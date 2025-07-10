Безплатни шаблони за дългови разписки за проследяване на неформални заеми

Заемате пари на клиент, член на екипа или дори на приятел на семейството? Това е щедро. Но да не следите за тях? Това е рисковано.

Неформалните заеми често се вземат или отпускат без никакво проследяване или документиране, което води до пропуснати плащания, неудобни последващи действия и много стрес.

Добрата новина? Не е нужно да наемате счетоводител или да създавате сложни таблици от нулата.

Нашият наръчник ви предлага безплатни шаблони за IOU, с които лесно можете да проследявате неформални заеми с лекота, яснота и спокойствие. Да започнем проследяването! 💰

Какво представляват шаблоните за IOU?

Шаблонът за IOU е прост, неформален правен документ, използван за записване на заеми и условия за погасяване без сложността на официален договор за заем. I. O. U означава „I Owe You” (Дължа ти). Шаблонът за IOU включва ключови подробности като заемната сума, падежната дата, лихвения процент (ако има такъв) и участващите страни.

От случайни заеми до плащания на свободна практика, излагането на условията в писмен вид с шаблон за дългови разписки гарантира ясни очаквания и избягва недоразумения.

📌 Запомнете това: Вашият IOU трябва да бъде прост, надежден документ, който обяснява колко се дължи, кога ще бъде изплатен и дали има условия като натрупани лихви или очакване за еднократно плащане.

Най-добрите шаблони за IOU

Готови ли сте да направите нещата официални? Ето 21 лесни за употреба шаблона за дългови разписки, които ще ви помогнат да документирате дълговете по правилния начин:

1. Шаблон за договор за заем на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте и проследявайте подробностите по заемите, като сума, лихвен процент и условия за погасяване, с шаблона за договор за заем на ClickUp.

Шаблонът за договор за заем на ClickUp е идеален за физически лица или фирми, които се нуждаят от структуриран начин за документиране на отпускането или вземането на заем. Той ви помага да запишете всички важни подробности за заема, от сумата на заема и лихвения процент до графиците за плащане, които са удобни и за двете страни (седмично, месечно, годишно или по избор).

Той включва и раздели като отказ от права на заемополучателя, условия за разрешаване на спорове и правна юрисдикция, за да се гарантира, че споразумението е балансирано и изпълнимо, ако нещата се объркат.

✅ Идеален за: Фрийлансъри, собственици на малки фирми или всеки, който отпуска пари назаем и търси ясен, проследим договор за заем без юридически жаргон.

2. Шаблон за просто споразумение за плащане на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете ясно условията за плащане, графика и задълженията между длъжника и кредитора, като използвате шаблона за просто споразумение за плащане на ClickUp.

Шаблонът за просто споразумение за плащане на ClickUp опростява еднократните или повтарящи се плащания между две страни, които искат да избегнат объркване и да документират всички условия от самото начало.

Вграден в ClickUp Docs, той ясно определя кога са дължими плащанията и какво се случва, ако те не бъдат извършени, за да се предотвратят спорове и да се поддържат заинтересованите страни на една и съща страница. Той включва и правни клаузи като отговорност на правоприемника и юрисдикция, за да направи споразумението по-стабилно.

В Docs, ClickUp Tasks ви помага да задавате последващи действия и да проследявате плащанията. Можете също да използвате повтарящи се напомняния, за да следите крайните срокове, което улеснява управлението на плащанията без ръчно проследяване.

✅ Идеален за: Фрийлансъри, треньори или малки предприятия, които искат да опростят еднократните или повтарящи се споразумения за плащане с клиенти.

📮 ClickUp Insight: 1 от 4 служители използва четири или повече инструмента само за да създаде контекст на работното място. Важна информация може да бъде скрита в имейл, разширена в Slack нишка и документирана в отделен инструмент, което принуждава екипите да губят време в търсене на информация, вместо да вършат работата си. ClickUp обединява целия ви работен процес в една унифицирана платформа. С функции като ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs и ClickUp Brain, всичко остава свързано, синхронизирано и незабавно достъпно. Кажете сбогом на „работата около работата“ и си върнете продуктивното време. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

3. Шаблон за писмо за споразумение на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте гъвкави договори за заеми или разсрочени плащания с ясно очертани условия за плащане, като използвате шаблона за писмо за споразумение на ClickUp.

