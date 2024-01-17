10 nejlepších knih o stanovování cílů, abyste dosáhli svých cílů v roce 2025

Zajímá vás, kolik lidí s radostí odškrtává své cíle jako „splněné“? Jaké je jejich tajemství?
Je dobře známo, že jasné cíle vás udržují na správné cestě, pomáhají vyhnout se frustraci a maximálně využít příležitosti. Nereálné cíle vás naopak mohou přetížit a způsobit vyhoření.
Studie Texaské univerzity zjistila, že podnikatelé, kteří se neustále snaží dosáhnout svých cílů, jsou úspěšní a prosperují. Jaký je jejich trik? Rozdělit velké cíle na malé, splnitelné úkoly.
To je síla stanovení cílů. Ale jak si stanovit dosažitelné cíle?
Prošli jsme regály a vybrali 10 nejlepších knih o stanovování cílů. Jsou plné inspirativních příběhů o úspěchu a praktických tipů, které vám pomohou stanovit si lepší cíle a dosáhnout těch, které ještě čekají na splnění.
Udělejme z tohoto roku ten nejlepší dosud.
10 nejlepších knih o stanovování cílů, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů
1. 7 návyků vysoce efektivních lidí od Stephena Coveyho
O knize
- Autor: Stephen Covey
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 12 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 447
- Hodnocení 4,8/5 (Amazon) 4,6/5 (Goodreads)
Přáli jste si někdy průvodce, který by vám pomohl změnit váš přístup k životu a přinesl vám osobní i profesní úspěch? Tato kniha vám právě to nabízí.
7 návyků vysoce efektivních lidí je nadčasová a vlivná klasika. Tato kniha, jejíž autorem je Stephen R. Covey, nabízí sedm základních návyků pro kultivaci principiálního a proaktivního myšlení.
Tato kniha je více než jen sbírkou tipů pro sebezdokonalování; je to komplexní průvodce řešením problémů a osobním rozvojem. Coveyho přístup vede čtenáře k proaktivnímu přístupu, jasné představě o svých cílech a efektivnímu stanovení priorit úkolů.
Ať už jste odborník nebo teprve na cestě k sebepoznání, tato kniha vám poskytne návod, jak efektivně dosáhnout svých cílů.
„Většina lidí neposlouchá s úmyslem porozumět; poslouchají s úmyslem odpovědět.“
Hlavní body:
- Pravidelně dobíjejte energii – udržitelný životní styl je klíčem k dlouhodobé efektivitě.
- Převezměte kontrolu nad svým životem tím, že budete proaktivní a zodpovědní za své činy.
- Představte si budoucnost, kterou chcete, přizpůsobte své činy této vizi a vyhněte se rozptýlení tím, že upřednostníte to, na čem opravdu záleží.
Co říkají čtenáři:
„Tato kniha je fantastickým průvodcem pro nalezení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Pomáhá pochopit, jak se spojit s ostatními i se sebou samým. Skvělá kniha pro každého, kdo je připraven přizpůsobit se a růst ve své situaci, situacích a horších životních okolnostech.“
2. Your Best Year Ever (Váš nejlepší rok) od Michaela Hyatta
O knize
- Autor: Michael Hyatt
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 271
- Hodnocení: 3,8/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)
Náhodné objevení knihy Your Best Year Ever bylo jako zjevení. Praktický průvodce Micheala Hyatta je přelomovým dílem pro všechny, kteří jsou unaveni tím, že velké cíle ustupují do pozadí v chaosu každodenního života.
Hyatt, zkušený autor a odborník na leadership, zjednodušuje vaši cestu k úspěchu pomocí pětibodového plánu, který klade důraz na jasnost, motivaci a praktické taktiky.
Hyattova schopnost rozložit složité strategie na praktické kroky je patrná v celé knize, kde se dělí o účinný systém podložený výzkumem a případovými studiemi, který vám pomůže.
