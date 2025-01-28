10 nejlepších softwarových řešení pro správu produktových informací v roce 2025

Procházeli jste někdy nekonečné seznamy produktů online, plné protichůdných informací a chybějících detailů, abyste nakonec opustili webovou stránku a přešli na jinou?
Frustrující, že? To je dnes realita pro mnoho nakupujících a pro e-commerce podniky je to nákladné.
V dnešním tvrdém konkurenčním prostředí elektronického obchodování, kde zákazníci očekávají jasné a konzistentní informace na dosah ruky, již není správa produktových informací (PIM) volitelnou záležitostí. Je nezbytná.
Považujte je za osvědčenou zbraň proti nekonzistentním sdělením, nízké kvalitě produktových dat a promarněným prodejním příležitostem.
Tento blog odhalí úskalí ignorování PIM a vysvětlí, jak může software PIM zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu. Představíme také 10 nejlepších systémů PIM pro rok 2024.
Nenechte si ujít tajemství bezchybného řízení produktů a spokojenosti zákazníků.
Co je to software PIM?
Software pro správu produktových informací (PIM) centralizuje a spravuje produktová data a digitální aktiva na jednotné platformě. Software PIM zjednodušuje správu produktových dat napříč více prodejními kanály a integruje se s e-commerce platformami, CRM systémy a ERP softwarem. Tím je zajištěno, že vaše komunikace týkající se produktů je aktuální a přístupná pro celou vaši zákaznickou základnu.
Tato platforma spravuje data nezbytná pro marketing a prodej produktů a přináší výhody značkám, výrobcům, distributorům a maloobchodníkům tím, že poskytuje jediný zdroj pravdivých informací.
Pro podniky systém PIM shromažďuje, obohacuje a aktualizuje data v cílovém umístění, čímž zlepšuje kvalitu dat, provozní efektivitu, dobu uvedení na trh, zákaznickou zkušenost a přístupnost napříč kanály a digitálními prodejními místy.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu produktových informací?
Na trhu je k dispozici spousta softwaru PIM. Každý z nich má však své vlastní odlišnosti, výhody a nevýhody. PIM, který si vyberete, by však měl obsahovat několik těchto klíčových funkcí:
- Import a export dat: Zjednodušte správu dat pomocí softwaru, který nabízí snadný import a export dat z různých zdrojů a formátů.
- Integrace: Vyberte si software, který se integruje s vašimi stávajícími obchodními systémy, jako jsou e-commerce platformy, ERP systémy a CRM systémy.
- Intuitivní rozhraní: Software PIM se obvykle používá napříč týmy a odděleními. Upřednostňujte rozhraní, která jsou uživatelsky přívětivá a snadno ovladatelná, a to i pro uživatele bez technických znalostí.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že software dokáže pojmout váš rostoucí katalog produktů a uživatelskou základnu.
- Reporting a analytika: Vyberte si systém PIM, který nabízí reportingové nástroje pro sledování klíčových metrik a získávání přehledu o výkonu produktů.
- Správa digitálních aktiv (DAM): Zvažte použití softwaru s integrovanými funkcemi DAM pro správu obrázků, videí a dalšího multimediálního obsahu vašich produktů.
- Správa kanálů: Vyberte si software, který spravuje seznamy produktů a obsah pro různé prodejní a marketingové kanály.
- Nástroje pro spolupráci: Vyberte si platformu PIM, která nabízí funkce pro spolupráci, aby usnadnila komunikaci a sdílení dat mezi týmy.
10 nejlepších softwarových řešení pro správu produktových informací
Nyní, když víte, co hledat v ideálním softwaru PIM, zde je náš seznam 10 nejlepších alternativ, které vám pomohou zvýšit prodej, rychleji prodávat produkty, efektivně psát obsah o produktech a zlepšit zákaznickou zkušenost.
1. Pimcore
Hledáte platformu pro komplexní správu produktového portfolia? Platforma Pimcore nabízí software pro správu produktových informací, digitálních aktiv, digitálních zkušeností, master dat, digitálního obchodu a zákaznických dat.
