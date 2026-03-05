Работата в агенциите се основава на повтарящи се системи.

Стартирането на кампании, отчитането пред клиенти, обратната връзка, разпределянето на задачи и проследяването на резултатите следват определени модели. Въпреки това по-голямата част от тази работа все още се управлява ръчно чрез разпръснати инструменти, нишки и табла.

С нарастващите очаквания на клиентите и намаляващите маржове, ръчната координация вече не е достатъчна.

В това ръководство разглеждаме как да създадете AI агенти за управление на агенции, за да оптимизирате изпълнението на проекти, отчитането и комуникацията с клиенти.

Ще научите как да проектирате, внедрявате и мащабирате AI агенти във вашите работни процеси и как инструменти като ClickUp AI агенти могат да ви помогнат да превърнете ежедневните операции на агенцията в автономни, добре организирани системи.

Какво представляват AI агентите за управление на агенции?

AI агентите за управление на агенции са автономни цифрови сътрудници, които наблюдават работните процеси, интерпретират контекста и предприемат действия по проектите, отчетите и операциите с клиенти на вашата агенция.

Тези AI агенти използват обработка на естествен език и машинно обучение, за да разбират инструкции и да се учат от поведението на потребителите. Това означава, че те не просто чакат команди. Те наблюдават работата, докато тя се извършва, и се намесват, когато е необходимо да се предприемат действия, без човешка намеса.

В една модерна агенция можете да използвате AI агенти за следните задачи:

Проследявайте напредъка на проекта и отбелязвайте рисковете при доставката

Превърнете обратната връзка от клиентите в структурирани задачи

Генерирайте автоматично отчети за кампании или резултати

Насочвайте заявките към подходящите екипи

Открийте закъснения, пречки или промени в обхвата на проекта на ранен етап

Защо агенциите трябва да използват AI агенти

Ето как вашата агенция може да се възползва от AI агентите:

По-бързи времена за отговор : Автономните AI агенти могат да отговарят на рутинни запитвания от клиенти, да предоставят актуализации на статуса, като се позовават на данни от проекти в реално време, да проследяват чакащи одобрения и да потвърждават ревизии от клиенти – всички видове транзакционна комуникация, които не изискват непременно човешко участие.

По-умно разпределение на ресурсите : AI агентите разпределят интелигентно натоварването между членовете на екипа и проектите въз основа на индивидуалния капацитет, набор от умения и важността на проекта, като по този начин гарантират навременна доставка на клиента и оптимално разпределение на ресурсите.

Намалени грешки: Пропуснати срокове, забравени предавания и пропуснати одобрения стават твърде чести, когато членовете на екипа се занимават едновременно с няколко клиента — агентите Пропуснати срокове, забравени предавания и пропуснати одобрения стават твърде чести, когато членовете на екипа се занимават едновременно с няколко клиента — агентите автоматизират работните процеси като маршрутизиране, одобрение и актуализиране на статуса, като не оставят място за ръчни неефективности.

По-бързо въвеждане: Агентите ускоряват работата на вашия екип, като автоматизират повтарящи се задачи по въвеждането, като генериране на структури на проекти, попълване на шаблони за задачи, инструктиране на нови клиенти и изпращане на документация за приемане.

Освобождава времето на служителите : Когато служителите не са заети с координационни и административни задачи, те могат да се съсредоточат върху резултатите и работата, която действително изисква тяхната стратегическа експертиза.

Информирано вземане на решения : Агентите могат да анализират данни от проекти в реално време, големи електронни таблици и базата от знания на вашата компания, за да изведат на преден план информация, която ви помага да вземете по-бързи и по-информирани решения.

Подобрено клиентско преживяване: Когато клиентите получават навременни актуализации и не се налага сами да проследяват статуса, те са по-доволни и много по-малко вероятно е да потърсят другаде.

Стъпка по стъпка ръководство: Как да създадете AI агенти за управление на агенции

Сега нека разберем как да създадете и внедрите свои собствени AI агенти в агенция:

Стъпка 1: Идентифицирайте повтарящите се работни процеси в агенцията

Какво искате да постигнете с AI агентите?

Искате ли да намалите времето за отговор на клиенти или да съкратите административните разходи? Или искате екипът ви да се фокусира повече върху стратегическата работа?

Разгледайте ежедневните работни процеси в агенцията, които са свързани с тези цели. Това са работни процеси, които:

Отнемайте по-голямата част от времето на екипа си, т.е. отчитане на статуса, проследяване на одобренията и комуникация с клиенти.

Често се забавяте поради зависимост от човешкия фактор, т.е. чакащи одобрения, предаване на задачи

Следвайте един и същ повтарящ се модел във всеки проект, т.е. контролни списъци за назначаване, седмични отчети и проследяване на фактури.

Не се изисква стратегическа преценка за изпълнение, т.е. въвеждане на данни, възлагане на задачи и напомняния за крайни срокове.

Това са вашите най-добри кандидати за автоматизация. Дайте приоритет на работните процеси, които могат да донесат незабавни резултати с минимална настройка.

🚀 Предимство на ClickUp: Използвайте ClickUp Brain, за да идентифицирате работните процеси, които могат да се възползват най-много от автоматизацията с агенти. Тъй като ClickUp Brain работи в конвергентна AI работна среда, той има контекстуално разбиране за вашите работни процеси, задачи, срокове и дейности на екипа. BrainGPT ще изброи работните процеси на агенцията, които могат да бъдат автоматизирани безпроблемно в работната среда на ClickUp. ClickUp Brain разбира и запомня данните от работното пространство, за да предлага контекстуална информация.

