13 най-добри алтернативи на Bugsnag за наблюдение на грешки през 2025 г.

Подходящият инструмент за мониторинг на грешки може да бъде разликата между цифрова катастрофа и безупречно изпълнение.

Макар Bugsnag да е популярен избор за мониторинг на грешки, променящите се изисквания на проектите и нуждата от по-комплексни решения са накарали екипите да проучат други опции.

Ако търсите алтернативи, които предлагат надеждно наблюдение на производителността, реални потребителски прозрения и безпроблемни възможности за интеграция, сте на правилното място. Този наръчник разглежда най-добрите налични алтернативи на Bugsnag, за да ви помогне да намерите най-подходящата за нуждите на вашия екип.

Най-добрите алтернативи на Bugsnag на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* ClickUp Проследяване и разрешаване на задачи, свързани с бъгове Шаблони за грешки, автоматизация, сътрудничество в реално време Безплатен план; Възможности за персонализиране за предприятия Sentry Проследяване и диагностика на грешки в реално време Следи на стека, мониторинг на производителността, състояние на версиите Безплатен план; Възможности за персонализиране за предприятия Raygun Подробни отчети за сривове с информация за производителността Мониторинг на реални потребители, повторение на сесии, табла Платените планове започват от 40 $/месец. Rollbar Непрекъснато усъвършенстване на кода и сигнали в реално време Групиране на грешки с помощта на изкуствен интелект, емисия на грешки в реално време Безплатен план; Платените планове започват от 16 $/месец Datadog Унифицирано наблюдение на производителността и инфраструктурата APM, логове, следи, показатели за инфраструктурата Безплатен план; Платените планове започват от 18 $/месец AppSignal Пълен мониторинг за Ruby и Elixir приложения Проследяване на грешки, показатели за производителност, мониторинг на хоста Безплатен план; Възможности за персонализиране за предприятия New Relic Цялостна наблюдаемост в приложенията APM, логове, синтетични данни, табла Безплатен план; Възможности за персонализиране за предприятия Honeybadger. io Цялостно наблюдение за екипите за разработка и операции Мониторинг на работното време, проследяване на грешки, cron мониторинг Безплатен план; Платените планове започват от 26 $/месец Airbrake Леко наблюдение на грешки за екипи от разработчици Проследяване на внедряването, сигнали в реално време, интеграции Платените планове започват от 19 $/месец. LogRocket Мониторинг на фронтенда с информация за поведението на потребителите Преиграване на сесии, анализи на продукти, проследяване на производителността Безплатен план; Платените планове започват от 69 $/месец Better Stack Мониторинг на работното време и инцидентите Страници за състоянието, предупреждения, табла, логове Безплатен план; Персонализирани цени Splunk Observability Мониторинг и анализи на корпоративно ниво Мониторинг на инфраструктурата, APM, анализи в реално време Персонализирани цени Instabug Докладване на грешки в приложението и наблюдение на производителността Преиграване на сесии, потребителски анкети, отчитане на сривове Персонализирани цени

Най-добрите алтернативи на Bugsnag, които можете да използвате

Ако търсите инструменти, които надхвърлят възможностите на Bugsnag – като по-добро наблюдение на реалните потребители, по-задълбочени анализи на проблемите с производителността или по-гъвкава ценова структура – този списък е точно за вас.

Нека се запознаем с най-добрите предложения.

1. ClickUp (най-доброто решение за проследяване и разрешаване на задачи, свързани с бъгове)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, помага на екипите да управляват и решават ефективно задачите, свързани с бъгове. С високо персонализираното си управление на задачите, специалните шаблони за бъгове и функциите за сътрудничество в реално време, ClickUp оптимизира целия процес на проследяване на бъгове. Екипите могат лесно да записват, приоритизират и разпределят бъгове, като се уверяват, че нищо не се пропуска с ClickUp Tasks.

ClickUp се интегрира безпроблемно с популярни инструменти за разработчици като GitHub и Sentry, като позволява автоматична синхронизация на проблеми и унифициран работен процес за инженерните екипи. Таблото на ClickUp предоставя незабавен поглед върху състоянието на бъговете, натоварването на екипа и графиците за разрешаване, докато автоматизацията на ClickUp помага за елиминиране на повтарящи се ръчни стъпки, ускорява разрешаването на бъгове и подобрява общата продуктивност.