Představte si to jako digitální velín, kde můžete spravovat informace o produktech a provozovat svůj internetový obchod.
Tento centralizovaný přístup pomáhá firmám eliminovat datové silosy, spravovat produktová data, zajistit konzistenci napříč kanály a v konečném důsledku poskytovat svým zákazníkům plynulé a personalizované zážitky.
Nejlepší funkce Pimcore
- Vytvářejte sofistikované, marketingově orientované a personalizované webové stránky a portály.
- Spravujte digitální data a zákaznické zkušenosti pro všechny digitální kanály.
- Využijte open source systém zákaznické podpory a přizpůsobte si platformu podle svých potřeb.
- Snadno vytvářejte a spravujte obsah webových stránek, vstupní stránky a příspěvky na blogu.
- Vytvořte a spravujte svůj internetový obchod s funkcemi, jako jsou seznamy produktů, nákupní košíky a zpracování plateb.
Omezení Pimcore
- Platforma s bohatými funkcemi může vést k prudšímu nárůstu náročnosti učení, zejména pro nové uživatele.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s výkonem při složitých nastaveních.
Ceny Pimcore
- Community Edition: zdarma
- Enterprise Edition: Ceny na míru
- Cloud Edition: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pimcore
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
2. Pimberly
Pimberly poskytuje software PIM, který pomáhá výrobcům, značkám, distributorům a maloobchodníkům spravovat a optimalizovat produktová data napříč různými kanály.
Díky integrované funkci umělé inteligence tato platforma PIM vylepšuje možnosti zpracování produktových dat, učí se z datových vzorců, automatizuje složité procesy na základě získaných poznatků a poskytuje strategické poradenství ohledně struktury produktů a toho, jak mohou zákazníci uspokojit měnící se potřeby svých cílových skupin.
Nejlepší funkce Pimberly
- Ukládejte a organizujte všechny informace o produktech, včetně popisů produktů, specifikací, obrázků, videí a marketingových materiálů, na jednom místě.
- Automatizujte a optimalizujte produktová data pomocí překladů, klíčových slov pro SEO a bohatého mediálního obsahu pro různé prodejní kanály.
- Zajistěte, aby produktová data splňovala specifické požadavky e-commerce platforem a B2B portálů.
- Poskytujte zákazníkům při nákupu přesné a úplné informace o produktech.
- Získejte cenné informace o výkonu produktů díky funkcím pro vytváření reportů a analýz.
- Propojte se s dalšími obchodními systémy, jako jsou CRM a e-commerce platformy, pro hladkou výměnu dat a automatizaci.
Omezení Pimberly
- Uživatelé mohou zaznamenat menší flexibilitu u konkrétních pracovních postupů a datových potřeb.
- U složitých nastavení nebo velkých objemů dat mohou nastat problémy s výkonem.
- Méně komplexní funkce pro reporting a analytiku ve srovnání s jinými řešeními PIM
Ceny Pimberly
- Běžná cena: 30 000 $/rok
- Pro: 60 000 $/rok
- Firemní: 90 000 $/rok
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pimberly
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
3. Semarchy
Hledáte řešení PIM, které se zaměřuje především na správu dat a datové analýzy? Semarchy je přesně to, co potřebujete! Funguje jako jednotná platforma pro správu dat (UDMP) a nabízí výkonnou sadu nástrojů, které pomáhají firmám spravovat, řídit a integrovat různé typy dat.
Ačkoli můžete jejich řešení pro správu hlavních dat (xDM) a nástroj pro integraci dat (xDI) rychle nasadit samostatně, je nejlepší je používat společně a získat tak větší přidanou hodnotu.
Nejlepší funkce Semarchy
- Konsolidujte data z různých zdrojů, jako jsou CRM systémy, ERP platformy a externí databáze, do centralizovaného úložiště.
