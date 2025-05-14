Как да създавате подсказки за Copilot с 10 примера

Microsoft 365 Copilot може да направи чудеса за вашия работен процес – ако знаете как да говорите на неговия език!

В тази публикация ще научите как да пишете подсказки за Copilot, които максимизират производителността – с 10 практични примера и резултатите, които можете да очаквате.

Но първо, нека да започнем с нашето ръководство за подсказки за Copilot.

Какво представляват подсказките на Copilot?

Подсказките за Copilot са инструкции, които давате на инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, като Microsoft Copilot, за да ги насочите при изпълнението на задачи.

Мислете за тях като за начало на разговор – те помагат на изкуствения интелект да разбере вашите нужди и да ви предостави точно това, което искате. Колкото повече усъвършенствате подсказките си, толкова по-продуктивен и ефективен става вашият AI асистент!

Независимо дали работите върху презентация, анализирате данни или пишете публикация в блог, подсказката ви определя как ще реагира изкуственият интелект. Добре формулираната подсказка е ясна, кратка и подробна, което ви гарантира най-добри резултати от изкуствения интелект.

Когато използвате изкуствен интелект в управлението на проекти, можете да помогнете на екипите да разбият сложните задачи на по-лесно управляеми части. Например, маркетинговият екип може да използва подсказки за изготвяне на имейл кампании, а разработчиците – за отстраняване на грешки в кода или създаване на документация.

💡 Професионален съвет: Използвайте изкуствен интелект, за да откривате полезна информация, а не само да създавате съдържание. Помолете Copilot да сравнява тенденции, да анализира настроения или да извлича ключови изводи от големи масиви от данни, които надхвърлят обикновените обобщения.

Предимства на използването на подсказки в Copilot

Опитвали ли сте някога да следвате рецепта без ясни инструкции? Вероятно резултатът не е бил точно такъв, какъвто сте се надявали. Така се чувства работата с AI без ясни подсказки на Copilot. Конкретните указания гарантират, че вашият AI асистент ще отговори на вашите нужди от писане, анализиране или организиране.

Ето как писането на ясни и по-добри подсказки в Microsoft Copilot ще ви донесе желаните резултати:

Повишена продуктивност: Ясните инструкции помагат на изкуствения интелект да оптимизира задачи като генериране на съдържание, анализ на данни или създаване на презентации, което ви спестява време и ви позволява да се съсредоточите върху най-важното.

Повишена точност: Добре изработените подсказки гарантират, че изкуственият интелект предоставя точни и уместни отговори, независимо дали става въпрос за изготвяне на имейли, обобщаване на доклади или изчисляване на данни.

Постоянни резултати: подсказките на Copilot поддържат последователност в работата ви, като ви помагат да получавате предвидими и надеждни резултати всеки път.

Помощ в различни приложения: Интелигентните подсказки ви позволяват да използвате Copilot във всички инструменти на Microsoft 365 – от имейли до презентации. Започнете с обобщение на среща в Outlook и го превърнете в PowerPoint презентация, всичко това чрез целеви подсказки.

Превърнете контекста в познания: Copilot се учи от вашите работни модели, открива тенденции и предлага автоматизация, като например създаване на шаблони за отговори въз основа на обратната връзка от клиентите.

Как да създадете ефективни подсказки за Copilot?

Създаването на ефективни подсказки за Copilot означава да се постигне баланс между яснота, уместност и ангажираност. Ето някои ключови стратегии за създаване на по-добри подсказки за по-значими и продуктивни взаимодействия:

Използвайте ясен и конкретен език : Избягвайте двусмислието – дайте ясни инструкции, за да може Copilot бързо да разбере от какво се нуждаете.

Бъдете кратки : Детайлите са важни, но прекалено дългите команди могат да претоварят изкуствения интелект.

