10 най-добри алтернативи на Peoplebox AI за управление на производителността

Peoplebox AI е популярен избор сред екипите по човешки ресурси и лидерите, които искат да опростят проследяването на цели и управлението на производителността на служителите.

Но ако четете това, вероятно търсите нещо различно – инструмент, който е лесен за използване от вашия екип от първия ден, интегрира се безпроблемно с вашия съществуващ софтуер за управление на човешките ресурси или ви позволява да персонализирате OKR и процесите за оценка на производителността.

Изборът на подходяща платформа за управление на производителността оказва пряко влияние върху ангажираността и производителността на вашия екип.

Ето защо сме събрали 10-те най-добри алтернативи на Peoplebox AI, за да ви помогнем да определите ясни цели, да проследявате лесно производителността и да повишите продуктивността на екипа.

Нека се впуснем в търсенето и намерим идеалното решение за вашия екип.

Какво е Peoplebox AI?

Peoplebox AI е софтуерна платформа за управление на производителността, създадена да опрости начина, по който екипите поставят, проследяват и постигат целите си. Тя е проектирана въз основа на целите и ключовите резултати (OKR), което улеснява ръководителите и мениджърите на човешките ресурси да виждат в реално време как точно напредват техните екипи.

Ето най-забележителните характеристики на Peoplebox AI:

Автоматизирани проверки, които събират текуща обратна връзка и актуализации без ръчно проследяване

Табла за определяне на цели, които показват как целите на всеки член на екипа се свързват с общите приоритети на компанията.

Интеграция с инструменти като Slack, Microsoft Teams, Jira и Google Workspace, така че мениджърите и служителите да могат да проследяват напредъка директно от ежедневния си работен процес.

AI възможности за проактивно идентифициране на потенциални проблеми или рискове в данните за производителността и постигането на цели, за да могат мениджърите да предприемат навременни действия и да поддържат целите на път.

Ограничения на Peoplebox AI

Макар Peoplebox AI да предлага мощни функции за управление на производителността, той има и някои ограничения, включително ограничени възможности за персонализиране.

Сложна настройка на целите: Настройването на числови или вложени цели може да бъде объркващо, като потребителите често не са сигурни как да определят целите или измерванията.

Трудно редактиране на цели: Редактирането на ключови резултати и подключови резултати не е интуитивно.

Остарял потребителски интерфейс: Интерфейсът изглежда бавен и претрупан, с множество бутони „Създаване на цел“ и неясни навигационни пътища между различните секции.

Пропуски в работния процес при прегледите: Платформата не предоставя насоки на мениджърите относно последователността на задачите по време на индивидуални срещи и оценки на талантите, което затруднява определянето на приоритетите на действията.

Ограничени интеграции: Интеграциите с външни инструменти като Slack и Microsoft Teams са налични, но могат да бъдат непоследователни, като понякога изискват ръчно проследяване.

Основни отчети и автоматизация: Опциите за отчети са ограничени, с ограничена възможност за персонализиране на полетата, автоматизиране на събирането на данни или генериране на подробни анализи.

Няма мобилно приложение: Потребителите не могат да извършват регистрация или да актуализират напредъка си от мобилно устройство, което ограничава гъвкавостта при работа от разстояние или бързи актуализации.

Прекалено много известия: Системата за известия не може да се персонализира, което води до повтарящи се сигнали и ненужни разсейвания.

Ако тези предизвикателства ви звучат познати, добрата новина е, че други платформи могат да отговорят по-добре на вашите нужди. Нека да разгледаме накратко някои от най-добрите алтернативи на Peoplebox AI.

