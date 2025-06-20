Notta AI и Otter AI: кой инструмент за транскрипция е подходящ за вас?

Не можете да се решите между Notta и Otter? Нека да разрешим този въпрос веднъж завинаги!

Вие сте затънали до колене в продуктивността с поредица от Zoom срещи и безкрайни задачи за изпълнение, и някъде по средата забравяте кой ден е днес. Звучи ли ви познато?

Естествено, вие се обръщате към AI инструменти за транскрипция за подкрепа – умно решение. Но сега сте изправени пред нов дилема: „Да избера Notta или Otter?“

И двата инструмента обещават ясни транскрипции, резюмета, точност и задачи за изпълнение, но кой от тях наистина отговаря на вашите нужди и се вписва в работния ви процес?

Това сравнение между Notta AI и Otter AI ще ви помогне да разберете коя от двете заслужава постоянна позиция във вашия набор от инструменти за продуктивност. Независимо дали търсите яснота, скорост или интелигентност, ние имаме решението (и по-добър вариант за вас – ClickUp ). Да започнем!

Notta и Otter с един поглед Функция Notta AI Otter AI Бонус: ClickUp AI Поддръжка на много езици 58 езика Само на английски, испански и френски език 15+ езика и интеграции като Fireflies поддържат 60+ езика Запис Аудио и видео Само аудио Аудио и видео Интеграции Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion и други приложения на трети страни Zoom, Teams, Google Meet и други приложения на трети страни Над 1000 интеграции за видеоконферентни разговори и други Сътрудничество Фокусира се повече върху индивидуалната продуктивност Редактиране в реално време, чат за екипа и задаване на задачи Сътрудничество в реално време, ClickUp Chat, коментари, автоматизация на задачи, запис на екрана и др. Планиране Вграден планировчик на събития Само синхронизиране на календара Вграден календар ClickUp Цени Безплатно: 50 импорта на файлове на месецPro: 13,49 $/месец за един потребителBusiness: 27,99 $/месец на потребителEnterprise: Персонализирана цена Безплатно: 3 файла с важност за целия живот на потребителяPro: 16,99 $/месец на потребителBusiness: 30 $/месец на потребителEnterprise: Индивидуални цени Наличен като добавка към всеки платен план

Какво е Notta AI?

Notta AI е софтуер за преобразуване на реч в текст, базиран на изкуствен интелект, който транскрибира изговорените думи в писмен текст в реално време.

Той ви позволява да записвате и транскрибирате аудио от всеки качен видео или аудио файл в чист, редактируем текст. По същество това е вашият AI асистент за водене на бележки. Можете дори да получите AI-генерирани резюмета, ако предпочитате да пропуснете излишната информация и да преминете направо към същността (виждаме ви, TL;DR тълпа).

С Notta винаги знаете кой какво е казал, без да се налага да играете детектив по-късно.

Функции на Notta AI

Notta AI не е тук само за да записва неща. Той е вашата подкрепа зад кулисите на срещите (защото всички се нуждаем от такава) – транскрибира, организира и дори обобщава вашите разговори, докато вие се отпускате.

Ето какво го отличава от останалите AI инструменти за срещи.

1. Характеристика № 1: Автоматизирана транскрипция в реално време

чрез Notta

Имате среща на живо в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams? Notta ви подкрепя. Той може да се присъедини автоматично към срещите и да започне транскрипция в реално време, без да се налага да мръднете и пръст.

Или, ако вече имате аудио или видео файл, просто го качите и оставете Notta да свърши тежка работа с автоматизирана транскрипция за минути. Няма повече превъртане на записите десет пъти, за да уловите какво е било казано между глътките вода.

2. Характеристика № 2: Поддръжка на много езици

чрез Notta

Имате нужда да транскрибирате двуезични срещи или да работите с глобални екипи? Notta говори 58 езика, така че вашите международни разговори няма да звучат като безсмислици в транскрипцията.

От английски до японски и суахили, Notta ви помага да поддържате ясни разговори през границите – идеален за преводачески услуги или за всеки, който работи с няколко езика.

