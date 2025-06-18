Как да създадете база данни за набиране на персонал за HR екипи?

„Вече ли изпратих имейл на този кандидат? Или беше за другата позиция?“

Ако сте си задавали този въпрос, докато преглеждате електронна таблица, знаете, че живеете живота на специалист по подбор на персонал.

Екипите по човешки ресурси, особено по време на набиране на персонал, често се занимават с десетки автобиографии, имейли и бележки от интервюта. Не е чудно, че нещата бързо се объркват. Именно затова създаването на база данни за набиране на персонал е вашият билет за организирано наемане.

Правилната настройка съхранява информацията за кандидатите на едно място, помага ви бързо да откриете най-подходящия кандидат и осигурява последователност в процеса (сбогом, лепящи се бележки).

В този блог ще ви покажем как да създадете база данни, с която проследяването на кандидатите ще прилича по-малко на пастирство на котки и повече на добре смазана машина за наемане на персонал.

Вече не е нужно да търсите важни данни за кандидатите в множество сайтове за работа. ✋🏽

Какво е база данни за набиране на персонал?

Базата данни за набиране на персонал е централизирано място, където екипите по човешки ресурси могат да съхраняват и управляват информация, свързана с работни места, кандидати и контакти. Тя помага за организиране на данните за кандидатите въз основа на конкретни филтри, като умения, опит или квалификации, което улеснява намирането на подходящия кандидат за всяка позиция.

Основната цел на базата данни за набиране на персонал е да оптимизира процеса на наемане. Тя позволява на специалистите по подбор на персонал да проследяват кандидатурите, да наблюдават комуникацията и да следят пътя на всеки кандидат. Вместо да се занимават с таблици и разпръснати бележки, екипите могат да работят с един единствен източник на информация.

Базата данни за набиране на персонал опростява съхранението и достъпа до данните за наемане, помагайки на специалистите по подбор на персонал да вземат по-бързи и по-информирани решения, което в крайна сметка подобрява ефективността на наемането и опита на кандидатите.

Шаблонът за план за действие за набиране на персонал на ClickUp е персонализирана рамка, предназначена да оптимизира процеса на наемане. Той включва персонализирани статуси (като „Отворен", „В процес", „Неподходящ"), персонализирани полета за проследяване на подробностите за кандидатите и множество изгледи за организиране на кандидатурите по роля или етап. С вградена автоматизация, зависимости между задачите и проследяване на времето, шаблонът помага на екипите да управляват ефективно всеки етап – от намирането на кандидати до назначаването им – като същевременно ви позволява да адаптирате списъци, полета и работни процеси, за да отговарят на вашите уникални нужди при набирането на персонал.

Предимства на използването на централизирана база данни за набиране на персонал

Добре организираната база данни за набиране на персонал ви помага да работите по-бързо и по-ефективно като екип. Когато цялата информация за набирането на персонал е на едно място, вие намалявате объркването, вземате по-точни решения и поддържате всички в течение.

Ето какво можете да направите, след като всичките ви данни са на едно място:

Елиминирайте разпръснатите данни, като използвате централизиран източник за обяви за работа, процедури за наемане и проследяване на кандидатите.

Усъвършенствайте подбора на кандидати с ясни изисквания за работата и целеви филтри за търсене.

Ускорете процеса на набиране на персонал с помощта на споделено хранилище, стандартизирани стъпки за подбор и автоматизирана комуникация.

Подобрете сътрудничеството, като споделяте бележки от интервюта и актуална информация за напредъка с мениджърите по набиране на персонал.

Оптимизирайте стратегията си за наемане на персонал или плана за кадрово обезпечаване , като проследявате ключови показатели като разходите за наемане и времето за наемане, и като идентифицирате най-ефективните канали за набиране на кадри.

👀 Знаете ли, че... Почти четири от всеки пет работодатели в световен мащаб споделят, че им е трудно да намерят квалифицирани кадри, от които се нуждаят. Това подчертава критичното значение на уменията за набиране на персонал за ефективното справяне с недостига на таланти и за гарантиране, че организациите могат да привличат и задържат подходящите кандидати.

Ключови елементи на база данни за набиране на персонал

Представете си базата данни за набиране на персонал като библиотека, в която всяка книга (кандидат) е перфектно категоризирана, маркирана и готова да бъде намерена в любой момент. Когато е изградена правилно, тази система се превръща в най-ценния актив на екипа ви за набиране на персонал – но какво точно е необходимо, за да функционира тя?

