Над 50 подсказки на Nano Banana: творчески подсказки за изображения, които да провокират идеи

Знаете как е: имате ясна представа в ума си, въвеждате подсказка и първият резултат е почти точен.

След това го настройвате и ъгълът на камерата се променя, чертите на лицето се изменят и „същият“ герой изведнъж изглежда като различен човек. Ако създавате визуални елементи за истории, уроци, миниатюри или публикации, това непрекъснато променяне може да стане досадно доста бързо.

Ето къде помагат подсказките на Nano Banana. Това са кратки, фокусирани инструкции за Nano Banana, които фиксират няколкото най-важни детайла.

Това е особено важно, тъй като 83% от творческите професионалисти вече използват генеративни AI инструменти в дизайна и творческата си работа.

В това ръководство ще научите какво представляват подсказките на Nano Banana и как да напишете най-добрите от тях. Ще получите и 50 готови за копиране подсказки, варианти на подсказки, идеи за екипни семинари и работния процес на ClickUp AI, който ще ви преведе от концепцията до реализацията на съдържанието.

Какво представляват подсказките на Nano Banana?

Подсказките на Nano Banana са кратки, конкретни инструкции, които давате на Nano Banana (и Nano Banana Pro), за да генерирате ново изображение или да редактирате съществуващо.

Мислете за тях като за мини спецификация: какво искате да създадете, какво трябва да прави камерата (близък план срещу нисък ъгъл), как трябва да изглежда осветлението (естествена дневна светлина срещу студийно осветление) и какво трябва да остане същото (черти на лицето, естествена текстура на кожата, цялостен стил).

Google описва Nano Banana като вградена функция на Gemini за генериране на изображения, с която можете да работите с текст, изображения или и двете, за да създавате и усъвършенствате визуални елементи в разговорния поток.

Nano Banana е по-бързият модел „Flash Image” за бързи итерации, докато Nano Banana Pro е моделът „Pro Image”, насочен към по-висока точност на резултатите, особено когато рендерирането на текст трябва да бъде чисто и четливо.

✅ Повечето хора използват подсказките на Nano Banana по два начина:

Генериране на изображения само с текст , при което описвате темата, фона, цветовата палитра и стила в една компактна подсказка.

Генериране и редактиране на изображения с качено изображение, където прикачвате референтно изображение или въвеждате изображение и посочвате какво да се промени, като запазвате същите детайли за личността, структурата на лицето и осветлението.

Защо Nano Prompts работи за писатели и творци

Ако пишете, преподавате, проектирате или изпращате съдържание в срок, не се нуждаете от подсказка от 200 думи. Нуждаете се от подсказка, която казва на модела какво да поддържа стабилно.

Nano подсказките работят, защото ви принуждават да изберете няколко детайла, които действително променят резултата. Ето някои от тях:

Кадриране и ъгъл на камерата, като близък план, ниво на очите или нисък ъгъл

Фокусирайте се като с малка дълбочина на полето и остър фокус

Осветление като естествена дневна светлина, студийно осветление, златен час, висок контраст, дълбоки сенки, меки сенки

Фон и цветова палитра, като светлосив фон, син фон, бял фон, наситени цветове, чисти линии

Те работят и защото Nano Banana е създаден за бърза итерация и целенасочени редакции. Google изрично подчертава възможности като последователност на символите, комбиниране на снимки и локални редакции за Nano Banana.

Можете също да получите достъп до по-прецизни контроли в Nano Banana Pro, включително разширено рендиране на текст, контроли на ъгъла на камерата и съотношението на екрана, както и 2K резолюция.

За писатели и преподаватели ефектът „първоначален импулс“ е реален.

Един мащабен експеримент по писане на кратки разкази установи, че достъпът до идеи, генерирани от изкуствен интелект, подобри оценката на разказите (особено за по-малко креативните писатели), въпреки че направи резултатите по-подобни един на друг.

Това е добра сделка, когато се нуждаете от бърз старт, а след това го превръщате в свой.

Това е добра сделка, когато се нуждаете от бърз старт, а след това го превръщате в свой.

Как да използвате подсказките на Nano Banana (стъпка по стъпка)

Подсказките на Nano Banana ви позволяват да създавате реалистични изображения с висока разделителна способност само с една подсказка. Нека разгледаме всяка стъпка от процеса на максимално използване на тези подсказки:

Стъпка 1: Изберете модела според нуждите си

Използвайте Nano Banana, когато искате бързи итерации и бързи редакции.