- Očistěte, obohaťte a deduplikujte data, řešte nesrovnalosti a zajistěte jejich přesnost pro různé účely.
- Stanovte vlastnictví dat, definujte pravidla a automatizujte pracovní postupy, abyste zajistili kvalitu dat a soulad s předpisy.
- Usnadněte plynulou výměnu dat mezi různými systémy v rámci organizace.
- Využijte nástroje a předem připravené konektory k zefektivnění integračních úkolů.
- Sjednoťte zákaznická a finanční data pro lepší řízení rizik, dodržování předpisů a zákaznický servis.
- Zlepšete znalosti o zákaznících a personalizujte marketingové kampaně díky sjednoceným zákaznickým datům.
Omezení Semarchy
- Obtížnost řešení vysoce specifických scénářů integrace dat
- Někteří uživatelé se domnívají, že rozšíření jejich podnikání za účelem zpracování většího množství dat by vyžadovalo dodatečné náklady.
Ceny Semarchy
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Semarchy
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Salsify
Salsify se profiluje jako platforma pro správu produktových zkušeností (PXM) s cílem pomoci značkám uspět na digitálním trhu.
Umožňuje podnikům, zejména značkám a maloobchodníkům, centralizovat, obohacovat a distribuovat produktová data napříč různými prodejními kanály, čímž zajišťuje konzistentnost a přesnost produktových informací. To zahrnuje vše od popisů a specifikací produktů až po vysoce kvalitní obrázky a marketingové materiály.
Salsify automatizuje čištění dat, aktualizace produktů a distribuci obsahu napříč kanály.
Nejlepší funkce Salsify
- Centralizujte všechny informace o produktech, popisy, specifikace, obrázky a marketingové materiály.
- Přizpůsobte obsah a informace o produktech různým prodejním kanálům, jako jsou e-commerce platformy, tržiště a sociální média.
- Obohaťte seznamy produktů o multimediální obsah, jako jsou obrázky ve vysokém rozlišení, 360° pohledy na produkty a videoukázky.
- Sledujte výkonnost produktů, monitorujte chování zákazníků a získejte cenné informace.
Omezení Salsify
- Uživatelé se při používání a integraci API setkávají s problémy.
- Vytvořte ticket a spusťte hromadné mazání produktů.
Ceny Salsify
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salsify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
5. Plytix
Plytix se profiluje jako software PIM nové generace. Jeho cílem je zjednodušit složitost správy produktových dat pro multikanálové obchodní podniky.
Plytix také zpracovává digitální aktiva a spravuje kanály pro zpracování protokolů, plánování aktualizací a spolupráci na provozních činnostech souvisejících s produkty – od psaní informací o produktech až po jejich distribuci na e-commerce platformách. Pomáhá přizpůsobit datová pole konkrétním potřebám vašich produktů, definovat vlastní atributy a personalizovat platformu tak, aby vyhovovala vašim jedinečným pracovním postupům.
Nejlepší funkce Plytix
- Zefektivněte hromadné úpravy a automatizaci pro efektivní aktualizace velkých datových sad.
- Integrujte s různými e-commerce platformami, tržišti, CRM a nástroji pro automatizaci marketingu.
- Navrhujte související produkty, abyste zvýšili průměrnou hodnotu objednávky.
- Definujte vztahy mezi produkty (například křížový prodej, upselling a příslušenství) několika kliknutími.
Omezení Plytix
- Uživatelé s rozsáhlými produktovými katalogy nebo složitými datovými strukturami se potýkají s problémy s výkonem.
- Uživatelé vyjádřili obavy ohledně vyspělosti některých funkcí a tempa přidávání nových funkcí.
Ceny Plytix
- Zdarma
- Základní: 450 $/měsíc
- Vlastní: 750 $/měsíc
- Neomezený: 1 650 $/měsíc
Hodnocení a recenze Plytix
- G2: 4,7/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (75+ recenzí)
6. Akeneo
Akeneo nabízí platformu PIM pro značky a maloobchodníky, kteří chtějí spravovat a optimalizovat své produktové informace pro omnichannelový obchod.
