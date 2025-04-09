10-те най-добри софтуера за управление на автопарк за оптимизиране на операциите през 2025 г.

Флотът ви коства ли твърде много време и пари?

Проследяването на превозните средства, поддръжката и шофьорите далеч не е лесно. Без подходящата система може да пропуснете ремонти, да загубите горивна ефективност или да се сблъскате с закъснения в доставките. Хартиените регистри и таблици само затрудняват нещата.

Помислете колко по-лесно би било, ако получавахте предупреждения, преди камионът да се нуждае от масло, знаехте автоматично най-бързите маршрути или можехте да докажете, че шофьорите ви спазват правилата за безопасност. Това прави софтуерът за управление на автопарк. Той ви помага да виждате къде се намира всеки автомобил, кога се нуждае от сервизно обслужване и как се представят шофьорите – всичко на едно място.

В този наръчник разглеждаме най-добрите софтуери за управление на автопарк, за да ви помогнем да намерите най-подходящия за вашия бизнес.

⏰ 60-секундно резюме Ето обзор на 10-те най-добри софтуера за управление на автопарк: ClickUp : Най-добър за изграждане на централизиран център за управление на автопарка Най-добър за изграждане на централизиран център за управление на автопарка Fleetio: Най-добър за превантивна поддръжка Samsara: Най-добър за безопасност и съответствие в реално време, базирани на изкуствен интелект Geotab: Най-добър за телематика на смесени автопаркове и преход към екологични автопаркове Fleet Complete: Най-добър за проследяване на превозни средства и тежко оборудване Fleetmatics от Verizon Connect: Най-добър за оптимизиране на мобилната работна сила Teletrac Navman: Най-добър за ефективност на горивото и информация за автопарк с различни видове гориво FleetGO: Най-добър за европейско съответствие и температурно чувствителни товари Wheels, Inc. : Най-добър за пълно обслужване при лизинг на автопарк и подкрепа при преминаване към електромобили Lytx: Най-добър за обучение на шофьори и предотвратяване на сблъсъци с помощта на изкуствен интелект

Какво да търсите в софтуера за управление на автопарк

Добрият софтуер за управление на автопарк ви помага да сътрудничите безпроблемно с екипа си, да спестите време, да намалите разходите и да гарантирате безопасността на шофьорите си. Но при толкова много опции, как да изберете най-добрата? Фокусирайте се върху следните ключови функции:

Проактивно планиране и проследяване на поддръжката: Потърсете софтуер, който автоматично планира сервизното обслужване въз основа на действителния пробег, часовете на работа на двигателя или времевите интервали. Пълният цифров архив на всички дейности по поддръжката, включително разписки и бележки за ремонт, ви помага да откриете повтарящи се проблеми и да удължите експлоатационния живот на превозните средства.

Персонализирани отчети и бизнес анализи: Подходящият софтуер ви помага да видите на един поглед ключови показатели като разходи за гориво, използване на превозните средства и разходи за поддръжка. Потърсете системи, които ви позволяват да създавате персонализирани отчети и да експортирате данни за по-задълбочен финансов анализ.

Проследяване в реално време чрез GPS с интелигентни известия: Най-добрите системи предоставят точни данни за местоположението на всички превозни средства с точност до секунда, с възможност за персонализиране на географските граници.

Цялостно наблюдение на безопасността на водачите: Съвременните решения използват изкуствен интелект и видеотехнологии за предупреждения за сблъсъци, сигнали за рязко спиране и карти за оценка на водачите, за да подобрят безопасността на целия ви автопарк.

Автоматизирани инструменти за съответствие: Добрият софтуер за управление на автопарк ще автоматизира предупрежденията за изтичащи лицензи или регистрации и ще ви помогне да елиминирате документите на хартия.

🧠 Интересен факт: Декарбонизацията се превръща в основен приоритет, като над половината от операторите на автопаркове в САЩ се стремят към напълно безвъглеродни автопаркове до 2027 г., а 90% са ангажирани с прехода в бъдеще.

10-те най-добри софтуера за управление на автопарк

Подходящият софтуер за управление на автопарк улеснява проследяването на превозните средства, оптимизирането на маршрутите, наблюдението на поведението на шофьорите и много други.

Ето 10-те най-добри софтуера за управление на автопарк, които ще повишат ефективността и ще управляват разходите във вашите транспортни операции.

