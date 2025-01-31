10 nejlepších ETL nástrojů pro rok 2025: Posílení integrace a analýzy dat

V oblasti správy dat není „Extract, Transform, Load“ (extrahovat, transformovat, načíst) trojicí technických termínů, ale základem efektivních řešení pro integraci dat. Správné nástroje ETL mohou přeměnit hromadu nesourodých dat z více zdrojů na zlatý důl praktických poznatků.
S rostoucím počtem a složitostí datových zdrojů se nástroje ETL stávají pro organizace stále důležitějšími. Pomocí ETL pipeline můžete integrovat surová data z různých zdrojů a platforem do soudržných, přístupných a použitelných dat v datovém skladu nebo datovém jezeře.
Tento článek se zabývá 10 nejlepšími ETL nástroji, které mohou odborníci na data využít k zefektivnění procesu integrace dat.
Co jsou nástroje ETL?
Nástroje ETL nebo platformy pro datové potrubí jsou zásadní pro efektivní správu a analýzu dat. Zkratka ETL znamená Extract, Transform a Load (extrahovat, transformovat a načíst), což jsou tři základní kroky integrace dat.
- Extrahování: Tato fáze zahrnuje shromažďování dat z více a často různorodých zdrojů dat. Ať už se jedná o strukturovaná data z relačního databázového softwaru nebo nestrukturovaná data z různých platforem, nástroje ETL mohou efektivně extrahovat data různých druhů pro další zpracování.
- Transformace: Extrahovaná data je třeba správně využít. To zahrnuje standardizaci datových formátů a čištění a restrukturalizaci dat, aby odpovídala požadovanému schématu. V této fázi nástroje pro integraci dat zpracovávají data tak, aby byla konzistentní a použitelná.
- Načtení: Nakonec nástroj ETL načte data do cílového úložiště – obvykle datového skladu, datového jezera nebo databáze. Data jsou uložena a zpřístupněna pro analýzu a aktivity v oblasti business intelligence. Datový sklad může být buď cloudový, nebo „on-prem“.
Díky integraci dat pomocí těchto tří kroků pomáhají nástroje ETL organizacím konsolidovat data z různých zdrojů a vytvořit jednotný přehled. Tento jednotný přehled je nezbytný pro informované rozhodování a strategické plánování.
Správný nástroj ETL může vaší organizaci pomoci plně využít potenciál jejích obchodních dat.
Co byste měli hledat v nástrojích ETL?
Při hledání nejlepších ETL nástrojů se ujistěte, že jejich schopnosti odpovídají vašim potřebám v oblasti integrace dat. Různé typy ETL nástrojů mají své vlastní výhody a nevýhody.
- Podpora různých typů dat: Dobré ETL nástroje dokážou extrahovat data ze strukturovaných i nestrukturovaných typů datových zdrojů, díky čemuž jsou univerzální pro různé procesy integrace dat.
- Správa kvality dat: Zajistěte, aby nástroje ETL upřednostňovaly kvalitu a přesnost dat a poskytovaly mechanismy pro čištění a ověřování dat během procesu transformace.
- Dostupné integrace: Čím více konektorů má nástroj ETL, tím všestrannější může být váš proces integrace dat. Zkontrolujte, zda se vámi vybraná platforma pro datové potrubí dokáže integrovat s datovými zdroji, se kterými pravidelně pracujete.
- Škálovatelnost a výkon: S rostoucím objemem dat by ETL nástroje měly být efektivně škálovatelné a fungovat optimálně při různém zatížení. Při zvažování škálovatelnosti vybraného nástroje pro datové potrubí myslete jak na objem dat, tak na rozmanitost datových zdrojů.
- Spolehlivost a podpora: Vzhledem k tomu, že datové potrubí hraje klíčovou roli ve vašich každodenních operacích, vyberte si ETL nástroj, který se vyznačuje vysokou spolehlivostí a pohotovou zákaznickou podporou.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Grafické uživatelské rozhraní, které zjednodušuje složité datové procesy, může výrazně zvýšit produktivitu při používání řešení pro integraci dat.