Използвайте Nano Banana Pro, когато се нуждаете от по-чисто рендиране на текст, по-строг контрол на оформлението или по-голяма прецизност (2K изход и по-прецизни контроли).

Стъпка 2: Решете дали ще генерирате или редактирате

Ще получите по-чисти резултати, ако изберете един път от самото начало:

Генерирането започва само от текст и ви дава по-голяма творческа свобода.

Редактирането започва от качено изображение или прикачено референтно изображение и е най-подходящо за запазване на едни и същи индивидуални и последователни черти на лицето.

Стъпка 3: Напишете „нано“ подсказка, която контролира само важните лостове

Започнете с един кратък ред, който включва

Тема + намерение

Ъгъл на камерата + кадър (близък план, екстремно близък план, ниво на очите, нисък ъгъл)

Фокусна подсказка (малка дълбочина на полето, остър фокус)

Светлинни ефекти (естествено осветление, студийно осветление, висок контраст)

Фон или палитра (бял фон, светлосив фон, син фон)

Стъпка 4: Заключете идентичността с референтно изображение, когато последователността е важна

Ако създавате поредица, не разчитайте само на текст. Прикачете референтно изображение и кажете на модела какво не трябва да се променя, например:

Структура и черти на лицето

Естествена текстура на кожата и детайли на текстурата на кожата

Същият ъгъл на камерата и цялостен стил

В собствените си указания Google набляга на използването на модела за последователност на символите и итеративни редакции, точно това, за което ви помага референтното изображение.

Стъпка 5: Използвайте прецизен език, когато качвате изображение

Ето един пример за надежден формат, който поддържа редакциите чисти:

Използвайте качиното изображение, [добавете/премахнете/променете] [нещо]

Запазете [това, което не трябва да се променя]

Съвпадение [детайли на осветлението, околната среда, цялостна естетика]

Стъпка 6: Повторете с по една промяна на ход

Ако резултатът ви се отклонява, вероятно променяте прекалено много неща наведнъж.

Затегнете цикъла, като опитате следния ред:

Идентичност → кадриране → осветление → цветова корекция → фон → рендиране на текст

Стъпка 7: Когато имате нужда от оформление и четлив текст, посочете го директно

Nano Banana Pro е проектиран за по-точен текст и прецизен контрол. Ако текстът е важен, поискайте го ясно и посочете мястото (лявата или дясната половина), стила на шрифта (без серифи) и контраста (висок контраст, черно на бял фон).

50 команди на Nano Banana, които да опитате

Колкото по-конкретни и подробни са вашите команди, толкова по-добри изображения ще получите. Ето 50 команди на Nano Banana, които можете да използвате, за да подобрите вашите изображения:

1–35: Генериране на нови изображения (само текст)

Млада жена, близък план, ниво на очите, естествена дневна светлина, малка дълбочина на полето, меки сенки, естествена текстура на кожата, светлосив фон, висока резолюция

Млада жена, екстремно близък план, остър фокус, висок контраст, дълбоки сенки, естествено осветление, реалистична текстура на кожата, минимален фон Портрет на млада жена с знаеща усмивка, златен час, висок реализъм, фини отражения, топла цветова палитра, висока степен на детайлност. Хиперреалистичен уличен портрет, нисък ъгъл на снимане, дълги сенки, наситени цветове, кадър от филмова сцена, изразителни черти на лицето Студиен портрет, студийно осветление, висок контраст, меки сенки, естествена текстура на кожата, бял фон, висока детайлност Редакционна снимка, близък план, остър фокус, малка дълбочина на полето, неутрална цветова гама, чист фон, висока реалистичност Красив портрет, екстремно близък план, видими лунички, естествена текстура на кожата, естествена дневна светлина, рязък фокус върху ириса, фини отражения Профилен портрет, ниво на очите, мека естествена дневна светлина, меки сенки, ясна структура на лицето, приглушен фон, висок реализъм Високомоден портрет, нисък ъгъл на снимане, драматични дълбоки сенки, смела цветова палитра, остър фокус, висока степен на детайлност Портрет на открито, златен час, топли цветове, меки сенки, близък план, дървета на заден план с малка дълбочина на полето, висока реалистичност Черно-бял портрет, висок контраст, рязък фокус, филмова зърнистост, екстремно близък план, изразителни черти на лицето Кинематографичен кадър, дъждовна улица, висок контраст, дълбоки сенки, отражения върху тротоара, широк кадър, настроена цветова градиция

