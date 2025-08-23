10 най-добри за по-умно управление на задачите през 2025 г.

Календарът ви прелива, а списъкът с задачи събира цифров прах? Пропуснати срокове, пропуснати задачи и хаосът от жонглирането с всичко това са реалност. Но какво ще стане, ако имате по-умен начин да управлявате времето си?

Въведете AI асистенти за планиране. Инструменти като Trevor AI могат да ви помогнат да блокирате време, да препланирате просрочени задачи и дори да ви предоставят персонализирани предложения, за да останете в график.

Ако обаче се нуждаете от повече поддръжка, по-лесно боравене с данни или гъвкави цени, има много по-умни алтернативи, които можете да проучите.

В този списък сме събрали 10-те най-добри AI инструмента за управление на времето, за да ви помогнем да намерите идеалния личен мениджър на задачи, с който да възвърнете контрола и да изпълните списъка си със задачи! ⏰

Какво трябва да търсите в алтернативите на Trevor AI?

Макар Trevor AI да предлага основно AI планиране чрез преместване на задачите в календар, потребителите често търсят по-мощни възможности. Когато оценявате алтернативни инструменти за самопланиране, имайте предвид следните ключови функции за ефективно управление на задачите и времето с помощта на AI:

Интеграция със съществуващи инструменти: Намерете AI приложения за планиране, които могат да се интегрират с всички ваши календарни приложения и приложения за управление на задачите.

Разширено проследяване на задачите: Изберете инструменти, които надхвърлят основните процеси на планиране и организиране на задачите (например неограничени предпочитания за планиране).

Удобен интерфейс: Тествайте инструментите за лекота на използване, за да работите в по-малко строга среда.

Персонализирани напомняния: Използвайте персонализирани напомняния, за да избегнете конфликти в срещите и да управлявате ангажиментите си.

🎥 Дори и най-умният AI инструмент не може да ви помогне, ако календарът ви е препълнен. Това 5-минутно видео споделя осем практични трика за календара – от автоматично планиране до по-умни напомняния – които ще ви помогнат да структурирате деня си и да се освободите от стреса.

👀 Знаете ли, че... Само 18% от хората имат подходяща система за управление на времето, докато 25% се справят с „това, което изглежда най-важно“ за управлението на задачите.

Най-добрите алтернативи на Trevor AI на един поглед

Ето кратък преглед на 10-те най-добри инструмента за планиране и управление на времето, базирани на изкуствен интелект, с акцент върху основните им функции, най-добрите примери за употреба и цени, за да ви помогнем да намерите идеалния вариант за управление на задачите си и оптимизиране на календара си.

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени ClickUp – Управление на задачите с помощта на изкуствен интелект – Персонализирани изгледи – Автоматизация на задачите – Интеграция с календар – Информация за производителността Екипи, които се нуждаят от цялостна платформа за управление на проекти и задачи, включително AI планиране Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Reclaim. ai – Оптимизация на календара – Интелигентно планиране на срещи – Интеграция с Google Calendar – Автоматично коригиране на задачите Потребители на Google Calendar, които се нуждаят от автоматизирани корекции в планирането и координация на срещи Безплатно завинаги; Стартов пакет: 10 $/месец на работно място; Бизнес пакет: 15 $/месец на работно място Motion – Планиране на задачи с помощта на AI – Kanban/управление на проекти – Поддръжка на няколко календара – Персонализирани работни пространства Проектни мениджъри и екипи, които се нуждаят както от планиране на задачите, така и от управление на проекти в една платформа. Pro AI: 49 $/месец на потребител; Business AI: 69 $/месец на потребител SkedPal – Интелигентно блокиране на времето – Адаптивно планиране – Функция за сортиране на задачите – Приоритизиране на задачите Потребители, които се нуждаят от адаптивно планиране и интелигентни календарни функции Цената започва от 14,95 $/месец на потребител. Amie – Минималистичен интерфейс – Въвеждане на задачи чрез NLP – Таймер Pomodoro – Преобразуване на имейли в задачи Потребители, които търсят естетичен и минималистичен инструмент за управление на задачите Pro: 25 $/месец на потребител; Business: 50 $/месец на потребител BeforeSunset AI – Ежедневно планиране на задачите – Проследяване на настроението – Анализ на производителността – Предложения за задачи от AI Потребители, които се нуждаят от ежедневна помощ при планирането и проследяване на производителността с подкрепата на AI Pro: 18 $/месец на потребител; Team Pro: 20 $/месец на член Timely – Автоматично генерирани времеви разписания – Планиране на капацитета – Проследяване на паметта – Разпределение на ресурсите Фрийлансъри или фирми, които се нуждаят от автоматично генериране на времеви разписания и управление на ресурсите Стартово ниво: 11 USD/месец на потребител; Премиум: 20 USD/месец на потребител; Неограничено: 28 USD/месец на потребител Arcush – Визуален интерфейс с времева линия – Приоритизиране на задачите – Функция „Inbox Zero“ – Цветово кодиране на задачите Потребители на iPhone, които се нуждаят от прост, визуален инструмент за управление на задачите и приоритизиране на работата Безплатно завинаги; Pro: 1,99 $/месец на потребител Обща задача – Интеграция с Google Calendar – Плъзгане и пускане на задачи – Режим на фокус – Интеграция с GitHub Потребители на Google Calendar, които се нуждаят от просто проследяване на задачите и основни интеграции Безплатно Planimo – Персонализирани данни за времето – Разделяне на задачите – Автоматично разпределяне на задачите – Планиране, фокусирано върху рутинните дейности Потребители на iPhone, които се нуждаят от управление на личната си рутина и разпределение на задачите за по-голяма продуктивност Първите 3 месеца: 9,99 $; След това: 9,99 $/месец за един акаунт; 15,99 $/месец за до шест акаунта

