Създаването на приложение е много повече от писане и изпращане на код.

Процесът включва разбиране на репозиторията, изготвяне на план, промяна на подходящите файлове, провеждане на тестове, отстраняване на грешки и отваряне на чист PR, който някой може действително да прегледа.

Това е празнината, която Devin AI има за цел да запълни.

Devin е проектиран да поема цялостната инженерна работа, от билета до плана, тестовете и заявките за изтегляне, като използва защитена среда за разработка и обичайни инструменти за разработчици.

В този блог ще научите как да използвате Devin AI за създаване на приложения, включително определяне на обхвата на работата в режим Ask, превръщане на този обхват в сесия на агент, преглед на предложеното и получаване на PR, който можете да изпратите с увереност.

Какво е Devin AI?

чрез Devin AI

Devin AI е автономен софтуерен инженер с изкуствен интелект, създаден от Cognition Labs. За разлика от инструментите за автодопълване на код, които предлагат фрагменти, Devin действа като пълноценен агент, който самостоятелно планира, пише, тества и отстранява грешки в кода, за да изпълни цялостни задачи по разработката.

Освен това Devin работи в собствена сигурна, изолирана среда, оборудвана с шел, редактор на код и браузър. Това му позволява да изпълнява цели работни процеси от начало до край.

👀 Знаете ли? Неотдавнашно проучване на Sonar State of Code Developer Survey разкри изненадваща разлика в начина, по който разработчиците работят с код, генериран от изкуствен интелект. Макар 96% от разработчиците да признават, че не се доверяват напълно на функционалната коректност на кода, генериран от AI, само 48% казват, че винаги го проверяват или контролират, преди да го включат в кодовата база. Тази „проверка на разликата” означава, че много потенциално ненадежден код може да се доставя по-бързо от всякога, въпреки широко разпространеното скептицизъм относно резултатите от AI.

Какво прави Devin AI най-добре за разработката на приложения

Ето примери за случаи, в които Devin предоставя най-голяма полза: ✨

Пълно прототипиране: Дайте му команда и Devin може да изгради цяло приложение, като се погрижи за фронтенда, бекенда и настройката на базата данни, за да стартирате нов проект за минути.

Миграции на кодова база: Може да поеме досадната работа по актуализиране на зависимости, преработване на стари кодове според съвременните стандарти или миграция на цяло приложение към нова рамка.

Отстраняване на грешки и отстраняване на дефекти: Посочете доклад за грешка или проблем и Devin може да проследи проблема, да напише необходимия код за отстраняването му и да проведе тестове, за да провери дали решението работи.

Написване на тестове и документация: Може да генерира единични тестове, интеграционни тестове и вградена документация за съществуващ код, подобрявайки състоянието и поддържаемостта на кода ви.

Внедряване на повтарящи се функции: Отличава се в създаването на стандартни функции като CRUD (Create, Read, Update, Delete) операции, нови Отличава се в създаването на стандартни функции като CRUD (Create, Read, Update, Delete) операции, нови API крайни точки и обработка на формуляри.

Въпреки че Devin е мощен изпълнител, човешкият надзор остава от съществено значение. Все още ще се нуждаете от експертния опит на екипа си за вземане на решения, свързани с нюансите на потребителското преживяване и сложната системна архитектура. Devin следва инструкциите, но не прави стратегически компромиси по своя собствена инициатива.

Как работи Devin AI

Devin работи на принципа на „агентска верига“. Той получава задача и създава план стъпка по стъпка.

След това изпълнява тези стъпки в своята защитена среда и анализира резултатите, за да определи следващия си ход. Този цикъл от планиране и изпълнение му позволява да се справя със сложни, многоетапни разработки.

За да свърши работата, Devin използва три основни инструмента:

Shell: Може да изпълнява терминални команди за инсталиране на зависимости, изпълнение на скриптове и управление на средата.

IDE: Разполага с напълно функционален редактор на код за четене, записване и модифициране на файлове във вашия проект.

Браузър: Може да осъществява достъп до интернет, за да търси документация, да чете спецификации на API и да събира информация, необходима за изпълнението на дадена задача.