Шаблонът за проследяване на грешки на ClickUp ще ви помогне ефективно да докладвате, проследявате и отстранявате софтуерни грешки. С персонализирани изгледи и вградени формуляри, той оптимизира целия процес на проследяване на грешки, улеснявайки екипите да останат организирани и съгласувани.

Основни характеристики на шаблона:

Множество персонализирани изгледи: Списък, Табло (Kanban), Натоварване, Времева линия и Формуляр

Предварително дефинирани статуси и персонализирани полета за ясно проследяване на напредъка

Лесни за използване формуляри за докладване на грешки, които могат да се споделят или вграждат

Управление на натоварването и графика за наблюдение на капацитета на екипа и планиране на инициативи

Настройка без код за бързо внедряване и сътрудничество

👍 Предимството: Всеобхватната платформа на ClickUp централизира проследяването на грешки, възлагането на задачи и сътрудничеството. Този унифициран подход оптимизира целия процес на отстраняване на грешки, като го прави по-бърз и по-ефективен.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте грешките с помощта на специални списъци или папки: създайте специални пространства за проследяване на грешки, използвайте създайте специални пространства за проследяване на грешки, използвайте формулярите на ClickUp за въвеждане на грешки и ги категоризирайте по екипи или степен на сериозност за по-голяма яснота.

Приоритизирайте и категоризирайте бъговете: Приложете Приложете персонализирани полета на ClickUp за приоритет (P0–P4), въздействие и възпроизводимост, следвайки структуриран модел за приоритизиране.

Автоматизирайте работните процеси: Използвайте Използвайте автоматизациите , за да пренасочвате, ескалирате и уведомявате екипите за критични бъгове въз основа на тежестта и броя на докладите.

Ефективно сътрудничество: Съхранявайте всички дискусии, актуализации и задачи в рамките на задачите за отстраняване на грешки, като използвате коментари, @споменавания и присвоени коментари.

Визуално проследяване на напредъка: Използвайте изгледите „Табло“, „Списък“, „Календар“ или „Гант“, за да наблюдавате състоянието на грешките и сроковете за тяхното отстраняване.

Докладвайте и подобрявайте: Използвайте Използвайте таблата на ClickUp за тенденции при грешките и ефективността на екипа и документирайте наученото в Docs или Whiteboards за непрекъснато подобрение.

Ограничения на ClickUp

Може да се стори прекалено сложен за нови потребители поради богатия на функции интерфейс.

Някои потребители съобщават за необходимост от обучение за работа с автоматизациите и шаблоните.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Раул Бесера, продуктов мениджър в Atrato, казва:

ClickUp не само ми позволява да следя проектите и да откривам рисковете навреме, но и ми помага като индивидуален сътрудник в ежедневните ми задачи.

ClickUp не само ми позволява да следя проектите и да откривам рисковете навреме, но и ми помага като индивидуален сътрудник в ежедневните ми задачи.

2. Sentry (Най-доброто решение за наблюдение на грешки и отстраняване на проблеми в реално време)

чрез Sentry

Sentry е водещ инструмент за наблюдение на грешки, който помага на разработчиците да откриват, сортират и отстраняват грешки в уеб приложения, мобилни и бекенд системи. Известен със своите възможности в реално време, Sentry предлага пълна информация за стека, трасирането и поведението на потребителите, за да може бързо да се откриват и отстраняват проблеми.

Независимо дали отстранявате грешки в JavaScript, проследявате мрежови заявки или анализирате пречките пред производителността в облачни приложения, Sentry предоставя на вашите инженерни екипи инструментите, от които се нуждаят, за да бъдат една крачка пред критичните бъгове. То се интегрира и с GitHub, Jira и Slack, за да ускори реакцията при инциденти.

👍 Предимството: Ако търсите инструмент за мониторинг на производителността, който комбинира мониторинг на производителността на приложенията и отчитане на сривове, Sentry е добър избор, особено за екипи, които искат решения, основани на данни и полезни информации.

Най-добрите функции на Sentry

Проследяване на грешки в реално време с подробни следи от стека

Мониторинг на производителността за фронтенд и бекенд приложения

Преиграване на сесии за по-добър поглед върху взаимодействията на потребителите

Персонализирани предупреждения, групиране на проблеми и анализ на тенденциите при грешките

Интеграции с GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira и други

Отворени SDK за десетки езици и рамки

Ограничения на Sentry

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение за напреднали функции.