Стъпка 2: Начертайте текущия си работен процес

Документирайте работните процеси, които AI агентите ще автоматизират от начало до край. Включете заинтересованите страни и членовете на екипа, които действително изпълняват тези процеси всеки ден. Това ще направи картографирането на процесите по-точно и ще ви помогне да очертаете:

Последователни задачи, които съставляват процеса

Как стартира проектът, обхватът на работата и критериите за отбелязване на задачите като изпълнени

Как се прехвърлят данни между стъпките и различните инструменти

Роли и отговорности на всеки член на екипа, участващ в процеса

Неефективност в съществуващия процес, т.е. забавяния в предаването, прекъсвания в комуникацията

Когато клиентите имат сериозни оплаквания или ескалации

Повтарящи се, лесни задачи, които отнемат време, но все още се изпълняват ръчно

Не забравяйте, че агентите са толкова добри, колкото и процесите, които стоят зад тях. Без тази яснота вие добавяте слой на сложност, който може да доведе до повече неефективност и прекъсвания, отколкото в началото.

🚀 Предимство на ClickUp: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да създадете визуална карта на работните процеси във вашата агенция. Можете също да използвате ClickUp Brain в Whiteboards и да вградите документи, задачи, връзки, препратки и бележки, създавайки едно единно свързано пространство за всички ваши процеси на мислене. С Whiteboards можете да: Маркирайте членовете на екипа, за да получите разяснения или мнения по конкретни стъпки.

Използвайте свободно рисуване, за да отбележите проблемните места или да маркирате алтернативни пътища, предложени от вашия екип.

Превърнете грубите идеи в реализуеми проекти, използвайки вградения AI, който превръща идеите директно в задачи.

Съхранявайте всички отзиви на заинтересованите страни, диаграми на работните процеси и бележки за процесите на едно място. Използвайте един от предварително създадените шаблони, за да начертаете ясен план за вашия процес. Начертайте процесите си за автоматизация в ClickUp Whiteboards

Стъпка 3: Определете ролята и целите на агента

Определете точните отговорности на всеки агент, който искате да включите в процеса си. Ясно определените роли позволяват на AI агентите да вземат решения в рамките на разрешените граници, като осигуряват по-висока точност и гарантират спазването на оперативните насоки на вашата агенция.

За всеки агент определете:

Дефиниране Какво да направите Пример Роля и личност на агента Създайте персона, която определя как агентът комуникира, се държи и каква е неговата роля. Агент за регистриране на клиенти, агент за отчитане, агент за проследяване на одобрения Основни отговорности Определете конкретните отговорности на всеки агент Агентът за привличане на клиенти ще генерира структури на проекти, ще разпределя задачи и ще изпраща документация за приемане на нови клиенти. Параметри на паметта Определете как агентът използва краткосрочната и дългосрочната памет Краткосрочна памет за текущото взаимодействие с клиента Дългосрочна памет за исторически данни за проекти, модели на комуникация в миналото и предишни разрешени проблеми на клиенти Нива на автономност Решете дали агентът да работи напълно независимо или да изисква одобрение от човек за определени действия. Ескалиране на необичайни клиентски запитвания към отговорника за акаунта Предпазни мерки Определете ограничения, за да се уверите, че агентът действа в рамките на етичните и организационните граници. Никога не споделяйте данни за клиенти между акаунти и не изпращайте външни съобщения без одобрение. Показатели за успех Определете дефиницията за успех Въвеждането се извършва в рамките на 24 часа, без да са необходими ръчни последващи действия.

🔔 Не забравяйте: Ще ви са необходими няколко специализирани агенти, за да автоматизирате напълно работния процес на AI агента. Очакването, че един-единствен автономен агент ще се справи с всичко, води до хаотични резултати.

Съсредоточете се върху създаването на агенти с ограничени функции, които изпълняват конкретни задачи изключително добре. Тези агенти работят последователно един с друг, за да изпълняват безпроблемно целия работен процес от начало до край.

📌 Пример: Представете си, че управлявате разрастваща се агенция за дигитален маркетинг, която управлява едновременно няколко клиентски кампании. Вместо да разчитате изцяло на проектните мениджъри да координират всичко ръчно, вие внедрявате три специализирани AI агента. Всеки агент се фокусира върху ясно дефинирана оперативна цел и изпълнява задачите си в рамките на собствения си обхват:

Агентът за привличане на клиенти: Когато се регистрира нов клиент, този агент генерира структурата на проекта, създава списъци със задачи въз основа на пакета от услуги, определя собственици и автоматично изпраща формуляри за регистрация и документи за стартиране.

Агентът за отчитане: Този агент наблюдава таблата за кампании, събира данни за ефективността на различните платформи и подготвя седмични или месечни обобщения за клиенти с акцент върху напредъка, рисковете и следващите стъпки.

Агентът за обратна връзка и одобрение: Когато клиент остави коментар в имейл, чат или проектна нишка, този агент записва обратната връзка, преобразува я в структурирани задачи, възлага ги на подходящите членове на екипа и проследява статуса на одобрението до приключването.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp предлага Super Agents, проектирани да изпълняват тесни функции изключително добре. За управлението на проекти в агенцията разполагате с агенти като: Проектен мениджър, StandUp мениджър, Статус репортер и Мениджър по приоритети, като всеки от тях изпълнява една конкретна функция в рамките на един и същ работен процес. Ролята и обхватът на всеки агент са ясно определени. StandUp Manager просто събира и споделя актуализации за екипа. Той не се занимава с приоритети или пречки. Това е работата на Priorities Manager. Това разделение е това, което поддържа системата чиста и надеждна. Създавайте и персонализирайте тези агенти по всякакъв начин, от който вашата агенция се нуждае. Просто опишете какво искате агентът да прави и ClickUp ще го създаде. Настройте AI-задвижвани съотборници, които да се справят с адаптивни, многоетапни работни процеси с пълен контекст, използвайки ClickUp Super Agents.

