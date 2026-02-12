AI инструментите за кодиране обещават да напишат цялото ви приложение, но има един улов: без система, която да проследява какво създават, вие просто замествате един проблем с друг.

Това ръководство ви показва как да използвате Devin AI за разработване на стартиращи компании, като същевременно поддържате проектите си организирани, екипа си съгласуван и кода, генериран от AI, под контрол.

Какво е Devin AI?

Devin AI е автономен софтуерен инженер с изкуствен интелект, създаден от Cognition AI. Той може самостоятелно да пише, отстранява грешки и внедрява код от начало до край. Не го възприемайте като инструмент за предложения за код, а по-скоро като младши разработчик във вашия екип, снабден със собствен редактор на код, уеб браузър и командна линия.

Този AI агент е показал впечатляващи резултати на SWE-bench, като е разрешил 13,86% от проблемите, което е бенчмарк, който тества способността на AI да решава реални проблеми в софтуерното инженерство от GitHub. Тази производителност установява неговата надеждност като способен AI програмист.

Devin е предназначен за инженерни екипи, особено за стартиращи компании с ограничени ресурси за разработчици, които се нуждаят от ускоряване на скоростта на разработката и по-бързо доставяне на продуктите.

За стартиращ бизнес натискът да се изгражда и итерира бързо с малък екип е постоянен. Това често води до болезнен избор между разработване на нови функции или отстраняване на бъгове, което води до натрупване на технически дълг, който отнема 20-40% от времето на разработчиците. Devin AI ви помага да разширите инженерния си капацитет без наемане на нови служители, като автоматизира повтарящи се задачи по кодиране, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху работа с голямо въздействие.

Предаването на задачи на AI обаче създава ново предизвикателство: как да управлявате работата? Без подходяща система за управление на проекти можете да загубите представа за това, което Devin създава, което води до разширяване на контекста – когато екипите губят часове в търсене на информация в несвързани приложения и платформи – и прави невъзможно поддържането на видимост.

Решение: Елиминирайте разрастването на контекста и поддържайте цялата разработка, генерирана от AI, организирана, проследявана и преглеждана в конвергентно работно пространство като ClickUp.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията по време на работа се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Какво може да направи Devin AI за стартиращите екипи

Стартиращите компании са в постоянна надпревара с времето, а ограниченият инженерен екип може да се превърне в сериозно препятствие. Вие се опитвате да създадете MVP, да поправите бъгове и да не допуснете препълване на забавените задачи, и всичко това едновременно. Това натоварване на ресурсите забавя времето за пускане на пазара и може да доведе до изчерпване на разработчиците.

Devin AI се отличава в изпълнението на добре дефинирани, повтарящи се задачи, които иначе биха отнели ценното време на вашите разработчици. Той действа като мултипликатор на силата, като се занимава с рутинната работа, за да може вашият екип да се съсредоточи върху иновациите.

Ето основните начини, по които стартиращите компании могат да използват този софтуерен инженер с изкуствен интелект, за да получат конкурентно предимство: 🛠️

Създавайте и внедрявайте MVP от начало до край

Пускането на пазара на минимално жизнеспособен продукт (MVP) е от решаващо значение за валидиране на идеята на вашия стартъп, но това може да отнеме месеци на разработка. Това забавяне означава, че изразходвате пари и давате възможност на конкурентите да ви настигнат.

Devin може да вземе подробно описание на приложението и да създаде функционален прототип от нулата, което значително съкращава този цикъл.

Работният процес е ясен: Devin настройва средата за разработка, пише необходимия код, изпълнява тестове, за да гарантира функционалността, и дори може да внедри приложението в производството. Това ви позволява да получите реална обратна връзка от потребителите в рамките на дни или седмици, а не месеци.

Ето няколко примера за MVP, които Devin може да създаде:

Уеб приложения: целеви страници, потребителски табла и прости CRUD (Create, Read, Update, Delete) приложения, използващи общи рамки.

API интеграции: Инструменти за свързване на услуги на трети страни или изграждане на вътрешни канали за данни.

Вътрешни инструменти: Административни панели за управление на потребители, табла за отчети и скриптове за автоматизиране на вътрешни процеси.