3. Характеристика № 3: Гъвкаво боравене с медийни файлове

чрез Notta

Notta не е претенциозна – тя ще приеме каквото и да е аудио и видео съдържание, с което разполагате. Интервюта, подкасти, записани лекции или онзи разговор с клиент от преди две седмици?

Просто качите вашия аудио или видео файл и Notta лесно го преобразува в текст. Той поддържа различни формати, което ви спестява главоболието от преобразуването на файлове само за да получите транскрипция.

След като приключите с транскрибирането, експортирайте бележките си в Notion, Slack или други платформи в различни формати (TXT, DOCX, PDF, SRT).

4. Характеристика № 4: Интеграция и управление

чрез Notta

Като истински AI асистент за срещи, Notta се интегрира с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

С функцията за автоматично присъединяване към срещи можете да я настроите и да я забравите. Notta се включва в разговорите ви, генерира протоколи от срещите и организира всичко хронологично. Не е нужно да преследвате участниците, за да получите тяхната версия на подробностите от срещата.

Можете също да интегрирате инструменти като Salesforce, HubSpot и ClickUp, за да поддържате ефективния си работен процес.

5. Функция № 5: Резюмета и акценти, генерирани от AI

чрез Notta

Транскрипциите са чудесни, но Notta отива още по-далеч с обобщения, генерирани от AI. Той извлича ключовите моменти, така че не е нужно да превъртате всеки транскрипт от срещата.

Можете също да превърнете тези акценти в клипове, които можете да споделяте, което улеснява комуникацията с вашия екип.

Освен това можете да използвате AI чата, за да задавате въпроси относно транскрипцията или да превърнете действията в готов шаблон за списък със задачи. Като цяло, това прави протоколите от срещите ви полезни.

Цени на Notta AI

Безплатно завинаги

Предимства: 13,49 $/месец за един потребител

Бизнес: 27,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Допълнение за превод: Започва от 10 $/месец на потребител; налично с всички платени планове

💡 Професионален съвет: Съчетайте Notta с любимия си софтуер за управление на срещи или шаблони за водене на бележки, за да провеждате продуктивни срещи, без да пишете нито една дума.

Какво е Otter AI?

Otter AI е друг интелигентен инструмент за транскрипция и водене на бележки, създаден да превръща изречените думи в структурирани, търсени и споделяеми бележки.

От синхронизиране с Google Calendar до автоматично присъединяване към срещи в Zoom, Otter създава транскрипция на живо в сътрудничество. Той също така позволява на членовете на екипа да коментират, подчертават и задават задачи в реално време.

Otter AI ви помага да записвате срещите си – буквално – така че да прекарвате по-малко време в писане на протоколи от срещите и повече време в действителната работа.

👀 Знаете ли, че... Макар почти 75% от лидерите редовно да водят или споделят бележки от срещи и задачи за изпълнение, значителни 48% смятат, че отделят повече време за този процес, отколкото биха искали.

Функции на Otter AI

Otter е най-успешният член на вашия екип, който води бележки, ги организира и се уверява, че всички са в течение. Ето по-подробен поглед върху набора от функции, създаден за заети умове и хаотични графици.

1. Характеристика № 1: Транскрипция в реално време с възможност за съвместна работа

чрез Otter

Otter транскрибира срещи на живо с впечатляваща точност и позволява на целия ви екип да се включи в транскрипцията като в споделен Google Doc.

Докато транскрибира разговори на живо от Zoom, Google Meet или Teams, вашият екип може едновременно да отбелязва ключови моменти, да оставя коментари и да добавя изображения. Това превръща вашата транскрипция в жив, динамичен проектен план, докато всички са на една и съща страница.

2. Функция № 2: AI обобщения и идентификация на говорителя

чрез Otter

Otter не се ограничава само с записването на всичко – той също така го организира. Той автоматично идентифицира говорещите и обобщава ключовите моменти в кратки и ясни параграфи.

Бонус? Той дори генерира облак от думи, за да можете лесно да откриете темите на срещите.

3. Функция № 3: Интелигентен асистент за срещи с интеграция в календара

чрез Otter

Otter не чака инструкции – той се интегрира с вашия Google Календар и знае точно кога и къде да се появи. Той автоматично се присъединява към срещите, транскрибира ги в реално време и подрежда всичко под правилното събитие в календара.