Кинематографичен портрет, нощна улица, неонови отражения, висок контраст, контролирани дълбоки сенки, малка дълбочина, висок реализъм Моден портрет, ниво на очите, прозоречна светлина, меки сенки, естествена текстура на кожата, неутрален фон, висока детайлност Снимка в стил уличен лукбук, златен час, дълги сенки, наситени цветове, видима околната среда, висока резолюция Фотореалистична снимка на храна, палачинки с ягоди, близък план, малка дълбочина на полето, естествено осветление, меки сенки, висока детайлност Продуктова снимка на тетрадка с бананова тема, студийно осветление, висок контраст, бял фон, ясни детайли, висока резолюция

Изображение на продукта, бананов шейк на маса, студийно осветление, меки сенки, фини отражения върху стъкло, бял фон, висока детайлност Уютна кафенена сцена, топъл златен час, меки сенки, малка дълбочина на полето, хора в рязък фокус, боке на фона

Футуристична лабораторна сцена, хладна цветова гама, висока детайлност, висок реализъм, отразяващи повърхности, студийно осветление, ясен кадър Фотография на туристически плакат, пустинна сцена, златен час, дълги сенки, широк кадър, минималистичен фон, изчистена композиция Фотореалистична снимка на храна, палачинки с ягоди, близък план, малка дълбочина на полето, естествено осветление, меки сенки, голяма детайлност

Портрет, светлосив фон, меки сенки, естествена дневна светлина, малка дълбочина на полето, висок реализъм, висока резолюция Кадър от филм, кухненска маса, естествено осветление, малка дълбочина на полето, фини отражения, топли цветове, широк кадър Архитектурен кадър, кадър от нисък ъгъл, дълбоки сенки, висок контраст, ярки цветове, висока детайлност, ясни линии Изследване на макро текстура, екстремно близък план, остър фокус, висок контраст, дълбоки сенки, висок реализъм, висока резолюция Уличен портрет, ниво на очите, естествена дневна светлина, меки сенки, реалистична текстура на кожата, видима околна среда, висок реализъм Студиен портрет, бял фон, висок контраст, изразени сенки по бузите, рязък фокус, ултра реалистичен, висока резолюция Портрет на открито, облачно естествено дневно осветление, меки сенки, неутрална цветова палитра, рязък фокус, висок реализъм Редакционна красива снимка, близък план, малка дълбочина на полето, топли цветове, остър фокус върху очите, висок реализъм Креативна концепция за персонаж, дизайн на персонаж, вдъхновен от ананас, с висока степен на детайлност, ярки цветове, чист фон, интензивно осветление, отчетливи контури, висока резолюция.

Дизайн на герои, футуристичен куриер, наситени цветове, остър фокус, чисти линии, висока детайлност, висока резолюция Стил на реални снимки, спонтанни моменти от улицата, естествена дневна светлина, малка дълбочина на полето, фини отражения, висок реализъм Плоско разположение на продукта, бял фон, меки сенки, равномерно разпределени обекти, висока детайлност, висока резолюция Минималистична натюрморт, син фон, яркочервен акцентен обект, изчистена композиция, остър фокус, висок контраст

36–45: Плакати, банери и линейни рисунки

Минималистичен дизайн на плакат, линейна графика, чисти линии, висок контраст на черно върху бял фон, шрифт без серфи, ясно представяне на текста

Модерен плакат на марката, син фон, ярки цветове, получер шрифт без серифи, центриран текст на английски, чисто рендиране на текста Разделен плакат, изображение в дясната половина, типография в лявата половина, бял фон, равномерно разпределени, шрифт без серфи, чисто рендиране на текста Корица на списание, близък портрет, заглавие в лявата половина, подзаглавие в дясната половина, шрифт без серифи, чисто рендиране на текста, висока резолюция

Банер за технологично събитие, син фон, яркочервен акцент, получер шрифт без серифи, ясно рендиране на текста, висока резолюция Макет на корица на книга, бял фон, минималистична цветова палитра, заглавие на английски език, чисто рендиране на текста, висока реалистичност Концепция за корица на албум, абстрактна скулптура на банан, силно студийно осветление, висок контраст, фини отражения, наситени цветове Набор от икони, бананова тема, линейна графика, чисти линии, равномерно разпределени, бял фон, висок контраст, черно Илюстрация с линии, чисти линии, минимално засенчване, бял фон, висок контраст на черното, ясни детайли Макет на етикет за опаковка, бял фон, шрифт без серифи, текст на английски език, чисто рендиране на текста, висок контраст в черно, съотношение на страните 1:1