- Přizpůsobitelnost: Malé podniky nebo startupy s nízkou úrovní využití dat mohou upřednostňovat nástroj s mnoha přednastavenými transformacemi. Velké podniky s rozsáhlými požadavky na data však mohou hledat ETL nástroj, který nabízí přizpůsobitelné transformace pro řešení konkrétních případů použití.
- Zabezpečení a správa dat: Vzhledem k tomu, že zabezpečení dat je stále důležitější, vybírejte ETL nástroje, které nabízejí robustní bezpečnostní funkce a soulad se standardy správy dat.
- Kompatibilita s cloudem: Vzhledem k tomu, že stále více podniků přechází na cloudové služby, roste preference cloudových ETL nástrojů. Tyto nástroje využívají výkon cloud computingu k efektivní správě komplexních služeb integrace dat.
- Integrace dat v reálném čase: Nástroje, které podporují integraci dat v reálném čase, jsou vhodnější pro podniky, které se spoléhají na aktuální data, jako jsou e-shopy s rychle se měnícími zásobami.
- Náklady: Při zvažování nákladů na různé ETL pipeline se nezaměřujte pouze na počáteční náklady, ale zohledněte také náklady na údržbu, školení atd.
Typy nástrojů ETL
Nástroje ETL, které jsou nezbytné pro procesy integrace dat, se vyskytují v různých typech, z nichž každý vyhovuje odlišným potřebám. Podívejme se na hlavní typy nástrojů ETL:
- Open-source ETL nástroje: Nástroje jako Apache NiFi jsou založeny na open-source technologii a nabízejí přizpůsobení a podporu komunity. Jsou ideální pro firmy, které hledají flexibilní a nákladově efektivní řešení.
- Cloudové ETL nástroje: Nástroje jako AWS Glue jsou navrženy pro cloudová datová sklady a nabízejí škálovatelnost a integraci s cloudovými službami.
- Nástroje ETL pro podniky: Nástroje jako Fivetran jsou známé svou robustností, bezpečností a integrací s datovými sklady a datovými jezery na podnikové úrovni.
10 nejlepších ETL nástrojů pro rok 2024
Podívejme se na 10 nejlepších ETL nástrojů, které můžete použít k integraci a analýze dat a dosažení svých cílů.
1. Apache NiFi
Apache NiFi, nedílná součást moderního prostředí pro integraci dat, vyniká jako výkonný open-source ETL nástroj pro správu velkých datových sad z řady datových zdrojů. Vyniká v automatizaci toku dat mezi systémy, což z něj činí cenný nástroj pro datové inženýry, kteří chtějí zlepšit kvalitu dat a zefektivnit datové toky. Je horizontálně i vertikálně škálovatelný.
Nejlepší funkce Apache NiFi:
- Snadno zpracovávejte velmi velké objemy dat
- Integrujte data z různých zdrojů, strukturovaných i nestrukturovaných.
- Začněte rychle a snadno díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop, které zjednodušuje složitý proces integrace dat.
- Pracujte bez stresu díky robustním funkcím pro transformaci dat, které zajišťují vysokou kvalitu dat a kompatibilitu s jakýmkoli datovým skladem.
Omezení Apache NiFi:
- Konfigurace může být složitá pro začátečníky nebo ty, kteří s řešeními pro integraci dat teprve začínají.
- Pro optimální výkon s velkým objemem dat ETL může být nutné provést jemné doladění.
Ceny Apache NiFi:
- Open source: Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Apache NiFi:
- G2: 4,2/5 (24 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
2. Hadoop
Apache Hadoop je open-source softwarový framework, který využívá clusterování ke správě velmi velkých datových sad. Je klíčovým hráčem v oblasti zpracování velkých dat a vyniká ve správě velkých objemů nestrukturovaných dat. Je známý svými distribuovanými výpočetními schopnostmi a je nejoblíbenější volbou datových inženýrů pro robustní správu dat.
Nejlepší funkce Hadoopu:
- Efektivně zpracovávejte integraci dat ve velkém měřítku napříč počítačovými clustery s distribuovaným zpracováním.