За да функционира ефективно, базата данни за набиране на персонал се нуждае от няколко основни компонента:

Профили на кандидатите : изчерпателни записи, съдържащи данни за контакт, трудов стаж, умения и квалификации за всеки кандидат.

Обяви за работа : Подробни описания на свободните позиции, включително изисквания, отговорности и критерии за наемане.

Проследяване на кандидатурите : организирано проследяване на пътя на всеки кандидат през процеса на наемане, от кандидатстването до окончателното решение.

Дневници за комуникация : Документирани взаимодействия с кандидати, включително имейли, телефонни разговори и обратна връзка от интервюта.

Функция за търсене : Разширени инструменти за филтриране на кандидати чрез използване на множество параметри за по-бързо съпоставяне

Мерки за сигурност на данните : Предпазни мерки за запазване на поверителността на информацията за кандидатите и спазване на правилата за защита на личните данни.

Възможности за отчитане: Вградени инструменти за анализ на данни за наемане на персонал и откриване на ценна информация за подобряване на стратегиите за набиране на персонал.

Тези елементи създават основата за успешен подбор на персонал, но магията се случва, когато ги съчетаете по целенасочен начин. Нека разгледаме стъпка по стъпка как да изградите базата данни от нулата.

Получавайте контекстуални актуализации за процеса на наемане от ClickUp Brain.

🧠 Интересен факт: В творчески подход към кампаниите за набиране на персонал, Volkswagen Group вгради тайни покани за работа в дефектни автомобилни части. Те изпратиха автомобили с тези модифицирани части в сервизни центрове на конкуренти, където механиците откриваха QR кодове, водещи към кариерната страница на Volkswagen. Този изобретателен подход доведе до над 113 000 посещения на кариерния им уебсайт и 53 705 нови подадени автобиографии.

Стъпки за създаване на база данни за набиране на персонал

Това е полезно ръководство за това как да превърнете базата данни за набиране на персонал от идея в реалност:

1. Изберете подходящия инструмент за база данни

Софтуерът за база данни за набиране на персонал е вашият помощник за създаване на интелигентна, мащабируема база данни от нулата. Изборът на подходящата платформа обаче ще зависи от размера, сложността и бюджета на вашата организация.

За по-малки организации или екипи, приложения за електронни таблици като Excel или Google Sheets могат да служат като начални решения.

С нарастването на нуждите ви от наемане на персонал обаче, специалните инструменти за набиране на персонал стават незаменими.

Потърсете софтуер за база данни за набиране на персонал, който предлага мащабируемост, опции за персонализиране и възможности за интеграция в съществуващите ви HR системи.

💡 Съвет от професионалист: Поставянето на ясни цели за набиране на персонал е първата стъпка към изграждането на високопроизводителна стратегия за наемане. Независимо дали целта ви е да намалите времето за наемане, да увеличите процента на приемане на оферти или да подобрите опита на кандидатите, съгласуването на базата данни за набиране на персонал с тези цели гарантира, че всяко действие подкрепя измерим резултат.

2. Дефинирайте полета и категории данни

Създаването на ефективна структура на база данни изисква внимателно обмисляне на информацията, която ще трябва да съхранявате и извличате.

Започнете с определяне на основните полета с данни за кандидатите:

Категория Подробности Основна информация Име, имейл, телефонен номер Образование Степени, институции, дати на дипломиране Професионален опит Компании, длъжности, стаж, ключови постижения Умения и сертификати Технически умения, езици, професионални сертификати Етап на набиране на персонал Кандидатствал, прегледан, интервюиран, предложен, нает, отхвърлен Източник на заявлението Борса за работа, препоръки, социални медии, агенция за подбор на персонал Технически умения, езици и професионални сертификати Дати за интервюта, последващи действия, обратна връзка Документи Автобиография, мотивационно писмо, линкове към портфолио Заплата и наличност Очаквана заплата, наличност, начална дата

С ClickUp можете да създадете множество различни персонализирани полета, за да проследявате всеки детайл – от етапите на интервюто и контактната информация на кандидатите до важни крайни срокове. Можете също да сортирате и филтрирате тези полета, за да получите бърз достъп до точните данни, от които се нуждаете.

Настройте персонализирани полета в ClickUp с помощта на изкуствен интелект, за да събирате лесно информация за кандидатите, като образование, опит, умения и други критерии за набиране на персонал.

