše poznámky snadno zaznamenat.
- Organizace a vyhledávání poznámek: Vyberte si nástroje, které poskytují snadný organizační systém pro správu poznámek a snadný přístup k nim. Hledejte nástroje, které nabízejí snadné možnosti vyhledávání a vizuální organizaci poznámek pomocí odkazů, grafů atd.
- Spolupráce a sdílení: Čím snazší je pro vás sdílení poznámek s ostatními a získávání jejich názorů, tím lépe pro vás. Vyberte si alternativy RemNote, které nabízejí robustní funkce pro spolupráci.
- Uživatelské rozhraní a navigace: Vyberte si alternativu RemNote, která má snadno ovladatelné, intuitivní rozhraní, které může používat kdokoli bez předchozího školení.
- Integrace: Vyberte si aplikace, které nabízejí hladkou nativní integraci s jinými nástroji, abyste získali více funkcí a možností.
- Možnosti exportu dat: Nástroje pro pořizování poznámek by měly usnadňovat stahování a sdílení poznámek. Vyberte si aplikace, které nabízejí snadné možnosti exportu dat.
- Cena: Nakonec zkontrolujte, zda nástroj odpovídá vašemu rozpočtu a zároveň nabízí všechny základní funkce, které potřebujete.
10 nejlepších alternativ k RemNote
Zde je náš výběr deseti nejlepších alternativ RemNote, ze kterých si můžete vybrat.
1. ClickUp
ClickUp nabízí různé nástroje a funkce, které konkurují schopnostem RemNote v oblasti pořizování poznámek. Nástroj ClickUp Notepad je jednoduchý, ale účinný. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a snadnou navigaci, díky čemuž je pořizování poznámek pro uživatele hračkou. Použijte jej k rychlému pořizování poznámek na cestách, formátujte je podle svých představ a organizujte je pro budoucí použití.
Nejlepší na tom je, že vám umožňuje převést vaše poznámky na úkoly jediným kliknutím. Také vám umožňuje přístup k vašim poznámkám z prohlížeče a mobilních aplikací. Chcete zkontrolovat změny, které jste provedli v minulosti? To také můžete!
Dalším způsobem, jak si dělat poznámky v ClickUp, je použití ClickUp Docs. Jedná se o jednoduchý nástroj pro společnou tvorbu dokumentů, podobný Google Docs, s bohatými možnostmi formátování a stylizace.
Použijte je k zapisování poznámek nebo vytváření kontrolních seznamů a sdílejte je se svým týmem.
Potřebujete pomoc s vytvářením poznámek nebo shrnováním dlouhých textových bloků? ClickUp Brain vám může pomoci. Tento nástroj pro psaní s umělou inteligencí generuje automatické shrnutí projektů a zasílá vám včasné aktualizace projektů. ClickUp Brain vytvoří automatické poznámky a shrnutí z jednání, pokud potřebujete konsolidované zápisy z jednání.
Celkově je ClickUp nejlepší aplikací pro pořizování poznámek a hodnou alternativou RemNote, která poskytuje komplexní řešení pro vytváření a organizaci poznámek pro správu projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Používejte nástroje AI pro poznámky a shrnutí z jednání
- Využijte snadné možnosti sdílení pro Notepad i Docs.
- Spolupracujte se svým týmem na poznámkách a dokumentech s bezpečnou historií sledování verzí.
- Využijte jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a funkce pro rychlé pořizování poznámek.
- Využijte možnost převést poznámky na sledovatelné úkoly.
- Jděte nad rámec pouhého psaní poznámek a využijte také funkce pro správu projektů.
Omezení ClickUp
- Novým uživatelům chvíli trvá, než se naučí ovládat všechny jeho nesčetné funkce a nástroje.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený počet: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 386 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (4 013 recenzí)
2. TiddlyWiki
TiddlyWiki je jedinečný nelineární nástroj pro pořizování poznámek, který vám umožní snadno organizovat složité informace.
Liší se od tradičních aplikací pro pořizování poznámek. Umožňuje vám vytvářet „tiddlery“, což jsou jednotlivé jednotky obsahu, které můžete propojovat, označovat a organizovat různými způsoby.
Použijte je k vytvoření stránky s poznámkami ve stylu Wikipedie, kde je obsah propojen pomocí hypertextových odkazů a značek.
Jedná se o open-source softwarové řešení, které je zdarma k použití. Použijte online účet nebo si jej stáhněte do svého zařízení se systémem Windows, Mac nebo Linux.
