10 безплатни шаблона за търговски дневници, които да използвате през 2025 г.

Не е нужно да претърпите още една загуба, за да осъзнаете, че не можете да подобрите това, което не проследявате. Попитайте всеки опитен трейдър и той ще ви каже: ясният запис на вашите печалби, загуби и мисловен процес отделя импулсивните предположения от целенасочения растеж и дисциплината в търговията.

Но да се взираш в празна таблица не е вдъхновяващо, когато развиваш търговски дейности. Ето защо наличието на солиден шаблон за търговски дневник помага за развиването на добри търговски навици.

За да ви спестим време и главоболия, събрахме някои от най-ефективните шаблони за търговски дневници, които можете да изтеглите безплатно и да използвате.

Нека организираме вашите търговски сделки и да изясним малко и ума ви. 📈

🔎 Знаете ли? Вашият любим източник на новини може да повлияе на фондовия пазар, като проучвания показват корелация между медийното отразяване и търговското поведение. Например, новините за печалбите след затварянето на борсата са повишили цените на акциите в 90% от всички случаи.

Какво представляват шаблоните за търговски дневници?

Шаблоните за търговски дневници са предварително проектирани формати, които можете да използвате, за да регистрирате вашите сделки по организиран и систематичен начин. Те обикновено се предлагат под формата на електронни таблици или цифрови документи с предварително зададени колони за цени на влизане и излизане, размер на позицията, дата, посока, използвана стратегия и резултат от сделката, между другото.

Някои отиват още по-далеч, като предлагат място, където да запишете мислите си, емоциите си или причината, поради която сте се заели с търговията. Целта е да направите проследяването последователно, така че да не разчитате на паметта си или на случайни екранни снимки.

Когато проследявате всяка сделка по подобен начин, от пазарните данни се очертават модели, като например кои стратегии работят за вас или как емоциите влияят на вашите решения. В крайна сметка това ви помага да усъвършенствате подхода си за бъдещи търговски решения.

🧠 Интересен факт: Първата регистрирана борсова сделка не е била на Уолстрийт. Тя се е случила през далечната 1602 г.! Холандската източноиндийска компания (VOC) е направила история, като е емитирала акции на Амстердамската фондова борса, което я превръща в първата официална борсова дебютантка в света.

Какво прави един шаблон за търговски дневник добър?

Един добър шаблон за търговски дневник трябва да улеснява проследяването на вашите сделки, да е последователен и да предоставя полезна информация. Освен че е просто средство за търговия, той трябва да ви помага да записвате важни подробности, без да усложнява процеса. Ето основните компоненти, които трябва да търсите:

Подходящ за търговия: Изберете шаблон за търговски дневник, който отговаря на вашия стил на търговия (дневна търговия, суинг търговия или дългосрочно инвестиране), за да водите дневника си последователно.

Потребителски полета: Изберете шаблони за търговски дневници с полета за основни търговски данни като дата, тикер, размер на позицията, точки на вход/изход и др.

Забележки: Търсете шаблони, които ви позволяват да добавите място за бележки за стратегията, мотивите за търговията, извлечените поуки и емоционалното състояние в момента на търговията.

Леснота на използване: Изберете шаблони за търговски дневници с формат, който е лесен за актуализиране, като електронни таблици, Notion табла или цифрови планиращи, които работят, ако се поддържат бързо.

Обратна връзка: Потърсете шаблони, които са лесни за преглед, с раздели, които ви помагат да анализирате търговските резултати във времето и да откривате модели за самоанализ.

✨Бонус съвет: Практикуването на откриване на тенденции чрез редовно преглеждане на търговския си дневник е чудесен начин да бъдете винаги една крачка напред в търговското си пътуване. Търсете повтарящи се модели, резултати от стратегии и реакции на пазара!

10 шаблона за търговски дневници, които всеки търговец трябва да опита

Разгледайте тези безплатни шаблони за търговски дневници от ClickUp, приложението за всичко за работа, и други платформи, за да организирате търговския си план и да подобрите процеса на вземане на решения.

