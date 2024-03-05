11 podcastů pro podnikatele, které musíte poslouchat, abyste si vybudovali růstové myšlení

V současné době poslouchá podcasty více než 82 milionů Američanů a do konce roku by jejich počet měl překročit 100 milionů. Tento exponenciální růst odráží rostoucí popularitu podcastů, přičemž mnoho posluchačů spadá do věkové skupiny 12 až 34 let.
Podcasty pro podnikatele si v tomto boomu vybudovaly významnou pozici a posluchačům nabízejí obchodní postřehy, strategie a inspirativní příběhy.
Ať už jste začínající podnikatel v online světě nebo zkušený majitel firmy, který hledá inovativní nápady na pasivní příjem, tento blog je pro vás.
Náš pečlivě sestavený seznam 11 podnikatelských podcastů, které musíte poslouchat, je navržen tak, aby podporoval růstový přístup, který je nezbytný pro zvládnutí složitostí podnikání.
Proč by podnikatelé měli poslouchat podcasty
Podnikatelé, kteří chtějí uspět v konkurenčním podnikatelském prostředí, by měli podnikatelské podcasty považovat za nepostradatelné. Zde je důvod:
- Přístup k odborným znalostem: Podcasty pro podnikatele poskytují bohaté zkušenosti z reálného světa a poznatky od úspěšných podnikatelů. Pořady jako Tim Ferriss Show a GaryVee Audio Experience přinášejí rozhovory s předními odborníky a posluchačům nabízejí možnost učit se od těch nejlepších v oboru.
- Široká škála témat: Od nejnovějších technologických trendů po marketingové strategie – podcasty pokrývají témata, která jsou pro podnikatelský úspěch zásadní, a zajišťují tak široké spektrum příležitostí k učení.
- Pohodlí a flexibilita: Jako vzdělávací nástroj umožňují podcasty podnikatelům vstřebávat informace na cestách a hladce se tak přizpůsobují jejich nabitému programu.
- Poslechněte si příběhy o úspěchu: Podnikatelé se podělí o své zkušenosti, včetně úspěchů i výzev, a poskytnou posluchačům cenné pohledy na to, jak se orientovat v podnikatelském světě.
- Učení se z neúspěchů: Poslechem příběhů o neúspěších jiných podnikatelů mohou podnikatelé získat poznatky o řízení rizik a odolnosti.
- Buďte v obraze ohledně trendů v oboru: Podcasty pro podnikatele často diskutují o nových technologiích a změnách na trhu, což podnikatelům umožňuje udržet si náskok a neustále se učit.
Recenze a doporučení nejlepších podcastů o podnikání
Nahlédněte prostřednictvím těchto podcastů do myslí úspěšných podnikatelů a průkopníků a nechte se inspirovat k dosažení svých podnikatelských snů. Zde je přehled některých z nejvlivnějších hlasů v podnikatelské sféře.
1. GaryVee Audio Experience: Prospěšné pro podnikatele
Moderátor: Gary Vaynerchuk
The GaryVee Audio Experience je nepostradatelný jak pro začínající, tak pro zavedené podnikatele. Tento podcast, který moderuje sériový podnikatel a myšlenkový vůdce Gary Vaynerchuk, nabízí bohaté znalosti o různých aspektech podnikání.
Vaynerchuk se podělí o své zkušenosti s využíváním sociálních médií pro růst podnikání, strategiemi pro rozšiřování online podnikání, budováním osobní značky a dalšími tématy. Posluchači navíc získají praktické rady od úspěšných podnikatelů, kteří se vypořádali s výzvami v podnikání.
Proč se nám to líbí?