💡 Съвет от професионалист: Devin работи най-добре с ясни и подробни спецификации. Неясните указания водят до непредвидими резултати. За да избегнете това, се нуждаете от система за дефиниране и проследяване на изискванията. Получете пълна видимост върху това, което Devin създава, като създадете подробни задачи за всяка функция в ClickUp.

Автоматизирайте отстраняването на бъгове и работата по натрупаните задачи.

За много стартиращи компании натрупаните бъгове са източник на постоянен стрес. Те нарастват по-бързо, отколкото екипът ви може да ги намали, което води до продукт с бъгове и нарастващ технически дълг. Разработчиците са принудени да избират между отстраняване на стари проблеми и създаване на нови функции, генериращи приходи.

Devin може самостоятелно да сортира проблемите от вашия списък с нерешени задачи. Може да идентифицира основната причина за даден бъг, да напише кода за отстраняването му и да изпрати решението като pull request в GitHub, за да може вашият екип да го прегледа.

Това е идеално за справяне с често срещани задачи, като например:

Актуализации на зависимости: Актуализиране на остарели пакети и разрешаване на възникнали проблеми със съвместимостта.

Неуспешни тестове: Диагностициране на причините за неуспешния тест и прилагане на корекция, за да може тестовата ви суита да премине отново.

Незначителни грешки в потребителския интерфейс: коригиране на проблеми със стила, поправяне на неработещи връзки или разрешаване на проблеми с дисплея на различни устройства.

💡 Съвет от професионалист: Въпреки че Devin предлага корекции, човек-инженер винаги трябва да преглежда кода, преди той да бъде обединен. Оптимизирайте целия процес, като автоматизирате повтарящите се стъпки с ClickUp Automations. Поддържайте работния процес гладък и прозрачен, като автоматично присвоявате задачи, маркирани като бъгове, на Devin и актуализирате статусите с ClickUp Automations.

Управлявайте миграциите и рефакторирането на кода

Мащабните промени в кода, като ъпгрейди на фреймворка или миграции на API, често са досадни, отнемат много време и са рискови. За малък стартиращ екип тези проекти могат да провалят продуктовия план за седмици. Това е още една област, в която Devin може да предостави значително предимство.

Можете да делегирате добре дефинирани задачи за рефакторинг на Devin, който може да научи моделите на вашата кодова база и да приложи промените последователно в стотици файлове. Това освобождава вашите старши разработчици, за да се фокусират върху по-сложни архитектурни предизвикателства.

Често срещани задачи за миграция за Devin включват:

Актуализации на езика или рамката: Мигриране на кодова база от Python 2 към 3 или преобразуване на React клас компоненти във функционални компоненти.

Миграции на API: Актуализиране на всички инстанции на остарял API ендпойнт в приложението.

Прилагане на стил на кода: Последователно прилагане на нови правила за линтинг или стандарти за форматиране към цялата кодова база.

💡 Съвет от професионалист: Получете ясна, обща представа за напредъка на миграцията и се уверете, че нищо не е пропуснато при рефакторирането, като проследявате всяка стъпка от миграцията с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

Гледайте това видео, за да научите как AI агентите могат да ви помогнат да мащабирате вашите процеси на разработка:

Как работи Devin AI

Лесно е да си представите AI инструментите за кодиране като „черна кутия“, което може да бъде обезпокоително, когато им поверите кода си. Разбирането на начина, по който работи Devin, помага да разгадаете процеса и ви позволява да структурирате задачите по-ефективно. За разлика от простите инструменти за попълване на код, Devin е истински AI агент с достъп до собствена защитена среда за разработка.

Това означава, че той не само предлага код, но и активно работи върху него. Архитектурата има три ключови компонента, които му позволяват да функционира като човешки разработчик.

Планиране и разсъждения: Преди да напише какъвто и да е код, Devin разбива задачата на логическа поредица от стъпки. След това ви обяснява плана си, давайки ви възможност да прегледате подхода му и да дадете обратна връзка.

Използване на инструменти: Devin разполага със собствен набор от инструменти, включващ редактор на код за писане и модифициране на файлове, терминал за изпълнение на команди и уеб браузър за търсене на документация. Това му позволява да изпълнява сложни задачи, които изискват повече от просто генериране на код.

