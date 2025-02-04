ClickUp blog
10 nejlepších alternativ Gumroad pro vyšší prodej v roce 2025

4. února 2025

Gumroad, spuštěný v roce 2011, je e-commerce platforma navržená tak, aby pomáhala tvůrcům prodávat jejich produkty přímo kupujícím. Tvůrci mohou prodávat své fyzické produkty a digitální soubory ke stažení, jako jsou e-knihy, hudba a další. Platforma si rychle získala popularitu u kreativců, kteří chtěli prodávat své produkty bez zprostředkovatelů, kteří jim brali velkou část zisků.

Gumroad je snadno použitelný a přizpůsobitelný. Má také marketingové funkce, které tvůrcům pomáhají spojit se s publikem. Není však dokonalý a mnoho uživatelů hledá alternativy k Gumroad.

Tvůrci rychle zjistili, že web je nejvhodnější pro digitální stahování a měli potíže s jeho přizpůsobením pro své fyzické produkty. S touto platformou nezískáte obchodní prostor, místo toho si musíte vytvořit vlastní web.

Gumroad může být trochu neohrabaný. Čím více produktů máte, tím náročnější je rozhraní kvůli omezením v kategoriích a možnostech seskupování.

Jaké jsou tedy nejlepší alternativy Gumroad? A která platforma pro prodej digitálních a fyzických produktů je pro vás nejvhodnější? Máme pro vás deset alternativ Gumroad, které byste si v roce 2024 neměli nechat ujít.

Co byste měli hledat v alternativách Gumroad?

Pokud hledáte nejlepší alternativu Gumroad pro svůj obchod, zaměřte se na následující aspekty:

  • Specializace na váš typ produktu: Existují platformy pro prodej digitálních produktů, platformy pro prodej kurzů, platformy nejvhodnější pro fyzické zboží a také platformy specializované na správu předplatitelů. Existuje dokonce několik platforem, které zvládnou trochu všeho. Hledejte tedy platformu vhodnou pro váš typ produktu.
  • Integrované marketingové funkce: Mít obchod je jen začátek. Potřebujete také zákazníky. Mnoho alternativ Gumroad nabízí marketingové nástroje, které vám pomohou přilákat nové kupující, včetně slevových kódů, e-mailového marketingu, optimalizace SEO a dalších.
  • Snadné použití: Potřebujete platformu typu „vše v jednom“, která za vás udělá vše? Nebo máte technické znalosti, abyste mohli využívat pokročilejší funkce? Hledejte online platformu, která je intuitivní a snadno ovladatelná, abyste mohli začít prodávat online co nejdříve.

Při výběru mějte na paměti, že alternativy Gumroad se liší cenou. Některé z nich nabízejí bezplatný tarif, jiné vás mohou stát tisíce dolarů měsíčně. Než se rozhodnete, ujistěte se, že znáte celkové náklady na používání platformy a jak to ovlivní váš rozpočet a konečný výsledek.

Jste připraveni začít hledat nejlepší alternativu k Gumroad? Zde je deset možností, které stojí za to vyzkoušet.

10 nejlepších alternativ Gumroad, které můžete použít

1. Patreon

Příklad platby na desktopu Patreon. „Fanoušci mohou snadno nakupovat, přistupovat a užívat si digitální exkluzivity z vašeho obchodu na jakémkoli zařízení díky zjednodušeným platbám a nativnímu hostování médií.“
Prostřednictvím Patreon

Patreon je členská platforma, kde se fanoušci mohou spojit se svými oblíbenými tvůrci výměnou za měsíční opakující se platby. Tvůrci mohou vytvářet odstupňované předplatné s různými odměnami a výhodami pro každou úroveň. Je to skvělý způsob, jak mohou tvůrci financovat svou práci, aniž by museli prodávat fyzické a digitální produkty.

Nejlepší funkce Patreon

  • Skvělý způsob, jak se spojit s publikem a získat přímou finanční podporu pro kreativní práci.
  • Tvůrci mohou každý měsíc vydělávat předvídatelnější a stabilnější příjem, což jim umožní věnovat se více kreativní práci.
  • Flexibilní možnosti předplatného umožňují předplatitelům vybrat si odměnu a úroveň přístupu, která odpovídá jejich rozpočtu.