Така вашите „Следващи стъпки“ от разговора в понеделник няма да се изгубят в морето от папки, наречени „Записки от срещи, окончателни, версия 2“.

чрез Otter

Работите по няколко проекта или отдела едновременно? Otter поддържа всичко подредено с общи папки, персонализирани групи и организирани екипи.

Независимо дали се занимавате с маркетинг, продажби или обслужване на клиенти, всеки може да получи достъп до това, от което се нуждае. Няма повече търсене в Slack или питане „Ей, кой има бележките от миналия четвъртък?“ Освен това, той автоматично присвоява задачи от срещите, така че нито една задача не остава невыполнена.

5. Характеристика № 5: Генериране на съдържание с AI

чрез Otter

Случавало ли ви се е да излезете от среща и да си помислите: „Чудесно... сега трябва да напиша и имейл за последващи действия?“ Otter AI Chat ви помага. Просто го помолете да изготви имейли за последващи действия, публикации в блог, надписи в социални мрежи или резюмета, и той ще ги създаде, използвайки действителния разговор като контекст.

Независимо дали синхронизирате с екипа си на живо или преглеждате по-късно, Otter Chat ви помага да създадете ясно и персонализирано съдържание за минути.

Цени на Otter AI

Безплатно завинаги

Предимства: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

💡 Професионален съвет: Използвайте функцията „Персонализиран речник“ на Otter, за да го обучите на специфични за бранша термини, акроними или жаргон на екипа. Това значително подобрява точността на транскрипцията.

Notta AI срещу Otter AI: Сравнение на функциите

Сега, когато знаете всичко, което трябва да знаете за двата AI инструмента за транскрипция, нека ги сравним и видим кой ще спечели с най-добрите си функции.

Характеристика № 1: Точност на транскрипцията

Notta AI: Предлага високоточни транскрипции, особено при работа с предварително записани медийни файлове и многоезични файлове. Силната му страна е яснотата и чистотата на формата, дори в шумна среда.

Otter AI: Осигурява отлична транскрипция на живо с надеждна идентификация на говорещите и форматиране. Най-подходящ за разговори в реално време.

🏆 Победител: Равенство. Notta е по-добър в многоезичната транскрипция, докато Otter се отличава с точна AI транскрипция.

Функция № 2: Поддръжка на много езици

Notta AI: Поддържа транскрипция на 58 езика и предлага превод в реално време, което го прави идеален за глобални екипи или двуезични интервюта.

Otter AI: Транскрибира разговори само на английски (САЩ и Великобритания), испански и френски език.

🏆 Победител: Notta AI е ясен победител за международна и двуезична употреба.

Характеристика № 3: Потребителски интерфейс и сътрудничество

Notta AI: Изчистен интерфейс с лесна навигация. Има функции за сътрудничество, но те са малко по-ограничени в сравнение с Otter.

Otter AI: Предлага по-интуитивно изживяване с функции за съвместна работа, като споделени папки, коментари в реално време и редактируеми транскрипции. Идеален за екипна работа и начинаещи.

🏆 Победител: Otter AI. По-добър за екипи благодарение на усъвършенстваните функции за сътрудничество.

Характеристика № 4: AI обобщения и бележки

Notta AI: Генерира AI обобщения с шаблони за списъци със задачи, полезни идеи и бележки, базирани на времевата линия. Полезен за превръщане на транскрипции в задачи за изпълнение.

Otter AI: Също предлага обобщения, генерирани от изкуствен интелект, и подчертава ключовите моменти, но с по-малко акцент върху управлението на задачите.

🏆 Победител: Равенство. Notta е по-добър за превръщане на разговори в задачи, докато Otter се отличава с бързи прегледи и съгласуваност в екипа.

Функция № 5: Поддръжка за генериране на съдържание с AI

Notta AI: Отличен за създаване на резюмета и списъци със задачи, но не предлага функции за създаване на съдържание извън това.

