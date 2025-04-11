13-те най-добри CRM софтуера за фитнес зали през 2025 г.

Между управлението на потенциални клиенти, поддържането на удовлетвореността на членовете на фитнес залата и обработката на продажбите, може да ви се струва, че вдигате нещо повече от тежести. Всички тези административни задачи могат да отклонят вниманието ви и да забавят растежа на бизнеса.
Тук може да ви помогне система за управление на взаимоотношенията с клиентите за фитнес зали.
Подходящият софтуер за управление на членовете на фитнес залата е нещо повече от място за съхранение на данни за клиентите. Той помага за проследяване на посещаемостта, планиране на часовете, автоматизирани напомняния и персонализирана комуникация, така че да прекарвате по-малко време в преследване на плащания и повече време в подпомагане на членовете да постигнат целите си.
Събрахме 13 от най-добрите CRM софтуери за фитнес зали, които ще ви помогнат да проследявате посещаемостта на членовете, да увеличите задържането им и да разраснете вашия фитнес бизнес. Нека намерим идеалното решение за вас!
⏰ 60-секундно резюме
Ето кратък списък с 13-те най-добри CRM софтуера за фитнес за управление на членското преживяване:
- ClickUp : Най-доброто решение за управление на дейността на фитнес залата и комуникацията с членовете с персонализирани работни процеси
- Mindbody: Най-доброто за комуникация с клиенти, базирана на изкуствен интелект
- ZenPlanner: Най-доброто решение за организиране на информацията за членовете
- Virtuagym: Най-доброто решение за персонализирани планове за хранене и тренировки
- Club OS: Най-доброто за автоматизация на маркетинга и продажбите
- PushPress: Най-доброто решение за споделяне на постиженията с общността
- Gymdesk: Най-доброто решение за управление на фитнес зала, работеща 24/7
- Pike13: Най-доброто решение за минимизиране на административната натовареност
- Glofox: Най-доброто решение за управление на ангажираността на членовете
- Exercise. com: Най-доброто решение за автоматизиране на вашия канал за продажби
- RhinoFit: Най-доброто решение за създаване на гъвкава система за фактуриране
- Vagaro: Най-доброто решение за събиране на онлайн резервации чрез външни приложения
- TeamUp: Най-доброто за управление на репутацията
Защо фитнес залите се нуждаят от CRM софтуер?
Бизнесите, които използват CRM, имат 85% по-голяма вероятност да подобрят клиентското си преживяване — и това може да спести 5-10 часа от работната натовареност на служителите седмично. Това е сериозно повишаване на ефективността, и фитнес клубовете също могат да се възползват от него.
Защо? Защото жонглирането с данни за членовете, проследяването на посещаемостта и обработката на плащанията на различни платформи е истинско главоболие.
С помощта на анализи, базирани на изкуствен интелект, можете лесно да проследявате ангажираността на членовете, а достъпът чрез облак поддържа синхронизацията на вашия екип, независимо къде се намира. По-малко време за административни задачи означава повече време за изграждане на процъфтяваща фитнес общност. Това звучи като печалба.
Предимства на CRM системите за фитнес зали
Софтуерът за управление на фитнес CRM улеснява управлението на комуникацията с клиентите. Докато вие им помагате да постигнат своите фитнес цели, инструментите, базирани на изкуствен интелект, се занимават с административните задачи, от обработката на плащанията до автоматичните напомняния и др.
Ето пет предимства от внедряването на CRM работния процес във вашата фитнес зала:
- Проследявайте посещаемостта на членовете, информацията за плащанията и профилите на членовете в един единствен CRM табло.
- Възможност за резервации, отмени и управление на списъка с чакащи в реално време, за да максимизирате заетостта
- Настройте периодично фактуриране, автоматично издаване на фактури и напомняния за просрочени плащания, за да подобрите паричния поток.
- Използвайте напълно интегрирани шаблони за формуляри за членство и чатботове, за да привлечете нови запитвания.
- Измервайте ефективността на треньорите и удовлетвореността на членовете, за да вземате решения, подкрепени с данни.