- Překonejte překážky
- Zjistěte, co vás brzdí
- Dosáhněte svých cílů, aniž byste podlehli nutkání vzdát se.
Pokud tedy hledáte strukturovaný přístup k nastavování osobních a profesních cílů, tato kniha je pro vás – je čas na váš nejlepší rok v životě.
„Jedním z hlavních důvodů, proč se nám nedaří dosáhnout našich cílů, je to, že o tom pochybujeme. Věříme, že jsou mimo náš dosah.“
Hlavní body:
- Pracujte najednou na 10 klíčových oblastech života, abyste dosáhli vyvážené cesty k úspěchu, a zároveň se opírejte o dobré spojence v životě.
- Strategicky překonávejte mentální bariéry a rozvíjejte se tím, že se poučíte z minulých chyb a neúspěchů.
- Stanovte si hodnotné cíle, které vás budou motivovat a podněcovat, a přijměte přístup „málo a často“, abyste dosáhli více.
Co říkají čtenáři:
„Bez ohledu na to, jak se rozhodnete sledovat svůj pokrok, tato kniha vám pomůže. Měla by se používat ve školách, aby se děti naučily, jak v životě reflektovat, přizpůsobovat se, stanovovat si cíle a dosahovat jich. Nejen číst, ale také jednat.“
3. Hard Goals od Marka Murphyho
O knize
- Autor: Mark Murphy
- Rok vydání: 2010
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 192
- Hodnocení 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
Tato kniha mění přístup k stanovování cílů a vybízí vás, abyste se zbavili konvencí a zaměřili se na upřímné a náročné cíle, které vám pomohou dosáhnout mimořádných úspěchů.
Mark Murphy, odborník na leadership a mozek společnosti Leadership IQ, představuje praktického průvodce pro vytváření cílů, které vás emocionálně osloví, motivují váš mozek a vyvedou vás z vaší komfortní zóny.
Pořiďte si tento GPS pro stanovení cílů a vydejte se na cestu, která vás osvobodí od všednosti.
„Téměř ve všech případech, kdy je dosaženo velikosti, je to cíl, který pohání motivaci a disciplínu – ne naopak.“
Hlavní body:
- Pochopte vědecké principy, které vám pomohou dosáhnout úrovně, kterou si přejete pro své podnikání, kariéru a život.
- Přesvědčte se, že dosažení vašich cílů je nutností, nikoli volbou.
- Vizualizujte si techniky ve své mysli, abyste mohli začít dosahovat cílů s růstovým myšlením.
Co říkají čtenáři:
„Kniha je skvělá pro ty, kteří si nejsou jisti, jak si stanovit cíle. Pokud máte osobní nebo profesní problémy s dosažením toho, co chcete, je tato kniha doslova zlatým pokladem. Jedná se o vzdělání, které by nemělo chybět nikomu, kdo chce být v čemkoli úspěšný.“
4. The Desire Map od Danielle LaPorte
O knize
- Autor: Danielle LaPorte
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 288
- Hodnocení 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
Měli jste někdy pocit, že neustále honíte cíle a odškrtáváte si položky ze svého seznamu přání, ale nakonec se cítíte neuspokojení? Kniha Danielle LaPorteové The Desire Map je vaší vstupenkou k smysluplnému přístupu k stanovování cílů, který vychází ze srdce.
V této knize LaPorte nabízí nástroj pro plánování naplňujícího života, který jistě změní váš přístup k cílům. Je neomluvitelně vášnivá a vkládá do toho spoustu vřelého humoru, přičemž se zaměřuje na určení vašich požadovaných pocitů na základě různých aspektů života, jako je živobytí, tělo, kreativita, vztahy a spiritualita.
Nakonec zjistíte, že nejde jen o plánování vašich dnů, týdnů nebo měsíců, ale o to, abyste se cítili skvěle a dokázali ve všech oblastech svého života dosáhnout neuvěřitelných věcí.
