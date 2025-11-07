Безплатен шаблон за казуси на Figma за дизайнери и маркетинг специалисти

Знаете ли историята зад логото на Subway?

Когато марката стартира през 60-те години на миналия век, логото й включваше две стрелки: умен начин да се покаже колко лесно е да влезеш, да вземеш храната си и да излезеш отново. Това беше елегантен поклон към хората, които са винаги в движение.

В същността си доброто разказване на истории е просто добър дизайн. Но дори и най-добрите дизайнери и маркетинг специалисти знаят колко е разочароващо, когато се затруднявате да измислите как да представите ясно една идея, особено когато сте притиснати от времето.

Тук на помощ идват шаблоните за казуси на Figma. Те ви предоставят чиста, професионална отправна точка, така че да можете да се съсредоточите върху споделянето на най-важните детайли и създаването на отличен казус.

В тази статия ще ви запознаем с някои от най-добрите безплатни шаблони за казуси, които можете да изтеглите и да започнете да използвате още днес, за да впечатлите потенциалните си клиенти.

Най-добрите шаблони за казуси на един поглед

Ето едно кратко резюме за вас:

Какво прави един добър шаблон за казус на Figma?

Figma се превърна в любима платформа сред дизайнерите и хибридните екипи благодарение на своите функции за сътрудничество и предимства. Но освен дизайна, набиращите персонал и клиентите често се интересуват повече от ясните резултати от проекта, отколкото от изпипаните визуални елементи.

Така че, когато избирате прост шаблон за казус, трябва да прецените няколко фактора.

Един добър шаблон за казус на Figma трябва да бъде добре организиран, визуално привлекателен и лесен за персонализиране. Той трябва да ви помогне да представите процеса на проектиране по ясен и структуриран начин, като същевременно предоставя достатъчно място за представяне на визуални елементи и данни, които подкрепят вашата работа. Необходими са основни елементи и раздели, като общо представяне на проекта, описание на проблема, изводи от проучването, дизайнерски решения и заключение.

Като цяло, търсете шаблони, които имат следното:

✅ Ясно оформление с място за обзор на проекта, предизвикателства, проучвания, дизайнерски решения и обмислено заключение.

✅ Достатъчно място за визуални елементи, мнения на потребители и истории, фокусирани върху резултатите

✅ Персонализируеми секции, които ви позволяват да променяте цветовете, шрифтовете и оформлението, за да отговарят на вашия стил.

✅ Опростени функции, които улесняват редактирането, споделянето и сътрудничеството с вашия екип.

Безплатни шаблони за казуси на Figma

В идеалния случай, винаги е добре да сте подготвени с подредено и впечатляващо портфолио, когато някой ви попита. А солидна отправна точка за това е използването на безплатни шаблони за казуси на Figma.

Ето 6 безплатни шаблона, които улесняват създаването на казуси, които са ясни, професионални и лесни за споделяне.

1. Шаблон за казус за UX

Чрез Figma

Всяка инвестирана в UX 1 долар носи 100 долара възвръщаемост за бизнеса. Това е доста силна причина да покажете вашата дизайнерска работа по правилния начин. Шаблонът за казус на Carex UX ви помага да разкажете тази история по правилния начин.

Създаден за UX дизайнери, този безплатен шаблон на Figma ви предоставя структуриран начин да покажете вашите проучвания, дизайнерско мислене и резултати от проекти в изпипан, редактируем формат.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Запознайте клиентите с вашите методи за проучване, потребителски профили, работни потоци и информация за конкурентите с ясен визуален поток.

Създайте казус, който свързва точките от проблема до решението, без да започвате от нулата.

Персонализирайте всяка секция с предварително зададени Figma компоненти за бърза и изчистена презентация.

Покажете както творческото си мислене, така и практичните резултати във формат, който клиентите и заинтересованите страни могат лесно да следват.

Създайте разказ, който подчертава както процеса, така и крайния продукт.

✨ Идеален за: UX дизайнери, които искат подробен, подкрепен с проучвания шаблон за казус, който е лесен за редактиране и готов за споделяне.

