10-те най-добри AI приложения за водене на бележки за Zoom, които ще повишат продуктивността през 2025 г.

Вземането на бележки по време на среща в Zoom изисква внимание и бързина, а да бъдем реалисти, това затруднява способността ви да участвате в разговора и да останете фокусирани.

Ако все пак успявате да водите бележки, трябва да съберете важните моменти и да ги споделите с участниците, заедно с вашите наблюдения. Постигането на всичко това ръчно може да бъде изтощително, затова компаниите все по-често преминават към AI приложения за водене на бележки за Zoom.

Приложенията за водене на бележки, базирани на изкуствен интелект, автоматизират обобщаването на срещите, записването на протоколи, воденето на бележки от срещите и споделянето им. В този блог ще обсъдим 10-те най-добри приложения за водене на бележки с изкуствен интелект за Zoom, които отговарят на вашите бизнес нужди.

Най-добрите AI приложения за водене на бележки за Zoom на един поглед

Инструмент Най-добри функции Най-доброто за Цени ClickUp Бележки от срещи и управление на задачи, базирани на изкуствен интелект Физически лица, малки предприятия, средни предприятия, големи предприятия Безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Otter. ai AI транскрипции в срещи за продажби Малки предприятия, средни компании, големи предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,99 долара. Fireflies. ai Анализиране на разговорите в екипа Малки предприятия, средни компании, големи предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 долара. Sonix Бързи преводи и субтитри Малки предприятия, средни компании, големи предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 16,50 долара. Rev. ai Високоточна транскрипция и анализи Средни компании, предприятия Плащайте по мере на използване; Персонализирани цени Trint Създаване на истории от транскрипции Средни компании, предприятия Платените планове започват от 80 долара. Descript Редактиране на аудио и видео транскрипции Частни лица, малки предприятия, средни компании Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 долара. Tetra Лесна интеграция в уеб приложения Средни компании, предприятия Платените планове започват от 100 долара. Deepgram Разработване на продукти за гласови AI Предприятия Плащайте по мере на използване; Платените планове започват от 4000 $/година. Speechmatics Прилагане на функции за разговорна изкуствена интелигентност Предприятия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 0,30 $/час.

10-те най-добри AI приложения за водене на бележки за Zoom

Популярните AI приложения за водене на бележки имат различни функции и уникални характеристики. Тук ще обсъдим 10-те най-добри AI приложения за водене на бележки за Zoom, като ще предоставим цялостен поглед върху техните предимства и ограничения.

1. ClickUp (най-доброто за AI бележки от срещи и управление на задачи)

ClickUp е водеща платформа за продуктивност, базирана на изкуствен интелект, предназначена за малки и средни предприятия. С своя солиден набор от функции, включително усъвършенстван AI Notetaker за Zoom, ClickUp дава възможност на екипите да записват всеки детайл по време на разговори с клиенти и екипи, така че да можете да останете фокусирани в разговора.

Чрез автоматизиране на вземането на бележки и оптимизиране на сътрудничеството, ClickUp ви помага да повишите продуктивността, да се уверите, че нищо не се пропуска, и да поддържате целия си екип в синхрон – всичко това в едно унифицирано работно пространство.

ClickUp AI Notetaker е най-добрият начин да свържете разговорите от срещите си с останалата част от работата си чрез автоматични бележки и обобщения, които се свързват с документи и задачи. Можете да получите достъп до интелигентни обобщения с ключови думи и подчертани части и да създавате задачи за себе си или да ги възлагате на екипа си.

С AI Notetaker на ClickUp можете да създавате транскрипти с възможност за търсене и задачи за изпълнение, които се предлагат с мощността на другите функции за документи на ClickUp, в комбинация с ClickUp Brain. Можете също да интегрирате календара си с AI Notetaker, за да зададете задачи и крайни срокове въз основа на дневния ред на срещата.