Организирайте тези полета в логични категории, които съответстват на вашия работен процес по набиране на персонал. Тази структура ще улесни въвеждането, актуализирането и търсенето на информация по-късно.

След като сте планирали структурата на данните си, е време да обмислите как ще събирате цялата тази ценна информация за кандидатите. Вашите методи ще повлияят на качеството и количеството на данните във вашата система.

Разработването на стандартизирани процеси за събиране на данни за кандидатите гарантира последователност и пълнота. Структурирани формуляри за кандидатстване, които събират цялата необходима информация, като същевременно остават лесни за ползване. Не забравяйте, че прекалено сложните формуляри могат да откажат потенциалните кандидати.

Обмислете следните методи за събиране на информация за кандидатите:

Онлайн формуляри за кандидатстване с задължителни полета

Инструменти за анализиране на автобиографии за автоматично извличане на данни

Импортиране на профили от LinkedIn

Въпросници за кандидати за допълнителен подбор

Формуляри за подаване на препоръки от служители

Докато събирате тази информация, установете ясни правила за въвеждане на данни. Определете кой може да добавя или променя записи и създайте насоки за форматиране и стандартизация, за да поддържате целостта на базата данни.

Уверете се, че спазвате стандартите за защита на данните, като GDPR (Общ регламент за защита на данните), когато събирате и съхранявате лична информация.

Инструменти като ClickUp Forms ви позволяват да събирате, обработвате и анализирате данни безпроблемно, без да се налага да използвате отделно приложение! То предлага персонализирани въпроси, интеграция на работния процес, лесно споделяне и подобрена сигурност в съответствие с GDPR и CCPA.

Създайте формуляри в ClickUp, за да стандартизирате събирането на кандидатури с задължителни полета за последователно въвеждане на данни.

👀 Знаете ли, че: Автоматизирането на повтарящи се задачи може да спести на специалистите по подбор на персонал до шест часа седмично. Това е цял следобед, който можете да използвате за по-малко административна работа и повече работа с хора.

4. Въведете система за търсене и филтриране

Истинската стойност на вашата база данни за набиране на персонал се проявява, когато можете бързо да идентифицирате подходящи кандидати за свободни позиции.

Проектирайте вашите възможности за търсене, така че да включват:

Търсене по ключови думи във всички текстови полета

Филтриране по квалификации, ниво на опит, местоположение, статус на кандидатурата и умения

Булеви опции за търсене (AND, OR, NOT) за сложни заявки

Запазени шаблони за търсене за често използвани критерии

Възможности за сортиране въз основа на релевантност или други фактори, като карти за оценка или обратна връзка от интервюта.

Тествайте вашата система за търсене с реалистични сценарии, за да се уверите, че тя дава точни резултати. Например:

Можете ли да намерите всички кандидати с конкретни технически умения и нива на опит?

Можете ли да идентифицирате предишни кандидати, които биха могли да се впишат в новооткрита позиция?

Специалистите по човешки ресурси могат ефективно да организират, проследяват и анализират информацията за кандидатите, като внедрят надеждна система за търсене и филтриране в изгледа на списъка на ClickUp.

Конфигурирайте изгледа на списъка в ClickUp със запазени филтри, за да търсите бързо кандидати по квалификации, умения или статус на кандидатурата.

Няма да оставите пощенската си кутия без надзор в продължение на месеци. Вашата база данни заслужава същото внимание. Редовното й поддържане я прави точна и ценна.

Базата данни за набиране на персонал не е проект, който се създава веднъж и после се забравя. Тя трябва да се актуализира непрекъснато, за да отразява промените в процеса на набиране на персонал в реално време.

Една остаряла база данни не помага на никого. Привикнете да:

Планирайте редовни проверки на данните, за да идентифицирате и коригирате грешките.

Създайте автоматизирани подсказки за актуализиране на информацията за кандидатите.

Създайте процес за архивиране на неактивни кандидати след определен период от време.

Документирайте процедурите за управление на базата данни с цел постигане на последователност.

Проследявайте показателите за ефективност на базата данни, като точност на търсенето и удовлетвореност на потребителите.

Събирайте обратна връзка от специалистите по подбор на персонал относно проблеми с използваемостта или липсващи функции.

Планирайте повтарящи се задачи в ClickUp за дейности по поддръжка на базата данни, като одити на данни и актуализиране на информацията за кандидатите.

