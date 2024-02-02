Evernote vs. Todoist: Který nástroj je lepší v roce 2025?

Víme, že vaše hlava přetéká nápady, úkoly a záblesky geniality. Žonglujete s cestovními plány, cíli spoření, termíny projektů a dalšími věcmi! Zasloužíte si trochu pomoci.
Určitě jste už přemýšleli o aplikacích pro pořizování poznámek a správu úkolů, které se hodí, když pracujete na více věcech najednou.
Na trhu je k dispozici mnoho skvělých aplikací pro pořizování poznámek, ale výběr té správné pro vaše potřeby může vyžadovat čas a úsilí. Každý z nás je jedinečný, což znamená, že je třeba je vyzkoušet v rámci každodenní rutiny, abyste zjistili, jak dobře se integrují do vašeho současného pracovního postupu.
Populární nástroje jako Evernote a Todoist se jeví jako snadná volba. Chápeme však, že byste se rádi rozhodli na základě dostatku informací.
Připravte se tedy na souboj v oblasti pořizování poznámek: Todoist vs. Evernote. Prozkoumáte podrobný přehled jejich funkcí, cen, podpory a dalších aspektů.
Na závěr vám představíme ještě jednoho konkurenta, který vás možná překvapí.
Co je Evernote?
Evernote je univerzální aplikace pro pořizování poznámek a správu úkolů. Je navržena pro archivaci a umožňuje vám vytvářet poznámky obohacené o fotografie, zvukové klipy a uložený webový obsah.
Evernote má impozantní uživatelskou základnu 250 milionů uživatelů, z nichž 10 % jsou platící uživatelé. Je známý svou všestranností při pořizování poznámek a je to platforma typu „vše v jednom“, která pomáhá organizovat a zaznamenávat nápady.
Tato aplikace pro pořizování poznámek je ideálním řešením pro ty, kteří používají více zařízení. Umožňuje organizovat poznámky ve virtuálních zápisnících, označovat je štítky, přidávat poznámky a snadno je vyhledávat, upravovat nebo exportovat.
Umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet znalosti v reálném čase v osobním i profesním kontextu.
Zde je stručný přehled jejich nejzajímavějších funkcí:
Každodenní poznámky
V Evernote můžete zaznamenávat nápady v různých formách. Máte flexibilitu používat jednoduchý text, obrázky, zvukové nahrávky nebo dokonce výstřižky z webu k vytváření rozmanitých multimediálních poznámek podle svých potřeb.
Poznámky můžete organizovat v zápisnících podle různých potřeb a pomocí možností formátování je upravit tak, aby vypadaly reprezentativně.
Navíc synchronizuje všechny vaše poznámky napříč všemi vašimi zařízeními, takže k nim máte přístup kdykoli, i offline.
Spolupráce
Evernote je velmi efektivní, pokud jde o budování týmu. Umožňuje vám snadno pracovat a sdílet informace s ostatními členy týmu. Funkce automatické synchronizace sleduje pokrok a zajišťuje, že všichni zůstávají na stejné vlně.
Evernote usnadňuje sdílení poznámek. Ať už se jedná o programy schůzek, nápady na design, cestovní plány, zprávy nebo seznamy úkolů, můžete je snadno sdílet.
Když je poznámka sdílená v Evernote, příjemci k ní mají přístup přímo z části „Sdílené se mnou“ v aplikaci, což zajišťuje aktualizace v reálném čase pro nejnovější verzi, kdykoli ji otevřou.
Kompatibilita napříč platformami
Můžete pracovat na různých platformách, včetně Windows, macOS, iOS, Android a webových prohlížečů. To vám umožní přístup k informacím a poznámkám kdykoli a kdekoli, bez ohledu na to, jaké zařízení používáte.
Evernote můžete také použít pro správu projektů, protože se integruje s vašimi stávajícími nástroji a bez námahy zvyšuje produktivitu. Pro lepší zážitek se připojte přímo k Google Kalendáři, Slacku a Microsoft Teams.
Personalizovaná organizace
S Evernote můžete vytvářet poznámkové bloky a pomocí funkcí značek kategorizovat svůj obsah. To vám umožní rychlý přístup k informacím, když je potřebujete, a zefektivní tak vaše poznámky.
Tagy v Evernote jsou jako klíčová slova pro vaše poznámky, díky nimž je snadno najdete. Tagy použijte, když poznámka spadá do více než jedné kategorie nebo pokud chcete filtrovat výsledky v konkrétním zápisníku podle klíčového slova. Je to užitečné pro přiřazování poznámek ke kategoriím, vzpomínkám nebo místům.
Výhody Evernote
- Intuitivní vyhledávací funkce založená na umělé inteligenci, která vám pomůže rychle a spolehlivě získat správné informace z vašich poznámek.