Създавайте интелигентни обобщения от срещите с AI Notetaker на ClickUp

AI Notetaker ви позволява също да се свържете с ClickUp Chat, за да можете автоматично да изпращате обобщения и действия в чат каналите си. Той ви позволява да получите достъп и да записвате следната информация от среща:

Име и дата на срещата, които са част от заглавието на документа за лесно справяне

Списък на участниците

Пълен видеозапис на разговора

Пълен аудиозапис на разговора

Кратък преглед на основните точки за обсъждане

Списък с ключови изводи, важни наблюдения и решения в точки

Списък с действия и следващи стъпки

Категоризирани теми на срещата като разширяемо меню

Разширяема транскрипция на целия разговор

Освен че предоставя всички тези подробности за срещата ви, Notetaker има и други функции за продуктивност, като например:

Записване на транскрипти, аудио файлове и резюмета в частен документ

Маркиране на други бележки от срещи

Превръщане на разговорите в проследими действия

Възможност да се присъединявате към разговори отвсякъде в ClickUp

Интеграция с Zoom, Teams и Google Meet

Автоматично разпознаване на езика и транскрипция за над 15 езика

Интеграция с ClickUp Brain за AI-базирани възможности за водене на бележки

Превърнете стенограмите от срещите в мигновени резюмета с ClickUp Brain

Гледайте това видео, за да научите повече за ClickUp Brain 👇

Тази функция ви позволява да повишите продуктивността на срещите по следните начини:

Създавайте протоколи от срещите, като изготвяте структурирани бележки , които подчертават важните точки от дискусията.

Обобщете дългите си срещи в кратки резюмета, които лесно се споделят и разбират.

Свържете точките от дневния ред на срещата с работните процеси и определете цели и срокове, за да ги постигнете ефективно.

Функцията за водене на бележки на ClickUp помага на бизнеса да повиши продуктивността и да създава AI обобщения. Можете също да използвате шаблоните за срещи на ClickUp, за да комуникирате очакванията си и да зададете задачи за следващата си среща.

Ето няколко опции, които можете да опитате: Шаблон за дневен ред на срещи от ClickUp : Използвайте това решение, за да зададете задачи за вашите срещи, като очертаете отговорностите и целите на всеки член на екипа.

Шаблон за протоколи от срещи от ClickUp : Проследявайте всички изречени думи по време на срещите, за да можете да определите всички проблемни точки и да вземете ясни решения на предстоящите срещи.

С ClickUp Meetings можете да управлявате цялостното преживяване от срещите, като водите бележки, създавате дневен ред, определяте задачи за изпълнение и сътрудничите с екипа си. То ви позволява да записвате срещите, за да можете:

Извършвайте изключително богато редактиране, за да подчертаете ключовите моменти и да представите обобщението на срещата по креативен начин.

Подгответе дневния ред за всяка среща в Zoom, като автоматизирате повтарящите се задачи.

Използвайте команди /Slash, за да отворите менюто с команди и да зададете задачи за секунди.

Свържете ClickUp Docs с вашите работни процеси, за да останете фокусирани върху важните точки от вашите срещи

Освен това можете да използвате ClickUp Docs, за да записвате важни изводи от дискусиите в Zoom и да ги запазвате за по-късно. Тези документи могат да бъдат свързани с работни потоци и възложени на членове на екипа за последваща работа.

Docs ви позволява да обобщавате дълги транскрипти с AI, да персонализирате изгледи и полета, да интегрирате съществуващите си инструменти, да създавате задачи за изпълнение и много други.

🧠 Интересен факт: AI инструментите за транскрипция са се научили да различават изговорените думи, да обобщават срещите и да премахват излишните думи за секунди. Вече не е нужно да прекарвате часове в слушане и водене на бележки от записите на срещите.

Най-добрите функции на ClickUp

Вземайте бележки от срещите с ClickUp AI Notetaker и ги свържете с документи и задачи, за да създадете AI обобщения и транскрипти с възможност за търсене, за да извлечете максимална полза от вашите Zoom срещи.

