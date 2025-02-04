10 nejlepších alternativ Gumroad pro vyšší prodej v roce 2025

Gumroad, spuštěný v roce 2011, je e-commerce platforma navržená tak, aby pomáhala tvůrcům prodávat jejich produkty přímo kupujícím. Tvůrci mohou prodávat své fyzické produkty a digitální soubory ke stažení, jako jsou e-knihy, hudba a další. Platforma si rychle získala popularitu u kreativců, kteří chtěli prodávat své produkty bez zprostředkovatelů, kteří jim brali velkou část zisků.
Gumroad je snadno použitelný a přizpůsobitelný. Má také marketingové funkce, které tvůrcům pomáhají spojit se s publikem. Není však dokonalý a mnoho uživatelů hledá alternativy k Gumroad.
Tvůrci rychle zjistili, že web je nejvhodnější pro digitální stahování a měli potíže s jeho přizpůsobením pro své fyzické produkty. S touto platformou nezískáte obchodní prostor, místo toho si musíte vytvořit vlastní web.
Gumroad může být trochu neohrabaný. Čím více produktů máte, tím náročnější je rozhraní kvůli omezením v kategoriích a možnostech seskupování.
Jaké jsou tedy nejlepší alternativy Gumroad? A která platforma pro prodej digitálních a fyzických produktů je pro vás nejvhodnější? Máme pro vás deset alternativ Gumroad, které byste si v roce 2024 neměli nechat ujít.
Co byste měli hledat v alternativách Gumroad?
Pokud hledáte nejlepší alternativu Gumroad pro svůj obchod, zaměřte se na následující aspekty:
- Specializace na váš typ produktu: Existují platformy pro prodej digitálních produktů, platformy pro prodej kurzů, platformy nejvhodnější pro fyzické zboží a také platformy specializované na správu předplatitelů. Existuje dokonce několik platforem, které zvládnou trochu všeho. Hledejte tedy platformu vhodnou pro váš typ produktu.
- Integrované marketingové funkce: Mít obchod je jen začátek. Potřebujete také zákazníky. Mnoho alternativ Gumroad nabízí marketingové nástroje, které vám pomohou přilákat nové kupující, včetně slevových kódů, e-mailového marketingu, optimalizace SEO a dalších.
- Snadné použití: Potřebujete platformu typu „vše v jednom“, která za vás udělá vše? Nebo máte technické znalosti, abyste mohli využívat pokročilejší funkce? Hledejte online platformu, která je intuitivní a snadno ovladatelná, abyste mohli začít prodávat online co nejdříve.
Při výběru mějte na paměti, že alternativy Gumroad se liší cenou. Některé z nich nabízejí bezplatný tarif, jiné vás mohou stát tisíce dolarů měsíčně. Než se rozhodnete, ujistěte se, že znáte celkové náklady na používání platformy a jak to ovlivní váš rozpočet a konečný výsledek.
Jste připraveni začít hledat nejlepší alternativu k Gumroad? Zde je deset možností, které stojí za to vyzkoušet.
10 nejlepších alternativ Gumroad, které můžete použít
1. Patreon
Patreon je členská platforma, kde se fanoušci mohou spojit se svými oblíbenými tvůrci výměnou za měsíční opakující se platby. Tvůrci mohou vytvářet odstupňované předplatné s různými odměnami a výhodami pro každou úroveň. Je to skvělý způsob, jak mohou tvůrci financovat svou práci, aniž by museli prodávat fyzické a digitální produkty.
Nejlepší funkce Patreon
- Skvělý způsob, jak se spojit s publikem a získat přímou finanční podporu pro kreativní práci.
- Tvůrci mohou každý měsíc vydělávat předvídatelnější a stabilnější příjem, což jim umožní věnovat se více kreativní práci.
- Flexibilní možnosti předplatného umožňují předplatitelům vybrat si odměnu a úroveň přístupu, která odpovídá jejich rozpočtu.
Omezení Patreonu
- Zaměřeno na kreativní práci, takže není k dispozici mnoho podpory pro prodej fyzických produktů.
- Patreon účtuje poplatky z výdělků – poplatky mohou rychle snížit vaše příjmy.