Garyho přímý a vhledný přístup v kombinaci s jeho bohatými zkušenostmi v oblasti technologií a marketingu poskytuje cenné lekce o budování značky a implementaci obchodních strategií. Jeho rozhovory s předními představiteli odvětví nabízejí praktické rady a inspiraci pro podnikatele v jakékoli fázi jejich podnikání.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Zdrojem podnikatelské a marketingové moudrosti
2. The Tim Ferriss Show: Zdroj podnikatelské moudrosti
Moderátor: Tim Ferriss
The Tim Ferriss Show nabízí podrobné rozhovory s podnikatelskými magnáty, autory bestsellerů a špičkovými odborníky z různých oborů. Ferriss vyniká v tom, že dokáže odhalit jejich rutiny, návyky a strategie, které posluchači mohou přímo aplikovat na svou podnikatelskou cestu.
Podcast pokrývá mnoho témat, od osobního rozvoje a tipů na zvýšení produktivity až po obchodní strategie a rady týkající se zdraví. Ferrissova zvědavost a pečlivý styl vedení rozhovorů dávají posluchačům jedinečnou příležitost poučit se ze zkušeností světových osobností.
Proč se nám to líbí?
Ferrissův přístup k rozebírání receptů na úspěch vysoce úspěšných lidí nabízí bezkonkurenční hodnotu. Jeho schopnost ponořit se hluboko do zvyků a taktik, které jednotlivce vynesly na vrchol ve svých oborech, činí tento podcast nepostradatelným.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Jeho postřehy v kombinaci s působivým seznamem talentovaných hostů mají vše, co je potřeba k prozkoumání toho, co/jak/proč můžeme motivovat naši společnost k fungování na vyšší úrovni, přičemž každý z nás přispívá způsobem, který má smysl.
3. How I Built This with Guy Raz: Poučení z cest zakladatelů
Moderátor: Guy Raz
Guy Raz představuje fascinující příběhy podnikatelů a inovátorů, kteří formovali některé z nejznámějších společností na světě. Díky Razovu poutavému vyprávění získávají posluchači vhled do bojů, neúspěchů a průlomů lídrů v daném odvětví.
Podcast přináší lidské příběhy velkých podniků a ukazuje odhodlání a kreativitu potřebnou k vybudování impéria. Razova schopnost vyvolat osobní vzpomínky a klíčové momenty zakladatelů inspiruje každého, kdo se vydal na podnikatelskou dráhu.
Proč se nám to líbí?
Razovo vyprávění oživuje podnikatelskou cestu a činí výzvy a úspěchy při budování společnosti srozumitelnými. Jeho rozhovory se zakladateli nabízejí upřímný pohled na realitu podnikání.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Skvělý pořad, který obstál ve zkoušce času. Guy Raz je podle mě mistr ve svém oboru. Jeho talent je nenápadný, ale skutečný.
4. Chytrý pasivní příjem: Porozumění dynamice pasivního příjmu
Moderátor: Pat Flynn
Pat Flynn se zaměřuje na to, aby posluchačům naučil, jak vytvořit online podnikání, které generuje pasivní příjem. Kombinací rozhovorů, případových studií a vlastních zkušeností nabízí Flynn praktické strategie pro dosažení finanční nezávislosti prostřednictvím online podnikání.
Tento podcast je zlatým dolem pro každého, kdo chce porozumět základům online podnikání, od affiliate marketingu a tvorby produktů až po strategie digitálního marketingu. Flynnovy praktické rady a povzbuzující tón činí složité koncepty srozumitelnými pro všechny.
Ať už chcete diverzifikovat své zdroje příjmů nebo vybudovat podnikání, které vám poskytne více svobody a flexibility, Smart Passive Income vám poskytne potřebné rady, abyste mohli své profesní cíle proměnit ve skutečnost.
Proč se nám to líbí?
Flynn otevřeně sdílí své úspěchy i neúspěchy, čímž posluchačům poskytuje realistický pohled na generování pasivního příjmu online. Jeho tipy jsou praktické, ověřené a přizpůsobené tak, aby vám pomohly rozšířit vaši online přítomnost.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Od Pata a jeho hostů jsem se naučil mnoho o podcastech a mnoha dalších věcech. Je to opravdový odborník, mluví upřímně a není to žádný podvodník.