Шаблонът за писмо за споразумение на ClickUp помага на свободни професионалисти, агенции или собственици на малки фирми да документират ясни очаквания в споразуменията за услуги.

Шаблонът определя обхвата на проекта и условията за плащане предварително, като гарантира, че двете страни са съгласни преди началото на работата. Можете да отбележите предпочитания метод и график за плащания, за да няма догадки или объркване по-късно.

За да се гарантира, че всичко е в съответствие със закона, шаблонът включва вградени клаузи за защита от риск и гъвкавост, като условия за обезщетение и изменения, без да прави документа прекалено сложен.

✅ Идеален за: Изпълнители, консултанти или малки екипи, които започват ново бизнес партньорство или проект и искат бърз и ясен начин да документират условията.

🧠 Знаете ли, че... Най-ранният известен дългов документ в Великобритания датира от 8 януари 57 г. и е открит сред римски писмени плочки под централата на Bloomberg в Лондон. Тази дървена плочка, изписана с курсивни латински букви, е първият запис за търговска дейност в днешния финансов район на Лондон.

4. Шаблон за договор за покупка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Документирайте лесно информацията за продавача и купувача, подробностите за артикулите и условията за плащане, като използвате шаблона за договор за покупка на ClickUp.

Шаблонът за договор за покупка на ClickUp е полезен за всеки, който има нужда да формализира покупката или продажбата на стоки, независимо дали се занимавате с доставки, управлявате бизнес или се занимавате с продажби самостоятелно.

Той предлага персонализирано място за добавяне на информация за продавача и купувача, включително фирмени лога, и за точно описание на това, което се разменя, с характеристики на артикулите и снимки.

Той ви позволява също да очертаете условията за плащане, като договорената цена и начина, по който парите ще бъдат преведени. Можете да добавите свои собствени условия и след като и двете страни подпишат, ще имате ясно и професионално споразумение в архива си.

✅ Идеален за: Фрийлансъри, стартиращи компании или предприятия, които се занимават с покупки, продажби или сделки с доставчици, които изискват ясна и проследима документация.

5. Шаблон за договор с изпълнител на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете ясно ролите, условията за плащане и обхвата на работата, като използвате шаблона за договор с изпълнител на ClickUp.

Шаблонът за договор с подизпълнител на ClickUp е създаден за фирми, стартиращи компании и агенции, които работят с независими подизпълнители или фрийлансъри. Той ви помага да сключите правно валиден договор, който определя взаимоотношенията, условията за плащане, обхвата на работата и др.

Шаблонът подробно описва отговорностите на изпълнителя и клиента, включително какви услуги се очакват и как ще се извършват плащанията. Можете също да включите клаузи за по-голяма яснота в дългосрочен план, като продължителност на договора, подновяване и как да се справяте с промени.

Последните щрихи? Раздел за приложимото право и място за подписите на двете страни, за да се сключи сделката.

✅ Идеален за: Фирми, агенции и самостоятелни предприемачи, които се нуждаят от правно обвързващ документ, за да наемат подизпълнители и свободни професионалисти за прозрачни бизнес практики.

6. Шаблон за търговски договор за наем на ClickUp (Тексас)

Получете безплатен шаблон Задайте условия за наем, правила за ползване и условия за наем с шаблона за договор за наем на ClickUp Texas.

Когато се занимавате с търговски наеми, нещата могат бързо да станат неясни. Шаблонът за търговски наемен договор на ClickUp помага както на наемодателите, така и на наемателите в Тексас да документират правилно наемната си сделка, като ясно очертават условията и свеждат до минимум объркването.

Този шаблон съдържа няколко основни детайла за наема, като дата на падеж на наема, гаранционен депозит и ограничения за ползване. Можете също да документирате детайли за имота, като местоположение и брой стаи, като по този начин предоставите на наемодателите и наемателите обща отправна точка от първия ден.