Nedávno společnost získala Unifai, platformu pro kategorizaci produktů založenou na umělé inteligenci, a získala titul „první inteligentní produktový cloud na světě“.
Cílem této akvizice je transformovat Akeneo z jediné platformy PIM na komplexnější řešení s integrovanými funkcemi umělé inteligence.
Nejlepší funkce Akeneo
- Doplňte chybějící údaje, přeložte informace o produktech do více jazyků a zajistěte kvalitu dat pro optimální vyhledatelnost produktů.
- Usnadněte spolupráci mezi různými týmy zapojenými do správy produktů, jako jsou marketing, prodej a tvorba obsahu.
- Vytvářejte produktové feedy a specifikace přizpůsobené různým prodejním kanálům, včetně e-commerce platforem, tržišť a sociálních médií.
- Poskytují funkce pro definování pravidel kvality dat, nastavení pracovních postupů pro schvalování dat a sledování změn provedených v informacích o produktech.
- Využijte výhody open-source softwaru pro rozsáhlé přizpůsobení a vývoj dalších funkcí, které vyhovují specifickým obchodním potřebám.
Omezení Akeneo
- Má strmější křivku učení ve srovnání s jednoduššími řešeními PIM.
- Přenos stávajících produktových dat do Akeneo může být složitý proces, protože vyžaduje pečlivé plánování a rozsáhlé úsilí v oblasti transformace dat.
Ceny Akeneo
- Community Edition: zdarma
- Growth Edition: 25 000 $/rok
- Enterprise Edition: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Akeneo
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
7. Syndigo
Syndigo je přední cloudová platforma PIM, která se jedinečným způsobem zaměřuje na posílení schopnosti značek optimalizovat obsah svých produktů pro syndikaci napříč různými kanály. Nabízí základní funkce PIM, jako je správa dat, obohacování a distribuce, a zároveň vám pomáhá zvýšit efektivitu, podpořit prodej a zlepšit spokojenost zákazníků.
S Syndigo můžete zefektivnit proces tvorby obsahu, zajistit přesnost dat a zlepšit zákaznickou zkušenost. Snadno se integruje s různými sítěmi obchodních partnerů, zefektivňuje proces syndikace a zajišťuje konzistenci dat napříč všemi kanály.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním funkcím můžete snadno organizovat a aktualizovat obsah svých produktů v reálném čase.
Nejlepší funkce Syndigo
- Optimalizujte obsah produktů pro konkrétní kanály a zajistěte, aby splňoval vaše jedinečné požadavky a pokyny pro formátování obsahu.
- Využijte umělou inteligenci k analýze informací o produktech a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
- Usnadněte komunikaci a zefektivněte pracovní postupy správy obsahu.
- Centrálně spravujte bezpečnostní listy (SDS), alergeny a další informace související s dodržováním předpisů.
Omezení Syndigo
- Omezená flexibilita při přizpůsobování vysoce přizpůsobených pracovních postupů nebo integraci s niche platformami
- Uživatelé vyjádřili obavy z možného vázání na dodavatele kvůli přizpůsobeným integracím a závislosti na konkrétních formátech migrace a exportu dat.
Ceny Syndigo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Syndigo
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. PIMworks
PIMworks se odlišuje tím, že klade velký důraz na splnění specifických potřeb a rozpočtových omezení malých a středních podniků.
Malé a střední podniky, které hledají uživatelsky přívětivé a nákladově efektivní řešení PIM, si PIMworks zamilují. Jeho cenová struktura a funkce jsou navrženy tak, aby byly dostupné a relevantní pro podniky s menšími produktovými katalogy a méně komplexními datovými potřebami.
PIMworks zahrnuje funkce jako automatické značkování, rozpoznávání obrázků pro extrakci atributů a možnosti překladu jazyků.
Nejlepší funkce PIMworks
- Začněte rychle díky snadno použitelnému rozhraní a jednoduchému procesu nastavení.
