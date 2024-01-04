10 nejlepších nástrojů pro tvorbu landing page, které zvýší konverze v roce 2025

Ať už jste zkušený tvůrce nebo majitel malé firmy, navrhování webových stránek, zvyšování zájmu návštěvníků a sbírání kontaktů je stresující. Navrhování poutavých webových stránek a jednostránkových webů je ještě náročnější, pokud nemáte zkušenosti s programováním.
Dobrá vstupní stránka je základem každé úspěšné marketingové kampaně. Právě v tom vám pomohou nástroje pro tvorbu vstupních stránek.
Specializované nástroje pro tvorbu landing page vám pomohou dosáhnout úspěchu při vytváření nových stránek, které budou propagovat váš produkt nebo službu, a to několika kliknutími. Díky intuitivním funkcím a předem připraveným šablonám pro vytváření krásných landing page nebudete muset při každé drobné změně záviset na svém designérovi.
Ušetřete čas a zdroje tím, že vytvoříte plně responzivní mobilní landing page během chvilky. Tento příspěvek pojednává o 10 nejlepších nástrojích pro tvorbu landing page, jejich funkcích, nevýhodách, cenách a o tom, jak zvyšují konverze.
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu landing page?
Zde je seznam funkcí, které je třeba zvážit při výběru spolehlivého nástroje pro tvorbu landing page.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si nástroj pro tvorbu landing page s intuitivním rozhraním editoru typu drag-and-drop, který umožňuje snadnou tvorbu webových stránek s vlastní doménou.
- Možnosti přizpůsobení vstupní stránky: Vyberte si možnost, která nabízí univerzální šablony, bloky obsahu a widgety pro vytvoření vstupní stránky v souladu s vaší značkou.
- Responzivní design: Ujistěte se, že nástroj pro tvorbu vstupních stránek podporuje responzivní design, aby bylo možné vytvářet mobilní vstupní stránky pro optimální zobrazení na různých zařízeních, protože většina lidí přistupuje k webovým stránkám z mobilních zařízení.
- Integrační možnosti: Vyberte si nástroj pro tvorbu vstupních stránek, který se integruje s vašimi stávajícími technologiemi, jako jsou CRM, nástroje pro e-mailový marketing a analytické platformy, například Google Analytics.
- A/B testování landing page: Software pro tvorbu landing page by měl usnadňovat A/B testování různých verzí webových stránek, aby bylo možné je optimalizovat pro maximální konverze.
- Nástroje pro měření výkonu vstupních stránek: Vyberte si online nástroj pro tvorbu vstupních stránek, který zobrazuje doporučení pro zlepšení SEO skóre a sleduje chování návštěvníků.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu landing page
1. Swipe Pages
Swipe Pages je nástroj pro tvorbu vstupních stránek, který vám umožňuje vytvořit běžnou vstupní stránku pro uživatele prohlížející si stránky na počítači a přesměrovat veškerý mobilní provoz na sadu mobilních prezentací. Nabízí také nástroje pro optimalizaci webových stránek pro A/B testování, aby bylo možné najít vstupní stránky s nejvyšší konverzí.
Swipe Pages můžete integrovat se Zapierem a odesílat nové formuláře z vaší vlastní landing page do Google Sheet nebo nové objednávky na váš jednostránkový web v účtu Shopify.
Nejlepší funkce Swipe Pages
- Modul tabulky pro kategorizaci, přizpůsobení a prezentaci informací pro vaše mobilní vstupní stránky několika kliknutími.
- Nástroj typu drag-and-drop pro kopírování a použití podobných stylů vlastností mezi prvky na vašich landing pages.
- Předem připravené šablony pro vytváření neomezeného počtu landing page bez nutnosti znalosti programování.
- Vytvářejte personalizované landing page pro různé velikosti obrazovek stolních počítačů, notebooků, tabletů a mobilních telefonů.
Omezení Swipe Pages
- Uživatelské rozhraní je složité na pochopení.
- Někdy trvá nějakou dobu, než se úpravy provedené na vstupní stránce projeví.