10-те най-добри алтернативи на Trevor AI

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Ако вашата работа е да изядете жаба, най-добре е да го направите сутрин, веднага след като се събудите. А ако вашата работа е да изядете две жаби, най-добре е да изядете по-голямата първа.

Ако вашата работа е да изядете жаба, най-добре е да го направите сутрин, веднага след като се събудите. А ако вашата работа е да изядете две жаби, най-добре е да изядете по-голямата първа.

Цитатът на Марк Твен е чудесен урок за приоритизиране на задачите – започнете с най-важната.

Нека разгледаме 10 инструмента за планиране, базирани на изкуствен интелект, създадени да ви помогнат да определяте приоритетите си като професионалист.

1. ClickUp (най-доброто решение за цялостно управление на задачите и планиране с помощта на AI)

Опитайте ClickUp Calendar безплатно! По-умните календари, задвижвани от AI, са бъдещето на работата.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира проследяване на задачи, управление на проекти, споделяне на знания и чат, задвижван от AI, на едно място.

📮 ClickUp Insight: 64% от служителите понякога или често работят извън работното си време, като 24% от тях работят извънредно почти всеки ден! Това не е гъвкавост, а безкрайна работа. 😵‍💫 ClickUp Tasks ви помага да разделите големите цели на по-малки, управляеми стъпки, за да знаете винаги какво да правите след това, без да се претоварвате. Просто помолете AI на ClickUp да генерира подзадачи, да добави списъци за проверка и да картографира зависимостите, за да останете организирани и да запазите контрол. Междувременно ClickUp Automations оптимизира рутинната работа, като се занимава с актуализации, задачи и напомняния, така че да можете да отделяте по-малко време на натоварената работа и повече време на това, което е важно. 🚀💫 Реални резултати: Pigment подобри ефективността на комуникацията в екипа с 20% с помощта на ClickUp, като поддържа по-добра връзка и съгласуваност между екипите.

🧠 Оптимизирайте работните процеси с ClickUp Brain

Възползвайте се от ClickUp Brain в ClickUp Docs, за да създавате документи за процесите.

ClickUp Brain е AI търсачката и двигателят за съдържание на вашето работно пространство. Намирайте информация, създавайте резюмета, изготвяйте съдържание и получавайте отговори от всяка точка в ClickUp – просто като попитате.

Опишете работните процеси на прост английски език за бърза автоматизация.

Задавайте въпроси и получавайте незабавни отговори от работното си място.

Създавайте резюмета, чернови и актуализации с помощта на AI подсказки.

Транскрибирайте срещи и извличайте автоматично задачи за действие.

ClickUp AI Agents (най-доброто решение за автоматизация и изпълнение на работни процеси без намеса)

AI агенти: Решаване на проблеми

ClickUp AI Agents са проактивни цифрови асистенти, които автоматизират рутинната ви работа. Те не само правят предложения, но и предприемат действия, управлявайки задачите, графика и работните процеси за вас. Горната картинка показва как ClickUp AI Agents превръщат ежедневните нишки за поддръжка в автоматизирани самообслужващи центрове за помощ, решавайки по-бързо често срещани проблеми, свързани с човешките ресурси и ИТ, и позволявайки на екипа ви да се фокусира върху по-ценна работа.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и актуализации

Планирайте и препланирайте работата си проактивно

Наблюдавайте работното си пространство и изпълнявайте действия автоматично.

