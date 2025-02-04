10 nejlepších alternativ Ramp v roce 2025 (recenze a ceny)

Software pro správu výdajů výrazně zlepšuje vaše finanční operace, otevírá možnosti úspor nákladů a v konečném důsledku zvyšuje vaše zisky. ?
Ačkoli si Ramp získal popularitu jako uživatelsky přívětivá platforma, která se integruje s různými finančními platformami, nemusí vyhovovat všem podnikům. V takovém případě musíte hledat alternativy, které nabízejí různé funkce specifické pro potřeby vašeho podniku.
Vytvořili jsme seznam softwaru pro správu výdajů, který zefektivňuje pracovní postupy, automatizuje úkoly a pomáhá vám dosáhnout finančních cílů vaší organizace.
Co byste měli hledat v alternativách Ramp?
Při hledání softwaru pro správu výdajů je užitečné mít po ruce seznam funkcí. Zde jsou nejdůležitější funkce, na které byste se měli zaměřit:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nástroj pro správu řešení by měl být snadno ovladatelný pro klienty nebo uživatele bez technických znalostí nebo zkušeností s elektronickým obchodem.
- Hladká integrace: Software by měl být hladce integrován do vašeho stávajícího systému správy a bankovního účtu.
- Automatizace: Zvažte nástroj, který automatizuje platby a sledování účtů.
- Nákladová efektivita: Porovnejte platební plány a najděte nejvýhodnější řešení, které odpovídá vašemu rozpočtu.
- Cíle: Zvažte funkce, které jsou nezbytné pro potřeby a požadavky na používání ve vaší firmě.
10 nejlepších alternativ Ramp pro rok 2024
Nyní, když víme, co hledat v řešení pro správu výdajů, podívejme se na 10 nejlepších alternativ Ramp v roce 2024.
1. QuickBooks Online
QuickBooks Online je cloudový účetní software, který malým firmám pomáhá sledovat jejich příjmy a výdaje zaměstnanců, odesílat faktury a platit účty z jediného účtu. Je oblíbenou volbou pro malé firmy, protože je snadno použitelný a cenově dostupný.
Jednou z vynikajících funkcí QuickBooks Online je schopnost automatizovat úkoly. Automaticky zaznamenává účtenky a pomocí strojového učení z nich extrahuje data. Data také zadává do vašich účetních knih pomocí předdefinovaných nebo vlastních šablon.
Nejlepší funkce QuickBooks Online
- Pomocí jednoho účtu můžete snadno sledovat příjmy a spravovat výdaje a role.
- Vyhněte se daňovým pokutám tím, že necháte QuickBooks spravovat všechny vaše výplatní činnosti, bezchybné daně a včasné podávání daňových přiznání.
- Vytvářejte a odesílejte profesionálně vypadající faktury, které obsahují logo vaší společnosti a kontaktní informace.
- Spravujte výkaznictví výdajů s lepším přístupem z mobilních zařízení na cestách.
- Získejte přístup k různým šablonám výkazů výdajů a vytvářejte je.
Omezení QuickBooks Online
- Mírná náročnost na zaučení pro uživatele bez finančního vzdělání
- Dražší než Ramp pro firmy s velkým počtem uživatelů
Ceny QuickBooks Online
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Simple Start: 30 $/měsíc
- Essentials: 60 $/měsíc
- Plus: 90 $/měsíc
- Pokročilá: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks Online
- G2: 4,0/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6000 recenzí)
2. TravelBank
TravelBank je komplexní řešení pro správu výdajů, které zlepšuje přehlednost výdajů, zrychluje vykazování výdajů a automatizuje zadávání dat. Umožňuje také platby faktur a nastavení cestovních politik pro správu cestovních výdajů.
Díky exkluzivnímu partnerství s US Bank podporuje TravelBank virtuální karty a importuje transakce z více než 48 000 osobních a firemních karet a bank.
Nejlepší funkce TravelBank
- Ušetřete čas a sledujte výdaje automatickým extrahováním dat z účtenek pomocí softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR).
- Nastavte víceúrovňové pracovní postupy pro schvalování výdajů
- Správa výdajů: Stanovte limity výdajů a omezte typy výdajů, které mají být předloženy.
- Snadno exportujte své výdaje do svého účetního systému.
Omezení TravelBank
- Není tak přizpůsobitelný jako Ramp nebo jiný účetní software.
- Uživatelské prostředí vyžaduje zjednodušení kvůli velkému počtu funkcí.