5. Masters of Scale s Reidem Hoffmanem: Lekce o škálovatelnosti
Moderátor: Reid Hoffman
Spoluzakladatel LinkedIn Reid Hoffman zkoumá principy rozšiřování podnikání prostřednictvím rozhovorů s některými z nejúspěšnějších podnikatelů světa. Podcast je kombinací jedinečného vyprávění a podrobných rozhovorů, které poskytují vhled do strategií růstu slavných společností.
Posluchači získají přístup k myšlenkám předních generálních ředitelů a zakladatelů a odhalí význam kultury, inovací a strategie při rozšiřování podnikání. Hoffmanovy teorie o růstu jsou prostřednictvím těchto rozhovorů prověřovány a zdokonalovány, což posluchačům nabízí cenné poznatky.
Proč se nám to líbí?
Díky Hoffmanovu přístupu k významným osobnostem z oblasti podnikání a jeho zkušenostem jako podnikatele je Masters of Scale jedním z našich oblíbených podnikatelských podcastů pro všechny, kteří se zajímají o dynamiku růstu podnikání. Nabízí vzácný vhled do rozhodovacích procesů těch, kteří úspěšně rozšířili své podnikání.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Zábavné, poutavé, informativní.
6. Business Wars: Konkurenční prostředí v podnikání
Moderátor: David Brown
Business Wars nabízí posluchačům vhled do tvrdé korporátní rivality, která formovala svět podnikání. Tento podcast je ideální pro ty, kteří jsou fascinováni konkurenční dynamikou mezi průmyslovými giganty, a zabývá se následujícími tématy:
- Intenzivní rivalita a strategie, které vedou společnosti k vedoucímu postavení v oboru
- Jak konkurence ovlivňuje inovace, vedení, spotřebitele a trhy
- Vlastnosti potřebné k úspěchu v konkurenčním podnikatelském prostředí
Proč se nám to líbí?
Jeho dokumentární styl vyprávění nabízí hluboký vhled do strategií a výsledků významných korporátních bitev a poskytuje poučení o konkurenční strategii a osobních i profesních zájmech, které jsou v sázce.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Business Wars vám přináší neautorizovaný, skutečný příběh o tom, co pohání tyto společnosti a jejich vedoucí pracovníky, vynálezce, investory a manažery k novým výšinám – nebo k zániku.
7. Startup Stories—Mixergy: Menší společnosti a vzdělávací podniky
Moderátor: Andrew Warner
Mixergy je místo, kde ambiciózní jedinci čerpají znalosti od zkušených mentorů prostřednictvím podnětných rozhovorů a komplexních kurzů. Je cenným zdrojem informací pro podnikatele v oblasti technologií a vzdělávání a zaměřuje se na:
- Praktické aspekty založení a rozšiřování podnikání
- Praktické rady od široké škály podnikatelů
- Postřehy týkající se získávání finančních prostředků, vývoje produktů a marketingových strategií
- Poučení z úspěchů i neúspěchů zakladatelů startupů
Proč se nám to líbí?
Díky rozsáhlému archivu a důrazu na vzdělávací technologie vyniká Mixergy jako nepostradatelný zdroj praktického vzdělávání v oblasti podnikání.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Fantastický moderátor, skvělý obsah!
8. Entrepreneurs on Fire: Start-upy a začínající podnikatelé
Moderátor: John Lee Dumas
Entrepreneurs on Fire má za cíl inspirovat a vzdělávat začínající podnikatele příběhy a strategiemi úspěšných podnikatelů. Podcast se zaměřuje na:
- Cesty a úspěchy renomovaných podnikatelů
- Strategie pro efektivní budování a zpeněžení online podnikání
- Široké spektrum témat, včetně marketingu, networkingu a produktivity.
- Denní motivace a praktické tipy pro růst podnikání
Proč se nám to líbí?