1. Шаблон за дневник и счетоводна книга на ClickUp

Получете безплатен шаблон Водете подробен отчет за всичките си сделки с шаблона за дневник и счетоводна книга на ClickUp.

Шаблонът за дневник и счетоводна книга на ClickUp е дневник за проследяване в унифициран табло, който следва структурата на главната счетоводна книга. Той комбинира търговски записи, бележки, данни за печалби и загуби и обобщения на сметки в цифрово работно пространство, което се адаптира към ежедневните или седмичните търговски работни процеси.

Всяка записка лесно се маркира по клас активи, търговска стратегия или пазарни условия, като предлага контекстуална информация, която подпомага бъдещия анализ. С помощта на персонализирани полета за цена на влизане/излизане, размер, такси и обосновка на търговията, търговците получават пълна видимост на поведението и резултатите, без да разчитат на фрагментирани таблици.

💙 Защо ще го обикнете:

Записвайте търговските сделки и ключовите показатели, като използвате филтрируеми полета за пълна проследимост.

Добавяйте наблюдения, екранни снимки и изводи за всеки търговски ден.

Визуализирайте кумулативната печалба и загуба и процента на успех в реално време с помощта на таблата за управление на ClickUp.

Дублирайте настройките, за да управлявате отделно няколко търговски сметки или портфейла.

Идеален за: Търговци на дребно, суинг трейдъри и портфолио мениджъри, които се нуждаят от хибриден формат на счетоводна книга и дневник за текущ преглед и управление на парите.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути дневно в търсене на информация, свързана с работата си – над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Въведете ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди, така че да можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Чрез премахването на остарелите процеси за управление на знанията, екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

2. Шаблон за счетоводен дневник на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте бизнес финансите си с шаблона за счетоводен дневник на ClickUp.

Точното счетоводство е задължително за търговците, които работят като еднолични търговци или в рамките на дружества с ограничена отговорност. Шаблонът за счетоводен дневник на ClickUp ви помага да регистрирате транзакциите точно, като използвате предварително зададени потребителски полета като дата на транзакцията, тип дневник, номер на запис и дебит.

С всичко подредено на едно място, можете да намалите ръчното въвеждане на данни и лесно да следите цялостното си финансово представяне и ключовите показатели. Записите са организирани хронологично, с изгледи, създадени за конкретни сметки или месеци. Свързаните задачи, напомняния и качване на документи помагат да се намалят главоболията с данъците в края на годината.

💙 Защо ще го обикнете:

Маркирайте приходите и разходите за подготовка за данъчния сезон и свържете записите в дневника с подкрепящи файлове като извлечения или разписки.

Записвайте бързо дневникови записи, използвайки вградени полета, които улавят ключови финансови подробности.

Получете визуален поглед върху паричните потоци и тенденциите във времето, за да вземете по-интелигентни решения.

Спестете време с организирана система, която е лесна за актуализиране и справки.

Идеален за: Трейдъри или собственици на фирми, които управляват множество сметки и се нуждаят от точни, организирани записи за по-интелигентно проследяване на финансите.

Ето какво каза Ширин Шалаби, проектен консултант в Raymond James Consultant, за използването на ClickUp :

Освен че ви помага да следите напредъка на проектите си, той е полезен и за това да поддържате всички, които работят по проекта, в крак с напредъка. Например, ако трябва да възложа задачи на някого, който работи по същия проект, мога да го маркирам в задачата и той веднага ще бъде уведомен по имейл за задачата и кога е крайният срок за изпълнението й.

Освен че ви помага да следите напредъка на проектите си, той е полезен и за това да поддържате всички, които работят по проекта, в крак с напредъка. Например, ако трябва да възложа задачи на някого, който работи по същия проект, мога да го маркирам в задачата и той веднага ще бъде уведомен по имейл за задачата и кога е крайният срок за изпълнението й.

3. Шаблон за ценообразуване на счетоводството на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте финансовите си услуги и оферти с шаблона за ценообразуване на ClickUp Bookkeeping.