Ceny TravelBank
- Cestování: 25 $ za uživatele/měsíc
- Náklady: 10 USD za uživatele/měsíc
- Cestování a výdaje: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TravelBank
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
3. Zoho Expense
Expense, software pro správu výdajů od společnosti Zoho, nabízí firmám komplexní sadu funkcí, včetně snímání účtenek, sledování výdajů, sledování ujetých kilometrů a schvalovacích workflow.
Zoho Expense nabízí speciální edice pro USA, Indii, Velkou Británii, Kanadu, Austrálii, Spojené arabské emiráty a Saúdskou Arábii. Díky předinstalovaným požadavkům na daňovou shodu v těchto speciálních edicích můžete dodržovat daňové předpisy a být připraveni na audit s účtenkami, auditními stopami a zprávami o porušení zásad.
Nejlepší funkce Zoho Expense
- Sledujte najeté kilometry zaměstnanců automaticky pomocí integrovaného GPS sledování.
- Sledujte, jak zaměstnanci používají firemní kreditní karty, pomocí panelu firemních karet.
- Automatizujte procesy odsouhlasení účtů a provádějte proplácení výdajů prostřednictvím ACH.
- Integrujte s účetním softwarem a získejte kompletní řešení pro správu výdajů.
Omezení Zoho Expense
- Náklady na vyšší tarify pro malé podniky s mnoha zaměstnanci jsou vysoké kvůli cenám za uživatele.
- Potřebujete použít jinou platformu a importovat data do softwaru pro správu podniku z důvodu absence funkce sledování času.
Ceny Zoho Expense
- Zdarma
- Standard: 3 $/uživatel za měsíc
- Premium: 5 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 8 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Expense
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
4. Spendesk
Jednorázové virtuální karty a karty pro opakující se předplatné od společnosti Spendesk z ní činí jednu z nejlepších alternativ k Ramp, pokud jde o snížení rizika a podvodů ve společnosti. Jedno konto na zákazníka nebo zaměstnance dále snižuje riziko.
Výdaje můžete také kontrolovat nastavením rozpočtů, zásad pro výdaje a pracovních postupů pro předběžné schvalování.
Nejlepší funkce Spendesk
- Nastavte pravidla pro výdaje podle karty a jednotlivce a definujte oprávněné schvalovatele.
- Posílejte zaměstnancům automatické připomenutí pro vykazování výdajů a sledujte platby v reálném čase.
- Integrujte a exportujte transakce a účtenky do svého účetního softwaru.
- Sledujte pohledávky pomocí centrálního softwaru pro správu předplatného.
- Kontrolujte všechny výdaje mimo mzdy kombinací peněžních toků z více nástrojů.
Omezení služby Spendesk
- Nedostatečný přístup k úvěrové lince pro podniky
Ceny Spendesk
- Zdarma: Pro čtyři uživatele, včetně jednoho schvalovatele
- Základní informace: Ceny na míru
- Rozsah: Ceny na míru
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Spendesk
- G2: 4,7/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
5. Brex
Brex je určen pro společnosti, které hledají moderní AI účetní software a platformu pro správu výdajů, která využívá integrovanou umělou inteligenci a strojové učení.
Jednou z nejinovativnějších funkcí platformy je asistent Brex AI, který odpovídá na otázky týkající se firemních politik, výdajových limitů a dalších témat. Provádí úkoly související s výdaji, jako je předkládání výkazů výdajů a porovnávání účtenek.
Nejlepší funkce Brex
- Sledujte svůj pokrok směrem k rozpočtovým cílům a podle potřeby provádějte úpravy díky přehledům o výdajích v reálném čase.
- Integrujte svůj mzdový systém pro rychlejší a automatizované výplaty zaměstnanců.
- Identifikujte potenciální problémy s výdaji pomocí upozornění od AI společnosti Brex.
- Spravujte své finanční KPI pomocí prognózování vývoje a plánování scénářů.
- Sledujte současné a budoucí míry čerpání finančních prostředků na jednom místě a pozitivně tak ovlivněte své roční příjmy.
- Používejte firemní kreditní karty bez osobních záruk
Omezení Brex
- Chybí integrace s obchodním softwarem na bázi předplatného
- Firemní karty mají složitou strukturu odměn a vysoké kapitálové požadavky pro schválení.
- Schválení firemních kreditních karet bez osobních záruk obvykle trvá dlouho.
Ceny Brex
- Základní funkce: 0 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 12 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brex
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. Webexpenses
Webexpenses zefektivňuje celý životní cyklus výdajů, od sledování po předkládání a schvalování.