Настройте автоматизации без кодиране, като опишете какво ви е необходимо.

Използвайте AI Fields, за да получите информация за задачите в реално време

Използвайте AI Fields, за да обобщавате автоматично подробностите за задачите, да генерирате актуализации за напредъка, да превеждате съдържание или да създавате практически следващи стъпки – директно в изгледа на задачите си. Можете дори да създадете персонализирани AI Fields, съобразени с вашия работен процес, независимо дали става дума за изготвяне на актуализации за клиенти, пренаписване на описания или извличане на ключови изводи с един поглед.

Създавайте AI обобщения за вашите задачи

🧠 Запознайте се с ClickUp Brain Max: Вашият AI планиращ двигател ClickUp Brain Max надхвърля основните възможности на изкуствения интелект – използвайте функцията „говори към текст“, за да превърнете гласа си в задачи, да получите интелигентни предложения за планиране и да автоматизирате рутинното планиране. Помага ви да управлявате срещи, крайни срокове и приоритети – всичко това без да използвате ръцете си и на едно място.

⚙️ Автоматизирайте рутинните задачи с ClickUp Automations

ClickUp Automations ви позволява да оптимизирате рутинната работа, за да можете да се съсредоточите върху това, което наистина има значение. С над 100 предварително създадени шаблони за автоматизация и AI-базиран Automation Builder, можете да настроите тригери и действия за секунди. Разпределяйте задачи, актуализирайте статуси, изпращайте известия и премествайте задачи между етапите автоматично.

Можете дори да създадете автоматизация на обикновен английски език, а ClickUp ще я изгради за вас. Независимо дали управлявате повтарящи се задачи или държите заинтересованите страни в течение, автоматизацията помага да се елиминират ръчните стъпки и да се намали рискът от пропуски.

👀 Знаете ли, че... ClickUp AI ви позволява да свържете директно разговорите от ClickUp Chat със задачите, така че всяко действие да има пълен контекст, дори и да сте пропуснали срещата.

📅 ClickUp Calendar: Вашият график, напълно свързан

Планирайте и се присъединявайте към срещи директно от ClickUp, като използвате календара на ClickUp.

ClickUp Calendar обединява вашите задачи, срещи и приоритети на екипа на едно място.

Можете да планирате цялата си седмица, да следите крайните срокове и да управлявате работата си в реално време, без да преминавате от един инструмент към друг.

Можете да:

Плъзгайте задачите между дните, за да актуализирате незабавно датите на започване и крайни срокове.

Синхронизирайте с Google, Outlook и Apple Calendar за пълна видимост. Превключвайте между дневен, седмичен, месечен или дневен ред, в зависимост от това как предпочитате да работите.

Блокирайте времето въз основа на предложените от AI интервали, извлечени от вашите оценки за задачите и наличността.

Открийте пропуски, припокривания и затруднения в календарите на екипа с един поглед.

Създавайте, редактирайте или препланирайте задачи директно от календара – без допълнителни стъпки.

🧠 Съвет от ClickUp: Използвайте AI, за да намерите най-подходящото време за интензивна работа или сътрудничество, особено когато календарът ви вече е препълнен.

Всичко е създадено, за да ви помогне да поддържате ритъма си – от планирането и определянето на приоритети до изпълнението.

Интегрирайте данните си от Outlook, Apple и Google Calendar с ClickUp Calendar, за да съхранявате всички задачи на едно място. Планирайте цялата си седмица и не се страхувайте от пропуснати срокове!

✅ Използвайте задачите в ClickUp, за да планирате, приоритизирате и организирате работния си процес.

Вижте всичките си задачи и статуси на едно място

ClickUp Tasks ви предоставя мощна платформа за управление на всичко – от прости задачи до сложни, многоетапни проекти. С гъвкави изгледи и мощни възможности за персонализиране, тя поддържа всичко – от личната продуктивност до изпълнението на ниво екип.

Можете да:

Използвайте персонализирани статуси, които отразяват реалния ви работен процес (не само „Завършено“ и „Завършено“).