Как да настроите Devin AI

Преди да създадете първото си приложение, трябва да изпълните три стъпки за настройка: създаване на акаунт, свързване на хранилището ви и конфигуриране на работното ви пространство.

Уверете се, че имате акаунт в GitHub, хранилище, с което да работите (може да е ново или съществуващо), и първа задача, която да изпълните.

1. Регистрирайте се и изберете план

Първо, отидете на уебсайта на Devin, за да създадете своя акаунт и да завършите процеса на регистрация. Вашият план ще определи ограниченията на сесиите и наличните функции. Екипите могат лесно да започнат с индивидуални акаунти и да ги разширяват с нарастването на използването им.

2. Свържете вашето GitHub хранилище

След това ще свържете своя GitHub акаунт. Devin използва OAuth, стандартен и сигурен протокол за оторизация, за да поиска достъп до вашите репозиториуми. Това позволява на инструмента да чете вашия код, да създава нови клонове и да отваря PR с генерирания от него код. За първите си експерименти е добре да започнете с тестово репозиториум или некритичен проект.

чрез Devin AI

3. Конфигурирайте работното си пространство

Накрая, конфигурирайте настройките на работното си пространство. Тук можете да дефинирате променливи на средата, да посочите предпочитани рамки и да зададете стандарти за кодиране. Devin може лесно да научи специфичните конвенции на вашия проект, особено ако предоставите контекст в първоначалния си прозорец или включите README. md файл в репозиторията си.

4. Започнете първата си сесия с Devin

След като репозиториите бъдат индексирани/включени:

Създайте нова сесия и дайте на Devin задача (отстраняване на бъг, писане на тест, рефакторинг, малка функция).

чрез Devin

Помолете Devin първо да предложи план, а след това да го изпълни. Прегледайте промените и помолете Devin да отвори PR, когато сте готови.

📮 ClickUp Insight: 12% от анкетираните казват, че AI агентите са трудни за настройка или свързване с техните инструменти, а други 13% казват, че има прекалено много стъпки, за да се свършат прости неща с агентите. Данните трябва да се въвеждат ръчно, разрешенията трябва да се предефинират и всеки работен процес зависи от верига от интеграции, които могат да се прекъснат или да се променят с времето. Добрата новина? Не е необходимо да „свързвате“ Super Agents на ClickUp с вашите задачи, документи, чатове или срещи. Те са вградени в работната ви среда и използват същите обекти, разрешения и работни процеси като всеки друг колега. Тъй като интеграциите, контролът на достъпа и контекстът се наследяват по подразбиране от работната среда, агентите могат да действат незабавно в различните инструменти без специално конфигуриране. Забравете за конфигурирането на агенти от нулата!

Как да създадете първото си приложение с Devin AI

Създаването с Devin е съвместен процес, а не еднократна команда. Очаквайте да повтаряте и ще получите най-добри резултати.

1. Напишете ефективно подсказване

Качеството на вашите указания пряко определя качеството на резултатите от Devin AI. Колкото по-прецизни са вашите инструкции, толкова по-малко итерации ще са необходими.

Използвайте тази рамка за мощно подсказване:

Бъдете конкретни относно резултата: Вместо „Създайте приложение“, опитайте „Създайте API за управление на задачи с удостоверяване на потребители, използвайки Node.js и PostgreSQL“.

Включете техническите ограничения: Посочете езика за програмиране, рамката, базата данни или библиотеките за стилизиране, които искате да използвате.

Определете критерии за приемане: Бъдете ясни относно крайните резултати. Посочете крайните точки, функциите на потребителския интерфейс, обхвата на тестовете и командите, които трябва да се изпълнят успешно.

Предоставете контекст: Ако имате съществуващ код, документация или по-широк Ако имате съществуващ код, документация или по-широк план за проекта , добавете линк към него. Колкото повече контекст, толкова по-добре.

2. Прегледайте плана на Devin

Преди да напише и една единствена реда код, Devin ще генерира стъпка по стъпка план. Това е най-важната ви контролна точка. Прегледайте плана, за да се уверите, че отговаря на всички ваши изисквания и че нито една стъпка не изглежда погрешна.