„Nemůžete si vždy vybrat, co se vám stane, ale vždy si můžete vybrat, jak se k tomu postavíte.“
- Rozpalte svůj život touhami, které jsou hnací silou vašich činů.
- Důvěřujte svým pocitům, které vás provedou složitými životními rozhodnutími, a překonejte své slabosti přijetím sebe sama.
- Přijímejte neočekávané situace v životě a vyhýbejte se sledování cílů, které vyvolávají úzkost.
Co říkají čtenáři:
„Tato kniha byla klíčovou součástí mé cesty k uzdravení. Líbí se mi, jakou jasnost jsem získala tím, že jsem definovala, jak se chci cítit v každé oblasti svého života.“
5. The One Thing od Garyho Kellera
O knize
- Autor: Gary Keller
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 8 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 256
- Hodnocení 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
Představte si, že máte knihu, která zjednodušuje úspěch na jedno zlaté pravidlo: zaměřte se na tu jednu věc, která usnadňuje vše ostatní, místo toho, abyste se jen tvrdě dřeli.
Přesně to dělá kniha The ONE Thing od Garyho Kellera. Keller, významný hráč v oblasti nemovitostí, prozrazuje svá tajemství, jak se vypořádat s rušivými vlivy a dosáhnout více tím, že budete dělat méně.
Tato kniha zdůrazňuje důležitost stanovení priorit a soustředění se na to, co je skutečně důležité. Zapomeňte na multitasking – autor tvrdí, že je to mýtus. Místo toho nabízí strategie, jak identifikovat a dosáhnout své jediné věci.
Pokud jste unaveni neuspořádanými cíli a chcete více produktivity, příjmů, síly a spokojenosti, abyste mohli žít svůj nejlepší život, je tato kniha o stanovování cílů právě pro vás.
„Není to tak, že bychom měli příliš málo času na to, abychom stihli vše, co potřebujeme, ale že máme pocit, že musíme stihnout příliš mnoho věcí v čase, který máme k dispozici.“
Hlavní body:
- Upřednostněte věci, které měl byste dělat, před věcmi, které mohl byste dělat, a vytvořte si hierarchii priorit, abyste mohli efektivně využívat svůj čas a zdroje.
- Pochopte hodnotu individuálního pokroku prostřednictvím pomalého a postupného rozvíjení dobrých návyků. Začněte rozdělovat větší cíle na zvládnutelné úkoly, abyste získali dynamiku.
- Převezměte odpovědnost za svá rozhodnutí – osobní odpovědnost přispívá k růstu.
Co říkají čtenáři:
„Právě jsem dočetl tuto knihu a musím říct, že jsem nikdy nic podobného nečetl. To, co jsem se naučil, změnilo můj pohled na svět a hodlám to každý den uplatňovat v praxi, abych dosáhl své vize budoucího života.“
6. Succeed od Heidi Grant Halvorson
O knize
- Autor: Heidi Grant Halvorson
- Rok vydání: 2011
- Odhadovaná doba čtení: 9 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí až pokročilí
- Počet stran: 304
- Hodnocení 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
V této knize se sociální psycholožka Dr. Heidi Grant zabývá vědeckými poznatky, které stojí za dosahováním cílů. Vyvrací mýty a nabízí strategie, jak zůstat motivovaní.
Kniha vás naučí stanovovat si cíle, které budete vytrvale sledovat i v nepříznivých situacích. Poskytne vám také praktické kroky k budování vůle, kterou můžete posilovat jako sval. Tipy uvedené v této vědecké knize o stanovování cílů nejsou určeny pouze pro osobní cíle, ale jsou neocenitelné také pro rodiče, učitele, trenéry a zaměstnavatele.
„Lidé, kteří usilují o růst, často podávají nejlepší výkony, protože jsou mnohem odolnější vůči výzvám.“
Hlavní body:
- Považujte sebekontrolu za sval, který se posiluje pravidelným tréninkem, a věnujte se každodenním disciplinovaným činnostem, které vás přiblíží k vašim cílům.
