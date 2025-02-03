10 nejlepších alternativ Linktree pro tvůrce obsahu v roce 2025

Sdílení více odkazů na vašich stránkách sociálních médií může být náročný úkol. Sdílení seznamu odkazů v jednom příspěvku může být frustrující a může způsobit nepořádek na vašem profilu Instagramu nebo Twitteru. Právě zde přicházejí ke slovu nástroje pro správu odkazů.
Nástroje pro správu odkazů vám pomohou konsolidovat vaši digitální stopu a zvýšit návštěvnost vašeho obsahu, a to vše pomocí jediného chytrého odkazu. Linktree je bezesporu jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro správu odkazů.
Ačkoli Linktree znamenalo zásadní změnu ve správě sociálních médií, není jediným hráčem v této oblasti. Několik alternativ Linktree může lépe vyhovovat vašim jedinečným potřebám nebo nabídnout nový přístup ke správě odkazů.
Sestavili jsme seznam deseti nejlepších alternativ Linktree pro tvůrce obsahu v roce 2024. Ale předtím
Co byste měli hledat v alternativě Linktree?
Kromě sloučení více odkazů do jednoho existuje několik klíčových funkcí, na které byste se měli zaměřit:
Intuitivní rozhraní: Nástroj by měl nabízet jednoduché a intuitivní rozhraní pro snadnou správu odkazů. Každý by měl být schopen začít pracovat během několika minut. Přizpůsobení: Možnost přizpůsobit stránku s odkazy estetice vaší značky může výrazně zlepšit vaši online přítomnost. Analytika: Ujistěte se, že nástroj, který si vyberete, poskytuje přehled o míře prokliku a chování publika. To vám pomůže lépe porozumět pulsu vašeho publika a obsahu, který potřebuje. Cena (zdarma vs. placené): Platba za nástroje pro správu odkazů může být volitelná. Ale s bezplatnými tarify, které nabízejí mnoho základních funkcí, se ujistěte, že placené tarify přinášejí explicitní přidanou hodnotu s funkcemi, za které se vyplatí utratit peníze.
10 nejlepších alternativ Linktree, které můžete použít v roce 2024
Na základě aktuálních trendů a preferencí jsme sestavili seznam 10 nejlepších alternativ Linktree. Tyto nástroje vynikají svou užitečností, snadným používáním a inovativními funkcemi, které tvůrcům obsahu poskytují nové možnosti, jak přivést své publikum k jejich digitálnímu obsahu.
1. Taplink
Taplink, jedna z nejlepších alternativ Linktree, vyhovuje potřebám jak jednotlivců, tak firem. Umožňuje vám vytvářet landing page s více odkazy s přehledným a uživatelsky přívětivým rozhraním.
S Taplinkem můžete přidat vlastní pozadí a tlačítka, abyste vylepšili vzhled své stránky. Tento nástroj také nabízí pokročilé analytické funkce pro sledování kliknutí na odkazy, umístění a zařízení používaná vaším publikem.
Nejlepší funkce Taplink
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Přidávejte a spravujte více odkazů na svou vstupní stránku s minimálním úsilím
- Přizpůsobení: Přizpůsobte svou stránku tak, aby odpovídala estetice vaší značky, pomocí funkcí, jako jsou vlastní pozadí a tlačítka.
- Pokročilá analytika: Získejte cenné informace o chování svého publika díky pokročilé analytice Taplink, která sleduje kliknutí na odkazy, geografickou polohu a používaná zařízení.
- Dostupné ceny: Vyberte si z několika cenových plánů, které vyhovují různým potřebám a poskytují dostupné řešení bez omezení funkcí.
Omezení Taplinku
- Omezená bezplatná verze: Ačkoli Taplink nabízí bezplatnou verzi, má omezené funkce, což může být omezením pro uživatele, kteří nejsou připraveni přejít na placený tarif.
- Žádná integrace s některými platformami: Uživatelé hlásili, že Taplink není integrován s populárními platformami, což může mít vliv na plynulost digitálních aktivit.
- Omezený počet designových šablon: Ačkoli nabízí možnosti přizpůsobení, poskytuje pouze omezený počet designových šablon. Uživatelé, kteří hledají širokou škálu designů, mohou tuto skutečnost vnímat jako omezující.
