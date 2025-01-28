10 nejlepších alternativ GPT3 s funkcemi psaní pomocí umělé inteligence v roce 2025

Vzpomínáte si na dobu, kdy se psaní zdálo být omezeno lidskou kreativitou a časem?
Vznik GPT-3 změnil náš vztah ke slovům a AI.
Dny repetitivních, neinspirativních textů jsou pryč; průlomová technologie GPT-3 revolučním způsobem změnila náš přístup k tvorbě prózy a vyvolala vlnu kreativity a efektivity.
S příchodem roku 2024 se pozornost obrací k hledání alternativ k GPT3, z nichž každá se snaží přidat tomuto příběhu jedinečný nádech.
Ale proč hledat jiné možnosti?
Tyto konkurenty více než jen odrážejí schopnosti GPT-3; přinášejí své vlastní přednosti. Uspokojují celou řadu potřeb v oblasti zpracování a generování přirozeného jazyka. Nabídka je bohatá na možnosti kreativního psaní, strojového překladu nebo sofistikovaných modelů AI.
Podívejme se na 10 nejlepších alternativ, které mění tvář AI.
Co byste měli hledat v alternativách GPT3?
Při hledání alternativ GPT3 by se vaše volba měla řídit několika důležitými faktory. Mezi ně patří:
- Velikost a složitost modelu: Hledejte modely s různými parametry pro složité jazykové úkoly. Zvažte také potřebný výpočetní výkon.
- Jazyková podpora: Pokud potřebujete vícejazyčné funkce, ujistěte se, že model podporuje více jazyků.
- Výkon: Vyhodnoťte, jak dobře model plní úkoly relevantní pro vaše potřeby, jako je generování textu, konverzační AI nebo logické uvažování.
- Trénink a doladění: Zkontrolujte, zda model umožňuje doladění vašich konkrétních dat, čímž se zvýší jeho účinnost pro váš případ použití.
- Open source vs. proprietární: Open-source modely nabízejí více možností přizpůsobení a podporu komunity, zatímco proprietární modely mohou mít lepší podporu a stabilitu.
- Etické aspekty: Zvažte, jak model zachází s citlivými údaji a jaký je jeho přístup k etickým postupům v oblasti umělé inteligence.
10 nejlepších alternativ GPT3, které můžete použít
Zde je 10 nejlepších alternativ, které nabízejí jedinečnou kombinaci inovace, efektivity a specializovaných funkcí. Hrají významnou roli při stanovování nových standardů v oblasti generování a porozumění přirozenému jazyku.
1. ClickUp
ClickUp revolučním způsobem mění správu úkolů a kreativní procesy díky svým pokročilým funkcím umělé inteligence. Jeho schopnosti umělé inteligence výrazně zlepšují zážitek z psaní a pomáhají uživatelům efektivně vytvářet a spravovat úkoly. Tato integrace umělé inteligence se rozšiřuje i na ClickUp Docs, který pomáhá při vytváření, úpravách a organizaci dokumentů a zefektivňuje proces dokumentace.
Kromě toho umělá inteligence ClickUp usnadňuje brainstorming a nápady, poskytuje uživatelům chytré návrhy a postřehy, které podporují kreativitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomoc při psaní založená na umělé inteligenci : Pomáhá při generování a vylepšování obsahu e-mailů, zpráv a kreativního psaní.
- Nástroje pro tvorbu nápadů a brainstorming založené na AI : Usnadňují kreativní sezení díky chytrým návrhům a postřehům.
- Nástroje AI pro sociální média : Optimalizuje správu sociálních médií a tvorbu obsahu
- Vylepšené vytváření úkolů pomocí AI : Inteligentně vytváří a spravuje úkoly, čímž zlepšuje organizaci a efektivitu.
- Generátor obsahu AI : Automatizuje generování obsahu pro různé platformy
- Generátory osnov : Zefektivňují proces vytváření strukturovaných osnov pro projekty a dokumenty.
- Šablony pracovních postupů: Poskytuje přizpůsobitelné šablony pro zvýšení efektivity pracovních postupů.
- Funkce zvyšující produktivitu : Nabízí nástroje a integrace pro maximalizaci produktivity.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že plné využití všech funkcí vyžaduje určitou dobu učení.
