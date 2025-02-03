10 nejlepších nástrojů pro vytváření návrhů v roce 2025

Už jste někdy uvažovali o přepracování webových stránek, ale váhali jste kvůli nákladům a úsilí spojeným s implementací změn? Představte si, že své nápady proměníte v úžasné interaktivní makety ještě předtím, než napíšete jediný řádek kódu. To je kouzlo nástrojů pro tvorbu maket.
Pomohou vám vytvořit wireframy – plány pro váš webový projekt, které ukazují, jak bude uspořádán obsah, navigace a prvky uživatelského rozhraní každé stránky. Pomohou vám také sdělit vaše nápady klientům, kolegům a zainteresovaným stranám.
Proč je vytváření mockupů tak důležité? Je to jednoduché. Provádění změn přímo na živé webové stránce nebo produktu může být časově náročné, nákladné a potenciálně rušivé. Nástroje pro tvorbu mockupů nabízejí bezpečné a efektivní prostředí pro experimentování, opakované úpravy a zdokonalování vaší designové vize, než investujete značné prostředky.
S nástroji pro tvorbu maket můžete proměnit své designové koncepty v realitu. Můžete aplikovat osvědčené postupy a principy UX designu, které jste se naučili z knih a kurzů, a vytvořit interaktivní makety.
Tento průvodce se zabývá 10 nejlepšími nástroji pro tvorbu maket v roce 2024, které vám pomohou vylepšit proces navrhování a realizovat vaše designové sny. Od výkonných nástrojů s bohatými funkcemi až po uživatelsky přívětivé možnosti – prozkoumáme perfektní nástroj, který promění vaše statické nápady v dynamické makety a revolučním způsobem změní váš pracovní postup při navrhování.
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu maket?
Než si vyberete nástroj pro tvorbu maket, musíte vědět, čeho s ním chcete dosáhnout.
Zde je několik důležitých funkcí, které byste měli hledat ve všech nástrojích pro tvorbu maket:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Nástroj by měl mít snadné, chytré a přizpůsobivé uživatelské rozhraní. Nechcete přece ztrácet čas tím, že budete přemýšlet, jak ho používat.
- Prvky a komponenty: Rozmanitost prvků a komponent, jako jsou tlačítka, ikony a fonty, může zvýšit efektivitu mockupu a ušetřit čas strávený hledáním externích zdrojů.
- Snadná spolupráce: Měl by mít funkce, které vám umožní editovat v reálném čase, zanechávat komentáře a mít záznam o historii verzí pro vyšší transparentnost a lepší spolupráci.
- Kompatibilita zařízení: Nástroj by měl být kompatibilní s různými zařízeními, která denně používáte, a měl by být k dispozici v cloudu pro okamžitý přístup.
- Funkce přizpůsobení: Nástroj pro tvorbu maket by měl nabízet možnosti přizpůsobení, aby odpovídal vašim pokynům pro design značky.
S ohledem na tyto faktory budete dobře vybaveni k nalezení nástroje pro tvorbu maket, který se stane neocenitelným pomocníkem při vaší práci na designu. Nezapomeňte, že ideální nástroj by měl doplňovat váš pracovní postup a podpořit vaši kreativitu.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu maket
Jste připraveni objevit nejlepší nástroje pro tvorbu maket pro vaše webdesignové projekty v roce 2024? Zde je náš seznam 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu maket, které můžete použít k vytvoření úžasných a realistických drátových modelů a prototypů.
1. ClickUp
ClickUp, všestranný nástroj pro zvýšení produktivity designérských týmů, je bezpochyby jedním z nejlepších nástrojů pro vytváření maket pro designéry, kteří chtějí vylepšit své designové projekty, včetně návrhů dokumentů a prezentací.
Ať už vytváříte prototyp webových stránek, aplikaci nebo produkt, ClickUp funguje perfektně jako nástroj pro správu designových projektů, nástroj pro vytváření mockupů webových stránek, nástroj pro vytváření wireframů a softwarový nástroj pro UX design.
