Безплатни шаблони за продуктови каталози за лесно персонализиране

Да, имате страхотни продукти. Но да създадете каталог, който наистина им прави чест? Това е съвсем друга история. Управлението на типовете изображения, дизайнерските проблеми и промените в цените в последния момент могат да отнемат часове за прости задачи.

Ако някога сте отваряли празен документ и сте си мислили: „Откъде да започна?“, тогава знаете колко е трудно. Безплатните шаблони за продуктови каталози могат да ви помогнат. Тези шаблони ви позволяват да добавяте изображения, описания и информация за цените. Вече не е нужно да започвате от нулата или да учите графичен дизайн през уикенда. Те са бързи, гъвкави и създадени, за да представят вашите предложения в най-добрата светлина – на всяко устройство.

Нека ви предложим такъв, който работи.

Какво представляват шаблоните за продуктови каталози?

Шаблоните за продуктови каталози са предварително проектирани макети за структурирани каталози, които показват продукти, информация за цените, описания и снимки. Те са важна част от вашата продуктова стратегия, като ви предоставят готов формат, който можете лесно да персонализирате, за да съответства на вашата марка и предлагани продукти.

Шаблоните за продуктови каталози помагат на фирмите да представят своите продукти или услуги на потенциалните купувачи по професионален начин. Вместо да проектират от нулата, потребителите просто вмъкват съдържание и експортират крайния каталог.

Тези шаблони включват места за заглавия на продукти, подробности, снимки, лога и информация за компанията в повечето случаи. Повечето от тях са съвместими с популярни инструменти като PowerPoint, InDesign, Canva и PDF редактори. Можете да ги използвате както за печат, така и за споделяне в цифров формат.

Какво прави един добър шаблон за продуктов каталог

Независимо дали става въпрос за дизайн или структура за управление на данни, един добър шаблон улеснява работата ви:

Редактируеми блокове със съдържание: Изберете шаблон, който ви позволява да актуализирате подробностите за продуктите, описанията и ценовата информация, без да започвате от нулата.

Гъвкаво оформление: Добрият шаблон ви позволява да пренареждате секциите или категориите според вашите предложения.

Лента за търсене: Изберете шаблон, в който можете да намерите всичко за секунди – задачи, документи, съобщения или файлове – директно от една интелигентна, унифицирана лента за търсене.

Персонализиране на марката: Трябва да ви дава възможност да добавите логото, шрифтовете и цветовата схема, които съответстват на идентичността на вашия бизнес.

Слотове за изображения с висока разделителна способност: Изберете шаблон, в който можете да вмъкнете изображения, които се зареждат бързо и изглеждат ясно на всяко устройство.

Поддръжка на различни формати: Уверете се, че можете да използвате шаблона в различни инструменти като PowerPoint, Canva, InDesign или като PDF за печат.

Корица и съдържание: Шаблонът за продуктов каталог трябва да включва опционални раздели, за да поддържа каталога ви организиран и лесен за навигация.

Шаблони за дизайн на продуктови каталози

Никой няма време да се занимава с маржове или промяна на размера на изображенията. Ето защо сме съставили списък с тези безплатни шаблони за каталози. Те са готови за употреба и са създадени, за да опростят представянето и да ускорят пускането на пазара. Няма да жертвате качеството или дизайна.

1. Шаблон за цифров списък с продукти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте и управлявайте дигиталните пускания с шаблона за дигитален продуктов чеклист на ClickUp.

Ако каталогът ви включва цифрови продукти като приложения, инструменти или услуги, използвайте шаблона за цифрови продукти на ClickUp. Той ви помага да проследявате всеки елемент, от идеята до внедряването. Вместо да преминавате между електронни таблици, табла със задачи и Slack нишки, той централизира вашия проект.

Шаблонът е идеален за екипи, които се занимават с много работни процеси. Той предлага актуализации в реално време и подробно проследяване на задачите. Вие не просто изброявате продукти – вие управлявате всичко, което стои зад тях.