Ceny Swipe Pages
- Startup: 29 $/měsíc
- Marketer: 69 $/měsíc
- Agentura: 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze Swipe Pages
- G2: 4,8/5 (152 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (147 recenzí)
2. Unbounce
Unbounce je nástroj pro tvorbu landing page, který vytváří landing page dvěma způsoby – pomocí nástroje Classic Builder a nástroje Smart Builder využívajícího umělou inteligenci.
Pomocí nástroje Classic Website Builder můžete vybrat šablonu, nahrát svůj obsah a přizpůsobit prvky pomocí editoru typu drag-and-drop. Nástroj Smart Builder automaticky vytvoří rozvržení podle vašich požadavků a disponuje funkcí generování textu pomocí umělé inteligence.
Získejte možnosti vytvořit více variant své první landing page a otestujte ji proti ostatním, abyste pomocí A/B testování a cílových nástrojů zjistili, která landing page přináší nejvíce konverzí.
Nejlepší funkce Unbounce
- Rozhraní nástroje typu drag-and-drop vám umožňuje přidávat, upravovat a uspořádat prvky landing page podle vašich požadavků.
- Získejte doporučení a designové tipy od AI v reálném čase a optimalizujte svou vstupní stránku.
- Integrujte Unbounce s aplikacemi pro e-commerce, CRM a e-mailový marketing, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy a zlepšit proces marketingových kampaní.
- Vytvářejte vstupní stránky rychle pomocí šablon stylového průvodce Unbounce, okamžitého generování kopií a asistované tvorby.
Omezení Unbounce
- Méně šablon pro vstupní stránky ve srovnání s jinými alternativami
- Provádění úprav v mobilní aplikaci je trochu náročné.
Ceny Unbounce
- Launch: 99 $/měsíc
- Optimize: 145 $/měsíc
- Accelerate: 240 $/měsíc
- Concierge: 625 $/měsíc
Hodnocení a recenze Unbounce
- G2: 4,4/5 (358 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (253 recenzí)
3. Moosend
Představte si, že jste majitelem posilovny, který na svém webu spustil nové členské plány.
Vstupní stránka s nabídkou získává návštěvnost, ale nikdo se nepřihlašuje. Možná nefunguje tlačítko pro přihlášení. Nebo je výzva k akci (CTA) na konci stránky a čtenář se nedostane až na konec.
Návrh profesionálně vypadajících landing page je spíše věda než umění. Potřebujete landing page s vysokou konverzí, které podporují cíle vašeho projektu a přinášejí více registrací.
Moosend je platforma pro automatizaci marketingu s bezplatným nástrojem pro tvorbu landing page, který vám pomůže přeměnit návštěvnost na tržby. Tento nástroj pro tvorbu landing page je vhodný i pro začátečníky a umožňuje vám vytvářet landing page bez jakýchkoli zkušeností s programováním.
Nejlepší funkce Moosend
- Vytvářejte kvalitní landing pages pomocí předem navržených šablon, které jsou plně přizpůsobitelné a dodávají jim osobní nádech.
- Zlepšete kvalitu svých reklam AdWords a hodnocení Google pomocí funkcí CDN od Moosend.
- Přidejte na své landing page odpočítávací časovač z šablon prodejního trychtýře, abyste vytvořili pocit naléhavosti a generovali tak potenciální zákazníky a prodeje.
- Vytvářejte vstupní stránky s možností přihlášení k odběru novinek, ukládejte kontaktní údaje a provádějte marketingové kampaně v souladu s nařízením GDPR.
Omezení Moosend
- Žádná funkce A/B testování pro landing pages
- Chybí možnosti přizpůsobení dostupných šablon.
Ceny Moosend
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní
- Pro: 6 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Moosend
- G2: 4,7/5 (626 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (190 recenzí)
4. Landingi
Jako marketér potřebujete profesionálně vypadající landing page, abyste mohli zobrazit více podrobností, kdykoli uvedete na trh nový produkt nebo službu.
Někdy vám vaši designéři nabídnou dva stejně skvělé návrhy landing page, ale vy si nejste jisti, který z nich použít. Nemějte obavy. Nástroje pro tvorbu landing page disponují funkcemi A/B testování, které vám pomohou vybrat vítěznou variantu landing page a zvýšit konverze.
