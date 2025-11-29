Google Meet срещу ClickUp SyncUp: коя от двете е по-подходяща за вашия екип?

9:55 ч. Вашият екип се включва в Google Meet. Вземат се решения. Задачите се разпределят. Тридесет минути по-късно бележките са разпръснати из чат приложенията и пощенските кутии, а някой все още трябва да ги превърне в проследими задачи.

Ето и разклонението на пътя. Ще продължите ли да разчитате на видео на живо, за да планирате срещи, да обсъждате нещата в реално време и да правите последващи действия по-късно? Или ще се насочите към асинхронни актуализации на статуса, които улавят контекста до работата, така че отдалечените екипи да останат съгласувани без да се налага да провеждат още разговори?

В това ръководство ще разгледаме Google Meet и ClickUp SyncUp, за да ви помогнем да разберете кой инструмент отговаря на различните нужди за сътрудничество.

Ще сравним как всеки от тях се справя с видеоразговорите, интегрира се с вашите работни процеси и поддържа както бърза синхронизация, така и структурирани проектни срещи.

Последните проучвания показват, че до една трета от срещите вероятно са ненужни, което значително забавя производителността – обвързването на дискусиите с задачите помага да се намали тази загуба.

Google Meet срещу ClickUp SyncUp с един поглед

Когато става въпрос за ежедневни събрания, асинхронни актуализации и превръщане на срещите в проследима работа, ето как ClickUp SyncUp и Google Meet се сравняват един до друг:

Функция ClickUp Google Meet Standups & status syncs Изпълнява леки SyncUps директно от списъци, задачи и чат, така че екипите да могат да преглеждат табла и да актуализират задачи на едно място. Осигурява надеждни видеоразговори на живо с споделяне на екран, анкети и въпроси и отговори, но таблата и задачите обикновено се намират в други инструменти. Управление на проекти и задачи Съхранява срещите, задачите, документите, чата, бели дъски, табла и AI в едно работно пространство, така че актуализациите остават свързани с работата. Разпределя срещи, бележки и файлове в Календар, Диск, Документи и външни инструменти за проекти Планиране и външни срещи Календарните изгледи помагат за съвместното планиране на работата и срещите, а синхронизацията с Google Calendar позволява задачите и събитията да се показват една до друга. Отличава се с външно планиране с календарни покани, графици за срещи, страници за резервации и напомняния. Записи и асинхронно проследяване Съхранява SyncUps и клипове в Clips Hub с транскрипции и коментари Записва записите в Drive и предлага AI обобщения за поддържаните планове, но последващите действия все още се извършват в други инструменти. Отчети след срещата Таблото показва как решенията, взети по време на срещата, променят натоварването, диаграми за изразходване на ресурсите Фокусира се върху качеството на разговорите и показателите за използване, без вградена връзка между срещите и резултатите от проектите или спринтовете. Най-подходящ за Екипи, които искат срещите, бележките и задачите да са свързани в едно работно пространство, за да е лесно да се проследява изпълнението Екипи, които работят в Google Workspace и се нуждаят от бързи, познати видеоразговори за проверки, демонстрации и брифинги.

Какво е ClickUp?

Бъдете организирани, работете по-бързо и съхранявайте всички задачи на едно място с ClickUp.

Представете си, че провеждате среща за стартиране на проект: вземат се решения, определят се действия и някой се предлага доброволно да се заеме с прегледа на бюджета. След това срещата приключва.

Бележките се съхраняват в един документ, последващите действия се изпращат по имейл, а задачата за бюджета? Някой я създава по-късно в инструмента за управление на проекти – ако си спомни. До следващата седмица половината от екипа няма да може да си спомни какво всъщност е било решено.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни потоци. Срещите се свързват директно с работата, която е резултат от тях.

Бележките от дискусии, решенията и задачите за действие не се съхраняват в отделни инструменти – те съществуват заедно със задачите, графиците и файловете, които вашият екип действително използва за изпълнение. ClickUp е създаден, за да намали разрастването на работата. Дневният ред на срещите се превръща в задачи в ClickUp с определени отговорници и крайни срокове.

Без допълнителни приложения на трети страни, дублиране на въвеждането на данни или преминаване между платформи, за да записвате актуализации на задачите.