Ето защо ще го обикнете

Създайте списъци с задачи за всеки етап от продуктовия цикъл

Добавете персонализирани полета за технически спецификации, графици и етапи на одобрение.

Разпределяйте задачи и автоматизирайте актуализациите на напредъка

Сътрудничество с разработчици, маркетинг специалисти и дизайнери в един споделен документ

🔑 Идеален за: Екипи, които продават SaaS инструменти, цифрови изтегляния или продукти на абонаментен принцип, които се нуждаят от постоянни актуализации и безпроблемно сътрудничество.

✨ Бонус съвет: Чеклистът за разработване на продукти не е просто списък със задачи – той е вашата предпазна мрежа при пускането на продукта на пазара. Използвайте го, за да откриете пропуски, да намалите преработката и да синхронизирате междуфункционалните екипи.

2. Шаблон за ценообразуване на продукти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Задайте по-умни цени с шаблона за ценообразуване на продукти на ClickUp.

Определянето на цената на даден продукт не е математически проблем, а стратегия. Шаблонът за ценообразуване на продукти на ClickUp е предназначен за фирми, които се нуждаят от управление на ценовите стратегии и проследяване на разходите за продукти във времето. Той действа като командно център за ценообразуване, като помага на фирмите да разбиват разходите, да изчисляват маржовете на печалбата и да анализират конкурентите.

Този шаблон позволява непрекъснато проследяване и развитие на ценовите модели въз основа на обратната връзка от пазара и резултатите.

Ето защо ще го обикнете

Въведете ключови данни като SKU, единична цена и цена на артикул, използвайки потребителски полета.

Анализирайте продуктовите линии с предварително създадени изгледи по категория и марка.

Сътрудничество с екипи за тестване и коригиране на ценовите стратегии

Задавайте задачи, цели и периодични актуализации, за да усъвършенствате ценообразуването непрекъснато.

🔑 Идеален за: Търговски екипи, продуктови мениджъри и собственици на фирми, които пускат нови SKU или оптимизират ценовите си стратегии за различни продуктови линии.

3. Шаблон за управление на запасите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете в течение с нивата на запасите с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

Управлението на запасите без да се губи представа за нивата на наличностите, повторните поръчки или остарелите артикули може да бъде хаотично. Шаблонът за управление на запасите на ClickUp е създаден за фирми, които работят с множество продукти и вериги за доставки.

Това е повече от просто списък – пълна система за инвентаризация, която помага на бизнеса да управлява запасите си, без да разчита на объркващи таблици. Можете да организирате SKU, да проследявате промените в запасите в реално време, да автоматизирате предупрежденията за повторни поръчки и да виждате стойността на продуктите с един поглед.

Ето защо ще го обикнете

Проследявайте състоянието на запасите с помощта на персонализирани етикети като „Налично“ или „Изчерпано“.

Използвайте предварително създадени изгледи като „Таблица“, „Времева линия“ и „Актуализации на поръчки“ за по-добър преглед.

Автоматизирайте известията за наличности и повторните поръчки въз основа на праговете на запасите.

Централизирайте данните за продуктите, включително цени, изображения и информация за доставчиците.

🔑 Идеален за: Търговци на дребно, търговци на едро и оперативни мениджъри, които се нуждаят от структурирана, мащабируема система за управление на запасите, без да разчитат на объркващи таблици.

➡️ Прочетете още: Как да създадете система за управление на запасите

4. Шаблон за поръчка за покупка и инвентар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте поръчките и запасите като професионалист с шаблона за поръчки за покупка и запаси на ClickUp.

Шаблонът за поръчки и инвентар на ClickUp е решение „две в едно“. Той помага на бизнеса да управлява доставчиците, запасите и бюджетите.

Този шаблон предлага едно работно пространство за проследяване на поръчките и нивата на запасите. Всичко е организирано: статуси, актуализации от доставчици, наличност на артикули и проследяване на разходите.

Автоматизацията и управлението на продуктите в реално време правят процеса на доставка по-гладък и по-ефективен.