Функциите за наблюдение на производителността може да изискват план от по-високо ниво.

Потребителският интерфейс на таблото може да изглежда претрупан с големи обеми данни.

Цени на Sentry

Разработчик: Безплатно

Екип: Започва от 26 $/месец (фактурира се ежегодно)

Бизнес: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sentry

G2: 4. 4/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sentry?

Един потребител на G2 казва:

Sentry ми помага, когато възникне проблем извън обхвата на тестовете: научавам за бъговете, които достигат до производството, веднага щом се появят, и получавам ясна представа за причините, поради които се появяват. Те дори имат експериментална функция за AI решения, която работи доста добре!

Sentry ми помага, когато възникне проблем извън обхвата на тестовете: научавам за бъговете, които достигат до производството, веднага щом се появят, и получавам ясна представа за причините, поради които се появяват. Те дори имат експериментална функция за AI решения, която работи доста добре!

3. Raygun (най-добър за задълбочено проследяване на грешки и наблюдение на реални потребители)

чрез Raygun

Raygun е мощен инструмент за наблюдение на грешки, предназначен за наблюдение на производителността на приложенията и отчитане на сривове в уеб, мобилни и настолни приложения. Той се отличава с предоставянето на наблюдение на реални потребители с подробно преиграване на сесии и анализи на поведението на потребителите, което помага на екипите да разберат как грешките влияят на потребителското преживяване.

С Raygun софтуерните инженери и продуктовите екипи получават полезни данни за проблеми с производителността, стабилността на приложенията и моделите на грешки. Автоматизираните предупреждения и анализът на основните причини улесняват приоритизирането на бъговете, които засягат най-много потребителите. То също така се интегрира с популярни платформи като GitHub, Jira и Slack за гладко управление на работния процес.

👍 Предимство: Ако искате инструмент, който надхвърля основното проследяване на грешки и предлага богата информация за стабилността на приложението и взаимодействията на потребителите, Raygun е добра алтернатива на Bugsnag.

Най-добрите функции на Raygun

Реално наблюдение на потребителите с подробно преиграване на сесиите

Отчитане на сривове и проследяване на грешки с пълни диагностични данни

Мониторинг на производителността за уеб и мобилни приложения

Анализ на основните причини и групиране на грешките

Интеграции с GitHub, Jira, Slack и други

Персонализирани предупреждения и табла

Ограничения на Raygun

Може да се окаже скъпо за по-големи екипи или приложения с голям обем

Някои потребители споменават, че интерфейсът може да бъде сложен в началото.

Ограничена офлайн поддръжка за мобилни приложения

Цени на Raygun

Отчитане на сривове: от 40 $/месец

Pulse (Real User Monitoring): Започва от 80 $/месец

Мониторинг на производителността на приложенията: Започва от 80 $/месец

Оценки и рецензии за Raygun

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Raygun?

Един потребител на G2 казва:

Това, което най-много харесвам в Raygun, е способността му да предоставя сигнали и известия в реално време, така че да мога да следя всички възникнали проблеми и да ги разрешавам незабавно. Това ми помогна да поддържам високо ниво на удовлетвореност на клиентите и да гарантирам, че приложенията ми работят безпроблемно по всяко време.

Това, което най-много харесвам в Raygun, е способността му да предоставя сигнали и известия в реално време, така че да мога да следя всички възникнали проблеми и да ги разрешавам незабавно. Това ми помогна да поддържам високо ниво на удовлетвореност на клиентите и да гарантирам, че приложенията ми работят безпроблемно по всяко време.

4. Rollbar (Най-добър за наблюдение на грешки в реално време и непрекъсната поддръжка на внедряването)

чрез Rollbar

Rollbar е популярен инструмент за наблюдение на грешки, фокусиран върху проследяване на грешки в реално време и автоматично групиране на грешки, за да се намали шума за разработчиците и инженерните екипи. Той предоставя богати възможности за наблюдение на производителността на приложенията и поддържа множество езици и рамки, което го прави универсална алтернатива на Bugsnag.

