10 alternativ k Workato pro automatizaci pracovních postupů v roce 2025

Opakující se a manuální úkoly v práci mohou být nudné a často si přejete, aby je za vás vyřešila nějaká magie. Ale proč si přát magii, když máte k dispozici umělou inteligenci (AI)?
Potřebujete nástroj pro automatizaci pracovních postupů – pomocníka využívajícího umělou inteligenci, který za vás automatizuje a standardizuje procesy. Tak se budete moci soustředit na důležité věci a zvýšit produktivitu, aniž byste se topili v manuálních úkolech.
Workato je dnes velkým jménem v oblasti automatizace pracovních postupů a používá ho mnoho podniků napříč různými odvětvími. Pomáhá automatizovat obchodní procesy pomocí jednoduchých „receptů“, což je rozhraní bez kódu, které funguje jako kouzlo.
Ačkoli Workato nabízí působivé funkce, které uspokojí širokou škálu požadavků, existují situace, kdy různé podniky mohou hledat alternativy, které lépe odpovídají jejich konkrétním cílům, rozpočtovým omezením nebo preferencím v oblasti použitelnosti.
Prohledali jsme internet, abychom vám přinesli 10 nejlepších alternativ Workato pro rok 2024. Rozebíráme jejich jedinečné funkce, klady a zápory a dokonce i jejich cenové plány, abyste mohli najít platformu, která bude pro vaše podnikání ideální.
Co byste měli hledat v alternativě k Workato?
Než si vyberete nástroj pro automatizaci pracovních postupů pro své obchodní procesy, zvažte následující faktory:
- Množství integrací: Workato je vynikající, pokud jde o integrace. Pokud tedy hledáte alternativu k Workato, měli byste najít aplikace, které se dobře integrují s existujícími nástroji, které používáte pro své každodenní činnosti, jako jsou účetní software, komunikační aplikace a marketingové nástroje.
- Snadné a intuitivní použití: Zamyslete se nad svým týmem a vyberte nástroj pro automatizaci úkolů, který se snadno ovládá a používá, aby vaši zaměstnanci mohli optimalizovat pracovní postupy (nejlépe bez nutnosti programování), i když nejsou technicky zdatní.
- Reporting a analýza: Vyberte si alternativu, která nabízí funkce reportingu a analýzy, abyste mohli sledovat průběh automatizovaných úkolů a obchodních procesů.
- Zákaznická podpora: Vyberte si nástroj, který nabízí nepřetržitou telefonickou a e-mailovou podporu pro řešení potíží a problémů v rámci aplikace.
- Zabezpečení: Najděte alternativy k Workato, které nabízejí špičkové zabezpečení, jako je šifrování dat a silné ověřování, aby vaše vlastní pracovní postupy zůstaly v bezpečí před malwarem a hackery.
- Náklady: Vyberte si nástroje, které jsou cenově dostupné, nevyžadují příliš mnoho upgradů a nezruinují vás.
10 nejlepších alternativ k Workato, které můžete použít
Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších alternativ k Workato pro rok 2024 a automatizujte svou pracovní zátěž pro větší efektivitu.
1. Activepieces
Activepieces je snadno použitelná cloudová platforma, která přináší automatizaci pracovních postupů všem, i když nejste profesionální programátoři.
Můžete vytvářet pracovní postupy, které se snadno integrují s různými aplikacemi a službami. Tato alternativa k Workato se vyznačuje jednoduchostí díky funkcím drag-and-drop a intuitivnímu rozhraní.
Můžete je propojit s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk a Trello.
Nejlepší funkce Activepieces
- Nastavte spouštěče na základě času, webhooků, e-mailů a dalších parametrů a spusťte sérii akcí napříč různými aplikacemi a API.
- Sledujte a analyzujte výkonnost, selhání a využití pracovních postupů v reálném čase.
- Pomocí pokročilých filtrů můžete přidávat podmínky a filtrování, abyste mohli řídit tok svých pracovních postupů.
- Řešte chyby nastavením oznámení a opakovaných pokusů
Omezení Activepieces
- Ještě se nachází v rané fázi vývoje, takže může občas docházet k chybám.
- Funkce nejsou tak robustní jako u větších konkurentů, jako je Workato.
Ceny Activepieces
- Výhoda: 0 $/měsíc
- Platforma: 249 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Activepieces
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
2. Zapier
Zapier, kterému důvěřují více než 2 miliony podniků po celém světě, je oblíbený webový nástroj pro automatizaci a integraci známý automatizací úkolů v rozsáhlé knihovně webových aplikací a integrací. Je to jedna z nejznámějších alternativ Workato.