Ето защо ще го обикнете

Създавайте задачи за всяка поръчка за покупка и ги управлявайте чрез 14 подробни статуса.

Проследявайте нивата на запасите, точките за повторна поръчка и напредъка на доставките от един контролен панел.

Разпределете отговорностите и сроковете на членовете на екипа за всяка поръчка.

Използвайте вградените автоматизации, за да задействате напомняния и актуализации на статуса.

🔑 Идеален за: Собственици на малки предприятия, ръководители на отдели по снабдяване и оперативни екипи, които се нуждаят от един инструмент за управление на списъци с наличности и работни процеси по закупуване с по-малко ръчен труд.

Съвет от професионалист: Забравете за празните страници и оставете ClickUp Brain да свърши тежка работа. Просто му кажете какъв каталог или работен процес ви е необходим – за продукти, цени или инвентар – и той ще генерира готов за употреба шаблон за секунди. Това е като да имате умен асистент, който създава за вас въз основа на начина, по който работите.

5. Шаблон за поръчка на продукти ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете процеса на покупка с шаблона за поръчка на продукти на ClickUp.

Ръчното проследяване на поръчките е мястото, където се случват грешки и се губи време. Шаблонът за поръчка на продукти на ClickUp предлага опростен начин за управление на поръчките на продукти от приемането до доставката.

Той е проектиран за бързина, точност и видимост. Позволява ви да централизирате информацията за клиентите, подробностите за поръчките и статуса на доставките в един интерфейс. Освен това, този шаблон е готов с множество персонализирани изгледи, така че нищо не се пропуска.

Ето защо ще го обикнете

Създайте персонализирани формуляри, за да събирате информация за купувачите и подробности за поръчките в реално време.

Проследявайте поръчките на всеки етап с статуси като „Нова“, „Опаковане“, „Изпълнена“ и „Доставена“.

Достъп до всички поръчки и данни за клиенти чрез структурирани изгледи като „Статус на поръчката“ или „Проследяване на проблеми“.

Използвайте полета за обща цена, тип продукт, информация за контакт и актуализации за доставка.

🔑 Идеален за: Малки търговци на дребно, DTC марки или компании, предлагащи услуги, които се нуждаят от надеждна система за управление на постъпващите поръчки без хаос.

6. Шаблон за сравнение на софтуер ClickUp

Получете безплатен шаблон Сравнете инструментите един до друг с шаблона за сравнение на софтуер на ClickUp.

Когато избирате между софтуерни платформи, не се нуждаете от друго мнение – имате нужда от данни, представени една до друга. Шаблонът за сравнение на софтуер на ClickUp предлага ясен начин за сравняване на инструменти. Той обхваща функции, цена, използваемост и др.

С вградени изгледи за ценообразуване и визуализация на продуктите, той елиминира догадките и ги замества с ясни, проследими критерии, с които целият ви екип може да се съгласи.

Ето защо ще го обикнете

Създайте задачи за всяка софтуерна опция и ги организирайте според наличността или случая на употреба.

Използвайте персонализирани полета, за да оцените инструменти по отношение на ценообразуване, поддръжка, потребителски интерфейс и ключови функции.

Визуализирайте сравнения с изгледи на таблици, табла с изображения и цени.

Проследявайте напредъка в процеса на вземане на решения с статуси като „Наличен“, „Нов“ и „Няма на склад“.

🔑 Идеален за: ИТ екипи, основатели на стартиращи компании и продуктови мениджъри, които вземат решения относно SaaS инструменти или вътрешни системи с участието на множество заинтересовани страни.

7. Шаблон за оферта на ClickUp

Получете безплатен шаблон Изпращайте професионални оферти по-бързо с шаблона за оферти на ClickUp.

Една грешна оферта може да ви струва сделката. Шаблонът за оферта на ClickUp е създаден, за да предотврати това. Той ви помага да съберете изискванията по проекта, да изчислите цената и да изпратите ясни оферти.

