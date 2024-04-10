Miro vs. Notion: Který nástroj pro správu úkolů je nejlepší?

Řízení produktivity může být náročné, zejména při sledování úkolů v rámci složitých projektů. Abychom vám usnadnili život, máme nyní k dispozici platformy pro spolupráci online, které jdou nad rámec pouhého zapisování úkolů.
Umožňuje vám přidávat podrobnosti ke každému úkolu, včetně možnosti sledovat podúkoly v rámci hlavního úkolu, sdílet dokumenty, brainstormovat na sdíleném plátně a mnoho dalšího. Ale s tolika možnostmi, jak si vybrat software pro správu úkolů, který se odlišuje od ostatních nástrojů?
Odpověď spočívá ve výběru platformy, která kombinuje funkce pro pořizování poznámek, podporuje integraci a pomáhá vašim týmům efektivně organizovat jejich úkoly.
Existuje několik platforem pro plánování projektů a spolupráci online, takže máte na výběr z mnoha možností, přičemž každý nástroj se liší v klíčových funkcích a službách.
V tomto průvodci porovnáme dva oblíbené nástroje pro správu úkolů – Miro a Notion.
Co je Miro?
Miro je platforma pro vizuální spolupráci, která podnítí kreativitu vašeho týmu. Představte si ji jako digitální tabuli, ale s mnohem více funkcemi. Jedná se o flexibilní pracovní prostor, kde může váš tým komunikovat a navrhovat projekty rychleji, což vám umožní vytvářet, opakovat a navrhovat vaše další velké nápady.
S Miro můžete:
- Strategie a plánování: Využijte předem připravené šablony tabule, Kanban tabule a vložené poznámky, abyste měli své brainstormingy organizované a orientované na akci.
- Vizualizujte cokoli: Vytvářejte myšlenkové mapy, poznámky, vývojové diagramy, schémata a cokoli jiného, co vám napadne, pomocí široké škály nástrojů a tvarů.
- Brainstorming nápadů: Ušetřete čas při komunikaci složitých nápadů pomocí tradičních metod. Díky vizuálnímu řízení úkolů v Miro můžete pomocí plánovacích tabulek získat jediný přehled o svém projektu, spolupracovat mezi týmy a podniknout nezbytné kroky k realizaci svých nápadů.
Funkce Miro
Nekonečné plátno
Tabule Miro poskytuje nekonečné digitální plátno, na kterém se vaše nápady mohou volně rozvíjet a které pojme i ty nejambicióznější brainstormingové sezení. Díky této funkci můžete plánovat složité projekty, brainstormovat a zajistit, aby vaše týmy organizovaly své výstupy na jediném dashboardu.
Pomocí karet Miro můžete převést nápady na poznámkové lístky nebo textová pole nebo přidat podrobné informace, jako je stav, přiřazená osoba a termín splnění – bez nutnosti přepínání.
Kanban framework
Získejte jasný přehled o plánování projektu pomocí připravených šablon Kanban navržených pro konkrétní potřeby, od brainstormingových sezení po produktové roadmapy. Ušetříte tak drahocenný čas a můžete si stanovit priority práce přidáním karet Miro do tabule Kanban s editovatelnými pruhy a sloupci.
Konektory a mapování závislostí
Spolupracujte hladce bez ohledu na místo. Prohlížejte si úpravy a mapujte závislosti pomocí konektorů, což podporuje interaktivní a dynamický brainstorming.
Integrace správy úkolů
Miro podporuje integraci s více než 130 aplikacemi a oblíbenými nástroji. To vám pomůže shromáždit všechna data související s úkoly do jediného řešení, což zefektivní správu úkolů pro vás i vaše spolupracovníky.
Ceny Miro
- Zdarma: Neomezený počet členů týmu, předem připravené šablony, základní správa pozornosti, tři editovatelné tabule
- Týmy: 8 $ za člena za měsíc s funkcí videokonferencí, neomezeným počtem tabulek, neomezeným počtem návštěvníků, soukromými tabulkami a e-mailovou podporou.
- Business: 16 $ za člena za měsíc, zahrnuje vše z plánu Miro Teams plus ruční zálohování tabule, inteligentní diagramy a SSO.
- Enterprise: Kontaktujte Miro ohledně cen a získejte centralizovanou správu účtů, vyhrazeného manažera úspěchu, integraci Azure DevOps a CA Rally, bezpečnost a soulad na podnikové úrovni, správu dat a prémiovou podporu.
Co je Notion?