Rollbar се отличава със своята силна интеграция в CI/CD пипалините, помагайки на екипите да откриват бъгове в ранна фаза на процеса на внедряване. Той предлага също така подробно мониторинг на производителността, предупреждения и диагностика на основните причини, така че екипите по продуктите да могат да поддържат стабилността на приложенията и да оптимизират производителността на приложенията ефективно.

👍 Предимството: Получавате ясна представа за грешките, които възникват във вашите уеб приложения и бекенд системи, както и инструменти за по-бързо разпределяне, приоритизиране и разрешаване на проблеми.

Най-добрите функции на Rollbar

Проследяване на грешки в реално време с автоматично групиране

Поддържа множество езици и рамки

Интеграция с CI/CD инструменти като Jenkins, GitHub Actions и CircleCI

Мониторинг на производителността и предупреждения

Персонализирани работни процеси за сортиране на проблеми

Цялостен API за разширена персонализация

Ограничения на Rollbar

Цените могат да бъдат високи за по-малки екипи или стартиращи компании.

Някои потребители смятат, че кривата на обучение за напредналите функции е висока.

Според някои отзиви, потребителският интерфейс би могъл да бъде по-интуитивен.

Цени на Rollbar

Безплатен план

Essentials: 16 $/месец за 25 000 събития

Разширена версия: 32 $/месец за 25 000 събития

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Rollbar

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (150+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Rollbar?

Един потребител на G2 казва :

Това е изключително важно за обслужването на клиенти. Инструментът е свързан със Slack, така че първото нещо, което правим в началото на деня, е да проверим канала и всички грешки, които са докладвали нашите потребители. Получавате много информация, с която можете да отстраните грешките в приложението си.

Това е изключително важно за обслужването на клиенти. Инструментът е свързан със Slack, така че първото нещо, което правим в началото на деня, е да проверим канала и всички грешки, които са докладвали нашите потребители. Получавате много информация, с която можете да отстраните грешките в приложението си.

5. Datadog (Най-доброто решение за цялостно наблюдение на производителността на приложенията и инфраструктурата)

чрез Datadog

Datadog е облачна платформа за мониторинг на производителността на приложенията и мониторинг на инфраструктурата, предназначена за софтуерни инженери, devops екипи и продуктови екипи. Тя осигурява единна видимост на цялата ви инфраструктура – сървъри, бази данни, приложения и услуги на трети страни.

С функции като табла в реално време, персонализирани предупреждения и подробни анализи, Datadog помага на екипите бързо да откриват проблеми с производителността, да наблюдават стабилността на приложенията и да разбират поведението на потребителите чрез богати телеметрични данни. Поддържа наблюдение на реални потребители и събиране на логове, за да предостави пълен контекст около грешките и състоянието на системата.

👍 Предимство: Възможността на Datadog да съпоставя показатели, следи и регистри го прави идеален за организации, които искат да свържат проследяването на грешки с по-широката производителност на приложенията и състоянието на инфраструктурата.

Най-добрите функции на Datadog

Цялостно наблюдение на производителността на приложенията и инфраструктурата

Интерактивни табла и предупреждения в реално време

Управление и анализ на логове

Мониторинг на реални потребители и повторение на сесии

Широки възможности за интеграция (AWS, Azure, Kubernetes и др.)

Откриване на аномалии с помощта на изкуствен интелект

Ограничения на Datadog

Може да бъде скъпо при мащабно използване, особено при поглъщане на логове.

Стръмна крива на обучение за нови потребители поради богатството на функции

Някои потребители съобщават за сложност на потребителския интерфейс.

Цени на Datadog

Безплатно

Предимства: Започва от 18 долара на хост/месец

Enterprise: Персонализирани цени въз основа на функции и мащаб

Оценки и рецензии за Datadog

G2: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Datadog?

Един потребител на G2 казва :

Datadog се представя особено добре в откриването на инциденти. Datadog позволява наблюдение в реално време на състоянието на услугата, с конфигурирани предупреждения чрез интеграции като PagerDuty. Това ни помага да откриваме бързо проблеми в производството, да минимизираме прекъсванията и да спазваме ангажиментите по SLA/SLO.

Datadog се представя особено добре в откриването на инциденти. Datadog позволява наблюдение в реално време на състоянието на услугата, с конфигурирани предупреждения чрез интеграции като PagerDuty. Това ни помага да откриваме бързо проблеми в производството, да минимизираме прекъсванията и да спазваме ангажиментите по SLA/SLO.

