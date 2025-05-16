Toggl Track срещу Timely: кой инструмент за отчитане на времето е най-подходящ за вас?

Работният ви ден е изпълнен с задачи и по някакъв начин времето просто изчезва. Ето как стоят нещата – повечето хора всъщност не проследяват времето си.

Само 18% имат подходяща система за управление на времето, а останалите от нас се чудят: „Къде изчезна денят ми?“

Именно затова съществуват инструменти за отчитане на времето като Toggl Track и Timely. Единият ви позволява ръчно да отчитате всяка минута, а другият използва автоматично отчитане на времето, задвижвано от изкуствен интелект, за да ви спести усилията. Но кой от двата е по-подходящ за вашия работен процес?

В този наръчник сравняваме Toggl и Timely и разглеждаме ключовите функции, цените, предимствата и недостатъците на двата софтуера за отчитане на времето, за да ви помогнем да решите кой от тях най-добре пасва на вашия стил. И още нещо – имаме бонус препоръка (подсказка: това е ClickUp) за вас!

Toggl Track срещу Timely с един поглед

Функция/План Toggl Track Timely Бонус: ClickUp Проследяване на времето Ръчно и базирано на таймер проследяване Автоматично проследяване на времето с AI Ръчно и базирано на таймер проследяване, автоматизирано блокиране на времето и интеграции с приложения за проследяване на времето. Интеграции Над 100 интеграции (включително Asana и Slack) Свързва се с инструменти за комуникация, календари, инструменти за проекти и приложения за изчисляване на заплати. Над 1000 интеграции (включително Slack, Google Drive, Zoom, GitHub и други) Управление на потребители Безплатно за до 5 потребители, мащабируеми планове Гъвкаво управление на екипа с разрешения Гъвкави роли на потребителите, разрешения и достъп за гости Мобилен достъп Мобилно приложение и разширение за браузър Мобилни и настолни приложения с автоматично проследяване Мобилно приложение, приложение за настолен компютър и разширение за браузър Разширени функции Проследяването на времето и автоматизираното планиране са дълбоко интегрирани с управлението на задачи, документи, цели, табла, оценки на времето и отчети. Проследяване на времето, работни листове и прогнози, базирани на изкуствен интелект Проследяване на времето и автоматизирано планиране, дълбоко интегрирани с управление на задачи, документи, цели, табла, оценки на времето и отчети. Наличност на пробна версия Наличен е безплатен план, 30-дневен пробен период за премиум версията. 14-дневен безплатен пробен период, без безплатен план Наличен е безплатен план. Платените планове започват от 7 долара.

Какво е Toggl Track?

чрез Toggl Track

Toggl Track е прост и мощен софтуер за отчитане на времето, който ви помага да следите колко време прекарвате в задачи и проекти. Независимо дали сте фрийлансър, който отчита платените часове, или мениджър, който следи показателите за производителността на екипа, Toggl Track ви покрива. Той поддържа нещата прости и ясни, дори ако просто се опитвате да разберете къде отива времето ви.

Настройването е лесно, спестява ви безкрайните таблици и ви дава ясна представа за отчетеното време без излишни усложнения.

🧠 Интересен факт: Toggl е създаден през 2006 г. от малка софтуерна компания в Естония, като начин за проследяване на собствените им работни часове. Оказал се доста полезен, затова решили да го направят публично достъпен. Сега е един от най-популярните инструменти за проследяване на времето.

Функции на Toggl Track

В сравнение с други инструменти, Toggl Track прави повече от просто стартиране и спиране на таймери. Той ви помага да проследявате, анализирате и извличате максимума от времето си с интелигентни функции, създадени да намалят ръчната работа.

Ето какво го отличава:

Функция № 1: Автоматизирано проследяване на времето

чрез Toggl Track

Уморени сте да записвате ръчно времето си? Toggl Track може автоматично да записва приложенията и уебсайтовете, които използвате, така че не е нужно постоянно да стартирате и спирате таймери. Вашата активност остава напълно лична на вашето устройство и се записва само когато решите да я превърнете в времева записка.