Потребителските полета помагат за проследяване на подробностите за услугата, почасовите тарифи, крайните срокове и др. Този шаблон поддържа организиран процеса на продажбите и гарантира, че предложенията са съгласувани между екипите.

Ето защо ще го обикнете

Създавайте запитвания за оферти с раздели за обхват на работата, цени и срокове за доставка.

Проследявайте статуса на всяка оферта от „В процес на преглед“ до „Оферта изпратена“ с помощта на етикети за статус.

Възлагайте одобрения на оферти и задачи на съответните членове на екипа.

Използвайте интеграции с електронна поща, за да изпращате оферти и последващи съобщения директно.

🔑 Идеален за: Фрийлансъри, агенции и B2B екипи по продажбите, които се нуждаят от бърз и надежден начин да правят оферти за работа и да привличат потенциални клиенти, без да се налага да преминават от един инструмент в друг.

➡️ Прочетете още: Как продуктовите мениджъри на ClickUp използват ClickUp

8. Шаблон за списък ClickUp

Получете безплатен шаблон Започнете бързо с гъвкавата структура на шаблона за списък на ClickUp.

Шаблонът ClickUp List е проста, но мощна настройка за организиране на задачи, работни процеси, продуктови данни или дори бързи проектни скици. Този шаблон е идеален, когато се нуждаете от функционална структура, която не усложнява нещата.

Оформлението предлага лесни за начинаещи изгледи, както и опции за персонализиране, което позволява да остане изчистено и мащабируемо, докато нуждите ви растат. Мислете за него като за празна, но интелигентна отправна точка.

Ето защо ще го обикнете

Използвайте предварително създадени изгледи, за да превключвате между таблици, списъци и табла за задачи.

Организирайте работния си процес с персонализирани статуси като „Завърши“, „В процес“ и „Завършено“.

Разпределяйте задачи и проследявайте актуализациите с етикети, крайни срокове и приоритети.

Изградете ги на гъвкава основа и ги разширете с автоматизация според нуждите.

🔑 Идеален за: Екипи или индивидуални потребители, които искат формат на списък от типа „plug-and-play“, за да управляват безпроблемно всичко – от продуктови каталози до вътрешни работни процеси.

💡 Професионален съвет: Не се задоволявайте само с пускането на каталога и надеждите – проследявайте това, което е важно. Въведете данните от каталога в таблото с KPI и показатели за продуктите, за да измервате в реално време представянето на продуктите, интереса на клиентите и моделите на продажбите.

9. Шаблон за управление на дизайна на облекло ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте модни проекти от скицата до пускането на пазара с шаблона за дизайн на облекло на ClickUp.

Дизайнът на облекло не е само въпрос на творчество, но и на срокове, доставки, бюджети и производство. Шаблонът за управление на дизайна на облекло на ClickUp ви помага да контролирате всичко това.

Тази готова за употреба папка поддържа вашите модни проекти организирани. Тя обхваща всичко – от първия проект на дизайна до окончателното пускане на продукта на пазара. Можете да проследявате напредъка, да управлявате запасите и да си сътрудничите лесно. Множеството изгледи и статуси ви помагат да избегнете хаоса от разпръснати инструменти.

Ето защо ще го обикнете

Планирайте работния си процес с персонализирани статуси като „Концепция“, „Доставка“ и „Производство“.

Разпределяйте бюджети, категоризирайте типовете дизайн и проследявайте напредъка чрез персонализирани полета.

Превключвайте между изгледите „Времева линия“, „Списък“, „Табло“ и „График“, за да управлявате крайните срокове и важните етапи.

Сътрудничество между екипите, проследяване на промените и оптимизиране на комуникацията

🔑 Идеален за: Модни дизайнери, ръководители на производство или творчески екипи, които управляват сезонни колекции или процеси на продуктов дизайн.

🔍 Знаете ли, че... Демонстрационните видеоклипове за продукти оказват силно влияние върху 64% от купувачите. Добавянето на кратки видеоклипове към каталога ви или поставянето на линкове към тях може да повиши доверието на купувачите.

