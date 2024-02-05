Jak vytvořit vysoce výkonné samosprávné týmy

Ačkoli se styly řízení mohou značně lišit, většina úspěšných obchodních lídrů se shoduje, že největším aktivem organizace jsou její lidé. 🧑🏼🤝🧑🏽
Pokud však najímáte ty nejlepší, má smysl jim dát prostor, aby v práci podali nejlepší výkon. Managementoví guruové se stále častěji obracejí k samosprávě, aby vytvořili nezávislé, motivované, produktivní a vysoce kreativní týmy.
Jak název napovídá, na rozdíl od tradičních týmů pracují samosprávné týmy autonomně bez přímého dohledu, i když v případě potřeby mohou stále podávat zprávy nadřízenému nebo vedoucímu týmu. Organizace se spoléhají na to, že samosprávní jednotlivci budou dobře vykonávat svou práci bez mikromanagementu.
A s pomocí nástrojů, jako je ClickUp for Teams, mohou samosprávné pracovní týmy vzkvétat a podporovat růst organizace.
V tomto blogovém příspěvku se podrobně podíváme na tento styl řízení a zjistíme, jak můžete ve své organizaci budovat samosprávné týmy.
Porozumění samosprávným týmům
Na rozdíl od tradičního projektu nebo agilního týmu vedeného konvenčním manažerem nebo supervizorem je samosprávný tým obvykle malá, samostatná jednotka bez tradiční hierarchické nebo shora dolů organizované struktury.
Všichni členové týmu mají své vlastní cíle, úkoly a odpovědnosti, aby dosáhli výsledků.
V samostatně řízeném týmu neexistuje hierarchie. Místo toho členové týmu diskutují o rozsahu a mezích svých odpovědností a mají pravomoc přijímat rozhodnutí v těchto oblastech. Výsledkem je, že každý může řídit své pracovní zatížení tak, jak uzná za vhodné.
Vzhledem k tomu, že každý proces a výstup je diskutován v rámci týmu, než se dosáhne konečné shody, jsou samosprávné týmy „poloautonomní“. Moc je decentralizovaná a celková odpovědnost je sdílená.
Klíčovým pojmem je zde samospráva. Každý samostatně řízený jedinec je zodpovědný jak za svůj individuální výkon, tak za celkový obchodní cíl. Ačkoli musí pracovat v rámci pokynů pro konkrétní projekt, mohou pracovat způsobem, který jim nejlépe vyhovuje.
To také znamená, že některé samosprávné týmy mají neomezenou dovolenou. Mohou si brát dovolenou nebo zkrácené pracovní dny, pokud projekt postupuje podle plánu. Úspěšné samosprávné týmy jsou samozřejmě postaveny na pevných základech důvěry a odpovědnosti.
Klíčové charakteristiky samostatně řízených týmů
Samostatně řízené týmy se staly silnou silou, která podporuje inovace, kreativitu a posiluje organizační kulturu prostřednictvím většího zapojení zaměstnanců. Abychom plně pochopili podstatu samostatně řízených týmů, podívejme se na charakteristické rysy, které je odlišují od tradičnějších manažerských týmů.
1. Autonomie
V samostatně řízeném týmu hraje hlavní roli autonomie. Členové těchto plně autonomních týmů mohou rozhodovat o své práci, stanovovat priority úkolů a řešit problémy bez neustálého dohledu.
Toto přenesení pravomocí umožňuje vytvořit pocit sounáležitosti, vyvážit autonomii a odpovědnost v rámci celého týmu a motivovat jej k iniciativě a hledání kreativních řešení.
Autonomie se také vyznačuje:
- Schopnost informovaného rozhodování: Vybavte svůj tým znalostmi a odbornými znalostmi, aby mohl činit informovaná rozhodnutí v souladu s cíli týmu.
- Efektivní řízení času: Dejte svému týmu autonomii nad jejich rozvrhy, což jim umožní optimalizovat produktivitu a minimalizovat rozptýlení.
- Kreativní řešení problémů: Posilte členy týmu, aby samostatně vymýšleli řešení, a podpořte kulturu inovací a efektivního řešení problémů.
2. Spolupráce
Samostatně řízené týmy vynikají ve spolupráci. Tým má vlastní motivaci a spolupracuje na sdílení nápadů, řešení problémů a dosahování společných cílů. Tento přístup založený na spolupráci samostatně řízeného týmu může vést k kreativnějším řešením, silnější komunikaci, vyšší efektivitě a silnějšímu pocitu týmového ducha.