Това е лесен начин да избегнете забравени часове и да получите ясен и точен отчет за това къде отива времето ви.

Функция № 2: Проследяване на времето за проекти с ключови думи

чрез Toggl Track

Ръчното отчитане на времето може да бъде досадно. С Toggl Track можете да зададете ключови думи за вашите проекти, така че всеки път, когато отворите приложение или уебсайт с тази ключова дума в заглавието, ще получите подкана да отчетете времето си. Това е лесен начин да следите работното си време, без да се налага да започвате таймера всеки път.

Функция № 3: Интелигентни отчети за работното време

чрез Toggl Track

Ръчното отчитане на времето е контрапродуктивно, а Toggl Track решава този проблем. Инструментът автоматично генерира подробни отчети за отработеното време, което ви помага да видите къде отива времето ви и да забележите тенденциите в производителността. Можете също да експортирате данните, когато имате нужда да ги споделите с екипа си или с клиенти.

Функция № 4: Лесно фактуриране

чрез Toggl Track

Проследявате ли отработените часове? Превърнете ги в точни фактури с няколко кликвания – вградената функция за фактуриране на Toggl Track се синхронизира с вашите записи за отработено време, което прави фактурирането на клиенти по-бързо и безпроблемно.

Цени на Toggl Track

Безплатно : до 5 потребители

Стартово ниво : 10 $/месец на потребител

Премиум : 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Какво е Timely?

чрез Timely

Timely надхвърля основното отчитане на времето – той автоматично записва вашите работни часове, проследява фактурираните тарифи и предлага табла за проекти, за да поддържа всичко организирано. С автоматичното отчитане на времето не е необходимо да записвате часовете или да стартирате таймери ръчно.

Вместо това, Timely записва работата ви на заден план, помагайки ви да следите проектите си и да получите ясна представа за това как прекарвате времето си.

Той е особено полезен за малки екипи, като гарантира, че всички са синхронизирани, без да се чудят как да спестят време и да не губят представа за отчетените часове или напредъка на проекта.

Функции на Timely

Timely не е просто таймер – това е интелигентен инструмент за управление на времето, предназначен да регистрира, организира и анализира вашата работа без усилие. Ето какво го отличава:

Функция № 1: Автоматично проследяване на времето и тракер на паметта

чрез Timely

С тракера за памет на Timely можете да пропуснете таймерите и да го оставите да записва автоматично вашата работна активност. Той записва всичко, което правите – от приложения до документи – като ви гарантира точен регистър на времето.

Това улеснява увереното фактуриране на клиентите, без да се притеснявате за пропуснати часове или задачи.

Функция № 2: По-интелигентно управление на проекти и задачи

чрез Timely

Таблото за проекти на Timely ви помага да поддържате всичко организирано на едно място. Можете да планирате времето си, да управлявате задачите и да сътрудничите с екипа си по-ефективно. Използвайте етикети, за да категоризирате работата си, което улеснява проследяването на напредъка и ви позволява да следите различни проекти без никакви затруднения.

Функция № 3: Работни листове и тарифи за фактуриране, базирани на изкуствен интелект

чрез Timely

Timely премахва неудобството при попълването на времевите отчети, като ги генерира автоматично въз основа на проследената ви работа. Това намалява времето за администриране и гарантира точност на записите. Можете също да зададете персонализирани тарифи за различните членове на екипа или проекти, което ви помага да проследявате приходите по-точно и да избегнете недостиг на приходи.

Функция № 4: Информация за производителността и ефективността на екипа

чрез Timely

Проследяването на капацитета на Timely ви помага да видите колко натоварване може да поеме вашият екип, което улеснява балансирането на задачите и избягването на преумората. С индивидуални инструменти за продуктивност можете да подкрепите индивидуалните резултати, а функцията „Планирано време“ ви позволява да планирате работата предварително, като поддържате проектите в график и натоварването управляемо.