6. AppSignal (Най-доброто решение за лесно наблюдение на производителността на уеб приложения и бекенд системи)

чрез AppSignal

AppSignal е инструмент за наблюдение на производителността, създаден специално за разработчици и инженерни екипи, работещи върху уеб приложения и бекенд системи. Той предоставя лесен начин за наблюдение на производителността на приложенията, проследяване на грешки и анализ на поведението на потребителите с минимална настройка.

AppSignal предлага функции като проследяване на грешки, мониторинг на реални потребители и показатели за производителност в изчистен, удобен за разработчиците интерфейс. Той предоставя полезна информация, като комбинира логове, показатели и следи, което помага на екипите бързо да идентифицират проблеми с производителността и да подобрят стабилността на приложенията.

👍 Предимство: Това е добра алтернатива на Bugsnag за екипи, които искат просто и надеждно решение, фокусирано върху мониторинг на състоянието на приложенията, без прекалена сложност.

Най-добрите функции на AppSignal

Проследяване на грешки и предупреждения

Реално наблюдение на потребителите с повторение на сесиите

Показатели за производителност и анализи

Лека настройка с поддръжка на популярни фреймворкове (Ruby, Elixir, Node. js)

Автоматично инструментиране на бекенд системи

Ограничения на AppSignal

Ограничени интеграции в сравнение с по-големите платформи

Възможно е да липсват разширени функции, необходими за големи предприятия.

Цените могат да бъдат високи за по-малки екипи, тъй като употребата нараства.

Цени на AppSignal

Налична е безплатна пробна версия.

Персонализирани цени за корпоративни планове

Оценки и рецензии за AppSignal

G2: 4,6/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 70 рецензии)

Какво казват реалните потребители за AppSignal?

Един потребител на G2 казва :

Той предоставя всички важни инструменти за мониторинг на нашето приложение. Много е лесен за внедряване и с AppSignal можем лесно да диагностицираме всички потенциални проблеми с нашето приложение и да го поддържаме безпроблемно. Те продължават да подобряват услугите си, а обслужването на клиенти е фантастично.

Той предоставя всички важни инструменти за мониторинг на нашето приложение. Много е лесен за внедряване и с AppSignal можем лесно да диагностицираме всички потенциални проблеми с нашето приложение и да го поддържаме безпроблемно. Те продължават да подобряват услугите си, а обслужването на клиенти е фантастично.

7. New Relic (Най-доброто решение за цялостно наблюдение на производителността на приложенията и анализи в реално време)

чрез New Relic

New Relic е мощна платформа за мониторинг на производителността на приложенията (APM), предпочитана от софтуерни инженери, devops екипи и продуктови екипи. Тя предлага дълбока видимост на цялата ви стека – от взаимодействията на крайните потребители до бекенд инфраструктурата и облачните приложения.

С New Relic получавате подробно мониторинг на грешки, мониторинг на реални потребители, отчитане на сривове и мониторинг на производителността – всичко в една платформа. Анализите в реално време и персонализираните табла помагат на екипите да идентифицират проблеми с производителността, да оптимизират стабилността на приложенията и да подобрят цялостното преживяване на клиентите.

👍 Предимство: New Relic се отличава с богатите си функции и мащабируемост, което го прави подходящ за организации, които се нуждаят от инструмент за мониторинг, обхващащ всичко от мрежови заявки до състоянието на инфраструктурата.

Най-добрите функции на New Relic

Пълен мониторинг, включително бекенд системи и фронтенд

Реално наблюдение на потребителите с повторение на сесиите

Разширени предупреждения и диагностика

Мощни анализи и персонализирани табла

Поддръжка в облака и на място

Ограничения на New Relic

Може да бъде сложно за малки екипи да го настроят и конфигурират

Ценовата структура може да бъде скъпа за стартиращи компании или малки проекти.

По-стръмна крива на обучение поради обширните функции

Цени на New Relic

Безплатно

Персонализирани цени за стандартни, Pro и корпоративни планове

Оценки и рецензии за New Relic

G2: 4. 2/5 (1800+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за New Relic?

Един потребител на G2 казва :

Най-доброто нещо в New Relic е, че всичко е на едно място. С логове в реално време, APM и мониторинг на инфраструктурата получавам пълна картина, без да сменям инструменти. Потребителският интерфейс е изчистен, таблото за управление е персонализирано, а настройването на предупрежденията е супер лесно – то улавя проблемите, преди да се влошат.