1. ClickUp (Най-добър за изграждане на централизиран център за управление на автопарка)

Опитайте ClickUp – безплатно е! Използвайте ClickUp за проследяване на жизнения цикъл на превозните средства и планиране на поддръжката

Управлението на автопарк изисква съгласуване на графици, проследяване на поддръжката на превозните средства и контрол над стотици движещи се части. ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява всичко под един покрив, което прави управлението на автопарка по-гладко и по-организирано.

Управлявайте операциите на автопарка с ClickUp Tasks

С ClickUp Tasks можете да създавате, възлагате и наблюдавате задачи, като поддръжка на превозните средства, управление на горивото и проследяване на ефективността на шофьорите. Създайте персонализирани полета за всяка задача, възложена на шофьорите, за да записвате лесно ключови данни, като „Регистрационен номер“, „Възложено превозно средство“ и „Месечни часове на шофиране“.

Никога не пропускайте актуализации по задачите за управление на автопарка с помощта на функцията за управление на задачите на ClickUp

Оперативните мениджъри могат да използват и персонализирани статуси за различни задачи, за да подобрят мониторинга. Например, ако проследявате поддръжката на превозните средства, използвайте статуси като „Планирано“ за планирана, но все още не започнала поддръжка и „Забавено“, ако някои части не са налични.

Следете продължителността на проектите

Функцията за проследяване на времето на ClickUp помага на членовете на екипа да регистрират часовете, прекарани в дейности по поддръжка на превозните средства, оптимизация на маршрутите и административна работа. Можете да я използвате, за да проследявате работното време на шофьорите. Шофьорите могат да стартират/спират таймера, когато започват и завършват смяната си (чрез мобилно устройство или настолен компютър). Също така е лесно да се проследява колко дълго е в експлоатация всеки автомобил, за да се планира поддръжката въз основа на употребата.

Проследявайте работното време на шофьорите и използването на превозните средства с функцията за проследяване на времето на ClickUp

Тези данни помагат да се идентифицират неефективностите, да се оптимизират ресурсите и да се намалят ненужните разходи. Когато знаете точно къде отива времето, подобряването на производителността става много по-лесно.

Анализирайте данните за автопарка и получите стратегии за подобрение с ClickUp Brain.

Можете дори да използвате ClickUp Brain, мощния AI асистент на ClickUp, за да анализирате данните за превозните средства и шофьорите и да получите стратегии за оптимизиране на цялостното управление на автопарка. Това гарантира непрекъснато подобряване на поддръжката на превозните средства, графиците на шофьорите и спазването на правилата – всичко на едно място.

Анализирайте данните за управление на автопарка с ClickUp Brain, за да намалите престоите.

Шаблон за управление на автопарк на ClickUp: Всичко, от което се нуждаете, на едно място

Шаблонът за управление на автопарк на ClickUp предоставя структурирана рамка за управление на автопарка. Можете да го използвате, за да организирате данните за превозните средства, да проследявате поддръжката и да получите информация за използването на превозните средства.

Получете безплатен шаблон Улеснете управлението на автопарка, като централизирате данните с шаблона за управление на автопарк на ClickUp.

Използвайте го, за да:

Задайте напомняния за редовно обслужване, за да поддържате превозните средства в отлично състояние.

Лесно делегирайте работа на шофьори и механици

Следете разходите за гориво, ремонти и други разходи

Проследявайте пробега, ефективността и общото състояние на вашия автопарк.

С всичко в един шаблон за управление на автопарк, управлението на вашия автопарк става по-лесно и по-безпроблемно.

Функции на ClickUp

Анализирайте незабавно графиците за поддръжка, разходите за гориво и производителността на шофьорите с ClickUp Brain и предвиждайте потенциални проблеми с превозните средства, преди те да се превърнат в скъпи ремонти.

Съхранявайте всички документи, свързани с автопарка – регистрация на превозните средства, застраховки и дневници за поддръжка – на едно място с ClickUp Docs . Лесно актуализирайте, организирайте и споделяйте важната информация с екипа си.

Имате нужда да информирате шофьорите или механиците в движение? ClickUp Chat поддържа екипа ви свързан в реално време.