46–50: Редактиране на подсказки (използвайте качена картина или референтна картина)

Използвайте приложеното референтно изображение, добавете фини отражения в очите и върху бижутата, запазете естествената текстура на кожата, запазете меките сенки и запазете същата индивидуалност. Използвайте качиното изображение, увеличете контраста и задълбочете сенките, запазете чертите и структурата на лицето идентични и запазете естественото осветление.

48. Използвайте референтното изображение, за да създадете монохромна версия с висококонтрастни черни тонове, запазете остър фокус и поддържайте чист фон.

49. Използвайте входящото изображение, променете околната среда на модерен офис, запазете същия ъгъл на камерата, запазете реалистичното осветление, запазете последователността на чертите на лицето.

50. Използвайте каченото изображение, за да настроите цветовата градиция, така че да придобие топъл филмов вид, запазете текстурата на кожата, запазете рязък фокус и поддържайте цялостния стил последователен.

7 впечатляващи варианта на Nano Prompt, които можете да използвате

Провокациите на Nano Banana стават по-лесни, когато спрете да преписвате от нулата и започнете да използвате повторно „провокационни шаблони“. Запазвате структурата и след това замествате по една променлива наведнъж.

1) „Директорската подсказка“ за бързи, реалистични портрети

Използвайте, когато искате реални снимки с последователни черти на лицето:

Млада жена, близък план, ниво на очите, естествена дневна светлина, малка дълбочина на полето, меки сенки, естествена текстура на кожата, светло сив фон, висока резолюция

Бързи промени за добавени ефекти:

нисък ъгъл на снимане за драматичен ефект

златният час за топлина

висок контраст и дълбоки сенки за по-рязко настроение

2) Редактиране на „идентичностната блокировка“ за едно и също лице в различните итерации

Използвайте, когато е важна последователността на героите (сериали и последователни аватари):

Използвайте приложеното референтно изображение, запазете същата структура на лицето и индивидуалността.

Запазете чертите на лицето и естествената текстура на кожата

Запазете естественото осветление и ясния фокус

Променете само [фон | цветова палитра | облекло | околната среда]

3) „Замяна на фона“ за чисти, повтаряеми ресурси

Използвайте, когато обектът е правилен, но фонът е грешен:

Използвайте входящото изображение, запазете чертите на лицето и текстурата на кожата.

Заменете фона с бял фон (или син фон)

Съвместете оригиналните детайли на осветлението

4) „Фокус и обектив“ за незабавна дълбочина

Използвайте, когато изображението изглежда плоско:

Екстремно близък план, малка дълбочина на полето, остър фокус върху очите, меко замъгляване на фона, висок реализъм

5) „Кинематографичен кадър“ (филмов вид)

Използвайте това, когато искате настроение, което да прилича на филмова сцена:нисък ъгъл на снимане, висок контраст, дълбоки сенки, златна час, дълги сенки, фини отражения, наситени цветове, висока детайлност, цветова градиция, видима околна среда, висок реализъм.

Ако изглежда прекалено грубо, коригирайте го с „меки сенки” и „естествено осветление”.

6) „Бранд постер“ (рендериране на текст и контрол на оформлението)

Използвайте това, когато се нуждаете от четлива типография и правила за композиция:Бял фон, чисти линии, шрифт без серифи, английски текст „believe“, ясно представяне на текста, заглавие в лявата половина, подзаглавие в дясната половина, равномерно разстояние, висока резолюция, яркочервен акцент, минималистична цялостна естетика.

Ако искате по-силен графичен вид, използвайте висококонтрастен черен цвят и опростете цветовата схема.

7) Подтикът „прехвърляне на стил“

Използвайте, когато харесвате композицията, но искате нова атмосфера:

Използвайте референтното изображение, запазете същия ъгъл на камерата и структура на лицето.

Приложете прехвърляне на стил към [линейна графика | филмова сцена | ултрареалистична редакция]

Запазете цялостната естетика и коригирайте само цветовата схема.