Най-доброто нещо в New Relic е, че всичко е на едно място. С логове в реално време, APM и мониторинг на инфраструктурата получавам пълна картина, без да сменям инструменти. Потребителският интерфейс е изчистен, таблото за управление е персонализирано, а настройването на предупрежденията е супер лесно – то улавя проблемите, преди да се влошат.

8. Honeybadger. io (Най-доброто решение за надеждно наблюдение на грешки с лесна настройка)

Honeybadger. io е лесен за използване инструмент за наблюдение на грешки, създаден да помага на разработчиците и инженерните екипи да проследяват грешки, сривове и проблеми с производителността в уеб приложенията и бекенд системите. Той предоставя сигнали за грешки в реално време, подробни данни за грешките и автоматизирано управление на инциденти.

👍 Предимството: Honeybadger. io се отличава като алтернатива на Bugsnag за екипи, които искат лесно за използване, базирано в облака приложение за мониторинг, което се фокусира върху проследяване на грешки и стабилност на приложението, без да е прекалено сложно.

Най-добрите функции на Honeybadger. io

Мониторинг на грешки в реално време с подробни отчети

Включено наблюдение на работното време

Лесна интеграция с популярни платформи и инструменти

Интелигентни предупреждения за намаляване на шума

Преиграване на сесии за записване на поведението на потребителите

Ограничения на Honeybadger. io

Ограничени разширени функции за мониторинг на производителността в сравнение с по-големите платформи

Цените могат да се увеличат при по-голям брой грешки.

По-малко подходящ за много големи и сложни инфраструктури.

Цени на Honeybadger. io

Безплатен план

Екип: 26 $/месец

Бизнес: 80 $/месец

Honeybadger. io оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (80+ отзива)

9. Airbrake (Най-доброто решение за цялостно наблюдение на грешки и предупреждения)

чрез Airbrake

Airbrake е популярен инструмент за мониторинг на грешки, известен с мощното си проследяване на грешки, известия в реално време и подробни отчети за грешки. Той помага на софтуерните инженери и продуктовите екипи бързо да идентифицират, диагностицират и отстраняват грешки, които засягат производителността и стабилността на уеб приложенията и бекенд системите.

👍 Предимство: Airbrake е добра алтернатива на Bugsnag за екипи, които се нуждаят от надеждно отчитане на сривове, подробни следи на стека и интеграция с популярни инструменти за управление на проекти и разработка.

Най-добрите функции на Airbrake

Известия за грешки в реално време с персонализирани предупреждения

Подробен контекст на грешките, включително конзолни логове и мрежови заявки

Поддържа много програмни езици и рамки

Интегрира се със Slack, Jira, GitHub и други

Групиране на грешките за намаляване на шума

Ограничения на Airbrake

Цените могат да станат скъпи за по-големи екипи или при голям брой грешки.

Потребителският интерфейс може да се окаже прекалено сложен за нови потребители.

Ограничено мониторинг на производителността на приложенията в сравнение с платформите „всичко в едно“

Цени на Airbrake

Dev: Започва от 19 $/месец

Basic: Започва от 38 $/месец

Предимства: Започва от 76 $/месец

Оценки и рецензии за Airbrake

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

10. LogRocket (Най-добър за наблюдение на реални потребители и преиграване на сесии)

чрез LogRocket

LogRocket се отличава като мощен инструмент за наблюдение на реални потребители и наблюдение на производителността, който отива отвъд простото проследяване на грешки. Той записва взаимодействията на потребителите и предоставя преиграване на сесиите, така че разработчиците и продуктовите екипи да могат да видят точно какво са преживели потребителите, преди да възникне грешка или проблем с производителността.

👍 Предимство: Подобрява стабилността на приложението и състоянието на приложението, като комбинира мониторинг на производителността с информация за поведението на потребителите и подробна диагностика на грешките.

Най-добрите функции на LogRocket

Преиграване на сесии, за да гледате сесиите на потребителите и да диагностицирате проблеми

Мониторинг на производителността и проследяване на грешки в реално време

Записване на мрежови заявки и записване на конзолни логове

Интеграция с популярни инструменти като Jira, GitHub и Slack

Информативни табла, комбиниращи данни за грешки, поведение на потребителите и показатели за производителност

Ограничения на LogRocket

Може да стане скъпо с увеличаването на потребителските сесии

Настройката изисква известно учене за оптимална употреба.

