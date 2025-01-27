10 nejlepších alternativ a konkurentů DocuSign v roce 2025

Pokud máte ve zvyku odesílat nebo přijímat digitální dokumenty, možná hledáte způsoby, jak při takové výměně zajistit vyšší důvěryhodnost a autentičnost.
Z tohoto důvodu se nástroje jako DocuSign a alternativy DocuSign těší velké oblibě, protože dokážou proměnit jeden list papíru v právně závazný dokument s elektronickými podpisy všech zúčastněných stran.
Navíc řešení pro digitální podpisy šetří čas, úsilí a zdroje. Představte si, že byste museli dokument stáhnout, vytisknout, podepsat inkoustem, naskenovat a odeslat zpět – to jsou čtyři kroky navíc.
Pokud však hledáte alternativy k DocuSign, nemusí to pro vás být vhodné řešení.
Jistě, umožňuje uživatelům elektronicky podepisovat dokumenty, generovat digitální auditní stopy, vytvářet opakovaně použitelné šablony, přidávat vlastní branding a další. Chybí mu však pokročilé úpravy dokumentů a hromadné formuláře, přičemž omezuje použití prostřednictvím limitů obálek.
Nemluvě o tom, že změna podepisujících osob nebo jejich rolí a převody obálek v prostředí DocuSign jsou zbytečně komplikované.
Navíc DocuSign nenabízí požadovanou úroveň zákaznické podpory vzhledem ke své vysoké ceně.
Naštěstí existuje deset alternativ k DocuSign, které vám usnadní proces podepisování dokumentů!
Co byste měli hledat v alternativách DocuSign?
Než odhalíme náš seznam alternativ DocuSign, pojďme si rychle zrekapitulovat některé funkce a vlastnosti, které by alternativy měly mít. Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit při procházení alternativ DocuSign:
- Snadné použití: Platforma pro elektronické podepisování by měla mít intuitivní, uživatelsky přívětivé rozhraní se zjednodušeným procesem podepisování, aby vyhovovala i těm, kteří nejsou příliš technicky zdatní.
- Právní platnost: Aby byly digitální podpisy platné a vymahatelné, musí právně závazné řešení elektronického podpisu splňovat normy a předpisy, jako jsou ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transactions Act atd., v závislosti na odvětví a geografické oblasti.
- Editor dokumentů: Ačkoli software pro digitální podpisy nemusí vyžadovat editor dokumentů, jeho přítomnost z něj činí vynikající alternativu k DocuSign. Můžete jej použít k úpravám a modifikacím dokumentů nebo dokonce k použití šablon při získávání elektronických podpisů.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Digitální dokumenty vyžadující elektronický podpis mohou být důvěrné. Proto by měly být chráněny opatřeními, jako je šifrování typu end-to-end, vícefaktorová autentizace, auditní stopy atd., aby byla zajištěna bezpečnost a integrita dokumentu, zejména v případě, že se na něj vztahují předpisy jako HIPAA nebo GDPR.
- Ověření: Nástroj pro elektronický podpis může využívat metody ověření, jako je biometrická verifikace, přístupový kód nebo ověření e-mailem, aby bylo zajištěno, že dokument podepsal zamýšlený podepisující.
- Sledování dokumentů: Tato funkce vám umožňuje sledovat stav dokumentu. Díky přehledu o tom, kdo dokument má, kdo jej podepsal a kdo jej ještě musí podepsat, máte jistotu, že během procesu podepisování nic neunikne vaší pozornosti.
- Oznámení a připomenutí: Nestačí znát umístění dokumentu nebo stav jeho zpracování. Alternativy k DocuSign musí odesílateli dokumentu a podepisujícím osobám zasílat automatická připomenutí a oznámení, aby bylo zajištěno, že proces podepisování bude dokončen včas.
- Mobilní přístupnost: DocuSign je k dispozici pro zařízení Apple a Android. Je tedy logické, že alternativy k DocuSign by měly být také vybaveny mobilními aplikacemi pro elektronické podpisy na cestách. Svět je příliš rychlý na to, aby se zastavil kvůli podpisu.
10 nejlepších alternativ DocuSign, které můžete použít
Ať už hledáte placená, právně závazná řešení pro podpisy nebo řešení pro elektronické podpisy s bezplatným tarifem, zde je několik spolehlivých alternativ k DocuSign pro podepisování dokumentů.