Алтернативи на PeopleBox AI на един поглед

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени ClickUp ClickUp Goals, ClickUp Brain, OKRs шаблони, интеграции на HR инструменти и др. Всичко в едно: проследяване на цели и екипно сътрудничество Безплатна базова версия Lattice Оценки на производителността, OKR, проучвания за ангажираност, планове за растеж и анализи на персонала Интегрирано управление на производителността и ангажираност на служителите Цената започва от 11 долара на месец за работно място. Leapsome Оценки на производителността, OKR, пътища за обучение, проучвания и анализи Управление на производителността, фокусирано върху развитието Персонализирани цени 15Five Седмични проверки, шаблони за индивидуални срещи, обратна връзка, признание и обучение на мениджъри Непрекъснато обратно свързване 1:1 за производителността Цената започва от 4 долара на месец за потребител. WorkBoard Табло за OKR, седмични проверки и планиране на стратегии Управление на OKR на ниво предприятие Персонализирани цени Betterworks Проследяване на цели, CFR, прегледи, табла и HRIS интеграции Адаптивно управление на производителността Персонализирани цени PerformYard Персонализирани цикли на преглед, непрекъсната обратна връзка и съгласуване на целите Персонализирани процеси за оценка на ефективността Цената започва от 5 долара на месец за потребител. Culture Amp Проучвания за ангажираност, прегледи на производителността, планове за развитие и сравнителни доклади Обратна връзка от служителите и корпоративна култура Персонализирани цени BambooHR Документация на служителите, прегледи на производителността, проследяване на отпуските и отчети на отдел „Човешки ресурси“ Управление на човешките ресурси и проследяване на служителите Персонализирани цени Gusto Инструменти за автоматизация на заплатите, управление на социалните придобивки, назначаване на нови служители и оценка на производителността Управление на човешките ресурси и заплатите в малките предприятия Персонализирани цени

Най-добрата алтернатива на PeopleBox AI, която можете да използвате

1. ClickUp (Най-доброто решение за проследяване на цели и екипно сътрудничество)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което помага на екипите да управляват задачите, да проследяват целите и да подобряват сътрудничеството на едно място. То позволява на потребителите да задават измерими цели, да проследяват напредъка в реално време и автоматично да актуализират целите въз основа на изпълнението на задачите.

С ClickUp Goals екипите могат да разбият целите на компанията на по-малки цели, да ги разпределят между отделните лица и да следят производителността на служителите спрямо крайните срокове. Потребителите могат също да автоматизират създаването на цели с ClickUp Brain, AI асистент, който генерира OKR въз основа на съществуващите задачи и дейности в работната среда.

Използвайте ClickUp Brain, AI асистента на ClickUp, за да пишете OKR и да следите производителността.

ClickUp се интегрира с популярни HR инструменти и предоставя шаблони за оптимизиране на процеса на управление на производителността. По-специално, неговите OKR шаблони помагат на екипите да структурират и съгласуват лесно своите цели. Ако търсите вдъхновение за създаване на свои собствени, тези OKR примери могат да ви дадат ясна отправна точка.

Например, шаблонът ClickUp OKRs ви позволява да настроите и проследявате OKRs по структуриран и ясен начин. Можете да го използвате, за да изградите структуриран подход за настройка и проследяване на OKRs в екипите, като поддържате всички в синхрон с целите на компанията.

HR екипите могат да оптимизират оценките на служителите с готови за употреба шаблони, които събират обратна връзка, оценки и планове за развитие на едно място, като шаблона за преглед на производителността на ClickUp.

С ClickUp Dashboards можете да създавате персонализирани табла за визуализиране на показателите за ефективност, натоварването на екипа и напредъка по OKR в реално време. Тези отчети помагат на HR екипите да следят циклите на обратна връзка, да преглеждат завършените задачи и да съгласуват целите с един поглед, без да превключват между раздели или инструменти.

Най-добрите функции на ClickUp

Цели: Задайте измерими цели, разделите ги на по-малки цели, определете отговорни лица и проследявайте автоматично напредъка въз основа на изпълнението на задачите.

ClickUp Brain: Използвайте AI, за да генерирате автоматично OKR от дейностите в работното си пространство, като помагате на екипите да спестят време и да поддържат последователност в поставянето на цели.