- Integrace s některými externími nástroji může být vylepšena.
Ceny ClickUp
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za příplatek 7 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Writesonic
Writesonic je významná alternativa k ChatGPT, která nabízí sadu nástrojů pro tvorbu a vylepšování obsahu. Získáte pokročilé funkce umělé inteligence pro psaní, konverzaci a kreativní brainstorming. Writesonic pomáhá uživatelům rychle generovat vysoce kvalitní text, což z něj činí cenný nástroj.
Nejlepší funkce Writesonic
- Chatsonic: Chatsonic je vynikající nástroj pro tvorbu obsahu, který je podobný ChatGPT, ale má navíc další funkce, jako je integrace vyhledávání Google, umožňující přístup k datům v reálném čase a generování obrázků pomocí AI.
- Aktuální faktické odpovědi: Díky integraci s Googlem poskytuje Writesonic aktuální informace a odkazy, které jsou nezbytné pro tvůrce obsahu potřebující nejnovější data.
- Rozsáhlá knihovna promptů: K dispozici je více než 1 000 promptů pro různé případy použití, což je výhodné pro marketing a prodej.
- Vícejazyčné schopnosti: Writesonic překonává jazykové bariéry, což z něj činí univerzální nástroj pro oslovení globálního publika.
Omezení Writesonic
- Pro uživatele, kteří s nástroji pro psaní pomocí umělé inteligence začínají, může být nutné se s nimi nejprve seznámit.
- Hloubka generovaného obsahu se může lišit v závislosti na složitosti úkolu.
Ceny Writesonic
- Bezplatný tarif: 0 $ měsíčně, 10 000 slov/měsíc, model GPT 3. 5
- Plán pro freelancery: 16 $/měsíc (roční platba) nebo 20 $/měsíc (měsíční platba), neomezený počet slov, pouze model GPT 3. 5
- Plán pro malé týmy: Cena začíná na 33 USD/měsíc za 400 000 slov, modely GPT 3. 5, GPT 4 a GPT 4-32K.
- Podnikový plán: 500 $+ měsíčně, k dispozici jsou také balíčky na míru
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,8/5 (1 840 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1 792 uživatelských recenzí)
3. Jasper. AI
Jasper. AI, silný konkurent alternativ GPT3, je přizpůsoben pro firmy, které hledají pokročilé funkce umělé inteligence. Je navržen tak, aby zvýšil produktivitu při tvorbě obsahu, od brainstormingu až po dokončení. Je to nepostradatelný nástroj pro každého, kdo potřebuje generovat text nebo komunikovat s chatbotem poháněným umělou inteligencí.
Jasper. Nejlepší funkce AI
- Rozsáhlá znalostní báze: Jasper. Díky rozsáhlým znalostem z miliard webových zdrojů je AI schopna diskutovat o složitých tématech s detailním porozuměním.
- Konverzační rozhraní AI: Uživatelsky přívětivé rozhraní Jasper Chat zjednodušuje interakci s AI, díky čemuž je přístupnější a poutavější.
- Kontextová paměť: Schopnost zapamatovat si předchozí interakce v chatu zajišťuje souvislejší a kontextově uvědomělý tok konverzace.
- Rozmanitá tvorba obsahu: Vyniká v generování široké škály obsahu, od blogových příspěvků po skripty, čímž rozšiřuje všestrannost svých schopností AI.
Jasper. Omezení AI
- Specifičnost pokynů: Jasper může vyžadovat přesné pokyny pro dosažení nejlepších výsledků, zejména u složitých úkolů.
Ceny Jasper. AI
- Plán pro tvůrce: 39 $ měsíčně
- Plán pro týmy: 99 $ měsíčně
- Obchodní plán: Podrobnosti o cenách jsou k dispozici po kontaktování obchodního oddělení.
Jasper. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,7/5 (1 232 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1 819 recenzí)
4. Google BARD
Jako výrazná alternativa k GPT3 se Google BARD jeví jako výkonný velký jazykový model vyvinutý pro splnění rostoucích požadavků na zpracování a generování přirozeného jazyka. Díky svým schopnostem zpracovávat širokou škálu úkolů v přirozeném jazyce je ideální volbou pro ty, kteří hledají alternativy k GPT3.