1. PandaDoc
PandaDoc je známá platforma pro automatizaci dokumentů, která uživatelům umožňuje snadno vytvářet, sledovat a odesílat dokumenty. Jako jedna z předních alternativ DocuSignu jde PandaDoc nad rámec elektronického podepisování a podporuje pokročilé funkce, jako je spolupráce v reálném čase, sledování dokumentů, vlastní branding a nativní integrace s různými aplikacemi třetích stran.
Nejlepší funkce PandaDoc
- Komplexní tvorba a sdílení dokumentů pomocí intuitivního editoru dokumentů s funkcí drag-and-drop.
- Neomezené a bezpečné právně závazné digitální podpisy pro uzavírání a vymáhání smluv
- Bohatá knihovna dokumentů s více než 750 opakovaně použitelnými šablonami
- Přizpůsobitelné podpisy s variabilními fonty, barvami, typografií atd.
- Nastavte si připomenutí pro elektronické podepisování dokumentů
- Integruje se s téměř 20 obchodními aplikacemi pro CRM, platby, produktivitu atd.
Omezení PandaDoc
- Určeno především pro správu smluv
- Webové stránky jsou pomalé, nestabilní a někdy nespolehlivé.
Ceny PandaDoc
Nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi.
- Essentials: 35 $ za licenci a měsíc
- Podnikání: 65 USD za místo za měsíc
- Plány pro podniky: Ceny na míru
PandaDoc také nabízí ceny za dokument, pro které musíte kontaktovat prodejní oddělení a stanovit cenu na základě vašeho objemu.
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2 257 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1 057 recenzí)
2. Dropbox Sign (dříve HelloSign)
Další na našem seznamu alternativ DocuSign je HelloSign, který byl po akvizici společností Dropbox, renomovanou platformou pro hostování souborů, přejmenován na Dropbox Sign. Jedná se o řešení pro elektronický podpis, které zjednodušuje proces podepisování tím, že jej digitalizuje a zabezpečuje.
Nejlepší funkce Dropbox Sign
- Formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení pro podepisování dokumentů na cestách
- Požadujte právně závazné elektronické podpisy souborů PDF nebo Word.
- Plán Dropbox + Sign Essentials kombinuje to nejlepší z Dropboxu pro sdílení dokumentů a Sign Essentials pro podepisování dokumentů.
- Integrace bez nutnosti programování s poskytovateli cloudového úložiště, nástroji pro řízení lidských zdrojů, CRM atd.
- Podporuje elektronické podpisy ve 22 jazycích
Omezení Dropbox Sign
- Neobsahuje řešení pro vytváření nebo úpravy dokumentů.
- Postrádá pokročilé funkce pro výběr plateb nebo analýzu dokumentů.
Ceny Dropbox Sign
Dropbox Sign nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi s bezplatným tarifem, který je k dispozici pouze pro elektronické podepisování.
- Essentials: 20 $ měsíčně
- Dropbox + Sign Essentials: 22 $ měsíčně
- Standard: 30 $ za licenci a měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dropbox Sign
- G2: 4,7/5 (2 099 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1 422 recenzí)
3. Signaturely
Pokud hledáte jednoduché a přímé alternativy DocuSign, pak stojí za pozornost Signaturely. Tato praktická a cenově dostupná řešení pro elektronický podpis se zbavila všech zbytečných funkcí a dělá to, co slibuje – sbírá podpisy.
Nejlepší funkce Signaturely
- Komplexní nástroj pro tvorbu dokumentů a správu přístupu
- Přehledné a intuitivní rozhraní s rychlou funkcí pro podepisování dokumentů
- Automatická oznámení a připomenutí pro ty, kteří ještě nepodepsali dokumenty
- Právně závazné digitální podpisy podporované 60 mezinárodními zákony o elektronických podpisech
- Opakovaně použitelné šablony a vlastní branding pro dokumenty
Omezení služby Signaturely
- Chybí specializovaná mobilní aplikace
- Nemá vestavěný editor dokumentů.
- Omezená integrace s Google Drive, Dropbox, OneDrive a Box.
Ceny Signaturely
Signaturely nabízí 7denní bezplatnou zkušební verzi svých placených tarifů.
- Bezplatný tarif: Jeden elektronický podpis na dokument na jeden účet
- Osobní: 20 $ za místo za měsíc
- Podnikání: 40 $ za místo za měsíc
Hodnocení a recenze Signaturely
- G2: 4,8/5 (270 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (351 recenzí)
4. Adobe Sign
Vzhledem k širokému používání programu Acrobat Reader ke správě dokumentů (zejména PDF) se Adobe stalo pojmem, který není třeba představovat. Jako komplexní platforma pro správu dokumentů je prostředí Adobe Document Cloud vybaveno nástrojem Adobe Acrobat Sign pro sběr elektronických podpisů.