- Zpožděná zákaznická podpora: Někteří uživatelé uvedli, že doba odezvy zákaznické podpory Taplink může být občas pomalejší, než by se dalo očekávat.
Ceny Taplink
- Bezplatný tarif: 0 $ měsíčně, omezené funkce
- Pokročilý tarif: 2 $ měsíčně, odemkne prémiové funkce
- Pro plán: 4 $ měsíčně, zahrnuje všechny funkce, včetně prioritní podpory
Hodnocení a recenze Taplink
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí na G2
2. Shor
Shor je oblíbený nástroj pro vytváření landing page s více odkazy, který nabízí řadu funkcí pro tvůrce obsahu.
S Shor můžete vytvářet jednostránkové mikroweby s vlastním CSS a HTML, což vám umožní plně přizpůsobit vaši stránku. Tento nástroj také poskytuje podrobné analytické údaje, které vám pomohou sledovat aktivitu vašeho publika.
Nejlepší funkce Shor
- Tvorba mikrowebů: Vytvářejte jednostránkové mikroweby s přizpůsobeným CSS a HTML, které nabízejí rozsáhlé možnosti personalizace.
- Vložené odkazy: Vložte odkazy přímo do svého profilu na Instagramu nebo jiných sociálních médiích. Vašemu publiku tak usnadníte přístup k vašemu obsahu.
- Podrobné analytické údaje: Získejte cenné informace o aktivitě svého publika díky podrobným analytickým údajům Shor, včetně míry prokliku a údajů o interakci.
- QR kódy: Shor nabízí QR kódy pro každý odkaz, což vašemu publiku usnadňuje přístup k vašemu obsahu offline.
Omezení Shor
- Omezené možnosti přizpůsobení v bezplatné verzi: Bezplatná verze Shor nabízí omezené možnosti přizpůsobení, což může být nevýhodou pro uživatele, kteří hledají rozsáhlé možnosti personalizace.
- Žádná týmová spolupráce: Shor nenabízí funkce pro týmovou spolupráci, což může být omezením pro firmy s více tvůrci obsahu.
- Vyšší cenové plány: Cenové plány Shor mohou být vyšší než u jiných nástrojů pro správu odkazů, což je pro některé uživatele méně dostupné.
Ceny Shor
- Bezplatný tarif: 0 $ měsíčně, omezené funkce
- Plán Rocket: 12 $ měsíčně, odemkne prémiové funkce
- Pro plán: 24 $ měsíčně, zahrnuje všechny funkce a prioritní podporu
- Plán pro agentury: 82 $ měsíčně, včetně Google Analytics
Hodnocení a recenze Shor
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
3. Pallyy
Pallyy je další vynikající alternativou k Linktree, která je primárně určena pro plánování sociálních médií, ale nabízí také výkonné funkce pro správu odkazů.
Pallyy vám umožňuje navrhnout vlastní vstupní stránku s více odkazy pro váš profil na Instagramu nebo jiné sociální sítě. Umožňuje vám také vytvořit komunikační plán pro sociální sítě, naplánovat a publikovat obsah přímo z jeho platformy, což z něj činí komplexní nástroj pro tvůrce obsahu.
Nejlepší funkce Pallyy
- Plánování sociálních médií: Plánujte a publikujte obsah přímo z této platformy, čímž ušetříte čas a usnadníte správu sociálních médií.
- Podrobné analýzy: Pallyy poskytuje podrobné informace o výkonu vašich odkazů, včetně míry prokliku a metrik zapojení, což vám umožní porozumět vaší strategii obsahu a optimalizovat ji.
- Analýza konkurence: Pallyy nabízí jedinečnou funkci analýzy konkurence, která vám umožní sledovat strategii a výkonnost vašich konkurentů.
Omezení Pallyy
- Žádný bezplatný tarif: Pallyy nenabízí bezplatný tarif. To může být omezením pro uživatele, kteří nechtějí investovat do placeného tarifu.
- Omezená integrace: Pallyy má omezenou integraci s jinými populárními platformami, což může mít vliv na váš pracovní postup na sociálních médiích.
- Složité rozhraní: Někteří uživatelé poukázali na to, že rozhraní Pallyy může být pro začátečníky složité na ovládání.