Интеграции: Свържете ClickUp с инструменти като Slack, Microsoft Teams и Google Workspace, за да актуализирате задачите и целите, без да превключвате между платформите.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители намират платформата за прекалено сложна поради големия брой функции.

За нови потребители, които не са запознати с персонализираните работни процеси, може да има стръмна крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

На този рецензент от G2 му хареса фактът, че ClickUp е наистина приложението, което предлага всичко необходимо за работа:

Обичам начина, по който ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано.

Обичам как ClickUp обединява множество инструменти за продуктивност на едно място – управление на задачи, документи, бели дъски, отчети – което улеснява поддържането на всичко организирано.

💡Съвет от професионалист: За да разгледате по-отблизо производителността и работните процеси на служителите, разгледайте ръководството за софтуер за наблюдение на служителите.

2. Lattice (Най-доброто решение за интегриране на множество източници на обратна връзка в управлението на производителността)

чрез Lattice

Lattice е платформа за управление на персонала, която помага на организациите да управляват оценките на производителността, целите, обратната връзка и ангажираността на служителите на едно място. Тя предоставя на мениджърите и екипите по човешки ресурси инструменти за съгласуване на индивидуалните цели с приоритетите на компанията, провеждане на структурирани цикли на оценка и подкрепа на растежа на служителите с персонализирани планове за развитие.

HR екипите могат също да събират обратна връзка и да измерват ангажираността чрез проучвания, подкрепени с изследвания, а след това да използват анализи на хората в реално време, за да превърнат знанията в действия. Lattice предлага гъвкави работни процеси, които могат да бъдат персонализирани, за да се адаптират към различни екипни структури и процеси.

Най-добрите функции на Lattice

Оценки на производителността: обратна връзка от себе си, колеги и мениджъри в персонализирани цикли на оценка

Цели и OKR: Ясно проследяване и съгласуване на целите в екипите и организацията

Проучвания за ангажираност: Подкрепени от проучвания шаблони за измерване и подобряване на ангажираността

Планове за растеж: Структурирани планове за развитие, съобразени с индивидуалните кариерни цели

Анализ на персонала: Информация в реално време за по-добро вземане на решения

Ограничения на Lattice

Настройката и персонализирането могат да отнемат време, особено при сложни работни процеси.

Навигацията между модулите може да се стори по-малко интуитивна за потребителите, които ги използват за първи път.

Цени на Lattice

Управление на производителността (включва прегледи, 1:1, цели и OKR): 11 $/място/месец

Основна HRIS (включва записи на служителите, назначаване, работни процеси): 10 $/място/месец Допълнения:

Ангажираност: +4 $/място/месец

Заплати: +6 $/място/месец

Проследяване на времето: +2 $/място/месец

Оценки и рецензии за Lattice

G2: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Lattice?

Ето какво каза един рецензент на G2 за Lattice:

Lattice промени изцяло подхода ни към управлението на производителността, кариерното развитие и непрекъснатото обратно свързване.

Lattice промени изцяло подхода ни към управлението на производителността, кариерното развитие и непрекъснатото обратно свързване.

3. Leapsome (Най-доброто за управление на производителността, фокусирано върху развитието)

чрез Leapsome

Leapsome е всеобхватна платформа за подпомагане на хората, която свързва управлението на производителността, ангажираността на служителите и обучението. Тя е проектирана да помага на екипите да се развиват чрез структурирана обратна връзка, ясно проследяване на целите и персонализирани планове за развитие.

Leapsome позволява на компаниите да провеждат оценки на производителността, да автоматизират циклите на обратна връзка, да задават и проследяват OKR и да стартират проучвания за ангажираността. Мениджърите и екипите по човешки ресурси могат също да създават пътища за обучение и да ги интегрират в плановете за растеж, като по този начин гарантират, че служителите разполагат с необходимите инструменти за развиване на уменията си и постигане на целите си.