Účinná spolupráce vede k
- Vzájemný respekt: Povzbuzujte tým, aby si vážil a respektoval příspěvky ostatních členů, což povede k lepším výsledkům.
- Aktivní naslouchání: Zajistěte, aby byly nápady všech vyslechnuty a zohledněny prostřednictvím aktivního naslouchání.
- Společné rozhodování: Spolupracujte jako tým při rozhodování s využitím kolektivních znalostí a postřehů.
3. Vlastnictví
Samostatně řízené týmy jsou poháněny silným pocitem sounáležitosti, kdy jsou členové týmu hrdí na svou práci a cítí osobní podíl na úspěchu nebo neúspěchu projektu či týmu. Tato sounáležitost zvyšuje motivaci, zlepšuje rozhodování a posiluje odhodlání dosahovat vysoce kvalitních výsledků.
Mezi výhody vlastnictví patří:
- Zvýšená produktivita a výkonnost: Když mají členové týmu plnou odpovědnost za svou práci, jsou vnitřně motivováni k dobrým výkonům a zvyšování produktivity.
- Menší závislost na manažerech: Takové týmy nepotřebují manažery pro každodenní úkoly, protože se řídí samy.
- Lepší rozhodování: Týmy, které přebírají odpovědnost za své výsledky, aktivně shromažďují informace, aby mohly činit lepší rozhodnutí, a k práci přistupují s cílem řešit problémy.
4. Odpovědnost
Zodpovědnost je základním kamenem samosprávných týmů. Členové týmu jsou kolektivně zodpovědní za své příspěvky a celkový úspěch projektu týmu. Tato sdílená zodpovědnost motivuje jednotlivce k podávání nejlepších výkonů a zajišťuje, že celý tým zůstává soustředěný na dosažení svých cílů.
Odpovědnost vede k:
- Individuální odpovědnost: Členové týmu nesou odpovědnost za své individuální výkony i za výsledky týmu.
- Zlepšený výkon týmu: Členové týmu se také navzájem zodpovídají za dosažení lepších výsledků.
- Méně konfliktů: Sdílené odpovědnosti zabraňují eskalaci napětí a umožňují efektivní řešení konfliktů.
5. Neustálé zlepšování
Úspěšné samosprávné týmy prosperují díky neustálému zlepšování. Členové týmu jsou povzbuzováni k učení, růstu a přizpůsobování se výzvám. Tento závazek ke zlepšování vede samosprávný tým k hledání nových pracovních metod, zdokonalování procesů a dosahování výjimečných výsledků.
Neustálé zlepšování vede k:
- Zvýšená efektivita: Konzistentní identifikace a eliminace procesů, pracovních postupů a produktů, které vedou k neefektivitě, zvyšuje produktivitu.
- Zvýšená spokojenost zákazníků: Neustálé zlepšování procesů a postupů pomáhá organizaci poskytovat zákazníkům lepší produkty a služby.
Výhody a nevýhody samosprávných týmů
Stejně jako každý model řízení má své stinné stránky, i samosprávné týmy mají své klady a zápory.
Výhody samosprávných týmů
Budování samosprávných týmů má několik výhod, jako je vysoká produktivita a motivace, rychlé rozhodování a úspora nákladů. Pojďme si to rozebrat.
Zvýšená produktivita a dovednosti
Samostatně řízené týmy jsou obvykle mnohem produktivnější než tradiční týmy. Vzhledem k tomu, že v samostatně řízených jednotkách hraje velkou roli pocit odpovědnosti a zodpovědnosti, pracují obvykle tvrději než týmy s tradiční strukturou. Mohou dokonce získat nové dovednosti, aby si zasloužili označení „samostatně řízené“.
Samostatně řízené osoby tak mají tendenci rozvíjet silnější disciplínu ve své práci.
Zvýšená motivace a angažovanost
Výkonnost týmu odráží jeho úsilí, takže zaměstnanci mají větší motivaci podávat co nejlepší výkony. Práce na společném cíli a zároveň zodpovědnost za konkrétní úkoly také zlepšuje morálku a motivaci. Účast v úspěšném samosprávném týmu dává zaměstnancům větší pocit zodpovědnosti a motivuje je k tomu, aby do projektu vložili maximum.
Zlepšené rozhodování
Samostatně řízené týmy jsou soběstačné. Díky svému laserovému zaměření na výsledek projektu mají tendenci činit informovaná a společná rozhodnutí, a to i v komplexních záležitostech.