Откриването на недоразумение тук спестява часове на преглед на кода по-късно. Можете да дадете обратна връзка и да помолите Devin AI да преразгледа плана си, преди да започне.

3. Следете напредъка в интерфейса

След като Devin AI започне да работи, неговият интерфейс ви предоставя прозорец в реално време към процеса. Можете да видите командите на шела, които изпълнява, кода, който пише в IDE, и уебсайтовете, които посещава в браузъра.

Следете напредъка и бъдете готови да се намесите, ако се забие в цикъл или започне да върви в грешна посока. Можете да спрете, да дадете указания и след това да го оставите да продължи с новите ви инструкции.

4. Прегледайте и обединете заявката за изтегляне

Когато Devin AI завърши задачата, той ще създаде нова разклонение и ще отвори pull request в GitHub с всички промени.

И досега, изпълнете стандартна проверка на кода. Проверете за крайни случаи, проверете дали всички тестове са преминали успешно и ръчно проверете всеки код, който е чувствителен към сигурността. Междувременно Devin AI може да отговори на обратната връзка по заявката за изтегляне, като повтаря работата си, докато сте готови да я обедините.

Съвети за постигане на по-добри резултати с Devin AI

Ето някои уроци, научени от екипи, които използват Devin AI ефективно:

Определете резултатите в наблюдаеми проверки : Заменете неясните цели с критерии за успех/неуспех, като „тестовете са успешни“, „крайната точка връща 400 при невалиден полезен товар“, „няма нови грешки в линта“ или „латентността p95 се подобрява с 20%“.

Винаги включвайте верификационна верига : Дайте на Devin точните команди, които да изпълни, и как изглежда „успешният“ резултат, за да може да валидира работата.

Поискайте план преди внедряването : Нека той очертае подхода, файловете, които ще засегне, крайните случаи и рисковете, за да сте сигурни, че можете да забележите погрешни предположения на ранен етап.

Закрепете Devin към съществуващите модели във вашето хранилище : насочете го към подобен крайни пункт/компонент и кажете „отрази тази структура“, за да предотвратите нови архитектури или несъвместими стилове.

Контрол на рефакторирането : Определете „минимална жизнеспособна промяна“ и разрешете почистване само ако е необходимо за коректност.

Ограничете радиуса на въздействието: Посочете какво не трябва да се променя, като например формата на публичния API, схемата на базата данни, потоците за удостоверяване или инструментите за създаване, за да запазите фокуса и сигурността на решението.

Ограничения при използването на Devin AI за създаване на приложения

Devin AI също има ограничения, които трябва да имате предвид. Те включват:

❌ Сложни архитектурни решения: Devin AI е отличен изпълнител, но няма да прави стратегически компромиси на високо ниво относно дизайна на вашата система. Това все още е част от вашата работа.

❌ Силно неясни изисквания: Без ясни критерии за приемане, Devin AI може да създаде решение, което е технически правилно, но контекстуално неправилно за нуждите на вашия бизнес.

❌ Нови или авангардни рамки: Знанията на Devin AI са обширни, но не са безгранични. Ако работите с нова или непозната библиотека, може да се наложи да потърсите подходяща документация.

❌ Критичен за сигурността код: Винаги трябва да имате експерт, който ръчно да преглежда всеки код, свързан с удостоверяване, оторизация и обработка на данни.

❌ Дълги сесии: При много големи и сложни задачи Devin AI може да достигне контекстните си ограничения или да изисква внимателно управление на сесиите, за да завърши работата.

Как да управлявате проекти с Devin AI в ClickUp

Използването на AI агент като Devin въвежда ниво на хаос, което не сте взели под внимание по-рано. Това е AI разрастване, при което работата на агента се разпространява между инструменти и раздели, докато стане скъпа, дублирана и рискована.

Един ден задачата се намира в Devin UI, решенията са заровени в чата, а истинската истина е скрита в GitHub pull request. Вашият екип прекарва целия ден в превключване на контекста, само за да отговори на основни въпроси!