Nejlepší funkce TiddlyWiki
- Využijte jeho bohaté možnosti úpravy textu
- Získejte skvělé možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní
- Snadná změna jazyka pomocí pluginů
- Přidávejte štítky a snadno vyhledávejte poznámky
- Přístup k nim z široké škály zařízení a platforem
- Sledujte změny pomocí historie verzí
Omezení TiddlyWiki
- I přes návody a tutoriály vyžaduje pochopení jeho funkcí hodně počátečního úsilí.
- Nabízí omezené funkce pro spolupráci ve srovnání s jinými alternativami RemNote.
- Poskytuje špatný uživatelský zážitek a nefunguje dobře na mobilních zařízeních.
Ceny TiddlyWiki
- Zdarma
Hodnocení a recenze TiddlyWiki
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
3. Notion
Notion je aplikace pro zvýšení produktivity, která nabízí řadu funkcí nad rámec jednoduchého pořizování poznámek. Poskytuje propojený pracovní prostor pro spolupráci s členy týmu a správu úkolů.
Použijte jej k vytváření dokumentů, seznamů úkolů nebo wiki stránek nebo ke správě svých úkolů či projektů. Nabízí několik zobrazení pro organizaci informací, například kalendář, tabuli a časovou osu.
Notion má obrovský trh se šablonami, jak bezplatnými, tak placenými. Uživatelé aplikace také navrhují a prodávají přizpůsobitelné šablony pro různé případy použití.
Celkově se jedná o snadno použitelnou, intuitivní aplikaci pro pořizování poznámek a jednu z nejlepších alternativ k RemNote.
Nejlepší funkce Notion
- Využijte širokou škálu přizpůsobitelných předem navržených šablon.
- Organizujte všechna svá data různými způsoby, například v tabulkovém, tabulek a kalendářovém zobrazení.
- Využijte jeho robustní a bohaté možnosti úpravy textu.
- Přidejte vizuální prvky a další formáty obsahu
- Sdílejte poznámky, přidělujte úkoly nebo zanechávejte komentáře pro lepší spolupráci.
- Využijte funkce jako vnořené stránky, tagy, filtry a propojené databáze.
Omezení Notion
- Má strmou křivku učení pro pokročilé funkce
- Nabízí špatný zážitek z mobilní aplikace
- Počáteční nastavení a konfigurace pracovního prostoru zabere nějaký čas.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $ měsíčně
- Business: 18 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI je k dispozici samostatně za 10 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (5 060 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2 057 recenzí)
4. Coda
Coda je komplexní pracovní prostor pro spolupráci, který kombinuje funkce pro správu projektů a aplikace pro pořizování poznámek.
Kombinuje vlastnosti a funkce dokumentů, tabulek a databází do integrované platformy. Nabízí bohaté nástroje pro úpravu textu, možnosti vkládání obrázků a multimediálního obsahu a možnosti spolupráce.
Nejlepší funkce Coda
- Organizujte obsah do nekonečně vnořených stránek
- Vyberte si z mnoha předem připravených šablon, které jsou ihned připravené k použití.
- Využijte více než 600 nativních integrací s různými aplikacemi a nástroji.
- Snadno přidávejte multimediální obsah a využívejte možnosti úpravy formátovaného textu.
- Přístup k nim z různých zařízení a platforem
Omezení aplikace Coda
- Zpoždění a občasné chyby
- Uživatelé mají pocit, že nemá intuitivní uživatelské rozhraní.
- Ceny jsou relativně vyšší než u jiných alternativ RemNote.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $ měsíčně za Doc Maker; redaktoři mohou editovat zdarma
- Tým: 36 $ měsíčně za Doc Maker; redaktoři mohou editovat zdarma
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (422 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (88 recenzí)
5. Obsidian
Obsidian je aplikace pro psaní a pořizování poznámek, která je vynikající alternativou k RemNote. Je ideální pro zaznamenávání, organizování a propojování souvisejících myšlenek.
Stáhněte si aplikaci do svého počítače nebo mobilního zařízení. Umožní vám přístup k poznámkám online i offline.
Obsidian vám umožňuje snadno zaznamenávat, organizovat a propojovat související myšlenky pomocí odkazů a grafů. Umožňuje vám také přeměnit vaše poznámky na wiki, znalostní databázi nebo jakýkoli jiný typ dokumentace.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Integrace se stovkami pluginů a aplikací pro vylepšenou funkčnost
- Přístup na více platformách a zařízeních
- Sledujte historii verzí a změny ve svých poznámkách
- Pomocí grafického zobrazení vizualizujte souvislosti mezi svými poznámkami.