Редовната поддръжка гарантира, че базата данни остава надежден източник за решения за наемане на персонал и предпазва от влошаване на качеството на данните с течение на времето.

📮ClickUp Insight: 18% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да организират живота си чрез календари, задачи и напомняния. Други 15% искат изкуственият интелект да се занимава с рутинни задачи и административна работа. За да направите това, изкуственият интелект трябва да може да: разбира нивата на приоритет за всяка задача в работния процес, изпълнява необходимите стъпки за създаване или коригиране на задачи и настройва автоматизирани работни процеси. Повечето инструменти са разработили една или две от тези стъпки. ClickUp обаче е помогнал на потребителите да консолидират до 5+ приложения, използвайки нашата платформа! Изпробвайте планирането, задвижвано от изкуствен интелект, при което задачите и срещите могат лесно да се разпределят в свободни слотове в календара ви въз основа на нивата на приоритет. Можете също да настроите персонализирани правила за автоматизация чрез ClickUp Brain, за да се справяте с рутинните задачи. Кажете сбогом на натоварената работа!

Не липсват инструменти, които да ви помогнат да изградите система за база данни за набиране на персонал, от прости електронни таблици до сложен софтуер за управление на човешките ресурси или CRM решения за набиране на персонал. Изборът на подходящия зависи от размера на вашия екип, обема на наемането и плановете за растеж.

Нека разгледаме някои популярни опции.

Електронни таблици: Excel, Google Sheets (за проследяване в малък мащаб)

За малките предприятия или екипи с минимални нужди от наемане на персонал, приложенията за електронни таблици предлагат отправна точка за проследяване на кандидатите.

Спредовските таблици могат да бъдат привлекателни поради своята познатост и ниската бариера за достъп. Много специалисти по подбор на персонал започват оттук, защото вече знаят как да използват Excel или Google Sheets. Тези инструменти предоставят основна функционалност, която може да бъде достатъчна, когато се работи с няколко позиции и потенциални кандидати едновременно.

Но това не са специализирани инструменти за изграждане на вашия технологичен набор за подбор на персонал. Те имат множество ограничения:

Изисква ръчно въвеждане на данни, което е податливо на грешки

Има ограничени възможности за търсене в големи масиви от данни.

Без автоматизирани работни процеси или известия

Трудно поддържане при много потребители

Минимални функции за съответствие и сигурност

Няма интеграция с системи за електронна поща или календар

Трудно е да се мащабира с нарастването на нуждите от наемане на персонал

Повечето растящи организации бързо израстват от електронните таблици, тъй като нуждите им от набиране на персонал стават все по-сложни. Тук на помощ идват решения като системи за проследяване на кандидати и специализиран софтуер за набиране на персонал.

ATS и HR софтуер

Когато обемът на наемането се увеличи или процесите по набиране на персонал станат по-сложни, ви е необходима по-динамична система, която променя начина, по който екипът ви идентифицира и ангажира таланти.

Специализираните системи за проследяване на кандидати (ATS) и софтуерът за база данни за набиране на персонал предоставят цялостна функционалност с разширени функции за търсене, за да подберете квалифицирани кандидати.

Тези специализирани платформи са проектирани специално за нуждите на набирането на персонал. Те предлагат оптимизирани работни процеси, автоматизация за точност на данните и възможности за интеграция, които могат значително да подобрят ефективността на наемането.

Имате няколко опции, от които можете да избирате, като например

Workday Recruiting: Решение на корпоративно ниво с надеждни функции за отчитане и анализ Решение на корпоративно ниво с надеждни функции за отчитане и анализ

Greenhouse: Удобен за ползване интерфейс с структурирани възможности за интервюта Удобен за ползване интерфейс с структурирани възможности за интервюта

Предимство: Мощни функции за управление на взаимоотношенията с кандидатите Мощни функции за управление на взаимоотношенията с кандидатите

BambooHR: Всеобхватна HR платформа с интегрирани инструменти за набиране на персонал Всеобхватна HR платформа с интегрирани инструменти за набиране на персонал

Въпреки това, най-популярният вариант за HR е ClickUp, благодарение на неговата персонализирана платформа за управление на проекти, която може да се адаптира към нуждите на набирането на персонал.

Създайте цялостно работно пространство в ClickUp, което да служи като система за управление на база данни за набиране на персонал.

Ако някога сте си пожелавали инструмент за набиране на персонал, който се адаптира към вашите нужди, вместо да ви принуждава да променяте работните си процеси, ClickUp е отговорът на вашите нужди.