Най-подходящ за мониторинг на фронтенд; проследяването на грешки в бекенда е ограничено.

Цени на LogRocket

Безплатно

Екип: Започва от 69 $/месец

Предимство: Започва от 295 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LogRocket

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за LogRocket?

Един потребител на G2 казва:

С LogRocket все по-често съм склонен да пускам продуктите на пазара, след като отстраня всички забележими грешки и след това ги преглеждам в LogRocket с реални потребители. Сякаш невидимо гледам през рамото на потребителите си.

С LogRocket все по-често съм склонен да пускам продуктите на пазара, след като отстраня всички забележими грешки и след това ги преглеждам в LogRocket с реални потребители. Сякаш невидимо гледам през рамото на потребителите си.

11. Better Stack (Най-добър за пълно наблюдение на грешки и наблюдение на работното време)

чрез Better Stack

Better Stack е облачно приложение за мониторинг на производителността и инструмент за мониторинг на грешки, създадено да ви даде пълна видимост върху вашите приложения и инфраструктура. То комбинира проследяване на грешки, мониторинг на производителността и мониторинг на работното време в една платформа, което го прави отлична алтернатива на Bugsnag за екипи, които искат интегрирано решение.

👍 Предимството: С Better Stack софтуерните инженери и DevOps екипите могат да проследяват грешки, да наблюдават стабилността на приложенията и да получават полезна информация за подобряване на производителността на приложенията и бързо разрешаване на проблеми с производителността.

Най-добрите функции на Better Stack

Пълен мониторинг, включващ бекенд, фронтенд и инфраструктура

Мониторинг на работното време с предупреждения в реално време

Проследяване на грешки с подробна диагностика и логове

Управление на инциденти и страници за състоянието за комуникация

Лесна интеграция със Slack, PagerDuty и други

Ограничения на Better Stack

Цените могат да бъдат предизвикателство за много малки екипи или стартиращи компании.

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е по-малко интуитивен в сравнение с конкурентите.

Ограничени разширени анализи за много мащабни внедрявания

Цени на Better Stack

Безплатен план

Плащайте по мере на използване: Започва от 29 $/месец

Оценки и рецензии на Better Stack:

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Better Stack?

Един потребител на G2 казва:

Таблото за управление е изчистено и визуално привлекателно, което улеснява проследяването на производителността с един поглед. Веднъж имахме критичен проблем в полунощ и благодарение на незабавните известия на Better Stack в Slack, го разрешихме за по-малко от 10 минути.

Таблото за управление е изчистено и визуално привлекателно, което улеснява проследяването на производителността с един поглед. Веднъж имахме критичен проблем в полунощ и благодарение на незабавните известия на Better Stack в Slack, го разрешихме за по-малко от 10 минути.

12. Splunk Observability (Най-доброто решение за мониторинг на производителността на приложенията на корпоративно ниво)

чрез Splunk Observability

Splunk Observability е мощна платформа за мониторинг на производителността на приложенията и мониторинг на реалните потребители, предназначена за мащабни и сложни среди. Тя предоставя на инженерните екипи пълна видимост на техните приложения, инфраструктура и потребителско преживяване с помощта на усъвършенствани анализи и AI-базирани прозрения.

👍 Предимство: Идеален е за предприятия, които се нуждаят от задълбочена диагностика, инструменти за мониторинг на инфраструктурата и решения, основани на данни, базирани на изчерпателни данни за грешки и показатели.

Решението на Splunk помага за проследяване на грешки, наблюдение на стабилността на приложенията и идентифициране на проблеми с производителността в реално време в уеб приложенията и бекенд системите.

Най-добрите функции на Splunk Observability

Унифициран APM, мониторинг на инфраструктурата и мониторинг на реални потребители

Откриване на аномалии и предсказуема аналитика, базирани на изкуствен интелект

Подробни табла за мониторинг на производителността с персонализирани предупреждения

Мащабируемост за големи облачни приложения и сложни инфраструктури

Интеграции с популярни инструменти за разработчици и облачни платформи

Ограничения на Splunk Observability

По-високи цени в сравнение с много алтернативи, което може да не е подходящо за по-малки екипи.