Той обхваща и практични ситуации, свързани с наема, които много хора пренебрегват, като например какво се случва, ако наемът се плати със закъснение, как се извършват инспекциите при нанасяне или кой е отговорен за щетите. Можете дори да зададете правила за домашни любимци или да добавите клауза за съответствие с местните закони, за да предотвратите спорове.

✅ Идеален за: Наемодатели или професионалисти в областта на недвижимите имоти в Тексас, които управляват търговски имоти и се нуждаят от персонализиран договор за наем.

🧠 Бонус: С ClickUp Brain можете дори да автоматизирате яснотата на този шаблон. Например, просто задайте: „Какво се случва, ако наемателят не плати наема навреме?“ Използвайте ClickUp Brain, за да разберете санкциите за закъсняло плащане на наем и правните действия в рамките на шаблона за договор за наем на ClickUp Texas. Brain ще ви предостави незабавно полезна информация от шаблона, като процедури при неизпълнение, законни права и клаузи за санкции, което ще ви спести време и объркване.

7. Шаблон за споразумение за услуги на ClickUp

Получете безплатен шаблон Задайте ясни очаквания за услугите, плащанията и условията за прекратяване, като използвате шаблона за споразумение за услуги на ClickUp.

Шаблонът за споразумение за услуги на ClickUp помага на свободно практикуващите професионалисти и консултанти да определят ясно услугите, които предоставят, и кога са дължими плащанията. Той помага да се очертае обхватът на работата, да се определят срокове и да се гарантира, че двете страни са на едно мнение.

Можете също да оставяте бележки или да записвате актуализации по време на процеса, създавайки единен източник на информация за споразумението. Освен това, той служи и като архив. Така че, ако клиентът забрави за какво се е записал (всички сме били в такава ситуация 😅 ), имате споразумението, което можете да прегледате отново.

✅ Идеален за: Фрийлансъри, агенции и доставчици на услуги, които искат да очертаят ясно работата си и да избегнат разширяване на обхвата.

💡 Професионален съвет: Ако управлявате няколко клиентски договора, използването на софтуер за управление на договори заедно с този шаблон може да ви помогне да оптимизирате актуализациите, одобренията и контрола на версиите.

8. Шаблон за договор с доставчик на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете ролите на доставчиците, резултатите и сроковете с шаблона за споразумение с доставчици на ClickUp.

Шаблонът за споразумение с доставчик на ClickUp е създаден за екипи по снабдяване, проектни мениджъри и собственици на фирми, които се нуждаят от формализиране на отношенията с доставчиците и определяне на ясни очаквания.

Създаден за взаимна отчетност, той помага да се изяснят цените, условията за доставка, отговорностите и сроковете. И още нещо? Можете да управлявате множество споразумения с доставчици на едно място, да ги актуализирате при необходимост и дори да си сътрудничите с вътрешни екипи по време на преговорите.

Ако проследявате тези транзакции и за счетоводни цели, разгледайте няколко примера за главна книга, които могат да ви помогнат да категоризирате плащанията към доставчици и да поддържате чисти записи.

✅ Идеален за: Малки предприятия и екипи по снабдяване, които управляват взаимоотношенията с доставчиците и се нуждаят от ясни и надеждни споразумения от самото начало.

Често задаван въпрос: Писменото IOU законно ли е? Отговор: За да има правно значение, IOU трябва да посочва ясно: Сумата на заемните пари

Имената на заемополучателя и заемодателя

Условия за погасяване (например кога и как ще се извършват плащанията)

Всякакви суми за лихвени вноски, равни на или еднократни плащания, които се очакват

Подписи както на заемополучателя, така и на заемодателя

9. Шаблон за счетоводни сметки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте статуса на фактурите, условията за плащане и данните за доставчиците на едно място с помощта на шаблона за счетоводни сметки на ClickUp.

Шаблонът за счетоводни сметки на ClickUp е създаден за финансови и оперативни екипи, които обработват фактури от различни доставчици. Той помага за оптимизиране на проследяването на фактури и обработката на плащания с ясно определени етапи като получаване, озаглавяване, маршрутизиране и проверка.