Много търговци, предлагащи сигнални услуги, менторство или образователни абонаменти, се борят да формализират ценообразуването и фактурирането, за да увеличат нивата на печалба. Шаблонът за ценообразуване на ClickUp Bookkeeping решава този проблем, като предлага персонализирани нива, цикли на фактуриране, включени услуги и специфични за клиента отстъпки.

Шаблонът за дневник ви позволява да проследявате услугите, да задавате ценови нива и бързо да генерирате оферти, без да се налага да ровите в таблици. Той има пет вградени изгледа, включително месечни, тримесечни и годишни разбивки, така че винаги ще знаете къде се намират вашите цифри и как да ги коригирате.

💙 Защо ще го обикнете:

Достъп до централизирано място за проследяване на условията за фактуриране на клиенти и свързаните с тях доставки, с вградени актуализации на статуса и проследяване на приходите.

Настройте различни ценови модели за услуги или продукти, свързани с търговията.

Съгласувайте проследяването на повтарящите се приходи с задачите по управление на сметките.

Получете подробна видимост с изгледи, организирани по времеви период и компоненти на услугата.

Идеален за: Фрийлансъри, начинаещи търговци, виртуални счетоводители или агенции, които се нуждаят от управление на тарифи, оферти и структури на услугите.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за счетоводство в Excel и ClickUp

4. Шаблон за счетоводни сметки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете в течение с всяка фактура, преди тя да се превърне в пропуснато плащане, с шаблона за счетоводни сметки на ClickUp.

Шаблонът за счетоводни сметки на ClickUp изяснява процеса на плащане, като ви помага да контролирате фактурите на доставчиците и циклите на плащане. Шаблонът предлага предварително създадена система за регистриране на всяка фактура като задача и проследява всички задължения за плащане в един ясен интерфейс.

Той ви позволява да присвоявате статуси като „Получена фактура“, „Проверка“ и „Кодиране“ и дори да прикачвате разписки или бележки директно към записите. Освен това организира плащанията по доставчик, падеж или сметка и създава автоматизации, за да се избегнат пропуснати срокове чрез дисциплиниран подход.

💙 Защо ще го обикнете:

Достъп до таблото за преглед, за да сканирате предстоящи и просрочени плащания на вашата платформа за търговия.

Прикачете фактури, отбележете начина на плащане и следете изходящия паричен поток, без да отваряте отделна електронна таблица.

Визуализирайте месечните задължения с обобщения на разходите, за да поддържате финансовите ангажименти прозрачни и готови за одит.

Настройте персонализирани работни процеси, за да преминават фактурите през вътрешни проверки и одобрения.

Идеален за: Финансови и снабдителни екипи, които работят с множество доставчици и се нуждаят от организирано проследяване на одобренията на фактури и сроковете за плащане.

🎥 Гледайте как да подобрите ефективността на екипа си с AI Automations:

💡 Съвет от професионалист: Избягвайте изненади в бюджета, като използвате шаблон за приблизителна оценка, за да разделите разходите по проекта ясно и точно, преди да започнете работа.

5. Шаблон за обобщение на финансовите отчети на ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете финансово грамотни без хаоса в електронните таблици чрез шаблона за обобщение на финансовите сметки на ClickUp.

Когато управлявате няколко сметки, като спестовни, кредитни линии или инвестиционни, лесно е да изгубите представа за цялостната картина. Шаблонът „Обобщение на финансовите сметки“ на ClickUp комбинира салдата по сметките, нивата на маржин и специфичните за всяка сметка резултати в едно работно пространство, за да не се налага да преследвате постоянно цифрите.

Шаблонът улеснява относително лесното откриване на тенденции или несъответствия с информация в реално време за притоците и оттоците. Проследявайте разпределението на активите, паричния поток и резултатите по сметки с филтриране в реално време и изгледи на базата на времева линия. Това улеснява сравняването на резултатите на брокерите и оптимизирането на разпределението на капитала.