Díky uživatelsky přívětivému vizuálnímu editoru, bezplatným úkolům pro větší kontrolu a transparentním cenám je to vynikající volba pro firmy, které chtějí zvýšit provozní efektivitu bez nutnosti zapojit vývojáře.
Úkoly zadávání dat můžete automatizovat hromadným přenosem dat mezi různými aplikacemi.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvořte si přizpůsobitelné pracovní postupy zvané „Zaps“ a propojte je s více než 3000 aplikacemi.
- Pomocí webhooků můžete rychle přesouvat data mezi službami bez nutnosti programování nebo serverů.
- Vizualizujte své pracovní postupy pomocí nástroje pro tvorbu diagramů Canvas a získejte návrhy na optimalizaci generované umělou inteligencí.
Omezení Zapieru
- Komplexní integrace pro populární integrace je k dispozici v dražších a pokročilejších tarifech.
- Pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, může být navigace na platformě náročná.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Starter: 29,99 $/měsíc
- Profesionální: 73,50 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Společnost: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Tableau
Zjednodušte složité údaje pro všechny členy svého týmu pomocí Tableau, platformy pro analýzu dat založené na umělé inteligenci.
Můžete je použít k vytváření vlastních dashboardů a pracovních listů a využívat funkce, jako je slučování dat, analýza v reálném čase a týmová spolupráce.
Automatizace je společným prvkem mnoha funkcí Tableau. Můžete například použít webhooky pro upozornění na události, TabPy pro spouštění skriptů Python a Prep Conductor pro kontrolu přístupu k diagramům datových toků.
Nejlepší funkce Tableau
- Sledujte stav svých automatizovaných procesů pomocí Tableau Server Status.
- Nastavte si upozornění a oznámení na serveru nebo prostřednictvím e-mailů, když se něco pokazí a procesy je třeba vylepšit.
- Nastavte oprávnění pro své pracovní postupy a rozhodněte, kdo je může prohlížet, upravovat, spouštět nebo provádět jiné akce.
- Používejte tagy a přidávejte klíčová slova do toků, což uživatelům pomůže snadno vyhledávat, filtrovat a organizovat obsah.
Omezení Tableau
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní.
- Nástroj může být pomalý, pokud jde o zpracování velkých datových sad.
Ceny Tableau
- Tableau Viewer: Individuální ceny
- Tableau Explorer: Individuální ceny
- Tableau Creator: Individuální ceny
- Tableau Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2200 recenzí)
4. Hevo
Hevo je bezkódová platforma ETL (Extract, Transform, Load) určená k automatizaci pracovních postupů integrace dat.
Díky více než 150 integracím a replikaci téměř v reálném čase do destinací jako Snowflake a BigQuery můžete ušetřit čas, zrychlit reporting a rychleji se rozhodovat.
Navíc můžete sledovat pracovní postupy a poskytovat zákaznickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
A to nejlepší? Hevo zaručuje nulovou ztrátu dat.
Nejlepší funkce Hevo
- Synchronizujte a extrahujte data automaticky z více než 150 datových zdrojů, včetně databází SQL a NoSQL a aplikací SaaS.
- Automatizujte tok dat v celé organizaci, což povede k rychlejšímu vykazování a analýzám.
- Automaticky identifikujte typy dat a okamžitě je nahrajte do příslušných datových mezipamětí.
- Využijte automatizovanou správu schémat k efektivnější organizaci svých databází.
Omezení Hevo
- Podle některých uživatelů mají datové potrubí tendenci se porouchat.
- Některé vestavěné konektory mohou být chybové.
Ceny Hevo
- Zdarma
- Starter: 299 $/měsíc
- Profesionální: 849 $/měsíc
- Kritické pro podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hevo
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
5. Integrate. io
Dalším nástrojem pro automatizaci procesů integrace dat na našem seznamu je Integrate.io, low-code ETL platforma, která pomáhá firmám automatizovat procesy mapování dat a zbavit se ruční přípravy dat.
S vašimi daty může provádět tři věci – připravit je a sdílet, připravit je a nahrát do CRM systémů, jako je Salesforce, a replikovat je v reálném čase.
Díky funkci drag-and-drop a integrovaným konektorům můžete rychle vytvořit pipeline během několika minut.