2. Портфолио UI — шаблон за уеб и мобилни устройства

чрез Figma

Ясно формулирани проблеми. Проучвания на различни дизайнерски решения на тези проблеми. Окончателен преглед на потребителския интерфейс или прототип, който е голям и лесен за разбиране.

Шаблонът Portfolio UI — Web & Mobile Template ви помага да създадете точно това. С четири уникални страници, включително блог и раздел с казуси, този безплатен шаблон на Figma е създаден за дизайнери и разработчици, които искат изчистено, професионално портфолио, което работи както в уеб, така и в мобилни устройства.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Структурирайте портфолиото си със специални страници за проекти, казуси и блог публикации.

Използвайте оптимизирани за мобилни устройства оформления и функции за автоматично оформление за безпроблемно редактиране и адаптивен дизайн.

Подчертайте своя дизайнерски процес с компоненти, създадени за ясни и лесни за следване презентации.

Представете проектите си професионално, без да се налага да създавате оформление от нулата.

Поддържайте портфолиото си актуално с гъвкави секции, които се адаптират към всеки проект или работа с клиент.

✨ Идеален за: Дизайнери и разработчици, които искат гъвкаво, структурирано портфолио, което подчертава казусите и дизайн мисленето.

👀 Интересен факт: Терминът „потребителско преживяване“ е измислен от Дон Норман през 90-те години, когато е работил в Apple, но дори и той по-късно е казал, че хората са започнали да го използват неправилно, за да означава „просто да правиш нещата красиви“.

3. Шаблон за презентация на казус

чрез Figma

Представянето на казуси може да се окаже истинско предизвикателство, когато започвате от нулата. Този шаблон за представяне на казуси от Figma улеснява малко нещата с готови слайдове, които ви помагат да организирате мислите си и да споделите историята си.

Идеален както за студенти, така и за професионалисти, този шаблон се предлага в светли и тъмни цветове и ви предоставя изчистена, гъвкава рамка за създаване на убедителни презентации.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Изберете от предварително проектирани слайдове, които водят разказа ви от проблема до решението.

Представете ги със стил с подходящи опции за светла и тъмна тема.

Опростете работния си процес с структуриран дизайн, който лесно се адаптира за презентации пред клиенти, проекти в клас или портфолиа.

Концентрирайте се върху съдържанието, докато шаблонът се занимава с основните елементи на дизайна.

Поддържайте презентацията си изчистена, професионална и готова за аудиторията, без да се замисляте прекалено много за формата.

✨ Идеален за: Студенти и професионалисти, които търсят прост, редактируем шаблон за ясно и ефективно представяне на казуси.

4. Шаблон за цялостен казус

чрез Figma

Добрият дизайн е добър бизнес.

Това обобщава защо представянето на вашата дизайнерска работа е толкова важно, колкото и самата работа.

Шаблонът за цялостен казус ви помага в това начинание.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Начертайте пътя на проекта си от контекста и предизвикателствата до крайните резултати.

Подчертайте изводите от проучванията и дизайнерските решения в структуриран, лесен за четене формат.

Спестете време с предварително зададени раздели, създадени за яснота и въздействие.

Персонализирайте лесно, без да преработвате оформлението или да създавате слайдове от нулата.

Представете цялостна, изпипана история, която показва както процеса, така и резултатите.

✨ Идеален за: Дизайнери, които искат структуриран формат, шаблон за казуси, който се редактира лесно и поддържа нещата прости, но професионални.

5. Шаблон за визуално портфолио

чрез Figma

Ако вашата работа блести чрез визуални елементи, шаблонът за визуално портфолио на Figma ви предоставя всичко необходимо, за да се отличите.

Създаден на базата на ясна 12-колонна мрежа, този шаблон балансира удебеления текст с впечатляващи изображения и е наличен в светла и тъмна версия. Той е лесен за персонализиране и е предназначен за представяне на работата без отвличане на вниманието.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Използвайте готови за употреба оформления на страници за портфолио, които подчертават вашата работа, а не рамката.

Персонализирайте с светли или тъмни теми в зависимост от стила на вашия проект.