💙 Защо ще го обикнете:

Преглеждайте всички сметки в един табло с филтри за класове активи, за да следите паричните средства спрямо инвестирания капитал и нереализираните възвръщаемости.

Споделяйте финансови обобщения с данъчни консултанти или бизнес партньори.

Използвайте автоматизирани функции, за да получавате известия за важни промени, като депозити или тегления.

Използвайте проследяване на времето и етикети, за да добавите още повече контекст към вашите данни.

Идеален за: Трейдъри, които работят с няколко акаунта или стратегии и искат ясен, централизиран преглед и консолидирано обобщение в реално време на всички финансови акаунти.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за прогнозиране на продажбите в Excel и ClickUp

6. Шаблон за счетоводни операции на ClickUp

Получете безплатен шаблон Улеснете счетоводните операции с шаблона за счетоводни операции на ClickUp.

Зад всеки професионален търговец или мениджър на активи стои бек-офис функция, често разпръсната в множество файлове на Microsoft Excel или Google Sheets. Шаблонът за счетоводни операции на ClickUp структурира тези бек-енд работни процеси: регистриране на транзакции, съгласуване, генериране на отчети и проверки за съответствие.

Той предоставя методично, но гъвкаво пространство за проследяване на продажбите, разходите, плащанията и всичко останало. Също така разполага с повтарящи се работни процеси, като баланси в края на месеца или тримесечни обобщения на резултатите.

💙 Защо ще го обикнете:

Създайте работни процеси около циклите на съгласуване, одит и отчитане.

Разпределяйте задачи за въвеждане на данни, преглед и проследяване на документацията.

Съсредоточете се върху откриването на закъснения и сигнали за одит с персонализирани статуси.

Проследявайте спазването на нормативните изисквания и документите, свързани с брокерските услуги.

Идеален за: Счетоводни екипи или малки предприятия, които искат да внесат повече структура в ежедневните си финансови операции, особено тези, които се занимават с повтарящи се, структурирани и мащабируеми счетоводни процеси.

7. Шаблон за управление на финансите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поемете контрола над финансовото си планиране с шаблона за финансово управление на ClickUp.

Шаблонът за финансово управление на ClickUp предоставя командно център за управление на приходи, разходи, периодични абонаменти, данъчни регистри и анализ на ефективността. Това всеобхватно работно пространство е създадено, за да замести фрагментираните системи за проследяване на финансите.

Проследявайте постъпленията, разходите и несъответствията и изготвяйте бюджети, които се използват. Откривайте изтичането на средства, преди да се превърне в проблем, и държете екипа си (и ръководството) в течение, без да изпращате десетки актуализации на състоянието.

💙 Защо ще го обикнете:

Организирайте по месеци или тримесечия, свържете задачите с транзакциите и персонализирайте джаджите за отчитане.

Използвайте джаджи на таблото, за да видите резултатите в сравнение с бюджета и да проследявате промените в месечните печалби във времето.

Получете пълна видимост на финансовата си картина с изгледи на списъци, календари и табла.

Автоматизирайте напомнянията за сметки, прегледи или предстоящи финансови проверки.

Идеален за: Финансови екипи, основатели, оперативни ръководители, търговци и консултанти, които се нуждаят от ясна, подлежаща на одит история на финансовата дейност в търговските и бизнес функциите, за да поддържат строг контрол върху бюджетирането и планирането.

🎥 Искате да имате цялостен поглед върху всичките си търговски сделки? Ето кратко резюме за използването на таблата за управление на ClickUp.

8. Шаблон за главна книга на ClickUp

Получете безплатен шаблон Получете интуитивен начин да регистрирате всички постъпващи плащания и изходящи разходи едновременно с шаблона за главна книга на ClickUp.

Шаблонът за главна книга на ClickUp е идеален за търговци, които работят като бизнес субекти. Въпреки че този шаблон е създаден с оглед на счетоводителите, неговите гъвкави функции го правят също толкова полезен за всеки бизнес екип. Той предоставя формализирана система за двойно записване с организирани сметки, категории дневници и актуализации в реално време.

