От 6 инструмента до 1: Как Path8 Productions спести време и намали разходите за приложения

Развитието на малък бизнес рядко е ясен, линеен процес. Обикновено това се случва случайно.

Поемате един проект, след това друг и изведнъж вече не сте просто фрийлансър.

За Пат Хендерсън, основател на базираната в Бостън компания path8 Productions, преходът към пълноценна агенция за видеопродукция донесе скрита цена: разрастване на инструментите.

За да отговори на търсенето, Path8 се наложи да се справя с огромен и несъгласуван набор от технологии. Те използваха SmartSheet за управление на проекти, Toggl за отчитане на работното време, Dropbox Paper за документи и Slack за комуникация. Инструментите се натрупваха, но ефективността намаляваше.

Ето как Path8 излезе от „хамстерското колело“, консолидира технологичния си стек в ClickUp и си върна седмицата.

Проблемът с „Франкенщайнския“ технологичен стек

Когато един екип работи на високи обороти, често се купува софтуер, за да се реши по един неотложен проблем наведнъж. Резултатът? Мрежа от приложения, които отказват да комуникират помежду си.

Най-голямата пречка за Path8 беше разминаването между мястото, където се планираше работата, и мястото, където всъщност се провеждаха разговорите.

С разрастването на бизнеса просто добавях инструменти. Планирахме проектите си в SmartSheet, но никой от екипа не проверяваше SmartSheet. Хората просто пишеха в Slack: „Ей, докъде стигнахме с това?“ Така че трябваше да актуализираме нещата на две места.

Тъй като тези отделни списъци и инструменти за проследяване не можеха да комуникират помежду си, екипът се налагаше да управлява изолирани откъслеци от информация, което правеше почти невъзможно синхронизирането на работния процес без постоянни ръчни актуализации.

Това двойно въвеждане на данни достигна своя пик по време на мащабен проект с 30 видеоклипа, който доведе старите инструменти на Path8 до предела на възможностите им. Обхватът на работата беше просто твърде голям и сложен, за да бъде управляван ефективно в SmartSheet.

Препятствието Slack: преодоляване на лоялността към приложението

Преходът към нови инструменти обикновено се проваля, когато екипите отказват да се разделят с любимите си приложения за комуникация.

Когато Пат осъзна, че екипът се нуждае от единен източник на информация, ClickUp беше очевидният избор. Единствената голяма пречка пред внедряването? Лоялността на екипа към Slack.

Най-важното за мен беше Slack. Slack беше страхотен. Екипът ни обожава Slack. Аз си мислех, че можем да използваме ClickUp за управление на проекти, но ще продължим да използваме Slack, защото всички го обичат. А когато влязох в ClickUp и видях чата, си казах: „Добре, това всъщност е Slack. Можем да се справим с това.“

Какво наистина промени играта? Те не се наложи да жертват историята си или културата на екипа си, за да направят прехода.

Екипът успя да импортира всичко от Slack: импорти, канали и разговори, включително и малките емоджи реакции. 💪🏽

Работете по-умно: Управление на над 50 проекта

Консолидирането на инструментите им не само спести пари от абонаментни такси.

Това коренно промени обема на работа, с който този малък екип можеше да се справи. Вместо да търсят заданията в едно приложение, да намират отчетите за времето в друго и да питат за актуализации в трето, Path8 централизира всичко. Чуйте го от екипа. 👇🏼

Ставане „AI-native“: Без крива на обучение

Технологичният свят е обсебен от изкуствения интелект, но за собственик на малък бизнес, фокусиран върху видеопродукцията, овладяването на сложни AI команди не е реалистично.

Подходът на Пат към изкуствения интелект беше изцяло прагматичен.

Признавам, че съм на много ниско ниво. Докато не си взех ClickUp, нямах приложение с изкуствен интелект на телефона си.

Вместо да използва външни AI инструменти, Пат използва вътрешния AI на ClickUp, за да реши един много конкретен оперативен проблем: отговарянето на повтарящи се въпроси на екипа.

Той създаде AI агент, който да служи като вътрешна база от знания на компанията. След това създаде специален канал за директни съобщения, чрез който екипът да взаимодейства с него, като гальовно нарече бота „Г-н Системи“.

Сега, когато член на екипа има въпрос относно процес или работния поток, той просто изпраща лично съобщение до Mr. Systems. Ботът незабавно извлича правилния отговор директно от фирмената документация, като напълно изважда Пат от веригата и елиминира ежедневните „прекъсвания“ в графика му.

Как да повторите успеха на Path8: 5 бързи примера за ClickUp

Не се нуждаете от бюджет на корпоративно ниво, за да консолидирате технологичния си стек и да изградите високоефективно работно пространство.