- Nabízí několik přizpůsobitelných šablon a dokonce vám umožňuje vytvořit si vlastní šablonu od základu.
Nevýhody Evernote
- Výkon je ovlivněn občasným zpožděním.
Co je Todoist?
Todoist je aplikace pro správu úkolů, která uživatelům pomáhá organizovat a plánovat jejich každodenní činnosti. Na rozdíl od tradičních nástrojů pro vytváření seznamů úkolů nabízí cloudovou službu, která je snadněji přístupná a umožňuje spravovat úkoly na více zařízeních.
Aplikace má minimalistický design a uživatelsky přívětivé rozhraní. Můžete nastavit termíny a přiřadit priority, abyste lépe spravovali své pracovní úkoly.
Podívejme se na některé z jeho klíčových funkcí:
Vytváření úkolů
Todoist vám pomůže rychle zaznamenat vaše úkoly. Zadejte cokoli do pole úkolů Todoist a vyzkoušejte jeho jedinečné rozpoznávání přirozeného jazyka – okamžitě se vyplní váš seznam úkolů.
Todoist automaticky kategorizuje vaše úkoly do zobrazení Dnes, Nadcházející a vlastní filtry, což vám pomáhá stanovit priority vaší důležité práce.
Můžete efektivně zpracovávat mnoho úkolů najednou tím, že vyberete více úkolů najednou. To umožňuje rychlé přeplánování, nastavení priorit, přesun nebo hromadnou úpravu, takže se můžete soustředit na důležitější věci.
Umožňuje také vytvářet úkoly pomocí počítače, telefonu nebo jakéhokoli jiného zařízení.
Integrace softwaru
Todoist podporuje mnoho softwarových integrací, které umožňují propojit aplikaci s jinými nástroji. Tyto integrace pomáhají zefektivnit pracovní postupy.
Umožňuje vám efektivnější spolupráci tím, že zprávy z vašich oblíbených komunikačních nástrojů pro týmy převádí na praktické úkoly, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Mezi příklady integrace patří PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier a Zendesk. Todoist si můžete dokonce přizpůsobit pomocí dalších funkcí v aplikaci.
Závislosti
Závislosti jsou další užitečnou funkcí projektového řízení, kterou Todoist poskytuje, pokud používáte integraci, jako je Ganttify. Umožňuje vám zobrazit více projektů v jediném Ganttově diagramu, nastavit závislosti úkolů a definovat data zahájení a ukončení každého úkolu.
Pokud dojde ke zpoždění úkolu, můžete upravit datum v Ganttově diagramu a všechny závislé úkoly se odpovídajícím způsobem aktualizují. Při nastavování závislostí mezi úkoly můžete úkoly dokončovat ve správném pořadí, aby vám nedokončené úkoly nebránily v práci.
Vaše Ganttovy diagramy a projekty Todoist zůstávají díky obousměrné synchronizaci vždy aktuální. Můžete okamžitě sdílet časovou osu pouze pro čtení s klienty nebo kolegy, abyste jim sdělili stav a pokrok projektu.
Použití Ganttova diagramu s Todoistem představuje cenný způsob, jak konsolidovat více projektů a získat komplexní přehled.
Rozpočtování
Todoist spolupracoval se známou aplikací pro správu rozpočtu YNAB (You Need a Budget) na vývoji podrobné šablony.
Tato šablona vám pomůže zorganizovat finance, snížit dluhy, dosáhnout cílů v oblasti úspor a vytvořit si udržitelné návyky v oblasti rozpočtu.
Můžete také nastavit rozpočty pro úkoly nebo projekty a pravidelně sledovat výdaje v porovnání s rozpočty, abyste se ujistili, že jste na správné cestě.
Výhody Todoist
- Intuitivní, přirozený jazyk pro vytváření, plánování a stanovování priorit úkolů
- Bezplatný tarif nabízí dostatečné funkce pro správu projektů.
Nevýhody Todoist
- Vyžaduje stabilní připojení k internetu.
Jaké jsou rozdíly mezi Evernote a Todoist?
Evernote se používá především pro pořizování poznámek, zatímco Todoist je multiplatformní aplikace pro správu úkolů. V konečném důsledku však dělají podobné věci, což může při výběru jednoho z nich vést k záměně. Proto jsme pro vás rozebrali rozdíly mezi nimi:
1. Snadné použití
Při používání nástroje pro správu projektů je poslední věc, kterou chcete, neohrabané uživatelské rozhraní. Pojďme si tyto dvě aplikace rychle porovnat.