➡️ Прочетете също: Как да създадете списък с сутрешни рутинни задачи за възрастни
Какво трябва да търсите в CRM за фитнес зали?
Подходящият CRM софтуер за фитнес зали трябва да прави повече от просто организиране на данните на членовете и стимулиране на растежа на бизнеса. За да оптимизирате наистина операциите си, уверете се, че той предлага и следните ключови функции:
- Изберете CRM система, базирана на облак, с мониторинг на посещаемостта в реално време и история на членството.
- Проверете функциите за персонализирана сегментация, за да категоризирате членовете въз основа на нивото на активност, демографските характеристики или фитнес целите.
- Изберете CRM с AI-базирано планиране на часовете, което се настройва автоматично в зависимост от пиковите часове и наличността на треньорите.
- Потърсете автоматизирано фактуриране, повтарящи се плащания и предупреждения за просрочени плащания, за да предотвратите загуба на приходи.
- Използвайте предсказуеми анализи, за да прогнозирате рисковете за задържане на членовете и тенденциите в приходите.
👀 Знаете ли, че: Автоматизираните билети за клиенти се разрешават с 52% по-бързо.
13-те най-добри CRM системи за фитнес зали
Тъй като нуждите на всеки фитнес са уникални, намирането на перфектния CRM софтуер може да се окаже трудна задача.
Но не се притеснявайте – ние сме тук, за да ви помогнем! Нека намерим CRM, който най-добре отговаря на вашите нужди.
1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на дейността на фитнес залата и комуникацията с членовете чрез персонализирани работни процеси)
ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, може безпроблемно да се превърне в CRM софтуер за фитнес залата.
ClickUp CRM за фитнес зали е цялостно решение за проследяване на нови потенциални членове, управление на съществуващи членства и автоматизиране на работните процеси по плащане и подновяване. Имате нужда от опция „plug-and-play“? Разгледайте CRM шаблоните на ClickUp и започнете веднага.
Например, шаблонът ClickUp CRM организира разпръснатите ви данни в централизирана система, така че нито един потенциален клиент да не бъде пропуснат, нито едно подновяване да не бъде пропуснато и нито един клиент да не се чувства пренебрегнат. Този шаблон може да съхранява информацията, да възлага задачи на треньорите и да определя фитнес цели за вашите клиенти.
Ето как можете да използвате този шаблон:
✅ Съхранявайте данните на членовете, като контактна информация, планове за членство и отчети за напредъка, в структурирана база данни с възможност за търсене.
✅ Следете потенциалните нови членове с персонализирана тръба за продажби, която ги проследява от запитването до регистрацията.
✅ Настройте автоматични напомняния за предстоящи подновявания, изтекли членства или специални промоции, като намалите ръчното проследяване.
Ако сте треньор, шаблонът за тренировъчен дневник на ClickUp ви помага да управлявате личните тренировъчни сесии, като същевременно изготвяте структуриран план за всеки клиент. Записвайте тренировките, задавайте фитнес цели и проследявайте напредъка – всичко на едно място – за да можете да се съсредоточите върху тренирането, вместо да се занимавате с таблици.
Искате да помогнете на членовете си да изградят солидна фитнес рутина чрез малки, но последователни промени в начина на живот? Ето къде се включва шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp. С персонализирано проследяване на тренировките и благосъстоянието, той помага на членовете на фитнес залата да останат на правилния път, да изградят по-добри навици и да се придържат към своите фитнес цели в дългосрочен план.
Най-добрите функции на ClickUp
- Използвайте персонализирани шаблони за обратна връзка, за да събирате и съхранявате данни от потенциални и съществуващи членове.
- Управлявайте няколко фитнес зали от един контролен панел с помощта на ClickUp Map View за проследяване на географски данни.
- Използвайте интеграциите на ClickUp, за да работите с платформи за електронна поща, счетоводен софтуер и други, за да проследявате всички взаимодействия с клиенти в една платформа и да си сътрудничите с треньори, диетолози и административен персонал.
- Следете пътя на клиентите, управлявайте регистрацията и проследявайте плащанията с помощта на персонализирани изгледи, включително списък, табло Kanban и табличен изглед.