Това е моментът, в който много хора преминават към ClickUp. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp ви предоставя едно място, от което да управлявате целия жизнен цикъл на инженерната работа, включително спецификации, планове за изпълнение, задачи, одобрения и одитна следа. Нека видим как:

Стандартизирайте всяко заявка към Devin с един-единствен документ за приемане

На първо място, трябва да стандартизирате всички заявки с ClickUp Docs. С други думи, използвайте един повтарящ се шаблон за приемане на документи като входна врата за всяка операция, която изпълнявате в Devin AI, така че действителните спецификации никога да не остават затворени в чат нишка или заровени в GitHub pull request.

Стандартизирайте всяко заявление с повторяем шаблон за приемане, използвайки ClickUp Docs

ClickUp Docs са структурирани, лесни за навигация документи, които можете да създавате с страници и подстраници. Това означава, че един проект в Devin може да съдържа всичко – от първоначалния брифинг до крайни случаи и подсказки, без да се превръща в кошмар за превъртане. Можете да поддържате дългите документи лесни за преглед с помощта на съдържание и сгъваеми секции, както и да преструктурирате съдържанието с развитието на обхвата.

Това означава, че вашият прием може да бъде последователен и подлежащ на преглед всеки път, например:

Каква е точната промяна и как изглежда крайният резултат?

В кои репозиториуми трябва да работи Devin и кои файлове трябва да отразява за модели?

Какво не трябва да се променя, като например формата на API, потока на удостоверяване или схемата?

Какви са критериите за приемане и точните команди за проверка на успеха?

Какви са известните крайни случаи, ограничения на производителността и бележки за сигурността?

А когато документът се превърне в действие, просто маркирайте текста и създайте задачи в ClickUp, което е идеално за превръщане на „отворени въпроси“ и „обратна връзка за преглед“ в собствени работни елементи.

Създавайте задачи в ClickUp от ClickUp Docs

Мащабирайте и управлявайте изпълнението на проекти с ClickUp Super Agents

Когато започнете да използвате Devin AI в няколко екипа, проблемът вече не е „Изпълнихме ли задачата?“, а оперативният контрол. Това означава да поддържате работата на агентите в съответствие със стандартите, да налагате одобрения и да доказвате резултатите без ръчно контролиране.

За да направите това (и много други неща), използвайте ClickUp Super Agents. Те са съотборници, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да изпълняват многоетапни работни процеси в работната ви среда, отвъд единични, базирани на правила действия. Те са вашите собствени колеги с изкуствен интелект, активни 24/7.

Изпълнявайте многоетапни работни процеси 24/7 с помощта на AI-задвижвани сътрудници, използвайки ClickUp Super Agents

Използвайте Super Agents, за да се справите с по-сложни оперативни задачи около Devin AI, като:

Прилагайте контрол на качеството преди стартирането на проект в Devin, като валидирате, че входният документ съдържа критерии за приемане, ограничения и команди за проверка.

Насочвайте промените с висок риск към подходящите одобрения, така че проверките за сигурност и платформата да се извършват по план.

Генерирайте подлежащ на одит „пакет за преглед“ за всяко GitHub pull request, включващ промените, начина на тестване и това, което все още се нуждае от одобрение.

Създайте автоматична проследимост, тъй като дейността на Super Agent може да бъде прегледана в Super Agents Audit Log за целите на отстраняване на проблеми и одит.

Създавайте агенти за кодиране с Codegen от ClickUp

Ако ви харесва идеята за Devin AI, но не искате да се занимавате с инженерна работа по още един продукт, използвайте Codegen от ClickUp. Codegen на ClickUp е AI разработчик, който изпълнява задачи, създава функции, отговаря на въпроси за кода и създава готови за производство pull requests.

Това, което го прави още по-добър, е формата на работния процес. За разлика от Devin AI, който следва цикъл от билет-планиране-тестване-PR, Codegen работи по различен начин в ClickUp.

Той действа като автономен AI агент, който може:

Прочетете описанията на задачите и пълния контекст (включително документи, коментари, прикачени файлове)

Генерирайте висококачествен, готов за производство код от команди на естествен език или подробности за задачите.

Създавайте функции, отстранявайте грешки или внедрявайте промени.