10. Шаблон за продуктов каталог с градиент от Freepik

чрез Freepik

Този шаблон за продуктов каталог с градиент от Freepik е създаден с цел визуална яснота. Той е идеален за фирми, които се нуждаят от елегантна и минималистична структура, за да представят множество продуктови категории без претрупване.

Дизайнът включва градиентни фонове, ясни заместители на изображения и прости шрифтове. Той е модерен и универсален за всяка индустрия или марка.

Ето защо ще го обикнете

Вмъкнете изображения с висока разделителна способност за професионален завършек.

Персонализирайте текста, дизайна и цветовете с редактируеми AI и EPS файлове.

Добавяйте цени, описания и подробности за продуктите лесно, без да се налага да пишете код.

Експортирайте като PDF или изображение за печат и цифрово използване.

🔑 Идеален за: Малки предприятия, търговци на едро или дизайнери, които искат визуално привлекателен, лек продуктов каталог с бързи опции за персонализиране.

11. Шаблон за брошура с профил на корпоративна компания от Freepik

чрез Freepik

Ако продавате нещо повече от продукти – например услуги, ценности или корпоративна идентичност – разгледайте шаблона за брошура с корпоративен профил на Freepik. Той ви помага да кажете всичко, без да претоварвате читателя.

Широкият, панорамен дизайн е идеален за разказване на истории чрез силни визуални елементи. Структурираните секции представят вашите предложения, бизнес постижения и експертен опит на екипа.

Ето защо ще го обикнете

Персонализирайте текстовите блокове за мисия, услуги, препоръки и контактна информация.

Представете висококачествени изображения, икони или снимки на продукти заедно с вашите съобщения.

Използвайте редактируеми EPS, JPG и SVG файлове, за да промените оформлението, цветовете и брандинга.

Създайте многостраничен профил на компанията за споделяне онлайн или печат.

🔑 Идеален за: Агенции, B2B компании или фирми, предлагащи услуги, които трябва да се представят в изтънчен, структуриран формат пред потенциални клиенти или инвеститори.

✨ Бонус съвет: Спестете часове и избегнете творческата блокада. Използвайте генератор за описание на продукти, за да създадете незабавно ясен и убедителен текст, пригоден за вашата аудитория и готов за SEO.

12. Freepik Gradient Technology Product Catalog

чрез Freepik

Шаблонът за продуктов каталог „Gradient Technology“ е създаден за съвременни компании в областта на технологиите, електрониката или цифровите аксесоари.

Дизайнът съчетава смели градиенти с минималистични секции за продукти. Това го прави идеален за представяне на джаджи, хардуер или софтуер по елегантен и изчистен начин. С редактируеми файлови типове и структури, готови за фотографиране, той придава на каталога ви изтънчен вид, подходящ за продажба на дребно.

Ето защо ще го обикнете

Покажете технологичните продукти, като използвате добре разположени слотове за изображения и описания на продуктите.

Персонализирайте информацията за цените, функциите и категориите, като използвате многослойни AI и EPS файлове.

Лесно съчетайте цветовете и типографията на марката, като използвате редактируеми шрифтове и градиентни фонове.

Подгответе визуално привлекателен каталог както за уеб, така и за печат с минимални усилия за дизайн.

🔑 Идеален за: Продавачи в електронната търговия, марки за потребителска електроника или B2B технологични компании, които търсят елегантен, готов за употреба шаблон за дизайн на продуктов каталог.

🔍 Знаете ли, че... 87% от клиентите казват, че съдържанието на продукта е най-важният фактор при онлайн покупките. Ако каталогът ви с продукти не съдържа ясни подробности или визуални елементи, вие губите доверие и конверсии.

13. Шаблон за брошура за козметични продукти на Canva

чрез Canva

Шаблонът за брошура за козметични продукти на Canva е специално създаден за козметични и уелнес компании, които се нуждаят от елегантен рекламен формат, без да се налага да се занимават с дизайна. Този шаблон за каталог съчетава изчистена типография с достатъчно място за изображения, за да покаже висококачествените продукти.