Ceny Pallyy
- Bezplatný tarif: 0 $ měsíčně, základní funkce
- Prémiový tarif: 18 $ měsíčně, pokročilé funkce jako vlastní doména, platforma pro správu sociálních médií
Hodnocení a recenze Pallyy
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- G2: Není uvedeno
4. Campsite. bio
Campsite.bio je jedinečný a vizuálně atraktivní nástroj pro správu odkazů, který vám umožňuje vytvořit personalizovanou vstupní stránku s kolekcí vašich odkazů. Je vybaven různými možnostmi přizpůsobení, které vám umožní sladit vaši stránku s odkazy s identitou vaší značky.
Od jedinečného odkazu v biografii vašeho profilu na Instagramu až po centralizované centrum pro veškerý váš online obsah – Campsite.bio nabízí funkce pro správu obsahu, díky nimž je jednou z nejlepších alternativ Linktree.
Nejlepší funkce Campsite.bio
- Neomezený počet odkazů: Na svou úvodní stránku můžete přidat tolik odkazů, kolik potřebujete. Tato funkce vám umožňuje sdílet veškerý váš obsah bez jakýchkoli omezení.
- Integrace sociálních médií: Integrujte různé platformy sociálních médií, abyste mohli svůj obsah snadno sdílet napříč různými kanály.
- Podrobné analytické údaje: Získejte komplexní analytické údaje, které vám poskytnou přehled o kliknutích na vaše odkazy a chování publika.
Omezení bio profilu
- Omezená bezplatná verze: Campsite.bio nabízí bezplatnou verzi s omezenými funkcemi a možnostmi přizpůsobení. Uživatelé, kteří chtějí využít plný potenciál tohoto nástroje, si musí zvolit placený tarif.
- Žádná týmová spolupráce: Na rozdíl od jiných nástrojů Campsite.bio nenabízí funkce pro týmovou spolupráci, což může být nevýhodou pro větší organizace s více tvůrci obsahu.
Ceny Campsite.bio
- Bezplatný tarif: 0 $
- Pro plán: 7 $ měsíčně
- Plán Pro+: 24 $ měsíčně
Campsite. bio hodnocení a recenze
- Není uvedeno na G2 a Capterra
5. Tap. bio
Dynamická alternativa Linktree, která tvůrcům obsahu umožňuje plně využít jejich profil na Instagramu. Nástroj bio vám umožňuje proměnit váš profil na Instagramu v sérii příběhů, kde můžete sdílet více odkazů.
Tap. bio vyniká svým systémem založeným na kartách, který vám umožňuje vytvářet samostatné karty pro různé typy obsahu, z nichž každá má vlastní sadu odkazů. Stránka vytvořená v tomto nástroji je karta. Více stránek vypadá jako Instagram Stories.
Nejlepší funkce Tap. bio
- Systém založený na kartách: Uspořádejte své odkazy do různých kategorií a poskytněte tak svým divákům strukturovanější a uživatelsky přívětivější zážitek.
- Přizpůsobení: Přizpůsobte svou stránku s odkazy estetice vaší značky.
- Integrace Instagram Stories: Propojte přímo jakýkoli příběh ze svého profilu pomocí integrace s Instagram Stories.
Omezení Tap. bio
- Omezená bezplatná verze: Bezplatná verze je omezená. Abyste mohli plně využívat výhody tohoto nástroje, je nutné si pořídit placený tarif.
- Žádná podpora QR kódů: Žádná podpora QR kódů omezuje přístup vašeho publika k vašemu obsahu.
Ceny Tap. bio
- Základní tarif: 0 $ měsíčně
- Stříbrný tarif: 5 $ měsíčně
- Zlatý tarif: 12 $ měsíčně, nabízí všechny funkce a přednostní podporu
Tap. bio hodnocení a recenze
- Není uvedeno na G2 a Capterra
6. Linkin. bio od Later. com
Linkin. bio od Later. com je další účinná alternativa Linktree, která transformuje váš profil na Instagramu na klikatelnou, odesílatelnou a plně optimalizovanou vstupní stránku.
Linkin. bio je známý svou integrací s e-commerce, která umožňuje firmám propojit své příspěvky na Instagramu přímo s produkty nebo stránkami na jejich webových stránkách.
Tato platforma je vynikajícím nástrojem pro firmy, které chtějí zvýšit návštěvnost a prodej ze své stránky na Instagramu.