- Mějte jistotu ohledně integrity dat díky vysoké odolnosti proti chybám.
- Škálujte podle potřeby, protože se snadno rozšiřuje z jednoho na tisíce serverů, z nichž každý nabízí lokální výpočetní výkon a úložiště.
- Spravujte různé druhy dat, protože tento nástroj dobře funguje jak se strukturovanými, tak s nestrukturovanými daty.
Omezení Hadoopu:
- Vyžaduje značné odborné znalosti pro efektivní nastavení a správu.
Ceny Hadoop:
- Open source: Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Hadoop:
- G2: 4,4/5 (138 recenzí)
3. Jaspersoft ETL
Jaspersoft ETL, součást rodiny softwaru TIBCO, je přední ETL nástroj, který uspokojí jak jednoduché, tak složité potřeby integrace dat. Je známý svou účinností při extrakci dat z různých datových zdrojů a jejich transformaci na smysluplné poznatky pro datové sklady.
Nejlepší funkce ETL od Jaspersoft:
- Efektivní provádění základních i pokročilých operací ETL
- Snadno spravujte své pracovní postupy integrace dat pomocí uživatelsky přívětivého grafického rozhraní.
- Využijte jeho robustní nástroje ke zlepšení kvality dat a provádění složitých datových transformací.
- Efektivně zpracovávejte data z řady datových zdrojů, včetně cloudových prostředí a tradičních databází.
Omezení ETL nástroje Jaspersoft:
- Ačkoli jsou datové potrubí schopné, může být nutné je optimalizovat pro zpracování velmi velkých nebo složitých datových sad.
Ceny ETL nástrojů Jaspersoft:
- Open source: K dispozici je bezplatná komunitní verze.
- Komerční edice: Individuální ceny podle požadavků
Hodnocení a recenze ETL nástrojů Jaspersoft:
- Capterra: 4,2/5 (27 recenzí)
4. Fivetran
Fivetran se rychle etabloval jako jeden z předních ETL nástrojů pro podniky díky svému plně spravovanému a uživatelsky přívětivému nástroji pro integraci dat. Fivetran, známý svými automatizovanými datovými potrubími, podporuje integraci dat z různých datových zdrojů do cloudového datového skladu, datového jezera nebo databáze, čímž zefektivňuje správu dat.
Nejlepší funkce Fivetran:
- Snadná a rychlá integrace dat díky automatizovanému extrahování a načítání dat.
- Efektivně extrahujte data a transformujte je v reálném čase, čímž zajistíte rychlou a přesnou dostupnost dat.
- Proměňte surová data v praktické poznatky pomocí výkonných nástrojů.
- Ovládejte přístup ke svému účtu pomocí řízení přístupu na základě rolí (RBAC).
Omezení Fivetran:
- Ačkoli automatizuje mnoho procesů, může mít určitá omezení, pokud jde o přizpůsobení složitým požadavkům na integraci dat ETL.
Ceny Fivetran:
- Bezplatný tarif: Pro jednotlivce, bezplatně až 500 000 aktivních řádků měsíčně (MAR)
- Základní tarif: Pro až 10 uživatelů
- Standardní plán: Ceny na míru
- Plán pro podniky: Ceny na míru
- Kriticky důležité pro podnikání: Individuální ceny
- Soukromé nasazení: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fivetran:
- G2: 4,2/5 (366 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (20 recenzí)
5. StreamSets
StreamSets, moderní platforma pro integraci dat, učinila významné pokroky v oblasti ETL. Je obzvláště uznávaná pro efektivní správu datových toků v komplexních a neustále se vyvíjejících datových prostředích. Díky své zdatnosti v integraci dat v reálném čase a schopnosti propojit se s různými datovými zdroji a datovými sklady je vynikající volbou pro nastavení datových potrubí.
Nejlepší funkce StreamSets:
- Efektivně spravujte dynamická datová prostředí pomocí integrace dat v reálném čase.