Начертайте маршрути, планирайте графици за доставки и обсъждайте логистиката с интерактивните бели дъски на ClickUp

Следете производителността на превозните средства, разходите и напредъка на задачите с помощта на персонализирани табла за управление ClickUp

Научете как да създадете табло ClickUp, съобразено с дейността на вашия автопарк, тук👇🏽

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции, които предлага ClickUp, може да се стори прекалено голям за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp предлага много на едно място, като например управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на ежедневните събрания бъдещото планиране беше лесно.

ClickUp предлага много на едно място, като например управление на проекти, опции за мозъчна атака, управление на задачи, планиране на проекти, управление на документация и др. То определено направи живота сравнително по-лесен, тъй като е лесен за използване, потребителският интерфейс е добре проектиран, а сътрудничеството в екипа и с други екипи е по-лесно. Успяхме да управляваме работата по-добре, да проследяваме и отчитаме работата лесно, а въз основа на ежедневните събрания бъдещото планиране беше лесно.

2. Fleetio (Най-добър за превантивна поддръжка)

чрез Fleetio

Fleetio е модерен софтуер за управление на автопарк, който ефективно проследява, поддържа и оптимизира превозните средства и оборудването. Неговата програма за превантивна поддръжка ви позволява да зададете прагове за сервизно обслужване въз основа на различни фактори, като изминато разстояние или часове на работа на двигателя.

Fleetio ви изпраща мобилни напомняния за автоматизиране на поддръжката, което намалява риска от неочаквани повреди и удължава общата експлоатационна годност на автопарка. Можете също да проследявате разходите за обслужване на всеки автомобил и да планирате редовната поддръжка според тях.

А най-хубавото? С интеграции за GPS проследяване на превозни средства, карти за гориво и телематика, Fleetio елиминира ръчното въвеждане на данни и съхранява цялата важна информация на едно място.

Функции на Fleetio

Следете тенденциите в потреблението на гориво, откривайте неефективности и следете състоянието и местоположението на гумите.

Използвайте табла и отчети, за да видите с един поглед производителността на автопарка, разходите и историята на местоположението.

Извършвайте инспекции на превозните средства и шофьорите, прикачвайте снимки и добавяйте коментари с помощта на софтуера за инспекции.

Ограничения на Fleetio

Липсва възможност за незабавно актуализиране на запасите от гориво, когато се добави билет за гориво от система на място, което може да доведе до несъответствия в проследяването.

Интегрирането на показанията за пробег с карти за гориво, особено с карти WEX, представлява предизвикателство за точно проследяване и отчитане.

Не предлага вградена функция за проследяване на амортизацията на превозните средства, което е от решаващо значение за финансовото планиране и одит, особено за нестопански организации.

Цени на Fleetio

Essential: 5 долара на месец за превозно средство

Професионална версия: 7 долара на месец за превозно средство, фактурира се ежегодно

Премиум: 10 долара на месец за превозно средство, фактурирано ежегодно

Оценки и рецензии за Fleetio

G2: 4,6/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 190 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fleetio?

Най-доброто нещо в Fleetio е безспорно лекотата на употреба. Всеки може лесно да се научи да използва тази система за кратко време и да започне да я използва. Освен това, тя разполага с пълен набор от функции, които са наистина ценни за всеки мениджър на автопарк.

Най-доброто нещо в Fleetio е безспорно лекотата на употреба. Всеки може лесно да се научи да използва тази система за кратко време и да започне да я използва. Освен това, тя разполага с пълен набор от функции, които са наистина ценни за всеки мениджър на автопарк.

💡 Професионален съвет: Включете стандартите за безопасност в ежедневните операции на вашия автопарк. Редовно актуализирайте софтуера за управление на автопарка с изискванията на OSHA, DOT, FMCSA и NHTSA, за да автоматизирате проследяването на съответствието. Настройте предупреждения за прегледи на превозните средства, ограничения на работното време (HOS) и протоколи за опасни материали.

3. Samsara (Най-добър за безопасност и съответствие в реално време, базирани на изкуствен интелект)

чрез Samsara

Samsara е софтуер, базиран в облака, с IoT сензори, който осигурява видимост в реално време на вашите превозни средства, оборудване и работни места. Платформата комбинира GPS проследяване, камери с изкуствен интелект и интелигентна диагностика, за да подобри безопасността, ефективността и съответствието на автопарка.