Един потребител на G2 го изрази просто:

Това, което най-много ми харесва в ClickUp, е как обединява всичко – задачи, документи, цели и комуникация – в една единна платформа.

Функции на ClickUp

Ето как ключовите функции помагат на отдалечените екипи да провеждат срещи, да записват бележки и да превръщат разговорите в изпълними задачи в работната среда на ClickUp.

Функция № 1: ClickUp SyncUp

Свържете задачи и бележки по време на разговори с ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp добавя леки видеоразговори към вашите списъци и задачи. Планирайте срещи, свързвайте или създавайте задачи, докато разговаряте, и записвайте бележки от срещите, които остават свързани с работата. Използвайте автоматизираното създаване на задачи, за да проследявате последващите действия по време на виртуалните срещи, а не след тях.

Предпочитате ли по-големи сесии на живо в Google Meet? Добавете линк към Meet от свързано събитие в Google Calendar чрез ClickUp Integrations, за да можете лесно да намирате подробностите за присъединяване и записите заедно с контекста на задачите и статуса на проекта.

📌 Пример: Ръководител на отдел провежда 20-минутна среща. Те преглеждат препятствията, създават нови задачи на живо и ги свързват със спринт таблото. Екипът проследява напредъка, без да преписва бележки от отделен разговор, а собствениците виждат известията веднага.

Функция № 2: ClickUp Clips

Записвайте екрана си или споделяйте гласови клипове незабавно с ClickUp Clips

Вместо да провеждате допълнителни разговори или да пишете дълги текстове, можете да записвате екрана си или само глас с ClickUp Clips. След това можете да поставите клипа директно в Docs, Comments или Chat. Вашият екип получава обратна връзка в удобно за него време, а вие спестявате часове от деня си.

Всеки клип и SyncUp, който създавате, се запазва автоматично в Clips Hub, където можете да прегледате записите, да сканирате транскрипции и да оставяте коментари с времеви отметки, за да насочвате разговорите с прецизност.

Прегледайте всичките си минали записи, достъп до транскрипти и оставяйте коментари в Clips Hub на ClickUp

А най-хубавото? Всеки в работното ви пространство, който има достъп до канала, където е записан SyncUp, може да види транскрипта и да се включи в дискусията със свои коментари, което прави работата в екип по-гладка, по-бърза и по-ясна.

Все още пишете трескаво по време на срещите? Ами ако вместо това можехте да се концентрирате върху самата разговор? AI асистентите за срещи могат да записват всичко – задачи, решения и дори контекста на изказванията – без да се налага да мръднете и пръст.

Функция № 3: ClickUp Chat

ClickUp Chat предлага групови чатове и директни съобщения до задачи, документи и табла, така че разговорите остават свързани с работата. Превърнете всяко съобщение в задача в ClickUp само с едно кликване, възлагайте задачи, добавяйте дати и прикачайте файлове за бързо споделяне.

Ако вашият екип вече използва Slack и Microsoft Teams или Google Chat, интеграцията с ClickUp и интеграциите на ClickUp ви помагат да поддържате съобщенията в реално време свързани с проектите, вместо да са разпръснати в чат инструменти и други приложения.

📌 Пример: Проектният мениджър създава нишка с пътна карта, включваща дизайн, QA и маркетинг. Когато бъде взето решение, проектният мениджър превръща съобщението в нова задача, като определя отговорници и крайни срокове. Всички поддържат последователност в множество проекти, без да е необходимо ръчно копиране и поставяне.

Повечето от нас пишат, сякаш се състезават с краен срок, а не пишат съобщение. Въпреки че преобразуването на глас в текст е 4 пъти по-бързо, няколко причини, от шумни работни пространства до лоши преживявания с транскрипцията, ни карат да продължаваме да пишем. Функцията Talk-to-Text на Brain MAX ви позволява да създавате съобщения без да използвате ръцете си. Говорете, записвайте и доуточнявайте мислите си, преди да ги изпратите по имейл или чат. Без правописни грешки. Без отклонения. Само идеи, които се движат със скоростта на вашия глас.