Tato platforma pro správu výdajů je známá díky vysoce přizpůsobitelným cenám pro malé, střední i velké podniky.
Modul drobných výdajů Webexpenses je také kompatibilní se systémem imprest.
Nejlepší funkce Webexpenses
- Zlepšete každodenní správu drobných hotovostních výdajů díky přehledu o nákupech a výdajích v reálném čase.
- Ušetřete peníze a zvyšte kontrolu podvodů při vymáhání daní.
- Integrujte své řešení pro správu účetnictví s podporou pro více než 50 účetních systémů.
- Snižte svou uhlíkovou stopu sledováním emisí uhlíku při cestování.
Omezení Webexpenses
- Ceny za transakci jsou pro malé podniky s velkým objemem transakcí nákladné.
Ceny Webexpenses
- Pevná cena: Individuální cenová nabídka
- Aktivní využití: Ceny na míru
- Individuální cenová nabídka: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webexpenses
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
7. BILL Spend & Expense
BILL Spend & Expense (dříve Divvy) je inovativní cloudové řešení, které zefektivňuje procesy vykazování a správy výdajů a umožňuje firmám všech velikostí získat přehled, kontrolu a odměny.
BILL Spend & Expense se odlišuje od konkurence díky bezplatnému softwaru a firemním kartám a účtům. To zákazníkům pomáhá ušetřit spoustu času a peněz.
Nejlepší funkce BILL Spend & Expense
- Získejte přístup k úvěrovým linkám od 500 do 5 milionů dolarů, které odpovídají vašemu obchodnímu modelu a rostou spolu s vaší firmou.
- Vyzkoušejte proaktivní kontrolu výdajů a ochranu před podvody s firemními kartami BILL bez ročních poplatků a s flexibilními odměnami.
Omezení výdajů a nákladů BILL
- Nedostatek rozsáhlých integračních možností
- Nenabízí funkce typu „procure-to-pay“ jako Ramp.
Ceny BILL Spend & Expense
- Zdarma
Hodnocení a recenze BILL Spend & Expense
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
8. Precoro
Precoro poskytuje centralizovanou platformu, která se integruje s vaším stávajícím účetním softwarem a finančními systémy. Podporuje sdílení dat a nabízí centrální přehled o všech vašich výdajích.
Jedinečnou vlastností Precoro je schopnost automatizovat celý proces nákupu, od požadavku až po platbu. Zjednodušené pracovní postupy pro nákupní požadavky (PR) umožňují rychlé vytváření, směrování a schvalování PR.
Organizacím v oblasti stavebnictví to zajistí včasná rozhodnutí o nákupu a lepší správu rozpočtu. Zabrání také zpožděním v dodavatelském řetězci.
Nejlepší funkce Precoro
- Automatizujte a generujte své nákupní objednávky (PO) ze schválených PR.
- Spravujte rozpočty svých stavebních projektů a využijte výkonné nástroje pro správu zásob.
- Vytvářejte zprávy a sledujte nesrovnalosti pomocí trojitého porovnání objednávek, účtenek a faktur.
Omezení Precoro
- Integrace s některými účetními řešeními je náročná.
Ceny Precoro
- Pro menší týmy s ≤20 uživateli: 35 $/uživatel za měsíc
- Pro větší týmy s více než 20 uživateli: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Precoro
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
9. Expensify
Expensify je přesvědčivou alternativou k Ramp, zejména pro firmy, které hledají pokročilou automatizaci a komplexní integrované softwarové funkce. Umožňuje vám zefektivnit procesy a prosazovat zásady. Můžete generovat zprávy, které odpovídají vašim jedinečným pracovním postupům.
Sofistikovaný automatizační engine založený na umělé inteligenci automaticky extrahuje, kategorizuje a digitalizuje fyzické účtenky a přiřazuje výdaje k fakturám. To výrazně snižuje ruční zadávání dat, šetří čas uživatelů a zvyšuje přesnost.
Nejlepší funkce Expensify
- Eliminujte ruční odsouhlasování a přidávejte ke svým výdajům štítky s kódy hlavní knihy (GL) importovanými z vašeho účetního softwaru.
- Integrujte mnoho účetních softwarů, mzdových systémů, CRM a nástrojů pro řízení projektů od třetích stran.