Най-добрите функции на Leapsome

Оценки на производителността: Лесно създавайте оценки за себе си, колеги и мениджъри с помощта на персонализирани шаблони. Можете също да подготвите служителите с някои Лесно създавайте оценки за себе си, колеги и мениджъри с помощта на персонализирани шаблони. Можете също да подготвите служителите с някои съвети за оценка на производителността , за да се почувстват по-уверени.

Цели и OKR: Проследявайте индивидуалните, екипните и фирмените цели с автоматизирани актуализации на напредъка.

Пътища за учене: Създайте структурирани програми за развитие, пряко свързани с целите за ефективност. Ако планирате персонализирани планове за развитие на служителите, тези Създайте структурирани програми за развитие, пряко свързани с целите за ефективност. Ако планирате персонализирани планове за развитие на служителите, тези шаблони за планове за развитие могат да ви помогнат да започнете лесно.

Проучвания за ангажираност: Стартирайте персонализирани проучвания, за да измерите удовлетвореността, мотивацията и общото настроение на служителите.

Разширени анализи и прозрения: Достъп до табла, които свързват данните за производителността, ангажираността и обучението.

Ограничения на Leapsome

Някои потребители считат, че броят на опциите за персонализиране е прекалено голям по време на първоначалната настройка.

При управлението на мащабни кампании за обратна връзка и проучвания могат да възникнат незначителни закъснения.

Цени на Leapsome

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leapsome

G2: 4,8/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Leapsome?

Ето какво казва един рецензент на G2 за Leapsome:

Това е лесен за употреба софтуер, достъпът до него е лесен, учебните материали са добре подготвени и лесни за изтегляне и записване.

Това е лесен за употреба софтуер, достъпът до него е лесен, учебните материали са добре подготвени и лесни за изтегляне и записване.

4. 15Five (Най-доброто за непрекъснато обратно свързване 1:1 за ефективността)

15Five помага на организациите да засилят ангажираността на служителите и ефективността на мениджърите, като се фокусира върху непрекъснатото обратно свързване и разговорите за растеж. То комбинира седмични проверки, шаблони за индивидуални срещи, прегледи на производителността и проучвания за ангажираността, за да помогне на мениджърите да подкрепят растежа на служителите на постоянна основа.

чрез 15five

С 15Five мениджърите могат да проследяват напредъка по отношение на целите, да събират обратна връзка в реално време, да признават постиженията и да предоставят наставничество, когато е необходимо. Платформата предлага и специална програма за обучение на мениджъри, наречена „Ефективност на мениджърите“, за да помогне на лидерите да изградят по-силни екипи.

15 най-добри функции

Седмични проверки: Улеснете редовната обратна връзка и актуализиране на статуса между служителите и мениджърите. Насърчаването на служителите да правят Улеснете редовната обратна връзка и актуализиране на статуса между служителите и мениджърите. Насърчаването на служителите да правят самооценка на представянето си и да размишляват върху напредъка си преди всяка проверка може да направи разговорите по-значими.

Индивидуални срещи: Използвайте шаблони с указания, за да структурирате разговорите и да проследявате задачите за действие.

Оценки на производителността: Извършвайте персонализирани цикли на оценка с участието на мениджъри, колеги и самооценки. Тези Извършвайте персонализирани цикли на оценка с участието на мениджъри, колеги и самооценки. Тези шаблони за оценка на производителността ви помагат да започнете по-бързо и да поддържате организация.

Признание и обратна връзка: Публично признавайте постиженията на екипа и събирайте обратна връзка в реално време.

Обучение за ефективност на мениджърите: Оборудвайте мениджърите с инструменти и програми за коучинг, за да водят по-ефективно

Ограничения на 15Five

Настройването и управлението на множество цикли на преглед може да отнеме време, особено за по-големи екипи.

Функциите за отчитане може да се наложи да бъдат персонализирани, за да отговорят на сложните структури на екипа.

Цени на 15Five

План Engage: Започва от 4 $/потребител на месец

Perform Plan: Започва от 8 $/потребител на месец

Обща платформа: Започва от 14 $/потребител на месец

Добавките Focus и Transform са достъпни срещу допълнителна такса.