Контрол на версиите: AI агентът се интегрира директно с GitHub, за да създава клонове, да потвърждава промени и да отваря заявки за изтегляне. Той следва стандартните практики за разработка, което улеснява прегледа и обединяването на работата му.

Devin работи по модел „човек в цикъла“. Той работи автономно по дадена задача, но ще спре и ще изчака вашето одобрение на критични контролни точки. Това гарантира, че вие винаги имате последната дума. С течение на времето той се учи, като чете вашата документация и проучва вашата кодова база, адаптирайки се към специфичните модели и стандарти на вашия екип.

📚 Прочетете също: Как да изберете платформи за сътрудничество при кодиране

Как да започнете с Devin AI

чрез Devin AI

Интегрирането на мощен нов инструмент като Devin в работния процес на вашия стартъп може да ви се стори огромно предизвикателство. Може да се притеснявате от сложната настройка, управлението на разрешенията или от това, че инструментът няма да работи добре с вашия съществуващ стек. Хаотичният процес на внедряване може да доведе до загуба на време и до инструмент, който никой не използва.

Добрата новина е, че започването с Devin е структуриран процес. Правилното въвеждане е основата за ефективно разработване с помощта на AI.

Регистрирайте се и изберете план

Първо, трябва да си създадете акаунт в платформата Cognition AI. Плановете на Devin обикновено се базират на обема на използване, като са налични различни нива в зависимост от това колко очаквате да го използвате. Моделът е базиран на сесии, което означава, че задачите отнемат определено количество изчислително време.

За стартиращ бизнес е разумно да започнете с по-малък план. Това ви позволява да тествате различни работни процеси и да разберете моделите си на използване, преди да се ангажирате с по-голям и по-скъп план.

След като си създадете акаунт, следващата стъпка е да свържете Devin с вашата екосистема за разработка. Най-важната интеграция е с GitHub. Това включва инсталирането на приложението Devin GitHub и предоставянето му на достъп до репозиториите, с които искате да работи. Трябва да му дадете права за четене/запис, за да може да създава клонове и да отваря pull заявки.

Можете също да свържете Devin с други инструменти за по-плавен работен процес.

GitHub: Инсталирайте приложението, изберете репозиториите, до които Devin може да има достъп, и конфигурирайте разрешенията за клоновете, за да защитите основните си клонове.

Slack: Свържете своя акаунт, за да получавате известия в реално време за напредъка на Devin и кога заявките за изтегляне са готови за преглед.

Управление на проекти: Свържете Devin с вашия тракер за проблеми, за да улесните разпределянето на задачите.

Най-големият риск при добавянето на нов инструмент е създаването на още един информационен силоз. За да избегнете това, централизирайте цялата си разработвателна работа – както човешката, така и генерираната от AI – на едно място. Автоматично свържете pull заявките и потвържденията обратно към вашите ClickUp задачи, използвайки GitHub интеграцията. Когато Devin отвори PR, съответната задача се актуализира незабавно, елиминирайки разминаването между кода и плана на проекта.

ClickUp се интегрира с GitHub

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

Първата ви задача с Devin AI

Да се впуснете в мащабен проект е рецепта за разочарование. Първата ви задача с Devin трябва да бъде малка, добре дефинирана и с нисък риск. Това ще помогне на вас и вашия екип да разберете работния процес, възможностите и ограниченията му, без да прекъсвате спринта си.

Подходящи първи задачи са актуализирането на една зависимост, добавянето на много проста функция или отстраняването на добре документиран бъг. Целта е да се научите, а не да решите веднага най-голямото си инженерно предизвикателство.

Напишете ефективно подсказване

Качеството на работата на Devin е пряко свързано с качеството на вашите указания. Неясните инструкции водят до загуба на време и непредвидими резултати. Добрите указания дават на Devin всичко необходимо, за да успее без двусмислие.

Ефективният промпт има четири основни части:

Контекст: Обяснете накратко какво прави кодовата база и всякаква свързана с това информация.

Задача: Опишете конкретните действия, които искате Devin да предприеме, с ясни и прости думи.

Ограничения: Избройте всички изисквания, стандарти или ограничения, които трябва да спазва.

Критерии за успех: Определете точно какво означава „завършено“, за да можете да проверите резултата.