Ceny Patreon
- Zdarma
- Pro: 8 % z vydělaných příjmů
- Premium: 12 % z dosaženého příjmu
Hodnocení a recenze Patreon
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
2. Shopify
Shopify je hostovaná e-commerce platforma vhodná pro online obchody všech velikostí, od nově spuštěných obchodů až po mezinárodně známé značky. Tato alternativa k Gumroad vyniká jako snadno použitelná, all-in-one platforma, která je silně podporována aplikacemi a integracemi. Ať už chcete se svým online obchodem dělat cokoli, na Shopify pravděpodobně najdete způsob, jak toho dosáhnout.
Nejlepší funkce Shopify
- Snadné použití i pro začátečníky v oblasti e-commerce, takže můžete během několika minut nastavit obchod pro prodej digitálních a fyzických produktů v editoru typu drag-and-drop.
- Tisíce aplikací vám umožňují přizpůsobit si svůj online obchod pomocí marketingových nástrojů, platebních bran a dalších pokročilých funkcí.
- Množství integrovaných marketingových funkcí pro SEO, integraci sociálních médií a e-mailový marketing, které mohou vašemu online podnikání pomoci oslovit nové zákazníky.
Omezení Shopify
- Základní tarify jsou cenově dostupné, ale měsíční poplatky za předplatné se u velkoobjemových podniků sčítají.
Ceny Shopify
- Starter: 5 $ měsíčně
- Základní: 29 $ měsíčně při ročním vyúčtování nebo 39 $ měsíčně
- Shopify: 79 $ měsíčně při ročním vyúčtování nebo 105 $ měsíčně
- Pokročilá verze: 299 $ měsíčně při roční fakturaci nebo 399 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
3. Etsy
Etsy je online platforma zaměřená na prodej ručně vyráběných a vintage předmětů. Je to oblíbený web pro prodej ručně vyráběných šperků a starožitností. Stala se také populární e-commerce platformou pro prodej digitálních souborů ke stažení.
Vytvoření vlastního obchodu na Etsy je snadné a platforma nabízí nováčkům velkou podporu komunity.
Nejlepší funkce Etsy
- Mnoho užitečných návodů vás provede nastavením vašeho prvního internetového obchodu prostřednictvím platformy elektronického obchodování.
- Vynikající marketingové nástroje vám pomohou propagovat váš online obchod, včetně optimalizace klíčových slov, integrace se sociálními médii a celé řady reklamních možností.
- Jedno z největších tržišť pro nezávislé prodejce na světě, zahrnující digitální i fyzické produkty.
Omezení Etsy
- Prodejci platí poplatek za každý inzerát a také poplatek z celkové hodnoty objednávky, což se může rychle nasčítat.
- Zákaznická podpora je pro menší obchody minimální.
Ceny Etsy
- 0,20 $ za jeden inzerát
- 6. 5 % z celkové částky objednávky
Hodnocení a recenze Etsy
- N/A
4. Skillshare
Skillshare je online vzdělávací platforma nabízející tisíce online kurzů. Tvůrci kurzů mohou své kurzy prodávat milionům aktivních uživatelů a vydělávat peníze z předplatného a sledovanosti. Pro prodejce jsou počáteční náklady minimální a web může být skvělým způsobem, jak rozšířit své publikum a nasměrovat ho k dalším zdrojům příjmů.
Nejlepší funkce Skillshare
- Skvělé tržiště pro prodej online kurzů, které tvůrci mohou poté využít k prodeji digitálních produktů na svém vlastním webu.
- Počáteční náklady jsou minimální, protože Skillshare neúčtuje žádné poplatky za nahrávání vašich online kurzů.
- S miliony aktivních uživatelů a webem, který propaguje vysoce kvalitní kurzy, může být skvělým způsobem, jak zvýšit počet vašich diváků a posílit vaši osobní značku.
Omezení Skillshare
- Učitelé jsou placeni podle počtu minut, které studenti stráví sledováním jejich kurzů, a výplata je obecně nižší než u jiných platforem.
Ceny Skillshare
- Nahrávání kurzů je zdarma
- Měsíční poplatek za předplatné pro studenty činí 32 $.
Hodnocení a recenze Skillshare
- G2: 3,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
5. Teachable
Teachable je další oblíbená e-commerce platforma pro prodej online kurzů. Má uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření a nahrávání kurzů a e-mailové marketingové nástroje, které pomáhají učitelům spojit se s potenciálními studenty. Je to skvělý způsob, jak prodávat své znalosti namísto fyzických a digitálních produktů.