Мениджърите на автопарци използват Samsara, за да следят маршрутите, разхода на гориво и нуждите от поддръжка на автопарка, като по този начин намаляват разходите и престоите на превозните средства. Системата за безопасност, базирана на видеозаписи, открива рискови поведения на шофьорите, като превишена скорост или разсейване, и предоставя незабавни предупреждения и насоки. Освен камиони и ремаркета, Samsara проследява и активи, товари, чувствителни към температура, и отдалечени работни обекти.

Функции на Samsara

Откривайте опасни поведения на шофьорите (разсейване, умора) с AI камери за таблото и предоставяйте обратна връзка на шофьорите.

Проследявайте местоположението, използването и състоянието на машините, за да предотвратите неочаквани повреди.

Следете движението на товарите в реално време с проверки на температурата и мерки за предотвратяване на кражби.

Оптимизирайте надзора на работните обекти с дистанционни камери и сензори, които предоставят актуална информация на мениджърите.

Ограничения на Samsara

Samsara изисква тригодишен договор, което може да не е подходящо за компании, които искат гъвкавост.

Не всички хардуерни устройства работят безпроблемно с всяка марка превозни средства, което води до сложни настройки и понякога до проблеми с надеждността.

Цени на Samsara

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Samsara

G2: 4,6/5 (над 1150 отзива)

Capterra: 4,4/5 (710+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Samsara?

Установихме, че всички продукти на Samsara са изключително лесни за използване, не само за шофьорите, но и за мениджърите. Приспособяването към нова платформа за безопасност понякога може да бъде трудно, но партньорството ни и редовните проверки ни помогнаха да я внедрим без никакви проблеми.

Установихме, че всички продукти на Samsara са изключително лесни за използване, не само за шофьорите, но и за мениджърите. Адаптирането към нова платформа за безопасност понякога може да бъде трудно, но партньорството ни и редовните проверки ни помогнаха да я внедрим без никакви проблеми.

4. Geotab (Най-добър за телематика на смесен автопарк и преход към екологичен автопарк)

чрез Geotab

Ако търсите първокласна платформа за управление на автопарк, която помага на бизнеса да проследява, оптимизира и осигурява безопасността на превозните средства и активите си, Geotab е отговорът. Тя е изградена на базата на усъвършенствана изкуствена интелигентност и телематика и предоставя GPS проследяване в реално време, за да следи поведението на шофьорите.

Платформата работи с почти всички превозни средства – независимо дали използвате устройството GO на Geotab, системи, произведени от OEM, или хардуер на трети страни – като осигурява безпроблемно събиране на телематични данни. Тя също така поддържа съответствие с изискванията на ELD (Electronic Logging Device), отчитане на данъка върху горивото IFTA и DVIR (Driver Vehicle Inspection Reports), което улеснява спазването на нормативните изисквания.

Функции на Geotab

Използвайте една система за управление на автопарка и активите с интелигентни, базирани на данни анализи.

Повишете безопасността на шофьорите и намалете рисковете с камери за таблото и сигнали в реално време.

Наблюдавайте оборудването и товара с интегрирани хардуерни и софтуерни решения.

Проследявайте разхода на гориво, нуждите от поддръжка и поведението на шофьорите, за да намалите разходите.

Ограничения на Geotab

Софтуерът не предоставя директно общия пробег за определен период от време; вместо това, потребителите трябва да го изчисляват ръчно въз основа на показанията на километража, което добавя ненужна сложност.

Зареждането на данни за по-дълги периоди е бавно, а системата не разполага с възможност за едновременно търсене на няколко превозни средства.

Цени на Geotab

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Geotab

G2: 4,4/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за Geotab?

Geotab е лесен за използване и лесен за внедряване. Техният екип за обслужване на клиенти е невероятен и е един от най-полезните, с които съм работил досега. Използвам Geotab всеки ден и той прави проследяването на нашите превозни средства изключително лесно.

Geotab е лесен за използване и лесен за внедряване. Техният екип за обслужване на клиенти е невероятен и е един от най-полезните, с които съм работил досега. Използвам Geotab всеки ден и той прави проследяването на нашите превозни средства изключително лесно.

5. Fleet Complete (Най-добър за проследяване на превозни средства и тежко оборудване)

чрез Fleet Complete

Fleet Complete помага на бизнеса да оптимизира операциите си чрез проследяване на превозните средства в реално време, анализи, базирани на изкуствен интелект, и свързана интелигентност на превозните средства. Проектиран за автопаркове от всякакъв размер – от местни доставчици до корпоративна логистика – той предоставя полезни данни за подобряване на ефективността, повишаване на безопасността и гарантиране на съответствие с нормативните изисквания.