Evernote
Evernote je velmi snadno pochopitelný. Stačí kliknout na „Přidat poznámku“ a začít psát nebo přidávat fotografie, zvukové klipy nebo videa. Ve spodní části najdete navigační lištu, která vám pomůže vytvořit kontrolní seznam a předpřipravené šablony, abyste mohli hned začít. Proces je velmi plynulý a přímočarý.
Nedávno změnili vzhled svého ovládacího panelu. Ovládací panel nyní vypadá přeplněně, protože všechny vaše poznámky jsou na jednom místě. Aplikace však udržuje vaše poznámky propojené synchronizací více zařízení a dalších aplikací.
Todoist
Todoist chce, abyste vynikali hned od začátku. Integrovali podrobného průvodce, který vás provede vším, co potřebujete vědět.
Poskytuje užitečné informace o vytváření projektů, plánů, dílčích úkolů a opakujících se úkolů. Nabízí také širokou škálu šablon, které vyhoví vašim potřebám.
Stejně jako Evernote se i tento nástroj hladce integruje s jinými aplikacemi. Pokud jste prémiovým uživatelem, budete včas informováni e-mailem a telefonicky.
Bonusový bod: Když dokončíte konkrétní úkoly nebo projekty, Todoist vás odmění pomocí svého vestavěného systému odměn, Karma! Tvůrci aplikace si uvědomují, že lidský mozek má tendenci dokončovat úkoly, pokud je za to odměněn. Tyto body Karma vám pomohou lépe sledovat vaši produktivitu.
2. Přístupnost
Nástroj pro zvýšení produktivity by měl být přístupný a po ruce, ať jste kdekoli! Podívejme se, jak si tyto nástroje v této oblasti vedou.
Evernote
Evernote je snadno přístupný a ke svým poznámkám se můžete dostat z jakéhokoli zařízení – webového, Androidu nebo iOS. Má však svá omezení, protože v rámci základního tarifu můžete používat pouze dvě zařízení.
Todoist
Todoist se zaměřuje na mobilní aplikaci, díky čemuž je dostupný pro zařízení iOS a Android. Integruje připomenutí do vašeho telefonu a v případě potřeby vás upozorní.
3. Ceny
Bez ohledu na to, jaké funkce požadujete, musíte se vejít do svého rozpočtu. A získat ty nejžádanější funkce v rámci svého rozpočtu je klíčovou součástí výběru správného nástroje.
Evernote
Evernote nabízí bezplatný tarif, který vám umožní pořizovat neomezené množství poznámek. Nebudete však moci používat úkoly a použití bude omezeno pouze na dvě zařízení.
Jejich profesionální náklady jsou o něco vyšší ve srovnání s Todoistem, ale stále se pohybují v přijatelné cenové relaci.
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Todoist
Todoist můžete používat, aniž byste utratili jedinou korunu.
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc
- Podnikání: 6 $/měsíc na člena
Nabízejí obrovskou slevu 70 % pro pedagogy a studenty.
Evernote vs. Todoist: Máme vítěze?
Todoist a Evernote jsou velmi odlišné typy aplikací: první vám pomáhá soustředit se na úkoly, zatímco druhá vám pomáhá si je zapamatovat. Obě jsou vysoce kvalitní aplikace, dostupné v bezplatných verzích a dobře vybavené pro každodenní použití.
V přímém srovnání však Todoist vyniká svou snadnou použitelností, lepší dostupností a výhodnější cenou.
Evernote vs. Todoist na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o používání těchto aplikací pro zvýšení produktivity. Mnoho z nich dalo jasně najevo, že upřednostňují Todoist.
„Todoist má desítky dalších funkcí, je robustní, snadno použitelný, umožňuje snadno přeplánovat nabité dny, snadno stanovovat priority, používá srozumitelný jazyk, rozumí projektům, dílčím úkolům, přizpůsobitelným upozorněním... Evernote je určený pro provádění jednotlivých úkolů, nikoli pro plánování a realizaci plánu. “
„Používám Todoist a Todoist je mnohem sofistikovanější a výkonnější. Mám pokročilé filtry, takže se zobrazují pouze určité úkoly se specifickými štítky. EN je v porovnání s tím velmi jednoduchý. “
Našli jsme ale i některé uživatele, kteří jsou s Evernote spokojeni:
„Nejlepší na Evernote je, že jeho nástroje lze upravovat a používat podle individuálních potřeb. Nabízí také dynamickou formu pracovního postupu, která uživatelům pomáhá změnit jejich pracovní postup, pokud najdou něco užitečnějšího a produktivnějšího, místo aby je vázala na konkrétní pracovní postupy…“
Nejlepší alternativa k Evernote a Todoist: ClickUp
Evernote a Todoist jsou skvělé nástroje pro pořizování poznámek a správu úkolů. Ale právě jste viděli, že i přes určité podobnosti každý z těchto nástrojů vyhovuje velmi specifickým a omezeným potřebám.