Nejlepší funkce Teachable
- Snadný způsob, jak vytvářet, hostovat a prodávat online kurzy, digitální soubory ke stažení a koučovací služby.
- Integrované nástroje pro e-mailový marketing vám pomohou oslovit nové publikum a přeměnit návštěvníky landing page na platící studenty.
- Díky robustním analytickým nástrojům a reportům můžete sledovat metriky zapojení, abyste mohli vylepšovat své kurzy a porozumět potřebám svých studentů.
Omezení Teachable
- Omezené nástroje pro SEO a funneling znamenají, že budete muset propojit (a platit za) několik externích služeb.
- Omezená podpora více jazyků
Ceny Teachable
- Zdarma
- Základní: 39 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 119 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro+: 199 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 499 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Teachable
- G2: 4/5 (45+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 165 recenzí)
6. WooCommerce
Alternativy Gumroad mohou být také pluginy. WooCommerce je plugin, který promění váš web WordPress v online obchod. Je to praktický způsob, jak využít flexibilitu WordPressu a zároveň mít k dispozici výkon e-commerce platformy. WooCommerce pracuje s digitálními soubory ke stažení, fyzickými produkty, předplatnými modely a dalšími.
Nejlepší funkce WooCommerce
- Plně funkční e-commerce stránka je open-source, takže máte úplnou kontrolu nad tím, jak váš online obchod vypadá a funguje.
- Platforma je obklopena obrovským ekosystémem, takže můžete najít pluginy, motivy a nástroje pro vytvoření online obchodu svých snů.
- Díky integrovaným marketingovým nástrojům je platforma velmi přátelská k SEO, takže můžete přilákat více organického provozu hledajícího digitální a fyzické produkty, jako jsou ty vaše.
Omezení WooCommerce
- Nastavení může být složitější než u jiných e-commerce stránek, protože budete muset hodně práce udělat sami nebo zaplatit někoho, kdo to za vás nastaví.
Ceny WooCommerce
- Essential: 39 $/měsíc nebo 25 $/měsíc při ročním vyúčtování
- Výkon: 70 $/měsíc nebo 45 $/měsíc při roční fakturaci
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cenových plánů
Hodnocení a recenze WooCommerce
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (930+ recenzí)
7. WishList Member
WishList Member je další plugin pro váš web WordPress, který je speciálně navržen pro tvůrce, aby mohli prodávat digitální soubory ke stažení a online kurzy. Najdete zde funkce, které vám pomohou spravovat přístup k obsahu, předplatné a integrace pro oblíbené platební brány.
Nejlepší funkce WishList Member
- Snadné vytvoření členského webu na WordPressu, který vám dá kontrolu nad přístupem k obsahu a cenovými plány.
- Robustní integrace s platebními bránami, včetně PayPal, Strip a dalších.
- Vynikající analytické nástroje vám pomohou sledovat klíčové metriky, jako jsou registrace členů, zrušení členství, míra zapojení a další.
Omezení členů WishList
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif a cenové tarify bývají mnohem vyšší než u jiných platforem pro online prodej digitálních produktů.
Ceny pro členy WishList
- Základní: 149,50 $/rok
- Plus: 249,50 $/rok
- Pro: 349,50 $/rok
- Elite: 1 199,50 $/rok
Hodnocení a recenze členů WishList
- G2: 4,1/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
8. Sellfy
Sellfy je komplexní platforma pro tvůrce a online obchody. S Sellfy můžete prodávat digitální produkty, tisknout na zakázku a nabízet předplatné. Díky snadno použitelné platformě a nízkým měsíčním poplatkům je stále oblíbenější u nových prodejců.
Nejlepší funkce Sellfy
- Žádné transakční poplatky, takže po zaplacení měsíčního poplatku si můžete ponechat veškerý zisk z online prodeje fyzických a digitálních produktů.
- Snadné založení internetového obchodu pro prodej digitálních souborů ke stažení, fyzických produktů, tiskovin na zakázku, předplatného a dalších produktů.
- Integrované marketingové nástroje, díky kterým můžete využívat slevové kódy, e-maily v případě opuštění košíku a dokonce i sledovací reklamní pixely, abyste zvýšili viditelnost své značky a oslovili nové zákazníky.