Kromě Linkin. bio nabízí Later. com také několik AI nástrojů pro správu sociálních médií, jako je generátor hashtagů, generátor popisků atd., které tvůrcům pomáhají rychle psát pomocí AI.
Nejlepší funkce Linkin. bio od Later. com
- Integrace e-commerce: Propojte své příspěvky na Instagramu s produkty nebo stránkami na svém webu – poskytněte svým divákům plynulý nákupní zážitek
- Nakupovatelné galerie: Vytvářejte nakupovatelné galerie, které firmám umožňují prezentovat své produkty a služby atraktivním a estetickým způsobem.
- Analytika: Získejte cenné informace o chování svého publika a sledujte kliknutí na odkazy pomocí podrobné analytiky Linkin. bio.
Omezení Linkin. bio by Later. com
- Žádná bezplatná verze: Na rozdíl od jiných alternativ v tomto seznamu Linkin. bio nenabízí bezplatnou verzi. To může být omezením pro firmy s omezeným rozpočtem.
- Vyšší cenové plány: Cenové plány Linkin. bio jsou vyšší než u jiných nástrojů pro správu odkazů, což může malé podniky odradit od jejich používání.
Ceny Linkin. bio od Later. com
- Základní tarif: 25 $ měsíčně, základní funkce
- Růstový plán: 45 $ měsíčně, další funkce, jako je plánování odkazů a možnosti přizpůsobení
- Pokročilý tarif: 80 $ měsíčně, prémiové funkce jako galerie s možností nákupu a analytika
Hodnocení a recenze Later.com
- Capterra: 4,5/5 (více než 370 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
7. Lnk. bio
Lnk. bio je komplexní nástroj pro odkazování v biografii, který byl vyvinut s primárním cílem maximalizovat potenciál vaší biografie na Instagramu.
Vytvořte si vlastní mikrostránku s více odkazy, díky které bude mít vaše publikum snadný přístup ke všem vašim důležitým obsahům.
Díky jednoduchému rozhraní a rozsáhlým možnostem přizpůsobení je Lnk. bio vynikající volbou pro jednotlivce, influencery i firmy.
Nejlepší funkce Lnk. bio
- Vlastní mikrostránka: Vytvořte si vlastní mikrostránku s více odkazy, která vašemu publiku usnadní přístup k vašemu obsahu.
- Plánování odkazů: Naplánujte si pomocí funkce plánování odkazů Lnk. bio, kdy se vaše odkazy budou zobrazovat a kdy zmizí. To je obzvláště užitečné pro časově omezené propagační akce nebo události.
- Vlastní URL adresy: Přizpůsobte URL adresu své stránky s odkazy tak, aby odpovídala vaší značce nebo obsahu, což vašemu publiku usnadní zapamatování a přístup.
- Není třeba zakládat účet: Na rozdíl od jiných nástrojů v tomto seznamu Lnk. bio nevyžaduje zakládání účtu. Stačí se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů z Instagramu a můžete začít.
- Jednorázová platba: Kromě předplatných plánů nabízí Lnk. bio také možnost jednorázové platby u vybraných plánů.
Omezení Lnk. bio
- Omezená bezplatná verze: Lnk. bio nabízí bezplatnou verzi, která umožňuje přidat odkaz do biografie, ale má omezené možnosti přizpůsobení a funkce. Uživatelé, kteří chtějí mít větší kontrolu nad svou stránkou s odkazy, se možná budou muset rozhodnout pro placený tarif.
- Žádné analytické údaje: Lnk. bio neposkytuje žádné analytické údaje ani informace o kliknutích na odkazy nebo chování publika, což může být nevýhodou pro tvůrce obsahu, kteří chtějí pečlivě sledovat jeho výkonnost.
Ceny Lnk. bio
- Bezplatná verze: 0 $
- Mini měsíční: 0,99 $ za měsíc
- Mini – jednorázově: 9,99 $ (jednorázová platba, bez předplatného)
- Jedinečné: 24,99 $ (jednorázová platba, bez předplatného)
Hodnocení a recenze Lnk. bio
- Capterra: Není k dispozici
- G2: Není k dispozici
8. Leadpages
Leadpages je robustní řešení pro správu odkazů, které je více než jen alternativou Linktree. Jedná se o plnohodnotný nástroj pro tvorbu webových stránek, vstupních stránek, vyskakovacích oken a výstražných lišt, který vám umožní vytvořit komplexní online přítomnost.