Kombinuje vizuální nástroje pro spolupráci, jako jsou tabule a myšlenkové mapy, s funkcemi pro správu projektů a úkolů, aby urychlil proces návrhu a zvýšil míru dokončení projektu.
Jádrem nejlepších funkcí ClickUp pro designéry jsou ClickUp Whiteboards a jeho rozsáhlá knihovna šablon.
Nakreslete wireframy, uživatelské toky a koncepty rozvržení přímo na tabulkách ClickUp Whiteboards. Použijte nástroje jako pera, textová pole, lepící poznámky a tvary, abyste oživili své počáteční nápady na design. Tabule Whiteboards také integrují multimediální prvky, takže můžete snadno přidávat obrázky na své tabule.
Na tabuli může pracovat současně více členů týmu, což podporuje dynamické prostředí pro brainstorming. Sdílejte nápady, sbírejte zpětnou vazbu a v reálném čase opakujte své wireframy a návrhy návrhů.
Ať už se jedná o grafy, diagramy nebo prezentace, tyto tabule nabízejí perfektní plátno pro přeměnu vašich konceptů na proveditelné úkoly. Svou práci můžete obohatit o kontext propojením tabulek s úkoly, soubory, dokumenty a dalšími prvky v ClickUp. Navíc můžete všechny své wireframy a mockupy uchovávat v ClickUp společně s úkoly a diskuzemi k projektu, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno vyhledávat.
Ale to není to nejlepší! ClickUp Brain posouvá vaši kreativitu na vyšší úroveň tím, že automaticky generuje designové persony, komponenty, uživatelské cesty a kreativní briefy na základě vašich pokynů a požadavků.
Tím, že tento nástroj eliminuje z tohoto procesu zbytečnou práci, pomáhá designérům a osobám zapojeným do projektu ušetřit náklady a čas.
Nezapomeňte, že ClickUp také podporuje komentáře a @zmínky, rychlé schvalování, rychlé iterace, anotace mockupů, integraci se soubory Figma a Invision a spolupráci s externími přispěvateli.
Šablona plánu projektu webového designu od ClickUp vám navíc umožňuje organizovat a plánovat vaše designové projekty na jednom místě, což vede k efektivnějšímu a účinnějšímu designovému procesu. Tato šablona poskytuje správnou rovnováhu mezi vašimi zdroji a úkoly, abyste mohli efektivně realizovat svůj plán vývoje webového designu.
Tato šablona vám pomůže
- Nastíňte celý proces návrhu webových stránek od začátku do konce.
- Rozdělte každý úkol na zvládnutelné dílčí úkoly pro lepší přidělování
- Sledujte pokrok a stanovte priority, abyste dodrželi termíny.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte celý životní cyklus projektu pomocí komplexní sady nástrojů pro řízení projektů, návrh webových stránek a správu dokumentů.
- Vytvářejte a upravujte své projekty a dokumenty týkající se designu webových stránek efektivně pomocí funkce drag-and-drop a ClickUp Whiteboard.
- Poskytujte a přijímejte zpětnou vazbu přímo k úkolům a dokumentům v ClickUp. Využijte komentáře, zmínky a diskuse v reálném čase, abyste zajistili jasnou komunikaci a efektivní iterace.
- Pomocí ClickUp Automation zefektivněte opakující se úkoly, jako je odesílání e-mailových oznámení po dokončení úkolu nebo automatická aktualizace dokumentů na základě konkrétních kritérií.
- Ukládejte designové prvky, moodboardy a referenční materiály centrálně v určených dokumentech ClickUp Docs.
- Uspořádejte a získejte přístup ke všem svým projektovým prostředkům, jako jsou dokumenty, komponenty a prvky, pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp.
- Přizpůsobte ClickUp svému konkrétnímu procesu navrhování. Vytvářejte vlastní pole pro sledování iterací návrhů, využívejte formuláře pro shromažďování zpětné vazby od klientů a využijte integraci s návrhovým softwarem pro plynulý pracovní postup.