Функция № 4: ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите SyncUp, да извлечете действия и да създадете задачи с отговорници и крайни срокове. За разлика от Google Meet, където ръчно преписвате решенията и след това създавате задачи в отделни инструменти, Brain прави тази конверсия автоматично в ClickUp.

📌 Пример: След междуфункционален преглед, проектният мениджър казва: „Обобщете този SyncUp и създайте последващи действия за QA, дизайн и анализи. ” Brain ефективно изготвя резюме, разпределя задачи и актуализира статуси, като гарантира ясна отговорност без допълнителна административна работа. За последователни резюмета започнете с шаблони за водене на бележки, за да останат предаванията ясни.

Цени на ClickUp

Какво е Google Meet?

Представете си следното: остават пет минути до демонстрацията пред клиента и трябва да съберете всички на едно място, и то бързо. С Google Meet създавате линк от Google Calendar, колегите ви се присъединяват от всяко устройство и за секунди сте в видеоразговор с споделяне на екрана. По време на разговора субтитрите на живо, въпросите и отговорите, анкетите и записът поддържат интереса на всички, а записът в облака се запазва автоматично в Google Drive след приключване.

Чрез Google

Google Meet се вписва идеално в работния ден в Google Workspace. Добавете Meet директно към събитията в Календара, за да планирате срещи, пускайте линкове в Google Chat, за да не пропусне никой нишката, и представяйте документи, таблици или презентации, без да напускате браузъра си.

За бърза проверка на състоянието или по-големи брифинги, Meet се фокусира върху основните неща – влизате, виждате и чувате ясно един друг, споделяте важното и продължавате напред.

Функции на Google Meet

Ето как Google Meet помага на remote екипите да провеждат гладки разговори и да поддържат динамиката след срещата.

Той обхваща основните елементи – надеждно видео и лесно планиране на срещи от Google Calendar, както и сътрудничество по време на разговори – плюс AI обобщения, така че последващите действия да не се забавят.

Функция № 1: AI бележки и обобщения

Чрез Google

Функцията „Take notes for me“ (Вземи бележки за мен) на Google Meet може да записва дискусиите, да организира ключовите моменти в Google Docs и да прикачва резюмето към събитието в Календара, като предоставя на колегите лесен достъп, без да се налага да търсят съобщения и чатове.

Ако се присъедините късно, изгледът „Обобщение до момента“ ви помага да наваксате по време на разговора. След края на срещата организаторът получава имейл с линк към обобщението; участниците, които са активирали функцията, също могат да го получат. Наличността зависи от вашия план за Google Workspace и добавките Gemini.

📌 Пример: Проектният мениджър приключва разговор с клиент и получава автоматично генериран документ с решенията и отговорните лица. Той поставя най-важните моменти в тракера, създава две нови задачи и продължава напред, без да преглежда отново записа.

Функция № 2: Календар и планиране

Чрез Google

С помощта на Google Calendar можете лесно да добавите линк към Meet към всяка покана с едно кликване. Можете също да създадете график за срещи, който включва публична страница за резервации за вашите партньори и клиенти.

Графикът за срещи поддържа буферни времена, дневни лимити и проверки за конфликти в няколко календара; при подходящи планове можете дори да изисквате плащания чрез Stripe. Последните актуализации правят страниците за резервации по-лесно откриваеми в интернет и на мобилни устройства, което улеснява планирането на срещи за екипи, които често се срещат с външни потребители.

📌 Пример: Ръководител на отдел споделя линк за резервация за седмични срещи с партньори. Слотовете се записват в споделения календар, поканите включват URL адрес на Meet, а напомнянията се изпращат автоматично.

Функция № 3: Сътрудничество по време на разговори

Чрез Google

В Meet екипите използват чат по време на разговора за бързи връзки, провеждат анкети и въпроси и отговори, за да съберат мнения, и създават стаи за по-концентрирани дискусии. Живите надписи подобряват яснотата при различни акценти и шумни стаи. Можете да представите документ, таблица или презентация директно от редактора, което запазва файла и видеото в един изглед за по-гладко споделяне и редактиране на файлове.

Когато записването е активирано във вашия план, видеото се запазва в Google Drive в папката „Записи от срещи“ на организатора, така че хората, които са пропуснали разговора, да могат да го наваксат по-късно.