15Five оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за 15Five?

Ето какво казва един рецензент на G2 за 15five:

Желание да изслушват и да намерят решение, което работи за нашите хора. Exec Advisors са фантастични и си струват всеки цент!

Желание да изслушват и да намерят решение, което работи за нашите хора. Exec Advisors са фантастични и си струват всеки цент!

5. WorkBoard (Най-доброто за управление на OKR на корпоративно ниво)

чрез WorkBoard

Създаден, за да подпомага корпоративните екипи, WorkBoard помага на организациите да се съобразят със стратегическите приоритети и да проследяват напредъка чрез OKR.

Платформата предлага динамични OKR табла, автоматизирани седмични проверки и анализи на напредъка, за да гарантира прозрачност между екипите. WorkBoard включва и инструменти за стратегическо планиране, функции за управление на срещи и интеграция с платформи като Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce и Workday.

С вградени програми за коучинг и OKR сертифициране, WorkBoard подкрепя както изпълнението на стратегии, така и упълномощаването на екипа, което го прави подходящ за бързоразвиващи се предприятия.

Най-добрите функции на WorkBoard

Управление на OKR: Създавайте и съгласувайте OKR за отделни лица, екипи и отдели, които са в съответствие с целите на цялата компания.

Динамични табла: Визуализирайте напредъка в реално време с автоматично актуализирани OKR табла.

Седмични проверки: Автоматизирайте актуализациите на статуса и проследявайте съгласуваността без ръчно отчитане. За съвети за провеждане на по-ефективни дискусии за целите, можете да се обърнете към това ръководство за Автоматизирайте актуализациите на статуса и проследявайте съгласуваността без ръчно отчитане. За съвети за провеждане на по-ефективни дискусии за целите, можете да се обърнете към това ръководство за OKR срещи

Инструменти за стратегическо планиране: Дефинирайте, съгласувайте и изпълнявайте стратегическите приоритети ефективно.

Интеграции: Свържете се с Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira и Workday за оптимизирани работни процеси.

Ограничения на WorkBoard

Платформата може да изглежда сложна по време на първоначалната настройка за организации, които за първи път използват OKR.

Персонализирането на изгледите и отчетите може да изисква допълнителна конфигурация.

Цени на WorkBoard

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WorkBoard

G2: 4,3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

Какво казват реалните потребители за WorkBoard?

Ето какво казва този рецензент от G2:

WorkBoard ни предоставя платформа, базирана на облак, за управление на нашата програма за изпълнение на стратегията. Това ни дава мащабируемост, видимост на това, което realmente се случва, и прозрачност по отношение на възможността да виждаме постигнатия напредък. Понякога гъвкавостта може да бъде пречка за приемането.

WorkBoard ни предоставя облачна платформа за управление на програмата ни за изпълнение на стратегията. Това ни дава мащабируемост, видимост на това, което realmente се случва, и прозрачност по отношение на възможността да виждаме постигнатия напредък. Понякога гъвкавостта може да бъде пречка за приемането.

6. Betterworks (Най-доброто за гъвкаво управление на производителността)

чрез Betterworks

Betterworks предоставя на организациите структуриран начин за определяне, проследяване и управление на цели в голям мащаб. Фокусирана върху гъвкавостта, платформата помага на екипите да останат съгласувани чрез непрекъснати разговори за производителността, определяне на цели и обратна връзка в реално време.

Betterworks позволява на мениджърите да свържат индивидуалните цели с по-широките бизнес цели, да проследяват напредъка с визуални табла и да коригират приоритетите според нуждите. То поддържа и управлението на производителността с инструменти за регистриране, индивидуални срещи и цикли на обратна връзка.

Най-добрите функции на Betterworks

Управление на целите: Задавайте и проследявайте индивидуални, екипни и фирмени цели с видимост в реално време на напредъка.