- Využijte výhody snadné synchronizace dat a možností zálohování.
- Využijte možnost automatického ukládání dat na zařízení uživatelů pro větší bezpečnost.
Omezení Obsidianu
- Poskytuje omezené funkce pro spolupráci v týmu.
- Nabízí mnoho základních funkcí jako samostatné doplňky namísto jejich zahrnutí do měsíčních tarifů.
- Má matoucí cenové plány
Ceny Obsidianu
- Osobní použití: zdarma
- Komerční použití Licence: 50 $ ročně na uživatele
- Sync Add-On: 10 $ měsíčně na uživatele
- Publish Add-On: 10 $ měsíčně na uživatele
- Catalyst: Jednorázový poplatek 25 $ za přednostní přístup k beta verzím
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (24 recenzí)
6. Evernote
Evernote je oblíbená aplikace pro pořizování poznámek, která je známá svou snadnou použitelností a flexibilitou. Umožňuje vám pořizovat poznámky na různých zařízeních a platformách v mnoha formátech.
Evernote vám umožňuje používat různé strategie pro pořizování poznámek, zaznamenávat poznámky v podobě textu, zvuku, výstřižků z webu atd. a přistupovat k nim online i offline. Nejlepší na tom je, že se vaše poznámky automaticky synchronizují mezi zařízeními.
Evernote je také užitečný pro vytváření seznamů úkolů a organizaci úkolů a plánů.
Nejlepší funkce Evernote
- Ukládejte výstřižky z webových stránek a článků přímo do svých poznámek
- Pomocí skenování dokumentů můžete organizovat všechny důležité dokumenty online.
- Vyhledávejte text v PDF souborech, obrázcích a naskenovaných dokumentech a najděte, co hledáte.
- Přizpůsobte si svůj dashboard pomocí widgetů a uspořádejte si je podle svých představ.
- Využijte předem připravené šablony poznámek a ušetřete čas i námahu.
- Přístup k nim získáte jako rozšíření prohlížeče pro Chrome, Firefox a Safari.
Omezení Evernote
- U bezplatného tarifu ukládá několik omezení a restrikcí.
- Trpí občasnými zpožděními a poruchami synchronizace.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $ za měsíc
- Professional: 17,99 $ za měsíc
- Teams: 24,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (2 007 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (8 106 recenzí)
7. Hypernotes
Hypernotes je jednou z alternativ RemNote a je více než jen aplikací pro pořizování poznámek; je to softwarové řešení pro správu znalostí. Jeho grafický model vám umožňuje vytvořit znalostní centrum s propojenými uzly.
Umožňuje vám vytvářet a organizovat poznámky, wiki, skripty, články a další do propojené sítě.
Hypernotes také nabízí integrované funkce pro správu úkolů, které vám umožní přiřazovat úkoly a spolupracovat s členy vašeho týmu.
Nejlepší funkce Hypernotes
- Vytvářejte vizuální propojení mezi poznámkami
- Používejte různé formáty obsahu, jako je text, soubory, odkazy atd.
- Využijte přizpůsobitelné šablony poznámek ze schůzek
- Propojujte poznámky rychle a intuitivně
- Využijte jeho multiplatformní schopnosti
- Využijte bezpečnostní funkce, jako je šifrování typu end-to-end a řízení přístupu.
Omezení Hypernotes
- Nabízí méně integrací ve srovnání s jinými alternativami RemNote.
- Pro nové uživatele vyžaduje určitou dobu na osvojení
Ceny Hypernotes
- Osobní: Zdarma
- Plus: 8 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hypernotes
- G2: 3/5 (1 recenze)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
8. Supernotes
Supernotes je nástroj pro pořizování poznámek, který nabízí jedinečný způsob vytváření poznámek – kartičky. Umožňuje vám ukládat poznámky do interaktivních karet namísto nudných souborů a dokumentů.
Nabízí bohaté možnosti úprav obsahu a umožňuje přidávat různé formy obsahu, jako jsou tabulky, obrázky, emodži a dokonce i matematické rovnice.
Nejlepší na tom je, že vám umožňuje přidávat odkazy na jiné karty, stejně jako v jakékoli jiné aplikaci pro pořizování poznámek. Poznámky také dokáže vizuálně organizovat v hierarchickém grafickém zobrazení (2D i 3D).