Google определя промените в стила от референтно изображение като поддържан работен процес (вземете текстура, цвят или стил от референтно фото и го приложете), така че това е практичен процес, който трябва да имате предвид.

Използване на Nano Prompts за творчество в екип и семинари

Nano подсказките работят добре в групи, защото всички започват от едно и също ограничение. Прекарвате по-малко време в обсъждане на идеи за празна страница и имате повече време да реагирате на нови идеи и изрази.

✅ Ето някои практични начини за използването му (заедно с някои полезни функции на ClickUp):

Загрявка преди мозъчна атака

Изберете едно споделено подсказване Nano Banana и едно споделено референтно изображение.

Задайте 3-минутен таймер за първоначалния резултат.

Задайте 2-минутен таймер за една вариация (променете само осветлението или фона)

Направете кратко представяне, след което преминете към истинския мозъчен штурм.

Поддържайте подсказката за загряване проста. Контролирайте само ъгъла на камерата, осветлението и фона. Оставете моделът да попълни останалото.

Поддържайте подсказката за загряване проста. Контролирайте само ъгъла на камерата, осветлението и фона. Оставете моделът да попълни останалото.

Креативни ледоразбивачи в срещите

Всички използват една и съща тема и един и същ ъгъл на камерата.

Всеки човек променя една променлива (цветова палитра, фон или дълбочина)

Гласувайте за версията, която най-добре съответства на целта (слайд за урок, рамка за история, миниатюра, плакат).

Тук е мястото, където точната формулировка помага. Ако искате последователност, помолете хората да използват едно и също референтно изображение или едно и също прикачено референтно изображение.

Тук е мястото, където точната формулировка помага. Ако искате последователност, помолете хората да използват едно и също референтно изображение или едно и също прикачено референтно изображение.

Семинари за иновации

При по-дълги сесии използвайте Nano подсказки, за да проучите бързо различни посоки, след което да се фокусирате върху една.

Кръг 1: Генерирайте 10 приблизителни указания с кратки подсказки

Кръг 2: Изберете топ 3, след което усъвършенствайте идентичността и рамката

Кръг 3: Заключете споделен списък „не променяйте“ (черти на лицето, правила за рендиране на текст, цветова схема)

Можете да назначите един човек, който да следи за отклонения в подсказките. Той поддържа базовата подсказка стабилна, за да не се отклоняват изображенията ви.

Можете да назначите един човек, който да следи за отклонения в подсказките. Той поддържа базовата подсказка стабилна, за да не се отклоняват изображенията ви.

Сесии за създаване на сценарии

Ако създавате сценарий за съдържание, подсказките се превръщат във вашия списък с кадри.

Определете 6–10 кадри и присвойте по един кадър на човек.

Стандартизирайте указанията за камерата (ниво на очите, близък план, нисък ъгъл на снимане)

Стандартизирайте осветлението (естествена дневна светлина или студийно осветление)

Поддържайте съотношението на страните в рамките на кадрите

Стандартизирайте указанията за камерата (ниво на очите, близък план, нисък ъгъл на снимане)

Стандартизирайте осветлението (естествена дневна светлина или студийно осветление)

Поддържайте съотношението на страните в рамките на кадрите

Алтернативи на Nano Banana, които да проучите

Създавайте графични изображения с едно-единствено подсказване и подобрете съдържанието си с ClickUp Brain

Когато тествате визуални идеи, най-трудното рядко е първото изображение. Трудно е всичко около него: преминаването между инструменти за генериране, ревизия, одобрение и изпращане, а след това загубата на нишката на вече взетите решения.

Това „разрастване на работата ” става още по-лошо с разрастването на изкуствения интелект, при което творческата работа се разпределя между различни модели и инструменти за изкуствен интелект.

ClickUp решава този проблем, като предлага конвергентно AI работно пространство за екипи, където можете да генерирате визуални елементи, да превръщате решенията в задачи и да продължавате изпълнението на едно и също място.

🧠Знаете ли, че: Изследване, свързано с „превключването между приложения“, показва, че работниците превключват между приложения около 1200 пъти на ден, което се равнява на почти четири часа на седмица, прекарани в преориентиране.

Генерирайте визуализации в ClickUp Brain с AI Image Generator

Превърнете подсказките си в реалистични изображения с ClickUp Brain

ClickUp Brain включва AI Image generator, който можете да стартирате точно там, където се извършва работата (например от коментари към задачи или други ClickUp повърхности, където са налични AI инструменти).