Omezení ClickUp
- ClickUp je více než jen obyčejný software pro vytváření maket, takže zvládnutí všech jeho funkcí a možností může chvíli trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena za pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Moqups
Moqups je oblíbený bezplatný nástroj pro tvorbu maket, který vám umožní vytvářet makety, drátěné modely a prototypy pro návrhy webových stránek nebo produktů.
Tento nástroj nabízí širokou škálu rozvržení, šablon grafického designu a prvků, jako jsou ikony, šablony, obrázky a fonty, které vám pomohou snadno vyvinout a navrhnout produkt nebo webovou stránku.
Ať už potřebujete vytvářet wireframy, diagramy nebo whiteboardy, Moqups je kompletní ekosystém nástrojů, díky kterému nemusíte přepínat mezi několika platformami.
Nejlepší funkce Moqups
- Integrujte Moqups s jiným softwarem, jako je Google Drive, Jira, Okta, Slack a Microsoft Azure.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na svých designových projektech.
- Přístup k Moqups z jakéhokoli zařízení a platformy
Omezení Moqups
- Moqups může být časově náročný, protože musíte každý prvek vybrat a upravit jednotlivě pomocí editoru drag-and-drop.
- Bezplatná verze neumožňuje stažení finálního mockupu.
Ceny Moqups
- Zdarma
- Solo: 12 $/měsíc
- Tým: 24 $/měsíc
- Neomezený: 65 $/měsíc
Hodnocení a recenze Moqups
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
3. Figma
Figma je nástroj pro tvorbu mockupů webových stránek, který je oblíbený mezi designéry pro vytváření interaktivních wireframů a prototypů pro webové stránky a mobilní aplikace. Je vhodný jak pro začátečníky bez certifikace v oblasti designu, tak pro zkušené designéry, protože nabízí jak předem připravené, tak přizpůsobitelné prvky a komponenty.
Tým může pomocí tohoto nástroje snadno spolupracovat, protože návrhy se vytvářejí ve stejné webové aplikaci. Díky tomu může každý sledovat, jak návrh postupuje, a okamžitě sdílet své nápady. Mohou dokonce zanechat zpětnou vazbu přímo v souborech návrhu jako komentáře.
Figma je speciálně navržená pro podporu designu UI a UX a nabízí funkce, jako jsou designové systémy s komponentami propojenými s UI, interaktivní prototypovací software a rozsáhlá knihovna plná designových stylů.
Nejlepší funkce Figma
- Propojte Figma s jiným softwarem, jako je Trello, Jira, Slack, Zoom a Asana, a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
- Využijte různé pluginy a widgety, které vám zjednoduší a zrychlí práci na designu.
- Poskytujte a přijímejte zpětnou vazbu přímo na svých wireframech pro lepší komunikaci a spolupráci.
Omezení Figma
- Figma nepodporuje mnoho jazyků, což může omezit váš globální dosah.
- Figma vyžaduje výkonné systémy s velkou pamětí a na starších nebo pomalejších systémech nemusí fungovat správně.
Ceny Figma
- Starter: zdarma
- Profesionální: 12 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Organizace: 45 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: 75 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
4. Mockplus
Pokud je pro vás prioritou efektivní týmová spolupráce, Mockplus by měl být vaším nástrojem volby. Jedná se o nástroj pro tvorbu maket, který pomáhá vytvářet interaktivní prototypy uživatelských rozhraní pro návrhy softwaru. Nástroj disponuje rozsáhlou knihovnou šablon drátových modelů, která obsahuje high-fi, low-fi a bezplatné sady uživatelských rozhraní.
Mockplus, známý svým kompletním balíčkem možností prototypování, testování, iterace a škálování, nabízí tři produkty pro různé fáze vývoje designu. Mockplus Cloud se zaměřuje na posílení spolupráce; Mockplus RP je bezplatný plán pro navrhování prototypů; a MockPlus DS je nejlepší pro provádění změn ve stávajících návrzích.