Подчертайте изображенията и използвайте удебелен шрифт в структурирана мрежа, която е приятна за окото.

Насладете се на гъвкавост при дизайна с макети, създадени за маркетинг, казуси или творчески портфолиа.

Очаквайте предстоящи актуализации, включително адаптивен дизайн, раздел „За нас“ и нови опции за страницата с казуси.

✨ Идеален за: Дизайнери, които искат визуално ориентиран шаблон за портфолио с гъвкави оформления и смел, модерен вид.

6. Презентация на дизайна

чрез Figma

Един добър казус заслужава еднакво добра презентация. Презентационният пакет на Figma ви помага да запознаете аудиторията си с проекта си по ясен и уверен начин.

Този шаблон за казус е идеален за моменти, в които искате да обсъдите работата си с клиенти или заинтересовани страни.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Структурирайте разказа си с ясни и целенасочени дизайни на слайдове.

Поддържайте интереса на аудиторията си с оформление, което се фокусира върху идеите, а не върху допълнително съдържание.

Подчертайте етапите на проекта, ключовите идеи и резултатите в ясен формат.

Лесно се адаптира за срещи с клиенти, прегледи на екипа или презентации на портфолио.

Представете работата си с увереност, използвайки слайдове, които подкрепят историята ви, а не я засенчват.

✨ Идеален за: Дизайнери, които се нуждаят от ясна и професионална презентация, за да покажат своите казуси.

Ограничения на шаблоните на Figma

Популярността на Figma се дължи на неговата простота и възможности за сътрудничество, но когато екипите се заемат с по-големи проекти с по-кратки срокове, започват да се появяват някои практически пропуски. Те често стават по-забележими, когато дизайнерската работа е пряко свързана с предаването на проекти на клиенти, екипни процеси или проекти с голямо количество съдържание.

Предлага ограничени вградени функции за проследяване на проекти или управление на задачи, което затруднява свързването на напредъка в дизайна с по-широките работни процеси по проекта.

Не предоставя директни начини за проследяване на обратна връзка, ревизии или одобрения на дизайни в рамките на едно и също работно пространство.

Функциите за сътрудничество се фокусират главно върху редактирането на дизайни, с по-малко опции за структурирана работа в екип, като задаване на задачи или проследяване на етапи.

Изисква превключване между инструменти за проектни брифинги, обратна връзка от клиенти и предаване на проектна документация , което може да забави работните процеси.

Оставя проектите с голямо количество съдържание или смесени медии (като казуси или презентации за клиенти) разпръснати, без възможност да се управляват визуалните елементи и разказа на едно място.

Алтернативни шаблони на Figma

Ако сте почувствали ограниченията, за които току-що говорихме, не сте сами.

Ето някои алтернативни шаблони от ClickUp, които отговарят на горните изисквания. Тези шаблони помагат за структурирането, опростяват проследяването на проектите и улесняват управлението и споделянето на вашите казуси.

1. Шаблон за казус на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте казус, който печели доверие, с шаблона за казуси на ClickUp.

Завършихте успешен проект, резултатите са отлични, а сега идва трудната част: да превърнете всички тези усилия в ясен и впечатляващ казус.

Шаблонът за казуси на ClickUp ви предоставя структуриран начин да организирате проучванията си, да опишете заключенията си, да анализирате ключовите изводи и да разкажете история, която да резонира с клиентите или заинтересованите страни.

Този шаблон ви помага да съберете данни от различни източници, да анализирате резултатите от данните и да създадете убедителни казуси, които показват реалното въздействие.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Организирайте вашите проучвания, заключения и ключови изводи в структуриран формат.

Съберете информация от различни източници и я консолидирайте с лекота.

Създайте разказ, който подчертава както резултатите, така и въздействието върху бизнеса.

Представете информацията ясно на клиенти, екипи или потенциални заинтересовани страни.

Спестете време с формат, който опростява създаването на казуси, без да губите от дълбочината им.

✨ Идеален за: Екипи и професионалисти, които искат готова за употреба рамка за създаване на казуси, които съчетават данни, разказване на истории и практични резултати, ориентирани към стойността.