Jednou z nejlepších alternativ k Miro je Notion, všestranný pracovní prostor pro všechny vaše potřeby v oblasti správy úkolů a pořizování poznámek. Tento nástroj nabízí mnoho funkcí, které kombinují pořizování poznámek se správou databází, vizuální spoluprací a udržováním sdíleného plátna nebo zobrazení Notion pro všechny vaše osobní a obchodní potřeby.
Od základních úkolů po správu složitých projektů – nástroje Notion poskytují jednotný pracovní prostor pro organizaci vašich základních činností. Navíc díky silné komunitě můžete snadno vytvářet a používat tisíce šablon Notion, které vám pomohou:
- Sledujte své úkoly a cíle
- Vytvářejte designové systémy
- Ukládejte poznámky, vytvářejte moodboardy a spravujte obsah.
- Spravujte projektové aktivity pro sebe a svůj tým.
- Automatizujte pomocí API
Funkce Notion
Komplexní správa úkolů
Flexibilní rámec aplikace Notion vám umožňuje použít ji pro všechny vaše požadavky na správu úkolů, včetně:
- Vytváření přizpůsobených dashboardů pro správu úkolů pro každého člena týmu, oddělení a projekt
- Udržujte úkoly organizované pomocí kalendáře, Kanban tabule, Ganttových diagramů, tabulek, kalendáře a dalších nástrojů.
- Snadno třídějte projekty podle časové osy, kategorie, členů týmu, priority a dalších kritérií.
Poznámky, kalendář, sledování návyků a další
Díky flexibilním blokům Notion můžete vytvořit cokoli od jednoduchého seznamu úkolů až po složité dashboardy, což vám pomůže přizpůsobit pracovní prostor přesně vašim potřebám.
Integrace
Notion vám pomůže načítat data a integrovat je s předními softwary, jako jsou Slack, Google Drive, Gmail, Asana a 149 dalších populárních nástrojů. Pokud dáváte přednost přizpůsobenější integraci, můžete si dokonce vytvořit vlastní veřejnou API, což tento nástroj odlišuje od ostatních.
Vícejazyčná podpora
Pro týmy pracující v různých geografických oblastech umožňuje Notion spravovat pracovní prostor a upravovat dokumenty v různých jazycích. V současné době podporuje angličtinu, korejštinu, japonštinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a portugalštinu.
Ceny Notion
- Osobní (bezplatný tarif): Neomezený počet stránek a bloků, synchronizace mezi zařízeními, sdílení s pěti hosty, API pro vlastní integrace
- Personal Pro (4 $ měsíčně): Vše z balíčku Personal Free Plus, neomezené nahrávání souborů, neomezený počet hostů, prohlížení a obnovení verzí z posledních 30 dnů.
- Teams (8 $ měsíčně): Vše z Personal Pro plus, neomezený počet členů týmu, oprávnění ke sdílení, nástroje pro spolupráci, nástroje pro správu
- Enterprise (individuální cena): Vše z Teams plus, SAML SSO, provisioning uživatelů (SCIM), auditní protokol NOVINKA, pokročilá bezpečnost a kontroly, neomezená historie verzí, vyhrazený manažer úspěchu (100+ míst), individuální smlouva
- Notion AI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 8 $ za člena/měsíc.
Miro vs. Notion: Porovnání funkcí
Hlavní rozdíl mezi Miro a Notion spočívá v dalších funkcích, které nabízí Notion. Zatímco Miro je primárně platformou pro správu úkolů a vizuální spolupráci, Notion jde ještě dál a nabízí také správu poznámek, dokumenty, znalostní databázi a wiki.
Zde je stručné srovnání všech funkcí Notion a Miro a jejich hodnocení:
|Funkce
|Notion
|Miro
|Šablony
|✅
|✅
|Komunita
|✅
|✅
|Psaní založené na umělé inteligenci a další funkce
|✅
|✅
|Spolupráce
|✅
|✅
|Integrace s nástroji třetích stran
|✅
|✅
|Mobilní aplikace
|✅
|✅
|Dokumenty
|✅
|❌
|Wiki / Znalosti
|✅
|❌
|Kalendář
|✅
|❌
|Formuláře
|✅
|❌
|Automatizace
|✅
|❌
|Funkce pro správu projektů
|✅
|❌
|Videokonference
|❌
|✅
|Chat / zasílání zpráv
|❌
|✅
|Správa úkolů
|❌
|✅
|API
|✅
|✅
|Plánování úkolů
|✅
|✅
|Oprávnění/kontrola přístupu
|✅
|✅
|Plánování úkolů
|✅
|✅
|Nástroje pro spolupráci
|✅
|✅
|Sledování postupu úkolů
|✅
|✅
|Ideální pro
|Malé i velké týmy, které chtějí jít nad rámec správy úkolů, včetně dokumentů, pořizování poznámek a dalších funkcí.
|Menší týmy, které chtějí základní funkce, přehledné a jednoduché funkce pro správu úkolů.
|Hodnocení G2
|4. 7/5 (5059 recenzí)
|4. 8/5 (5357 recenzí)
|Hodnocení Capterra
|4. 8/5 (2101 recenzí)
|4. 7/5 (1488 recenzí)
Funkce č. 1: Vizuální spolupráce a mapování úkolů
Potřebujete vizuální řešení pro správu projektů? Miro má jasnou výhodu.