Например, вместо неясна команда като „Поправете грешката при влизане“, много по-добра команда би била: „Поправете грешката при влизане, при която потребителите виждат празен екран след въвеждане на правилни данни за влизане. Проблемът е в файла auth. js. Добавете обработка на грешки и покажете удобно за потребителя съобщение, ако API повикването се провали.“

💡 Съвет от професионалист: Улеснете всеки да възлага работа на Devin правилно, като създавате и съхранявате шаблони за подсказки в ClickUp Docs и ги свързвате директно със задачите.

Прегледайте плана и мотивите на Devin

Преди Devin да започне да кодира, той ви представя своя план. Това е критична контролна точка за човешки надзор. Това е вашата възможност да забележите евентуални недоразумения, преди те да се превърнат в лош код.

Когато преглеждате плана, обърнете внимание на логичните стъпки, правилното идентифициране на файловете и подхода, който съответства на стандартите на вашия екип. Ако нещо ви се струва нередно, можете да дадете обратна връзка и да помолите Devin да коригира плана си. Следата на разсъжденията обяснява защо се вземат определени решения, като ви дава ценна информация за процеса.

💡 Съвет от професионалист: Поддържайте ясен одит на цялата работа, подпомагана от AI, като документирате прегледите на плановете в коментарите към задачите в ClickUp. По този начин се създава исторически архив на всички отзиви и одобрения, който е безценен за контрола на качеството и отстраняването на грешки впоследствие. Уверете се, че коментарите ви се виждат, като ги присвоявате на потребителите директно в задачите, и получите бърз преглед на присвоените коментари в списък за проверка.

Одобрете заявката за изтегляне

След като Devin завърши работата, той ще отвори pull request в GitHub, съдържащ промените в кода, всички нови тестове, които е написал, и документацията. На този етап стандартният процес на преглед на кода поема контрола. Кодът, генериран от AI, трябва да бъде проверен толкова внимателно, колкото и кодът, написан от човек.

По време на прегледа проверете за:

Качество на кода: Кодът следва ли стиловите указания и най-добрите практики на вашия екип?

Тестово покритие: Devin добави ли или актуализира ли тестове, за да валидира промените си?

Документация: Описанието на pull request ясно ли е и има ли коментари, където е необходимо?

След като сте доволни, можете да одобрите и обедините PR. Тук е мястото, където наличието на интегрирана система се отплаща.

💡 Съвет от професионалист: Поддържайте перфектна синхронизация на проектната си табло без ръчно усилие, като автоматично актуализирате статуса на задачите на „Завършено“, когато обедините pull request, използвайки интеграцията на ClickUp GitHub.

Най-добри практики за използване на Devin AI във вашия стартиращ работен процес

Самото предоставяне на достъп на вашия екип до мощен AI инструмент без наръчник може да доведе до хаос. Може да се окажете с бъгав код, вграден в продукцията, или разработчици, които губят време да поправят грешките на AI. За да избегнете това, трябва да установите ясни най-добри практики за това как вашият екип работи с Devin. ✨

Започнете с малки стъпки: Започнете с нискорискови, некритични задачи, за да помогнете на екипа си да научи предимствата на Devin и как да пише ефективни команди.

Определете ясни критерии за приемане : Devin работи най-добре, когато има конкретни, измерими изисквания за това какво означава „завършено“. Devin работи най-добре, когато има конкретни, измерими изисквания за това какво означава „завършено“.

Поддържайте човешки надзор: Винаги имайте човешки разработчик, който да преглежда и одобрява всяко pull request, преди то да бъде обединено.

Използвайте защита на клоновете: Конфигурирайте вашите GitHub хранилища, така че да изискват одобрение за защитените клонове, като по този начин предотвратите Devin да обединява кода директно.

Проследявайте работата на AI отделно: Разграничавайте задачите, възложени на Devin, от тези, възложени на човешките разработчици, за по-добро отчитане и проследяване на скоростта.

Документирайте колективното знание: Поддържайте Поддържайте техническата си документация актуална, за да може Devin да научи вашите специфични модели и стандарти за кодиране.

Задайте ограничения: Ясно дефинирайте кои части от кода Devin има право да модифицира и кои са забранени.