2. Шаблон за дизайн на казус с ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте всеки етап и поддържайте вашите казуси организирани с шаблона за дизайн на казуси на ClickUp.

С над 70% от дизайнерите, които разчитат на Figma, и една трета, които все още използват Adobe XD, е ясно, че повечето екипи се придържат към познатите инструменти за визуализация на данни за дизайн и прототипиране за компании и клиенти.

Но когато става въпрос за структуриране на примери за казуси (частта, в която показвате историята зад дизайна), тези инструменти често не са достатъчни.

Шаблонът за дизайн на казуси на ClickUp ви помага да преодолеете тази разлика. С негова помощ можете да покажете проблемите на клиентите и как са били решени, както и да подчертаете показателите за успех на вашия продукт и услуга. Това ви помага да изградите доверие у бъдещите си клиенти.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Представете дизайнерските предизвикателства, решенията и резултатите в структуриран, ориентиран към историята формат.

Управлявайте задачите по казусите успоредно с творческата си работа с вграденото проследяване на статуса.

Използвайте клиентски табла и персонализирани изгледи, за да поддържате съгласуваност между заинтересованите страни и екипите.

Оптимизирайте обратната връзка, актуализациите и прегледите директно в работния процес на вашия казус.

Съхранявайте всичко, от подробности за проекта до чернови на казуси, организирано на едно място.

✨ Идеален за: Дизайнери и екипи, които искат шаблон, подходящ за дизайн, който също така поддържа работния процес по казусите организиран и готов за клиента.

3. Шаблон за изследователски доклад на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете предимство и спестете време с шаблона за изследователски доклад на ClickUp.

След като сте събрали всички необходими данни за вашата услуга, сега идва предизвикателната част – да ги превърнете в нещо ясно, структурирано и полезно.

Тук на помощ идва шаблона за изследователски доклад на ClickUp.

С този шаблон можете да съберете всичките си данни от проучвания на едно място, вместо да се ровите в разпръснати файлове. Той улеснява и откриването на модели и тенденции, които придават истинска дълбочина на вашата работа.

След това можете да превърнете тези заключения в изпипани казуси или подробни доклади, което ще направи вашите идеи по-практични и убедителни както за колегите ви, така и за клиентите.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Събирайте и съхранявайте всички данни от проучванията в едно единствено, леснодостъпно работно пространство.

Проследявайте напредъка на проучването с вграденото управление на задачите и актуализации на статуса.

Организирайте ясно своите прозрения и заключения за вътрешни прегледи или презентации пред клиенти.

Персонализирайте секциите за различни видове проучвания, от пазарни проучвания до обратна връзка от потребители.

Представете окончателните доклади със структуриран формат, който подчертава ключовите изводи и точки за действие.

✨ Идеален за: Екипи и професионалисти, които искат структуриран и лесен за управление начин да събират данни от проучвания и да ги превръщат в практични доклади.

👀 Интересен факт: UX писането е започнало, преди да има име. През 80-те години на миналия век банкоматите са използвали внимателно написани съобщения на екрана, за да насочват потребителите и да им помагат да не се затрудняват или объркват.

4. Шаблон за пазарно проучване на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте проучванията си, открийте тенденции и генерирайте идеи с шаблона за пазарно проучване на ClickUp.

Добрите идеи често започват с отлично проучване. Но ако вашите заключения са разпръснати в различни таблици, презентации, имейли и лепящи се бележки, може да изгубите от поглед важните прозрения.

Шаблонът за пазарно проучване на ClickUp ви помага да съхранявате всичко на едно място: всяка част от необработените данни, всяка информация, която сте събрали, и един единствен, организиран табло, така че да можете да прекарвате времето си в вземане на информирани решения, вместо да го губите в търсене.

Все още не сте убедени? Ето защо си заслужава да използвате този шаблон за пазарно проучване:

💫 Защо ще харесате този шаблон

Съберете всички данни от проучвания, наблюдения и бележки в едно единствено, организирано работно пространство.

Проследявайте анализа на конкурентите, проучванията на потребителите или валидирането на пазара в един шаблон.