С ClickUp Small Business Suite можете да възпроизведете точно стратегията на Path8, за да създадете свой собствен централизиран команден център.

Ето как да създадете рационализиран работен процес, ориентиран към добавената стойност, за вашия екип:

1. Дайте възможност на екипа си с AI агенти

Започнете със стандартните оперативни процедури (SOP) и уики страниците на вашата компания. С Agents в ClickUp можете да ги превърнете в интерактивни бази от знания за самообслужване.

Използвайте Agent Builder, за да опишете нуждите си на прост английски език и да създадете персонализиран агент, който да работи директно във вашето работно пространство. Или активирайте агентите за отговори на базата на контекста във вашето работно пространство.

Когато член на екипа има въпрос относно даден процес, той може просто да изпрати лично съобщение на агента, за да получи точен и незабавен отговор, извлечен директно от вашите вътрешни документи. Това дава възможност на екипа ви да намира информация самостоятелно и спестява ценно време на ръководството.

2. Ускорете производителността с контекстуална изкуствена интелигентност

Освен самостоятелните агенти, истинската сила на Small Business Suite се крие във вграждането на ClickUp Brain точно там, където се извършва вашата работа.

Вместо ръчно да превъртате дълги низове, за да се информирате, можете незабавно да генерирате актуализации чрез изкуствен интелект в рамките на отделните задачи, за да видите точно какво се е променило, докато сте били отсъствали.

Можете дори да обобщите тези данни, за да генерирате обобщения на високо ниво директно в таблата за управление на проекти и изгледите на списъци, като по този начин давате на ръководството ясна представа за състоянието на цялото портфолио за секунди. Ако някога изгубите следите на конкретен файл или разговор, Enterprise Search, задвижван от изкуствен интелект , ви позволява да намерите точно това, от което се нуждаете, сред всичките си задачи, документи и чатове, като задавате въпроси по естествен начин.

Накрая, можете да превърнете разговорите си в незабавни задачи за действие с AI Notetaker, който обобщава срещите ви и автоматично извлича ключовите изводи в готови за изпълнение задачи.

Всяка разговор, действие и задача може да бъде намерена с помощта на AI в ClickUp

3. Свържете чата директно с работата си

Да поддържате идеална координация в екипа си не е невъзможна задача! Всичко, което трябва да направите, е да пренесете разговорите там, където се намират реалните резултати.

Чрез интегрирането на ежедневната ви комуникация в ClickUp Chat, всяко съобщение, бърза актуализация и запис на екрана се свързват с съответната задача.

Това гарантира, че всеки, който се включи в проекта, може незабавно да прочете историята и да разбере контекста, като по този начин се елиминира необходимостта от препращане към различни приложения за съобщения, за да се намери липсваща информация.

4. Проектирайте автоматизирана проектна тръба

Искате ли да създадете визуален, автоматизиран работен процес, който лесно се мащабира до десетки едновременни проекти?

Започнете с картографиране на точните си оперативни фази, като използвате персонализирани статуси (като „Сценарий“, „В редактиране“ или „Преглед от клиента“). След това използвайте изглед на таблото на високо ниво в задачите на ClickUp, за да може ръководството да прецени незабавно състоянието на всеки проект с един поглед.

Накрая, добавете автоматизации, така че когато дадена задача премине в нов статус, съответният член на екипа да бъде автоматично назначен и уведомен, което гарантира безпроблемно предаване на задачите.

Ето пример за работен процес в продажбите в действие. 🧰

5. Унифицирайте операциите с вградено проследяване на времето

Следете как прекарвате времето си с ClickUp Time Tracking

С вградената в платформата ClickUp функция за отчитане на работното време вашите служители и фрийлансъри могат да регистрират часовете си директно в задачите, които активно изпълняват.

Тази безпроблемна интеграция предоставя изключително точни данни за планиране на капацитета, опростява фактурирането на клиентите и гарантира, че всяка минута упорита работа се отчита в единен централен хъб.

Заключение: Спрете да играете на „софтуерен превключвател“

За един малък екип, който иска да постигне резултати, надхвърлящи възможностите му, губенето на часове в превключване между различни софтуери не е опция.

Path8 Productions доказа, че разрастването на вашия бизнес не трябва да означава просто натрупване на все повече приложения.

Като се отърваха от своя „Франкенщайнски“ технологичен стек и консолидираха 6 несвързани инструмента в 1, те изградиха опростен, задвижван от изкуствен интелект хъб, който поема тежките задачи.

Сега рутинната работа е автоматизирана, екипът е напълно синхронизиран и Пат най-накрая може да се върне към това, в което наистина е най-добър: създаването на невероятни видеоклипове!