- Stanovte si konkrétní cíle, které jsou náročné, ale dosažitelné, abyste dosáhli dlouhodobé spokojenosti a úspěšného dosažení cílů.
- Přesuňte pozornost od snů k praktickým krokům, mentálně simulujte úspěch pro lepší přípravu a věřte ve své schopnosti, abyste získali skutečnou sebedůvěru.
Co říkají čtenáři:
„Velmi oceňuji strukturu knihy, která nejprve pomáhá porozumět sobě samému a svému způsobu uvažování a poté, co si ujasníte, co pro vás funguje a co ne, přechází ke strategiím stanovování cílů. Knihy jako tato oživují reputaci příruček pro sebezdokonalování.“
7. Cíle! Autor: Brian Tracy
O knize
- Autor: Brian Tracy
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 288
- Hodnocení 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
Goals! je váš průvodce, jak proměnit aspirace v úspěchy.
Nejedná se o běžnou knihu o stanovování cílů – tato inspirativní kniha je praktickým průvodcem od zkušeného motivačního řečníka a odborníka na osobní rozvoj. Tracyin praktický přístup nabízí strategie pro průlomy a zkoumá psychologii, která stojí za dosažením vašich cílů.
Tato kniha nabízí praktická cvičení. Zabývá se vším od dovedností time managementu až po překonávání překážek poutavým stylem a vytváří strukturovaný a praktický přístup k proměně vašich snů ve skutečnost prostřednictvím dosažení cílů.
„Největšími nepřáteli úspěchu a štěstí jsou negativní emoce všeho druhu.“
Hlavní body:
- Využijte sílu své mysli k proměně svého života a odstranění negativity, abyste mohli změnit svůj přístup k stanovování cílů.
- Stanovte si konkrétní, náročné cíle s termíny a přizpůsobte své jednání svým ambicím.
- Přijměte neúspěch, připravte se s předstihem a převezměte kontrolu nad svým životem.
Co říkají čtenáři:
„Myšlenky v knize jsou jasně formulovány a velmi snadno srozumitelné. Krátké samostudium na konci kapitoly opravdu pomáhá stanovit si cíle, ujasnit si své silné stránky a oblasti, ve kterých je třeba se zlepšit.“
8. Mysli a zbohatni od Napoleona Hilla
O knize
- Autor: Napoleon Hill
- Rok vydání: 1937
- Odhadovaná doba čtení: 9 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
- Počet stran: 320
- Hodnocení 4,8/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
V roce 1937 vydal Napoleon Hill vynikající knihu, která dodnes hýbe světem motivace. Nejedná se o typický návod, jak rychle zbohatnout. Je to průvodce úspěchem, který je stejně relevantní dnes jako během hospodářské krize.
Hill nabízí podrobný návod k dosažení finančního úspěchu, který zahrnuje jasné cíle, špetku pozitivního přístupu a spoustu akce. A víte co? On si to nevymyslel. Shromáždil cenné postřehy od více než 500 milionářů, včetně takových velikánů, jako byli Thomas Edison a Henry Ford.
Autor zdůrazňuje, že k odblokování úspěchu nestačí pouhá přání. Vyžaduje to palčivou touhu proměnit sny ve skutečnost. Musíte prozkoumat svůj přístup k cílům.
Tato poučná četba vám pomůže proměnit vaše cíle v úspěchy pomocí praktických kroků a uvědomit si, že skutečné bohatství pochází z trvalých přátelství, rodinných vazeb a vnitřního klidu.
„Když přijde porážka, přijměte ji jako signál, že vaše plány nejsou správné, přepracujte je a znovu se vydejte směrem k vytouženému cíli.“
Hlavní body:
- Začněte se obklopovat chytrými lidmi, abyste dosáhli velkých věcí a vybudovali si touhu dostatečně silnou na to, abyste překonali překážky.