Zvýšená efektivita
Samostatně řízené týmy fungují v rámci štíhlé hierarchie, bez středního managementu mezi nimi a vedením. To snižuje možnost nedorozumění, zvyšuje autonomii při rozhodování a umožňuje rychlou a spolupracující akci.
Vyšší nákladová efektivita
Díky samosprávným týmům organizace ušetří náklady na najímání, školení a udržení manažerů a vedoucích pracovníků. Navíc, protože takové týmy bývají efektivnější a produktivnější, šetří čas a peníze a pomáhají celé organizaci generovat vyšší zisky.
Nevýhody samosprávných týmů
Ve světě samosprávy není vždy vše růžové. Zde je několik nevýhod samosprávných týmů.
Konflikty a rozdíly v názorech
Rozmanitost je pro organizace přínosem. Ale když lidé pocházejí z různých prostředí a mají různé odborné znalosti, budou mít nutně odlišné pohledy na věc. V decentralizovaném světě samostatných týmů mohou rozdíly v názorech zpomalit rozhodování a potenciálně vést ke konfliktům.
Zaměstnanci musí být proškoleni, aby dokázali tyto rozdíly řešit taktně a produktivně.
Odpovědnost versus autonomie
Úplná autonomie může v nesprávných rukou znamenat vysoké náklady. Samosprávné týmy (a jednotliví členové) proto musí nést plnou odpovědnost za své výkony a výsledky.
V takových malých a specializovaných týmech má zneužití autonomie i jediného člena týmu dopad na celý tým. Projekty neprobíhají podle plánu a organizace utrpí ztráty. To je významné riziko, pokud jde o samosprávné týmy.
Riziko ztráty směru
Budování samostatných týmů vyžaduje čas a pečlivé zvážení. Vybraní zaměstnanci nemusí být pro samostatné řízení vhodní, což by mohlo bránit výkonnosti týmu. Pokud navíc samostatný tým nedostane na začátku správné vedení a řádné školení, může rychle ztratit směr.
Budování úspěšného samostatně řízeného týmu: podrobný průvodce
Samostatně řízené týmy mohou vaší společnosti otevřít brány produktivity a inovací. Musí to však být provedeno správně.
Zde je podrobný návod, jak budovat vysoce výkonné, odolné a samostatně řízené týmy.
Definujte samosprávné týmy
Nejprve si definujte, co pro vás znamená „samostatně řízený tým“. Hledáte částečně nebo zcela autonomní tým? Zahrnuje lidi se specifickými dovednostmi, například schopností řešit problémy? Chcete vytvořit autonomní týmy pro produkty nebo služby nebo pro jinou konkrétní úlohu?
Určete, jaká definice samostatných týmů nejlépe vyhovuje vaší organizaci, a to jak z funkčního, tak z kulturního hlediska. Poté postupujte podle následujících kroků k vytvoření vysoce výkonného, samostatného pracovního týmu.
Všímejte si známek
Dalším logickým krokem při zavádění samosprávných týmů je posoudit, zda vaši zaměstnanci vykazují některé z výše uvedených charakteristik nebo vlastností. Připomeňme, že ideální samosprávný tým se skládá z lidí, kteří jsou samostatní, důvěryhodní, sebevědomí při rozhodování, skvělí v time managementu a silní komunikátoři.
Identifikujte zainteresované členy týmu
Jakmile vyhodnotíte kandidáty, kteří by byli ideální pro samosprávné role, zeptejte se jich, zda mají zájem. Ne každý může mít zájem. Bez ohledu na schopnosti může mnoho zaměstnanců upřednostňovat manažera, který je bude vést a řídit.
Je důležité hledat jednotlivce, kteří mají zájem o neustálé zdokonalování svých dovedností a jsou dostatečně sebevědomí, aby dokázali řešit problémy samostatně. Potenciální členové týmu musí také disponovat interpersonálními dovednostmi, aby mohli dobře spolupracovat v týmu podobně nezávislých jedinců.
Můžete použít různé techniky budování týmu, abyste zajistili, že se členové vašeho samostatně řízeného týmu dobře sžijí.
Stanovte jasné cíle a úkoly
Dále definujte cíle, kterých chcete, aby váš samostatně řízený tým dosáhl. Jasně stanovte očekávané výstupy a výsledky, aby tým věděl, na čem pracuje. Vysvětlete také, jak budete tyto výsledky měřit.
Osvědčeným postupem je vytvořit dosažitelné cíle pomocí ClickUp Goals a přiřadit je příslušným osobám. Můžete také nastavit kanály pro měření produktivity.