S Leadpages můžete navrhovat atraktivní a poutavé vstupní stránky plné odkazů, které nasměrují vaše publikum k různým typům obsahu. Díky výkonným analytickým nástrojům, integračním schopnostem a funkcím pro elektronický obchod je Leadpages vynikající volbou pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Leadpages
- Komplexní nástroj pro tvorbu webových stránek: Vytvořte komplexní webové stránky spolu s landing pages a dalšími marketingovými nástroji – vše, co potřebujete k propagaci svého podnikání.
- Více stránek s odkazy: Vytvořte více stránek s odkazy pro různé kampaně nebo propagační akce, což usnadní organizaci vašeho obsahu a sledování výkonu.
- Integrace e-commerce: Proměňte své vstupní stránky v prodejní trychtýř pro vaše produkty nebo služby
- Podrobné analýzy: Získejte cenné informace o chování svého publika díky podrobným analýzám, včetně míry prokliku, míry konverze a dalších údajů.
Omezení Leadpages
- Vyšší náročnost na osvojení: Leadpages je komplexnější nástroj a uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby se seznámili s jeho funkcemi a rozhraním.
- Drahé tarify: Ceny tarifů Leadpages jsou vyšší než u jiných nástrojů pro správu odkazů v tomto seznamu, což je činí méně dostupnými pro malé podniky nebo jednotlivce.
Ceny Leadpages
- Standardní tarif: 49 $ měsíčně, základní funkce a nástroj pro tvorbu úvodních stránek
- Pro plán: 99 $ měsíčně, další funkce, jako jsou vyskakovací okna, online prodej a platby
- Pokročilý plán: Umožňuje vám přizpůsobit si plán a ceny a liší se od firmy k firmě.
Hodnocení a recenze Leadpages
- Capterra: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 210 recenzí)
9. Milkshake. app
Milkshake. app je intuitivní nástroj pro správu odkazů, který vyniká svou jednoduchostí – je určen především pro influencery a blogery na Instagramu.
Jako jedna z alternativ Linktree vám tato platforma umožňuje přeměnit odkaz ve vašem profilu na Instagramu na interaktivní webovou stránku se všemi důležitými odkazy. Nasměrujte své sledující na svůj blog, internetový obchod, nový příspěvek nebo kamkoli jinam, kde je chcete vidět.
Nejlepší funkce aplikace Milkshake.
- Interaktivní tvorba webových stránek: Vytvořte vizuálně přitažlivé a interaktivní webové stránky s více odkazy, které vašim sledujícím usnadní přístup ke všem vašim obsahům na jednom místě.
- Rozhraní typu drag-and-drop: Rychle navrhněte svůj web bez jakýchkoli znalostí programování nebo designu
- Předem navržené šablony: Vytvořte profesionálně vypadající webové stránky během chvilky pomocí snadno použitelných šablon
- Integrace s Instagramem a Snapchatem: Aplikace Milkshake. se hladce integruje s Instagramem a Snapchatem, což vám umožňuje sdílet svůj web přímo na těchto platformách.
Omezení aplikace Milkshake
- Omezené možnosti přizpůsobení: Ačkoli aplikace Milkshake. nabízí různé předem navržené šablony, uživatelé mají omezené možnosti přizpůsobení a nemohou vytvořit plně personalizovanou webovou stránku.
- Žádné analytické údaje: Platforma neposkytuje žádné informace o kliknutích na odkazy ani chování publika.
Ceny aplikace Milkshake
- Navždy zdarma: Aplikace Milkshake. je navždy zdarma a nabízí přístup ke všem funkcím, ale obsahuje vodoznakovou kartu.
- Pro plán: Závisí na vaší lokalitě a pomáhá vám odstranit vodoznak.
Hodnocení a recenze aplikace Milkshake
- Není uvedeno na G2 ani Capterra
10. ShortStack
Proměňte odkaz ve svém profilu na Instagramu v mocný nástroj pro poutavé kampaně, generování potenciálních zákazníků a hlubší interakci s publikem.