Платформата интегрира GPS проследяване, AI камери за таблото и усъвършенствана телематика, за да предостави на мениджърите пълна видимост на местоположението на превозните средства, поведението на шофьорите и състоянието на активите. Тя поддържа и смесени автопаркове, включително електромобили, със специализирани инструменти за управление на зареждането и оптимизиране на енергията.

За индустрии като транспорт, строителство и държавни автопаркове, Fleet Complete предлага персонализирани решения – от ELD устройства, съответстващи на FMCSA, до мониторинг на тежко оборудване.

Функции на Fleet Complete

Откривайте превишена скорост, рязко спиране и разсеяно шофиране с незабавни предупреждения и видео доказателства.

Автоматизирайте регистрите за работното време и докладите за инспекции, за да избегнете нарушения и глоби.

Следете състоянието на акумулаторите, моделите на зареждане и енергопотреблението на електрическите и хибридните превозни средства.

Проследявайте ремаркета, машини и стоки с висока стойност с помощта на защитени от манипулации GPS и сензори за околната среда.

Създайте персонализирани табла за проследяване на ключови показатели като разходи за гориво, графици за поддръжка и производителност на шофьорите.

Ограничения на Fleet Complete

Някои потребители са съобщили, че обслужването на клиенти варира в зависимост от местоположението.

Актуализациите на проследяването се забавят значително, вместо да предоставят данни в реално време.

Масовото качване на GPS местоположения изисква прецизно форматиране, което го прави досаден процес.

Системата не изчислява автоматично пробега, което увеличава натоварването.

Цени на Fleet Complete

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Fleet Complete

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Включете шофьорите и мениджърите на автопарка в избора на софтуера и им осигурете цялостно обучение. Техният пряк опит гарантира, че системата отговаря на практичните нужди и се използва ефективно.

6. Fleetmatics от Verizon Connect (най-добър за оптимизиране на мобилната работна сила)

чрез Fleetmatics от Verizon Connect

Fleetmatics, сега част от Verizon Connect, предлага усъвършенствани решения за управление на автопарк и мобилни работници за фирми от всякакъв мащаб, от малки доставчици до големи автопаркове с стотици превозни средства.

С GPS проследяване в реално време, фирмите получават пълна видимост на местоположението на превозните средства, маршрутите и поведението на шофьорите, което помага за намаляване на разходите за гориво, предотвратяване на неразрешеното използване на превозните средства и подобряване на времето за реакция. Платформата поддържа и автопаркове с електрически превозни средства (EV) с мониторинг на батериите в реално време, актуализации на състоянието на зареждането и информация за максимално увеличаване на усилията за устойчивост.

Fleetmatics от Verizon Connect

Достъп до карти в реално време, данни за ефективността на шофьорите и автоматизирани отчети, за да вземате информирани решения.

Проследявайте нивото на батерията и състоянието на зареждането и оптимизирайте вашия електромобилен автопарк за по-добра устойчивост.

Получавайте незабавни известия за грубо шофиране, превишена скорост или работа на празен ход, за да насърчите по-безопасни навици.

Следете състоянието на превозните средства, планирайте ремонти и избягвайте повреди с диагностични доклади.

Автоматизирайте регистрите за работното време и докладите на DOT, за да спазвате изискванията с по-малко грешки.

Ограничения на Fleetmatics от Verizon Connect

Добавянето на нов GPS за превозно средство може да отнеме месеци поради бавната реакция на търговците.

Отмяната на услугата може да бъде трудна, особено като се има предвид таксата за предсрочно прекратяване в размер на 3000 долара, с която се сблъскват някои потребители.

Инсталирането може да бъде неудобно, тъй като изисква одобрени от компанията инсталатори с дълги срокове на изчакване за части.

Цени на Fleetmatics от Verizon Connect

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Fleetmatics от Verizon Connect

G2: 3,8/5 (над 900 отзива)

Capterra: 3. 2/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fleetmatics от Verizon Connect?

Verizon Fleet Tracking е голямо предимство за нашия бизнес. Много харесваме географското ограждане, както и проследяването на скоростта и времето, и използваме всички тези функции в ежедневната си работа.