Цени на Timely

Стартово ниво : 11 USD/месец на потребител

Премиум : 20 $/месец на потребител

Неограничен: 28 $/месец на потребител

Toggl Track срещу Timely: сравнение на функциите

И Toggl Track, и Timely са отлични софтуери за отчитане на времето, но подходът им е различен. Ето подробно сравнение между двата:

Функция № 1: Автоматично срещу ръчно отчитане на времето

Toggl Track предлага няколко начина за проследяване на времето ви – и дори времеви блокове – което го прави гъвкав избор за различни стилове на работа. Можете да използвате режима „Таймер“, за да стартирате и спирате таймери в уеб, мобилно или настолно приложение, или да разчитате на функцията „Времева линия“, която автоматично записва всеки уебсайт или приложение, което използвате за повече от 10 секунди.

Интеграцията с календара ви позволява да импортирате събития от Outlook или Google Calendar за бързо отчитане на времето. Можете ръчно да добавяте или редактирате записи за времето или да използвате разширението за браузъра, за да отчитате времето директно в уеб-базирани инструменти.

От друга страна, Timely използва напълно автоматизиран подход чрез своето приложение Memory, което записва вашата активност в уеб и приложенията на заден план. Вместо да стартирате и спирате таймери, просто плъзгате и пускате „спомени“ в автоматизиран работен график, генериран от изкуствен интелект, за да регистрирате работата си.

Макар този подход да намалява необходимостта от ръчно въвеждане на данни, Timely не предлага таймер от типа на хронометър или решения за проследяване на времето на базата на календар, като Toggl Track. Въпреки това, при необходимост все пак можете да добавите време ръчно, като използвате Planned Time, Logged Time или Timestamps.

🏆 Победител: Timely. Toggl Track предлага баланс между таймери и ръчно въвеждане, ако предпочитате ръчно управление. Но за безпроблемно проследяване на времето, времевите таблици на Timely и проследяването на времето с изкуствен интелект го правят ясен победител.

👀 Знаете ли, че... Изкуственият интелект може да помогне на служителите да спестят 40% от работното си време чрез автоматизиране на ръчни задачи като въвеждане на данни, кодиране и форматиране на документи. Инструментите, базирани на изкуствен интелект, дори проследяват времето автоматично, така че прекарвате по-малко време в отчитане на часовете и повече време в работа.

Функция № 2: Управление на екипи и проекти

Toggl Track се фокусира основно върху информацията за рентабилността, докато Timely е проектиран около работните модели и видимостта в целия екип.

С функцията „Проекти“ на Toggl Track можете да филтрирате данните за времето по членове на екипа, клиенти или статус на фактуриране и да проследявате фактурираните часове във времето чрез график с тенденции – идеален за тези, които искат ясна представа за източниците на приходи.

От друга страна, Project Dashboard на Timely акцентира върху планираните и регистрираните часове, което го прави идеален за екипи, които управляват работната натовареност, а не финансите.

За управление на екипа, People Dashboard на Timely предоставя обща картина на отчетените часове, възложените задачи и липсващите записи за времето. В контраст с това, Organization Hub на Toggl Track предлага подробна информация за натовареността на служителите, таксуваните ставки и разрешенията за работната среда.

🏆Победител: Toggl Track. И двата инструмента предлагат управление на задачите като допълнение, но Toggl Track печели за проследяване на проекти, ориентирани към печалбата, с лесното си CSV импортиране и ясни данни за приходите. Timely е стабилен за работни модели и напредък в реално време, но за максимизиране на печалбата Toggl Track е по-умният избор.

Функция № 3: Анализи, отчети и статистически данни

И Timely, и Toggl Track предлагат подробни отчети за проекти, фактурирани часове и производителност на екипа, като предоставят на мениджърите всички данни, от които се нуждаят, за да проследяват напредъка. И двата инструмента включват проследяване на разходите, обобщения на времето, пълни отчети за работната среда и лесни опции за експортиране в PDF, CSV и Excel.