Omezení aplikace Expensify
- Určeno pro velké podniky, drahé pro malé a střední podniky
Ceny Expensify
- Zdarma
- Collect: 10 $/uživatel/měsíc
- Control: 18 $/uživatel/měsíc
- Track: Zdarma až 25 SmartScanů měsíčně
- Odeslat: Zdarma až 25 SmartScanů za měsíc
Hodnocení a recenze Expensify
- G2: 4,2/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1500 recenzí)
10. Concur
Concur nabízí integrovanou správu cest, výdajů a faktur. Stejně jako Ramp automatizuje Concur vaše činnosti v oblasti správy výdajů pomocí svých rozsáhlých řešení pro správu.
Výdaje zaměstnanců můžete spravovat prostřednictvím prosazování zásad, zefektivnění rezervace cest a usnadnění registrace na akce. Poskytuje přehledy z údajů o výdajích a sledování zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
Nejlepší funkce Concur
- Vyhněte se dvojím platbám a poplatkům za opožděné platby díky automatickému párování faktur, které omezuje ruční zadávání dat a eliminuje chyby.
- Zaznamenávejte najeté kilometry automaticky pomocí adresy odjezdu a příjezdu nebo GPS.
- Zabezpečte cestovní výdaje svých zaměstnanců pomocí automaticky generované virtuální kreditní karty na jedno použití.
Omezení Concur
- Rozsáhlé funkce vyžadují školení uživatelů
- Začátečníci potřebují čas, aby si zvykli na uživatelské rozhraní a funkce.
Ceny Concur
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Concur
- G2: 4,0/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1900 recenzí)
Další nástroje pro finanční řízení
Zatímco Ramp a jeho alternativy poskytují svým zákazníkům platformy pro správu výdajů, ClickUp jim nabízí komplexní nástroje pro správu celkových financí.
ClickUp
ClickUp není jen další nástroj pro správu projektů. Je to komplexní platforma, která posiluje finanční týmy, jako je ten váš. Umožňuje vám definovat jasné finanční cíle, rozdělit je na realizovatelné milníky a sledovat pokrok pomocí přizpůsobených stavů.
Finanční software ClickUp zefektivňuje váš pracovní postup vytvářením přizpůsobených dashboardů a prováděním výkonných výpočtů. Pomáhá sledovat finanční cíle a generovat zprávy pro lepší finanční řízení.
Účetní software ClickUp vám umožňuje spravovat rozpočty a účty prostřednictvím vizuální databáze. Kromě pomoci se sledováním zákazníků a faktur vám umožňuje přidávat přizpůsobitelné widgety pro upomínky plateb a speciální požadavky. Tento nástroj vyniká v automatizaci rutinních účetních úkolů.
ClickUp je vaše centrální centrum pro vše, co se týká financí. Propojte bankovní účty, importujte transakce a snadno kategorizujte výdaje.
Získejte přehled o svém finančním zdraví díky šabloně pro správu financí ClickUp. Sledujte své výdaje ve srovnání s rozpočtem a nastavte si vlastní finanční cíle. Pomocí 28 vlastních stavů můžete snadno sledovat své finanční projekty.
Finanční funkce ClickUp, které jsou navrženy tak, aby podporovaly prostředí spolupráce, přesahují tyto hlavní přednosti a nabízejí funkce jako rozpočtování, prognózy a řízení projektů přizpůsobené finančním týmům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sdílejte zprávy s interními i externími zainteresovanými stranami pomocí zabezpečené platformy ClickUp.
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy během několika minut
- Mějte přehled o účetních výpočtech, jako je návratnost investic, ziskovost projektů nebo čtvrtletní výnosy, díky polím vzorců ClickUp.
- Dostávejte připomenutí opakujících se úkolů a faktur
- Obohaťte informace o svých účtech pomocí vlastních polí pro rozpočtované částky, výdaje, informace o dodavatelích a termíny plateb.
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na zaučení pro nové uživatele
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Hledání multiplikátoru efektivity
Při procházení možností a hledání způsobu, jak zvýšit efektivitu, vám komplexní optimalizace pracovních postupů pomůže dosáhnout ziskovosti.
Při hledání alternativ k Rampu nejde o to, vyměnit jeden nástroj za druhý. Jde o to najít skrytou hodnotu prostřednictvím různých řešení, jako je například ekosystém ClickUp s bohatými funkcemi. Berte to jako posílení svého pracovního toku, které vám umožní udržet si náskok před konkurencí.
Díky intuitivnímu rozhraní, výkonné automatizaci a robustním nástrojům pro vytváření reportů je ClickUp vhodným řešením pro zefektivnění finančního řízení. ?
Pamatujte, že nejlepší nástroje jsou ty, které vám pomohou nejen řešit problémy, ale také vás posunou na cestě k úspěchu.