Всяка позиция поддържа описания, типове сметки, дебитно/кредитно състояние и свързана документация. Тя ви позволява да проследявате транзакциите с точност и да генерирате персонализирани отчети, които имат смисъл (дори за хора, които не се занимават с финанси).

💙 Защо ще го обикнете:

Наблюдавайте и категоризирайте всички финансови дейности с прецизност.

Поддържайте одитни следи и готови за експортиране отчети.

Съгласувайте записите в дневника с данъчните кодове или одобрените от CPA категории.

Интегрирайте документация, разписки и времеви отметки за всеки запис.

Идеален за: Вътрешни финансови екипи, самостоятелни счетоводители и всеки, който някога е трябвало да разплита електронна таблица от преди три тримесечия.

9. Шаблон за търговски дневник от StockBrokers.com

Шаблонът за търговски дневник на StockBrokers.com улавя най-важното: яснота, последователност и прозрение.

Създаден в Excel, но проектиран с мисъл за сериозните търговци, този дневник включва предварително създадени колони за символ, време на влизане/излизане, размер, комисионни, нетна печалба и загуба и бележки. Оформлението е ясно: оранжевите клетки са за попълване от вас, докато сивите клетки автоматично изчисляват печалбите, загубите и общите суми.

💙 Защо ще ви хареса:

Изчислете текущи статистически данни като процент на печалба и средно R-множество.

Поддържайте офлайн достъп и пълен контрол над данните

Използвайте автоматично проследяване на печалби/загуби, средна печалба на сделка и показатели за успеваемост.

Цветово кодираните входни данни и изчисления намаляват грешките и спестяват време.

Идеален за: Дневни търговци, дългосрочни инвеститори или всеки, който се стреми да бъде последователен и да се учи от минали сделки.

📚 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект с данни в реално време

10. Шаблон за търговски дневник от Template. Net

Шаблонът за търговски дневник на Template. Net е чудесна отправна точка за тези, които искат да поддържат настоящите и бъдещите си търговски сделки организирани, без излишни екстри. Той е предназначен за търговци, които желаят ръчно да отразяват своите резултати с качествени бележки и обобщения. Този шаблон поддържа търговски регистри, проследяване на цели, раздели за преглед и място за екранни снимки или наблюдения.

Тази проста електронна таблица ви позволява да записвате основните данни: дата, тип (покупка или продажба), цена, количество, разходи, нетна печалба/загуба и целевото състояние. Има и място за записване на данни за компанията и видовете инвестиции, което е полезно, ако искате да следите тенденциите в различните сектори.

💙 Защо ще ви хареса:

Добавете субективни бележки към обективните търговски данни.

Използвайте удобни за печат оформления за работа с хартия и химикал или хибридни работни процеси.

Създайте персонализирани раздели за нагласи, емоционални реакции или новинарски събития.

Проследявайте търговските сделки, като ги организирате в структуриран формат, фокусиран върху прегледа.

Идеален за: Трейдъри, които се фокусират върху ученето чрез самооценка и водене на дневник на поведението, а не само чрез статистики.

💡 Съвет от професионалист: Изкуственият интелект процъфтява благодарение на моделите в реално време, които постоянно се развиват в зависимост от поведението на потребителите, колебанията на пазара, подробностите за търговията, диаграмите на риска, размера на търговията и оперативните промени. Ето защо е от ключово значение да захранвате изкуствения интелект с информация в реално време.

Управлявайте финансите си с мощните шаблони на ClickUp

Всичко около нас става дигитално, така че защо счетоводството и финансовото управление да остават затънали в безкрайни таблици и имейл кореспонденция? Време е да подобрите финансите си, както заслужават.

Финансовата яснота не трябва да се постига за сметка на времето или здравия разум.

Шаблоните за търговски дневници на ClickUp улесняват проследяването и анализа на вашите финансови цели с увереност. Благодарение на своите гъвкави и добре обмислени финансови шаблони, най-накрая можете да замените объркването с контрол.

Поемете контрола над финансите си, като се регистрирате безплатно в ClickUp още днес!