Díky denním epizodám a praktickým radám je tento podcast zdrojem inspirace a vodítkem pro podnikatele v jakékoli fázi jejich podnikání.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
JLD ví, jak rozproudit atmosféru!
9. The Skinny Confidential HIM & HER Show: Rozhovory o podnikání
Moderátoři: Lauryn Evarts Bosstick a Michael Bosstick
Tento podcast nabízí jedinečnou kombinaci podnikání, životního stylu a wellness prostřednictvím poutavých rozhovorů s úspěšnými podnikateli, celebritami a odborníky na zdraví. Obsahuje:
- Postřehy o růstu podnikání a osobním blahobytu
- Diskuse o zdraví, wellness a optimalizaci životního stylu.
- Strategie budování značky, marketingu a sociálních médií z osobního pohledu
Proč se nám to líbí?
Kombinace profesionálních rad pro úspěch s osobními postřehy o zdraví a wellness nabízí holistický přístup k podnikatelskému životu.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Chytré a zábavné! Tento podcast se mi líbí, protože díky široké škále témat a hostů je chytrý a přemýšlivý, ale zároveň zábavný a zajímavý!
10. HBR IdeaCast: Přední myslitelé v oblasti podnikání a managementu
Moderátoři: Alison Beard a Curt Nickisch
HBR IdeaCast je majákem pro ty, kteří chtějí zůstat na špici v oblasti podnikání a managementu. Tento podcast, přímo z Harvard Business Review, přináší každý týden poznatky od nejbystřejších mozků v oboru a zabývá se tématy jako:
- Nejnovější výzkumy a nápady v oblasti vedení, strategie a inovací
- Rozhovory s předními osobnostmi z oblasti podnikání a přispěvateli HBR
- Podrobné diskuse o řízení týmů, prosazování změn a orientaci v budoucnosti práce.
Proč se nám to líbí?
Prestiž Harvard Business Review a kalibr jejích hostů činí z tohoto podcastu neocenitelný zdroj nejnovějších obchodních poznatků a manažerských strategií.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
Dobrý podcast pro ty, kteří chtějí získat informace o světě mimo svou vlastní firmu. Nutí vás to myslet v širších souvislostech a ve větším měřítku. Skvělá věc!
11. This Week in Startups: Týdenní pohledy do světa startupů
Moderátor: Jason Calacanis
This Week in Startups je týdenní přehled všeho, co se týká startupů, který připravuje podnikatel a andělský investor ze Silicon Valley Jason Calacanis. Je to nezbytný zdroj informací, který pokrývá:
- Nejnovější trendy v oblasti startupů pro podnikatele, investory a technologické nadšence.
- Podnětné rozhovory se zakladateli startupů a venture kapitalisty.
- Aktuální informace o rizikovém kapitálu, technologických trendech a strategiích pro úspěch startupů.
- Praktické rady, jak překonat běžné překážky při zakládání startupů a rozšiřování podnikání.
Proč se nám to líbí?
Díky zasvěcenému pohledu a sítím kontaktů Jasona Calacanise získají posluchači exkluzivní informace a rady z první ruky přímo ze světa technologických startupů.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít
Co říkají posluchači?
V Británii nic podobného neexistuje. Jsem moc rád, že jsem to našel, protože v Británii nic podobného nemáme. Tolik poznatků a příběhů, ze kterých se mohu poučit a podělit se o ně se svým týmem.
Jak využít podcasty pro rozvoj podnikání
Podcasty o podnikání slouží jako zdroje pro růstové hackování, které pomáhají zlepšit obchodní prozíravost a podporují růstové myšlení začínajících podnikatelů. Zde je návod, jak je co nejlépe využít.
Osvědčené poznatky pro obchodní plánování
Nejlepší podcasty o podnikání často nabízejí hluboký vhled do zkušeností těch, kteří se úspěšně prosadili v obchodním světě. Aspirující podnikatelé mohou z těchto podcastů čerpat praktické rady a strategie, které lze přímo aplikovat na jejich podnikatelské záměry.