Omezení Patreonu

  • Zaměřeno na kreativní práci, takže není k dispozici mnoho podpory pro prodej fyzických produktů.
  • Patreon účtuje poplatky z výdělků – poplatky mohou rychle snížit vaše příjmy.

Ceny Patreon

  • Zdarma
  • Pro: 8 % z vydělaných příjmů
  • Premium: 12 % z dosaženého příjmu

Hodnocení a recenze Patreon

  • G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)

2. Shopify

Přehled obchodníků Shopify Dashboard ukazuje, jak Shopify vyniká mezi alternativami Gumroad jako špičková platforma pro elektronický obchod.
Prostřednictvím Shopify

Shopify je hostovaná e-commerce platforma vhodná pro online obchody všech velikostí, od nově spuštěných obchodů až po mezinárodně známé značky. Tato alternativa k Gumroad vyniká jako snadno použitelná, all-in-one platforma, která je silně podporována aplikacemi a integracemi. Ať už chcete se svým online obchodem dělat cokoli, na Shopify pravděpodobně najdete způsob, jak toho dosáhnout.

Nejlepší funkce Shopify

  • Snadné použití i pro začátečníky v oblasti e-commerce, takže můžete během několika minut nastavit obchod pro prodej digitálních a fyzických produktů v editoru typu drag-and-drop.
  • Tisíce aplikací vám umožňují přizpůsobit si svůj online obchod pomocí marketingových nástrojů, platebních bran a dalších pokročilých funkcí.
  • Množství integrovaných marketingových funkcí pro SEO, integraci sociálních médií a e-mailový marketing, které mohou vašemu online podnikání pomoci oslovit nové zákazníky.

Omezení Shopify

  • Základní tarify jsou cenově dostupné, ale měsíční poplatky za předplatné se u velkoobjemových podniků sčítají.

Ceny Shopify

  • Starter: 5 $ měsíčně
  • Základní: 29 $ měsíčně při ročním vyúčtování nebo 39 $ měsíčně
  • Shopify: 79 $ měsíčně při ročním vyúčtování nebo 105 $ měsíčně
  • Pokročilá verze: 299 $ měsíčně při roční fakturaci nebo 399 $ měsíčně
  • Enterprise: Kontaktujte nás pro informace o cenách

Hodnocení a recenze Shopify

  • G2: 4,4/5 (více než 4 400 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)

3. Etsy

Screenshot z příručky pro prodejce v oblasti Etsy Featured-Area, který ukazuje, že „mnoho obchodů používá ve svém rozložení oblasti Featured Area smíšenou mřížku, která je k dispozici s předplatným Etsy Plus, aby představilo řadu produktů a možností přizpůsobení. Obchod s vintage domácími potřebami Nar Mag se rozhodl pro smíšenou mřížku, která zahrnuje kurátorskou sekci s titulní fotografií, aby poskytl rychlý vizuální přehled o svém sortimentu produktů.
Prostřednictvím Etsy

Etsy je online platforma zaměřená na prodej ručně vyráběných a vintage předmětů. Je to oblíbený web pro prodej ručně vyráběných šperků a starožitností. Stala se také populární e-commerce platformou pro prodej digitálních souborů ke stažení.

Vytvoření vlastního obchodu na Etsy je snadné a platforma nabízí nováčkům velkou podporu komunity.

Nejlepší funkce Etsy

  • Mnoho užitečných návodů vás provede nastavením vašeho prvního internetového obchodu prostřednictvím platformy elektronického obchodování.
  • Vynikající marketingové nástroje vám pomohou propagovat váš online obchod, včetně optimalizace klíčových slov, integrace se sociálními médii a celé řady reklamních možností.
  • Jedno z největších tržišť pro nezávislé prodejce na světě, zahrnující digitální i fyzické produkty.

Omezení Etsy

  • Prodejci platí poplatek za každý inzerát a také poplatek z celkové hodnoty objednávky, což se může rychle nasčítat.
  • Zákaznická podpora je pro menší obchody minimální.