Използвайте ClickUp Brain, за да свържете цялото знание на вашата компания с AI, за да поддържате работните процеси по проектите и да увеличите продуктивността.

Създавайте и споделяйте бележки от срещи с ClickUp Docs, генерирайте обобщения и дневен ред в централизиран формат, споделяйте ги с екипа и работете с изпълними задачи.

Записвайте ключовите моменти от вашите Zoom срещи с ClickUp Notepad и организирайте бележки, задачи и списъци с задачи на едно място.

Управлявайте срещите на едно място с ClickUp Meetings, като водите бележки, управлявате дневния ред и задавате задачи за целия си екип.

Обобщавайте дълги текстове мигновено и превръщайте параграфите в изпълними задачи.

Интегрирайте лесно чрез Zapier с външни приложения като HubSpot, Zoom, Calendly и Slack.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение на ClickUp има по-малко функции в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Майкъл Търнър, заместник-директор на Career Communities в Университета в Маями , за ClickUp:

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp за нашата програма. Чувствам се по-добре подготвена, защото всички мои заявки за събития и презентации се намират тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp за нашата програма. Чувствам се по-добре подготвена, защото всички мои заявки за събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

💡 Професионален съвет: Не се ограничавайте само с записване на срещите – превърнете ги в задачи. С инструменти като ClickUp можете незабавно да превърнете действията в задачи с определени срокове, които могат да бъдат възложени на други лица.

2. Otter. ai (Най-доброто за AI транскрипции в срещи по продажби)

Otter. ai е AI-базиран асистент за срещи, който преобразува видео срещи или аудио разговори в текст. Той може да идентифицира говорителите, да маркира текстовете с името на говорителя и да заснема споделените слайдове.

Платформата разполага с функция за чат на живо, която ви позволява да задавате въпроси по време на среща, да добавяте коментари към транскрипта или да подчертавате ключови моменти. Можете също така да генерирате обобщения на живо в реално време от AI бележки, в случай че пропуснете някои точки по време на срещата.

Най-добрите функции на Otter.ai

Идентифицирайте ключови думи и фрази и ги търсете в транскрипционните бележки.

Интегрирайте с календара на Google или Microsoft, за да осигурите пълен достъп до вашите срещи в Zoom, Teams и Google Meet.

Разширете пакета, за да добавите повече минути към лимита си за транскрипция или да качите повече файлове.

Ограничения на Otter.ai

Има ограничения за минутите на транскрипция, качваните файлове и продължителността на срещите.

Безплатният план не включва разширени функции за търсене или сътрудничество.

Не ви позволява да си водите собствени бележки в приложението.

Цени на Otter. ai

Basic : Безплатно

Pro : 16,99 $/месец с 1200 минути транскрипция

Бизнес : 40 долара на месец с 6000 минути транскрипция

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4,3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

💡 Професионален съвет: Разгледайте нашите най-добри алтернативи на Otter AI, които ви помагат да споделяте бележки и резюмета от срещи бързо!

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Преглед на G2:

Транскрипцията в реално време е с висока точност, а AI обобщенията спестяват време. Транскрипциите с възможност за търсене улесняват прегледа на срещите, което повишава продуктивността.

Транскрипцията в реално време е с висока точност, а AI обобщенията спестяват време. Транскрипциите с възможност за търсене улесняват прегледа на срещите, което повишава продуктивността.

3. Fireflies. ai (Най-доброто за анализ на разговорите в екипа)

Fireflies. ai е чудесен инструмент за транскрибиране и записване в реално време на вашите разговори в Zoom. Той обобщава ключовите моменти, подчертава решенията и създава задачи за действие въз основа на бележките от срещата.

Можете също да преигравате части от срещата, да търсите ключови думи и да променяте скоростта на възпроизвеждане на записа от срещата. Инструментите за сътрудничество на Fireflies.ai позволяват на вашия екип да закрепва, коментира и реагира на разговори или да извлича аудио фрагменти от записа.