Разговори, обратна връзка и признание (CFR): Улеснете непрекъснатото наставничество и признание в екипите.

Оценки на производителността: Провеждайте структурирани цикли на оценка и сесии за калибриране, за да подкрепите развитието на служителите. Ако планирате следващия си цикъл на оценка, тези Провеждайте структурирани цикли на оценка и сесии за калибриране, за да подкрепите развитието на служителите. Ако планирате следващия си цикъл на оценка, тези примери за оценка на производителността могат да ви дадат идеи какво да включите.

Интеграции: Свържете се с Microsoft Teams, Slack, Workday и основните HRIS платформи.

Анализи и прозрения: Достъп до подробни табла и отчети за наблюдение на постигането на целите и нивата на ангажираност. За да измервате ефективността по-ефективно, ето ръководство за Достъп до подробни табла и отчети за наблюдение на постигането на целите и нивата на ангажираност. За да измервате ефективността по-ефективно, ето ръководство за показателите за ефективността на служителите , които трябва да проследявате.

Ограничения на Betterworks

Настройването и персонализирането на рамките за цели може да отнеме време на потребителите, които ги използват за първи път.

Някои потребители считат, че опциите за отчитане са по-малко гъвкави в сравнение с други корпоративни платформи.

Цени на Betterworks

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Betterworks

G2: 4. 2/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Betterworks?

Ето какво казва този рецензент от G2 за Betterworks:

Модерно, интуитивно и високо персонализирано потребителско и администраторско изживяване.

Модерно, интуитивно и високо персонализирано потребителско и администраторско изживяване.

7. PerformYard (Най-доброто за персонализирани процеси за оценка на производителността)

чрез PerformYard

PerformYard дава на организациите гъвкавост да проектират процеси за управление на производителността, които отговарят на тяхната култура и структура. Поддържа широк спектър от формати за преглед, непрекъсната обратна връзка и проследяване на цели в една опростена и лесна за използване платформа.

Екипите могат да провеждат годишни прегледи, оценки на базата на проекти или цикли на непрекъсната обратна връзка, без да са обвързани с твърда рамка. PerformYard също така опростява планирането, проследяването и отчитането, като помага на екипите по човешки ресурси да управляват работните процеси за ефективност с по-малко ръчен труд.

Най-добрите функции на PerformYard

Гъвкави прегледи на производителността: Персонализирайте циклите, форматите и графиците за преглед в зависимост от нуждите на компанията.

Непрекъсната обратна връзка: Предоставяйте обратна връзка в реално време през цялата година, отделно от официалните прегледи.

Управление на целите: Задавайте, проследявайте и съгласувайте индивидуалните цели с по-широките бизнес цели.

Оптимизирани работни процеси: Автоматизирайте планирането, напомнянията и одобренията, за да спестите време.

Интеграции: Свържете се с основни HR системи като BambooHR, ADP и Paylocity.

Ограничения на PerformYard

Гъвкавостта на платформата може да изисква повече усилия за настройка, за да съответства на конкретни процеси.

Опциите за персонализиране на отчетите са ограничени в сравнение с някои корпоративни решения.

Цени на PerformYard

Управление на производителността: 5–10 долара на човек/месец (фактурира се ежегодно)

Допълнение „Ангажираност на служителите“: Допълнителни 1–3 долара на човек/месец (при закупуване заедно с „Производителност“)

Оценки и рецензии за PerformYard

G2: 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за PerformYard?

Ето мнението на един рецензент от G2 за инструмента:

Страхотна платформа с голям потенциал. PerformYard ни позволи да преминем от неорганизирана, непредсказуема и неефективна оценка на служителите веднъж годишно към ефикасен и ефективен процес на управление на производителността.

Страхотна платформа с голям потенциал. PerformYard ни позволи да преминем от неорганизирана, непредсказуема и неефективна оценка на служителите веднъж годишно към ефикасен и ефективен процес за управление на производителността.