Funkce jako rychlé prototypování, vektorové navrhování uživatelského rozhraní, zákaznické kódy a vzdálená spolupráce z něj dělají oblíbenou volbu mezi začátečníky. Mockplus navíc podporuje i další návrhový software, jako je Adobe Photoshop, což umožňuje návrhářům exportovat soubory v různých formátech.
Nejlepší funkce Mockplus
- Přizpůsobte svůj návrh pomocí předem připravených prvků, jako jsou ikony, fonty a další komponenty, a ušetřete čas a námahu.
- Integrujte Mockplus s různými softwary, jako jsou Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark a Adobe XD, a vylepšete tak svůj pracovní postup při navrhování.
- Sledujte průběh projektu a snadno spolupracujte s členy svého týmu pomocí Mockplus.
- Propojte produktové manažery, vývojáře a designéry, abyste mohli lépe koordinovat projekty hned od začátku.
Omezení Mockplus
- Mockplus vyžaduje pluginy pro nahrávání souborů různých formátů, což může být nepohodlné nebo nekompatibilní.
- Dostupnost mnoha funkcí může být pro začátečníky ohromující nebo matoucí.
Ceny Mockplus
Individuální
- Zdarma
- Roční předplatné: 99 $ (fakturováno ročně)
- Trvalá licence: 499 $ (jednorázová platba)
Tým
- Zdarma
- Ultimate: 29,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mockplus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Marvel
Pokud hledáte bezplatný nástroj pro tvorbu maket, který vám pomůže zefektivnit proces zpětné vazby, Marvel je pro vás tím pravým. Tento nástroj v podstatě eliminuje jakékoli potíže při získávání včasných schválení v různých fázích a pro různé verze prototypu návrhu.
Funkce Handoff od Marvelu usnadňuje hladší spolupráci a předávání mezi designéry a vývojáři.
Poskytuje podrobné specifikace designu, zdroje a režim kontroly, aby vývojáři mohli extrahovat informace. Komentáře, poznámky a efektivní export zdrojů zlepšují komunikaci.
Marvel má úložiště předem nahraných obrázků s snadno ovladatelným rozhraním pro návrh typu drag-and-drop a týmovými knihovnami, které pomáhají udržovat konzistenci v požadavcích na branding.
Nejlepší funkce Marvelu
- Navrhujte a vytvářejte prototypy svých webových stránek nebo produktů pomocí intuitivních a výkonných nástrojů Marvel.
- Otestujte a ověřte své makety s reálnými uživateli a získejte zpětnou vazbu a postřehy.
- Exportujte a sdílejte své makety se svými klienty a zainteresovanými stranami v různých formátech, jako jsou PDF, PNG, HTML a Sketch.
Omezení Marvelu
- Má omezenou knihovnu komponent a prvků, což může omezit vaše možnosti návrhu.
- Má některé funkce, které nejsou plynulé nebo snadno použitelné, což může ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost.
Ceny Marvel
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Marvel
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
6. UXPin
Nástroj UXPin pro tvorbu prototypů je založen na komponentách kódu, což vám umožňuje používat stávající komponenty uživatelského rozhraní k vytváření mockupů. Technologie Merge umožňuje designérům navrhovat pomocí stejných komponent kódu uživatelského rozhraní, které vývojáři použili k vytvoření produktu.
To vám umožní vytvořit přizpůsobený mockup uživatelského rozhraní, který bude v souladu s vašimi brandovými pokyny. Integrujte s Storybook, Git repo nebo NPM balíčkem, abyste mohli používat stejné kódové komponenty ze svého designového systému, aplikace nebo webových stránek.
Můžete být kreativní díky předdefinovanému návrhovému nástroji nebo několika vestavěným prvkům uživatelského rozhraní. Nástroj se zaměřuje na mapování uživatelské cesty a procesů a nabízí také možnost heatmapy, která sleduje chování uživatele při klikání a posouvání.