- Визуализирайте по-лесно стойността на клиента за целия му живот, средния размер на сделките и други данни чрез табла без код в ClickUp.
Ограничения на ClickUp
- Начинаещите могат да се почувстват претоварени поради широкия набор от функции, достъпни в платформата.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp
ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да приоритизирам + да се фокусирам върху развитието на бизнеса в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсиите + резултатите! Обичам ClickUp!
ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да приоритизирам + да се фокусирам върху развитието на бизнеса в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсиите + резултатите! Обичам ClickUp!
➡️ Прочетете също: Комбиниране на CRM и управление на проекти – всичко в един CRM софтуер
2. Mindbody (Най-доброто за комуникация с клиенти, базирана на изкуствен интелект)
Уморени сте да отговаряте отново и отново на едни и същи въпроси на клиентите? Train Messenger, AI-базираният асистент на Mindbody, е на Ваша страна. Той може да се справя с запитвания на клиенти, да резервира срещи и да изпраща автоматични напомняния като мениджър на рецепция, който никога не си взима почивен ден.
Освен това, тя персонализира отговорите въз основа на данните за членовете, като гарантира, че всяко взаимодействие протича гладко и професионално. Оставете я да се занимава с често задаваните въпроси, докато вие се концентрирате върху личните тренировки и управлението на членовете.
Най-добрите функции на Mindbody
- Управлявайте класове, срещи и персонал в реално време с един лесен за използване календар.
- Привлечете нови клиенти от цял свят, като регистрирате вашата фитнес зала в Mindbody Marketplace.
- Предоставете персонализирано мобилно приложение на членовете, с което да резервират часове, управляват членствата си и остават ангажирани.
Ограничения на Mindbody
- Цените могат да бъдат високи за малките фирми и независимите фитнес професионалисти.
- Софтуерът може да има грешки, да се забавя и да не работи в продължение на часове.
Цени на Mindbody
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Mindbody
- G2: 3. 6/5 (370+ отзива)
- Capterra: 4. 0/5 (2800+ отзива)
Какво казват реалните потребители за Mindbody
Основният софтуер има стабилна функционалност, но системата е сложна и не е интуитивна. Работих 6 години с този софтуер, така че с времето научих как да постигам това, което ми е необходимо.
Основният софтуер има стабилна функционалност, но системата е сложна и не е интуитивна. Работих 6 години с този софтуер, така че с времето научих как да постигам това, което ми е необходимо.
3. ZenPlanner (Най-доброто за организиране на информацията за членовете)
Zen Planner автоматизира отнемащите време задачи и предоставя лесни за използване дигитални инструменти. Онлайн системата за резервации елиминира конфликтите в графиците, като позволява на членовете да резервират часове в реално време.
Автоматизираното фактуриране гарантира, че ще получавате плащанията си навреме, без да се налага да ги преследвате. Това е добър CRM за треньори, който им помага да управляват дейността си и да изграждат общност.
Най-добрите функции на ZenPlanner
- Възможност за бързо самообслужване при регистрация с Kiosk Mode
- Позволете на членовете да резервират часове онлайн, да следят посещаемостта си и да предотвратяват двойни резервации.
- Интегрирайте с SugarWOD, за да записвате тренировките, да проследявате представянето и да повишите ангажираността.
- Проследявайте ключови бизнес показатели с персонализирани отчети за вземане на решения въз основа на данни.
Ограничения на ZenPlanner
- Критични компоненти като порталите за онлайн регистрация често се развалят
- Има тенденция да записва върху предишни данни с празни записи.
Цени на ZenPlanner
- Стартови пакет: 199 $/месец
- Студио: 99 $/месец
- Ангажираност: 198 $/месец
- Ultimate: 348 $/месец
Оценки и рецензии за ZenPlanner
- G2: 4. 3/5 (90+ отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (250+ отзива)
Какво казват реалните потребители за ZenPlanner
Използваме го от почти десет години и е много полезен за проследяване на данните за членството. Не е много интуитивен и обучението на нови доброволци как да го използват отнема известно време, но работи за това, за което ни е нужно.