Структурирайте резултатите по ясен начин, за да ги споделяте лесно с екипите или заинтересованите страни.

Спестете време с предварително дефинирани секции за събиране на данни, анализ и отчитане.

Подкрепете по-интелигентното вземане на решения с оптимизиран работен процес за проучвания.

✨ Идеален за: Екипи и компании, които искат чист и организиран начин да управляват пазарните проучвания и да откриват полезни идеи.

5. Шаблон за план за проучване на потребителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете кои са вашите потребители, от какво се нуждаят и как вашият продукт може да отговори на тези нужди с шаблона за план за проучване на потребителите на ClickUp.

Трудно е да създадете нещо велико, без първо да разберете за кого го създавате. Шаблонът за план за проучване на потребителите на ClickUp ви помага да спрете за момент, да зададете правилните въпроси и да опознаете потребителите си, преди да се впуснете в проектирането или разработването.

Той ви предоставя лесен начин да очертаете целите си, да запишете ключови въпроси и да планирате как ще събирате информация. Но това не е всичко.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Очертайте целите на изследването и ключовите въпроси, преди да започнете проекта си.

Планирайте как и къде ще събирате информация за потребителите с ясна, редактируема структура.

Фокусирайте проучванията си върху решаването на реални проблеми за реални хора.

Използвайте го за всеки проект – от приложения и уебсайтове до нови услуги.

Поддържайте реда с централизирано място за бележки от проучвания, планове и актуализации.

✨ Идеален за: Всеки, който иска ясен и полезен начин да планира и организира проучвания на потребителите с цел и сърце.

6. Шаблон за резултати от анализ на данни на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съберете всичките си заключения на едно място с шаблона за заключения от анализ на данни на ClickUp.

Не е изненада, че 68% от главните директори по данни казват, че подобряването на начина, по който използват данните, е на първо място в списъка им с приоритети. В крайна сметка, данните ви помагат само ако можете да ги разберете и да ги използвате по полезен начин.

Шаблонът за резултати от анализ на данни на ClickUp ви помага да съберете вашите наблюдения и да откриете модели. Мощните му визуализации улесняват разбиването на сложни данни и бързото подчертаване на ключови модели.

Можете да го използвате и за да разкриете поведението и предпочитанията на клиентите, превръщайки суровите цифри в прозрения, които водят до по-умни решения – независимо дали подготвяте пазарен изследователски доклад, оценявате пускането на продукт на пазара или анализирате казус за вътрешна стратегия.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Организирайте резултатите от проучвания, модели и ключови прозрения в едно структурирано пространство.

Опростете процеса на анализ на данни за доклади, презентации или стратегическо планиране.

Заснемете пазарните тенденции, обратната връзка от клиентите или резултатите от проучванията с яснота.

Поддържайте екипа си в синхрон, като проследявате в реално време важни информации и точки за действие.

Спестете време, като централизирате работния си процес по анализ.

✨ Идеален за: Екипи, които искат лесен и безпроблемен начин да превърнат данните си в ясни и полезни прозрения.

7. Шаблон за бяла дъска за проучвания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Запазете идеите си, поддържайте организация и се чувствайте свързани с шаблона за бяла дъска за проучвания на ClickUp.

Пазарните проучвания показват, че инструментите за визуално сътрудничество предлагат гъвкави пространства, които предизвикват „по-приятно работно преживяване за някои, които намират традиционните работни инструменти за разочароващи, и лесни за използване визуални компоненти, които помагат при мозъчна атака, планиране, сътрудничество и решаване на проблеми.“

Шаблонът ClickUp Research Whiteboard ви помага да централизирате и проследявате всеки етап от проекта си на едно място. Можете да организирате данните в ясни визуализации, които улесняват разбирането на сложни заключения, докато сътрудничите с колеги на същата дъска в реално време.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Сътрудничество при планиране на проучвания, мозъчна атака и картографиране на идеи в споделено работно пространство

Визуализирайте пътуванията на клиентите, пазарните данни или прозренията за проектите с лекота чрез плъзгане и пускане.