Landingi je nástroj pro tvorbu landing page bez nutnosti programování, který nabízí sledování mikrokonverzí a A/B testování pro vytváření variant landing page a optimalizaci konverzí za běhu.
Nejlepší funkce Landingi
- Nástroj pro tvorbu vstupních stránek založený na umělé inteligenci s editorem typu drag and drop, který umožňuje rychlejší tvorbu vstupních stránek pomocí dynamické náhrady textu.
- A/B testování k zjištění, která verze landing page funguje lépe
- Možnost vytvářet neomezený počet landing page pro marketingové kampaně
Omezení Landingi
- Integrace není bezproblémová a vyžaduje technické znalosti.
- Vlastní HTML se někdy přeruší
Ceny Landingi
- Lite: 29 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Agentura: 149 $/měsíc
- Neomezený: 1000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Landingi
- G2: 4,5/5 (274 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (179 recenzí)
5. Leadpages
Ať už hledáte nové publikum nebo se snažíte zaujmout stávající zákazníky, pomocí landing page můžete doručit správnou cílenou zprávu správnému publiku ve správný čas.
Leadpages je cenově dostupný nástroj pro tvorbu landing page, který umožňuje vytvořit webové stránky zdarma. Leadpages vám při tvorbě landing page umožňuje přidat obrázky, odpočítávací časovač, přehrávač videa, kalendář Calendly a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Leadpages
- Nástroje AI pro generování textů a obrázků pro tvorbu vašich landing page
- SEO nástroje pro úpravu názvu a popisu ve vyhledávání, přidání náhledového obrázku a použití předem připravených šablon vstupních stránek optimalizovaných pro SEO.
- Než zveřejníte svou vstupní stránku, získejte integrované pokyny pro konverzi a předpovědi o výkonu vaší vstupní stránky.
Omezení Leadpages
- Náročné osvojení platformy
- Omezení při vytváření prodejních stránek s vlastní doménou
Ceny Leadpages
- Standard: 37 $/měsíc
- Pro: 74 $/měsíc
- Pokročilé: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Leadpages
- G2: 4,3/5 (219 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (292 recenzí)
6. Clickfunnels
Konec roku se blíží a váš tým naplánoval fantastickou propagační akci. Potřebujete však landing page, abyste o tom informovali své zákazníky. Váš designér je na dovolené na Bali a váš vývojář pracuje na bezpečnostním problému.
Termín se blíží a vy jste v koncích. Jedním ze způsobů, jak se z této situace dostat, je použít výkonný nástroj pro tvorbu landing page, který vám umožní vytvořit landing page bez technických znalostí.
Nástroje pro tvorbu vstupních stránek od Clickfunnels vám pomohou vytvořit lepší vstupní stránky od základu, aniž byste potřebovali znalosti v oblasti designu nebo vývoje webových stránek. Vyberte si z galerie předem připravených šablon a sledujte výkonnost každé stránky, abyste mohli měřit úspěšnost své kampaně.
Nejlepší funkce Clickfunnels
- Editor vstupních stránek typu drag and drop pro tvorbu vstupních stránek bez podpory vývojářů
- Předem připravené šablony landing page pro vytváření stránek pro přihlášení k odběru, magnetů na potenciální zákazníky, registrací na akce nebo landing page pro webináře.
- Integrace s nástroji jako Mailchimp, Klaviyo a dalšími pro realizaci komplexních marketingových kampaní.
Omezení Clickfunnels
- Neintuitivní rozhraní
- Staromódní šablony landing page s omezenými možnostmi přizpůsobení
Ceny Clickfunnels
- Základní: 127 $/měsíc
- Výhoda: 157 $/měsíc
- FunnelHacker: 208 $/měsíc
Hodnocení a recenze Clickfunnels
- G2: 4,6/5 (389 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (646 recenzí)
7. Instapage
Instapage je nástroj pro tvorbu landing page, který rychle vytváří mobilní landing page. Nastavte si své landing page ve WordPressu a přizpůsobte si předem připravené šablony v rámci bloku podle svých požadavků.
Instapage nabízí snadno použitelný nástroj pro tvorbu landing page s integrovanou funkcí spolupráce a drag-and-drop. Funkce Instablock umožňuje uživatelům znovu použít prvky landing page, které můžete importovat do všech svých landing page.