Шаблонът включва основни полета за въвеждане на данни за доставчиците, видове плащания (като пълно или частично плащане) и ключови дати на фактури. Можете също да регистрирате дължимите суми и да проследявате идентификационните номера и приоритетите на задачите за по-гладко обработване на плащанията.

Освен това, с автоматизираните напомняния и работни потоци, никога повече няма да се налага да преследвате ръчно крайни срокове. Комбинирайте го с шаблоните за отчети за разходи на Clickup, за да получите ясна представа за изходящите парични средства и вътрешните разходи.

✅ Идеален за: Собственици на фирми, счетоводители или всеки, който управлява периодични плащания и се нуждае от надежден и проследим начин да следи изходящите парични средства.

Искате да оптимизирате процеса на одобрение на фактури още повече? Гледайте този урок за автоматизация на работния процес, за да научите как да автоматизирате задачи, одобрения и напомняния в ClickUp.

10. Шаблон за договор за наем на ClickUp

Получете безплатен шаблон Очертайте ясно условията за наем, използването на имота и отговорностите както за наемодателите, така и за наемателите с шаблона за договор за наем на ClickUp.

Създаден за жилищно ползване, шаблонът за договор за наем на ClickUp помага на наемодателите и наемателите да създават ясни договори за наем без сложен юридически жаргон. Той обхваща основни елементи като размер на наема, продължителност на наема, депозит и адрес на имота, както и допълнителни подробности като предплащания и правила за комунални услуги.

Той включва и полезни раздели за използване на имота, инспекции и прекратяване на договора, за да се избегне объркване по-късно. Вграден в ClickUp Docs, този шаблон ви позволява да задавате последващи действия и да съхранявате подписани споразумения на едно място, което е идеално за гладко управление на няколко наети имота.

✅ Идеален за: Независими наемодатели или малки управители на имоти, които искат ясен, професионален договор за наем, който е лесен за управление и актуализиране.

11. Шаблон за фактура за свободна практика на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте професионални фактури и проследявайте просрочени плащания за клиентски проекти с помощта на шаблона за фактури за свободна практика на ClickUp.

Шаблонът за фактури на ClickUp Freelance помага на фрийлансърите да създават бързо изпипани, професионални фактури, за да можете да получите плащането си без административна тежест. Този шаблон включва полета, които могат да се персонализират, за данни на клиента, услуги, условия на плащане и банкова информация, за да улесни получаването на плащането.

Още по-добре, можете да проследявате всяка фактура в реално време, да сте в течение с известията и дори да организирате множество фактури с изгледа на таблица или списък в ClickUp.

А ако следите и общите си финанси, комбинирането на този шаблон с шаблони за личен баланс ще ви помогне да получите по-ясна представа за паричния си поток.

✅ Идеален за: Фрийлансъри и самостоятелни предприемачи, които искат бързи, проследими и професионално изглеждащи фактури.

12. Шаблон за фактура на независим изпълнител от ClickUp

Получете безплатен шаблон Изпращайте официални искания за плащане и записвайте професионално услугите на свободна практика, като използвате шаблона за фактура на независим изпълнител на ClickUp.

Шаблонът за фактури на ClickUp за независими изпълнители ви помага да проследявате приходите си с ясни и подробни фактури, без да се налага да ги проследявате ръчно.

Този шаблон улеснява включването на всичко, от което клиентите се нуждаят: обхват на работата, часове, тарифи, данъци и срокове за плащане. Можете дори да разделите услугите и разходите ред по ред, което прави фактурата ви кристално ясна и безспорен, като същевременно следите оставащите плащания.

Ако често се затруднявате как да поискате плащане по професионален начин, този шаблон ви дава инструменти, с които да останете твърди и приятелски настроени едновременно.

✅ Идеален за: Независими изпълнители, които работят с много клиенти или проекти и се нуждаят от ясен и надежден начин за ефективно фактуриране и проследяване.

13. Шаблон „Дължа ти“ от Smallpdf

чрез Smallpdf

Шаблонът „I Owe You“ от Smallpdf е подходящ за неформални споразумения за заемане между приятели, семейство или колеги. Той е лесен за попълване и поддържа прости условия за погасяване, като еднократно или на вноски. Можете също да включите лихви или дати на изплащане, когато е необходимо.