Díky nekonečnému plátnu vám Miro umožňuje používat různé vizuální nástroje, jako jsou lepící poznámky, tvary, spojovací prvky a další funkce pro spolupráci, které vám pomohou zazářit během brainstormingových sezení a mapování úkolů.
To vám umožní vytvářet pokročilé zprávy, spravovat složité projekty, vizualizovat uživatelský výzkum, účastnit se společných sezení a vytvářet pracovní postupy s více než 2500 šablonami Miro a komunity.
Díky flexibilním blokům je Notion také skvělý pro vizuální správu projektů, ale postrádá pokročilé funkce, které nabízí Miro. Notion nabízí základní prvky, takže je méně vhodný pro vizuální správu úkolů.
Verdikt: Vítězem se stává Miro.
Funkce č. 2: Sdílení poznámek a týmová spolupráce
Kdo zvítězí v oblasti spolupráce a sdílení poznámek: Miro nebo Notion?
Notion má své výhody, protože se zaměřuje na komplexní platformu pro pořizování poznámek a sledování úkolů, což vám usnadňuje správu projektů, sledování denních návyků nebo plánování nadcházejícího výletu s přáteli, a to vše v jediném pracovním prostoru.
Ale Miro, s jeho vizualizací dat a rámcem pro spolupráci, je stejně dobrý. Můžete synchronizovat vše na jednom místě, od tradičních prezentací, akčních položek, obchodních zpráv až po Kanbanové zprávy. Navíc můžete vytvářet interaktivní videonávody a spolupracovat živě na jakékoli prezentaci nebo zprávě pomocí jeho interaktivních funkcí.
Verdikt: Remíza
Funkce č. 3: Správa databáze
Pokud jde o správu databází a souborů, jasným vítězem je Notion. Bezplatný software pro správu projektů Miro nabízí několik vynikajících funkcí a můžete dokonce přejít na placenou verzi, která obsahuje pokročilé funkce. Ale pokud jde o správu dokumentů, souborů a dalších funkcí, Miro postrádá hloubku, kterou má Notion.
Notion nabízí výkonné databáze s funkcemi filtrování, třídění a sdružování pro organizaci a správu složitých úkolů. Miro sice nabízí Kanban tabule (stejně jako každý jiný software pro správu úkolů), ale postrádá hloubku a funkčnost správy úkolů založené na databázi, kterou nabízí Notion.
Verdikt: Vítězem se stává Notion.
Funkce č. 4: Přizpůsobení a flexibilita
Oba mají své silné stránky, pokud jde o přizpůsobení a flexibilitu. Notion používá bloky a umožňuje vám vytvářet různorodá rozvržení a typy obsahu a spravovat je ve strukturovaném pracovním prostoru. To vám umožní spravovat složité úkoly a projekty a ukládat dokumenty, wiki, poznámky a další prvky, které to vylepšují.
Miro vyniká díky Miro Cards, které vám umožňují plně využít vizuální prvky této platformy. Pomáhá vám vizualizovat vaše projekty, ukazuje závislosti mezi úkoly a jejich vlastnictví a dokonce poskytuje prostor pro kreativní brainstorming pomocí funkce whiteboardu.
Verdikt: Remíza
Miro vs. Notion na Redditu
Nevěřte nám slepě. Prohledali jsme také Reddit, abychom zjistili, co si o tomto tématu myslí uživatelé. Mnoho uživatelů se shoduje, že ve srovnání Miro vs Notion je Notion užitečnější díky svým pokročilým funkcím, ale také si uvědomili, že
„Stejně jako mnoho jiných jsem si na chvíli zamiloval flexibilitu Notion, ale jak jsem se stále více seznamoval s tím, jak funguje, dospěl jsem k závěru, že softwary jako ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ jsou mnohem rychlejší, flexibilnější a celkově lepší v řízení úkolů.“
Jiný uživatel hovořil o výběru mezi Miro a Notion se zaměřením na požadavky a řekl:
„Záleží na účelu použití. Pokud potřebujete pouze zobrazit stav úkolů a sdílet podrobnosti o nich, je vhodnou volbou Trello, Asana nebo ClickUp.