Предоставете контекст и релевантност : Колкото повече контекст предоставите, толкова по-добре AI ще разбере ситуацията. Например: „В ситуация на интервю за работа, кои са трите най-важни качества, които бихте подчертали в своя опит в управлението на проекти?“

Насърчавайте по-задълбочено мислене: Наслагвайте подсказките си, за да получите по-обмислени отговори. Например: „Сравнете и контрастирайте факторите за успех на традиционните и дигиталните маркетингови стратегии за малките предприятия. ”

Уточнете тон и стил : Бъдете ясни, ако имате нужда от отговори в определен тон или стил. Например: „Напишете приятелско благодарствено писмо за интервю за работа, в което подчертайте ключовите точки, обсъдени по време на интервюто. ”

Повторете и усъвършенствайте: коригирайте подсказките си въз основа на обратната връзка. Ако дадена подсказка постоянно дава отлични резултати, анализирайте какво я прави ефективна и я усъвършенствайте за бъдеща употреба.

10 примера за подсказки на Copilot

Ето 10 подсказки за Copilot, пригодени за различни индустрии и професии. Тези примери за изкуствен интелект могат да ви покажат как да използвате Copilot за обслужване на клиенти, финанси, правни и други сценарии.

1. Маркетинг

Днес маркетингът разчита на решения, основани на данни, и персонализирано обслужване на клиентите. Изкуственият интелект помага за анализиране на поведението на клиентите, прогнозиране на предпочитанията им и създаване на целеви кампании.

С помощта на солидни подсказки вашият маркетинг може да автоматизира рутинните задачи, да генерира по-ефективно идеи и да усъвършенства стратегиите за по-добро ангажиране, като същевременно повишава производителността и креативността.

Подсказка: Създайте сегментирана имейл кампания за представянето на пролетната ни колекция. Включете препоръки за продукти и персонализирани кодове за отстъпка.

Резултат:

2. Разработка на софтуер

Екипите за разработка на софтуер търсят нови начини да ускорят процесите на кодиране и тестване, като същевременно поддържат качеството.

Използването на изкуствен интелект в разработката на софтуер помага за ранното откриване на грешки и генерира по-ясни и по-ефективни фрагменти от код.

Подсказка: Напишете функция на Python, която валидира паролите на потребителите. Включете проверки за минимална дължина (8 символа), специални символи, цифри и главни и малки букви. Добавете полезни съобщения за грешки за всеки неуспешен валидиране.

Резултат:

3. Анализи в здравеопазването

Медицинските специалисти използват изкуствен интелект за анализ на данни за пациенти, откриване на ранни предупредителни признаци и дори създаване на персонализирани планове за лечение. Изкуственият интелект помага и за четене на медицински изображения и прогнозиране на резултатите за пациентите, което прави всичко – от диагностиката до последващите грижи – много по-ефективно.

Подсказка: Анализирайте данните за жизнените показатели на пациента от последните 24 часа. Отбележете всички тревожни модели и предложете превантивни мерки въз основа на историческите резултати на пациента.

Резултат:

4. Финансов анализ

Финансовите институции използват подсказки, задвижвани от изкуствен интелект, за да анализират пазарните тенденции, да откриват измами и да оценяват риска по-ефективно. Правилните подсказки помагат на изкуствения интелект да обработва огромни количества финансови данни, да открива скрити модели и да генерира прозрения, които подобряват вземането на решения.

От автоматизиране на отчети до подобряване на взаимодействията с клиенти, подсказките, задвижвани от изкуствен интелект, оптимизират финансовите операции.

Подсказка: Създайте финансов аналитичен доклад за средно голяма компания в сектора на търговията на дребно. Анализирайте растежа на приходите, маржовете на печалбата и паричния поток на компанията през последните 3 години. Включете ключови показатели за ефективност (KPI), бенчмаркове за сектора и всички потенциални рискове или възможности за бъдещ растеж.

Резултат:

5. Образование

Образователният сектор използва AI подсказки, за да направи ученето по-интерактивно и ефективно. От автоматизиране на оценяването до предоставяне на незабавна обратна връзка, AI инструментите помагат на преподавателите да спестят време и да се фокусират върху персонализираното ангажиране на учениците.