- Využijte širokou škálu předem připravených integrací s oblíbenými e-commerce platformami a tržišti.
- Hladký přechod dat díky specializované pomoci při migraci dat
- Využijte možnosti white label pro přizpůsobení značky a personalizaci.
Omezení PIMworks
- Nedostatek funkcí pro zpracování složitých datových struktur, správu rozsáhlých migrací dat nebo nabídku pokročilých funkcí zabezpečení a dodržování předpisů.
- Uživatelé si všimli, že analytické funkce mohou být méně robustní ve srovnání s více zavedenými řešeními PIM.
Ceny PIMworks
- Zdarma
- Standard: 499 $/měsíc
- Profesionální: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze PIMworks
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. inRiver
inRiver je komplexní řešení PIM, které značkám a maloobchodníkům umožňuje spravovat, optimalizovat a distribuovat informace o produktech napříč všemi kontaktními body v omnichannelovém prostředí.
Pyšní se jedinečnou kompozitní architekturou: to znamená, že platforma je postavena z modulárních komponent, které lze snadno přidávat, odebírat nebo přizpůsobovat konkrétním potřebám každého podniku.
To umožňuje větší flexibilitu a přizpůsobivost ve srovnání s tradičními systémy PIM s pevně danými funkcemi.
Nejlepší funkce inRiver
- Integrace syndikace založená na API pro plynulou distribuci obsahu
- Integrované funkce digitální inteligence poskytují přehledy a analýzy o tom, jak si vaše produkty vedou na různých online kanálech.
- Automatizované obohacování obsahu, čištění dat a funkce kategorizace produktů
- Určeno pro velké podniky s komplexním životním cyklem produktů, různorodými prodejními kanály a složitými datovými potřebami.
Omezení inRiver
- Sestavitelná architektura a rozsáhlá funkčnost mohou vést k strmější křivce učení ve srovnání s jednoduššími platformami PIM.
- Nemusí být vhodný pro podniky s přísnými požadavky na umístění dat nebo pro ty, které vyžadují možnosti nasazení na místě.
Ceny inRiver
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze inRiver
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. ClickUp
Nejste přesvědčeni, že jedna platforma zvládne vše? Seznamte se s softwarem pro správu produktů ClickUp – jediným nástrojem, který potřebujete k automatizaci pracovních postupů, uspokojení potřeb různých oddělení a zavedení nástrojů pro spolupráci, díky nimž bude správa vašich prodejních a e-commerce kanálů hračkou.
Nastavte jasné časové plány, měřitelné cíle a automatické sledování pokroku, abyste zajistili úspěšné uvedení produktů na trh s ClickUp Goals. ClickUp Goals vám umožňuje definovat dlouhodobé cíle produktu a rozdělit je na menší, proveditelné kroky. To poskytuje jasný vizuální plán pro vývoj produktu a pomáhá sledovat pokrok. Upřednostněte funkce a úkoly v rámci plánu. Můžete nastavit závislosti mezi úkoly, zajistit logický průběh vývojového procesu a zlepšit správu životního cyklu produktu.
Brainstormujte s týmem nové nápady na produkty, načrtněte uživatelské toky a zmapujte uživatelské cesty, vizualizujte celý životní cyklus produktu a přiřazujte úkoly těm, kteří přispěli svými nápady, pomocí ClickUp Whiteboards. Na tabuli může současně pracovat více členů týmu, což podporuje proces společného vytváření nápadů.
Můžete také zefektivnit komunikaci pomocí integrovaného zobrazení ClickUp Chat, které vám umožní posílat zprávy vašemu týmu podle skupin nebo přímo jednotlivým členům, přidělovat práci, poskytovat zpětnou vazbu, žádat o aktualizace, sdílet soubory v jakémkoli formátu a budovat hladkou spolupráci.
Vytvořte centrální úložiště informací o produktech pomocí ClickUp Docs s bohatým formátováním médií a interaktivními funkcemi, které jsou chráněny oprávněními. Ukládejte popisy produktů, specifikace, manuály a další relevantní dokumenty do určených dokumentů.