Ceny Etsy

  • 0,20 $ za jeden inzerát
  • 6. 5 % z celkové částky objednávky

Hodnocení a recenze Etsy

  • N/A

4. Skillshare

Screenshot stránky Skillshare Online Classes s vybranými kurzy
Prostřednictvím Skillshare

Skillshare je online vzdělávací platforma nabízející tisíce online kurzů. Tvůrci kurzů mohou své kurzy prodávat milionům aktivních uživatelů a vydělávat peníze z předplatného a sledovanosti. Pro prodejce jsou počáteční náklady minimální a web může být skvělým způsobem, jak rozšířit své publikum a nasměrovat ho k dalším zdrojům příjmů.

Nejlepší funkce Skillshare

  • Skvělé tržiště pro prodej online kurzů, které tvůrci mohou poté využít k prodeji digitálních produktů na svém vlastním webu.
  • Počáteční náklady jsou minimální, protože Skillshare neúčtuje žádné poplatky za nahrávání vašich online kurzů.
  • S miliony aktivních uživatelů a webem, který propaguje vysoce kvalitní kurzy, může být skvělým způsobem, jak zvýšit počet vašich diváků a posílit vaši osobní značku.

Omezení Skillshare

  • Učitelé jsou placeni podle počtu minut, které studenti stráví sledováním jejich kurzů, a výplata je obecně nižší než u jiných platforem.

Ceny Skillshare

  • Nahrávání kurzů je zdarma
  • Měsíční poplatek za předplatné pro studenty činí 32 $.

Hodnocení a recenze Skillshare

  • G2: 3,3/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)

5. Teachable

Teachable Author Dashboard zobrazuje seznam kurzů a koučovacích produktů, pro které byli autoři určeni. Jejich dashboard může také obsahovat nastavení, jako jsou autorova biografie, uživatelé, prodeje, e-maily, nastavení a podrobnosti o výplatách.
Prostřednictvím Teachable

Teachable je další oblíbená e-commerce platforma pro prodej online kurzů. Má uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření a nahrávání kurzů a e-mailové marketingové nástroje, které pomáhají učitelům spojit se s potenciálními studenty. Je to skvělý způsob, jak prodávat své znalosti namísto fyzických a digitálních produktů.

Nejlepší funkce Teachable

  • Snadný způsob, jak vytvářet, hostovat a prodávat online kurzy, digitální soubory ke stažení a koučovací služby.
  • Integrované nástroje pro e-mailový marketing vám pomohou oslovit nové publikum a přeměnit návštěvníky landing page na platící studenty.
  • Díky robustním analytickým nástrojům a reportům můžete sledovat metriky zapojení, abyste mohli vylepšovat své kurzy a porozumět potřebám svých studentů.

Omezení Teachable

  • Omezené nástroje pro SEO a funneling znamenají, že budete muset propojit (a platit za) několik externích služeb.
  • Omezená podpora více jazyků

Ceny Teachable

  • Zdarma
  • Základní: 39 $/měsíc, fakturováno ročně
  • Pro: 119 $/měsíc, fakturováno ročně
  • Pro+: 199 $/měsíc, fakturováno ročně
  • Podnikání: 499 $/měsíc, fakturováno ročně

Hodnocení a recenze Teachable

  • G2: 4/5 (45+ recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 165 recenzí)

6. WooCommerce

Widget WooCommerce Status vám poskytne rychlý přehled o vašem obchodě. Začíná počtem prodejů za aktuální měsíc a poté zobrazí seznam vašich nejprodávanějších produktů. Nakonec máte k dispozici tabulku se stavem objednávek a skladových zásob.
Prostřednictvím WooCommerce

Alternativy Gumroad mohou být také pluginy. WooCommerce je plugin, který promění váš web WordPress v online obchod. Je to praktický způsob, jak využít flexibilitu WordPressu a zároveň mít k dispozici výkon e-commerce platformy. WooCommerce pracuje s digitálními soubory ke stažení, fyzickými produkty, předplatnými modely a dalšími.