Nejlepší funkce Instapage
- Generujte nadpisy, obrázky a výzvy k akci pro každou cílovou skupinu a reklamní skupinu pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte neomezený počet landing page pomocí jednotlivých bloků stránek, které můžete přizpůsobovat, ukládat a znovu používat.
- Předem navržené šablony bloků, jako jsou záhlaví, zápatí, reference, nebo si vytvořte vlastní vstupní stránku během chvilky.
- Widgety vrstev mohou do vašich landing page přidat multimediální prvky, jako jsou odpočítávací časovače a chatovací pluginy.
Omezení Instapage
- Drahé pro menší firmy a jednotlivé uživatele
- UI/UX má prostor pro zlepšení
Ceny Instapage
- Build: 199 $/měsíc
- Convert: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Instapage
- G2: 4,3/5 (472 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (363 recenzí)
8. MailerLite
Chystáte se uvést na trh nový produkt a chcete vědět, jak na něj bude reagovat vaše cílová skupina? Správně navržená vstupní stránka vám pomůže pochopit náladu zákazníků a vzbudit zájem o váš nový podnikatelský nápad.
MailerLite, bezplatný nástroj pro tvorbu vstupních stránek, vám umožňuje zaujmout návštěvníky a upoutat jejich pozornost pomocí bezplatných vstupních stránek, na které můžete přidat prvky jako odpočítávací časovače a časově omezené kupóny.
Nejlepší funkce MailerLite
- Registrační formuláře v souladu s GDPR, které přilákají předplatitele a využijí data k vytvoření zájmových skupin.
- A/B testování až pěti verzí landing page rozdělením návštěvnosti mezi ně.
- Nástroj pro tvorbu landing page od MailerLite obsahuje heatmapy, klikací mapy, funkce A/B testování a nastavení SEO pro zvýšení viditelnosti landing page.
Omezení MailerLite
- Omezený počet předem navržených šablon
- Rozhraní není tak intuitivní a ztěžuje kopírování kampaní pro vysoce konverzní landing pages.
Ceny MailerLite
- Bezplatný tarif
- Rostoucí podnikání: 9 $/měsíc
- Pokročilý: 18 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MailerLite
- G2: 4,6/5 (840 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1912 recenzí)
9. ConvertKit
Představte si následující situaci. Jste autor a chystáte se vydat novou knihu. Chcete o tomto vydání informovat své publikum a zaujmout je natolik, aby se přihlásilo k rezervaci. Potřebujete poutavou landing page, která vám umožní zpeněžit vaše publikum.
Nástroj pro tvorbu vstupních stránek, jako je ConvertKit, spustí vaši vstupní stránku pomocí dostupných šablon pro různé případy použití, jako jsou podcasty, knihy, videa a další. Vstupní stránky jsou přizpůsobené pro mobilní zařízení.
Nejlepší funkce ConvertKit
- Formuláře pro přihlášení k odběru na vstupní stránce promění vaše čtenáře v odběratele a získají informace, které vám pomohou oslovit vaše publikum a zvýšit prodej.
- Díky integraci s Unsplash je snadné najít bezplatné obrázky s konkrétním tématem.
- Robustní analytický panel s aktualizacemi metrik, jako jsou míry konverze a počet předplatitelů, a nastavení vašich oblíbených metod sledování.
Omezení ConvertKit
- Pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Formuláře pro registraci e-mailů postrádají pokročilé funkce, jako je automatizace.
Ceny ConvertKit
- Bezplatný tarif
- Creator: 9 $/měsíc
- Creator Pro: 25 $/měsíc
Hodnocení a recenze ConvertKit
- G2: 4,4/5 (192 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (196 recenzí)
10. Wix
Wix je nástroj pro tvorbu webových stránek, který umožňuje začátečníkům a malým firmám vytvářet landing pages. Díky předem připraveným šablonám pro design landing pages můžete vytvořit landing pages a prodejní stránky během několika minut.
Pokud působíte v odvětví elektronického obchodování, Wix je lídrem ve vývoji webových stránek internetových obchodů pro malé podnikatelské platformy elektronického obchodování. Vytvářejte vstupní stránky elektronického obchodování, na kterých představíte nové produkty a propagujete exkluzivní nabídky na základě polohy návštěvníků, abyste je přiměli k nákupu.