📌 Пример: Отдалечен екип преглежда спринт табло, публикува дизайнерски файлове в чата и представя презентация от редактора. След това записът в Google Drive помага на закъснелите да се запознаят с решенията и да проследят следващите стъпки.

Цени на Google Meet

Безплатно за лична употреба

Стартови план: 8,40 $ на потребител на месец (до 100 участници)

Стандартен план: 16,80 $ на потребител на месец (до 150 участници)

План Plus: 26,40 долара на потребител на месец (до 500 участници)

План за предприятия: Персонализирани цени

ClickUp срещу Google Meet: сравнение на функциите

Преди да се впуснем в подробности, ето кратък поглед върху това как Google Meet и ClickUp SyncUp се представят при ежедневни срещи, бележки и последващи действия.

Функция № 1: Ежедневни събрания и синхронизиране на статуса

ClickUp

SyncUps се намира директно във вашите списъци, задачи и чат, така че можете да започнете бърз видеоразговор от същото място, от което следите работата си. Докато разговаряте, всички могат да отворят таблото за спринтове, списъка със задачи или картите на таблото в същото работно пространство. След това могат да свържат задачите и да записват бележки там, където вече се намира работата.

Google Meet

Google Meet е създаден преди всичко за видео на живо. Можете да създадете линк от Google Calendar, да споделите екрана си, да проведете анкети и въпроси и отговори, и да ангажирате всички с надписи и реакции. Meet е идеален за бързо събиране на хора, но тези разговори обикновено се провеждат в отделен прозорец, различен от вашите проектни табла, билети и табла.

🏆 Победител: ClickUp печели за повтарящи се standups и синхронизиране на статуса, когато искате разговора, таблото и задачите да са на едно място, вместо да преминавате от прозорец на прозорец.

Функция № 2: Управление на проекти и задачи

ClickUp

ClickUp е проектиран така, че срещите, задачите, документите, чатът, белите дъски, таблата и изкуственият интелект да се намират в едно работно пространство. SyncUps, коментарите и резюметата се свързват директно със задачите, които засягат, а таблата четат данни на живо от същите тези задачи.

Екипите могат да преглеждат напредъка, да обсъждат препятствия и да актуализират работата си, без да се налага да преминават през пет различни приложения, за да съберат всичко на едно място.

Google Meet

Google Meet се вписва идеално в работния ден в Google Workspace, но елементите все още са разпръснати: поканите се намират в Календара, записите се съхраняват в Drive, бележките са в Docs, а задачите обикновено се намират в друг инструмент за проекти.

Получавате надеждни разговори и полезни обобщения от изкуствен интелект, но екипите често се налага да търсят връзки между документи, табла и пощенски кутии, за да видят какво всъщност се е променило след срещата.

🏆 Победител: ClickUp печели, защото намалява превключването между контексти, като съхранява разговори, бележки, задачи и отчети на едно място, вместо да ги разпръсква в различни приложения.

Функция № 3: Планиране и външни клиентски обаждания

ClickUp

Календарът на ClickUp ви позволява да планирате и премествате задачи, да виждате работата за няколко дни или седмици и да синхронизирате с Google Calendar, така че срещите и задачите да се показват една до друга в един график.

Можете да видите предстоящите събития в Google Calendar в ClickUp и да се включите директно в разговорите, което е много удобно, когато искате да планирате работата и срещите заедно, без да губите от поглед крайните срокове.

Google Meet

Google Meet се отличава, когато става въпрос за външно планиране. От Google Calendar можете да добавите линк към Meet към всяка покана с едно кликване и да настроите графици за срещи.

Имате също така възможност да добавите публична страница за резервации, буферни времена и дори Stripe плащания при поддържаните планове. Гостите избират час, получават автоматични напомняния и се присъединяват директно от събитието в календара си, което улеснява планирането за клиенти и партньори.

🏆 Победител: Google Meet печели с планирането на срещи с клиенти и линковете за присъединяване с едно кликване, особено ако вашият екип вече използва Google Calendar за всичко.

Функция № 4: Записи, транскрипции и асинхронно наваксване

ClickUp

Всяко SyncUp и Clip, което записвате, се съхранява в Clips Hub с транскрипции и коментари с времеви отметки, така че членовете на екипа могат да прегледат транскрипцията, да преминат към правилния момент и да коментират директно върху записа.