За да видите как работи, гледайте това видео за това как ClickUp използва Super Agents 👇

Стъпка 4: Изберете източниците на данни

Нужни са ви качествени и релевантни данни, за да може агентът да разсъждава, действа и предоставя точни резултати. За агенция това обикновено означава свързване на:

CRM за подробности за клиенти, история на комуникацията и състояние на акаунта

Инструмент за управление на проекти за данни за задачи и крайни срокове

Инструменти за имейл и съобщения за комуникационния контекст

Спредовски таблици или инструменти за отчитане на данни за производителност и фактуриране

Вътрешни документи или Google Docs за насоки и шаблони за процесите

Идентифицирайте източниците на данни, необходими на вашия агент, за да изпълни определената му задача, и свържете тези източници на данни, за да осигурите безпроблемен поток на данни между системите.

📌 Пример: Ако агентът за набиране на клиенти трябва да изпълни цялата последователност от стъпки за набиране, той ще се нуждае от достъп до вашата CRM система (данни за клиенти), инструмент за управление на проекти (генериране на структури на задачи) и електронна поща (изпращане на документация за приемане) в една автоматизирана последователност.

Освен това, положете съзнателни усилия да проверите данните си чрез тези основни проверки. В крайна сметка, AI агентите са толкова мощни, колкото и данните, с които се захранват:

Почистете и структурирайте данните си: Премахнете несъответствията, грешките, дублиранията и пристрастията, за да се уверите, че основната невронна мрежа на агента се учи от релевантни данни с високо качество.

Маркирайте данните си: Анотирайте данните, за да помогнете на агента да разбере контекста и намерението, т.е. обхвата на работата, резултатите, които трябва да бъдат предоставени на клиента.

Внедрете RAG (Retrieval-Augmented Generation): Позволете на вашия агент да извлича точна и актуална информация от вашата база от знания в реално време, без да го преобучавате всеки път.

Задайте разрешения за достъп: Определете достъпа до центъра за знания и източниците на данни, т.е. агентът за брифинги не се нуждае от достъп до данни за фактуриране.

Също така, с помощта на ClickUp Docs, създайте централизирана база от знания, която съдържа всичко необходимо за работата на агента. Мислете за нея като за мозъка на агента. Тя трябва да включва вашите стандартни оперативни процедури, шаблони за комуникация с клиенти, указания за проекти, исторически данни и специфични за вашата агенция правила.

Съхранявайте всичките си данни на една платформа за по-бързи и ефективни резултати с ClickUp Docs.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp за творчески агенции предлага централизирано работно пространство за събиране, управление и съхранение на всички данни за вашите проекти, комуникация с клиенти, дейности на екипа, обратна връзка и напредък в работата на едно място. Централизирайте дейността на вашата агенция с ClickUp Creative Agencies. ClickUp ви позволява да събирате данни за клиенти с над 20 персонализирани полета и да визуализирате напредъка на проектите с персонализирани джаджи за фактури, напомняния за плащания, специални заявки и др. Можете също да записвате идеи, протоколи от срещи и стандартни оперативни процедури в ClickUp Docs с достъп за съвместна работа в реално време и да каните външни заинтересовани страни, като клиенти, да допринесат директно. ClickUp Super Agents събират данни от вашата работна среда ClickUp на живо, което ви освобождава от риска от несъвместими или остарели данни, които влияят на решенията на агентите. С всичките ви данни централизирани в ClickUp, Super Agents могат: Получавайте информация за проектите в реално време, без никой да трябва да извлича ръчно отчети.

Задействайте работните процеси автоматично, когато се променят статуса на задачите, крайните срокове или приоритетите.

Автоматично актуализирайте статуса на проектите в хода на работата

Отбелязвайте рискове, забавяния или конфликти в капацитета, преди те да повлияят на доставката.

Препращайте незабавно обратната връзка, одобренията и заявките на клиентите към подходящия член на екипа.

Стъпка 5: Проектиране на подсказки и действия

Вашите указания оформят мисленето на агента. Те изясняват ролята на агента, процеса на мислене, действията, които се очаква да предприеме, и формата на резултатите.

Използвайте маркировки или XML тагове, за да организирате ясно системните си подсказки:

#Роля: Определете кой е агентът

#Цел: Определете какво трябва да бъде постигнато

#Ограничения: Задайте ограничения, за да предотвратите халюцинации или неразрешени действия, т.е. докладвайте само за задачи, маркирани като завършени, и никога не споделяйте вътрешни бележки на екипа с клиенти.

#Формат на изхода: Посочете необходимия формат, за да гарантирате предвидими, структурирани отговори, т.е. JSON схема или фиксиран шаблон за имейл, който агентът попълва.

#Примери: Предоставете примерни входни данни и очаквани резултати, за да насочите поведението на агента, така че той да знае точно какво е доброто.