Nejlepší funkce Google Bard
- Pokročilé porozumění přirozenému jazyku: BARD je schopen porozumět a generovat přirozený jazyk, díky čemuž je vysoce efektivní pro celou řadu aplikací, od konverzační AI až po tvorbu obsahu.
- Vícejazyčná podpora: Tento model podporuje více jazyků, díky čemuž je univerzální pro globální použití.
- Technika založená na hlubokém učení a neuronových sítích: BARD využívá nejmodernější metodiky hlubokého učení a poskytuje vynikající výkon v jazykových úkolech.
Omezení Google Bard
- Náročné na zdroje: Vyžaduje značný výpočetní výkon, který nemusí být dostupný pro všechny uživatele.
- Složitá integrace: Integrace BARD do stávajících systémů může být pro uživatele bez technických znalostí náročná.
Ceny Google Bard
- Google Bard je zcela zdarma a neomezuje počet otázek, které mohou uživatelé klást.
Hodnocení a recenze Google Bard
- G2: 4,3/5 (32 recenzí)
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
5. Copy. AI
Copy. AI se v roce 2024 jeví jako významná alternativa k GPT3, která je určena pro ty, kteří potřebují řešení založené na umělé inteligenci pro generování textu a různé jazykové úkoly. Využívá velký jazykový model k vytváření textu podobného lidskému, což z něj činí ideální volbu pro osobní i profesionální psaní.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Generování textu pomocí umělé inteligence: Copy. AI vyniká v generování kreativního a poutavého obsahu, od blogových příspěvků po marketingové texty, pomocí pokročilých technik generování přirozeného jazyka.
- Funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP): Nástroj je vybaven sofistikovanou technologií NLP, která mu umožňuje efektivně rozumět jazyku a manipulovat s ním pro různé úkoly.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro technicky neznalé uživatele: Platforma je navržena tak, aby byla přístupná a umožňovala uživatelům s malými nebo žádnými technickými znalostmi využívat výkon velkého jazykového modelu pro generování textu.
Omezení Copy. AI
- Hloubka generování obsahu: Ačkoli je efektivní pro krátký obsah, může mít potíže s tvorbou hlubšího a delšího obsahu.
- Možnosti přizpůsobení: Existují omezení, pokud jde o jemné doladění AI pro konkrétní styly psaní nebo odbornou terminologii specifickou pro dané odvětví.
Ceny Copy. AI
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma
- Pro plán: 36 $ měsíčně (účtováno ročně ve výši 432 $)
- Týmový plán: 186 $ měsíčně (účtováno ročně ve výši 2 232 $)
- Růstový plán: 1 000 $ měsíčně (účtováno ročně ve výši 12 000 $)
- Plán Scale: 3 000 $ měsíčně (účtováno ročně ve výši 36 000 $)
- Vlastní podnikový plán: Ceny jsou k dispozici po kontaktování obchodního oddělení.
Copy. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,7/5 (176 recenzí)
6. DialoGPT
DialoGPT se jeví jako významný hráč mezi alternativami GPT3, zejména pro ty, kteří hledají pokročilé funkce v konverzační AI. Jako velký jazykový model vyvinutý se zaměřením na dialog nabízí nuancované a dynamické interakce, což z něj činí ideální volbu pro chatboty a konverzační rozhraní založené na AI.
Nejlepší funkce DialoGPT
- Pokročilé konverzační schopnosti: DialoGPT vyniká v generování textu podobného lidskému, nabízí realistické a poutavé dialogové zážitky.
- Finetuning pro konkrétní kontext: Finetune model pro konkrétní scénáře a zvyšte jeho účinnost v různých úkolech zpracování přirozeného jazyka.
- Zpracování vícekolových konverzací: Zvládá vícekolové konverzace, rozumí kontextu a reaguje na něj v průběhu několika výměn.
- Škálovatelnost pro rozsáhlé modely: Tento model lze škálovat tak, aby zvládal velké objemy konverzačních dat, což jej činí vhodným pro rozsáhlý výzkum a aplikace AI.
Omezení DialoGPT
- Požadavky na výpočetní výkon: Jeho sofistikované funkce mohou vyžadovat značné výpočetní zdroje.