Toggl Track изпреварва другите приложения по отношение на информацията за рентабилността. Специализираният Insights Hub разбива печалбите от проекти, разходите за труд и тенденциите в рентабилността с сравнения в реално време. Искате да видите кой генерира приходи и къде отива времето? Toggl ви предлага всичко това.

Отчетите на Timely в реално време и моменталните снимки са удобни за актуализации на клиенти в реално време, но опциите за персонализиране не са толкова мощни, колкото тези на Toggl. Аналитичният център на Toggl предлага персонализирани джаджи и интерактивни диаграми, които позволяват на администраторите да създават табла, съобразени с работния процес на екипа им.

🏆 Победител: Toggl Track. Ако искате автоматизирани отчети, които не само проследяват времето, но и помагат за максимизиране на печалбата, подробните анализи и персонализирани табла за отчитане на времето на Toggl са революционни.

Функция № 4: Фактуриране и издаване на фактури

И Timely, и Toggl Track поддържат бюджетиране, проследяване на заплатите и експортиране на работни часове, но подходът им към фактурирането е различен.

Toggl Track предлага детайлен контрол над таксуваните ставки, като позволява на администраторите да задават ставки по проект, член на екипа или въведен час, което го прави идеален за проследяване на рентабилността на проектите и управление на бюджетите.

Той също така се интегрира с QuickBooks, Xero, FreshBooks и Zoho Books за лесно синхронизиране на фактури, но генерирането на фактури изисква ръчно въвеждане и може да се експортира само като PDF файлове.

Timely, от друга страна, опростява фактурирането с генериране на фактури с едно кликване, което автоматично изчислява сумите; не са необходими ръчни корекции или формули. Всички негови приложения също се синхронизират в реално време с QuickBooks, гарантирайки, че плащанията и фактурите са винаги актуални без допълнителни усилия.

🏆 Победител: Timely. Докато Toggl предлага персонализиране, автоматичното фактуриране и синхронизацията с QuickBooks на Timely правят точното фактуриране по-бързо и безпроблемно.

Toggl Track срещу Timely в Reddit

Обърнахме се към Reddit, за да видим какво мислят реалните потребители за Timely и Toggl. Както се очакваше, и двете приложения за отчитане на времето имат свои верни фенове и критици.

Например, потребителят Mudbiker в Reddit на r/prodcutivity похвали лекотата на употреба на Toggl Track:

За времето, необходимо да проверите 13 различни приложения, вече бихте могли да се научите да използвате Toggl. Препоръчах го на колега, който не е особено технически подкован, и той се научи да го използва за по-малко от 15 минути. Толкова е лесно.

За времето, необходимо да проверите 13 различни приложения, вече бихте могли да се научите да използвате Toggl. Препоръчах го на колега, който не е особено запознат с технологиите, и той се научи да го използва за по-малко от 15 минути. Толкова е лесно.

От друга страна, потребителите на Timely бяха също толкова ентусиазирани от лесната му употреба. Redditor daseighty в r/androidapps пише:

Просто обожавам простотата на Timely. Всичко останало, което съм пробвал досега, не може да се сравни с него.

Просто обожавам простотата на Timely. Всичко останало, което съм пробвал досега, не може да се сравни с него.

Докато някои се кълнат в интуитивната настройка на Toggl Track, други ценят елегантния, безпроблемен подход на Timely. Но независимо от това кой инструмент предпочитате, едно е сигурно: проследяването на времето не трябва да бъде неприятно.

И ако нито един от инструментите не ви допада, не се притеснявайте, винаги има друга опция!

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Toggl Track и Timely

Toggl Track и Timely са надеждни инструменти с точно отчитане на времето, но какво става, ако имате нужда от нещо повече от неограничено отчитане? Тук на помощ идва ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата.