- Snadno extrahujte a načtěte data z různých datových zdrojů do cloudových skladů a datových jezer.
- Snadno vytvářejte, nasazujte a spravujte komplexní datové potrubí.
- Zajistěte vysoké standardy kvality dat a správy dat v celém procesu ETL.
Omezení StreamSets:
- Pro nováčky v oblasti platforem pro integraci dat může představovat určitou náročnost na učení.
Ceny StreamSets:
- Verze s otevřeným zdrojovým kódem: K dispozici zdarma
- Enterprise edition: Ceny na míru podle vašich požadavků
Hodnocení a recenze StreamSets:
- G2: 4/5 (76 recenzí)
- Capterra:4,3/5 (18 recenzí)
6. Daton od Saras Analytics
Daton, produkt společnosti Saras Analytics, je univerzálním hráčem mezi ETL nástroji. Specializuje se na zjednodušování složitých procesů integrace dat, zejména pro cloudová datová sklady, což z něj činí cenný nástroj pro firmy, které chtějí využít data z více zdrojů pro podrobné analýzy. Daton se profiluje jako služba integrace dat pro e-commerce firmy.
Nejlepší funkce Datonu:
- Efektivně integrujte data z různých zdrojů, včetně cloudových a tradičních datových skladů.
- Získejte rychlý přístup k datům pro potřeby business intelligence, protože datové potrubí zpracovává data v reálném čase.
- Využijte zjednodušený pracovní postup ETL díky grafickému uživatelskému rozhraní s funkcí drag-and-drop.
- Udržujte kvalitu dat díky vysoké úrovni zabezpečení a správy dat.
Omezení Daton:
- Ačkoli je robustní, v určitých scénářích integrace dat může nabízet omezené možnosti přizpůsobení.
Ceny Daton:
- Růstový plán: 100 USD měsíčně, nabízí 2 miliony řádků měsíčně, další řádky za 60 USD za milion.
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Daton:
- G2: 4,8/5 (20 recenzí)
- Capterra: Nedostupné
7. AWS Glue
AWS Glue, součást Amazon Web Services, je plně spravovaný nástroj ETL, který automatizuje přípravu a kombinování dat ETL pro analytiku, strojové učení a vývoj aplikací. Díky své bezserverové povaze a integraci s ekosystémem AWS je vysoce efektivním a škálovatelným řešením pro potřeby integrace dat.
Nejlepší funkce AWS Glue:
- Už se nikdy nemusíte starat o správu serverů, protože tento datový kanál AWS nabízí integraci dat bez nutnosti serverů.
- Hladká správa a analýza dat díky integraci s ekosystémem AWS.
- Zlepšete správu a řízení dat pomocí automatického katalogování dat.
- Škálujte své procesy podle potřeby, protože dokáže spravovat scénáře integrace dat v dávkách i v reálném čase.
Omezení AWS Glue:
- Může být nákladné pro rozsáhlé úkoly zpracování dat, přičemž cena je založena na spotřebovaných zdrojích.
Ceny AWS Glue:
- Standardní plán: Cenová politika založená na spotřebovaných zdrojích během zpracování a ukládání dat.
- Další možnosti: Ceny se liší v závislosti na dalších funkcích, jako je katalogizace dat a možnosti spouštění úloh.
Hodnocení a recenze AWS Glue:
- G2: 4,2/5 (184 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Informatica PowerCenter
Informatica PowerCenter, součást sady produktů pro integraci dat společnosti Informatica, je široce uznáván pro své pokročilé funkce transformace dat v procesech ETL. Jeho ETL potrubí dokáže efektivně spravovat velké objemy dat, transformovat surová data na cenné informace a podporovat integraci dat jak pro lokální, tak pro cloudová datová sklady.
Nejlepší funkce Informatica PowerCenter:
- Integrujte data z více zdrojů, včetně cloudových a tradičních datových skladů.
- Efektivně zpracovávejte velké objemy dat a zajistěte vysokou kvalitu dat a rychlou transformaci dat.
- Snadno spravujte složité pracovní postupy integrace dat a komplexní transformace dat.