Navíc je sdílení poznámkových karet s ostatními snadné. K jejich čtení nemusí být uživatelé Supernotes, ale k jejich úpravám a přidávání komentářů ano.
Nejlepší funkce Supernotes
- Ukládejte poznámky jako kartičky, které jsou vizuálně přitažlivější než dokumenty.
- Pomocí kalendáře s teplotní mapou můžete sledovat svou aktivitu v oblasti pořizování poznámek v průběhu času.
- Pořizujte a prohlížejte si poznámky v offline režimu
- Využijte snadné vyhledávání a možnosti organizace pomocí značek a filtrů.
- Sdílejte poznámky a spolupracujte s ostatními v reálném čase
- Využijte aplikace pro pořizování poznámek pro zařízení Android, Windows, Mac, Linux a iOS.
Omezení Supernotes
- V offline režimu poskytuje omezenou funkčnost.
- Bezplatný tarif má limit 100 karet.
Ceny Supernotes
- Starter: zdarma
- Neomezený: ~10 $ za měsíc
Hodnocení a recenze Supernotes
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
9. Microsoft OneNote
OpenNote je cloudový nástroj pro pořizování a organizaci poznámek, který je součástí sady nástrojů společnosti Microsoft. Proto je ideální pro uživatele MS Office, protože se hladce integruje s ostatními aplikacemi Microsoftu.
Umožňuje vám psát poznámky pomocí stylusu, kterým můžete psát nebo kreslit na obrazovku stejně jako perem a papírem. Samozřejmě můžete poznámky také psát na klávesnici.
Nejlepší funkce OpenNote
- Pořizujte poznámky psaním, psaním na klávesnici nebo kreslením
- Využijte jednoduché vyhledávání podle klíčových slov nebo pokročilé vyhledávání pomocí značek a indexování.
- Využijte jeho robustní funkce pro spolupráci, včetně spolupráce v reálném čase.
- Přístup k nim z více zařízení a platforem
Omezení OpenNote
- Nenabízí tolik možností formátování bohatého obsahu jako některé jiné alternativy RemNote.
- Chybí některé pokročilé funkce, jako je propojování a grafické zobrazení poznámek.
Ceny OpenNote
- Zdarma pro všechny uživatele Microsoft Office
Hodnocení a recenze OpenNote
- G2: 4,5/5 (1 830 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (1 513 recenzí)
10. Workflowy
Workflowy je jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek a vytváření seznamů s intuitivním uživatelským rozhraním a minimalistickým designem. Použijte ji k vytvoření víceúrovňového seznamu s odrážkami, zaznamenání důležitých poznámek nebo uspořádání svých nápadů.
Umožňuje vám přetahovat, vkládat obrázky a soubory do vašeho pracovního prostoru a organizovat je podle libosti.
Jednou z nejvýznamnějších funkcí jsou nekonečně vnořené seznamy, které vám umožňují přidávat libovolný počet bodů a podbodů.
Nejlepší funkce Workflowy
- Vytvářejte nekonečně vnořené seznamy
- Využijte intuitivní rozhraní s funkcí drag-and-drop.
- Pomocí globální vyhledávací funkce můžete vyhledávat poznámky z celého svého úložiště poznámek.
- Použijte hierarchickou strukturu k organizaci poznámek, dokumentů a souborů
- Zmiňujte lidi pomocí znaku „@“ a spolupracujte
- Přístup k nim získáte prostřednictvím webové aplikace v prohlížeči a mobilních a desktopových aplikací.
Omezení Workflowy
- Chybí pokročilé možnosti formátování obsahu
- Bezplatný tarif má měsíční limit na počet odrážek, takže po překročení tohoto limitu je nutné přejít na vyšší tarif.
Ceny Workflowy
- Základní: Zdarma
- Workflowy Pro: 4,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,4/5 (24 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (15 recenzí)
Kterou z těchto alternativ RemNote si vyberete?
Tady je náš seznam deseti nejlepších alternativ k RemNote. Porovnejte jejich funkce, výhody a nevýhody a vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
Pokud hledáte nejlepší alternativu k RemNote, která nabízí mnohem více než jen jednoduché pořizování a organizaci poznámek, zvažte ClickUp. Jedná se o komplexní nástroj pro správu projektů, organizaci poznámek a týmovou spolupráci.
Navíc ClickUp Brain vylepšuje vaše poznámky tím, že vytváří automatické souhrny a zápisy z jednání.
Zaregistrujte se na ClickUp a prozkoumejte jeho nesčetné funkce.