Nejlepší funkce Adobe Sign
- Adobe Sign nabízí plnou mobilitu, protože uživatelé mohou podepisovat dokumenty na mobilních zařízeních nebo stolních počítačích.
- Poskytuje přehled o všech dokumentech čekajících na podpis v reálném čase.
- Upozorní odesílatele, když je dokument podepsán.
- Umožňuje hromadné odesílání formulářů, smluv a dalších dokumentů jediným kliknutím.
- Hladká integrace s více než 50 renomovanými obchodními nástroji a platformami
- Podporuje přijímání plateb prostřednictvím kreditních karet, digitálních peněženek a dalších online platebních bran.
Omezení Adobe Sign
- Úroveň souladu elektronického podpisu se může lišit v závislosti na plánu, což zpochybňuje „právní závaznost“ digitálního podpisu.
- Významná část důležitých funkcí je skryta za drahými podnikovými tarify.
- Chybí analýza dokumentů
Ceny Adobe Sign
Adobe Sign nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi.
Pro jednotlivce
- Acrobat Standard: 22,99 $ měsíčně
- Acrobat Pro: 29,99 $ měsíčně
Pro týmy (fakturováno ročně)
- Acrobat Standard: 14,99 $/licence za měsíc
- Acrobat Pro: 23,99 $/licence za měsíc
- Řešení Acrobat Sign: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adobe Sign
- G2: 4,4/5 (931 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 131 recenzí)
5. Signeasy
Signeasy je vynikající volbou pro ty, kteří hledají hybridní alternativy DocuSign, které umožňují online i offline sběr elektronických podpisů. Stejně jako mnoho jiných právně závazných řešení pro elektronické podpisy, i Signeasy splňuje různé mezinárodní a regionální zákony a předpisy.
Nejlepší funkce Signeasy
- Podporuje elektronické dokumenty ve více než 25 formátech, od PDF, Word, PNG, JPG, HTML a dalších.
- Elektronický podpis je k dispozici ve 24 podporovaných jazycích.
- Umožňuje offline a osobní podepisování
- Generuje právně platný digitální audit trail
- Mezi pokročilé funkce patří biometrická autentizace, autentizace podepisujícího, ověření dokumentu, podepisování na základě Aadhaar atd.
- K dispozici pro web, mobilní zařízení a další zařízení
Omezení Signeasy
- Chybí funkce pro výběr plateb a analýzu dokumentů.
- Nákladné a omezené integrace. Například integrace Salesforce stojí 20 dolarů měsíčně, zatímco integrace s HubSpot nebo Pipedrive není k dispozici.
Ceny Signeasy
Signeasy nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi.
- Essential: 12 USD za uživatele za měsíc (jeden uživatel)
- Tým: 24 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 36 $ za uživatele za měsíc
- Business Plus: 60 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Signeasy
- G2: 4,6/5 (606 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (455 recenzí)
6. Jotform Sign
Jotform je nadřazenou sadou mnoha alternativ DocuSign, protože jako svou hlavní službu nabízí tvorbu formulářů. Pomocí jednoduché funkce drag-and-drop můžete vytvářet přizpůsobené formuláře a digitální dokumenty, které lidé podepisují elektronicky. Nebo si vyberte z více než 600 šablon Jotform Sign, přizpůsobte je svému podnikání a odesílejte dokumenty k získání právně závazných podpisů!
Nejlepší funkce Jotform Sign
- Vytvořte veřejný odkaz pro sdílení dokumentů s širokým publikem
- Podporuje přiřazení více rolí podepisujících osob
- Opakovaně použitelné šablony lze odesílat tolikrát, kolikrát je to nutné.
- Jedna z mála alternativ DocuSign, která nabízí bezplatný tarif.
- Kompatibilní se smartphony, tablety a stolními počítači
Omezení Jotform Sign
- Má strmou křivku učení, která brání uživatelům v plném využití jeho potenciálu.