Zvyšte konverzi pomocí robustních analytických nástrojů a propojte se se službami Google Analytics, Facebook Pixel a dalšími, abyste získali cenné informace.
Nejlepší funkce Wix
- Možnosti přizpůsobení URL vaší domény, loga a dalších nástrojů značky
- Multi-cloud hosting zajišťuje 99,9% dostupnost i během špiček návštěvnosti webových stránek.
- Vytvořte uživatelské rozhraní s pomocí mnoha dostupných prvků ve vizuálním editoru vstupních stránek typu drag-and-drop.
- Získejte funkce ovládacího panelu na svém mobilním zařízení a spravujte svůj web odkudkoli.
Omezení Wixu
- Ve srovnání s jinými platformami postrádá pokročilé funkce SEO.
- Mobilní aplikace není funkční ve všech zemích.
Ceny Wix
- Light: 16 $/měsíc
- Základní verze: 27 $/měsíc
- Podnikání: 32 $/měsíc
- Business Elite: 159 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wix
- G2: 4,2/5 (1635 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (9361 recenzí)
Další nástroje pro tvorbu obsahu vstupních stránek
ClickUp je nástroj pro správu projektů určený marketingovým týmům, který zvyšuje celkovou produktivitu. I když ClickUp není nástroj pro tvorbu landing page, sada nástrojů vám pomůže vytvořit efektivní landing page.
Například ClickUp AI je váš asistent pro psaní, který vám pomůže vytvořit přesně zaměřený text pro vstupní stránku. Navíc můžete pomocí nástroje pro správu projektů řídit celý proces, od brainstormingu nápadů, spolupráce s jinými odděleními, stanovení cílů, rozdělení větších úkolů na menší dílčí úkoly až po sledování metrik úspěchu po spuštění.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte rozvržení landing page zaměřená na konverze pomocí generátoru rozvržení landing page ClickUp.
- ClickUp AI má více než 100 plně šablonových výzev pro různá odvětví a případy použití.
- Šablony vstupních stránek sledují všechny vaše nápady na vstupní stránky, organizují úkoly pro každý krok procesu a zajišťují konzistenci napříč více stránkami.
- Vytvářejte úkoly pomocí vlastních stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno, abyste mohli sledovat průběh každé stránky a zajistit standardizaci marketingového procesu.
- Sledujte pokrok vstupní stránky pomocí funkcí pro sledování času, značek, varování o závislostech, e-mailů a šablon zpráv po akci.
- Zobrazte současně tři různé konfigurace ClickUp, například Všechny vstupní stránky, Podle odvětví a Průvodce pro začátečníky.
Omezení ClickUp
- Naučit se rozumět funkcím ClickUp AI může být náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
Vytvářejte skvělé landing pages, které konvertují
Nástroje pro tvorbu landing page uvedené v tomto článku vám umožní rychle vytvořit kvalitní landing page bez jakýchkoli znalostí programování. Nejlepší nástroj pro tvorbu landing page je flexibilní, snadno použitelný a škálovatelný a umožní vám sledovat výkon jednotlivých stránek.
Tyto nástroje jsou sice skvělé pro vytváření jednostránkových webů nebo kvalitních landing page pro vaši příští kampaň, ale pro maximalizaci využití zdrojů a produktivity je nezbytné mít nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp.
Funkce pro správu projektů ClickUp zahrnují předem připravené šablony vstupních stránek, ClickUp AI pro generování nového obsahu a dashboard pro spolupráci členů týmu.
Od správy metrik výkonnosti landing page a marketingových kampaní až po generování nových nápadů a SEO cílů – ClickUp je vaším dokonalým pomocníkem při vytváření kvalitních landing page.
Nativní integrace ClickUp s více než 100 nástroji ve vašem technologickém stacku vám umožňuje posílit vaše marketingové aktivity a spravovat vaše výkonnostní marketingové a webové projekty, aniž byste museli přecházet mezi aplikacemi.
Začněte s ClickUp a vyzkoušejte si jej zdarma.