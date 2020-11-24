Jak aplikovat Scrum na osobní projekty

Autor, Tony Henderson, je podnikatelem v Chicagu. Scrum používá již řadu let k dosažení svých osobních a obchodních cílů.
Scrum je obchodní praxe, která byla koncipována, navržena, aplikována a uvedena na trh s cílem zefektivnit chod podniků. Podle Scrum.org je Scrum „rámec, v němž mohou lidé řešit složité adaptivní problémy a zároveň produktivně a kreativně dodávat produkty s nejvyšší možnou hodnotou. “
I nám to připadá jako módní slovo, ale myšlenky jsou správné.
Scrum pravidelně používá více než 12 milionů firem. Ačkoli Scrum pomáhá týmům uvést produkt na trh, lze jej snadno přizpůsobit pro jednotlivce a rodiny, aby mohli plánovat a dosahovat svých vlastních cílů.
Co přesně je Scrum?
Scrum je proces, který mohou podniky aplikovat na své vývojové procesy, aby urychlily dokončení projektů.
V podnikatelském světě zahrnuje tým Scrum:
- Vlastník produktu odpovědný za konečné výsledky, který může, ale nemusí být nadřízený ostatním členům týmu.
- Scrumový tým zahrnuje všechny, kdo se přímo podílejí na vytváření konečných výsledků, ale nikoho, kdo se podílí nepřímo.
- Scrum master, který díky svým odborným znalostem systému Scrum udržuje proces na správné cestě.
Zjistěte více o rolích Scrumu.
Tito pracovníci se scházejí s jasným cílem a poté k jeho dosažení postupují podle následujících kroků:
- Vlastník produktu definuje úkol co nejjasněji a nejpřesněji, včetně toho, jak by měl hotový produkt vypadat.
- Vlastník produktu a Scrum master vybírají členy týmu
- Tým se schází, aby definoval sprint, což je období trvající jeden až čtyři týdny, během kterého se měří práce. U všech úkolů, které vyžadují více než čtyři týdny, se práce rozdělí na části, které lze rozumně dokončit.
- Pro každý úkol tým definuje další krok a osobu odpovědnou za jeho dokončení.
- Všichni se pustí do práce
- Jednou denně se tým schází na 10 až 15 minut na denní schůzku Scrum, během které rychle podává zprávy o pokroku, identifikuje překážky a určuje další kroky po dokončení daného úkolu.
Tento proces pokračuje až do konce sprintu, kdy se v rámci sprintové revize a sprintové retrospektivy zhodnotí, co se stalo, co se povedlo, co se nepovedlo a jak se v příštím sprintu zlepšit.
To je Scrum v kostce.
Chcete se o Scrumu dozvědět více? Přečtěte si kompletního průvodce Scrumem od ClickUp!
Scrum funguje pro miliony podniků po celém světě a s několika drobnými úpravami může fungovat i pro váš domov a osobní život.
Implementace Scrumu
Ve svém osobním životě začněte implementaci Scrumu tím, že určíte vlastníka produktu a Scrum mastera. Ve většině případů budete obě tyto role zastávat vy. Jedná se o vaši domácnost a vaše cíle, takže za ně nikdo jiný nenese odpovědnost.
Také sestavíte svůj tým. Někdy budete týmem složeným z jedné osoby. Jindy to budete vy a váš manžel nebo manželka, nebo vy, váš partner a vaše děti. Můžete také přizvat pomoc zvenčí. Ať už je složení vašeho týmu jakékoli, udržujte ho malé a zapojte všechny členy od samého začátku.
Jakmile identifikujete klíčové osoby, je čas přejít ke krokům Scrumu pro vaše domácí a osobní cíle.
Krok 1: Definujte úkol
Zde definujete, co chcete dosáhnout, počínaje tím, jak to bude vypadat, až bude hotovo. Buďte co nejpodrobnější a nejkonkrétnější. Například „dostat se do formy“ není dobrá definice úkolu. Zkuste raději „zhubnout 15 kg a zkrátit tempo chůze z 20 minut na kilometr na 15 minut na kilometr“.
Zaměřte se na výsledky a buďte popisní, aby každý krok, který podniknete k dosažení cíle, mohl být zkontrolován z hlediska toho, zda skutečně slouží cíli, který máte na mysli. Například:
- Obchodní úkol: Vyvinout uživatelské rozhraní pro novou softwarovou platformu
- Domácí úkol: Uklidit a zorganizovat garáž.
- Osobní úkol: Splácet dluh na kreditní kartě ve výši 2 500 dolarů.
Krok 2: Vytvořte seznam úkolů
Součástí každého projektového řízení je krok, kdy rozdělíte konečný výsledek na menší, zvládnutelné úkoly a projekty. Ve Scrumu se tomuto postupu říká seznam backlogů.
Vyjmenujte vše, co musí váš tým splnit, aby dosáhl požadovaného výsledku. Buďte co nejúplnější, i když to bude znamenat dlouhý seznam. Zbytek procesu Scrum vám pomůže tento seznam zvládnout v přehledných krocích.
- Obchodní úkol: Vývoj uživatelského rozhraní by zahrnoval desítky velkých i malých položek backlogu, včetně outsourcovaných projektů a konzultací s jinými odděleními.
- Domácí úkol: Úklid a úklid garáže můžete rozdělit na menší úkoly. Mezi ně může patřit rozdělení garáže na sekce, vyhození odpadků a odložení věcí k darování, sestavení nových regálů, nákup úložných boxů, uklizení všech věcí a důkladný úklid a leštění.
- Osobní úkol: Splácení dluhů vyžaduje týdenní rozpočtování, sledování pokroku a provádění skutečných plateb. Může také vyžadovat několik hodin práce na vedlejšáku, abyste si vydělali nějaké peníze navíc.