Verizon Fleet Tracking е голямо предимство за нашия бизнес. Много харесваме географското ограждане, както и проследяването на скоростта и времето, и използваме всички тези функции в ежедневната си работа.

🧠 Знаете ли? Напредъкът в технологията за радиочестотна идентификация (RFID) революционизира проследяването на автопарка и географското ограждане, като се очаква пазарната стойност да скочи от 4,5 милиарда долара до впечатляващите 13,9 милиарда долара до 2030 г.

7. Teletrac Navman (Най-добър за горивна ефективност и информация за автопарк с различни видове гориво)

чрез Teletrac Navman

Teletrac Navman е решение за управление на автопарк и активи, което комбинира GPS проследяване в реално време, анализ на производителността на шофьорите и усъвършенствана телематика, за да предостави на мениджърите на автопарка пълна видимост и контрол.

С функции като проследяване на превозните средства в реално време, фирмите могат да наблюдават маршрутите, да намалят времето на празен ход и да реагират бързо на закъснения. Системата също така дава приоритет на безопасността чрез видео телематика, задвижвана от изкуствен интелект, като помага за предотвратяване на инциденти и подобряване на поведението на шофьорите. Сигналите за поддръжка гарантират, че превозните средства остават в отлично състояние, като се избягват неочаквани повреди.

Характеристики на Teletrac Navman

Откривайте рисковано шофиране и предоставяйте доказателства в случай на инциденти с камери с висока разделителна способност.

Получавайте ранни предупреждения за проблеми с двигателя, износване на гумите и други проблеми, за да избегнете скъпи ремонти.

Анализирайте потреблението на гориво и проучете алтернативни енергийни варианти за по-екологичен автопарк.

Опростете електронните регистри, инспекциите и отчетите по IFTA с вградените инструменти.

Ограничения на Teletrac Navman

Сателитната връзка в селските райони е нестабилна, което води до пропуски в проследяването.

GPS проследяването може да не е надеждно в райони със слаб сигнал, което може да доведе до периодични закъснения в актуализирането на местоположението.

Цени на Teletrac Navman

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Teletrac Navman

G2: 3,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 2. 8/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Teletrac Navman?

Страхотно е, че мога да проследявам ремаркетата в реално време, за да знам къде се намират в момента. Харесва ми, че има много опции за информация за ремаркетата. Хубаво е също, че мога да подредя нещата в системата по начин, който ми е най-полезен, така че информацията, от която се нуждая, да е на първо място, когато отворя Teletrac.

Страхотно е, че мога да проследявам ремаркетата в реално време, за да знам къде се намират в момента. Харесва ми, че има много опции за информация за ремаркетата. Хубаво е също, че мога да подредя нещата в системата по начин, който ми е най-полезен, така че информацията, от която се нуждая, да е на първо място, когато отворя Teletrac.

🧠 Знаете ли? Софтуерът за управление на автопарк е от решаващо значение за намаляване на оперативните рискове и разходи, тъй като само автомобилните инциденти струват на работодателите в САЩ над 60 милиарда долара годишно. Надеждна система помага за подобряване на безопасността на шофьорите, оптимизиране на маршрутите и предотвратяване на скъпоструващи инциденти.

8. FleetGO (Най-подходящ за европейско съответствие и товари, чувствителни към температурата)

Облачната платформа на FleetGO предлага усъвършенствани решения за управление на автопарка, които осигуряват на бизнеса пълна видимост и контрол над превозните средства, ремаркетата и активите. С GPS проследяване, автоматизиран анализ на тахографа (записване на времето на шофиране, скоростта, разстоянието и дейността на водача) и дистанционно наблюдение на температурата, FleetGO гарантира, че бизнесът остава в съответствие с изискванията, като същевременно намалява ненужните разходи.

Системата е създадена с оглед на гъвкавост, независимо дали проследявате един автомобил или управлявате голям автопарк от камиони и ремаркета. Тя предлага също така мониторинг на налягането в гумите, за да се предотвратят повреди, подробно проследяване на ремаркетата, за да се избегнат загуби, и интуитивно приложение за проверка на превозните средства, което улеснява спазването на правилата на DVSA.

Функции на FleetGO

Проследявайте стоки, чувствителни към температура, в различни зони и поддържайте законовите изисквания за водене на документация.

Предотвратете повредите и спестете гориво с предупреждения в реално време за налягането в гумите.