По-стръмна крива на обучение поради разширени функции и сложност

Някои потребители съобщават, че интерфейсът може да бъде прекалено сложен в началото.

Цени на Splunk Observability

Персонализирани цени въз основа на употреба и мащаб

Оценки и рецензии за Splunk Observability

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Splunk Observability?

Един потребител на G2 казва:

Splunk предоставя показатели като проследяване и регистриране в реално време. Харесва ми моделът на водопад за проследяване на услугите, където мога да видя ясно зависимостите между услугите и да разбера коя услуга има проблем.

Splunk предоставя показатели като проследяване и регистриране в реално време. Харесва ми моделът на водопад за проследяване на услугите, където мога да видя ясно зависимостите между услугите и да разбера коя услуга има проблем.

13. Instabug (най-доброто решение за отчитане на сривове на мобилни приложения и обратна връзка в приложенията)

чрез Instabug

Instabug е специализиран инструмент за наблюдение на грешки, фокусиран върху мобилните приложения, който предоставя подробни отчети за сривове, наблюдение на реални потребители и обратна връзка от потребителите директно от приложението. Той е идеален за мобилни разработчици и продуктови екипи, които искат да подобрят стабилността на приложенията и производителността на приложенията въз основа на поведението на потребителите в реално време и преиграване на сесии.

👍 Предимство: Instabug предлага богати диагностични данни като конзолни логове, мрежови заявки и подробности за устройствата, за да ви помогне бързо да откриете проблеми с производителността и грешки.

Най-добрите функции на Instabug

Отчитане на грешки и сривове в приложението с подробни диагностични данни

Реално наблюдение на потребителите с повторение на сесии за мобилни приложения

Събиране на обратна връзка от потребителите за по-добро клиентско преживяване

Интеграции с популярни инструменти за управление на проекти и проследяване на грешки

Автоматизирани предупреждения и възможности за управление на инциденти

Ограничения на Instabug

Фокусирани предимно върху мобилни приложения, ограничени за уеб или бекенд мониторинг.

Цените могат да бъдат високи за малки екипи или стартиращи компании.

Някои потребители считат първоначалната настройка за сложна в зависимост от архитектурата на приложението.

Цени на Instabug

Starter: Персонализирани цени

Растеж: Персонализирани цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Instabug

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Instabug?

Един потребител на G2 казва :

Instabug предоставя на мобилните екипи безпрецедентна информация, с която да предвидят, диагностицират и решават проблеми, преди те да засегнат потребителите.

Instabug предоставя на мобилните екипи безпрецедентна информация, с която да предвидят, диагностицират и решават проблеми, преди те да засегнат потребителите.

Защо да изберете алтернативи на Bugsnag

Макар Bugsnag да е добър инструмент за мониторинг на грешки, той може да не е най-подходящият за всеки екип. Някои потребители съобщават за ограничения в мониторинга на реални потребители, преиграването на сесии и персонализирането на таблата за по-задълбочени анализи на производителността. Други намират ценовата структура за по-малко гъвкава, тъй като екипът им расте или нуждите им се променят.

Алтернативите на Bugsnag често надхвърлят проследяването на грешки, като предлагат разширени функции като мониторинг на производителността на приложенията, сигнали в реално време, пълни повторения на сесии и интегрирано проследяване на грешки. Тези възможности помагат на инженерните екипи да получат полезна информация, да подобрят стабилността на приложенията и да подобрят клиентското преживяване.

Независимо дали търсите по-голяма прозрачност в поведението на потребителите, по-добро сътрудничество между продуктовите екипи или инструмент, който отговаря на вашия бюджет, преминаването от Bugsnag може да ви осигури по-бързо отстраняване на грешки и по-интелигентно управление на инциденти. Нека разгледаме най-добрите алтернативи на Bugsnag, които можете да вземете под внимание.

Изберете подходящата алтернатива на Bugsnag за вашия екип

Намирането на най-добрите алтернативи на Bugsnag зависи от уникалните нужди на вашия екип – дали става въпрос за задълбочено проследяване на грешки, безпроблемно мониторинг на производителността или отчитане на сривове в реално време. Инструменти като ClickUp се отличават не само с мощното проследяване на грешки, но и с оптимизирането на сътрудничеството и автоматизацията на работния процес във вашите проекти.