Krok 3: Plánování sprintu
Plánování sprintu, jak již bylo zmíněno, se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku určíte, na jakých úkolech budete pracovat v následujících jedné až čtyřech týdnech. U úkolů, které nelze dokončit v tomto časovém rámci, rozdělte část úkolu tak, aby byla dokončena během tohoto sprintu.
Druhým krokem je určení, kdo je zodpovědný za dokončení jednotlivých úkolů. Často jste to vy nebo váš partner, ale v této fázi se součástí týmu mohou stát i děti a dodavatelé, jako je doručovací společnost nebo chůva.
- Obchodní úkol: Sprint pro vývoj uživatelského rozhraní by spočíval v nastavení konkrétních, časově vhodných milníků pro každý krok vývoje a přiřazení každého z nich nejkvalifikovanějšímu členovi týmu Scrum.
- Domácí úkol: Můžete se rozhodnout pro týdenní sprint, během kterého rozdělíte garáž na sedm částí a každý den budete třídit věci (rozdělíte je na ty, které si necháte, které uložíte, které vyhodíte nebo které darujete). Skupina spolubydlících nebo rodina může přidělit různé části různým lidem nebo každému přidělit část každé části.
- Osobní úkol: Můžete si nastavit měsíční sprint a naplánovat své úsilí k jeho dokončení. To může zahrnovat pět hodin týdně řízení pro Uber Eats, snížení výdajů za nákupy a zábavu o 100 dolarů týdně a každou středu sečtení úspor a příjmů navíc a následnou platbu přes online portál kreditní karty. Protože za jeden měsíc nesplatíte celých 2 500 dolarů, stanovíte si cíl snížit zůstatek o 800 dolarů.
Krok 4: Denní Scrum
Denní Scrum je stručná, neformální a strukturovaná schůzka, na které každý člen týmu podává zprávu o svém pokroku. Pokud jsou na dobré cestě, je tato část hotová. Pokud nejsou na dobré cestě, identifikují, co brání pokroku, a tým vymýšlí nápady, jak tuto překážku odstranit.
- Obchodní úkol: krátká porada, při které se všichni dívají na tabuli, rychle a systematicky se zapojí do procesu na 10 až 15 minut a poté se vrátí k práci.
- Domácí úkol: Skupina může svolat každodenní Scrum v podvečer. Každý účastník předvede, co dokončil, nebo vysvětlí, co mu bránilo v úspěchu. Tým může pomoci těm, kteří nedokončili úkol, aby ho dokončili na místě.
- Osobní úkol: Můžete si každý den pořádat Scrum sami se sebou, zkontrolovat své cíle pro daný den a odškrtnout je nebo si poznamenat, proč jste měli potíže s dokončením úkolu. U nedokončených úkolů si vytvořte plán, který vám pomůže zajistit úspěch následující den.
Krok 5: Sprint Review
Na konci sprintu zkontrolujte výsledky. Porovnejte je s úkoly stanovenými během plánování sprintu a oslavte to, co se podařilo.
Poté se podívejte, co se nepovedlo, zjistěte příčiny a vymyslete řešení pro další sprint.
- Obchodní úkol: Vytvoření nového uživatelského rozhraní by pravděpodobně vyžadovalo několik delších schůzek ve dvou samostatných fázích. U domácích a osobních projektů nemusíte zacházet do takových detailů ani dodržovat formality.
- Domácí úkol: Na konci týdne by se členové týmu mohli sejít, aby ověřili, zda bylo vyhodnoceno všech sedm sekcí. Pokud ano, oslavili by to. Pokud ne, zjistili by, které sekce nebyly vyhodnoceny, kdo je za nedostatky zodpovědný a co mohou změnit, aby se práce mohla posunout kupředu.
- Osobní úkol: Přihlaste se a zkontrolujte, zda jste snížili svůj zůstatek o 800 dolarů. Pokud ano, oslavte to a přizpůsobte svůj další sprint podle toho, jak snadné bylo dosáhnout tohoto úspěchu. Pokud ne, podívejte se na výsledky svých denních scrumů a zjistěte, která část plánu nefunguje.
Krok 6: Opakujte
Po revizi sprintu nastane jedna ze dvou situací.
- Pokud váš sprint skončí dokončením úkolu, určete si nový úkol od začátku a použijte metodu Scrum, abyste jej splnili.
- Pokud váš sprint skončí s nedokončeným úkolem, začněte znovu ve fázi plánování a nastavte podrobnosti pro úspěšnější druhý pokus.
Závěrečné myšlenky: Hodnoty Scrumu
Scrum funguje nejlépe, když nejen používáte tento proces, ale také dodržujete pět základních hodnot. Zamyslete se nad nimi a snažte se podle nich žít, abyste zajistili, že vy (a všichni ostatní členové týmu) budete plnit svou část úkolů, které přiřazujete během každého sprintu. Tyto hodnoty jsou:
- Odvaha identifikovat slabá místa, upřímně hodnotit výkon a vždy dělat svou práci
- Soustřeďte se , abyste se vyhnuli rozptýlení a soustředili se na to, jak dosažení vašeho cíle zlepší váš život.
- Zavázat se sám sobě, že dosáhnete svých konečných cílů a sklidíte jejich plody.
- Respekt k sobě samému a svým kolegům, zejména tím, že se nevystavujete negativním myšlenkám nebo přesvědčování sebe sama, že nemůžete uspět.
- Otevřenost novým nápadům, novým příležitostem a novým způsobům práce
Zjistěte více o hodnotách Scrumu.
Máte zájem vyzkoušet pracovní postup Scrum pro realizaci svých osobních projektů?