Лесно филтрирайте и създавайте отчети, осигурете одобрение от старши разработчик за всеки PR, генериран от AI, и съхранявайте цялата си техническа документация и шаблони за подсказки на едно място, като операционализирате работния си поток в ClickUp.

💡 Професионален съвет: Визуализирайте напредъка на екипа си и сравнете скоростта на разработване на AI и човека, за да идентифицирате пречките и възможностите за подобрение с ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards с актуализации, задвижвани от AI

📚 Прочетете също: Как ClickUp използва персонализирани табла за видимост в реално време

Ограничения при използването на Devin AI

Въпреки че Devin е мощен инструмент, той не е магическо средство. Разбирането на неговите ограничения е ключово за поставянето на реалистични очаквания и избягването на разочарования. Честното представяне на тези ограничения помага на вашия екип да използва инструмента ефективно.

Сложни архитектурни решения: Devin е отличен в следването на съществуващи модели, но не може да взема решения за дизайн на високо ниво или да проектира нова система от нулата.

Неясни изисквания: Неясните или непълни указания ще доведат до непредвидими и често неправилни резултати.

Решаване на нови проблеми: Devin работи най-добре с задачи, които са подобни на проблеми, с които се е сблъсквал преди. Той се затруднява с наистина нови предизвикателства, които изискват творческо, нестандартно мислене.

Код, критичен за сигурността: Не трябва да делегирате задачи, свързани с удостоверяване, криптиране или обработка на чувствителни данни, на AI.

Крос-системно отстраняване на грешки: Диагностицирането на проблеми, които обхващат няколко микроуслуги или компоненти на инфраструктурата, често е твърде сложно, за да може Devin да се справи сам.

Ограничения на контекстуалния прозорец: При много големи и сложни кодови бази Devin може да не успее да съхрани целия необходим контекст, за да изпълни задачата правилно.

Тези ограничения правят наличието на силен процес за управление на проекти още по-важно. Нужна ви е система, която гарантира ясни дефиниции на задачите, предоставя структурирани шаблони и налага човешки надзор на всеки ключов контролен пункт.

📚 Прочетете също: Как да използвате Hugging Face за внедряване на AI

Алтернатива на Devin AI за разработване на стартиращи компании

Макар Devin да е отличен в генерирането на код, това е само една част от пъзела. Стартиращите компании се нуждаят от цялостна система за управление, проследяване и координиране на цялата разработвателна работа – независимо дали тя се извършва от човек или от AI.

Жонглирането с Devin, GitHub, Slack и отделен инструмент за управление на проекти създава точно такъв вид разрастване на инструменти и AI — непланирано разпространение на несвързани AI инструменти без надзор или стратегия, което води до загуба на пари и дублиране на усилията — което забавя екипите.

Централизирайте управлението на проекти, документи и комуникация на едно място с ClickUp, за да елиминирате този проблем.

Дръжте под ръка бележки, задачи и чатове, свързани с кода, с AI Enterprise Search на ClickUp

Конвергентното AI работно пространство на ClickUp – единна, сигурна платформа, в която проекти, документи, разговори и контекстуална AI интелигентност работят безпроблемно заедно – обединява всичко, като ClickUp Brain осигурява интелигентност в цялото ви работно пространство.

Създаване на задачи с помощта на AI: Генерирайте подробни описания на задачите, подзадачи и критерии за приемане от прост подсказък с помощта на ClickUp Brain.

Управление на знанията: Намерете незабавно нужния контекст, като търсите във всичките си ClickUp Docs, задачи и коментари с ClickUp Brain.

Помощ за автоматизация: Спестете време, като настроите сложни правила за маршрутизиране и актуализиране на статуса, използвайки естествен език в ClickUp.

Дайте възможност дори на членовете на екипа, които не са технически подготвени, да изпълняват задачи по разработката с дълбоко разбиране на проекта — Codegen Agent на ClickUp внася AI кодиращи възможности директно във вашия център за управление на проекти.

Поддръжка на клиенти: Превърнете билетите за поддръжка в реални поправки, като позволите на агентите да генерират промени в кода въз основа на докладваните проблеми.

Продуктови мениджъри: Превърнете документите с изисквания към продукта (PRD) в работещи прототипи, без да чакате инженерните цикли.