Nejlepší funkce WooCommerce

  • Plně funkční e-commerce stránka je open-source, takže máte úplnou kontrolu nad tím, jak váš online obchod vypadá a funguje.
  • Platforma je obklopena obrovským ekosystémem, takže můžete najít pluginy, motivy a nástroje pro vytvoření online obchodu svých snů.
  • Díky integrovaným marketingovým nástrojům je platforma velmi přátelská k SEO, takže můžete přilákat více organického provozu hledajícího digitální a fyzické produkty, jako jsou ty vaše.

Omezení WooCommerce

  • Nastavení může být složitější než u jiných e-commerce stránek, protože budete muset hodně práce udělat sami nebo zaplatit někoho, kdo to za vás nastaví.

Ceny WooCommerce

  • Essential: 39 $/měsíc nebo 25 $/měsíc při ročním vyúčtování
  • Výkon: 70 $/měsíc nebo 45 $/měsíc při roční fakturaci
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cenových plánů

Hodnocení a recenze WooCommerce

  • G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (930+ recenzí)

7. WishList Member

WishList Member: WordPress Membership Plugin zobrazit
Prostřednictvím člena WishList

WishList Member je další plugin pro váš web WordPress, který je speciálně navržen pro tvůrce, aby mohli prodávat digitální soubory ke stažení a online kurzy. Najdete zde funkce, které vám pomohou spravovat přístup k obsahu, předplatné a integrace pro oblíbené platební brány.

Nejlepší funkce WishList Member

  • Snadné vytvoření členského webu na WordPressu, který vám dá kontrolu nad přístupem k obsahu a cenovými plány.
  • Robustní integrace s platebními bránami, včetně PayPal, Strip a dalších.
  • Vynikající analytické nástroje vám pomohou sledovat klíčové metriky, jako jsou registrace členů, zrušení členství, míra zapojení a další.

Omezení členů WishList

  • Není k dispozici žádný bezplatný tarif a cenové tarify bývají mnohem vyšší než u jiných platforem pro online prodej digitálních produktů.

Ceny pro členy WishList

  • Základní: 149,50 $/rok
  • Plus: 249,50 $/rok
  • Pro: 349,50 $/rok
  • Elite: 1 199,50 $/rok

Hodnocení a recenze členů WishList

  • G2: 4,1/5 (4+ recenze)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)

8. Sellfy

Stránka Sellfy Hints ukazuje, jak přidat nové digitální produkty.
Prostřednictvím Sellfy

Sellfy je komplexní platforma pro tvůrce a online obchody. S Sellfy můžete prodávat digitální produkty, tisknout na zakázku a nabízet předplatné. Díky snadno použitelné platformě a nízkým měsíčním poplatkům je stále oblíbenější u nových prodejců.

Nejlepší funkce Sellfy

  • Žádné transakční poplatky, takže po zaplacení měsíčního poplatku si můžete ponechat veškerý zisk z online prodeje fyzických a digitálních produktů.
  • Snadné založení internetového obchodu pro prodej digitálních souborů ke stažení, fyzických produktů, tiskovin na zakázku, předplatného a dalších produktů.
  • Integrované marketingové nástroje, díky kterým můžete využívat slevové kódy, e-maily v případě opuštění košíku a dokonce i sledovací reklamní pixely, abyste zvýšili viditelnost své značky a oslovili nové zákazníky.

Omezení Sellfy

  • Nabízí méně integrací než jiné alternativy Gumroad, což může omezit přístup k pokročilým funkcím a vlastnostem.

Ceny Sellfy

  • Starter: 29 $/měsíc
  • Podnikání: 79 $/měsíc
  • Premium: 159 $/měsíc
  • Slevy dostupné u ročních cenových plánů

Hodnocení a recenze Sellfy

  • G2: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)

9. ClickFunnels

ClickFunnels Dashboard – stránka s přehledem analytických údajů zobrazující celkový počet denních zobrazení stránky
Prostřednictvím Clickfunnels

ClickFunnels je cenným nástrojem pro každého, kdo používá platformu elektronického obchodování. Jedná se o platformu pro vytváření prodejních trychtýřů, která vám pomůže získat a generovat potenciální zákazníky pro vaše elektronické obchodování. Využijte její marketingové nástroje a šablony k zvýšení své viditelnosti a přilákání potenciálních kupujících.