Задайте пет нива на приоритет и ги маркирайте с цветове за по-добра видимост.

Създавайте списъци с задачи, подзадачи и зависимости, за да разделите сложната работа на по-малки части.

Добавете персонализирани полета , за да проследявате бюджети, връзки, приблизителни времена или назначени собственици.

Следете разпределението на времето и ресурсите чрез Box View или Workload View.

Обединете всичко това с Docs, Whiteboards и Templates.

ClickUp отива отвъд планирането и проследяването на задачите. С вградените Docs, Whiteboards и готови за употреба шаблони можете да:

Записвайте бележки и идеи директно в ClickUp Docs

Провеждайте визуални мозъчни бури с ClickUp Whiteboards, като използвате лепящи се бележки, рисунки и сътрудничество в реално време.

Ускорете работния си процес с шаблона за управление на задачите на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за управление на задачите на ClickUp за ясна и визуална видимост на задачите.

Искате визуална система, готова за употреба? Шаблонът за управление на задачи ClickUp е идеален за бързо настройване на работни потоци. Той организира задачите в три категории – Идеи, Действия и Забавени задачи – и ви позволява да ги управлявате с лекота чрез плъзгане и пускане, като използвате изгледите Списък, Табло, Календар и Кутия.

Независимо дали сте самостоятелен планиращ или управлявате отдалечен екип, ClickUp ви помага да създадете работен процес, който функционира по същия начин, по който работи мозъкът ви.

Най-добрите функции на ClickUp

Опишете задачите, които искате да автоматизирате в ClickUp Brain, и AI Builder ще настрои работния процес с необходимите тригери и действия.

Изберете оптимални времеви интервали за планиране на задачите въз основа на автоматизираните предложения на ClickUp AI.

Създайте взаимоотношения и зависимости между задачите в ClickUp, за да получите информация за това как задачите се влияят взаимно.

Създавайте обобщения за конкретни задачи, за да подчертаете пречките и да опишете подробно стъпките, които трябва да се предприемат, с ClickUp Brain.

Транскрибирайте разговора след среща, идентифицирайте критичната информация и я превърнете в задачи.

Ограничения на ClickUp

В началото функциите могат да изглеждат прекалено много, особено за нови потребители, които се ориентират в универсалната работна среда на ClickUp.

По-големите масиви от данни могат да причинят периодични забавяния, особено в сложни или силно натоварени работни пространства.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp:

Хийт Хейдън, координатор по професионално развитие в Tacoma Community College, казва:

Успях да си сътруднича с други членове на екипа си, като използвах функцията календар, за да покажа програмата и плана за едно важно събитие. Всички ние можехме да преместваме събитията в календара според нуждите на ръководния екип. Изключително лесно е за използване от един член на екипа към друг.

Успях да си сътруднича с други членове на екипа си, като използвах функцията календар, за да покажа програмата и плана за едно важно събитие. Всички ние можехме да преместваме събитията в календара според нуждите на ръководния екип. Изключително лесно е да се използва от един член на екипа към друг.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за календар с съдържание за социални медии в Excel и Sheets

2. Reclaim. ai (Най-доброто за оптимизиране на календара и коригиране на графика)

Представете си онлайн календар, който се грижи за вашите навици, докато управлява вашите работни и лични задачи! Reclaim.ai използва своя интелигентен асистент за планиране, за да намери най-доброто време за вашите задачи, навици и срещи в Google Calendar.

Този инструмент управлява всички ваши събития, като същевременно поддържа гъвкавост за неочаквани промени. Функцията Smart Meetings намира оптималното време за срещи в графиците на участниците и ги коригира според часовите им зони и наличността им.

Reclaim. ai най-добри функции

Настройте календара си автоматично, за да намалите вероятността от презапълване.

Добавете до 3 различни продължителности в един линк за среща и оставете хората да решат колко дълго искат да продължи срещата.

Планирайте навиците си с гъвкави настройки като идеални дни и времеви диапазони.

Ограничения на Reclaim. ai

Управлява селективни задачи по управление на проекти и задачи

Работи само с Google Calendar (интеграцията с Outlook в момента е в списъка на чакащите).

Не поддържа събиране на плащания чрез линкове за планиране на срещи.

Цени на Reclaim.ai

Lite: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10 $/месец на работно място

Бизнес: 15 $/месец на работно място

Reclaim. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Reclaim. ai:

A G2 рецензия гласи:

Обичам функцията за интеграция с Asana. Когато създавам задачи, било то от имейл или Slack, тя ми позволява да планирам времето в Reclaim. ai.