Otter AI: Отличава се с Otter Chat, който позволява на потребителите да създават незабавно последващи имейли, блогове и съдържание, специфично за срещи, с помощта на AI.

🏆 Победител: Otter AI печели, защото отива отвъд бележките и предлага пълно създаване на съдържание.

Характеристика № 6: Цени

Notta AI: По-щедър безплатен план с достъп до ключови функции. Платените планове са на конкурентни цени за индивидуална и екипна употреба.

Otter AI: Солидни функции, но по-ограничен безплатен план и малко по-високи ценови нива.

🏆 Победител: Notta AI е по-достъпна опция с щедър безплатен пакет.

Notta AI срещу Otter AI в Reddit

Разбира се, функциите на уебсайта разкриват само едната страна на историята. Но какво казват реалните потребители, когато никой не ги наблюдава?

Разгледахме Reddit, за да намерим честни и нефилтрирани мнения за Notta и Otter AI от ежедневни потребители, които са тествали и двата инструмента в реални работни (и хаотични) сценарии.

Потребителят Wonderful-Ad-5952 прави преглед на Notta AI и Otter AI в r/AiNoteTaker.

Ето какво казват потребителите за Notta AI.

Предимства: Транскрипция в реално време, резюмета, идентификация на говорещия и превод. Прилична езикова поддръжка и интеграция с платформи. Недостатъци: Безплатните минути изчезват бързо. Понякога пропуска важни моменти в резюмето. Желания: Повече безплатни минути + по-добра точност на AI при акценти и жаргон. Съотношение цена/качество: 6/10. Средно представяне в конкурентна среда.

Предимства: Транскрипция в реално време, резюмета, идентификация на говорещия и превод. Прилична езикова поддръжка и интеграция с платформи. Недостатъци: Безплатните минути изчезват бързо. Понякога пропуска важни моменти в резюмето. Желания: Повече безплатни минути + по-добра точност на AI при акценти и жаргон. Съотношение цена/качество: 6/10. Средно представяне в конкурентна среда.

От друга страна, ето тяхното мнение за Otter AI.

Предимства: Висока точност, обобщения в реално време и добър потребителски интерфейс. AI чатът е страхотно допълнение. Недостатъци: Ограничението от 30 минути за срещи в безплатния план е неприятно. Липсата на други езици освен английски е голям минус. Желания: Повече езици и по-високи безплатни ограничения. По-евтин план за лека употреба би бил полезен. Съотношение цена/качество: 7/10. Страхотен, ако използвате само английски и имате постоянен брой срещи.

Предимства: Висока точност, обобщения в реално време и добър потребителски интерфейс. AI чатът е страхотно допълнение. Недостатъци: Ограничението от 30 минути за срещи в безплатния план е неприятно. Липсата на други езици освен английски е голям минус. Желания: Повече езици и по-високи безплатни ограничения. По-евтин план за лека употреба би бил полезен. Съотношение цена/качество: 7/10. Страхотен, ако използвате само английски и имате постоянен брой срещи.

Друг потребител, KeepOnRising19, посочва как Otter се бори с различни акценти в r/Journalism.

Не е подходящ за хора с акцент. Аз съм изследователски писател и повечето от интервютата ми са с хора, които говорят свободно английски, но имат силен акцент и използват технически език, и обикновено трябва да прегледам и почистя много, ако го използвам.

Не е подходящ за хора с акцент. Аз съм изследователски писател и повечето от интервютата ми са с хора, които говорят свободно английски, но имат силен акцент и използват технически език, и обикновено трябва да прегледам и почистя много, ако го използвам.

Като цяло, и двата AI генератора на протоколи от срещи имат своите предимства и недостатъци, и всичко зависи от това, което търсите в своя AI инструмент.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Notta AI и Otter AI

Notta и Otter са еднакво добри, но инструментът, който прави всичко това и още повече, е ClickUp – приложението за всичко, свързано с работата!

ClickUp свързва вашите бележки, задачи, документи и срещи на едно място. Независимо дали искате да транскрибирате срещи или да превърнете действията в проследими задачи, ClickUp гарантира, че всичко протича гладко.