Ceny DialoGPT
- DialoGPT je open-source model, který je široce dostupný bez přímých nákladů. Jeho implementace do rozsáhlých systémů však může být spojena s náklady na infrastrukturu.
Hodnocení a recenze DialoGPT
- Jako open-source projekt nemá DialoGPT standardizovaná hodnocení jako komerční produkty. Komunita AI si DialoGPT velmi cení pro jeho konverzační schopnosti.
7. LaMDA
LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) od Googlu představuje významný skok v alternativách GPT3. LaMDA je navržena tak, aby generovala text podobný lidskému jako velký jazykový model, se zaměřením na zlepšení konverzačních schopností AI.
Je navržen tak, aby rozuměl a reagoval na širokou škálu témat, což z něj činí ideální volbu pro ty, kteří hledají sofistikovaný jazykový model pro různé aplikace.
Nejlepší funkce LaMDA
- Pokročilé konverzační schopnosti: LaMDA vyniká v produkci přirozenějších a otevřenějších konverzací a nastavuje nový standard v konverzační AI.
- Široké porozumění tématům: Tento model se zabývá širokou škálou témat a poskytuje relevantní a kontextově vhodné odpovědi.
- Finetuning pro konkrétní případy použití: Vylepšete LaMDA pro konkrétní aplikace a zvyšte její výkon ve specializovaných oblastech, jako je zákaznický servis nebo kreativní vyprávění příběhů.
- Vícejazyčná podpora: Podporuje více jazyků, což z něj činí univerzální volbu pro globální aplikace.
Omezení LaMDA
- Náročné na zdroje: Jelikož se jedná o rozsáhlý model, vyžaduje pro optimální výkon značný výpočetní výkon.
- Omezený veřejný přístup: V současné době je přístup k LaMDA ve srovnání s některými jinými modely více omezen, což omezuje jeho dostupnost pro široké použití.
Ceny LaMDA
- Google zatím veřejně nezveřejnil podrobnosti o cenách LaMDA. Používá se především interně a ve vybraných produktech Google.
Hodnocení a recenze LaMDA
- Vzhledem k omezenému veřejnému vydání zatím nejsou k dispozici žádná uživatelská hodnocení a recenze pro LaMDA. Nicméně si vysloužila značnou pozornost a uznání v rámci komunity zabývající se výzkumem AI.
8. Hugging Face
Hugging Face se stal významným konkurentem alternativ GPT3. Jedná se o startup v oblasti umělé inteligence, který je známý svými významnými příspěvky. Hugging Face je určen pro ty, kteří hledají robustní open-source možnosti v rozsáhlých jazykových modelech, a nabízí širokou škálu předem vycvičených modelů.
Nejlepší funkce Hugging Face
- Rozmanitá škála předem vycvičených modelů: Poskytuje přístup k celé řadě jazykových modelů, včetně velkých jazykových modelů a autoregresivních modelů, vhodných pro různé úkoly v oblasti přirozeného jazyka.
- Porozumění a generování přirozeného jazyka: Jejich modely jsou schopné vytvářet text podobný lidskému, což je užitečné v konverzační AI, generování textu a dalších oblastech.
- Flexibilní pro výzkum a vývoj: Vysoce ceněný ve vědeckém výzkumu a výzkumných projektech AI, nabízí modely, které lze doladit pro konkrétní úkoly hlubokého učení.
Omezení Hugging Face
- Složitost pro začátečníky: Široká škála modelů a funkcí může být pro nováčky v oblasti NLP nebo AI příliš složitá.
- Požadavky na zdroje: Některé rozsáhlé modely mohou vyžadovat značný výpočetní výkon, což může být omezením pro uživatele s méně výkonným hardwarem.
Ceny Hugging Face
- HF hub (bezplatný tarif): Bezplatný
- PRO účet: 9 $/měsíc
- Enterprise hub: Od 20 $/uživatel/měsíc
- Hardware Spaces: Od 0,05 $/hodinu
- Inferenční koncové body: Od 0,06 $/hod.