Оформлението предлага място за описания, предимства, съставки и цени. Това го прави идеален за използване в магазина или за дигитален стартъп пакет.

Ето защо ще го обикнете

Добавете вашите изображения, снимки на продукти и елементи на брандинга с лекота чрез плъзгане и пускане.

Персонализирайте дизайна, цветовете и шрифтовете като Glacial Indifference и Montserrat.

Отпечатайте в A4 формат или споделете онлайн незабавно.

Поддържайте професионален вид, без да наемате дизайнер.

🔑 Идеален за: Предприемачи в областта на красотата, линии продукти за грижа за кожата, спа центрове или марки за електронна търговия, които търсят шаблон за продуктов каталог, който изглежда едновременно луксозен и достъпен.

14. Canva Ivory Minimalist Jewelry Product Brochure

чрез Canva

Брошурата за бижута „Ivory Minimalist Jewelry Product Brochure“ от Canva е проектирана с цел да излъчва елегантност. С меки, неутрални тонове и изтънчена типография, тази брошура дава възможност на луксозните бижута да блеснат, без да отвличат вниманието.

Този дизайн е идеален за подчертаване на колекции, цени и материали. Той остава елегантен и подсилва усещането за лукс. Представете си комбинация от лукбук и каталог – лесен за персонализиране, труден за пренебрегване.

Ето защо ще го обикнете

Добавете имена на продукти, кратки описания, цени и инструкции за поддръжка.

Включете вашите изображения на бижута, стилизирани или на бял фон.

Персонализирайте шрифтове като Noto Serif Display и Public Sans, за да съответстват на вашата марка.

Отпечатайте или споделете онлайн в ясен A4 формат на ширина.

🔑 Идеален за: Бутикови бижутерийни марки, производители на изделия по поръчка или луксозни магазини, които искат да представят колекцията си с вечен и визуално привлекателен дизайн.

15. Canva Кафява минималистична брошура за обиколка в Италия с три сгъвания

чрез Canva

Въпреки че е проектиран като брошура за пътувания, този кафяв минималистичен шаблон с три сгъвания може лесно да бъде преработен, за да покаже продукти за начин на живот или ръчно изработени продукти.

Той създава топъл формат в редакционен стил с земни тонове, вечни шрифтове като Times New Roman Condensed и Poppins и много място за снимки и описания. Това го прави идеален за каталогизиране на колекции, които разказват история, като например занаятчийски изделия или предложения, базирани на опит.

Ето защо ще го обикнете

Добавете големи изображения на продуктите заедно с кратки описания и информация за цените.

Разделете каталога си на категории, използвайки триптичен формат.

Персонализирайте шрифтовете, оформлението и цветовата палитра според сезонните теми или естетиката на марката.

Експортирайте готови за печат брошури или ги споделете като дигитално преживяване.

🔑 Идеален за: Фирми с продукти в традиционен стил, марки, основани на опит, или творци, които търсят минималистичен дизайн, за да представят своите предложения с очарователен разказ.

16. Canva Зелена органична здравословна диета Меню Триптична брошура

чрез Canva

Триптичната брошура „Зелено органично меню за здравословно хранене“ има изчистен визуален дизайн. Първоначално създадена за кетъринг, нейната структурирана структура е идеална за фирми, предлагащи натурални продукти, екологични стоки или услуги, насочени към здравето.

Цветовата палитра в земни тонове, съчетана с модерни шрифтове като DM Sans и Bricolage Grotesque, създава приятелска, но професионална атмосфера за вашия продуктов каталог.

Ето защо ще го обикнете

Покажете съставките, хранителните стойности или описанията на продуктите в лесни за четене раздели.

Добавете вашите изображения на продукти, услуги или опаковки в специалните места за това.

Подчертайте цените, плановете или нивата на пакетите с предварително проектирани информационни блокове.

Експортирайте за цифрово използване или отпечатайте с екологичните опции на Canva.