Добавете своя подсказване, генерирайте няколко опции и след това запазете най-добрата, за да преминете към преглед и доставка, без да копирате контекста между инструментите. Можете да генерирате до 10 изображения от едно подсказване, което прави бързото повторение много по-лесно.

Ето пълните команди, които можете да поставите в генератора на изображения на ClickUp Brain (сменяйте само 1–2 променливи на итерация, за да избегнете отклонения):

1. Портрет (чист, редакционен)

„Млада жена, близък план, ниво на очите, малка дълбочина на полето, остър фокус, естествена текстура на кожата, естествена дневна светлина, меки сенки, светлосив фон, фини отражения в очите, висок реализъм, висока резолюция, фиксиран ъгъл на камерата, центриран кадър, съотношение на страните 4:5“.

2. Портрет (драматичен, кинематографичен)

„Млада жена, екстремно близък план, висок контраст, дълбоки сенки, рязък фокус върху чертите и структурата на лицето, естествено осветление, хиперреалистична текстура на кожата, кадър от филм, замъглено заобикалящо пространство, висока детайлност, висока резолюция, съотношение на страните 1:1“

3. Златният час на улицата

„Нисък ъгъл на снимане, млада жена, вървяща по градска улица, златен час, дълги сенки, наситени цветове, висок реализъм, висока детайлност, фини отражения върху тротоара, кинематографично цветово градиране, обект с остър фокус, малка дълбочина на полето, широк кадър, съотношение на екрана 16:9“.

4. Минималистичен плакат (типография + оформление)

„Бял фон, чисти линии, илюстрация на банан в линейна графика, висок контраст, черен цвят, шрифт без серифи, заглавие на английски език в лявата половина, подкрепящ текст под него, графичен елемент в дясната половина, равномерно разпределена решетка, ясни детайли, ясно изобразяване на текста, яркочервен акцент, висока резолюция“.

5. Модерен банер (ярък цвят)

„Син фон, ярки цветове, наситена цветова палитра, графичен стил на продукта с изчистена композиция, шрифт без серфи, английски текст в горната третина, рязък фокус, студийно осветление, меки сенки, ясни детайли, висока резолюция, съотношение на екрана 16:9“.

6. Набор от икони (прост + последователен)

„Набор от икони с линейни рисунки, тема с ягоди, чисти линии, равномерно разпределени, бял фон, висок контраст на черното, еднаква дебелина на линиите, минимално засенчване, ясни детайли, висока резолюция“

Упражнявайте подсказките ефективно с ClickUp BrainGPT

Използвайте гласа си, за да записвате груби идеи за подсказки и да ги преобразувате в текст с Talk to Text на ClickUp BrainGPT

Ако искате да подобрите бързо подсказките си, последователността е по-важна от дългите сесии. ClickUp BrainGPT поддържа Talk to Text (така че можете да изкажете приблизителна идея и да я превърнете в използваем текст) и да търсите в ClickUp, уеб и свързани приложения, когато имате нужда да извлечете минал контекст или препратки.

Ето една проста рутина, подходяща за писатели, творци и преподаватели:

Диктувайте груба визуална идея с Talk to Text, след което помолете ClickUp BrainGPT да я пренапише като 5 подсказки с различни ъгли на камерата и детайли за осветлението.

Търсете в предишните си чатове/документи/задачи с Enterprise Search за това, което е проработило миналия път (например, „намери подсказката за плакат, която е произвела най-чистото рендиране на текст”).

Сменяйте моделите, когато това ви помага. ClickUp BrainGPT ви позволява да промените AI модела на ChatGPT, Claude или Gemini (имайте предвид обаче, че външните модели няма да използват знанията ви в ClickUp Workspace по същия начин, по който го прави „ClickUp Brain”).

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Agents, за да поддържате творческата продуктивност в екипа си. Използвайте автоматизация на базата на тригери, за да изпълнявате задачи и действия автоматично с ClickUp Agents След като имате използваема визуализация, препятствието се премества към координацията: прегледайте циклите и „Кой какво прави след това?“ ClickUp AI Agents може да работи въз основа на тригери (като промяна на статуса) и да предприема действия като създаване на документи или задачи с AI. Ето една бърза и практична настройка на ClickUp Agents, която можете да опитате: Създайте Autopilot Agent във вашия творчески списък , който се задейства, когато статуса на задачата се промени на „Преглед“.