Спазвайте законите за работното време на шофьорите с помощта на автоматизирани проверки на тахографите и ясни отчети.

Насочвайте шофьорите през задължителните проверки с фотографски доказателства и цифрови подписи за пълно съответствие с изискванията.

Ограничения на FleetGO

Компанията не посочва работното време на екипа си за поддръжка, което води до несигурност относно това кога може да се получи помощ.

Цени на FleetGO

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за FleetGo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Wheels, Inc. (Най-добър за пълно обслужване при лизинг на автопарк и подкрепа при преминаване към електромобили)

Wheels, Inc. предлага пълна гама от услуги за автопарка – от лизинг и поддръжка на превозни средства до управление на горивото, телематика и зареждане на електромобили – за да могат фирмите да работят по-умно и по-ефективно. Техните решения обхващат всеки етап от управлението на автопарка, включително подкрепа при инциденти, програми за безопасност на шофьорите, обработка на пътни такси и нарушения, както и спазване на правилата за автомобилния транспорт.

За компании, които преминават към електрически превозни средства, платформата предоставя експертни съвети за избор на електромобили, инфраструктура за зареждане и обучение на шофьори. Технологията им за управление на автопарка предоставя информация в реално време, мобилни инструменти за шофьори и анализи за оптимизиране на производителността.

Характеристики на Wheels, Inc.

Консолидирайте лизинга, поддръжката, горивото и телематиката на едно място за безпроблемно управление на автопарка.

Получете експертни съвети за електрическите превозни средства, инфраструктурата за зареждане и обучението на шофьори.

Внедрете програми за безопасност, за да насърчите отговорното шофиране и да минимизирате рисковете.

Изберете пълно аутсорсинг или персонализирани услуги, за да отговорите на бизнес изискванията си.

Ограничения на Wheels, Inc.

Настройването на системата е свързано със значителни разходи.

Цени на Wheels, Inc.

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Wheels, Inc.

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

📖 Прочетете още: Как да внедрите управление на жизнения цикъл на ИТ

10. Lytx (Най-добър за обучение на шофьори и предотвратяване на сблъсъци с помощта на изкуствен интелект)

чрез Lytx

Lytx е водещ софтуер за проследяване на автопарк, който комбинира изкуствен интелект, машинно зрение и GPS проследяване в реално време, за да подобри безопасността, ефективността и съответствието. Той помага на мениджърите на автопарк да наблюдават поведението на шофьорите, да намалят броя на инцидентите и да оптимизират операциите чрез полезни аналитични данни.

Отличителната черта на Lytx е AI-базираното откриване на рискове, което идентифицира над 60 опасни поведения на шофьорите, от разсеяно шофиране до рязко спиране, и предоставя незабавни предупреждения в кабината за незабавна корекция. Видео телематичната система записва кадри с висока разделителна способност (включително нощно виждане и 360-градусова гледка), което позволява обучение, базирано на доказателства, и по-бързо разрешаване на инциденти.

Характеристики на Lytx

Откривайте рисковано шофиране (като превишена скорост или разсейване) и получавайте сигнали в реално време, за да предотвратите сблъсъци.

Опростете изискванията на ELD, DVIR и DOT с автоматизирани регистри на шофьорите, инспекции и отчети.

Проследявайте моделите на потребление на гориво, за да минимизирате разхищението и да максимизирате ефективността.

Получете достъп до специална услуга за обслужване на клиенти, за да разрешавате бързо проблемите и да осигурите по-голяма експлоатационна готовност на автопарка.

Ограничения на Lytx

Предлага ограничена функционалност извън мониторинга на безопасността

Потребителите са съобщили за проблеми с камерите Lytx, неотзивчиво обслужване на клиенти и постоянни системни проблеми.

Цени на Lytx

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Lytx

G2: 4,4/5 (над 170 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Lytx?

Камерите работят добре, а навременността, с която ни уведомяват за всякакви несъответствия или потенциални проблеми, е чудесна. LYTX е на върха в прегледа на видеозаписите. Обслужването на клиенти за проблемите, които сме имали, реагира бързо с решения.

Камерите работят добре, а навременността, с която ни уведомяват за всякакви несъответствия или потенциални проблеми, е чудесна. LYTX е на върха в прегледа на видеозаписите. Обслужването на клиенти за проблемите, които сме имали, реагира бързо с решения.