ClickUp не е просто инструмент за отчитане на времето, а приложение за всичко, свързано с работата. Независимо дали отчитате платени часове, планирате задачи или управлявате производителността на екипа, ClickUp съхранява всичко на едно място.

Ето как ClickUp превъзхожда както Timely, така и Toggl Track:

ClickUp’s One-Up #1: Автоматизирано блокиране на време и планиране чрез ClickUp Calendar

Календарът на ClickUp предлага динамичен начин за управление на задачи, срокове и срещи на едно място. Използвайки редица персонализирани опции, можете да поддържате графика си организиран и съобразен с работния ви процес.

ClickUp Calendar предлага:

AI блокиране на време: Автоматично планира най-важните ви задачи в налични слотове в календара, помагайки ви да защитите времето си за концентрация.

Обединен календар: Вижте всичките си срещи и задачи на едно място, за да можете да планирате работата и времето си на едно място.

Планиране с плъзгане и пускане: Лесно премествайте задачите в календара си, за да запазите време за интензивна работа или срокове.

Оценки на времето за задачите: Присвойте оценки на времето за задачите, така че ClickUp да може да предложи реалистични времеви блокове за вашата работа.

Закъснели и приоритетни задачи: Бързо откривайте закъснели или приоритетни задачи и отделете време за тяхното изпълнение.

Персонализирани напомняния: Получавайте известия преди планираните работни блокове или срещи, за да не пропускате нито една сесия за концентрация.

Лични и споделени изгледи: Използвайте собствения си календар за лично разпределение на времето или споделени календари на проекти за планиране на графика на целия екип.

Предимство на ClickUp № 2: Вградено проследяване на времето за вашите задачи и проекти

ClickUp Project time-tracking е повече от безплатно приложение за отчитане на времето. За разлика от Toggl Track и Timely, то свързва отчитането на времето с функции за управление на задачи и проекти, подробни отчети и сътрудничество в екип, всичко на едно място.

Проследявайте времето навсякъде с проследяването на времето за проекти на ClickUp на настолен компютър, мобилно устройство или уеб с безплатното разширение за Chrome.

С ClickUp получавате:

Глобално отчитане на времето : Стартирайте и спирайте таймерите от всяко устройство и превключвайте между задачите с глобалния таймер. Добавяйте ръчно време или създавайте записи по датен диапазон.

Интеграции : Синхронизирайте времето от любимите си приложения за отчитане като Toggl, Harvest и Everhour директно в ClickUp.

Персонализирани времеви таблици : Преглеждайте отчетеното време по дни, седмици или месеци с подробна разбивка на задачите и времевите записи.

Кумулативно отчитане на времето : Вижте колко време всеки член на екипа прекарва в различни задачи и добавете времето, отчетено извън ClickUp, като използвате интеграции.

Разширени отчети : Създавайте персонализирани отчети, филтрирайте времевите записи и сравнявайте прогнозите с действителните часове, за да поддържате проектите в правилната посока.

Прогнози за времето за изпълнение на проекти: Получете обща представа за напредъка на екипа и проверете дали задачите се изпълняват в рамките на прогнозираните срокове.

Тъй като автоматизираното решение за отчитане на времето на ClickUp е вградено в системата за управление на проекти, вие не само записвате часовете, но и получавате основна информация за производителността. Ако се нуждаете от по-интелигентен начин за управление на времето, ClickUp е точно за вас.

💡Съвет от професионалист: Преобразувайте управлението на проектите си с ClickUp Brain! Този инструмент, базиран на изкуствен интелект, поддържа проектите ви в правилната посока, от изготвяне на актуализации и обобщаване на задачи до автоматизиране на графици и отговаряне на въпроси на екипа.

Получете бързо обобщение на вашите дейности и проследявайте изразходваното време чрез ClickUp Brain.