Инженеринг и QA: Автоматизирайте създаването на тестови пакети директно от изискванията, като помагате на екипа си да работи по-бързо и с по-голяма увереност.

Научете повече за автоматизирането на работните процеси при разработката с ClickUp:

Алтернативи на Devin AI за стартиращи екипи

Devin е мощен автономен агент, но не е единственият AI инструмент за кодиране на пазара. Правилният избор за вашия стартъп зависи от това дали се нуждаете от инструмент, който да подпомага вашите разработчици, или от такъв, на който да делегирате задачи.

Ето едно кратко сравнение на някои популярни инструменти за кодиране.

Инструмент Най-подходящо за Ключова способност Съображения GitHub Copilot Завършване на кода в редактора Предложения в реално време по време на писане Необходим е човек, който да ръководи цялото разработване. Курсор Редактиране на код с приоритет на AI Генериране на код чрез чат в IDE Все още се изисква постоянен надзор от страна на разработчиците. Replit Agent Бързи прототипи Разработваща среда, базирана на браузър Ограничено за сложни производствени приложения Claude/ChatGPT Обяснение на кода и фрагменти Помощ при кодиране чрез диалог Няма директна интеграция с вашата кодова база Devin AI Автономно изпълнение на задачи Цялостно разработване с PR изход Изисква ясни и добре дефинирани задачи.

Повечето алтернативи са асистенти за код, предназначени да допълват работния процес на разработчиците, а не да работят самостоятелно. Devin се отличава със способността си да се справя самостоятелно с цели задачи. Независимо от инструмента, който изберете, все пак ще ви е необходима стабилна платформа за управление на проекти, за да проследявате и координирате цялата работа.

💡ClickUp Brain работи като ваш партньор по кодиране в рамките на ClickUp.

Управлявайте работните процеси за развитие на стартиращия си бизнес с ClickUp

Devin AI предлага на стартиращите компании мощен начин да увеличат инженерната си продукция, но е най-ефективен, когато се използва за добре дефинирани, повтарящи се задачи по кодиране с ясни критерии за приемане. Човешкият надзор не е просто предложение, а е от съществено значение. Кодът, генериран от AI, изисква същото ниво на строгост при прегледа, както и кодът, написан от човек. Като започнете с малки задачи с нисък риск, вашият екип може да изгради мускулите за ефективни работни процеси по подсказване и преглед. 🤩

Управлението на работния процес с помощта на AI изисква прозрачност, координация и ясни процеси. Изградете основата за управление на проекти за вашия стартиращ бизнес, базиран на AI, с ClickUp. Започнете безплатно с ClickUp и обединете цялата си работа по разработката – човешка и генерирана от AI – в едно унифицирано работно пространство.

Често задавани въпроси

Devin може да създава функционални MVP за уеб приложения, вътрешни инструменти и API интеграции, когато му бъдат дадени ясни спецификации. Въпреки това, сложните продукти с новаторски архитектури все още се възползват от участието на човешки разработчици в планирането и надзора.

Devin изисква технически контекст, за да работи добре, тъй като ще трябва да предоставяте ясни указания и да разбирате pull заявките. Нетехническите основатели могат да използват Devin ефективно, като си партнират с технически съветник, който да се занимава с прегледа и надзора на кода.

Devin показва своето мислене и спира за одобрение на ключови контролни точки, а всички pull заявки трябва да бъдат прегледани преди сливането. Трябва да планирате старши разработчик да преглежда резултатите от Devin за всяка възложена задача.

Devin използва ценови модел на базата на сесии, при който задачите консумират изчислително време, с различни нива на планове. Трябва да се свържете директно с Cognition AI за актуални ценови подробности, които отговарят на очакваното използване на вашия стартъп.

Devin увеличава капацитета на разработчиците, като се занимава с повтарящи се задачи, но не замества човешките разработчици, които вземат архитектурни решения и се занимават с решаването на сложни проблеми. Мислете за Devin като за мултипликатор на силата на вашия съществуващ екип.

Избягвайте да делегирате код, критичен за сигурността, сложни архитектурни решения и нови проблеми, които изискват творческо решаване. Devin се отличава в добре дефинирани, повтарящи се задачи с документирани модели и ясни критерии за приемане.