- Zajistěte si integritu dat a soulad s předpisy díky funkcím správy a zabezpečení dat.
Omezení Informatica PowerCenter:
- Jeho široká škála funkcí může být pro začátečníky složitá na orientaci.
- Může to být nákladné, zejména pro malé a střední podniky.
Ceny Informatica PowerCenter:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Informatica PowerCenter:
- G2: 4,4/5 (80 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (41 recenzí)
9. Skyvia
Skyvia, cloudové řešení ETL, si získalo popularitu díky svému uživatelsky přívětivému a univerzálnímu přístupu k integraci dat. Je obzvláště účinné pro podniky, které hledají snadno použitelnou platformu pro zpracování různých úloh hromadné integrace, včetně připojení k různým datovým skladům a cloudovým datovým službám.
Nejlepší funkce Skyvia:
- K platformě máte přístup odkudkoli, protože je 100% založena na cloudu.
- Získejte flexibilitu pro práci podle svých potřeb díky nástrojům pro replikaci, import, export a synchronizaci dat přizpůsobeným konkrétním scénářům.
- Provádějte komplexní vícestupňové transformace dat pomocí nástroje Pipeline Designer.
- Provozujte svůj ETL proces bez starostí díky automatizaci a plánování.
Omezení Skyvia:
- Ačkoli je tento nástroj univerzální, může mít omezení při zpracování extrémně velkých datových sad nebo složitých datových transformací.
- Některé pokročilé funkce mohou vyžadovat určitou dobu na osvojení nebo dodatečnou konfiguraci.
Ceny Skyvia:
- Bezplatný tarif
- Základní: 19 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Profesionální: 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Skyvia:
- G2: 4,8/5 (209 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (61 recenzí)
10. Qlik Compose for Data Warehouse
Qlik Compose, součást rozsáhlé sady nástrojů pro analýzu a integraci dat společnosti Qlik, je speciálně navržen pro automatizaci návrhu datových skladů a ETL procesů. Tento nástroj je uznáván pro svou účinnost při zefektivňování integrace dat, zejména při vytváření a správě datových skladů s vysokými standardy kvality.
Nejlepší funkce Qlik Compose:
- Zkraťte dobu uvedení na trh díky automatizovanému návrhu, implementaci a údržbě datových skladů.
- Efektivně extrahujte, transformujte a načtěte data pomocí pokročilých funkcí pro optimalizaci procesů ETL. Spravujte a integrujte data z široké škály datových zdrojů.
- Udržujte a chraňte kvalitu dat ve všech fázích integrace a transformace dat pomocí bezpečného nástroje založeného na standardech.
Omezení nástroje Qlik Compose:
- Někteří uživatelé mohou mít pocit, že pokročilé funkce nástroje vyžadují určité období učení a adaptace.
Ceny společnosti Qlik:
- Stitch data loader: Od 100 $/měsíc
- Integrace dat Qlik®: Kontaktujte nás ohledně cen
- Talend® data fabric: Kontaktujte nás ohledně cen
Qlik sestavuje hodnocení a recenze:
- G2: 4,3/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro správu dat: ClickUp
ClickUp vyniká jako komplexní nástroj, který podporuje všechny vaše potřeby v oblasti organizace a správy dat. Zatímco nástroje ETL se zaměřují na extrakci a přesun dat z jednoho zdroje do databáze, ClickUp nabízí komplexnější řešení pro správu dat.
Všestrannost platformy dále vyniká díky funkcím, jako je operační dashboard, šablony databází, šablony diagramů datových toků a dokonce i nástroje AI pro vizualizaci dat, které jsou všechny nedílnou součástí komplexní správy dat.
Dashboardy ClickUp jsou nepostradatelné pro datové inženýry a analytiky, kteří potřebují získat přehled o projektech, úkolech a datech. Díky přizpůsobení dashboardů pomocí widgetů, jako jsou seznamy úkolů, sledování času a dokonce i vlastní grafy, mohou týmy sledovat stav a pokrok svých projektů v reálném čase. Tato funkce je zásadní pro sledování KPI a přijímání rozhodnutí na základě dat.