С подходящите подсказки AI може да генерира планове за уроци, да предлага учебни дейности, да преглежда съдържание и дори да го адаптира към различни нива на умения.

Подсказка: Създайте план за урок по математика за 7-ми клас по алгебра. Включете три нива на трудност, визуални помощни средства и практически задачи с постъпкови решения.

Резултат:

6. Обслужване на клиенти

Обслужването на клиенти процъфтява благодарение на бързите и точни отговори, а подсказките, базирани на изкуствен интелект, улесняват това. Чрез автоматизиране на често задаваните въпроси, предоставяне на помощ 24/7 и обработка на рутинни запитвания, изкуственият интелект позволява на човешките агенти да се съсредоточат върху решаването на по-сложни проблеми на клиентите и предоставянето на по-добро обслужване.

Подсказка: Създайте шаблони за отговори на често задавани въпроси за връщане на продукти. Включете информация за доставката, подробности за срока за връщане и следващите стъпки. Добавете съчувствен език за разочаровани клиенти.

Резултат:

7. Управление на човешките ресурси и таланти

Изкуственият интелект променя света на човешките ресурси, като прави набирането на персонал по-интелигентно, по-бързо и по-инклузивно.

От автоматизирането на досадните задачи като преглед на автобиографии до съпоставянето на кандидатите с позиции въз основа на техните умения и опит, изкуственият интелект гарантира, че екипите по човешки ресурси се фокусират върху изграждането на взаимоотношения, а не върху обработката на документи.

Подсказка: Напишете поредица от имейли, за да привлечете пасивни кандидати, като използвате AI прозрения. Включете персонализация, препоръки за работа и напомняния за последващи действия, за да поддържате интереса.

Резултат:

8. Недвижими имоти

Изкуственият интелект прави покупката, продажбата и управлението на имоти по-умни и по-ефективни. От чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, които помагат на купувачите 24/7, до предсказуеми анализи, които прогнозират стойността на имотите и пазарните тенденции, изкуственият интелект помага на агентите и клиентите да вземат информирани решения.

Виртуалните обиколки и препоръките, базирани на изкуствен интелект, персонализират търсенето на жилище, а автоматизираното генериране на потенциални клиенти и интелигентната обработка на договори оптимизират транзакциите.

Подсказка: Направете пазарен анализ, за да идентифицирате текущите тенденции и ценови стратегии на местния пазар на недвижими имоти. Предоставете информация за стойността на имотите, наемните цени и потенциалните възможности за инвестиции: [Вмъкнете подробности за местоположението]

Резултат:

9. Производство

Предвидителната поддръжка, задвижвана от изкуствен интелект, помага на производствените екипи да предвидят повреди на оборудването и да намалят скъпоструващите престои. Компаниите, които използват изкуствен интелект за планиране на поддръжката, отчитат 20% намаление на престоите, което позволява по-гладка работа и по-добро разпределение на ресурсите.

Подсказка: Анализирайте данните от производствената линия, за да идентифицирате модели, свързани с дефекти в продуктите [вмъкнете данни от производствената линия].

Резултат:

10. Правни

Инструментите, базирани на изкуствен интелект, помагат на юридическите специалисти бързо да анализират огромни количества съдебна практика, договори и правни документи, като намаляват часовете ръчна работа.

Чатботовете обработват основните запитвания на клиенти, освобождавайки време за по-сложни правни въпроси. Междувременно, предсказуемите анализи оценяват резултатите от делата, използвайки исторически данни, а прегледа и изготвянето на договори, задвижвани от изкуствен интелект, подобряват точността и намаляват човешките грешки, което прави правната работа по-бърза и по-ефективна.

Подсказка: Действайте като юрист, специализиращ в граждански дела. Моят клиент, наемател, иска да си възстанови депозита за щети от бившия си наемодател, който го е задържал, въпреки че имотът е оставен в отлично състояние.