Podcasty jsou spolehlivým zdrojem osvědčených obchodních konceptů a skvělých marketingových tipů. Ty nejlepší podcasty vás dokonce naučí, jak dosáhnout úspěchu ve vašem vlastním podnikání. Vy a váš tým se můžete naučit cenné lekce a aplikovat je při plánování a rozvoji vašeho podnikání.
Lekce podnikání na cestách
Podcasty o podnikání jsou cenným zdrojem informací pro začínající podnikatele. Hlavní podcastové platformy poskytují přístup k podcastům pro podnikatele na různá témata, od novinek o start-upech a tipů pro online firmy až po složitosti řízení rodinných podniků. Nejlepší na tom je, že je můžete poslouchat ve svém volném čase a vlastním tempem.
Podcasty pro podnikatele jsou také vynikající volbou pro ty, kteří se chtějí učit od myšlenkových vůdců, obchodních expertů a online podnikatelů, ale nemají rádi čtení knih. Nabízejí cenné rady pro úspěšné podnikání.
Rozvíjejte podnikatelské myšlení prostřednictvím podcastů
Sledování i jen několika z výše uvedených nejlepších podnikatelských podcastů může urychlit váš osobní rozvoj a růst. Pravidelné poslouchání podcastů také podporuje myšlení zaměřené na neustálé učení a přizpůsobivost.
Tyto podcasty jsou nezbytné pro každého, kdo chce vyniknout v konkurenčním podnikatelském prostředí, a nabízejí rady ohledně mnoha výzev a příležitostí. Na rozdíl od podnikatelských kurzů, které mohou stát jmění, jediným nákladem, který vám vznikne při učení se z těchto podnikatelských podcastů, je cena za předplatné platformy.
Úspěšné podnikání s ClickUp
V podnikání je pro úspěch zásadní být neustále v obraze a nepřetržitě se vzdělávat. Tyto podcasty pro podnikatele na hlavních podcastových platformách pokrývají vše od řízení rodinného podniku až po zvládání intenzivní korporátní konkurence.
Podcasty jsou bohatým zdrojem obchodních rad, ať už jste sériový podnikatel, zkušený obchodní lídr nebo teprve začínáte na podnikatelské dráze.
Inspirace je sice skvělá, ale k naplnění svých podnikatelských snů potřebujete správné nástroje a infrastrukturu. Nebo alespoň k tomu, abyste mohli začít.
ClickUp se jeví jako výkonný nástroj pro startupy, který nabízí funkce zefektivňující provoz, zlepšující spolupráci a zvyšující efektivitu. ClickUp pro startupy snižuje potřebu používat více nástrojů, což usnadňuje správu projektů, komunikaci se zainteresovanými stranami a budování prosperujícího podnikání.
Funkce ClickUp jsou obzvláště přínosné pro podnikatele, kteří chtějí optimalizovat své procesy, a pro týmy zaměřené na zlepšování obchodních procesů. Podívejme se na jeho hlavní funkce, které pomáhají při řízení úspěšných podniků:
- Řízení úkolů a projektů: Řešení pro řízení úkolů ClickUp umožňuje podnikatelům aplikovat poznatky z podcastů tím, že organizuje práci do úkolů a projektů s jasnými vlastníky a časovými harmonogramy, čímž zajišťuje efektivní a účinnou realizaci nápadů.
- Sledování času : Tato funkce umožňuje uživatelům sledovat, kolik času stráví konkrétními úkoly. Pomáhá stanovit priority činností, které přinášejí jejich podnikání největší hodnotu.
- Strategie stanovování cílů: Funkce Goals od ClickUp umožňuje podnikatelům stanovit jasné, realizovatelné cíle s měřitelnými KPI. Umožňuje vám sledovat pokrok při dosahování těchto cílů a zajišťuje soulad s celkovou obchodní strategií a růstem.