Най-добрите функции на Fireflies.ai

Поддържат повече от 40 езика и диалекта, което е отлично за разнообразни екипи.

Използвайте AI бележника, за да се присъедините към срещи и да ги записвате автоматично.

Интегрирайте Fireflies. ai с Teams, Skype, Zoom и Google Meet

Споделяйте бележки от срещите в Slack, Notion или други платформи.

Ограничения на Fireflies.ai

Качеството на аудиозаписа влияе върху точността на транскрипцията

Безплатният план не предлага интеграция с трети страни.

Има ограничения по отношение на размера на файловете, продължителността на срещите и скоростта на транскрипция.

Цени на Fireflies.ai

Безплатно

Pro: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,3/5 (10 отзива)

💡 Професионален съвет: Търсите най-продуктивния начин да водите бележки по време на срещи? Ето нашият пълен наръчник, който ще ви помогне да се справяте ефективно с ежедневните задачи!

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Преглед на G2:

Точността и синхронизацията на аудиозаписа с текста на транскрипцията са много полезни. Не е натрапчиво, тъй като можете да програмирате в настройките условието да поканите Фред (Fireflies) само ако искате. Това е много важно, защото има някои срещи, които трябва да бъдат частни. Сравнявал съм подобни AI програми и тази е най-добрата от всички по отношение на точност и конфиденциалност.

Точността и синхронизацията на аудиозаписа с текста на транскрипцията са много полезни. Не е натрапчиво, тъй като в настройките можете да програмирате условието да поканите Фред (Fireflies) само ако искате. Това е много важно, защото има някои срещи, които трябва да бъдат частни. Сравнявал съм подобни AI програми и тази е най-добрата от всички по отношение на точност и конфиденциалност.

4. Sonix (най-добър за бързи преводи и субтитри)

чрез Sonix

Sonix предоставя автоматизирани транскрипции и субтитри на няколко езика и генерира автоматизирани резюмета за няколко секунди. Той може също да идентифицира няколко говорители и какво казват те.

С Sonix получавате автоматизирани преводи и конвертиране на аудио и визуално съдържание в текст. Функциите му за сътрудничество позволяват и разрешения за много потребители, така че членовете да могат да качват, споделят, редактират или ограничават достъпа до файлове.

📮ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може да не разполагат с безпроблемна, контекстуална интеграция, която да накара потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за разговори. Например, може ли AI да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текстов подкана от потребителя? ClickUp Brain може ! AI е дълбоко интегрирана във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работната среда, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

Най-добрите функции на Sonix

Търсете, възпроизвеждайте, редактирайте, организирайте и споделяйте транскрипти на всяко устройство с вътрешен интелигентен редактор.

Получавайте обобщения, заглавия на глави, откриване на теми и тематичен анализ на вашите транскрипти, базирани на изкуствен интелект.

Споделяйте и публикувайте бележките си от срещите и сътрудничейте с екипа си.

Интегрирайте работния си процес с YouTube, Zapier, Teams, Zoom и други

Ограничения на Sonix

Ценовата структура е по-висока от другите, което може да бъде ограничаващо за малките екипи.

Транскриптите могат да съдържат неточности, ако има няколко говорители.

Цени на Sonix

Стандартен : Безплатен

Премиум : 16,50 $ за достъп на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

🔎 Знаете ли, че... Zoom започна с организиране на срещи за до 15 участници, а сега е разширил капацитета си до 1000 участници едновременно. Ефективен AI бележник ще може да идентифицира повечето от тези говорители и да приписва изказванията им към тях.

5. Rev. ai (Най-доброто за високоточна транскрипция и анализи)

Rev. ai е високоточен API за транскрипции, генерирани от AI и хора. Можете да записвате и транскрибирате бележки за вашите Zoom срещи, видео и гласови приложения и да ги споделяте с организацията.