Funkce správy úkolů v ClickUp je robustní a umožňuje složité přizpůsobení pomocí vlastních polí a stavů. Tato přizpůsobivost umožňuje týmům přizpůsobit svůj pracovní postup konkrétním požadavkům projektu, což usnadňuje sledování pokroku, kategorizaci úkolů podle fází nebo priorit a efektivní správu zdrojů.
Funkce Views od ClickUp nabízí různé způsoby vizualizace úkolů a dat, čímž zlepšuje sledování projektů a spolupráci týmů. Je obzvláště užitečná pro týmy, které vyžadují flexibilní přístup ke správě svých projektů a dat.
ClickUp Docs revolučním způsobem mění způsob, jakým týmy vytvářejí, sdílejí a spravují dokumentaci a projektové wiki. Díky funkcím pro společnou úpravu, formátování bohatého textu a vkládání je to vynikající nástroj pro správu projektové dokumentace, pokynů a zpráv o analýze dat.
Řešení AI od ClickUp zvyšuje svou funkčnost tím, že shrnuje dlouhé dokumenty a generuje využitelné poznatky. Tato funkce je pro datové analytiky přelomová, protože jim pomáhá rychle pochopit podstatu velkých datových sad nebo zpráv a rychleji činit informovaná rozhodnutí.
Šablona ClickUp pro analýzu dat je obzvláště užitečná pro vzdálené týmy, které spolupracují a sledují analytické projekty.
Tato funkce podporuje plynulou komunikaci a zajišťuje, že členové týmu mohou snadno vyměňovat nápady, diskutovat o zjištěních a řešit jakékoli otázky nebo obavy bez zdlouhavých e-mailových řetězců nebo zpožděných odpovědí.
Nejlepší funkce ClickUp
ClickUp vyniká přizpůsobitelnými dashboardy, všestrannou správou úkolů a výkonnou integrací umělé inteligence. Podívejme se na funkce podrobněji.
- Sledujte všechny své úkoly související se správou dat na jednom místě pomocí přizpůsobitelného panelu, který se aktualizuje v reálném čase.
- Vytvářejte pracovní postupy přizpůsobené vašim požadavkům a automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp, abyste ušetřili čas a námahu.
- Rychlý start s řadou šablon ClickUp
- Snadno spolupracujte i se vzdálenými týmy pomocí ClickUp Docs a Whiteboards a komunikujte v reálném čase pomocí ClickUp Chat.
- Rozhodujte se rychleji a ušetřete čas pomocí ClickUp AI jako svého pomocníka pro různé úkoly.
- Pracujte bez stresu s jistotou souladu s SOC 2 a GDPR a certifikací ISO v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Nabízí celou řadu funkcí a rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které mohou nové uživatele zpočátku trochu zaskočit.
- Seznámení se s platformou a efektivní využívání jejích funkcí může vyžadovat určitý čas a úsilí.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
ETL nástroje v roce 2024: Brána k ovládnutí dat a informovanému rozhodování
Nástroje ETL automatizují kritické procesy a umožňují organizacím plně využít potenciál svých dat. Deset nejlepších ETL nástrojů roku 2024, jak bylo uvedeno, nabízí širokou škálu funkcí – od zpracování rozsáhlých datových sad po integraci dat v reálném čase – a vyhovuje tak různým potřebám organizací.
Vedle těchto výkonných ETL nástrojů je ClickUp univerzálním spojencem, který doplňuje ETL procesy svými robustními funkcemi pro organizaci a správu dat. Ať už jste datový inženýr, analytik nebo vedoucí pracovník, porozumění a využití těchto nástrojů může změnit váš přístup k integraci dat, zefektivnit pracovní postupy a podpořit informované rozhodování, což v konečném důsledku připraví cestu pro budoucnost založenou na datech.
Udělejte první krok k ovládnutí dat a informovanému rozhodování. Prozkoumejte ClickUp a revolucionalizujte datovou cestu vaší organizace ještě dnes!