Обичам функцията за интеграция с Asana. Когато създавам задачи, било то от имейл или Slack, тя ми позволява да планирам времето в Reclaim. ai.

3. Motion (Най-доброто за планиране на задачи и управление на проекти)

чрез Motion

Motion съчетава функции за управление на проекти с AI механизъм за планиране. Планирайте дните си според задачите, срещите и личните си събития, като не забравяте крайните срокове и капацитета си.

Можете също да помолите Siri да добави задача в календара ви в Motion, докато сте в движение. А когато дойде време да организирате по-голямата картина, Motion поддържа множество работни пространства, персонализирани статуси и шаблони, така че планирането и настройките на проектите ви да останат синхронизирани.

Най-добрите функции на Motion

Визуализирайте проектите си от начало до край с изгледа Kanban.

Разделете задачите си на различни части, за да определите гъвкави и строги крайни срокове.

Свържете се с iCloud, Outlook и Google Calendar

Планирайте срещи и канете гости на събитието, като използвате функцията Резервации .

Ограничения на движението

Само календарният изглед може да се окаже недостатъчен за организиране на задачите.

Не можете да споделяте задачите си извън вътрешния екип.

Някои потребители съобщават за неочаквани промени в приоритетите.

Ценообразуване на Motion

Налична е безплатна пробна версия.

AI Workplace: 29 $/месец, плащани ежегодно

AI Employee Light: 148 $/месец

AI Employee Standard: 446 $/месец

AI Employee Plus: 894 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Motion

G2: 4. 1/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 50 отзива)

Какво казват реалните потребители за Motion:

Въпреки че все още няма рецензии в G2, ето една рецензия от G2:

Обичам AI времевите попълвания. Ако трябва да отменя среща или имам свободно време, то запълва пространството ми с проекти/задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Сравнително лесно е да го внедрите в екипа си, да включите всички и да свържете календарите си. Ние го използваме ежедневно и дори се свързваме с поддръжката, за да разрешим проблем с преминаването от екипен план към индивидуален, а те се справят без проблеми или затруднения. Бих го препоръчал.

Обичам AI времевите попълвания. Ако трябва да отменя среща или имам свободно време, то запълва времето ми с проекти/задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Доста лесно е да го внедрите в екипа си, да включите всички и да свържете календарите си. Ние го използваме ежедневно и дори когато се обърнахме към поддръжката, за да разрешим проблем с преминаването от екипен план към индивидуален, те се справиха без проблеми. Препоръчвам го.

💡 Професионален съвет: Ако приоритетът на задачите ви се промени в Motion, не премествайте задачите ръчно в календара, тъй като той ще се заключи. Вместо това променете приоритетите ръчно, като кликнете върху задачите и промените атрибутите.

4. SkedPal (най-добър за адаптивно планиране на задачите и интелигентна календарна функция)

чрез SkedPal

Търсите интелигентно календарно приложение, което превръща безкрайните ви бележки в ясни и кратки списъци със задачи? Skedpal оптимизира графика ви за няколко седмици с функцията си Intelligent Time Blocking, която отчита вашите задачи, приоритети и ангажименти. Тя е предназначена за потребители, които искат силно адаптивен график.

Можете да използвате функцията Triage , за да зададете приоритети, да определите крайни срокове и да присвоите очаквана продължителност. След това инструментът за управление на задачите планира реалистични крайни срокове в календара.

Най-добрите функции на SkedPal

Преглеждайте задачите си в табло и използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да ги премествате.

Създавайте безкрайни вложени списъци, за да разделите големите задачи на по-лесно управляеми подзадачи.

Добавете изображения, икони или файлове към бележките си за задачите (по-малко от 100 MB), за да ги направите по-изчерпателни.

Ограничения на SkedPal

Отделете време за персонализиране на работните процеси

Необходимост от ръчно сортиране на задачите в един списък

Настройката на повтарящи се задачи е неинтуитивна

Създаване на стръмна крива на обучение с комплексни алгоритми и настройки

Цени на SkedPal

Основен пакет: 14,95 $/месец на потребител

Pro: 21,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SkedPal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,6/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за SkedPal:

Според рецензия в Reddit,

Уау, искам да ви благодаря за препоръката за SkedPal. Изпробвах Motion, Reclaim, Asana и някои други инструменти, но SkedPal е първият, който ме убеди напълно. Има голяма крива на обучение, но и много удовлетворяващи резултати – това е инструмент за абсолютни напреднали потребители!