За разлика от традиционните ATS системи, ClickUp предоставя гъвкава основа, която можете да оформите според вашите нужди, независимо дали сте самостоятелен специалист по подбор на персонал или част от голям отдел по човешки ресурси.

Наборът от инструменти ClickUp for HR Teams променя начина, по който екипите се справят с привличането на таланти, като предоставя цялостно работно пространство, което се адаптира към вашите уникални процеси на наемане. Решението помага на организациите да проследяват кандидатите през всеки етап от набирането на персонал, от първоначалната кандидатура до окончателното решение.

Проследявайте лесно всеки етап с персонализирани изгледи и статуси.

С персонализирани статуси за всяка фаза на набирането на персонал, всичко – от прикачването на съответните документи до автоматизирането на последващите действия – става много по-гладко.

Управлявайте всичко – от просто наемане на базата на роля до сложни многоетапни кампании за набиране на персонал – с лекота, използвайки решението ClickUp за HR екипи.

Ето как можете да използвате ClickUp за HR екипи:

Създайте персонализирани канали, за да проследявате кандидатите през различните етапи на наемането.

Настройте автоматични известия за насрочване на интервюта и последващи действия.

Създайте персонализирани формуляри, за да стандартизирате събирането и оценяването на кандидатури.

Използвайте шаблони, за да създавате бързо нови обяви за работа със стандартизирана информация.

Сътрудничество с мениджърите по набиране на персонал чрез коментари и споделени документи

Проследявайте показателите за набиране на персонал с персонализирани табла и инструменти за отчитане.

Разделете процеса на по-малки задачи и осигурете навременни последващи действия.

Това, което наистина отличава ClickUp, е начинът, по който интегрира управлението на задачите с функционалността на базата данни. Вместо просто да съхранява информация за кандидатите, ClickUp ви позволява да превърнете данните директно в дейности, които можете да изпълните.

Превърнете обещаваща кандидатура в интервю с ClickUp Tasks. Назначете рецензенти на конкретни кандидати и проследявайте целия процес във визуален канал. Тази интеграция елиминира необходимостта от превключване между различни системи, спестявайки ценно време на заетите специалисти по подбор на персонал.

Проследявайте и управлявайте ежедневната си работа чрез ClickUp Tasks.

Когато дойде време за оценка, специалистите по подбор на персонал могат да създават стандартизирани карти за оценка на интервютата, като използват Slash Commands за форматиране на богат текст директно в описанията на задачите, което осигурява последователна рамка за оценяване на всички кандидати.

ClickUp Automations се занимава с повтарящи се задачи, които иначе биха отнели часове от седмицата ви. С него можете също да настроите работни процеси, които автоматично преместват кандидатите в различни етапи въз основа на конкретни тригери, да изпращате персонализирани шаблони за имейли за последващи действия и дори да генерирате отчети за вашите показатели за набиране на персонал.

Оптимизирайте работните си процеси по наемане на персонал с ClickUp Automations.

Тези автоматизации не само спестяват време, но и гарантират последователност в процеса на наемане.

Бъдете в крак с най-новите тенденции и информация в областта на набирането на персонал

Искате да видите визуален обзор на цялата си дейност по набиране на персонал? ClickUp Dashboards ви позволява да следите ключови показатели като време за запълване на позиция, ефективност на източниците и състоянието на резерва с един поглед.

Създайте централизирано място за информация за служителите, с частни канали за комуникация между мениджърите и техните пряко подчинени с ClickUp Dashboards.

След това, календарният изглед на ClickUp предоставя на вашия екип ясна, визуална времева линия на целия процес на набиране на персонал. Можете да планирате интервюта директно от задачите и да синхронизирате всичко с външни календари, така че всички да са в течение, дори когато са в движение.

ClickUp предлага и няколко полезни шаблона, които улесняват наемането на персонал. Един от примерите е шаблонът ClickUp Hiring Selection Matrix Template, който улеснява подбора на кандидати и организирането на най-добрите таланти, без да се налага да създавате нова система от нулата.

Получете безплатен шаблон Прегледайте критериите за наемане един до друг, за да определите приоритетите на ключовите умения с шаблона на ClickUp за матрица за подбор на кандидати.

Обединете вашите технологии за набиране на персонал с помощта на едно супер приложение.