- Používejte pozitivní afirmace, uznávejte sílu podvědomí a udržujte si přístup „nikdy se nevzdávej“ pro vytrvalost.
- Posilte svou víru v sebe sama a svůj plný potenciál k úspěchu tím, že budete neustále potvrzovat svou víru.
Co říkají čtenáři:
„Tuto knihu by měl mít každý. Je to nejlepší dárek pro člověka v jakémkoli věku. Obsažené koncepty jsou neocenitelné a člověk je musí číst znovu a znovu, aby se mu vryly do podvědomí.“
9. Big Potential od Shawna Achora
O knize
- Autor: Shawn Achor
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Počet stran: 240
- Hodnocení 4,7/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
Tato kniha volá po změně paradigmatu v našem přístupu k úspěchu.
Ve světě zaměřeném na individuální úspěchy Achor tvrdí, že izolované usilování o úspěch omezuje váš potenciál, vede ke zvýšenému stresu a odcizení.
Na základě poznatků z neurovědy, psychologie a Big Data Achor odhaluje, že váš potenciál není omezen vašimi úspěchy, ale je ovlivněn tím, jak přispíváte k úspěchu lidí ve vašem okolí.
Pokud tedy chcete využít sílu kolektivního úspěchu k dosažení větších osobních úspěchů a štěstí, je tato kniha právě pro vás.
„Odmítáním chvály ji potlačujeme. Nasměrováním chvály na ostatní ji naopak zesilujeme.“
Hlavní body:
- Podpořte svůj úspěch spoluprací s ostatními – nejde o soutěž, ale o spolupráci!
- Vzestupte výš tím, že se obklopíte pozitivními a rozmanitými vlivy, které se stanou vaším týmem pro růst, a přijměte růstový způsob myšlení.
- Veďte změnu! Uvědomte si svou sílu a nezapomeňte ji sdílet, abyste měli pozitivní vliv.
Co říkají čtenáři:
„Tuto knihu miluji! Mnoho současných manažerských postupů se zdá být zaměřeno na vaši hodnotu pro společnost jako jednotlivce. V této knize Shawn tvrdí, že každý pracuje v týmu a že bychom se měli snažit budovat týmy světové úrovně, nikoli hledat zaměstnance světové úrovně . “
10. Umění stanovovat chytré cíle od Anisy Marku
O knize
- Autor: Anisa Marku
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 1 hodina
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 51
- Hodnocení 3,9/5 (Amazon) 3,4/5 (Goodreads)
Ve světě, kde každý touží po osobním růstu, vám kniha Anisy Marku The Art Of Setting Smart Goals (Umění stanovovat chytré cíle) nabízí jasnou vizi a je jako mít svého kouče, který ovládá umění stanovování cílů.
Marku vám pomůže najít úspěch a naplnění díky praktickému a realistickému přístupu, který demystifikuje proces stanovování cílů. Kniha vás provede krok za krokem:
- Položte si zásadní otázky
- Zapište si to
- Vizualizace celkového obrazu
- Najděte vnitřní motivaci – své PROČ
Marku představuje jednoduchý, ale účinný rámec SMART – specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a včasný –, díky kterému je stanovení chytrých cílů dosažitelné a zábavné.
„Každou minutu každého dne je třeba naplánovat, jinak se věci velmi rychle vymknou z rukou.“ – Anisa Marku
Hlavní body:
- Seznamte se s cíli SMART a naučte se, jak si stanovit dlouhodobé cíle.
- Odměňte se, když dosáhnete cíle, a udělejte si z tohoto procesu zvyk.
- Rozdělte si své cíle podle úkolů a času a berte zodpovědnost za výsledek na sebe.