Уау, искам да ви благодаря за препоръката за SkedPal. Изпробвах Motion, Reclaim, Asana и някои други инструменти, но SkedPal е първият, който ме убеди напълно. Има голяма крива на обучение, но и много удовлетворяващи резултати – това е инструмент за абсолютни напреднали потребители!

🧠 Интересен факт: През 8-часовия си работен ден средният работник прекарва 4 часа и 12 минути в активна работа. 39% от работниците правят допълнителни почивки, за да убият времето, докато 47% и 45% сърфират в интернет и проверяват социалните медии.

5. Amie (Най-подходяща за естетически задачи и управление на календара)

чрез Amie

Amie предлага интерфейс, който комбинира вашите задачи, календари и имейли (само за четене) в един минималистичен изглед. Можете да въведете задачите си на обикновен английски, например „вземи прането в 16:00 ч. в сряда“, и да наблюдавате как Amie ги превръща в задачи в календара ви, използвайки обработка на естествен език (NLP).

AI Chat е сравнително нова функция. Това е подобрена NLP система, създадена, за да разбира по-добре вашите намерения.

Например, ако въведете в AI чата на Amie „Направи обувен шкаф в неделя“, календарът ви автоматично ще блокира няколко часа, знаейки, че тази задача ще отнеме няколко часа.

Най-добрите функции на Amie

Стартирайте таймери Pomodoro в лентата с менюта и получавайте звуково уведомление, когато времето изтече.

Превърнете имейлите си в различни задачи или задачи за изпълнение

Създайте линк, който можете да споделите, към свободното си време

Ограничения на Amie

Липса на инструменти за управление на екипа и вградени функции за водене на бележки

Ограничаване на персонализирането на календара, като не се позволява седмицата да започва в събота

Предотвратяване на отговорите на потребителите на имейли в рамките на приложението

Цени на Amie

Про: 25 $/месец на потребител

Бизнес: 50 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Amie

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Amie

Ето какво споделя един потребител в Reddit:

Много харесвам Aime. Той е красив и отговаря на нуждите ми. Notion & calendar & To do. Интерактивният интерфейс на iOS също е много оригинален, но е наистина жалко, че няма версия за Android и че нямат уеб страница, адаптирана за мобилни браузъри. Можете да използвате само компютърен режим за вход, което е равносилно на пълно изключване на потребителите на Android.

Много харесвам Aime. Той е красив и отговаря на нуждите ми. Notion & calendar & To do. Интерактивният интерфейс на iOS също е много оригинален, но е наистина жалко, че няма версия за Android и че нямат уеб страница, адаптирана за мобилни браузъри. Можете да използвате само компютърен режим за вход, което е равносилно на пълно изключване на потребителите на Android.

🧠 Интересен факт: 7,5 до 8 часа сън през нощта могат да ви направят 20 пъти по-продуктивни.

6. BeforeSunset AI (Най-доброто решение за ежедневно планиране и отчитане на времето)

чрез BeforeSunset AI

Вместо да се оплаквате на приятел колко много работа имате, пишете на BeforeSunset AI. Прехвърлете всичко, свързано с няколко задачи, и наблюдавайте как AI асистентът на инструмента анализира информацията, превръща я в изпълними задачи и предлага оптимални времеви интервали за изпълнение. Това е вашият ежедневен асистент за планиране.

Преди да научите как да създавате седмичен график, инструментът ще го настрои за вас, като раздели информацията.

Той включва уникална функция за проследяване на настроението, наред с проследяване на времето и анализ на производителността. Например, можете да актуализирате „чувствам се страхотно” след като той автоматично прехвърли незавършените ви задачи от деня към плана за утре.

Най-добрите функции на BeforeSunset AI

Задайте таймер или използвайте Focus Mode , за да елиминирате разсейващите фактори по време на работа.

Планирайте здравословни почивки с опцията Стартирай почивка .

Запазете важните си задачи с помощта на функцията Bookmark .

Проучете производителността си с анализи за планираното време спрямо действителното време за изпълнение на задачите.

Ограничения на BeforeSunset AI

Няма вграден наръчник, който да помогне на потребителите да разберат инструмента.

Ограничени възможности за персонализиране в режим Focus Mode

Проектиран предимно за ежедневно планиране, а не за дългосрочно планиране на проекти.