Съхранявайте всички бележки от проучвания, диаграми и обратна връзка на едно достъпно място.

Поддържайте сътрудничество в реално време с екипи, независимо дали са отдалечени или на място.

Използвайте гъвкавите функции на бялата дъска, за да свържете идеи, да проследявате дискусии и да опростите планирането.

✨ Идеален за: Екипи, които искат ясен, визуален начин да събират информация, да споделят идеи и да обединят своите проучвания.

8. Шаблон за отчет за кампания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте яснотата на вашите идеи и съгласуваността на вашия екип с шаблона за отчет за кампания на ClickUp.

Извършихте кампаниите и проследихте резултатите, а сега е време да съберете всичко на едно място. Често именно тук започва истинското предизвикателство.

Шаблонът за отчет за кампании на ClickUp ви дава цялостен поглед върху вашите резултати в различните канали и екипи, така че никога няма да работите с непълна информация. Можете безпроблемно да съберете всичките си данни в един ясен отчет и да визуализирате KPI, за да запазите контрол над всяка кампания.

Шаблонът улеснява и проследяването на напредъка в реално време и бързото откриване на области, които се нуждаят от подобрение – независимо дали оценявате кампания в социалните медии, тествате разходите за реклама или преглеждате резултатите за следващия си казус.

💫 Защо ще харесате този шаблон

Съберете данни за кампании, показатели за ефективност и обратна връзка от екипа в един организиран изглед.

Проследявайте KPI и анализи с структуриран, лесен за четене формат.

Анализирайте резултатите и идентифицирайте областите, които могат да бъдат подобрени, с яснота.

Представете с увереност информация за кампаниите на клиенти, заинтересовани страни или вътрешни екипи.

Спестете време при изготвянето на отчети с готов за употреба формат, който подчертава ключовите изводи.

✨ Идеален за: Маркетинг екипи, които искат прост и надежден начин да докладват за ефективността на кампаниите и да вземат уверени, подкрепени с данни решения.

Wireframes в Figma, Workflows в ClickUp

Добрият дизайн разказва история, но дори и най-добрите истории се нуждаят от подходящ формат.

Шаблоните за казуси на Figma позволяват на дизайнерите да представят работата си с яснота, да покажат реални резултати и да създадат професионално портфолио, което говори само за себе си.

Дизайнът обаче не е изолиран. След като визуализациите ви са готови, все още се нуждаете от система, която да ви помогне да управлявате проучванията, да организирате данните, да проследявате напредъка на проекта и да обедините всичко. Ето тук ClickUp запълва празнината.

Шаблоните на ClickUp ви помагат да управлявате работата зад кулисите, така че екипът ви да остане синхронизиран и проектите ви да напредват гладко.

Готови ли сте да съберете вашите идеи, проучвания и резултати в едно организирано пространство? Регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси

Казусът обикновено следва структуриран формат, който включва въведение, основна информация, подробно представяне на проблема или предизвикателството, приложеното решение или интервенция и резултатите или изводите. Този формат помага на читателите да разберат контекста, предприетите действия и въздействието на тези действия.

Четирите основни части на казуса са: (1) Въведение, в което се очертават темата и целите; (2) Контекст, който предоставя информация за случая; (3) Решение или метод, в който се описват действията или стратегиите, използвани за решаване на проблема; и (4) Резултати или заключение, в което се представят резултатите и основните изводи.

За да напишете казус, започнете с определяне на темата и целите. Съберете и организирайте основната информация, за да предоставите контекст. Опишете ясно проблема или предизвикателството, с което сте се сблъскали, след което обяснете решението или подхода, който сте предприели. Накрая, представете резултатите, включително данни или доказателства в подкрепа на вашите заключения, и завършете с изводи или препоръки.

Когато представяте казус, използвайте ясна и логична структура: започнете с въведение и контекст, последвани от описание на проблема, решението или интервенцията и резултатите. Визуални помощни средства като диаграми, графики или изображения могат да помогнат за илюстриране на ключовите моменти. Завършете с обобщение на извлечените поуки или препоръки за подобни ситуации.