Co říkají čtenáři:
„Kniha poskytuje podrobné informace o tom, jak se věnovat budoucímu růstu. Poskytuje nápady, jak zlepšit sebevědomí a lépe poznat svůj osobní život. Je to krátká kniha, ale velmi poučná.“
Stanovení cílů s ClickUp
Vydat se na cestu sebezdokonalování s knihami, které pomáhají stanovit cíle, je skvělé. Ale přiznejme si, že proměnit tyto postřehy v konkrétní činy může být náročné.
S pomocí správného softwaru pro stanovení cílů však můžete efektivně sledovat projekty a prioritizovat úkoly, čímž zvýšíte produktivitu a dosáhnete svých cílů.
ClickUp je software, který zjednodušuje stanovování a sledování cílů pro osobní a profesní růst. Jedná se o komplexní software pro řízení projektů, který transformuje stanovování cílů z pouhé aspirace na strukturovanou a dosažitelnou realitu.
Funkce správy cílů v ClickUp
ClickUp Goals je špičkový nástroj pro správu cílů, který nabízí funkce jako automatické sledování, zprávy o pokroku, oznámení a nástroje OKR, které vám pomohou proměnit poznatky z knih v dosažitelné cíle.
Umožní vám snadno rozdělit vysoké cíle na zvládnutelné dílčí cíle, což zajistí soustředění a motivaci i tváří v tvář výzvám.
- Vytvořte si výjimečné cíle: Spravujte a dosahujte svých cílů, včetně OKR, sprintů a týdenních scorecardů, pomocí ClickUp Goals. Umožní vám snadno stanovit termíny pro týmové cíle a zajistit tak soulad s cíli. Efektivně spolupracujte se svým týmem pomocí funkce sdílení cílů. Využijte pole pro popis k poskytnutí dalších informací, kontextu nebo podpůrných detailů pro vaše cíle.
- Sledujte své cíle: Měřte pokrok při dosahování cílů pomocí číselných, peněžních, pravdivých/nepravdivých a úkolových cílů. Vytváření dlouhodobých cílů, sprintových cílů a týdenních prodejních cílů a integrace úkolů ClickUp z různých týmů do projektu je hladké. Vizualizujte procentuální pokrok u více cílů v konsolidovaném zobrazení a sledujte své cíle.
- Zůstaňte organizovaní: Spravujte své cíle pomocí funkce složky Cíle v ClickUp. Hladce ukládejte a přidávejte nové cíle do své složky Cíle. Pomocí této funkce můžete seskupit všechny své cíle do týdenních, měsíčních nebo dokonce ročních cílů. Pomocí složek získáte vy i váš tým přehled o tom, jak vaše konkrétní cíle přispívají k obchodním cílům. Zajišťuje také transparentní komunikaci v rámci celé společnosti, takže všichni mohou být informováni o pokroku v plnění cílů.
- Šablony: Použijte předem připravené šablony pro stanovení cílů, abyste mohli rychle a efektivně vytvářet cíle. Strategicky plánujte a organizujte své cíle a záměry tak, aby co nejlépe vyhovovaly konkrétním cílům a požadavkům projektu. A to nejlepší na tom je, že s těmito šablonami nemusíte začínat od nuly.
Jednejte a dosáhněte svých cílů
Tady je máte – 10 pozoruhodných knih, které vám poslouží jako průvodci k urychlení procesu stanovování cílů a podpoří váš osobní růst a větší úspěchy ve vašich každodenních činnostech.
Pamatujte, že čtení je jen začátek; skutečná magie nastane, až tyto postřehy proměníte v činy. Ať už se zaměřujete na osobní úspěchy nebo profesní milníky, tyto zdroje budou vašimi spolehlivými společníky.
Využijte ClickUp k zefektivnění svých úkolů a hladké integraci do své cesty za úspěchem. Jeho funkce, od organizace úkolů po nástroje pro spolupráci, vám pomohou efektivně spravovat cíle.
Zaregistrujte se na ClickUp a využijte uživatelsky přívětivé rozhraní a robustní funkce, které zajistí, že se vaše cíle promění v konkrétní kroky vedoucí k dobrým návykům a dovednostem.