ClickUp’s One Up #1: Проследявайте всичките си срещи с интелигентен календар

Уморени сте да търсите линкове за всяка среща? Запознайте се с календара, който не само показва графика ви, но и ви държи в крак с него. ClickUp Calendar използва AI, за да планира автоматично идеалния ви ден, като организира задачите, срещите и крайните срокове в интелигентна и гъвкава времева линия.

Той автоматично блокира времето за концентрация, пренарежда графика, когато плановете се променят, и ви помага да останете продуктивни, без да се налага да се разкъсвате между различни задачи.

Поемете контрол над деня си и планирайте, приоритизирайте и променяйте плановете си автоматично с календара на ClickUp.

С двупосочна синхронизация с Google Calendar, всяко събитие е в перфектна хармония. Работите в Outlook? Синхронизирайте и него!

Присъединете се към разговори в Zoom, Meet или Teams с едно кликване, премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да промените приоритетите им, и оставете ClickUp AI да превърне срещите в задачи, които да бъдат възложени незабавно. Това е вашият ежедневен планиращ, бележник и мениджър на времето – всичко в един елегантен изглед.

Предимство № 2 на ClickUp: Вземайте бележки и създавайте задачи автоматично

Сега, след като се включихте в срещата без проблеми, нека поговорим за воденето на бележки. ClickUp ви предлага опит, който надхвърля транскрипцията – това е пълна автоматизация на продуктивността.

Независимо от платформата за срещи, ClickUp AI Notetaker се включва, записва всичко, транскрибира го в интелигентен текст, който може да се търси, и го поставя във вашето работно пространство.

Без ръчни бележки. Без превключване между приложения. Само чиста концентрация.

Участвайте в срещи, пропуснете бележките и оставете AI да води бележките за вас с ClickUp AI Notetaker.

Но това не е всичко. ClickUp Brain влиза в действие, обобщавайки срещата ви с ключови решения, пречки, приоритети и действия, които трябва да се предприемат – и всичко това за секунди.

Можете дори да задавате въпроси за това, което е било казано по време на срещата, и той ще ви предостави отговорите от транскрипцията.

Обобщете идеите и разпределете задачите, като останете фокусирани върху разговора с ClickUp Brain.

А най-хубавото е, че всяка задача се превръща автоматично в проследима задача, която е възложена и готова за изпълнение. Освен това можете да споделяте тези бележки с екипа си незабавно, за да сте сигурни, че всички са на една вълна – без повече моменти от типа „Какво съм пропуснал?“.

Потребител на Reddit, Proud-Present-8870, споделя своя опит с използването на ClickUp AI Notetaker в r/clickup.

…Първата седмица на използване…невероятно. Появява се в календара ми, което е много добре дошло, а обобщението/транскрипцията/точките за действие работят на 90%. Необходими са незначителни корекции. Откривам, че отчаяно търся допълнителни случаи за използване. И това е чудесен знак…

…Първата седмица на използване…невероятно. Появява се в календара ми, което е много добре дошло, а обобщението/транскрипцията/действията работят на 90% чудесно. Необходими са незначителни корекции. Откривам, че отчаяно търся допълнителни случаи за използване. И това е чудесен знак…

С ClickUp вашите бележки не само ви информират, но и ви позволяват да провеждате продуктивни срещи, които определят следващите ви стъпки.

Предимство на ClickUp № 3: Съвместно редактиране на резюмета от срещи

След като срещата ви е транскрибирана и обобщена, къде отива цялата тази информация? Направо в ClickUp Docs, вашето съвместно работно пространство, създадено за действие.

За разлика от статичните приложения за бележки, ClickUp Docs позволява редактиране на живо, сътрудничество в реално време и лесно свързване на задачи.

Превърнете статичните бележки в живи, съвместни документи с ClickUp Docs

Целият ви екип може да работи заедно върху един документ, да добавя коментари, да разпределя секции и дори да вгражда задачи директно в него. Това е като преобразяване на Google Docs с оглед на производителността – сега всяка идея, решение или мозъчна атака може да бъде незабавно приложена на практика.

Предимство на ClickUp № 4: Свързване на графиците и действията

Ако цялата ви седмица се състои от срещи, не можете да пропуснете функциите на ClickUp Meetings.