Използваме го от почти десет години и е много полезен за проследяване на данните за членството. Не е много интуитивен и обучението на нови доброволци как да го използват отнема известно време, но работи за това, за което ни е необходим.
4. Virtuagym (Най-доброто за персонализирани планове за хранене и тренировки)
Клиентите ви оплакват ли се, че не знаят какво да ядат, за да подпомогнат тренировките си? Здравословната диета е също толкова важна, колкото и тренировките.
Virtuagym създава персонализирани планове за хранене, които съответстват на хранителните нужди, предпочитания и фитнес цели на клиентите, помагайки им да се придържат към плана си във и извън фитнес залата. Вграденият тракер за хранене позволява на клиентите да записват храненията си и да следят макронутриентите си, а автоматизираните предложения за хранене опростяват планирането при натоварени графици.
Най-добрите функции на Virtuagym
- Създавайте персонализирани тренировъчни програми с инструкции за упражненията и видео демонстрации
- Предложете брандирано приложение, за да подобрите и повишите KPI за клиентското преживяване
- Насърчавайте общността с предизвикателства, групи и класации, за да изградите лоялност.
Ограничения на Virtuagym
- Проследяването на заплатите е ръчен процес
- Софтуерът не разполага с функция за планиране в реално време
- Не цялата информация за хранителния режим се запазва
Цени на Virtuagym
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Virtuagym
- G2: 4. 4/5 (50+ отзива)
- Capterra: 3. 8/5 (250+ отзива)
Какво казват реалните потребители за Virtuagym
Отлично въвеждане и обслужване, virtuagym отговарят бързо на всички наши въпроси и винаги са готови да помогнат при всякакви проблеми.
Отлично въвеждане и обслужване, virtuagym отговарят бързо на всички наши въпроси и винаги са готови да помогнат при всякакви проблеми.
5. Club OS (Най-доброто за автоматизация на маркетинга и продажбите)
Да следите новите потенциални клиенти може да ви се струва като работа на пълен работен ден, но не е задължително да е така. Функцията „Известия за нови потенциални клиенти“ на Club OS гарантира, че вашият екип получава незабавни известия, когато потенциален член прояви интерес, което улеснява бързото проследяване.
С помощта на сегментирани съобщения можете да изпращате правилното съобщение в подходящия момент, като по този начин увеличавате ангажираността и конверсиите. Освен това, интегрирането на Facebook Lead Ads с Club OS позволява на потенциалните клиенти да подават своите данни директно, което оптимизира управлението и привличането на потенциални клиенти, така че вие да можете да се съсредоточите върху превръщането им в лоялни членове.
Най-добрите функции на Club OS
- Изпращайте промоции, напомняния за часове и съобщения за постигнати резултати с автоматизирани имейл и SMS кампании.
- Привличайте потенциални клиенти с помощта на цифрови декларации за отказ от отговорност, интеграция с Facebook Ads и програми за препоръки.
- Проследявайте активността на потенциалните клиенти, процента на конверсия и ефективността на имейлите с табла за анализи в реално време.
Ограничения на Club OS
- Системата не ограничава дублираните записи.
- Функцията за търсене изисква повече информация, отколкото е необходимо, за да работи.
Цени на Club OS
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Club OS
- G2: 3,9/5 (над 20 отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (190+ отзива)
6. PushPress (Най-доброто за споделяне на постижения с общността)
Да ходиш на тренировки всеки ден става по-лесно, когато членовете чувстват, че постигат нещо. Така че, когато някой постигне нов личен рекорд, завърши предизвикателство или остане последователен, PushPress им позволява да публикуват своите победи в социалния фийд в приложението.
Това поддържа висока мотивация и изгражда чувство за общност, превръщайки тренировките в споделено преживяване. Собствениците на фитнес зали могат да взаимодействат с членовете чрез харесвания, коментари и поздрави, като по този начин насърчават по-дълбоки връзки.
Освен това PushPress се интегрира с инструменти за проследяване на резултатите, което позволява на членовете да регистрират напредъка си, да поставят цели и да се отчитат – всичко това в рамките на една и съща платформа.
Най-добрите функции на PushPress
- Ангажирайте потенциални клиенти и членове с двупосочни SMS, имейли и автоматизация на социалните медии.