#Цикъл на разсъждение: Определете последователността на мислене, която агентът следва, преди да действа, т.е. проверка на състоянието на задачата, проверка на критериите за завършване, изготвяне на обобщение, отбелязване на изключения, след което изпращане.

Ето как изглежда добре структуриран промпт за агент за отчитане на състоянието на агенцията: #Роля: Вие сте агент за отчитане на статуса на клиенти за агенция за дигитален маркетинг. #Цел: Всеки петък събирайте всички задачи, маркирани като изпълнени през текущата седмица, обобщавайте напредъка спрямо графика на проекта и изготвяйте актуализация на състоянието за клиента. #Ограничения: Включвайте само задачи, маркирани като изпълнени. Не споменавайте вътрешни дискусии на екипа, вътрешни пречки или подробности за бюджета. Не изпращайте доклада без одобрение от ръководителя на сметката. #Формат на изхода: Напишете кратко имейл с актуализираната информация. Включете: проекти, актуализирани през тази седмица, процент на изпълнените етапи и приоритети за следващата седмица. #Цикъл на разсъждения: Проверете състоянието на задачите във всички активни проекти, идентифицирайте изпълнените задачи, сравнете ги с етапите на проекта, напишете обобщение, отбележете всичко, което не е завършено, за преглед от ръководителя на сметката, след което го поставете в опашката за изпращане.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain ви позволява да създавате супер агенти, които изпълняват целия ви работен процес, използвайки подсказки на естествен език. Просто опишете агента, който искате, и BrainGPT го генерира. Създаване на супер агенти с ClickUp Brain Не създавайте обаче AI агент в изолация. Използвайте ClickUp Docs, за да изготвите и усъвършенствате инструкциите за агентите си. Тук можете да си сътрудничите с екипа си в реално време, за да откриете пропуски, предложите промени и се съгласувате по отношение на ограниченията, а след това да въведете окончателните инструкции в Brain, за да създадете агента.

Стъпка 6: Обучете и тествайте AI агента

Винаги прилагайте подхода „пълзи, ходи, тичай“, когато интегрирате AI агенти във вашия работен процес:

Crawl: Започнете с агент с една цел за задачи с голям обем и ниска степен на риск, например изпращане на седмични имейли с актуализации на състоянието или маркиране на просрочени задачи в клиентските акаунти.

Разходка: Въведете координация между два агента в свързан работен процес, т.е. агентът за проследяване на одобренията предава потвърдените одобрения на агента за възлагане на задачи.

Изпълнение: Разгърнете напълно координирана система от агенти, която се занимава с целия процес, т.е. приемане на задание от нов клиент от начало до край, с напълно структуриран проект и назначени членове на екипа.

Наблюдавайте къде агентът работи според инструкциите, задачите, при които се нуждае от подтикване, тригерите за ескалация, процента на завършени задачи и случаите на пълен провал.

Използвайте това като отправна точка при наблюдение на ефективността на агентите 👇

Параметър за тестване Пропусни Неуспех Точност на резултатите Агентът генерира правилни резултати от данни на живо от проекта. Агентът попълва липсващите данни с предположения, вместо да ги маркира. Спазване на ограниченията Агентът никога не споделя вътрешни бележки в резултатите, предназначени за клиенти. Агентът извлича данни от различен клиентски акаунт поради разлика в етикетирането. Логика на маршрутизиране Агентът незабавно ескалира неясните заявки на клиенти към отговорника за сметката. Агентът се опитва да разреши самостоятелно заявка, която е извън обхвата му. Съвместимост на форматите Резултатът съответства на дефинирания шаблон всеки път Агентът пропуска задължителните полета, когато изходните данни са частично недостъпни. Обработка на грешки Агентът регистрира грешката и уведомява съответното лице. Агентът се проваля без да даде сигнал и задачата е маркирана като изпълнена погрешно.

🚀 Предимство на ClickUp: Таблото на ClickUp улеснява визуализирането на ефективността на агентите в клиентските акаунти. Създавайте персонализирани джаджи, които показват ключови показатели и отбелязват къде агентите не се справят добре. Проследявайте успеха на вашите агенти с помощта на таблата за управление на ClickUp. Добавете тези AI карти и джаджи, за да проследявате резултатите от автоматизацията в реално време: Бар/пай диаграми: визуализирайте броя на задачите по статус, за да видите дали агентите успешно преминават работата през процеса.

Карти за изчисления: измервайте KPI като общото време, прекарано в даден статус, за да прецените дали агентите действително намаляват закъсненията.

AI Brain: задавайте въпроси като „кои задачи на клиенти са заседнали в преглед най-дълго?“ и получавайте незабавни отговори, без да филтрирате ръчно данните.

AI StandUp: обобщете дейността по работния процес за избран период от време, за да прегледате бързо какво работи и какво не.

Стъпка 7: Приложете в екипите

След като агентът премине тестовете, разширете го в екипи, отдели и клиентски акаунти. Запознайте клиентите с използването на агента:

Изяснете как се използват и съхраняват данните им и кой има достъп до тях.

Дайте им ясен път за ескалация, за да се свържат с човек, когато е необходимо.

Уведомете ги кои взаимодействия се обработват от агент и кои от човек.

Вътрешно се уверете, че екипът ви разбира ролята на всеки агент и къде да се намесва. Обучете ги да коригират поведението на агентите и да сигнализират за проблеми нагоре по веригата, когато е необходимо.

🚀 Предимство на ClickUp: Настройките за разрешения и споделяне на ClickUp ви позволяват да контролирате точно какво може да вижда всеки член на екипа и клиент в работната среда. Като разширявате агентите в екипите и клиентските акаунти, можете да: Канете клиенти като гости с контролирана видимост на данните от техните проекти.