Лесен за попълване и подписване, той гарантира, че и двете страни са съгласни с условията, без да е необходим официален договор, и може да ви помогне да проследявате малки дългове или да наблюдавате лични финансови KPI.

✅ Идеален за: Лица, които се нуждаят от бърз и лесен правен документ за дълг за лична или неофициална употреба, без регистрация и без усложнения.

14. Шаблон за дългови разписки от eSign

чрез eSign

Този шаблон за дългови разписки от eSign обхваща основните условия за погасяване и падежни дати, като същевременно предлага допълнителна правна тежест чрез функции като признание на съдебно решение от страна на заемателя (където е разрешено).

Можете да финализирате споразумението с цифрови подписи на заемателя, заемодателя и свидетеля, директно на платформата eSign, което прави процеса официален и ефективен.

✅ Идеален за: Лица, които заемат пари на приятели, семейство или колеги и искат просто, структурирано споразумение с вградени подробности за погасяване.

15. Шаблон за дългови разписки от PandaDoc

чрез PandaDoc

Шаблонът за дългови разписки на PandaDoc е идеален за документиране на структурирани лични или бизнес заеми. Той поддържа гъвкави графици за погасяване, опционални поръчители и ви позволява да разделите лихвите на равни вноски за определен период.

Има клаузи като съвместна отговорност, права на изменение и приложимо право, което го прави подробен шаблон за IOU.

✅ Идеален за: Всеки, който отпуска пари назаем и иска гъвкаво, но добре структурирано споразумение за дълг с опционални правни елементи като лихва, съподписвачи или вноски.

16. Шаблон за личен заем от Template.net

Шаблонът за лични заеми на Template.net предлага ясен и уважителен начин за документиране на размяната, независимо дали е между приятели, семейство или колеги.

Той се фокусира върху простотата, като същевременно поддържа чист архив с ключови подробности като сумата на заема и крайния срок за погасяване. Той е също така полезен инструмент, ако се опитвате да организирате финансите си и искате да имате чист архив на личните си заеми.

✅ Идеален за: Лица, които заемат или вземат назаем големи суми пари и искат ясно и лесно за попълване споразумение.

17. Шаблон за дългови разписки от Template.net

Шаблонът за менителница от Template.net съчетава простотата на IOU с правната структура на менителницата, като гарантира яснота, изпълнимост и защита за двете страни.

Той очертава 24-месечен план за погасяване с годишна лихва от 5%, такса за закъснение от 50 долара за просрочени плащания и клауза за предсрочно погасяване, която позволява на заемателя да изплати заема по-рано без наказание.

✅ Идеален за: Физически лица или кредитори, предлагащи официални заеми с лихва, които искат документирано, юридически обвързващо обещание за погасяване.

18. Шаблон за дългови разписки на клиенти от Template.net

Шаблонът за клиентски IOU на Template.net е персонализиран документ, предназначен за формализиране на споразумения за заеми между заемополучатели и заемодатели. Той включва раздели за информация за заемополучателя и заемодателя, основната сума, условията за погасяване, лихвения процент, условията на споразумението, допълнителни условия и подписите на заемодателя и заемополучателя.

Шаблонът улеснява описанието на подробностите за дължимите суми на прост език – колко се дължи, от кого и кога е падежът на остатъка.

✅ Идеален за: Собственици на фирми или свободни професионалисти, които отпускат кредити или финансови услуги на клиенти и се нуждаят от документ за дълг с логото на клиента, който изглежда професионално.

💡 Съвет от професионалист: За вашия заем е добра идея да проследявате главницата отделно от лихвата, за да избегнете объркване. Главницата е първоначалната заемна сума, а сумите на лихвените вноски са равни на общата лихва, разпределена равномерно през периода на погасяване.

19. Шаблон за дългови разписки за наем от Template.net

Шаблонът за дългови разписки за наем от Template.net документира просрочените наеми между наемодателя и наемателя с ключови полета, включително общата дължима сума за наем, първоначалната и новата дата на падеж и лихвата за забава (5% на месец).