- Изградете общност с класации, поздрави и акценти върху най-добрите постижения
- Въведете саморезервации, управление на списъци с чакащи и проследяване на наличността на персонала в реално време.
Ограничения на PushPress
- Функцията за коментари между спортиста и треньора може да забавя
- Опитът е по-добър в уеб браузъра в сравнение с приложението.
Цени на PushPress
- Безплатно завинаги
- Pro: 159 $/месец
- Макс.: 229 $/месец
Оценки и рецензии за PushPress
- G2: 4,9/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 180 отзива)
7. Gymdesk (Най-подходящ за управление на фитнес зала, работеща 24/7)
Мечтали ли сте някога да притежавате фитнес студио, което работи 24/7? Дистанционният достъп до съоръженията на Gymdesk прави това възможно – членовете могат да отключват вратите с помощта на своите смартфони, без да са необходими ключ-карти.
Системата автоматично разрешава или ограничава достъпа въз основа на платежния статус, като гарантира, че само активните членове имат достъп до фитнес залата. Освен това, благодарение на мониторинга в реално време, собствениците на фитнес зали могат да проследяват регистрациите, да управляват сигурността и да поддържат гладкото функциониране от всяко място.
Най-добрите функции на Gymdesk
- Създайте и хоствайте професионален уебсайт с персонализирани шаблони, които съответстват на вашата марка.
- Оптимизирайте процеса на регистрация и проследявайте напредъка в превръщането на потенциални клиенти в реални в една платформа.
- Изпращайте масови SMS-и и имейли, за да ангажирате без усилие цялата си база данни с членове.
Ограничения на Gymdesk
- Интеграциите на уебсайтове са ограничени
- Проверката на присъствието може да бъде объркваща, когато се провеждат няколко класа едновременно.
Цени на Gymdesk
- План „Микро фитнес“: 75 $/месец
- План за малки фитнес зали: 100 $/месец
- Средно голям фитнес план: 150 $/месец
- План за големи фитнес зали: 200 $/месец
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и отзиви за Gymdesk
- G2: 4. 8/5 (20+ отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 120 отзива)
Какво казват реалните потребители за Gymdesk
Gymdesk беше буквално първото нещо, което си купихме, преди да отворим фитнес залата. Самият акт на закупуване и настройка направи всичко, което трябваше да направим, за да започнем, много по-ясно. То е много гъвкаво и можете да използвате толкова функции, колкото ви трябват. Ние го интегрирахме със Stripe и за 2 години никога не сме имали проблем с плащанията. Браво, GymDesk!
Gymdesk беше буквално първото нещо, което си купихме, преди да отворим фитнес залата. Самият акт на закупуване и настройка направи всичко, което трябваше да направим, за да започнем, много по-ясно. То е много гъвкаво и можете да използвате толкова функции, колкото ви трябват. Ние го интегрирахме със Stripe и за 2 години никога не сме имали проблем с плащанията. Браво, GymDesk!
📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа?
Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-задвижвани работни процеси. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.
8. Pike13 (Най-доброто за минимизиране на административната натовареност)
Pike13 намалява административните ви задачи, като позволява на клиентите да се справят с натоварването. Порталът за самообслужване на клиенти позволява на членовете да резервират сесии, да актуализират профилите си и да обработват плащания – всичко това без да се налага вашият персонал да отделя време за това. Тази автономност подобрява клиентското преживяване и освобождава персонала ви, за да се фокусира върху предоставянето на изключително обслужване.
Най-добрите функции на Pike13
- Оптимизирайте графика на персонала, заплатите и проследяването на комисионните, за да опростите управлението на екипа.
- Генерирайте подробни финансови отчети, за да следите приходите, просрочените плащания и растежа на бизнеса.
- Предложете мобилно приложение с вашата марка за безпроблемно взаимодействие с клиентите, включително резервации, плащания и известия.