8. Culture Amp (Най-доброто за обратна връзка от служителите и корпоративна култура)

чрез Culture Amp

Известен с фокуса си върху опита на служителите, Culture Amp помага на организациите да събират обратна връзка, да измерват ангажираността и да изграждат по-силна култура на работното място. Той обединява анкети за ангажираност, прегледи на производителността и инструменти за развитие в една платформа.

Culture Amp предоставя подкрепени с проучвания шаблони за анкети, които обхващат ангажираността, благосъстоянието, разнообразието и приобщаването. Мениджърите могат да провеждат структурирани прегледи на производителността и да създават планове за развитие въз основа на обратната връзка. Платформата предлага и готови за употреба отчети и бенчмаркове, които помагат на екипите по човешки ресурси да разберат резултатите и да определят приоритетите за действие.

Най-добрите функции на Culture Amp

Проучвания за ангажираността на служителите: Стартирайте персонализирани, подкрепени с проучвания анкети с вградени референтни показатели. Събирайте обратна връзка от служителите по структуриран начин с Стартирайте персонализирани, подкрепени с проучвания анкети с вградени референтни показатели. Събирайте обратна връзка от служителите по структуриран начин с шаблоните за обратна връзка

Оценки на производителността: Управлявайте структурирани цикли на оценка, свързани с планове за развитие и растеж. Можете също да разгледате тези Управлявайте структурирани цикли на оценка, свързани с планове за развитие и растеж. Можете също да разгледате тези 360 въпроса за оценка , за да създадете по-изчерпателна обратна връзка от различни източници.

Развитие на служителите: Създайте персонализирани планове за развитие, използвайки обратна връзка.

Практични отчети: Достъп до лесни за четене табла и сравнителни отчети

Интеграции: Свържете се със Slack, Workday, BambooHR и други HR инструменти.

Ограничения на Culture Amp

Персонализирането на анкетите извън шаблоните може да изисква допълнително време за настройка.

Отчитането за големи организации може да изглежда ограничено в сравнение със специализираните платформи за анализи.

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Culture Amp

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Culture Amp?

Прочетете какво казва този рецензент от G2:

Обичам Culture Amp! Страхотни данни и лесен за използване!

Обичам Culture Amp! Страхотни данни и лесен за използване!

9. Bamboo HR (Най-доброто за управление на човешките ресурси и проследяване на служителите)

чрез BambooHR

BambooHR се фокусира върху подпомагането на малките и средни предприятия в управлението на информацията за служителите, проследяването на производителността и оптимизирането на HR процесите. То обединява основни HR функции като записи за служителите, проследяване на отпуските, управление на производителността и отчитане в една лесна за използване платформа.

С BambooHR екипите по човешки ресурси могат да автоматизират назначаването на нови служители, да събират обратна връзка от служителите чрез структурирани прегледи на производителността и да генерират анализи с предварително създадени отчети. Платформата е проектирана да бъде интуитивна, което намалява необходимостта от сложно обучение или настройка.

Най-добрите функции на BambooHR

Управление на записите на служителите: Централизирайте информацията, документите и историята на служителите на едно място.

Управление на производителността: Провеждайте структурирани прегледи и събирайте обратна връзка от служителите с помощта на персонализирани шаблони.

Проследяване на отпуските: Управлявайте заявките за отпуск, одобренията и балансите с вградени работни процеси.

Назначаване и наемане: Изпращайте писма с оферти, изпълнявайте задачи по назначаването и съхранявайте документи в цифров формат. Задайте ясни очаквания към новите служители, като създадете Изпращайте писма с оферти, изпълнявайте задачи по назначаването и съхранявайте документи в цифров формат. Задайте ясни очаквания към новите служители, като създадете план за 30-60-90 дни.

Отчети и анализи: Създавайте отчети за данните за работната сила, производителността и тенденциите в оборота.

Интеграции: Свържете се със софтуер за изчисляване на заплати, платформи за социални придобивки, Slack, Microsoft Teams и други HR инструменти.