- Šablony hodnotových nabídek: Díky přizpůsobitelným šablonám ClickUp mohou podnikatelé vylepšit své hodnotové nabídky pomocí znalostí získaných z podcastů. Tyto šablony pomáhají jasně a poutavě formulovat jedinečné obchodní nabídky pro cílové trhy.
- Automatizace : ClickUp pomáhá zefektivnit pracovní postupy automatizací opakujících se úkolů, jako jsou následné e-maily nebo přidělování úkolů. Díky tomu zbývá více času na strategické plánování a učení.
- Dokumentace a wiki : V ClickUp Docs můžete konsolidovat a ukládat všechny své procesní dokumenty, zásady, znalostní báze a obchodní plány. Toto centrální úložiště podporuje neustálé učení a spolupráci celého týmu.
Posuňte své podnikání vpřed s ClickUp
Podcasty pro podnikatele nabízejí poučení, inspiraci a praktické rady pro všechny, kteří se potýkají se složitostmi spojenými se založením a rozvojem podnikání. Ať už se nacházíte v rané fázi svého startupu nebo rozšiřujete zavedenou firmu, zařazení těchto podcastů do svého denního programu může výrazně rozšířit vaše znalosti a naučit vás nové strategie pro dosažení úspěchu.
Díky integraci poznatků z vašich oblíbených podnikatelských podcastů s robustními funkcemi ClickUp můžete řešit výzvy, využívat příležitosti a posouvat své podnikání vpřed.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a využijte sílu efektivity, spolupráce a inovací ve svých podnikatelských aktivitách.
Často kladené otázky
1. Co je to podnikatelský podcast?
Podcast o podnikání je digitální audio program, jehož cílem je poskytovat poznatky, strategie a inspirativní příběhy od lídrů a odborníků v daném odvětví. Tyto podcasty pro podnikatele často obsahují rozhovory s kolegy podnikateli, kteří se podělí o svou cestu k obrovskému úspěchu, výzvy a poučení. Obsah se může pohybovat od praktických rad ohledně založení a rozšiřování podnikání až po diskuse o nejnovějších trendech v oblasti technologií a inovací. Nejlepší podcasty pro podnikatele slouží jako zdroj informací pro začínající i zavedené podnikatele, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti.
2. Jak začít s podnikatelským podcastem?
Zahájení podnikatelského podcastu zahrnuje několik klíčových kroků, počínaje definováním vaší specializace a cílové skupiny. Zvažte, jakou jedinečnou perspektivu nebo hodnotu můžete svým posluchačům nabídnout, ať už sdílením svých obchodních zkušeností, rozhovory s jinými obchodními lídry nebo zkoumáním témat, jako jsou pasivní příjmy nebo obchodní zkušenosti. Investujte do kvalitního nahrávacího zařízení a editačního softwaru, abyste zajistili profesionální zvukovou kvalitu svého podcastu. Naplánujte si epizody a využijte formát otázek a odpovědí, abyste zaujaly své publikum a pokryly témata komplexně. Propagace podcastu na sociálních médiích a podcastových platformách vám pomůže oslovit širší publikum. A konečně, klíčem je konzistence; pravidelné epizody udržují posluchače v zájmu a přitahují nové sledující.
3. Má časopis Entrepreneur svůj podcast?
Ano, časopis Entrepreneur vydává Entrepreneur Weekly, který je určen pro osoby zajímající se o podnikání a podnikavost. Tento podcast se zabývá různými tématy relevantními pro podnikatele, včetně strategií pro start-upy, růstu podnikání, leadershipu a inovací. Podcast časopisu Entrepreneur obsahuje rozhovory s předními osobnostmi z oboru a posluchačům přináší inspirativní příběhy, cenné poznatky a praktické rady, které jim pomohou dosáhnout jejich obchodních cílů. Prostřednictvím svého poutavého obsahu se podcast snaží inspirovat, vzdělávat a posilovat podnikatele na jejich cestě k úspěchu.