Създавайте и отваряйте pull requests (PRs) във вашето Git репозиторий

Отговорете на въпроси, свързани с кода

Интегрирайте с GitHub, използвайки ClickUp Integrations

С интеграциите на ClickUp, които се свързват с GitHub, можете да свържете комити, клонове и pull заявки директно с задача в ClickUp и да видите тази активност отвътре в задачата. Поддържа и богати прегледи на връзки, когато някой постави връзка към GitHub в задача, чат или документ.

Свържете GitHub commits и pull requests с задачи и прегледайте линкове в Chat и Docs с ClickUp Integrations

И за да поддържате ниско ниво на триене при свързването, вашият екип може да посочва ID на задачата в ClickUp в съобщения за потвърждение, имена на клонове или заявки за изтегляне, като използва формати като #{task_id} или CU-{task_id}, така че дейността да се показва там, където й е мястото, без ръчно копиране и поставяне.

Получете вашия ClickUp Task ID в PR, имена на клонове и съобщения за потвърждение

Освен това, ClickUp поддържа автоматизации, задействани от GitHub. Накратко, след като кодът е свързан, можете автоматично да премествате статуси, да уведомявате рецензенти или да стартирате следващи стъпки въз основа на събития в GitHub.

🚀 Предимството на ClickUp: ClickUp ви предлага и AI десктоп приложение, създадено за днешните нефункциониращи работни процеси : ClickUp Brain MAX. Вместо да претърсвате различни раздели, Brain MAX ви позволява да търсите в работните си приложения и в интернет на едно място, като използвате естествени въпроси, както бихте попитали свой колега. То включва и функция Talk-to-Text, така че можете да записвате мислите си на момента и да ги превръщате в полезна работа, без да се налага да забавяте темпото, за да пишете. Няколко ефективни начини, по които екипите го използват ежедневно: Намерете най-новите спецификации, решения или актуализации, без да се налага да претърсвате теми

Изтеглете правилния файл от свързани приложения като GitHub или Google Drive, когато си спомняте само ключова дума.

Попитайте кой върху какво работи, след което преминавайте директно към съответната задача или документ.

Използвайте разширението за Chrome , за да обобщавате и да действате въз основа на това, което четете в браузъра, без да сменяте контекста.

Изпращайте работния процес, а не само кода, с ClickUp

Автономните агенти за кодиране бързо се превръщат в част от процеса на създаване на софтуер. Екипите, които се научат да работят добре с тях, ще доставят по-бързо, ще итерират с по-голяма увереност и ще дадат на разработчиците повече пространство за високоценните, творчески проблеми, в които хората са най-добри.

Но има и по-голяма полза от „по-бърз код“. Тя е по-голямата яснота при изпълнението на целия цикъл на разработване.

Направете това и още много други неща с ClickUp. Използвайте Codegen by ClickUp, когато искате AI кодиращ агент, който да ви помогне да изпълните и доставите работата си. Комбинирайте го с ClickUp AI Agents и мощните интеграции на ClickUp, за да свържете PR, проблеми, документи, одобрения и списъци за проверка на версиите на едно място.

✅ Започнете безплатно с ClickUp още днес.

Често задавани въпроси

Devin поддържа езици като Python, JavaScript, TypeScript и Go, както и популярни фреймворкове като React, Node.js, Django и Flask. За най-актуалния списък е най-добре да проверите официалната документация на Devin, тъй като неговите възможности се развиват постоянно.

Алтернативи на Devin AI включват ClickUp, който съчетава агентно кодиране с контролния слой, от който екипите обикновено се нуждаят в голям мащаб — Codegen може да изпълнява задачи, да създава функции, да отговаря на въпроси за кода и да генерира готови за производство pull заявки в ClickUp, докато Super Agents добавя управлявани, многоетапни работни потоци с разрешения и възможност за одит. Други опции, които си заслужава да разгледате, включват OpenHands (отворени агенти за кодиране в облака) и SWE-agent (отворен агент, който автономно поправя проблеми в реални GitHub репозитори), както и по-леки агентни IDE маршрути, в зависимост от това колко автономна искате да бъде веригата.

Цените на Devin AI са три нива: Core: Плащате според употребата, като цените започват от 20 долара Team: 500 долара на месец Enterprise: Персонализирани цени Въпреки това, не забравяйте да проверите цените на официалния им сайт, тъй като те се променят с времето.