Nejlepší funkce UXPin
- Simulujte barvoslepost a zkontrolujte kontrast při testování prototypu.
- Vytvářejte logicky založené prototypy, které vám umožní definovat vlastní pravidla a podmínky.
- Vyzkoušejte UXPin zdarma, než si zakoupíte předplatné, které vyhovuje vašim potřebám.
Omezení UXPin
- Umožňuje pouze jednu akci zpět, což ztěžuje vrácení nežádoucích změn.
- Má plynulé, ale pomalé uživatelské rozhraní, což může prodloužit dobu zpracování.
Ceny UXPin
- Zdarma
- Základní funkce: 8 $/editor za měsíc
- Pokročilé: 39 $/editor za měsíc
- Profesionální: 83 $/editor za měsíc
- Společnost: 149 $/editor za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UXPin
- G2: 4,2/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
7. Sketch
Sketch je nástroj pro tvorbu maket pro uživatele macOS. Je užitečný pro navrhování prototypů, uživatelských rozhraní a dokonce i ikon díky plátnu založenému na pixelech.
Vzhledem k tomu, že Sketch umožňuje jednoduché vektorové návrhy i složité prototypy, můžete rychle sestavit rozvržení pomocí jednotlivých vektorových grafik a kombinace předem připravených kreslicích ploch.
Můžete ovládat každý pixel na stránce a kreslit pomocí pera nebo vytvářet tvary podle svého výběru.
Sketch má rozsáhlou komunitu designérů, kteří vytvořili designové sady, které jsou zdarma přístupné všem uživatelům Sketch.
Nejlepší funkce programu Sketch
- Stáhněte si rozsáhlou knihovnu návrhů, ikon, tlačítek a dalších prvků jediným kliknutím.
- Spolupracujte v reálném čase s designéry a dalšími zúčastněnými stranami napříč zařízeními pomocí sdílených pracovních prostorů.
- Sledujte pokrok členů týmu, zpětnou vazbu a komentáře pomocí zábavných barevně odlišených kurzorů s názvy.
Omezení programu Sketch
- Sketch má strmou křivku učení, protože možnosti a prvky designu nejsou snadno k nalezení.
- Sketch je určen pouze pro uživatele Mac a je přístupný pouze přes web.
Ceny Sketch
- Standardní předplatné: 12 $/měsíc za editor
- Licence pouze pro Mac: 120 $/pracovní stanice
- Firemní předplatné: 20 $/editor za měsíc (fakturace pouze ročně)
Hodnocení a recenze Sketch
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
8. Wondershare Mockitt
Wondershare Mockitt se zaměřuje konkrétně na vytváření mockupů uživatelského rozhraní a prototypů podporovaných umělou inteligencí. S tímto jedním nástrojem můžete vyvíjet wireframy, vývojové diagramy a praktické myšlenkové mapy.
Nejjednodušší částí používání Wondershare Mockitt je navrhování realistických pracovních postupů, více kreslicích ploch a plynulých interakcí pomocí vestavěných prvků.
Ale není to jen pro designéry. Pokud jde o kontrolu, vývojáři mohou zkontrolovat design a snadno převést pixely do kódu, aniž by měli diplom z designu.
Mockitt AI také nabízí snadný inteligentní design, který vaše designové nápady promění v realitu přesně a okamžitě. Tato funkce je stále nová, ale stojí za vyzkoušení.
Nejlepší funkce Wondershare Mockitt
- Učte se z rozsáhlé knihovny zdrojů a zvyšte svou produktivitu.
- Sdílejte, upravujte a získejte zpětnou vazbu k vašim mockupům v reálném čase a snadno spolupracujte se svým týmem.
- Využijte technologii založenou na umělé inteligenci k vytváření a testování prototypů.
Omezení Wondershare Mockitt
- Nelze integrovat s jiným softwarem, což může omezit váš pracovní postup.
- Vyžaduje strmé učení, protože se opírá o technologie založené na umělé inteligenci.