В инструкциите на агента му кажете да (1) публикува коментар, който проверява необходимите детайли (съотношение на страните, фон, осветление, ъгъл на камерата, бележки за рендиране на текст) и (2) създаде кратък документ с AI , който обобщава какво се е променило и каква обратна връзка е необходима.

Ако в задачата липсва ключова информация, накарайте я да създаде подзадача с AI (пример: „Създайте 3 варианта с по-меки сенки“ или „Поправете четливостта на английския текст“). Това поддържа тесния преход от „креативна идея → изпълнение“, без да превръща сесията ви с подсказки в административна работа.

Вижте как можете да създадете свой собствен AI агент в ClickUp.

Разширете работния си процес с изображения с ClickUp

Подсказките на Nano Banana ви помагат да действате бързо, когато поддържате ясна посока. Получавате по-добри резултати, когато контролирате основните елементи: ъгъл на камерата, кадър, осветление, фон и няколко стилови елемента като малка дълбочина на полето или висок контраст.

Но по-голямото предизвикателство се появява след резултата. Все още се нуждаете от място, където да генерирате визуални елементи и да запазите следващите стъпки, за да не изчезнат между различните инструменти. Ето тук ClickUp прави разликата, като комбинира генерирането на изображения и управлението на задачи в една платформа.

За да поддържате работния процес с изображения в добро състояние, можете да усъвършенствате подсказките с ClickUp BrainGPT и Talk to Text. Можете дори да изберете да сменяте модели като ChatGPT, Claude или Gemini, когато искате различен AI модел за конкретни случаи на употреба.

Накрая, можете да разчитате на ClickUp Agents да извършват проверки на спецификациите и да създават последващи действия, когато нещо липсва.

Звучи като идеалният инструмент за вас? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и усетете разликата!

Често задавани въпроси (FAQ)

Подсказките на Nano Banana са ултракратки инструкции, които давате на модела за изображения Nano Banana на Google, за да генерирате ново визуално изображение или да редактирате съществуващо. Те работят най-добре, когато опишете само няколко детайла, които определят резултата, като предмет, ъгъл на камерата, осветление и фон, вместо да пишете дълъг брифинг. Ако имате нужда от по-голям контрол (особено за типография, плакати или диаграми), Nano Banana Pro е проектиран за генериране и редактиране с по-висока точност и по-добро боравене с текст.

Започнете с проста структура: обект, ъгъл на камерата, фокус, осветление, фон, стил и съотношение на страните. Първата подсказка трябва да е кратка, след което повтаряйте, като променяте по една променлива наведнъж (например, променете само фона от светло сиво на синьо). Ако изображението ви включва типография, бъдете ясни относно разположението („заглавие в лявата половина“) и четливостта, тъй като текстът е едно от най-лесните места за отклонения в резултатите.

Използвайте референтно изображение, когато е важно да се запази последователността на героите. Надеждният работен процес е да започнете от „архив“ или базово изображение, да създадете стабилна референция и след това да генерирате серия от нови изображения, използвайки същата референция и кратки подсказки. В подсказката си посочете какво не трябва да се променя (същият индивид, черти на лицето, структура на лицето, текстура на кожата) и променяйте само един или два елемента, като фон или ъгъл на камерата.

Nano Banana се позиционира като бърз модел за бързи творчески експерименти, докато Nano Banana Pro се позиционира за генериране и редактиране на изображения с по-висока степен на контрол. Google подчертава подобреното рендиране на текст, усъвършенстваните творчески контроли и способността да се произвеждат висококачествени визуализации (до 4K) на Nano Banana Pro, които са подходящи за плакати и изпипани бранд активи. Ако целта ви е бързо генериране на идеи, Nano Banana често е достатъчен. Ако се нуждаете от прецизност, типография или качество на „окончателен вариант“, Nano Banana Pro е по-подходящият избор.

Да. ClickUp Brain може да генерира AI изображения директно от коментари към задачи, ClickUp Chat или AI иконата във вашето работно пространство. Можете да генерирате до 10 изображения от една подсказка, да усъвършенствате подсказката, след като видите резултатите, и след това да споделите изображението в задача или чат, или да създадете документ от него. Това прави ClickUp Brain практичен инструмент за генериране на изображения, когато искате да генерирате изображения в същото работно пространство, където се извършват прегледи, одобрения и следващи стъпки.