- Placené tarify jsou poměrně drahé.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma (maximálně 5 formulářů)
- Bronz: 39 $ za uživatele za měsíc (maximálně 25 formulářů)
- Silver: 49 $ za uživatele za měsíc (maximálně 50 formulářů)
- Gold: 129 $ za uživatele a měsíc (maximálně 100 formulářů)
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform Sign
- G2: 4,7/5 (771 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 674 recenzí – pro Jotform)
7. eSignly
Pokud hledáte minimalistické alternativy DocuSign, které kombinují mobilitu napříč zařízeními a hybridní (online i osobní) podepisování a jsou k dispozici s bezplatným tarifem, pak eSignly splní všechna vaše kritéria. Namísto nadměrné diverzifikace své základní hodnoty se toto řešení elektronického podpisu zaměřuje výhradně na podepisování a sdílení dokumentů.
Nejlepší funkce eSignly
- Bezplatný tarif umožňuje elektronické podepisování neomezeného počtu dokumentů.
- K dispozici ve více než 18 jazycích
- Umožňuje kontrolu přístupu a oprávnění ke správě dokumentů.
- Podporuje osobní podpis
- Uživatelé mohou přizpůsobit pozvánky k podpisu a dokonce využívat možnosti hromadného podpisu.
- Kompatibilní s různými formáty a velikostmi souborů (v závislosti na tarifu)?
Omezení eSignly
- Nelze generovat ani upravovat dokumenty
- Vzhledem k ceně postrádá pokročilé funkce a výkonné integrace.
Ceny eSignly
eSignly nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi placených tarifů.
- Zdarma: 0 $ (omezeno na 5 žádostí o podpis)
- Professional: 15 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 25 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 40 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze eSignly
- G2: 4,5/5 (5 recenzí)
- Capterra: N/A
8. signNow
Pokud jde o alternativy DocuSign nabízející osobní podpis, signNow od airSlate je dalším řešením pro elektronický podpis, které stojí za zvážení. Ačkoli uživatelům neumožňuje vytvářet dokumenty od nuly, poskytuje jim flexibilitu při přizpůsobování šablon nebo sestavování dokumentů.
Nejlepší funkce signNow
- Nastavte datum vypršení platnosti dokumentů nebo připomenutí pro časově omezené elektronické podpisy.
- Získejte okamžité upozornění, když příjemce odmítne podepsat dokumenty online.
- Při ročním vyúčtování je tarif Business k dispozici již za 8 USD na uživatele a měsíc.
- Pokročilé funkce, jako je branding a hromadné odesílání, jsou k dispozici v základních tarifech.
- Podporuje spolupráci prostřednictvím vytváření týmů, sdílených složek dokumentů a skupin dokumentů.
Omezení signNow
- Nenabízí bohatý znalostní hub ani centrum zdrojů pro zapojení uživatelů.
- Omezený počet šablon je limitující, protože uživatelé nemohou vytvářet dokumenty.
- Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek signNow jsou zastaralé a je třeba je aktualizovat.
Ceny signNow
signNow nabízí 7denní bezplatnou zkušební verzi.
- Podnikání: 20 $ za uživatele za měsíc
- Business Premium: 30 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 50 $ za uživatele za měsíc
- Business Cloud: 50 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze signNow
- G2: 4,6/5 (1 663 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (513 recenzí)
9. DocHub
DocHub je jednou z alternativ k DocuSign s laserovým zaměřením na soubory PDF. Když uživatelé nahrají dokumenty ve formátech .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg atd., DocHub je všechny převede do formátu PDF. Alternativně můžete vytvořit prázdné dokumenty PDF a vyplnit je textem, obrázky a kresbami podle svého výběru.
Nejlepší funkce DocHub
- Umožňuje uživatelům vytvářet nové dokumenty od nuly, vytvářet opakovaně použitelné šablony nebo nahrávat existující dokumenty.
- Nastavte pořadí podpisů a přidejte více podepisujících osob
- Přiřazujte role nebo udělujte oprávnění k úpravám v terénu pro podpisové procesy zahrnující více stran.
- Má výkonné funkce pro úpravy, vkládání poznámek a organizaci na úrovni stránek.
- Sdílejte dokumenty prostřednictvím sdílených odkazů, jako přílohy nebo faxem.
- Zakázat nebo odebrat podepisujícího a zrušit požadavky na podpis
Omezení DocHub
- Chybí mobilní aplikace a mobilní webová stránka není příliš responzivní.
- Šablony se obtížně upravují a jediný chybný krok vás může vrátit zpět na začátek.
Ceny DocHub
DocuHub nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi plánu Pro.