Той предлага функции за преобразуване на реч в текст, AI анализи, транскрипции на няколко езика и най-високо ниво на точност от транскрипции, създадени от хора.

Най-добрите функции на Rev. ai

Получете функции като разпознаване на език, анализ на настроения, извличане на теми, обобщаване, превод и принудително подреждане.

Идентифицирайте точни времеви отметки за по-добро търсене и анализ.

Възползвайте се от най-ниската честота на грешки в думите и най-разбираемите транскрипции.

Ограничения на Rev. ai

Има ограничения по отношение на размера на файловете, продължителността и едновременността.

Цени на Rev. ai

Плащайте по мере на използване

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Rev. ai

G2 : 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Rev. ai?

Преглед на G2:

Качването и изтеглянето на файлове в Rev е много лесно. Онлайн редактирането е лесно за използване. Обслужването на клиенти е отзивчиво и полезно. Чрез оценяване на готовите файлове, Rev изглежда се учи и подобрява с всяка транскрипция и надпис.

Качването и изтеглянето на файлове в Rev е много лесно. Онлайн редактирането е лесно за използване. Обслужването на клиенти е отзивчиво и полезно. Чрез оценяване на готовите файлове, Rev изглежда се учи и подобрява с всяка транскрипция и надпис.

6. Trint (Най-добър за създаване на истории от транскрипции)

чрез Trint

Trint е софтуер за автоматизирано транскрибиране, който ви помага да създавате мощно съдържание с вашите аудио и видео транскрипции. Можете да конвертирате видео, аудио и реч в текст с висока точност за редактиране, обобщаване, превод и сътрудничество в един работен процес.

Функциите за разказване на истории на Trint ви позволяват да извличате цитати от множество транскрипти и да създавате статии, подкасти, сценарии и звукови фрагменти чрез редакционни инструменти. Използвайте метода за водене на бележки с изречения, за да създадете увлекателни сценарии и резюмета от транскриптите на вашите срещи.

Най-добрите функции на Trint

Записвайте съдържание в реално време и го анализирайте чрез AI възможности.

Създавайте лесни за споделяне съдържателни елементи от транскрипти за изграждане на истории.

Сътрудничество с екипа ви чрез споделени дискове, функции за коментари и др.

Интегрирайте лесно с вашите съществуващи работни процеси с лесния за използване интерфейс.

Ограничения на Trint

Не може да транскрибира файлове, по-големи от 3 GB или по-дълги от 3 часа.

Безплатната версия не разполага с разширени интеграции.

Не поддържа свързване с аудио или видео файлове.

Цени на Trint

Стартово ниво : 80 USD/месец на потребител

Разширено : 100 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Trint

G2: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Descript (Най-доброто за редактиране на аудио и видео транскрипти)

чрез Descript

Descript използва AI възможности за генериране на транскрипции от видеоклипове, превод на съдържание, генериране на видео надписи и редактиране на медии. Можете да конвертирате аудио в текст, да генерирате AI и човешки транскрипции, да записвате срещи, да сътрудничите по аудио файлове и да споделяте в няколко популярни канала.

Качете файла директно в Descript и получите транскрипции, които са лесни за разбиране, обобщаване и споделяне. Можете също да редактирате видео и аудио файлове на тази платформа, за да запазите важни части от срещите си и да подчертаете ключови моменти.

Най-добрите функции на Descript

Редактирайте текст и транскрипции за срещи и подкасти

Превеждайте аудио с помощта на AI възможности

Генерирайте точни транскрипти, създадени от хора и AI

Плъзнете и пуснете файлове, за да конвертирате аудио в текст

Ограничения на Descript

Има ограничена безплатна версия.

Това може да забави работата на системата ви.

Цени на Descript

Безплатно

Хоби: 12 долара на човек на месец, фактурирани ежегодно

Създател: 24 долара на човек на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Descript?