Ако клиентът ми загуби делото, предоставете подробен анализ на потенциалните последствия [съгласно законите на щата]. Обхванете финансовите, личните и репутационните последици, включително съдебните разходи, въздействието върху кредита, бъдещи предизвикателства при наемане и всякакви по-широки ефекти върху бизнеса или личния живот. Уверете се, че отговорът е изчерпателен и отчита както непосредствените, така и дългосрочните последици.

Резултат:

чрез Copilot

Често срещани грешки, които трябва да избягвате

Създаването на ефективни подсказки за чат в Copilot е ключът към получаването на точни и ценни резултати. Независимо дали използвате Microsoft Copilot, Copilot Chat или AI в Microsoft 365 Copilot, неясните подсказки могат да доведат до неясни или нерелевантни отговори. За да извлечете максимална полза от подсказките си, избягвайте следните често срещани грешки:

Прекалено неясни указания: AI процъфтява при яснота. Вместо да казвате „Обобщете този документ”, посочете „Обобщете този доклад в три точки, като се фокусирате върху финансовите тенденции”.

Пренебрегване на контекста: Подсказките на Copilot работят най-добре с ясен контекст. Винаги посочвайте отрасъла, целта или аудиторията, за да прецизирате отговора.

Претоварване с твърде много информация: Въпреки че контекстът е от съществено значение, дългите подсказки могат да претоварят Microsoft Copilot. Поддържайте ги кратки, но информативни.

Забравяне да дефинирате формата на изхода: Ако имате нужда от списък, таблица или параграф, кажете го. Пример: „Предоставете тези данни в таблица с три колони”

Пренебрегване на ограниченията на изкуствения интелект: Въпреки че Copilot черпи от обширна Въпреки че Copilot черпи от обширна база от знания за изкуствен интелект , той не замества експертната преценка. Винаги проверявайте критичната информация.

Ограничения на Copilot

Преди да създадете подсказки за Microsoft Copilot, е важно да знаете какво може и какво не може да прави този AI асистент. Определянето на реалистични очаквания ще ви помогне да създадете по-ефективни подсказки и да постигнете най-добри резултати.

Ето някои ключови ограничения, които трябва да имате предвид:

Без независими действия: Copilot помага, но не действа независимо. Той предоставя предложения, но вие трябва да прегледате и одобрите отговорите, преди да ги споделите.

Няма памет между чатовете: Всяка разговор започва отначало. Ако вчера сте обсъждали маркетингова стратегия, Copilot няма да я помни днес – ще трябва да предоставите контекста отново.

Ограничен анализ на данни: Copilot обработва определено количество данни за всяко запитване. Той може да обобщава информация, но не е предназначен за задълбочен анализ или установяване на причинно-следствени връзки. За тази цел са по-подходящи специализирани аналитични инструменти.

Ограничение на знанията: Основните знания на Copilot спират около 2021 г. Въпреки че Copilot може да извлича актуална информация в зависимост от конфигурацията на вашата организация, основните му модели на знания не се актуализират непрекъснато.

Непоследователни отговори: Задайте един и същ въпрос два пъти и може да получите леко различни отговори. Това се случва, защото Copilot генерира отговори въз основа на вероятност, а не на фиксирани правила.

Ограничения за чата: Разговорите са ограничени до 30 взаимодействия на сесия и могат да изтекат. Ако нещо е важно, не забравяйте да го запазите – старите чатове не могат да бъдат възобновени.

Ограничения за достъп до файлове: Достъпът на Copilot до файлове зависи от вашата настройка. Той може да извлича файлове само от определени места, като SharePoint на вашата компания, което ограничава възможността му да извлича документи, съхранени на други места.

По-опростени отговори в работен режим: Когато използвате Copilot в работен режим, отговорите могат да бъдат по-кратки и по-конкретни в сравнение с други GPT-4 инструменти.