- Zdarma: 0 $ (pět elektronických podpisů a tři žádosti o podpis za měsíc)
- Pro: 14 $ měsíčně
Hodnocení a recenze DocHub
- G2: 4,6/5 (130 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (31 recenzí)
10. Zoho Sign
Jak název napovídá, Zoho Sign je nástroj pro elektronický podpis, který Zoho Suite nabízí k podepisování dokumentů. Jelikož poskytuje přístup k ekosystému Zoho, umí mnohem více než jen podepisovat a spravovat dokumenty.
Automatizujte pracovní postupy, spravujte smlouvy a integrujte je s dalšími nástroji a moduly Zoho.
Nejlepší funkce Zoho Sign
- Právně závazné řešení elektronického podpisu podložené neměnnými a transparentními auditními stopami
- Snadná správa dokumentů s cloudovým zálohováním přes Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive atd.
- Podporuje vzdálenou spolupráci prostřednictvím komentářů v reálném čase a řízení přístupu.
- Umožňuje osobní podpis a vlastní branding
- Umožňuje uživatelům podepsat dokument v 16 různých jazycích.
- Uživatelé se mohou přihlásit do webového prohlížeče i do specializovaných aplikací.
Omezení Zoho Sign
- Jedna z nejnáročnějších alternativ DocuSign s prudkou křivkou učení
- Integrace a konfigurace jsou obtížné nastavit.
Ceny Zoho Sign
Zoho nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi placených tarifů.
- Zdarma: 0 $ (pouze pro jednoho uživatele, maximálně pět dokumentů za měsíc)
- Standard: 12 USD za uživatele a měsíc
- Professional: 20 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 28 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Sign
- G2: 4,2/5 (55 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (33 recenzí)
Další nástroje pro správu dokumentů
DocuSign a alternativy DocuSign sice splní svůj účel, ale proč byste měli investovat do specializované aplikace pouze pro podepisování dokumentů? Zvláště když komplexní platformy jako ClickUp nabízejí mnohem více. Zde je krátký náhled na to, jak jej můžete použít ke správě dokumentů.
ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která byla navržena tak, aby zvýšila efektivitu týmů. Vzhledem k tomu, že správa dokumentů je nedílnou součástí řízení projektů, informování nebo zaškolování týmů, organizování informací atd., nabízí ClickUp celou řadu nástrojů, které tyto úkoly zjednodušují.
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp Docs: Vytvářejte dokumenty od nuly, upravujte nebo přizpůsobujte stávající dokumenty, propojujte je s pracovními postupy a odesílejte dokumenty – vše najednou. ClickUp Docs navíc organizuje všechny informace na jednom centrálním místě pro plynulou spolupráci.
- ClickUp AI: Výkonný asistent pro psaní, který generuje obsah, připravuje souhrny dokumentů, vyplňuje seznamy úkolů z akčních položek a jasně komunikuje.
- Šablony smluv ClickUp: Smlouvy jsou nejčastějšími dokumenty, které vyžadují podpis. ClickUp nabízí několik opakovaně použitelných šablon, pomocí kterých můžete smlouvy vyhotovit během několika sekund. Najdete zde také šablony pro obchodní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb.
- ClickUp Task Management: Jako platforma pro správu úkolů umožňuje ClickUp uživatelům přidělovat úkoly, stanovovat termíny, vydávat připomenutí a dostávat upozornění a oznámení. Tyto funkce mohou být užitečné při podepisování dokumentů (nebo alespoň při získávání schválení), i když nejsou právně vymahatelné.
- Online nástroje pro spolupráci ClickUp: Většina výše uvedených alternativ DocuSign nabízí funkce pro spolupráci. Jsou užitečné při sdílení souborů a koordinaci s více signatáři, kteří budou formulář upravovat, přidávat komentáře a propojovat dokumenty.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí řadu funkcí, které vám pomohou rychleji se rozhodovat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 10 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 19 $ za uživatele za měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
- ClickUp AI (doplněk): 5 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 139 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 902 recenzí)
Podepisujte s úsměvem díky nejlepší alternativě DocuSign
To je přehled některých z nejlepších dostupných alternativ DocuSign. Ačkoli každá z nich má něco jedinečného, podniky by se měly zaměřit na komplexní řešení s širším rozsahem pro dlouhodobý růst. I když ClickUp nemá nástroj pro elektronický podpis (alespoň prozatím), je to robustní platforma s mnoha hodnotnými nabídkami.
Rozhodnutí je samozřejmě na vás, ale pečlivě zvažte všechny klady a zápory, abyste mohli využít dosud nevyužité příležitosti!