Използвайте настройките за известия, за да държите клиентите в течение

Настройте табла за клиенти, които показват само показатели, които са от значение за тях.

Най-добри примери за използване на AI агенти за управление на агенции

Някои начини за интегриране на агенти във вашите работни процеси в агенцията 👇

Седмичен статус агент

Агентът за седмично състояние отговаря за автоматичното съставяне и изпращане на актуализации за състоянието на проекта на клиентите всяка седмица.

Пример: Извлича завършени задачи, постигнати етапи и предстоящи крайни срокове от вашия инструмент за управление на проекти.

Попълва предварително одобрен шаблон за отчет за състоянието с данни от текущи проекти

Изпраща доклада до съответния клиент в определено време, без никой от вашия екип да го изготвя.

Маркирайте проектите, при които напредъкът е зад графика, и ги препратете към отговорника за сметката, преди да бъде изпратен докладът.

Агент за привличане на клиенти

В този случай на използване на AI агент, агентът е отговорен за изпълнението на цялата последователност от действия по въвеждане с минимална намеса.

Пример: Генерира структура на проекта и попълва шаблони за задачи въз основа на обхвата на работата.

Разпределя членовете на екипа въз основа на текущия капацитет и изискванията на проекта.

Автоматично изпраща на клиента приветствено писмо, формуляр за регистрация и график на проекта.

Препраща към отговорника за акаунта, ако отговорът на клиента съдържа липсваща информация или искания извън обхвата.

Агент за отчитане

Агентът за отчитане отговаря за съставянето и предоставянето на отчети за ефективността на активните клиентски кампании.

Пример: Извлича данни за кампании от свързани маркетингови инструменти и табла

Изпраща доклада на клиента в определено време без ръчна намеса.

Отбелязва кампаниите с ниска ефективност и ги препраща към стратега за преглед.

Проследяване на одобрения

Проследяващият одобренията отговаря за наблюдение на чакащите одобрения във всички активни проекти и автоматично проследяване.

Пример: Проследява всяка задача или резултат, който чака одобрение от клиент или вътрешно одобрение.

Изпраща автоматични напомняния на съответните заинтересовани страни, когато одобрението е просрочено.

Актуализира статуса на задачата, след като одобрението бъде потвърдено, и уведомява назначения член на екипа.

Предава се на отговорника за сметката, ако одобрението остава в очакване над определена граница.

Креативен агент

Креативният агент отговаря за подкрепата на творческия процес чрез създаване на първи чернови, настроени табла, референции и творчески насоки въз основа на заданието на клиента.

Пример: Извлича целите, тона и изискванията за резултатите от одобреното клиентско задание.

Генерира първи чернови вариант на творческата концепция или варианти на текста, които екипът да доусъвършенства.

Отбелязва творчески пропуски, когато брифингът не съдържа достатъчно подробности за постигане на качествени резултати.

Препраща черновия вариант на назначения творчески ръководител за преглед, преди да бъде изпратен на клиента.

Агент за ефективност на кампаниите

Агентът за ефективност на кампаниите отговаря за наблюдението на показателите на кампаниите в реално време и за предупреждаването на екипа при промени в ефективността.

Пример: Проследява ключови показатели за ефективността на активните кампании в реално време

Уведомява стратега, когато кампанията падне под определените прагове за ефективност.

Извлича исторически данни, за да контекстуализира текущото представяне спрямо минали кампании.

Генерира обобщение на препоръките въз основа на тенденциите в представянето на сметката, което да бъде прегледано от ръководителя.

Агент за фактуриране

Агентът за фактуриране отговаря за автоматизирането на генерирането на фактури, проследяването на плащанията и съгласуването на фактурирането за активните клиентски акаунти.

Пример: Извлича ценови условия и резултати от подписани предложения или имейл кореспонденция.

Уведомява екипите по продажбите и задейства автоматично генерирането на фактури, след като сделката бъде маркирана като сключена в CRM.

Проследява състоянието на плащанията по всички активни клиентски сметки и следи просрочените фактури.

Ескалира до отговорника за сметката, ако бъде сигнализиран спор относно фактурирането или несъответствие в цените.

Чести грешки при създаването на AI агенти

Ето няколко грешки, които трябва да избягвате при създаването на AI агенти за вашата агенция:

❌ Грешка ✅ Какво да направите вместо това Автоматизиране на процес, който не разбирате напълно Начертайте работния процес визуално или чрез диаграма, като отбележите потока от данни, отговорностите, неефективностите и задачите, които могат да се възползват от автоматизацията. Идентифицирайте къде все още е необходима ръчна намеса. Създаване на базата на слаба база от знания Премахнете дублираните данни, поправете несъответствията и маркирайте данните правилно, за да може агентът да разполага с надеждна информация, на която да се основава, и да избегне халюцинации. Очакване един агент да прави всичко Ограничете обхвата на всеки агент до изключителна специфичност. Строго дефиниран агент, който изпълнява една задача изключително добре, винаги ще превъзхожда претрупан агент, разпределен между множество отговорности. Без механизъм за обратна връзка или корекция Събирайте редовно обратна връзка от членовете на екипа и клиентите, които са пряко засегнати от резултатите от работата на агента. Без да включвате екипа в процеса на проектиране Включете членовете на екипа в процеса на проектиране на агентите. Проведете работна сесия, по време на която те ще ви разяснят ежедневните си работни процеси и задачите, с които постоянно се сблъскват. Пренебрегване на сигурността и управлението Задайте ясни ограничения, които определят до какво има достъп всеки агент, как се обработват данните на клиентите и кои действия изискват изрично одобрение от човек преди изпълнение.