Nyní, když jste stanovili jasný plán svých očekávání a strategii mise, naplánujte také hodnocení výkonu svého týmu. Šablona ClickUp pro hodnocení výkonu vám s tím pomůže.
Proveďte sebehodnocení a poskytněte zpětnou vazbu s pomocí této šablony.
Rozvíjejte role a odpovědnosti v týmu
Přiřaďte samosprávným týmům jasné role a odpovědnosti. Dejte jasně najevo, že každý člen je na horizontální hierarchické škále, nikoli na tradiční týmové struktuře typu shora dolů. Jako zálohu vytvořte mechanismus, který umožní externímu vedoucímu nebo jiným osobám zasáhnout, když zaměstnanec nedokáže dokončit svou práci.
Přiřazujte a sledujte úkoly
Nyní, když jsou základy hotové, je čas přidělit úkoly jednotlivým členům týmu a týmu jako celku. Efektivní správa úkolů pomocí nástrojů, jako je ClickUp Tasks, může výrazně zlepšit produktivitu týmu.
I když projektový tým bude po zahájení pracovat samostatně, můžete jeho pokrok sledovat pomocí nástroje pro správu projektů ClickUp. Tento nástroj poskytuje přehled priorit, mezitýmové spolupráce a pokroku projektu.
Otevřete komunikační kanály
Vytvořte pevné komunikační kanály, jako jsou stand-up meetingy, diskusní fóra, týdenní nebo měsíční videohovory nebo cokoli jiného, co funguje nejlépe.
ClickUp Chat nabízí průlom v oblasti spolehlivé týmové komunikace v reálném čase. Do ClickUp můžete integrovat více než 1 000 nástrojů a aplikací, abyste zajistili plynulou a přesnou komunikaci.
Zaveďte mechanismy rozhodování
V disciplinovaném, samostatně řízeném týmu nemá žádný zaměstnanec větší pravomoci než ostatní. Toto odchýlení se od tradiční hierarchie řízení může někdy bránit rozhodovacímu procesu.
Abyste tento problém překonali, můžete jmenovat někoho jako „facilitátora“ nebo může tým zvolit facilitátora sám. Facilitátor slouží jako prostředník, který vede schůzky, řeší konflikty a zajišťuje celkový konsenzus.
Poskytněte zdroje
Poskytněte školení a vybavte svůj tým nástroji, které potřebuje k úspěchu. Může se jednat o finanční částku vyplacenou během počátečního nastavení, software pro správu a sledování práce nebo plný přístup k úložišti nástrojů, které mohou podle potřeby používat.
Šablony ClickUp jsou skvělé pro samostatné týmy, které si mohou vybrat, co potřebují k fungování. Najdete zde šablony pro řízení projektů od SWOT analýzy po SIPOC (dodavatelé, vstupy, procesy, výstupy, zákazníci) rámce. Týmy mohou tyto šablony použít k plánování, tvorbě strategií, provádění, přidělování a měření své práce.
Stanovte časové plány založené na výsledcích
Jako moderní podniky všichni pracujeme pod tlakem času. Stanovte jasné a realistické termíny, které umožňují řešit nepředvídané situace a zároveň udržují členy týmu v pohotovosti a vedou k dosažení cílů. Jelikož jste již jasně definovali, co představuje úspěch, zajistěte, aby váš samostatný tým dosáhl toho, co si předsevzal, v požadovaném časovém rámci.
Posuďte efektivitu svého samostatně řízeného týmu
A nakonec, po skončení projektu se důkladně podívejte na data. Pečlivá analýza metrik projektu realizovaného samosprávným týmem vám pomůže provést potřebné změny, ať už se týkají samotného týmu, povahy úkolů, poskytnutých zdrojů atd.
S každou iterací se neustále zlepšujte.
Pomozte svým samosprávným týmům prosperovat
Vytvoření samostatně řízeného týmu může být složité. Vyžaduje pečlivé plánování, důkladné pochopení rizik a výhod a především výběr správných lidí.
Pohodlná integrace ClickUp s více než 1 000 nástroji, snadno použitelné šablony, automatizované pracovní postupy a intuitivní řídicí panely zjednodušují plánování, strategii a provádění úkolů pro vaše samosprávné týmy.
Přibližte se svým cílům v oblasti produktivity a efektivity díky podrobným analýzám, ovládacím prvkům pro ochranu soukromí a svobodě propojit své oblíbené projektové nástroje.