Цени на BeforeSunset AI

Про: 18 $/месец на потребител

Team Pro: 20 $/месец на потребител

Рейтинги и рецензии за BeforeSunset AI

G2: 4,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за BeforeSunset AI:

A G2 рецензия гласи:

Харесва ми простотата на концепцията. Не е претрупана с излишни екстри, а е достатъчно точна и гъвкава, за да намерите свой собствен начин да максимизирате производителността си.

Харесва ми простотата на концепцията. Не е претрупана с излишни екстри, а е достатъчно точна и гъвкава, за да намерите свой собствен начин да максимизирате производителността си.

7. Timely (най-доброто решение за създаване на автоматични времеви разписания)

чрез Timely

Искате да поемете няколко допълнителни проекта, за да финансирате следващото си пътуване, но не можете да намерите свободно време? Използвайте Timely! Функцията Capacity Planning ви помага да разберете и оптимизирате разпределението на ресурсите между проектите и задачите, като ви дава ясна представа за следващия ви свободен час.

Memory Tracker запомня върху какво работите през деня, което улеснява преместването на задачите в работния ви график. Започнете да фактурирате часовете си с точни данни!

Най-добрите функции на Timely

Интегрирайте инструмента с календарите, инструментите за управление на проекти и електронната поща, за да синхронизирате данните и да създадете пълни времеви разписания.

Редактирайте или изтривайте записите в табела за отчитане на работното време, като оставяте бележки за по-голяма яснота.

Изберете персонализирани цветове за всеки блок със задачи

Ограничения във времето

Възможно е да срещнете незначителни проблеми при запазването на промените.

Липсва опция за преместване на бъдещи задачи в текущата седмица чрез плъзгане и пускане.

Не отчита различните часови зони при планирането

Цени на Timely

Build: 26 $/месец на потребител

Elevate: 37 $/месец на потребител

Innovate: 43 $/месец на потребител

Своевременни оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Timely:

Според рецензия на G2,

Timely ми помогна да възстановя фактурираното време, което иначе бих пропуснал, ако го регистрирах ръчно. То ми помогна също да въвеждам времето бързо и ежедневно, вместо да се опитвам да разбера какво се е случило дни по-късно. Интегрирах го и чрез Zapier, за да добавям времето в нашата система за фактуриране, което прави всичко безпроблемно.

Timely ми помогна да възстановя фактурираното време, което иначе щях да пропусна, ако го регистрирах ръчно. То ми помогна също да въвеждам времето бързо и ежедневно, вместо да се опитвам да разбера какво се е случило дни по-късно. Интегрирах го и чрез Zapier, за да добавям времето в нашата система за фактуриране, което прави всичко безпроблемно.

8. Arcush (Най-доброто решение за автоматично подреждане на списъци със задачи)

чрез Arcush

Arcus h е приложение за ежедневно планиране, предназначено само за iOS, което е създадено, за да опрости деня ви. То разполага с изчистен, визуален интерфейс с времева линия, който ви помага да организирате задачите си и да поддържате фокуса си, без да се претоварвате.

Неговата отличителна функция, Inbox Zero, автоматично премахва непланираните задачи от екрана, така че да виждате само това, което е важно в момента. Можете също да запазите конкретни времеви слотове за концентрирана работа и да персонализирате графика си визуално с цветно кодиране.

Най-добрите функции на Arcush

Въведете различни цветови кодове, за да структурирате задачите си.

Създавайте повтарящи се задачи с различна честота

Настройте изгледа на времевата си линия по час, ден или седмица, за да съответства на вашия стил на планиране.

Ограничения на Arcush

Достъпно само за iPhone с iOS 16 или по-нова версия.

Не поддържа създаването на събития в календара.

Липсват ключови функции като подзадачи и функция за търсене

Цени на Arcush

Безплатно завинаги

Pro Monthly: 3,99 $/месец

Pro Yearly: 9,99 $/година

Pro Lifetime: 29,99 $ еднократно

Оценки и рецензии за Arcush

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Arcush

Въпреки че все още няма отзиви в G2, ето един отзив от Apple Store:

Опитах всички приложения за блокиране на време, които не нарушават неприемливо личния живот, и Arcush имаше най-добрия интерфейс от всички тях. Например, въвеждането на начален час и продължителност на времевите блокове е най-ефективното, което открих. Изглежда добре и цената също е разумна. Продължавайте в същия дух!