Ограничения на настоящите AI агенти

Настоящите AI агенти се отличават в тесни, структурирани задачи. Но реалните работни процеси в агенциите са всичко друго, освен сложни и динамични. Ето къде AI агентите могат да се провалят:

Борба с неясни или двусмислени входни данни: Агентите не могат да правят изводи за намеренията по същия начин, по който го правят хората, когато в заданието липсват ясни цели — те са склонни да правят свои собствени интерпретации или предположения въз основа на други данни за клиента.

Недетерминирано поведение: Един и същ вход не винаги ще дава един и същ изход, т.е. две идентични заявки за одобрение могат да бъдат насочени по различен начин, което прави агентите ненадеждни за работни процеси, при които последователността в резултатите за клиента е задължителна.

Халюцинациите остават реален риск: Когато работят с непълни данни или информация извън границите на своите познания, агентите представят неверни резултати с такава убеденост, че е трудно да се забележи.

Слаба дългосрочна памет: Въпреки напредъка в контекстните прозорци, агентите се затрудняват да запазят контекста при сложни многоетапни задачи, като управлението на дългосрочна клиентска кампания с променящи се изисквания.

Липса на здрав разум: Често липсва фундаментален здрав разум, което води до технически правилни, но логически несъвършени или непрактични решения.

Висока латентност и разходи: Използването на множество агенти в сложни работни процеси води до увеличаване както на времето за реакция, така и на оперативните разходи, което може да компенсира печалбите от ефективността, ако не се управлява внимателно.

Етични и надзорни пропуски: Агентите по принцип не разбират границите на поверителността, конфликта на интереси или кога едно решение има достатъчно последствия, за да оправдае човешка проверка.

Можете да кодирате агенти от нулата, да използвате платформи за автоматизация с малко кодиране или да работите с инструменти, които ви позволяват да създавате агенти на човешки език.

Ако искате да създавате и внедрявате AI агенти бързо, ето три инструмента, които си заслужава да разгледате:

ClickUp

ClickUp е конвергентно AI работно пространство, което позволява на агенциите да управляват клиентски проекти, вътрешна работа, комуникация и знания на едно място.

А най-хубавата част е ClickUp Brain, контекстуалният AI асистент на платформата. Той разбира вашата работа и взаимодействията с клиенти, спестявайки ви постоянното превключване между инструменти и таблици, за да съберете информация между работните си процеси.

Ето как това ще ви улесни живота 🦸

Свържете цялото си работно пространство

ClickUp AI Enterprise Search използва цялата информация в работното ви пространство и предоставя подходящи отговори, идеи и действия при поискване.

Помолете ClickUp AI Enterprise Search да покаже информация за работното пространство.

Задавайте въпроси на естествен език за всичко в агенцията, графиците на клиентите, състоянието на задачите, документите по проектите или дейността на екипа. Той извършва задълбочено търсене в задачите, документите, коментарите и свързаните външни приложения като Google Drive и OneDrive, извличайки правилния контекст, без да се налага да го търсите.

Достъп до множество AI модели

ClickUp BrainGPT също така предоставя достъп до множество външни AI модели в рамките на един и същ интерфейс. Не е необходимо да сменяте инструменти или да управлявате отделни абонаменти, за да експериментирате с различни резултати от моделите.

📌 Пример: ChatGPT за ежедневни изпълнителни задачи. Claude за дълги анализи и синтези. Gemini за задачи, изискващи много информация и препратки.

Автоматизацията поддържа работните процеси на агенцията без ръчно проследяване.

Преди да внедрят пълноценни AI агенти, агенциите се нуждаят от структурирани работни процеси. ClickUp Automations се занимава с предвидимите предавания, промени в статуса и повтарящи се координационни задачи, които забавят доставката, когато се управляват ръчно.

Задайте правила, които автоматично задействат действия, когато работата напредва, с помощта на ClickUp Automations.

Това създава надеждна оперативна основа, върху която AI агентите могат да надграждат впоследствие.

📌 Пример: Проектът преминава от „В процес на изпълнение“ към „Преглед от клиента“. ClickUp Automation може незабавно да назначи акаунт мениджъра, да прикачи формуляра за обратна връзка от клиента, да уведоми канала за преглед и да зададе напомняне за последващи действия, ако обратната връзка не бъде получена в рамките на 48 часа. Никой не трябва да помни следващата стъпка. Работният процес напредва сам.

Поддържайте работата в движение чрез предаване и прегледи

Предаването на задачи отнема най-много време в работните процеси на агенциите. Понякога дадена задача остава неразпределена в продължение на дни, рецензентът не е уведомен или контекстът се губи между промените в статуса.

ClickUp Super Agents реагират автоматично на тези преходи.

Автоматизирайте сложни работни процеси от начало до край с персонализирани ClickUp Super Agents.

Ето как изглежда примерът за AI агент:

Когато дадена задача премине в състояние „Готова за преглед“, агентът определя подходящия прегледач въз основа на предварително определени правила за собственост.

Той извлича и прикачва списък за проверка от стандартите на вашия екип.

Той уведомява съответния канал, така че рецензентът веднага знае

Ако задачата остане в процес на преглед над определена граница, агентът я маркира, преди да повлияе на срока за доставка.