Ограничения на Pike13
- Работата с функцията за отчитане може да бъде предизвикателна
- Софтуерът може да генерира неточни откази
Цени на Pike13
- Essential: 139 $/месец
- Разширено: 199 $/месец
- Премиум: 279 $/месец
Оценки и рецензии за Pike13
- G2: 3. 6/5 (40+ отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (140+ отзива)
Какво казват реалните потребители за Pike13
Можете да видите графика на всички на едно място или само своя собствен график.
Можете да видите графика на всички на едно място или само своя собствен график.
9. Glofox (Най-доброто за управление на ангажираността на членовете)
Функцията Smart No-Show Recovery на Glofox не само проследява отсъствията, но и активно работи за повторно ангажиране на членовете. Системата Strike System присвоява „страйк“, когато някой многократно пропуска занятие, без да го отмени, и след определен брой страйкове, възможността му да резервира бъдещи занятия може да бъде ограничена.
Това насърчава членовете да се явяват или да отменят предварително, като поддържа графика на занятията точен и ангажираността висока. Освен това, функцията за запазване на часове на Glofox помага да се предотврати неявяването, като изпраща напомнителни имейли и SMS известия, гарантирайки, че членовете остават ангажирани с фитнес рутината си.
Най-добрите функции на Glofox
- Позволете на членовете да прекъснат абонаментите си директно чрез приложението
- Автоматично препоръчвайте алтернативни часови интервали или опции за чакателен списък в случай, че класът се запълни.
- Класифицирайте най-обещаващите си потенциални клиенти въз основа на ангажираността и миналите взаимодействия, за да определите приоритетите за последващи действия.
Ограничения на Glofox
- Клиентите не могат да подновят членството си, докато съществуващото не изтече.
- Маркетинг пакетът изглежда обемист
Цени на Glofox
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Glofox
- G2: 4,5/5 (над 120 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (330+ отзива)
➡️ Прочетете също: Как да имате повече енергия след работа
10. Exercise.com (Най-доброто за автоматизиране на вашия канал за продажби)
Уморени сте да преследвате потенциални клиенти и да се занимавате с последващи действия? Exercise.com ви предлага решение. То оптимизира процеса на продажбите, като автоматизира поддържането на интереса на потенциалните клиенти чрез имейли, SMS и известия, осигурявайки постоянна ангажираност без ръчни последващи действия.
Персонализираните табла за управление предоставят информация за приходите, тенденциите в членството и маркетинговите резултати, което позволява вземането на решения въз основа на данни. Освен това платформата предлага инструменти като мобилни приложения с персонализирана марка и подробни анализи, за да подобри ангажираността на членовете и да стимулира растежа на бизнеса.
Exercise.com най-добри функции
- Оптимизирайте управлението на клиентите, като дадете възможност на членовете да резервират сесии, подписват договори и извършват плащания онлайн или чрез вашето персонализирано приложение.
- Поддържайте ангажираността на членовете с автоматизирани тренировъчни планове, отчети за представянето и персонализирани мотивационни съобщения.
- Проследявайте ключови показатели с информация в реално време за посещаемостта на членовете, представянето на треньорите и общото състояние на бизнеса.
Ограничения на Exercise.com
- Не предлага функция за технически анализ
- Промяната на датите за таксуване в съществуващите шаблони за фактуриране може да бъде предизвикателство
Цени на Exercise.com
- Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Exercise.com
- G2: 4,5/5 (над 50 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 220 отзива)
11. RhinoFit (Най-доброто решение за създаване на гъвкава система за фактуриране)
С RhinoFit управлението на членствата вече не е досадна задача, а лесна работа. Можете да персонализирате всичко – пробни оферти, групови пакети и онлайн регистрации – според нуждите на вашата фитнес зала.
Гъвкавата система за фактуриране ви позволява да настроите седмични, месечни или годишни планове за плащане. Можете също така лесно да предлагате отстъпки за първи реагиращи, семейства или предплатени членства. Автоматизираните напомняния за плащане и интеграциите с популярни процесори за плащане премахват стреса от транзакциите както за вас, така и за вашите членове.
Най-добрите функции на RhinoFit
- Продавайте членства, пакети и карти за класове директно от вашия уебсайт
- Оставете RhinoFit да се погрижи за отказите, договорите и регистрацията на членовете.