🔑 Идеален за: Продавачи на биологични продукти, треньори по здравословен начин на живот, марки за растителна храна или еко-търговци на дребно, които търсят шаблон за каталог, който отразява техните ценности както в дизайна, така и във формата.

💫 Полезен съвет: Поддържането на последователност на информацията на различните платформи става все по-трудно с разрастването на продуктовия ви каталог. Солидният софтуер за управление на продуктова информация централизира данните за продуктите – описания, спецификации и цени – така че каталогът ви остава точен навсякъде, без хаос от копиране и поставяне.

17. Canva Черно-оранжева брошура с три сгъвания за фитнес и спорт

чрез Canva

Брошурата Black Orange Bold Gym and Fitness Trifold не е предназначена само за фитнес зали. Нейните контрастни цветове, изчистена типография и динамично оформление я правят подходяща за всеки продуктов каталог, който трябва да излъчва сила, енергия и модерност.

С ярко изразени раздели и място за изображения, описания и цени, този шаблон е идеален за марки, ориентирани към действие, или оферти, базирани на резултати.

Ето защо ще го обикнете

Изтъкнете новите постъпления, бестселърите или ограничените серии в подчертани продуктови слотове.

Добавете изображения, характеристики и информация за цените в ясни, специално предназначени за това раздели.

Използвайте шрифтовете Canva Sans и Public Sans, за да поддържате четливостта във всички формати.

Експортирайте и отпечатайте в триптичен формат А4 или споделете цифрово с един линк.

🔑 Идеален за: Фитнес марки, производители на оборудване, компании за хранителни добавки или дори технологични марки, които искат шаблон за продуктов каталог с голямо въздействие, който изглежда силен и модерен.

🌟 Интересен факт: Nikon използва реални снимки и цитати на клиенти. Вместо само изпипани снимки, те показват продуктите си в действие с каталожни страници в стил „препоръки“, които служат и като социално доказателство.

18. Шаблон за моден каталог на Visme

чрез Visme

Шаблонът за моден каталог на Visme е пълнофункционален макет, идеален за представяне на колекции от облекла, независимо дали става въпрос за сезонно представяне или портфолио за клиенти.

Чистата структура и гъвкавите елементи на дизайна – като модерни шрифтове, визуални елементи и интерактивни опции – го правят нещо повече от статична брошура. Можете да го превърнете в лукбук с кликаеми елементи или да го вградите в уебсайта си като пълно продуктово преживяване.

Ето защо ще го обикнете

Избройте стиловете, материалите и ценната информация за продуктите с ясна визуална йерархия.

Добавете вашите изображения и персонализирайте цветовете, шрифтовете и блоковете за оформление, за да съответстват на вашата марка.

Добавете анимации, връзки и медийни файлове, за да създадете интерактивен каталог или PDF файл за изтегляне.

Използвайте вградени джаджи или диаграми, за да подчертаете разбивките на продуктите или сезонните тенденции.

🔑 Идеален за: Модни марки, бутикови марки или търговци на облекло, които искат стилен, интерактивен шаблон за дизайн на продуктов каталог, без да започват от нулата.

Създайте каталог, който продава без стрес с ClickUp

Създаването на продуктов каталог не трябва да ви се струва като работа на пълен работен ден. Добър шаблон за продуктов каталог ви дава предимство. Можете да го използвате за мода, технологии, продукти за здраве или дигитални услуги.

От дизайни с функция „плъзгане и пускане“ до оформление, базирано на наличностите, тези шаблони ви позволяват бързо да добавяте свои изображения, подробности и информация за цените, без да правите компромиси с качеството.

Независимо дали пускате нова продуктова линия или обновявате представянето на вашата марка, спестете си главоболието с форматирането и започнете с нещо, което работи.

Имате нужда от нещо повече от каталог? Опитайте ClickUp. Приложението за всичко, свързано с работата, ви помага да организирате, проследявате поръчки, управлявате запасите и сътрудничите с екипа си.

👉 Регистрирайте се в ClickUp, разгледайте шаблоните за продукти и започнете да работите по-умно още от първия ден.