Ключови функции на ClickUp

AI писател за работа: Пише доклади, имейли, документация и описания на задачи въз основа на контекста на вашето работно място, без да се налага да давате подробни указания.

Конвергентно AI работно пространство: свързва задачи, статуси, графици и собственост, предоставяйки на агентите пълна видимост и достъп до цялата система на агенцията.

Създаване на агенти без код: Създавайте и внедрявайте агенти, без да пишете нито една линия код, като използвате инструкции на естествен език.

ClickUp Integrations: Свързва се с над 1000 инструмента, за да извлече данни от съществуващия ви стак в едно работно пространство.

Каталог със супер агенти: Готови подсказки за персонализиране на вашите агенти за управление на проекти, управление на задачи, лична и изпълнителна продуктивност, планиране, разузнаване, отчитане и дори писане.

Ограничения на ClickUp

Богатата функционалност и набор от функции могат да се окажат прекалено сложни за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценка и отзиви за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Чуйте го от потребител, който споделя положителния си опит в G2:

Гъвкавостта на ClickUp е най-голямото предимство за нас. Ние сме персонализирали цялото работно пространство според работните процеси на нашата компания, вместо да приспособяваме процесите си към инструмента. Използваме го в отделите „Успех на клиентите“, „Растеж“, „Операции“, „Съответствие“, „Финанси“ и „Технологии“, а това, че всичко е на едно място, ни дава силна структура и прозрачност. Персонализираните статуси, полета, автоматизации и табла ни помагат да управляваме безпроблемно въвеждането, съответствието, интеграциите и вътрешното проследяване, като сме много по-малко зависими от имейли и последващи действия.

Гъвкавостта на ClickUp е най-голямото предимство за нас. Ние сме персонализирали цялото работно пространство според работните процеси на нашата компания, вместо да приспособяваме процесите си към инструмента. Използваме го в отделите „Успех на клиентите“, „Растеж“, „Операции“, „Съответствие“, „Финанси“ и „Технологии“, а това, че всичко е на едно място, ни дава силна структура и прозрачност. Персонализираните статуси, полета, автоматизации и табла ни помагат да управляваме безпроблемно въвеждането, съответствието, интеграциите и вътрешното проследяване, като сме много по-малко зависими от имейли и последващи действия.

Направете

чрез Make

Make е визуална платформа за автоматизация, създадена за екипи, които се нуждаят от разклоняваща се логика, сложни трансформации на данни и многоетапни работни процеси. За разлика от линейните конструктори, този инструмент ви позволява да видите целия работен процес на едно място, което улеснява разбирането на движението на данните между системите, когато работните процеси стават по-сложни.

Наскоро стартира и Make AI Agents, което позволява на екипите да вграждат автоматизация на агентите директно в своите сценарии, което го прави солидна опция за агенции, готови да преминат отвъд основната автоматизация.

Ключови функции

Използвайте визуалния инструмент за създаване на платна с маршрутизатори, итератори и агрегатори, които ви позволяват да разделяте данните на няколко пътя и да комбинирате резултатите от паралелни операции.

Получете вградени функции за трансформация на данни за преформатиране на дати, анализиране на JSON и манипулиране на текст без нужда от външни инструменти.

Свържете всеки REST API с HTTP модула, когато предварително създадените интеграции не са налични, освен над 3000-те вградени конектора.

Следете всички сценарии, състоянието на изпълнението, процента на грешките и потреблението на кредити в клиентските акаунти с един поглед на таблото Make Grid.

Получете вградена поддръжка за AI агенти, за да вградите агентни стъпки директно в съществуващите работни процеси.

Направете ограничения

Интерфейсът, базиран на платно, има стръмна крива на обучение за нетехнически потребители.

Ценообразуването на базата на кредити затруднява прогнозирането на разходите; всяко действие и тригер консумира кредити, включително и тези, които не се изпълняват.

Определяне на цените

Безплатно

Make Plan : 9 $/месец

Company Enterprise

Направете оценка

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Make?

Чуйте мнението на един от рецензентите на G2:

Това, което най-много ми харесва в Make, е колко лесно и интуитивно е да се създават автоматизации. Особено ценя колко лесно се свързва с инструменти като Webflow и много други, което позволява автоматизиране на процесите без нужда от сложен код.

Това, което най-много ми харесва в Make, е колко лесно и интуитивно е да се създават автоматизации. Особено ценя колко лесно се свързва с инструменти като Webflow и много други, което позволява автоматизиране на процесите без нужда от сложен код.

Zapier

чрез Zapier

Zapier свързва над 8000 приложения чрез модел на тригери и действия, който екипи без технически познания могат да настроят за минути. От години той е предпочитаният избор за проста автоматизация между приложения, а с добавянето на Zapier Agents вече поддържа многоетапни автономни работни процеси, които могат да вземат решения и да действат в свързани инструменти без ръчно въвеждане на данни на всеки етап.

Основни функции на Zapier

Създавайте многоетапни Zaps с условни пътища, филтри и логически разклонения, без да пишете код.

Агентите на Zapier обработват самостоятелно задачи, основани на решения, в свързани приложения, от квалифициране на потенциални клиенти до пренасочване на клиентски запитвания.

Над 8000 вградени интеграции, обхващащи CRM системи, инструменти за управление на проекти, платформи за електронна поща и др.

AI асистентът Copilot помага за създаването, отстраняването на проблеми и итерацията на работните процеси, използвайки прост език.