Nejlepší funkce Integrate.io
- Ušetřete čas automatizací extrakce dat pomocí výrazového jazyka, API a webhooků.
- Odesílejte zpracovaná data ze skladu do svých interních nástrojů pomocí reverzní automatizace ETL a transformace dat.
- Mějte své údaje pod kontrolou díky sledovatelnosti dat
Omezení Integrate.io
- Chybové protokoly nejsou vždy informativní
- Funkce drag-and-drop je u složitých pipeline obtížná.
Ceny Integrate.io
- Starter: 15 000 $/rok
- Profesionální: 25 000 $/rok
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Integrate.io
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Tray. io
S Tray.io můžete vytvářet, přizpůsobovat a spravovat integrace a procesy toku dat. Vyniká jako low-code, cloudová vizuální platforma jako služba.
Umožňuje vám sledovat aktivity v reálném čase a nastavit upozornění na chyby, abyste mohli rychle identifikovat a vyřešit problémy. Ruční úkoly můžete automatizovat jejich integrací do CRM systémů, marketingového softwaru a úložišť dat. To pomáhá udržet všechny obchodní uživatele na stejné vlně.
Nejlepší funkce Tray.io
- Snadno přizpůsobte pracovní postupy pomocí intuitivního vizuálního editoru.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně integrovaných konektorů a šablon pracovních postupů.
- Přizpůsobte spouštěče a akce konkrétním potřebám vaší firmy.
- Pracujte bez stresu s jistotou nepřetržité zákaznické podpory.
Omezení Tray. io
- Předem připravené konektory mohou být chybové.
- Žádná bezplatná verze
Ceny Tray.io
- Výhoda: Individuální ceny
- Tým: Ceny na míru
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tray.io
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Vytvořte
Make (dříve Integromat) je významnou alternativou k Workato a díky svému interaktivnímu designu, vizuálnímu nástroji pro tvorbu pracovních postupů a cenově dostupným tarifům je oblíbenou volbou mezi firmami.
Je vybaven rozhraním typu drag-and-drop a snadno se propojuje s aplikacemi.
Můžete vytvářet neomezené množství pracovních postupů nazývaných scénáře a naplánovat jejich spuštění okamžitě nebo podle harmonogramu.
Využijte nejlepší funkce
- Vytvářejte vizuálně přizpůsobené pracovní postupy bez nutnosti programování nebo technických znalostí.
- Zvyšte svou produktivitu integrací s více než 1000 oblíbenými aplikacemi, jako jsou Hubspot, Slack, Notion a další (s neomezeným počtem interních odkazů).
- Pomocí podmíněné logické integrace nastavte konkrétní spouštěče a automatizujte opakující se úkoly.
Omezte se
- Složité pracovní postupy se obtížně ladí
- Pomalá zákaznická podpora
Stanovit cenu
- Zdarma
- Základní verze: Od 10,59 $/měsíc
- Výhoda: Cena začíná na 18,82 $/měsíc.
- Teams: Cena začíná na 34,12 $ za měsíc.
- Podnik: Individuální ceny
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
8. Appmixer
S Appmixerem, intuitivním vizuálním systémem pro automatizaci pracovních postupů s integrovanými konektory, je snadné soustředit se na dodávání produktů vašim zákazníkům.
Můžete snadno integrovat zdroje dat a vytvářet automatizované pracovní postupy bez jediného řádku kódu. Máte také flexibilitu přidat svůj konektor pro jakékoli API.
Nejlepší funkce Appmixer
- Vytvářejte a implementujte integrace pomocí vlastních konektorů
- Získejte podrobný přehled o všech svých pracovních postupech díky přizpůsobitelným dashboardům a rozsáhlým protokolům.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí pokročilých funkcí, jako je podmíněná logika a úprava dat v reálném čase.
Omezení Appmixeru
- Uživatelské rozhraní by mohlo být jednodušší.
Ceny Appmixer
- Startup: 899 $/měsíc
- Scaleup: 1399 $/měsíc
- Scaler: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Appmixer
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Panoply
Panoply, známý svými schopnostmi integrace dat, se může pochlubit více než 200 datovými konektory bez nutnosti programování, které se snadno propojí s databázemi, API a dalšími.
Jedná se o uživatelsky přívětivé řešení s nízkými nároky na údržbu, které vám umožní synchronizovat, ukládat a spravovat vaše data. Získáte pokročilé analytické funkce bez nutnosti složitých datových úprav a programování.
Nejlepší funkce Panoply
- Synchronizujte svá data pomocí integrace dat bez nutnosti programování.