Условията уточняват, че неплащането може да доведе до допълнителни лихвени такси, а разделът за подпис потвърждава, че заемополучателят е запознат с условията за дълг и погасяване.

✅ Идеален за: Наемодатели и наематели, които се сблъскват със забавени плащания на наем и искат да изяснят новите условия в писмен вид, без да ескалират напрежението.

20. Шаблон за признаване на дълг от Template.net

Шаблонът за потвърждение на дълг от Template.net се използва за потвърждаване на съществуващ дълг в писмена форма. 🧾 Той включва основни полета като имена на заемополучателя и заемодателя, размер на заема, контактна информация и график за погасяване.

Има място и за подписите на заемополучателя и заемодателя, както и за свидетел (по желание), което го прави удобен начин да запишете устни споразумения или неплатени суми, без да се налага да изготвяте изцяло нов договор за заем.

✅ Идеален за: Всеки, който вече е заел пари и сега иска писмено потвърждение на дълга, за да документира ясно споразумението и условията за погасяване.

21. Шаблон за дългови разписки от Wondershare

чрез Wondershare

Шаблонът за дългови разписки на Wondershare е изчистен, добре структуриран и подходящ както за парични, така и за непарични активи като оборудване, земя или други активи.

Шаблонът обхваща основните елементи, като имена, дължима сума, начин на погасяване и падежна дата, като същевременно предлага допълнителни елементи, като полета за лихви и правни бележки. Той е по-структуриран от основния IOU, но все пак е лесен за персонализиране с помощта на всеки основен текстов редактор.

✅ Идеален за: Физически лица или малки предприятия, които искат гъвкав, изтегляем шаблон за дългови разписки, който работи както за парични, така и за непарични дългове.

Какво прави един добър шаблон за IOU?

Добрият шаблон за IOU поддържа всичко ясно и предотвратява моменти от типа „Чакай, каква беше сделката?“ .

Ето какво трябва да предлага:

Персонализиране: Персонализирайте полетата за имена, сума на заемните пари, падежни дати и бележки, така че да отговарят на всяко споразумение.

Проследяване на погасяването: Записвайте всяка транзакция по заема, проследявайте плащанията, задавайте напомняния и не пропускайте крайните срокове.

Напомняния и списъци за проверка: Използвайте шаблони, които ви позволяват да проследявате последващи действия или повтарящи се плащания като списък със задачи.

Сътрудничество: Споделете документа с всички заинтересовани страни, за да избегнете недоразумения.

Гъвкавост: Настройвайте плановете за погасяване, сумите или сроковете в движение, така че не е необходимо да започвате от нулата.

Изберете шаблон, който е прост, но изчерпателен. Ето кратко описание на основните елементи, които всеки добър шаблон за дългови разписки трябва да включва:

Елемент на IOU Защо е важно? Пълни имена на двете страни Изяснява кой отпуска заем и кой го взема 🧍‍♀️ Точна сума на заема Избягвайте грешки, когато пишете с цифри и думи 💸 Дата на транзакцията Записва кога е отпуснат заемът 📅 Дата или график за погасяване Задайте ясен график за погасяване, независимо дали става въпрос за еднократно плащане или периодично ⏳ Условия за погасяване Уточнява дали включва лихва 🧾 Подписи на двете лица Добавя слой на правна и взаимна доверие ✍️ Редактируем и достъпен формат Улеснява повторното използване, актуализирането или споделянето в цифров формат 📱

Проследявайте неофициалните заеми по правилния начин с ClickUp

Заемането на пари без документация може да доведе до объркване или, още по-лошо, до загуба на доверие. Независимо дали става въпрос за малка услуга или сериозно споразумение, подходящият шаблон за IOU може да ви спести стрес по-късно.

ClickUp ви предлага организиран и гъвкав начин за управление на всички видове документи, свързани с заеми. От прости споразумения за плащане до подробни договори с доставчици – има шаблон за всяка ситуация. А най-хубавото е, че не е нужно да сте юридически експерт, за да ги използвате.

Така че, изберете подходящия шаблон, попълнете го и го споделете с увереност. ✅

ClickUp ви подкрепя. Регистрирайте се в ClickUp още днес! 🙌