Опитах всички приложения за блокиране на време, които не нарушават неприемливо личния живот, и Arcush имаше най-добрия интерфейс от всички тях. Например, въвеждането на начален час и продължителност на времевите блокове е най-ефективното, което открих. Изглежда добре и цената също е разумна. Продължавайте в същия дух!

9. General Task (най-подходящо за потребители на Google Calendar)

чрез General Task

Търсите прост, безплатен мениджър на задачи, който лесно се справя с крайните срокове и приоритетите? Използвайте General Task. Достъп до функции като Focus Mode, за да не губите време и да следите цялата информация за различните събития в календара си.

Можете също да използвате инструмента Quick Command , за да навигирате в интерфейса за по-кратко време – с достатъчно практика ще се научите да се ориентирате без инструкции.

Най-добрите функции на General Task

Синхронизирайте с GitHub, за да проследявате вашите PR.

Създавайте задачи директно от Slack

Плъзгайте и пускайте задачите в календара си за планиране и блокиране на време.

Общи ограничения на задачите

Не се интегрира с календара на Apple или Outlook.

Липсват важни функции като подзадачи, повтарящи се задачи и етикети.

Общи цени за задачи

Безплатно

Общи оценки и рецензии за задачите

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за General Task

Ето какво казва Product Hunt за General Task:

Използвах това приложение само около седмица, но беше страхотно, докато го използвах. Единствената причина, поради която спрях, е, че екипът ми престана да използва Linear и премина към Asana, което нямаше интеграция.

Използвах това приложение само около седмица, но беше страхотно, докато го използвах. Единствената причина, поради която спрях, е, че екипът ми престана да използва Linear и премина към Asana, което нямаше интеграция.

10. Planimo (най-подходящо за потребители на iPhone)

чрез Planimo

Planimo е идеален за потребители на iPhone, които искат да съчетаят личните си навици с професионалното планиране. Инструментът ви позволява да опишете целите, предпочитанията и ежедневната си рутина, за да създадете персонализиран план.

Автоматичното разбиване на задачите създава управляеми стъпки въз основа на определените от вас времеви блокове, така че да знаете точно какво да правите във всеки момент от деня.

Най-добрите функции на Planimo

Разделете големите етапи на 45-минутни стъпки

Създавайте неограничен брой работни пространства и автоматично разпределяйте задачите към всяко от тях.

Получете персонализирани съвети за управлението на времето си, за да подобрите производителността си.

Ограничения на Planimo

Налично само на устройства с iOS

Липсват основни възможности за управление на проекти

Безплатната версия включва реклами, които могат да нарушат потребителското преживяване.

Предназначен е само за лична употреба (без функции за екипна работа).

Цени на Planimo

Премиум (1 акаунт): 9,99 $/месец Въведение: Първите 3 месеца за 9,99 $, след това 9,99 $/месец

Въведение: Първите 3 месеца за 9,99 $, след това 9,99 $ на месец.

Премиум (до 6 акаунта): 15,99 $/месец Въведение: Първите 3 месеца за 15,99 $, след това 15,99 $/месец

Въведение: Първите 3 месеца за 15,99 долара, след това 15,99 долара на месец.

Предприятие: Индивидуални цени

Въведение: Първите 3 месеца за 9,99 $, след това 9,99 $/месец

Въведение: Първите 3 месеца за 15,99 долара, след това 15,99 долара на месец.

Оценки и рецензии за Planimo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

👀 Знаете ли, че... 20% от проектните мениджъри биха искали да се откажат от „документацията“, като писането на седмични отчети, актуализации на напредъка, PowerPoint презентации или записи, свързани с персонализирани настройки.

Използвайте ClickUp, за да планирате задачите и проектите си

Ефективното управление на задачите не се състои само в изброяване на нещата, които трябва да бъдат направени, а в интелигентно определяне на приоритетите, реалистично планиране и гъвкаво адаптиране при промяна на плановете.

Това е обещанието на AI асистента за планиране. Използването на три отделни AI инструмента за управление на един работен процес може да доведе до повече хаос, отколкото яснота. Вместо това, ClickUp може да опрости процеса на планиране, като комбинира няколко календарни акаунта в едно обединено пространство и предлага AI възможности за справяне с изискванията за управление на задачи и проекти.

Независимо дали се нуждаете от план за екипа или инструмент за лично планиране, ClickUp може да бъде вашето решение!

👉 Регистрирайте се безплатно в ClickUp и го изпробвайте още днес.