Díky komplexní platformě pro digitální marketing mohou firmy vytvářet vstupní stránky, soutěže a dárkové akce. Posuňte svůj marketing na sociálních sítích na novou úroveň díky robustní analytice a hladké integraci ShortStack.
Nejlepší funkce ShortStack
- Komplexní platforma pro digitální marketing: Vytvářejte během několika minut vstupní stránky, soutěže a nástroje pro generování potenciálních zákazníků
- Pokročilá analytika: Získejte cenné informace o chování vašeho publika, včetně míry prokliku a konverze.
- Integrace e-commerce: Proměňte své stránky s odkazy v prodejní kanál pro vaše produkty nebo služby
Omezení ShortStack
- Náročná křivka učení: Podobně jako Leadpages má ShortStack náročnější křivku učení a uživatelé mohou potřebovat čas, aby se seznámili se všemi jeho funkcemi.
- Drahé tarify: Ceny tarifů ShortStack jsou vyšší, což je činí méně dostupnými pro malé podniky nebo jednotlivce.
Ceny ShortStack
- Obchodní plán: 99 $ měsíčně
- Pro plán: 249 $ měsíčně
Hodnocení a recenze ShortStack
- Capterra: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Další nástroje pro správu obsahu
Zatímco nástroje jako Linktree, Leadpages a ShortStack dominují na poli správy odkazů, existují i jiné, stejně výkonné nástroje pro správu obsahu. Jedním z nich je ClickUp, komplexní platforma pro správu projektů, která nabízí různé funkce pro plánování a rozvrhování obsahu.
ClickUp
ClickUp je výkonný nástroj typu „vše v jednom“, který pomáhá týmům plánovat, organizovat a provádět jejich práci. Vyniká působivou sadou funkcí a integrací, díky čemuž je univerzálním řešením pro správu všech druhů obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
1. ClickUp AI
S ClickUp AI můžete během několika minut psát popisky, biografie a další obsah pro sociální sítě. Tato praktická funkce vám umožní vytvářet poutavé texty, které osloví vaše publikum a pomohou zvýšit zapojení a dosah vašich příspěvků.
2. ClickUp Docs
Pomocí funkce Doc view v ClickUp můžete vytvářet neomezené množství dokumentů, wiki a znalostních bází. ClickUp Docs vám také umožňuje spolupracovat v reálném čase a sdílet dokumenty veřejně, aniž byste se museli přihlašovat! To se může hodit pro sdílení dlouhých obsahů s vašimi sledujícími.
Zobrazení kalendáře je nezbytnou funkcí pro plánování obsahu, která vám umožňuje vizualizovat plán obsahu a rychle jej upravovat. Získejte chronologický přehled o plánovaném obsahu, který vám pomůže zajistit konzistentní zveřejňování a včasné doručení.
4. Šablony ClickUp:
ClickUp nabízí řadu šablon kalendáře obsahu, které zefektivní proces tvorby a organizace obsahu. Tyto předem připravené struktury lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám a výrazně tak zkrátit čas strávený nastavováním nových projektů nebo úkolů.
Omezení ClickUp
- Náročnost osvojení: Vzhledem k rozsáhlým funkcím může osvojení ClickUp zabrat nějaký čas. Jakmile se však s ním naučíte pracovat, stane se neocenitelným nástrojem pro správu obsahu.
Ceny ClickUp
- Bezplatný tarif: 0 $ měsíčně
- Neomezený tarif: 7 $ za uživatele za měsíc
- Obchodní plán: 12 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (více než 3800 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
Vytvářejte, propagujte a komunikujte pomocí správného nástroje pro správu odkazů
Uživatelsky přívětivý a přizpůsobitelný nástroj pro správu odkazů je nezbytný pro zvýšení vaší online přítomnosti. Ačkoli Linktree může být pro mnohé jasnou volbou, prozkoumejte i jiné možnosti a najděte tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Ať už se rozhodnete pro nástroj s jednoduchým rozhraním, jako je Milkshake. app, nebo komplexní platformu, jako je ClickUp, ujistěte se, že je v souladu s vaší strategií obsahu a pomáhá vám dosáhnout vašich cílů.
Se správným nástrojem pro správu odkazů můžete maximalizovat potenciál svého profilu na Instagramu a zvýšit návštěvnost svého obsahu.
Začněte spravovat svůj obsah na sociálních sítích pomocí ClickUp zdarma.