Ceny Wondershare Mockitt
- Starter: zdarma
- Profesionální: 12 $/editor za měsíc
- Enterprise: 15 $/editor za měsíc
Hodnocení a recenze Wondershare Mockitt
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. InVision Studio
InVision Studio je nástroj pro návrh a UI mockupy, který slouží k vytváření prototypů s vektorovými návrhy, flexibilními vrstvami a neomezeným počtem stránek plátna.
InVision Studio vám nabízí sadu nástrojů pro ukládání a sdílení pracovního postupu při navrhování produktů a knihovnu pro ukládání všech komponent UX vaší značky.
Jedná se o vysoce kolaborativní nástroj pro prototypování maket, který umožňuje vytvářet responzivní prototypy bez nutnosti psát kód. Vytvořené návrhy lze sdílet s týmem a klienty a získat tak zpětnou vazbu v reálném čase.
Nejlepší funkce InVision Studio
- Vytvářejte a používejte složité animace pro svá videa
- Otestujte svůj prototyp na svém telefonu jediným kliknutím.
- Stáhněte si soubory ze softwaru, jako je Sketch, a importujte je do InVision Studio.
Omezení InVision Studio
- Žádné možnosti pluginů
- Často může být pomalý a náchylný k chybám.
Ceny InVision Studio
- Zdarma
- Starter: 15 $/designér za měsíc
- Profesionální: 25 $/designér za měsíc
- Tým: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze InVision Studio
- G2: 4,4/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (740+ recenzí)
10. Balsamiq
Balsamiq je nástroj pro tvorbu maket, který vytváří prototypy tím, že napodobuje zážitek z navrhování na tabuli nebo papíře. Vrací se k základům tvorby rozvržení pomocí pera a papíru, jen na obrazovce.
Ačkoli prototyp může vypadat, jako by byl nakreslen na papíře, design lze pro prezentace změnit na profesionálnější vzhled. Samozřejmě podporuje low-fi i high-fi prototypování.
Balsamiq se zaměřuje na obsah a strukturu designu, což se projevuje i v jeho předem připravených šablonách. Umožňuje vám umisťovat prvky pomocí funkcí drag-and-drop, čímž se zkracuje celková doba dokončení. Balsamiq navíc nabízí rozsáhlou knihovnu komponent a umožňuje exportovat a importovat data.
Nejlepší funkce Balsamiq
- Naučte se snadno používat Balsamiq, protože má jednoduché a intuitivní rozhraní.
- Ušetřete čas a zlepšete své dodací lhůty díky přizpůsobitelným šablonám pro vaše makety.
- Spolupracujte s členy svého týmu a sdílejte poznámky a zpětnou vazbu k vašim prototypům.
Omezení Balsamiq
- Má jednoduchou černobílou obrazovku, což může být pro některé designéry nudné nebo omezující.
- Nepodporuje převod z nízké věrnosti na vysokou věrnost, což může vyžadovat další nástroje nebo kroky.
Ceny Balsamiq
- 2 projekty: 9 $/měsíc
- 20 projektů: 49 $/měsíc
- 200 projektů: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Balsamiq
- G2: 4,2/5 (490+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (380+ recenzí)
Navrhujte své makety bez námahy
Projekt návrhu makety nebo drátového modelu vyžaduje spolupráci mezi designéry, vývojáři a produktovými manažery. Proto je ClickUp tím správným nástrojem pro návrh maket pro jakýkoli designový projekt.
Nabízí funkce pro správu projektů a speciální nástroj pro tvorbu whiteboardů, který vám pomůže prototypové návrhy přivést k životu. Na rozdíl od jiných nástrojů, které mohou být omezené, složité nebo izolované, ClickUp nabízí vše, co potřebujete, na jednom místě.
Aby bylo možné udržet jednotnou vizi a dodržet termíny projektů, je nezbytné, aby všichni měli stejné informace.
S ClickUpem můžete své návrhy, makety a wireframy přenést z fáze návrhu na tabuli do fáze vývoje za účasti všech zainteresovaných stran.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!