С помощта на богатите възможности за редактиране на текст можете да структурирате бележките точно както искате. Подчертавайте ключови моменти, създавайте ясни дневен ред за срещи с контролни списъци и незабавно възлагайте задачи на колегите си от документите.

Всяка точка от дискусията се записва, проследява и следи, така че нищо не се губи в бързата работа.

Създавайте дневен ред с богато текстово редактиране, за да подчертаете ключовите моменти и да поддържате организация с ClickUp Meetings.

Повтарящи се срещи? Няма проблем. Синхронизиране на календара? Без усилие. С /slash команди можете да ускорите форматирането и създаването на задачи, докато ClickUp автоматично свързва бележките от срещите със свързаните задачи и графици чрез Google Calendar. Тази проста функция спестява часове работа.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Предимство № 5 на ClickUp: Достъп до библиотеката с шаблони на ClickUp

Нека си признаем, понякога бележките от срещи трябва да се водят на ръка, за да сме сигурни. Но трябва ли да са толкова объркващи и хаотични? Абсолютно не! Ето тук на помощ идва шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

С шаблони за водене на бележки за всяка среща – мозъчна атака, разговор с клиент, преглед на спринт и др. – можете да записвате участниците, точките от дневния ред и действията индивидуално или като екип.

Получете безплатен шаблон Опростете всяка среща с интелигентни шаблони, които организират, структурират и насочват следващите стъпки без усилие с шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Ето как можете да извлечете максимална полза от този шаблон за бележки от срещи.

Организирайте бележките с вложени страници за различни видове срещи

Добавете предварително точки от дневния ред, за да поддържате фокуса на разговора и да подготвите екипа си предварително.

Определете човек, който да води бележки, или позволете на всички да допринесат към споделен ClickUp документ по време на срещата.

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщавате и разпределяте задачи директно от бележките си.

Предимство на ClickUp № 6: Свържете цялото си работно пространство

Е, не случайно се нарича „приложение за всичко“ – то действително свързва цялото ви работно пространство. С над 1000 инструмента, от Slack, Zoom и Microsoft Teams до Dropbox, GitHub и други, ClickUp Integrations предлага всички решения, от които може да се нуждаете, точно там, където ви трябват.

Това означава, че вашите срещи, задачи, бележки, файлове и работни процеси най-накрая могат да бъдат събрани на едно място. Няма повече преминаване между раздели или ровене в несвързани приложения – ClickUp събира всичко в едно лесно за използване, централизирано работно пространство.

Потребителите на ClickUp често подчертават как тези функции за сътрудничество и автоматизация елиминират необходимостта от чести срещи на екипа.

Виктория Бериман, мениджър маркетинг операции в Seequent, казва:

С ClickUp спестихме безброй часове, като елиминирахме ненужните срещи за обсъждане на актуализации по проектите. Сега нашите срещи са време за работа по решения.

С ClickUp спестихме безброй часове, като елиминирахме ненужните срещи за обсъждане на актуализации по проектите. Сега нашите срещи са време за работа по решения.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Automations, за да създадете персонализирани тригери за действия след срещата, като „когато се създаде обобщение на срещата, възложете задачи и подзадачи, определете крайни срокове и уведомете екипа“.

Накратко, ClickUp е вашият универсален инструмент за продуктивност, който превръща всяка среща в лесна и практична стъпка към успеха, което го прави перфектната алтернатива на Notta или Otter AI.

Транскрибирайте, задавайте задачи и триумфирайте с ClickUp

Разбира се, Notta и Otter са страхотни в това да ви слушат (или дори да ви подкрепят) по време на срещите ви. Но ClickUp прави повече от това просто да слуша – той действа.

С бележки, задвижвани от изкуствен интелект, незабавно създаване на задачи, лесна автоматизация и вградени инструменти за сътрудничество, това е вашият всечуващ, никога не забравящ партньор за срещи и помощник за работния процес на вашия екип.

Няма повече превключване между приложения или търсене на задачи за изпълнение. Всичко вече ви очаква – подредено и готово за работа. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и го изпробвайте още днес!