Nejlepší funkce ClickFunnels

  • Vytvářejte vstupní stránky, prodejní stránky a přihlašovací formuláře během několika minut pomocí nástroje pro tvorbu stránek typu drag-and-drop a předem připravených šablon.
  • Spousta nástrojů, které vám pomohou zefektivnit vaše marketingové aktivity, včetně A/B testování, nástrojů pro e-mailový marketing, odpočítávacích trychtýřů a dalších.
  • Integruje se s oblíbenými nástroji pro zpracování plateb, e-mailový marketing a analytiku, abyste mohli s vaším online podnikáním dosáhnout více.

Omezení ClickFunnels

  • Cenové plány jsou vyšší než u jiných alternativ Gumroad, což může způsobit, že bude pro menší online obchody nedostupný.
  • Ohledně zákaznického servisu této platformy se názory liší.

Ceny ClickFunnels

  • Základní: 147 $/měsíc
  • Pro: 197 $/měsíc
  • Funnel Hacker: 297 $/měsíc
  • Slevy dostupné u ročních cenových plánů

Hodnocení a recenze ClickFunnels

  • G2: 4,6/5 (390+ recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 640 recenzí)

10. MemberPress

Widget MemberPress ve WordPressu: Obrázek ukazující, jak spustit webovou stránku s placeným přístupem pomocí MemberPress.
Prostřednictvím MemberPress

MemberPress je snadno použitelný plugin pro WordPress určený k prodeji předplatného a členství. S touto skvělou alternativou k Gumroad můžete spravovat přístup k obsahu, předplatné a platby.

Nejlepší funkce MemberPress

  • Vynikající ovládací prvky pro řízení přístupu vám umožňují vybrat, kdo může vidět různé příspěvky, stránky, tagy a další obsah na základě úrovně členství.
  • Podrobné analýzy a reporty, díky kterým můžete sledovat registrace členů, zrušení členství, interakci s obsahem a další údaje.
  • Integrované nástroje a skvělé integrace pro prodej online kurzů, budování komunity a udržení předplatitelů, aby se vraceli pro další obsah.

Omezení MemberPress

  • Navrženo pro webové stránky WordPress s příjmy v řádu milionů, takže nemusí být vhodné pro menší online tvůrce.

Ceny MemberPress

  • Základní: 359 $/rok
  • Plus: 599 $/rok
  • Pro: 799 $/rok
  • Elite: 999 $/rok

Hodnocení a recenze MemberPress

  • G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)

Další prodejní nástroje pro tvůrce

ClickUp AI Testovací plán pro správu zásob – příklad
Rychle vytvářejte plány testování produktů a ušetřete si nekonečné hodiny ruční práce díky AI generovaným pokynům od ClickUp.

Od webů s bohatými funkcemi, jako jsou Shopify a WooCommerce, až po specializované komunity, jako jsou Etsy a Skillshare, můžete najít skvělé alternativy Gumroad pro svůj online obchod. Výběr e-commerce řešení je však pouze začátkem cesty k dosažení vašich prodejních cílů.

Budete také potřebovat platformu, která vám pomůže udržet pořádek a řídit vaše podnikání, a právě v tom vám může pomoci ClickUp. ClickUp sám o sobě nedokáže spravovat vaše prodeje nebo předplatné, ale může být vaším komplexním řešením pro správu projektů, které posílí váš prodejní tým a bude spolupracovat s vašimi oblíbenými alternativami Gumroad.

Pomocí intuitivních nástrojů ClickUp můžete plánovat kalendáře obsahu, organizovat marketingové kampaně a zdroje pro podporu prodeje nebo přidělovat úkoly s jasnými termíny sobě nebo svému týmu. Díky tisícům integrací můžete zefektivnit svůj pracovní postup a mít vše, co potřebujete, na jednom vyhrazeném pracovišti.

Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a prozkoumejte naše nástroje určené pro prodejní týmy. Placená účty mohou také využívat naše AI nástroje pro e-commerce, které vám pomohou dokončit úkoly během několika sekund namísto několika hodin.