- Предоставете на членовете безключов достъп до вашия обект
Ограничения на RhinoFit
- Трябва ръчно да преминавате от една страница към друга, за да получите данните за контакт на хората с неуспешни плащания.
Цени на RhinoFit
- Стандартен: 57 $/месец
- Достъп 24/7: 149 $/месец
- Affiliate Pro: 299 $/месец
- Affiliate Plus: 399 $/месец
Оценки и рецензии за RhinoFit
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: 4. 0/5 (250+ отзива)
🧠 Интересен факт: Възрастните трябва да се стремят да бъдат активни през повечето дни, като правят от 2,5 до 5 часа умерени упражнения като ходене или плуване, или от 1,25 до 2,5 часа интензивни упражнения като джогинг или футбол всяка седмица. Комбинацията от двете също е полезна, стига движението да остава последователно.
12. Vagaro (Най-доброто решение за събиране на онлайн резервации чрез външни приложения)
Искате да получавате резервации, без да мръднете и пръст? Vagaro ви помага да се отличите, като включва вашия бизнес в безплатния си пазар, което улеснява клиентите да правят резервации директно от Google, Instagram или Apple Maps.
Интелигентният софтуер за планиране ви позволява да начислявате такси за неявяване, да управлявате отмени и автоматично да запълвате празните места с клиенти от списъка с чакащи. Освен това, вградените маркетингови инструменти ви помагат да изпращате промоции, напомняния и последващи съобщения, за да поддържате графика си пълен и клиентите си ангажирани.
Най-добрите функции на Vagaro
- Управлявайте онлайн магазин за добавки, облекло и подаръчни карти
- Резервирайте и управлявайте ресурсите от вградения календар Vagaro
- Използвайте Vagaro Connect за непрекъснати разговори с клиенти и достъп до тяхната информация.
Ограничения на Vagaro
- Интеграцията на резервациите може да бъде предизвикателна
- Vagaro може да закрие вашия акаунт в случай на пропуснато плащане.
Цени на Vagaro
- Едно местоположение: 30 $/месец за календар
- Няколко местоположения: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Vagaro
- G2: 4. 6/5 (250+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)
13. TeamUp (Най-доброто за управление на репутацията)
Добрата репутация кара клиентите да се връщат и привлича нови. Функцията „Community Happiness“ на TeamUp автоматизира заявките за отзиви, като насърчава доволните членове да споделят своите преживявания в Google и Facebook.
Той също така ви помага да проследявате обратната връзка, да отговаряте на въпроси и да укрепвате взаимоотношенията с клиентите, като по този начин гарантирате растежа на вашия бизнес чрез положителни отзиви.
Най-добрите функции на TeamUp
- Управлявайте и отговаряйте на отзивите от един централизиран табло
- Насърчавайте повече регистрации с автоматизирани функции за заявка за отзиви
- Налагайте такси за отказ и неявяване, за да защитите приходите си.
Ограничения на TeamUp
- Треньорите не получават известия за пренасрочени занятия
- Календарът не показва изрично наличността на персонала.
Цени на TeamUp
- Начална цена: 104 $/месец за 100 активни клиенти
Оценки и рецензии за TeamUp
- G2: 4,6/5 (над 240 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (320+ отзива)
👀 Знаете ли, че: Проучвания показват, че възрастните хора, които увеличат нивото си на активност до 7500 крачки само три дни в седмицата, могат да намалят риска от смъртност с над 50%.
Управлявайте без усилие членовете и поддържайте организация с ClickUp
Идеалният CRM за фитнес бизнеси трябва да автоматизира проследяването на потенциални клиенти, да опростява графика на занятията и да проследява плащанията, като същевременно предоставя ценна информация, позволяваща на собствениците на фитнес зали да вземат по-интелигентни бизнес решения.
Изборът на платформа „всичко в едно“ като ClickUp в този случай прави тези процеси по-лесни. С персонализираните си табла, функции за автоматизация и интеграции, ClickUp ви помага да управлявате вашата фитнес зала – независимо дали се фокусирате върху привличането на нови членове или върху задържането на настоящите.
Защо да се затрупвате с административна работа? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и поддържайте бизнеса си в движение.