Ограничения на BambooHR

Разширените функции за управление на производителността могат да изглеждат ограничени в сравнение със специализираните платформи.

Опциите за създаване на персонализирани отчети са основни за по-големи организации с комплексни нужди.

Цени на BambooHR

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bamboo HR?

Прочетете коментара на този рецензент в G2:

Отличен софтуер за вашите HRMS нужди, но много скъп.

Отличен софтуер за вашите HRMS нужди, но много скъп.

10. Gusto (Най-доброто за управление на човешките ресурси и заплатите в малките предприятия)

чрез Gusto

Gusto комбинира управлението на заплатите, социалните придобивки и човешките ресурси в една платформа, което улеснява малките предприятия да подкрепят своите екипи. То предлага пълно обслужване по отношение на заплатите, управлението на социалните придобивки на служителите, проследяването на работното време, въвеждането в работата и подкрепата за спазването на нормативните изисквания в една единствена система.

С Gusto фирмите могат да автоматизират изчисляването на заплатите, да управляват здравните осигуровки и да спазват данъчните изисквания и трудовото законодателство. Платформата предлага и инструменти за оценка на производителността, обратна връзка от служителите и информация за разходите за работна ръка. Gusto се интегрира със счетоводен софтуер, инструменти за отчитане на работното време и платформи за производителност, за да оптимизира ежедневните операции.

Най-добрите функции на Gusto

Пълно обслужване на заплатите: Автоматизирайте обработката на заплатите, подаването на данъчни декларации и директните депозити във всички 50 щата.

Служебни придобивки: Предлагайте здравни, стоматологични, офталмологични и пенсионни придобивки с лесна настройка и управление.

Проследяване на времето и управление на отпуските: Проследявайте часовете, управлявайте заявките за отпуск и синхронизирайте данните с ведомостите за заплати автоматично.

Назначаване и наемане: Изпращайте писма с предложения, изпълнявайте задачи по назначаването и съхранявайте документи в цифров формат.

Интеграции: Свържете се с QuickBooks, Xero, Slack и други инструменти за управление на човешките ресурси и счетоводство.

Ограничения на Gusto

Опциите за персонализиране за управление на производителността и проследяване на целите са ограничени в сравнение с по-големите HR платформи.

Функциите за администриране на социални придобивки понастоящем са насочени само към компании, базирани в САЩ.

Цени на Gusto

Simple: Започва от 49 $/месец + 6 $/месец на човек

Плюс: Започва от 80 $/месец + 12 $/месец на човек

Премиум: Започва от 180 $/месец + 22 $/месец на човек

Индивидуални цени за по-големи екипи, които се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4,3/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Gusto?

Ето какво казва един рецензент на G2:

Лесно и удобно управление на заплатите и човешките ресурси!Имаме две компании, регистрирани в Gusto, и е чудесно, че можем да превключваме между двете компании, без да се налага да влизаме и излизаме от системата.

Лесно и удобно управление на заплатите и човешките ресурси!Имаме две компании, регистрирани в Gusto, и е чудесно, че можем да превключваме между двете компании, без да се налага да влизаме и излизаме от системата.

Намиране на подходящата алтернатива на Peoplebox AI за вашия екип

Намирането на подходящата платформа за управление на производителността е нещо повече от функциите; то оказва голямо влияние и върху потребителското преживяване. То включва колко лесно вашите екипи могат да поставят цели, да проследяват напредъка и да останат съгласувани.

Макар Peoplebox AI да покрива основните функции, някои недостатъци като сложната редакция на целите, по-малко интуитивният интерфейс и ограничената гъвкавост при отчитането могат да забавят екипите и да попречат на усилията за оптимизиране на управлението на производителността. Ето защо проучването на алтернативи като ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR и други може да направи реална разлика.

Всяко от тези инструменти предлага малко по-различен подход към анализа на тенденциите в производителността, в зависимост от това, от което вашият екип се нуждае най-много, но ако търсите най-добрия инструмент за управление на производителността, вашите търсения приключват с ClickUp.