- Zjednodušte si práci díky automatizované konfiguraci datového skladu
- Používejte ji jako spolehlivý Workbench pro prozkoumávání dat založených na SQL.
- Připojte se k hlavním nástrojům BI a analytickým nástrojům
Omezení Panoply
- Chybové datové konektory
- Vysoké ceny
Ceny Panoply
- Starter: 259 $/měsíc
- Lite: 649 $/měsíc
- Standard: 1039 $/měsíc
- Premium: 1559 $/měsíc
Hodnocení a recenze Panoply
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
10. Cyclr
Pokud jste vývojář aplikací nebo poskytovatel SaaS, Cyclr je užitečná integrační platforma. Můžete ji integrovat s mnoha populárními aplikacemi a službami bez nutnosti rozsáhlého programování.
Díky jednoduché sadě nástrojů s minimem kódu a rozhraní typu drag-and-drop můžete vytvářet robustní a plynulé integrační pracovní postupy a automatizaci mezi vaší platformou a četnými aplikacemi třetích stran.
Nejlepší funkce Cyclr
- Využijte pokročilé skriptovací funkce pro koordinaci přenášených dat.
- Vyvíjejte vlastní integrace pro uživatele
- Rychle vytvořte a integrujte svou integraci do své aplikace SaaS.
Omezení Cyclr
- Omezená podpora pro některé populární aplikace, jako jsou Salesforce a Hubspot.
- Chybí pokročilé analytické funkce
Ceny Cyclr
- Růst: 2595 $/měsíc
- Rozsah: 7195 $/měsíc
- Self-Hosted Enterprise: Ceny na míru
- Spravované hostované podnikové řešení: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cyclr
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další automatizační nástroje
Těchto 10 nejlepších alternativ Workato vás zbaví hromady manuální práce tím, že za vás automatizují vaše obchodní operace.
Ale proč se spokojit pouze s automatizací pracovních postupů a integrací cloudu, když můžete dosáhnout více v rámci jediného pracovního prostoru?
Využijte ClickUp – komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která zvládne všechny vaše projekty, úkoly a cíle a zároveň automatizuje vaše obchodní procesy.
Přečtěte si také: Šablony pro zlepšení procesů pro zvýšení efektivity práce
Automatizujte své podnikání s ClickUp
Ušetřete drahocenný čas a lidské zdroje a nechte ClickUp Automation zpracovat všechny vaše opakující se úkoly.
Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizací v ClickUp, které zjednoduší pracovní postupy, zvládnou rutinní úkoly a zefektivní předávání projektů.
Přizpůsobte je svým potřebám, například vytvářením nových úkolů, zajištěním jasných SOP a automatizací přiřazování úkolů, komentářů, změn stavu a dalších.
A to nejlepší? ClickUp Automation lze integrovat s externími aplikacemi. Díky více než 1000 integracím sjednotí všechny vaše nástroje do jednoho jednotného pracovního postupu.
A to není vše. S asistenty ClickUp Brain založenými na umělé inteligenci můžete automatizovat manuální a zdlouhavé úkoly, jako je odesílání aktualizací, shrnování schůzek, generování poznatků z vaší práce v ClickUp, nastavování standupů atd.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte automatizaci bez jakéhokoli programování. Vyberte si, jaká akce se spustí při automatizaci, od změny stavu po vytvoření nových úkolů.
- Určete přesnou událost, která aktivuje vaši automatizaci, a zajistěte tak, že vaše procesy budou fungovat podle vašich potřeb.
- Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizací a ušetřete čas i námahu.
- Používejte své oblíbené nástroje, jako jsou Github, Slack a Dropbox, s ClickUp Automation a vyřizujte vše na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace nemá některé funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Zvyšte automatizaci pracovních postupů s ClickUp
Nástroje pro automatizaci pracovních postupů mohou zcela změnit tvář vašeho podnikání tím, že vám ušetří čas a zvýší vaši produktivitu.
Při hledání alternativ k Workato vyberte tu, která nejlépe vyhovuje potřebám vaší společnosti.
Pokud však hledáte komplexnější řešení založené na umělé inteligenci, které zvládne všechny aspekty vašeho podnikání spolu s automatizací pracovních postupů, zvažte ClickUp.
Ať už jste začínající startup nebo nadnárodní společnost s rozsáhlou zákaznickou základnou, ClickUp má vše, co potřebujete k úspěchu vašeho podnikání.