Představíme vám nástroj, který umí mnohem víc než jen pořizování poznámek a správu úkolů.
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která vám umožní spravovat projekty, pořizovat poznámky a sledovat pokrok. Je velmi vhodná pro studenty, majitele malých podniků a zaměstnance velkých společností.
Zatímco Evernote i Todoist se zaměřují na jednoduchost, ClickUp se odlišuje mnoha funkcemi a možnostmi přizpůsobení. To z něj dělá dobrou alternativu k Evernote a Todoist.
Jedná se o jeden z nejvýkonnějších nástrojů pro správu projektů, i když jeho rozsáhlá sada funkcí a husté rozhraní mohou některé uživatele přetížit.
Podívejme se, jak vám ClickUp pomáhá s prací:
Spolupracujte se svým týmem
ClickUp Docs vám umožňuje upravovat jakýkoli dokument společně s vaším týmem, přičemž dokument může upravovat více lidí současně.
Přiřaďte úkoly členům týmu pouhým komentářem. Změňte text v dokumentu na úkoly a přiřaďte je jednotlivým osobám.
Snadno sdílejte své dokumenty prostřednictvím URL adresy a jednoduše spravujte oprávnění k úpravám pro tým nebo hosty.
Pro efektivní delegování a správu úkolů stačí propojit své dokumenty s úkoly. Vylepšete pracovní postupy přidáním widgetů – vše snadno v editoru dokumentů.
Vytvářejte a spravujte úkoly
Pomocí Clickup Tasks můžete vizualizovat a organizovat úkoly podle stavu, priority nebo oddělení.
Umožňuje přiřazovat úkoly více osobám, přidávat komentáře a převádět komentáře na úkoly. A pokud potřebujete vysvětlit něco složitého, připojte záznam obrazovky, vše na jednom místě.
Získejte jasný přehled o svých projektech díky několika zobrazením a pokud existují související úkoly, zviditelněte je také, abyste nemuseli hledat souvislosti.
Zjednodušte si pracovní postupy
ClickUp také nabízí mnoho šablon, které můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Šablona pro správu úkolů ClickUp je nástroj, který vám pomůže spravovat úkoly pro každý tým. Stačí jen vyplnit podrobnosti.
Poskytuje jasný přehled o projektech a obsahuje předem připravená vlastní pole pro každý úkol. Dále organizuje vaše úkoly pomocí tří seznamů: Akční položky, Nápady a Backlog. To znamená, že můžete uklidit svou obrazovku a soustředit se na úkoly ve stejné kategorii.
Tento nástroj je užitečný pro optimalizaci vašich pracovních postupů a sledování úkolů, termínů, přidělených osob a jejich pokroku.
Vytvořte si centrum znalostí
Ať už je váš dokument jednoduchý nebo složitý, ClickUp Docs vám vždy vyhoví.
Díky automatickým zpětným odkazům, které se generují pokaždé, když někdo zmíní související obsah, lze snadno prozkoumat všechny souvislosti a související obsah v sekci vztahů a zpětných odkazů v postranním panelu.
Po vytvoření poznámek si užijte přehlednou strukturu propojených myšlenek, která zajistí, že každá poznámka bude svázána s konkrétními tématy.
Navíc můžete využít ClickUp AI, jeden z nejlepších nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže psát lépe tím, že generuje užitečný obsah, funguje jako váš osobní korektor a perfektně formátuje váš obsah. Generuje také shrnutí a vytváří úkoly na základě kontextu.
Když vám dojde kreativita, spolehnete se na ClickUp AI jako svého pomocníka při brainstormingu.
ClickUp je mnohem bohatší na funkce než Todoist nebo Evernote, protože podporuje další způsoby použití kromě správy úkolů a pořizování poznámek, je přizpůsobivější a poskytuje pokročilé funkce automatizace pracovních postupů.
Další důvody, proč si ClickUp zamilujete
ClickUp vám pomůže s mnohem více věcmi:
- Integrace: Snadná integrace s jinými aplikacemi třetích stran a propojení poznámek nebo dokumentů s úkoly.
- Oznámení: Zmíňte nebo oslovte jednotlivce v sekci komentářů a pošlete jim oznámení o aktualizacích a dalších důležitých informacích.
- Přizpůsobení: Přizpůsobte si svůj pracovní prostor vytvořením prostorů a složek, které vám umožní organizovat poznámky a dokumenty podle projektů a týmů.
- Přílohy: Snadno připojujte soubory nebo jakékoli multimediální soubory ke svým poznámkám.
- Mobilní přístup: Přístup ClickUp v mobilních aplikacích a úpravy dokumentů na cestách
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Chcete vylepšit své poznámky a správu úkolů? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!