Филтрите, пътеките и стъпките за форматиране не се отчитат в използването на задачите ви, което прави разходите по-предвидими при сложни работни процеси.

Ограничения на Zapier

Ценообразуването на базата на задачи се мащабира бързо за агенции, които изпълняват работни процеси с голям обем за множество клиентски акаунти.

Разходите могат да скочат неочаквано, когато работните процеси достигнат лимита на задачите в средата на месеца, което води до надплащане за задачите.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионална версия: 19,99 $/месец

Екип : 69 $/месец

Предприятие: Персонализирано

Оценка на Zapier

G2 : 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

Чуйте мнението на един от рецензентите на G2:

Zapier улеснява автоматизацията дори за хора без технически познания. Той ми позволи да свържа няколко платформи (като TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms и Google Sheets), така че управлението на потенциалните клиенти стана много по-бързо и по-организирано. След като Zaps са настроени, те работят надеждно на заден план и ни спестяват много ръчна работа.

Zapier улеснява автоматизацията дори за хора без технически познания. Той ми позволи да свържа няколко платформи (като TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms и Google Sheets), така че управлението на потенциалните клиенти стана много по-бързо и по-организирано. След като Zaps са настроени, те работят надеждно на заден план и ни спестяват много ръчна работа.

Какви етични въпроси трябва да имат предвид агенциите при внедряването на AI агенти?

Агенциите са отговорни за приемането на проактивна етична рамка, която не компрометира целостта на данните на клиентите или доверието, което са изградили с тях.

Преди да приложите какъвто и да е тип AI агенти, трябва да сте добре запознати със следните въпроси:

Етичен проблем Какво означава това за вашата агенция? Поверителност на данните и съгласие Клиентите трябва да дадат изричното си съгласие за обработката на данните им от агент, особено в работните процеси, свързани с комуникацията. Пристрастност при вземането на решения Извършвайте проверки за пристрастност преди и след внедряването. Използвайте разнообразни и представителни обучителни набори от данни, за да предотвратите агентите да наследяват исторически пристрастности, които дават по-ниска приоритетност на определени клиентски акаунти или пренасочват погрешно заявките. Отчетност Определете клаузи за отговорност в договорните условия преди внедряването. Когато агентът доведе до пропуснат краен срок, грешен резултат или финансова загуба, трябва да има ясна верига на отговорност. Сигурност на данните Работете с агенти в рамките на протоколи за сигурност на корпоративно ниво със строг контрол на достъпа, одитни следи за всяко предприето действие и ясни политики за съхранение на данни. Прекомерна автоматизация Не замествайте изцяло човешката преценка в работните процеси, свързани с клиенти, за да се разраствате по-бързо. Клиентите забелязват, когато липсва личното внимание, и никой агент не може да възпроизведе интелигентността в отношенията, която притежава един добър мениджър на клиентски сметки.

Създайте супер агенти за работния процес на вашата агенция

Работните процеси във вашата агенция ще продължат да се развиват с разрастването ви. Имате нужда от интелигентни агенти, които могат да ускорят доставката и да поддържат рутинните операции последователни, дори когато изискванията на клиентите нарастват.

Но фрагментираните инструменти създават фрагментирани агенти. Когато вашите данни, комуникация и проекти се намират в отделни системи, агентите не разполагат с контекста, от който се нуждаят, за да действат надеждно.

Конвергентната AI работна среда на ClickUp обединява вашите задачи, документи, графици и работни процеси на клиенти на едно място, предоставяйки на Super Agents пълна видимост, необходима за координиране на работата, откриване на рискове и поддържане на доставките. Създайте веднъж, внедрете в работните процеси и позволете на вашата агенция да работи с яснота и контрол, които ръчното координиране не може да поддържа в голям мащаб.

Често задавани въпроси

Има безкодови инструменти за създаване на агенти с функция „плъзгане и пускане“, които ви позволяват да създавате агенти без никакви технически познания. Можете също да създавате агенти на естествен език, като просто опишете желания агент и оставите платформата да го конфигурира.

Правилният избор в крайна сметка зависи от това как е настроен вашият изкуствен интелект и какви са изискванията на работните процеси във вашата агенция. GPT-4 и Claude се справят добре с задачи, свързани с разсъждения и език, докато Gemini е по-подходящ за дълбоки разсъждения и задачи, изискващи извличане на широки познания.

Способността на един агент да разсъждава и да действа точно зависи от качеството и релевантността на основните му данни. Захранвайте го с чисти, етикетирани, структурирани данни, внедрете RAG, ако данните трябва да бъдат събрани от множество източници, и структурирайте вашите команди ефективно с ясни граници, за да намалите халюцинациите.

Недобре дефинирани подсказки, слаби или непоследователни източници на данни, липса на обратна връзка и прекалено ранно премахване на човешкия надзор са най-честите причини за повреда на агентите в реални условия.

Да. AI агентите използват краткосрочна и дългосрочна памет, за да обработват контекста. Краткосрочната памет обработва контекста в рамките на една сесия, докато дългосрочната памет съхранява исторически данни от различни сесии, обикновено чрез векторна база данни.

Цената зависи от модела, обема на използване и платформата. Разходите за API за модели като GPT-4 са базирани на токени. Високочестотните, сложни работни процеси могат бързо да станат скъпи, ако не се наблюдават.

Не. Агентите се занимават с изпълнението и координацията. Стратегията, взаимоотношенията с клиентите, творческото мислене и отчетността все още изискват човешко участие. Агентите просто правят вашия екип по-бърз и по-умел.