Един потребител на G2 казва:

Използвах го за мини подкаст и установих, че е по-малко проблемно в сравнение с други платформи като Podcastle.

Използвах го за мини подкаст и установих, че е по-малко проблемно в сравнение с други платформи като Podcastle.

8. Tetra (най-подходящ за лесна интеграция в уеб приложения)

чрез Tetra

Tetra е ефективен инструмент за продуктивност, който може да се свърже директно с вашите Zoom разговори и да започне да прави бележки, за да създаде транскрипции. По този начин не е нужно да се притеснявате за воденето на протоколи от срещите и можете да се концентрирате върху разговора.

Уеб приложението на Tetra ви позволява да преглеждате транскриптите от срещите си по всяко време. Можете да използвате вградените инструменти за търсене, за да търсите ключови думи и фрази. То ви предоставя синхронизирани времеви отметки на думите в аудио файла, за да улесни анализа.

Най-добрите функции на Tetra

Включвайте се автоматично в срещите, за да създавате бързи транскрипти и да спестявате време.

Извличайте бележките си от срещите в инструменти за документиране като Slack, DropBox, имейл и Google Docs.

Вземете си сигурна система за съхранение, която ви позволява да изтривате транскриптите завинаги.

Работете с обучени редактори, които да коригират и доусъвършенстват автоматично генерираните сценарии.

Ограничения на Tetra

Създаването на транскрипции на разговори отнема часове

Не е съвместим с няколко платформи за срещи.

Цени на Tetra

Плюс: 100 $/месец за 3-часова транскрипция

Pro : 300 $/месец за 10 часа транскрипция

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Tetra

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: NA

🎯 Информация: Умората от срещите е реална. Но когато не се притеснявате да водите бележки, можете да останете по-ангажирани в разговора, а това води до по-добри решения.

9. Deepgram (Най-доброто за разработване на продукти с гласова AI)

чрез Deepgram

Deepgram е платформа за гласова изкуствена интелигентност, която преобразува речта в текст и текста в реч, заедно с гласови агенти за преобразуване на реч в реч. Разработчиците могат да използват тази платформа за създаване на продукти и функции за гласова изкуствена интелигентност.

Функциите за аудио интелигентност на Deepgram ви помагат да създавате транскрипции на реч с оптимална точност, скорост и цена.

Най-добрите функции на Deepgram

Транскрибирайте лесно срещи и аудио записи

Използвайте възможностите на изкуствения интелект за анализ в цялото предприятие

Получете способности за разговорна интелигентност, за да идентифицирате говорителите и да им приписвате речта.

Ограничения на Deepgram

За прилагането на персонализации са необходими умения за работа с API.

Транскрипциите на реч с акцент могат да съдържат грешки.

Цени на Deepgram

Плащайте по мере на използване : кредит от 200 долара

Растеж : 4000+ долара годишно

Предприятие: 15 000+ долара годишно

Оценки и рецензии за Deepgram

G2 : 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: NA

Какво казват реалните потребители за Deepgram?

G 2 преглед:

Обичам Deepgram, защото записва аудио и видео и ги транскрибира с такава точност. Работи чудесно за транскрибиране на срещи с клиенти и вътрешни дискусии. С функциите за съхранение и споделяне на транскрипции с платформи като Google Drive, е лесно да се интегрира.

Обичам Deepgram, защото записва аудио и видео и ги транскрибира с такава точност. Работи чудесно за транскрибиране на срещи с клиенти и вътрешни дискусии. С функциите за съхранение и споделяне на транскрипции с платформи като Google Drive, е лесно да се интегрира.

10. Speechmatics (най-доброто приложение за функции за разговорна изкуствена интелигентност)

чрез Speechmatics

Speechmatics е API за разговорна изкуствена интелигентност, която позволява естествени и отзивчиви гласови взаимодействия с propria водеща ASR технология, независимо от акцент, език или среда.

ASR осигурява високоточни транскрипции, които разпознават говорещите в реално време от срещи на живо или записани медии на над 50 езика.