Искате да използвате любимите си инструменти? Интеграциите на ClickUp ви осигуряват това. Можете да го свържете с това, което вашият екип вече използва, като Google Drive, така че автобиографиите и писмата с оферти, съхранявани там, да могат да се прикачат директно към задачите – без да се налага да ровите в папки.

Независимо дали синхронизирате имейли, за да проследявате разговори, използвате календара си, за да планирате интервюта, или извличате данни от CRM, ClickUp може да се превърне във вашето предпочитано място за управление на всичко, свързано с набирането на персонал.

С интеграции като Recruit CRM чрез Zapier, ClickUp прави работните процеси по наемането по-ефективни. Новите работни места, добавени в Recruit CRM, могат да задействат действия в ClickUp, така че можете да управлявате обявите и кандидатурите, без да пропускате нищо.

Свържете работните си процеси и активирайте двупосочна синхронизация с помощта на интеграциите на ClickUp.

Комбинирайте това с Smart Job Board и Zapier и ще можете да публикувате свободни позиции в множество борси за работа с едно натискане. Това е по-бърз и по-свързан начин да поддържате екипа си по наемане на персонал на една и съща страница.

Ето какво казва Soumya Venugopal, старши мениджър „Човешки ресурси“ в WazirX, за възможностите на ClickUp за управление на набирането на персонал:

Ние разчитаме в голяма степен на ClickUp за управлението на задачите. Потребителският интерфейс е изключително лесен за използване, добре проектиран и предлага невероятна гъвкавост по отношение на възможността за персонализиране, за да отговаря на вашите нужди и тези на вашия екип. Възможността за организиране и автоматизиране ни помогна да увеличим производителността и резултатите.

Ние разчитаме в голяма степен на ClickUp за управлението на задачите. Потребителският интерфейс е изключително лесен за използване, добре проектиран и предлага невероятна гъвкавост по отношение на възможността да го персонализирате според нуждите на вас и вашия екип. Възможността за организиране и автоматизиране ни помогна да увеличим производителността и резултатите.

Съвети за ефективно управление на бази данни

Сега, когато вече знаете как да създадете база данни за набиране на персонал, нека ви разкрием как да я оптимизирате. Когато следвате следните най-добри практики, вашата база данни не само остава организирана, но и става все по-ценна и ефективна с течение на времето.

Стандартизирайте протоколите за въвеждане на данни : Създайте ясни указания за въвеждане на информация, за да поддържате последователност.

Въведете валидиране на данните : Използвайте падащи менюта, задължителни полета и правила за форматиране, за да сведете до минимум грешките.

Създайте системи за маркиране на кандидати : Прилагайте последователни маркировки за умения, ниво на опит и подходяща роля.

Въведете контрол на поверителността : Ограничете достъпа до чувствителни данни и спазвайте нормативните изисквания.

Разработете система за оценяване на кандидатите : Използвайте обективни критерии за оценяване и сравняване на кандидатите.

Създайте автоматизирани работни процеси : Задайте напомняния за последващи действия и проверка на каналите за таланти.

Настройте процедури за редовно архивиране : Планирайте архивирането и определете протоколи за възстановяване.

Документирайте структурата на базата данни : Водете ясен регистър на полетата, категориите и филтрите за търсене.

Интегрирайте с други HR системи : Свържете се с инструменти за назначаване и управление на служители

Редовно почиствайте дублиращите се записи: Идентифицирайте и обединявайте дублиращите се записи, за да поддържате точността на данните.

Наемете с оглед на бъдещето: изградете канал за таланти на бъдещето с ClickUp

Ако наемането на персонал все още ви се струва като борба, това не е задължително. С подходящата настройка можете да преминете от гасене на пожари към изграждане на солидна, проактивна система за набиране на персонал – и ClickUp е създаден, за да ви помогне да направите точно това.

Гъвкавата й структура ви позволява да организирате кандидатите в пространства, папки и списъци, така че всичко да остава подредено и лесно за търсене. Персонализираните полета ви позволяват да проследявате точно това, което е важно – умения, опит, статус на кандидатурата, докато мощните филтри и инструменти за търсене ви помагат да намерите подходящия човек по-бързо.

Добавете автоматизация за повтарящи се задачи като актуализиране на статуса и подготовка за интервюта и ще получите система, която допълва вашия стил на набиране на персонал. Готови ли сте да подобрите значително процеса си на наемане?

✅ Опитайте ClickUp безплатно и започнете още днес.