Pokud potřebujete více textových dokumentů s úkoly, je vhodnější Notion. Miro a podobné aplikace jsou nejlepší, pokud potřebujete více nápadů a vizualizace.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Miro a Notion
Konečný verdikt? Notion a Miro mají několik vynikajících funkcí, díky kterým jsou skvělou volbou v závislosti na vašem použití a požadavcích.
V souboji Miro vs Notion má Notion mírnou převahu. Pokročilé funkce Notion mohou jít nad rámec běžných možností, ale nedosahují úrovně některých špičkových řešení pro správu úkolů a produktivitu.
Několik alternativ k Notion kombinuje pořizování poznámek a správu úkolů. Pomáhá vám také s pokročilou automatizací, zjednodušuje pracovní postupy a spravuje komplexní podnikové nebo osobní úkoly.
ClickUp se jeví jako vhodné řešení, pokud máte pokročilé požadavky a potřebujete komplexní platformu pro zvýšení produktivity. ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která kombinuje silné stránky vizuální spolupráce Miro a flexibilitu Notion, a vyniká v mnoha oblastech.
ClickUp lze považovat za alternativu k Notion AI nebo za dokonalé centrum pro spolupráci, kde můžete:
Brainstormujte a spolupracujte pomocí tabulek ClickUp Whiteboards
S ClickUp Whiteboards mohou vaše týmy využít sílu vizuální spolupráce. Interaktivní tabule vám umožňuje brainstorming, vytváření vývojových diagramů a mapování vašich nápadů, a to vše v kontextu vašeho projektu.
To vám umožní vizualizovat koncepty a pomůže vám hladce spravovat úkoly. Můžete
- Brainstormujte, vytvářejte strategie a mapujte své úkoly pomocí agilních pracovních postupů s pokročilými funkcemi.
- Propojte své nápady s realistickými časovými plány projektů jednoduchým přetažením myší a vytvořte tak propojení, plány a pracovní postupy.
- Spolupracujte, přidávejte poznámky a sdílejte své nápady v týmovém prostředí v reálném čase.
- Doplňte své projekty o kontext nahráním obrázků, webových odkazů a sledovatelných úkolů.
Zjednodušte pracovní postupy při správě projektů pomocí ClickUp Docs
Vytvářejte bohaté a kolaborativní dokumenty v ClickUp s editací v reálném čase, asistencí psaní založenou na umělé inteligenci a hladkou integrací s úkoly projektu.
ClickUp Docs vám umožňuje shromáždit všechny vaše nápady do jednoho dokumentu, včetně dokumentů, odkazů, wiki a dalších. Zjednodušte si správu úkolů a dokumentů pomocí rozsáhlé knihovny předem připravených šablon ClickUp nebo si vytvořte vlastní šablonu od základu. Pomocí ClickUp Docs můžete:
- Propojte dokumenty a úkoly pomocí pracovních postupů, aktualizací projektů a dalších funkcí.
- Uspořádejte všechny své wiki a zdroje na jednom místě a přidejte je do svého pracovního prostoru.
- Přidávejte poznámky kdekoli a kdykoli chcete, dokonce i v offline režimu. Jakmile se znovu připojíte k internetu, ClickUp automaticky synchronizuje všechny vaše poznámky a aktualizace v dokumentu.
- Snadno chraňte a sdílejte své dokumenty pomocí ovládacích prvků pro soukromí a úpravy, které vám umožní sdílet odkazy s členy týmu a poskytovat veřejný přístup.
Využijte pokročilé funkce ClickUp Brain ke zjednodušení sledování, vytváření a delegování úkolů. To vám umožní propojit úkoly, dokumenty, zdroje a všechny vaše znalosti s pokročilými neuronovými sítěmi, které vám pomohou:
- Ptejte se a získejte odpovědi ze svých dokumentů, úkolů a projektů.
- Využijte AI jako svého asistenta pro správu a automatizaci úkolů a aktualizací projektů.
- Využijte AI Writer pro tvorbu obsahu a rychle odpovídejte pomocí obsahu přizpůsobeného kontextu.
Zvládněte více úkolů s ClickUp Tasks
Spravujte úkoly jakékoli velikosti a složitosti pomocí robustních funkcí aplikace ClickUp. ClickUp Tasks vám pomůže přiřazovat úkoly, nastavovat závislosti, využívat automatizaci a vizuálně sledovat pokrok – to vše na jedné jednotné platformě.
Zaregistrujte se do programu ClickUp Free Forever Plan a posuňte správu úkolů na vyšší úroveň.