Най-добрите функции на Speechmatics

Възползвайте се от AI речевата технология за транскрипция и превод в реално време.

Получете достъп до точен и всеобхватен API за преобразуване на реч в текст.

Възползвайте се от ASR в реално време на над 50 езика

Ограничения на Speechmatics

Има ограничения за продължителността на транскрипциите в реално време.

Транскрипциите могат да имат забавяне в реално време.

Цени на Speechmatics

Безплатно : 8 часа на месец

Плащане по време на ползване : Започва от 0,30 долара на час.

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Speechmatics

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Специални споменавания

Fathom : Fathom улеснява записването, транскрибирането и обобщаването на вашите срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams. : Fathom улеснява записването, транскрибирането и обобщаването на вашите срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams.

Sembly AI : Идеален за създаване на бележки в Zoom, превръщане на срещите в текст, който може да се търси, и подчертаване на ключови моменти от дискусиите. : Идеален за създаване на бележки в Zoom, превръщане на срещите в текст, който може да се търси, и подчертаване на ключови моменти от дискусиите.

Avoma : Всеобхватна AI платформа за автоматизирано водене на бележки, прогнозиране, планиране и др. : Всеобхватна AI платформа за автоматизирано водене на бележки, прогнозиране, планиране и др.

Какво трябва да търсите в AI бележник за Zoom?

Когато избирате подходящия AI бележник за Zoom, дайте приоритет на функциите, които са най-важни за вашата бизнес дейност. Някои от тях могат да бъдат:

Транскрипция на аудио в реално време : AI бележникът трябва да записва аудио в реално време и да генерира точни транскрипции.

Автоматизирани AI обобщения: Подходящият инструмент за водене на бележки може да създава списъци за проверка, да изброява задачи за изпълнение и да разпределя задачи на членовете на екипа, използвайки изкуствен интелект.

Интеграция с вашите съществуващи системи : Вашият AI инструмент трябва да се интегрира лесно с вашия съществуващ софтуер. Това улеснява членовете на екипа да се адаптират безпроблемно към новия инструмент.

Настройки, които могат да се персонализират : Настройките могат да се персонализират според вашите нужди, с интеграции на трети страни, гъвкави времеви ограничения и възможност за споделяне.

Стандарти за сигурност и поверителност: AI транскрипциите на срещи трябва да спазват стандартите за сигурност и поверителност, за да защитят данните на потребителите и чувствителната бизнес информация.

Удобство за ползване: Инструментът трябва да е удобен за ползване и лесен за разбиране. Ако има кратък период на обучение за усвояване на инструмента, това повишава продуктивността на екипа.

Инструментът за водене на бележки трябва да транскрибира срещите и да идентифицира кой какво е казал в разговорите в Zoom. Той трябва да обобщава ефективно дискусията и да генерира изпълними задачи, които могат да бъдат възложени за последващо проследяване.

📈 Статистика, която трябва да знаете: Според проучване на Microsoft, 52% от участниците в срещи считат, че е трудно да водят бележки. AI инструментите преодоляват тази трудност с транскрипция и обобщения в реално време.

Обобщавайте срещите с най-добрия AI бележник за Zoom – ClickUp!

Изборът на най-добрия AI бележник за Zoom включва отчитане на няколко ключови аспекта. Обмислете доколко той отговаря на вашия бюджет и бизнес нужди и колко лесно може да се интегрира в настоящите ви работни процеси.

Ако вашата компания провежда много Zoom разговори, трябва да оптимизирате воденето на бележки от срещите с най-добрия инструмент. Тук на помощ идва ClickUp. Платформата за управление на проекти предлага множество функции за транскрипция и сътрудничество, които улесняват обобщаването на вашите срещи и последващите действия. Използвайте функциите на ClickUp Brain, за да революционизирате работните си процеси с лекота и екипна ефективност. Регистрирайте се още днес!