Využijte společnou úpravu a správu verzí k souběžné práci na dokumentech se svým týmem a vyzkoušejte pohodlí a efektivitu zefektivněné správy dokumentů. Můžete snadno exportovat a importovat dokumenty s informacemi o produktech v jakémkoli formátu a poskytnout k nim přístup konkrétním osobám.
A konečně, využijte více než 1 000 šablon ClickUp pro sledování a hlášení chyb, správu digitálních aktiv, správu kanálů, vývoj produktů a strategii, agilní tabule pro plánování produktů, sprinty pro sledování pokroku produktů a další.
Šablona dokumentu s požadavky na produkt od ClickUp vám pomůže zorganizovat vše, co budete potřebovat k napsání textu o vašem novém produktu.
V této šabloně můžete přidat název produktu a jeho specifikace, definovat uživatelské profily a jejich použití, popsat vlastnosti produktu, vytvořit harmonogram vydání, přidat cíle a metriky úspěchu a vytvořit návrhové pokyny pro vývoj produktu.
Je velmi důležité průběžně aktualizovat dokument s požadavky na produkt během celého životního cyklu vývoje produktu, jakmile jsou k dispozici nové informace.
A to nejlepší? Pokud potřebujete PIM zesilovač, můžete se obrátit na ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí, který vám pomůže vytvářet PRD, provádět průzkum trhu a konkurence, vytvářet PIM modely, zefektivnit zpětnou vazbu od uživatelů a mnoho dalšího.
ClickUp Brain dokáže shrnout dlouhé popisy produktů, diskuse na tabuli nebo poznámky z jednání a poskytnout stručný přehled klíčových informací. To pomáhá členům týmu rychle pochopit podstatu detailů produktu.
Umožní vám analyzovat informace o produktech napříč různými prvky ClickUp a identifikovat tak trendy nebo vzorce. To může být užitečné pro pochopení zpětné vazby od zákazníků, údajů o používání produktů nebo potenciálních oblastí pro zlepšení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sloučte všechny informace o produktech na jednom místě pomocí ClickUp Docs.
- Usnadněte plynulou týmovou spolupráci v průběhu celého životního cyklu produktu pomocí funkcí pro spolupráci ClickUp.
- Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení a přizpůsobte více než 15 flexibilních zobrazení, ClickApps a vlastní pole svému pracovnímu postupu, rychleji vytvářejte produkty a spravujte svůj prodejní a marketingový proces.
- Sledujte průběh projektu, sprinty, pracovní vytížení týmu, čas strávený na úkolech a KPI projektu pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
- Automatizujte práci ve vašem DevOps a CI/CD pipeline s více než 1 000 integracemi ClickUp, včetně GitHub, Figma, Sentry, Slack a dalších.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být ohromeni rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/uživatel/pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Zlepšete způsob správy produktových informací s ClickUp
S 10 možnostmi, které jsme uvedli, jsme si jisti, že výběr perfektního softwaru pro správu produktových informací pro vaši firmu bude snazší. Zvažte potřeby vašich vyhledávacích produktů a oddělení a také váš rozpočet.
Nejlepší software PIM vám umožní zefektivnit správu produktových informací, publikovat přesné produktové údaje a zlepšit zákaznickou zkušenost napříč všemi kanály.
Pokud však hledáte komplexní platformu pro správu produktů, která přesahuje rámec PIM, zvažte ClickUp.
Ačkoli se nejedná o čistě specializované řešení PIM, ClickUp se může pochlubit výkonnými funkcemi, jako je centralizovaná správa dat, vlastní pole pro informace o produktech a hladká integrace s různými marketingovými a prodejními nástroji.
To vám umožní spravovat celý životní cyklus produktu—od nápadu a vývoje až po uvedení na trh a marketing—na jedné platformě.
Jste připraveni zjednodušit správu produktů?