Съчетайте това с обобщенията на ClickUp Brain и хората, които са пропуснали разговора, могат да прегледат ключовите решения и да отворят свързаните задачи, без да напускат работното пространство.

Google Meet

С Meet записите се запазват в Google Drive и оттам могат да се споделят с екипа. При поддържаните планове за Workspace можете да използвате и обобщенията, създадени с Gemini, и „Обобщение до момента“, за да разберете какво се е случило, без да гледате цялото обаждане.

Той е ефективен за проследяване на дискусии, но следващите стъпки все още се намират в Docs, Sheets или външни инструменти за проекти, вместо да са пряко свързани със задачите.

🏆 Победител: Равенство. Google Meet работи добре, ако вашият екип вече съхранява всичко в Drive, докато ClickUp е по-добър, ако искате записите, обобщенията и задачите да са достъпни и изпълними (с незабавно създаване на задачи) в същото работно пространство.

Функция № 5: Отчитане и видимост след срещите

ClickUp

Измервайте това, което е важно, с таблата за управление на ClickUp

ClickUp Dashboards може да ви помогне да извлечете данни от задачи, създадени или актуализирани след SyncUps, така че лидерите да могат да видят как тези разговори променят натоварването, изразходването, скоростта и други ключови показатели.

Можете да проследявате напредъка на спринтовете, просрочените задачи и разпределението на натоварването в реално време, което улеснява оценката дали вашите ежедневни срещи и прегледи действително движат проектите напред.

Google Meet

Google Meet се фокусира върху самата среща: присъединяване, хостинг и гарантиране на безпроблемно функциониране на аудио и видео. Макар администраторите да могат да виждат статистики за обажданията и използването, няма вграден изглед, който да свързва тези срещи с резултатите от проектите, състоянието на спринтовете или натоварването на екипа.

Повечето екипи все още разчитат на отделна система за отчитане, за да разберат какво се случва след разговора.

🏆 Победител: ClickUp явно печели по отношение на видимостта, като ви предоставя табла, които показват как решенията от срещите се превръщат в реална работа и резултати.

ClickUp срещу Google Meet в Reddit

Потребителите на Reddit обикновено виждат тези инструменти като изпълняващи различни задачи: Google Meet е бърз и надежден начин да съберете хора на разговор; ClickUp SyncUp поддържа разговора свързан с задачите, така че е по-лесно да проследите изпълнението на проектите.

За ClickUp потребителите подчертават работните процеси от среща до действие:

Ще създаде документ в ClickUp с обзор, ключови изводи, следващи стъпки и ключови теми... всичко добре форматирано и лесно за четене.

Някой също каза :

Прехвърлих малкия си бизнес от 3 души и сме доволни от него... хубаво е да имаме възможност да препращаме задачи директно в приложението. ”

За Google Meet, потребителите на Reddit изтъкват подходящ работен пространство и познатост:

Ние използваме Google Meet за вътрешни срещи. Мисля, че Google е интуитивен

Докато някои предпочитат Meet за ежедневната си работа:

Аз предпочитам Meets и не плащам за Zoom

И общите предупреждения за Meet:

Google Meet изглежда има много опростен подход към записването на срещи.

Кой инструмент за срещи е най-добър?

Google Meet прави събирането на хора лесно и познато. За бързи проверки, демонстрации за клиенти и по-големи брифинги можете просто да се присъедините от Google Calendar.

ClickUp, от друга страна, ви помага да превърнете разговорите в работни процеси, ориентирани към резултати.

С ClickUp SyncUp до вашите задачи и ClickUp Brain, който записва обобщения и собственици, вие поддържате управлението на работата, проектите и задачите на едно място.

И двата инструмента имат своите предимства, но ако искате нещо, което организира дискусиите, фокусира се върху проследяването на задачите и направлява работата от начало до край, разширените функции на ClickUp са като съотборник, който ви съпътства на всеки етап от пътя.

Започнете да използвате SyncUps в ClickUp безплатно – съхранявайте задачите от срещите и проследявайте изпълнението им на едно място.