ClickUp One-Up #3: Управление на времето с ClickUp

Проследяването на времето не трябва да се възприема като задача сама по себе си. С ClickUp Time Management можете да стартирате и спирате таймери отвсякъде – от настолен компютър, мобилно устройство или дори от браузъра си.

Можете да преминавате от една задача към друга, да регистрирате времето ръчно и да виждате точно къде отива всяка минута. Освен това, вградените оценки за времето гарантират ясни очаквания, така че членовете на екипа винаги знаят колко време трябва да отделят за всяка задача.

Планирайте по-умно и спазвайте графика с функцията за планиране чрез плъзгане и пускане в ClickUp.

Имате нужда да планирате предварително? ClickUp ви дава пълен контрол над графика ви с изгледи като Календар, Гант, Времева линия и Натоварване. Няма повече проблеми с управлението на времето!

Лесно премествайте задачите, пренареждайте зависимостите и коригирайте крайните срокове, за да поддържате проектите в график. С функции за управление на времето по проекти, като табели за отчитане на работното време, проследяване на фактурируемото време и планиране на етапи, спазването на крайните срокове никога не е било по-лесно.

Предимство на ClickUp № 4: Прогнози за времето в ClickUp

ClickUp ви помага да разпределите времето между членовете на екипа за задачи и подзадачи. Разпределете подходящото количество време на подходящите хора, проследявайте напредъка и сравнявайте действителните с очакваните часове, за да подобрите бъдещите прогнози.

Планирайте по-умно с обобщени оценки за времето – вижте общото време за проекта с един поглед.

Искате да видите цялостната картина? Този софтуер за наблюдение на служителите автоматично изчислява приблизителното време, така че винаги да знаете колко време ще отнеме даден проект. Няма повече бързане в последния момент.

Използвайте изгледа „Работна натовареност“, за да балансирате капацитета, изгледа „Календар“, за да планирате прогнози, и изгледа „Кутия“, за да проследявате напредъка на задачите. Освен това, експортирайте данни, за да създавате персонализирани отчети и да изпреварвате крайните срокове.

За екипи, които искат да работят по-ефективно, шаблонът ClickUp Time Box помага да се определят ясни срокове за задачите, да се запази фокусът и да се намалят разсейванията.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте работния си процес и изпълнявайте задачите по-ефективно с шаблона Time Box на ClickUp.

Ние използваме ClickUp, за да си сътрудничим с всички екипи по отношение на внедряването на нови промени, повдигането на проблеми на потребителите и тяхното разрешаване чрез ангажиране на подходящия екип. Тъй като този инструмент също разполага с функция за отчитане на времето, е лесно да се проследи престоят по времевата линия.

Ние използваме ClickUp, за да си сътрудничим с всички екипи по отношение на внедряването на нови промени, повдигането на проблеми на потребителите и тяхното разрешаване чрез ангажиране на подходящия екип. Тъй като този инструмент също разполага с функция за отчитане на времето, е лесно да се проследи престоят по времевата линия.

Проследявате времето? Оставете ClickUp да свърши тежка работа

Toggl Track и Timely са чудесни за отчитане на времето, но какво ще стане, ако можете да го контролирате? Проучванията показват, че са необходими около 23 минути, за да се възстанови концентрацията след прекъсване, така че простото отчитане на времето не е достатъчно.

Тук на помощ идва ClickUp. Това е цялостна система за управление на времето, която ви помага да планирате, проследявате и оптимизирате работата си на едно място. Когато става въпрос за приложения за продуктивност, тя е без конкуренция.

Можете да задавате приблизителни времена, да следите натоварването на екипа и да използвате изгледите „Календар“, „Гант“ или „Времева линия“, за да планирате работата по свой начин. Освен това, благодарение на вградените времеви таблици и отчети, винаги ще имате ясна представа за това къде отива времето на вашия екип.

Защо просто да следите времето, когато можете да го овладеете? Преминайте към ClickUp и направете всеки час да има значение.