- Automatické školení: Od 0 $ za model
Hodnocení a recenze Hugging Face
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
9. Otter. AI
Otter. AI se v roce 2024 jeví jako jedna z nejvýznamnějších alternativ k GPT3, zejména pro ty, kteří hledají pokročilé funkce AI v oblasti přepisu a rozpoznávání hlasu. Vyznačuje se zaměřením na využití AI pro zpracování a generování přirozeného jazyka, což z něj činí nezbytný nástroj pro profesionály i firmy.
Otter. Nejlepší funkce AI
- Transkripce vylepšená umělou inteligencí: Otter. AI vyniká v převodu řeči na text s vysokou přesností pomocí pokročilých jazykových modelů.
- Přepis v reálném čase: Díky schopnosti přepisovat v reálném čase je ideální pro schůzky, přednášky a rozhovory.
- Rozpoznávání hlasu: Umělá inteligence platformy dokáže identifikovat různé mluvčí, čímž zvyšuje srozumitelnost a použitelnost přepisů.
- Shrnutí pomocí umělé inteligence: Otter. AI nabízí funkci shrnutí dlouhých konverzací nebo dokumentů, což dokazuje jeho sofistikované porozumění přirozenému jazyku.
- Integrace s virtuálními schůzkami: AI se hladce integruje s populárními platformami pro virtuální schůzky a poskytuje živé přepisy a shrnutí po schůzce.
Otter. Omezení AI
- Přesnost v hlučném prostředí: Ačkoli je velmi přesný, jeho výkon se může lišit v velmi hlučném prostředí.
- Omezená jazyková podpora: V současné době podporuje především angličtinu, což může být omezením pro vícejazyčné uživatele.
Otter. Ceny AI
- Základní: Zdarma
- Výhoda: 10 USD za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Otter. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,1/5 (128 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (65 uživatelských recenzí)
10. Bloom
Bloom je robustní alternativa k GPT3, která vyniká jako výkonný a všestranný velký jazykový model. Byl vyvinut společností Hugging Face's BigScience a je určen pro různé jazykové úkoly, přičemž prokazuje působivé schopnosti v oblasti zpracování přirozeného jazyka.
Nejlepší funkce Bloom
- Autoregresivní jazykový model: Bloom je autoregresivní velký jazykový model, který je schopen generovat souvislý a lidský text na základě zadání.
- Všestranné generování textu: Kromě svých trénovacích dat provádí Bloom různé textové úkoly tím, že je považuje za výzvy v oblasti generování textu.
- Architektura založená na transformátoru: Tento model využívá strukturu jazykového modelu založenou na transformátoru, která je známá svou účinností při zpracování rozsáhlých jazykových úkolů.
. Omezení Bloom
- Naučná křivka: Rozsah modelu představuje pro nové uživatele výzvu v oblasti učení.
Ceny Bloom
- Jedná se o open-source projekt, který nemá přímou cenovou strukturu pro přístup k samotnému modelu.
Hodnocení a recenze Bloom
- Hodnocení Bloom na G2 a Capterra není k dispozici. Bloom nemusí být na těchto platformách uveden.
Nejlepší alternativa GPT3 pro vás
Na závěr našeho průzkumu 10 nejlepších alternativ GPT3 v roce 2024 je jasné, že oblast psaní pomocí umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka nejen vzkvétá, ale také se vyvíjí pozoruhodným tempem. Každá z těchto alternativ přináší své jedinečné přednosti a inovace, které posouvají hranice možností komunikace a kreativity založené na umělé inteligenci.
Od vylepšení správy úkolů po průlomové novinky v oblasti vícejazyčných funkcí – tyto modely jsou více než jen nástroje; jsou to partneři na naší cestě k efektivnějšímu, expresivnějšímu a propojenějšímu světu. S pokrokem technologie zůstává jedna věc jistá: budoucnost psaní pomocí umělé inteligence je jasná, rozmanitá a plná potenciálu.
Ať už jde o bohatou škálu funkcí nebo čistou přizpůsobivost, ClickUp se jeví jako jasný lídr. Kromě svých pozoruhodných funkcí nabízí také umělou inteligenci, která rozšiřuje vaše možnosti psaní. Dalším aspektem, který zvyšuje atraktivitu ClickUp, je schopnost spolupracovat napříč zainteresovanými stranami a úkoly, aby byl výsledek v souladu s očekáváními.