Omezení Sellfy
- Nabízí méně integrací než jiné alternativy Gumroad, což může omezit přístup k pokročilým funkcím a vlastnostem.
Ceny Sellfy
- Starter: 29 $/měsíc
- Podnikání: 79 $/měsíc
- Premium: 159 $/měsíc
- Slevy dostupné u ročních cenových plánů
Hodnocení a recenze Sellfy
- G2: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
9. ClickFunnels
ClickFunnels je cenným nástrojem pro každého, kdo používá platformu elektronického obchodování. Jedná se o platformu pro vytváření prodejních trychtýřů, která vám pomůže získat a generovat potenciální zákazníky pro vaše elektronické obchodování. Využijte její marketingové nástroje a šablony k zvýšení své viditelnosti a přilákání potenciálních kupujících.
Nejlepší funkce ClickFunnels
- Vytvářejte vstupní stránky, prodejní stránky a přihlašovací formuláře během několika minut pomocí nástroje pro tvorbu stránek typu drag-and-drop a předem připravených šablon.
- Spousta nástrojů, které vám pomohou zefektivnit vaše marketingové aktivity, včetně A/B testování, nástrojů pro e-mailový marketing, odpočítávacích trychtýřů a dalších.
- Integruje se s oblíbenými nástroji pro zpracování plateb, e-mailový marketing a analytiku, abyste mohli s vaším online podnikáním dosáhnout více.
Omezení ClickFunnels
- Cenové plány jsou vyšší než u jiných alternativ Gumroad, což může způsobit, že bude pro menší online obchody nedostupný.
- Ohledně zákaznického servisu této platformy se názory liší.
Ceny ClickFunnels
- Základní: 147 $/měsíc
- Pro: 197 $/měsíc
- Funnel Hacker: 297 $/měsíc
- Slevy dostupné u ročních cenových plánů
Hodnocení a recenze ClickFunnels
- G2: 4,6/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 640 recenzí)
10. MemberPress
MemberPress je snadno použitelný plugin pro WordPress určený k prodeji předplatného a členství. S touto skvělou alternativou k Gumroad můžete spravovat přístup k obsahu, předplatné a platby.
Nejlepší funkce MemberPress
- Vynikající ovládací prvky pro řízení přístupu vám umožňují vybrat, kdo může vidět různé příspěvky, stránky, tagy a další obsah na základě úrovně členství.
- Podrobné analýzy a reporty, díky kterým můžete sledovat registrace členů, zrušení členství, interakci s obsahem a další údaje.
- Integrované nástroje a skvělé integrace pro prodej online kurzů, budování komunity a udržení předplatitelů, aby se vraceli pro další obsah.
Omezení MemberPress
- Navrženo pro webové stránky WordPress s příjmy v řádu milionů, takže nemusí být vhodné pro menší online tvůrce.
Ceny MemberPress
- Základní: 359 $/rok
- Plus: 599 $/rok
- Pro: 799 $/rok
- Elite: 999 $/rok
Hodnocení a recenze MemberPress
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Další prodejní nástroje pro tvůrce
Od webů s bohatými funkcemi, jako jsou Shopify a WooCommerce, až po specializované komunity, jako jsou Etsy a Skillshare, můžete najít skvělé alternativy Gumroad pro svůj online obchod. Výběr e-commerce řešení je však pouze začátkem cesty k dosažení vašich prodejních cílů.
Budete také potřebovat platformu, která vám pomůže udržet pořádek a řídit vaše podnikání, a právě v tom vám může pomoci ClickUp. ClickUp sám o sobě nedokáže spravovat vaše prodeje nebo předplatné, ale může být vaším komplexním řešením pro správu projektů, které posílí váš prodejní tým a bude spolupracovat s vašimi oblíbenými alternativami Gumroad.
Pomocí intuitivních nástrojů ClickUp můžete plánovat kalendáře obsahu, organizovat marketingové kampaně a zdroje pro podporu prodeje nebo přidělovat úkoly s jasnými termíny sobě nebo svému týmu. Díky tisícům integrací můžete zefektivnit svůj pracovní postup a mít vše, co potřebujete, na jednom vyhrazeném pracovišti.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a prozkoumejte naše nástroje určené pro prodejní týmy. Placená účty mohou také využívat naše AI nástroje pro e-commerce, které vám pomohou dokončit úkoly během několika sekund namísto několika hodin.