13-те най-добри CRM софтуера за фитнес зали през 2025 г.

Между управлението на потенциални клиенти, поддържането на удовлетвореността на членовете на фитнес залата и обработката на продажбите, може да ви се струва, че вдигате нещо повече от тежести. Всички тези административни задачи могат да отклонят вниманието ви и да забавят растежа на бизнеса.

Тук може да ви помогне система за управление на взаимоотношенията с клиентите за фитнес зали.

Подходящият софтуер за управление на членовете на фитнес залата е нещо повече от място за съхранение на данни за клиентите. Той помага за проследяване на посещаемостта, планиране на часовете, автоматизирани напомняния и персонализирана комуникация, така че да прекарвате по-малко време в преследване на плащания и повече време в подпомагане на членовете да постигнат целите си.

Събрахме 13 от най-добрите CRM софтуери за фитнес зали, които ще ви помогнат да проследявате посещаемостта на членовете, да увеличите задържането им и да разраснете вашия фитнес бизнес. Нека намерим идеалното решение за вас!

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък списък с 13-те най-добри CRM софтуера за фитнес за управление на членското преживяване: ClickUp : Най-доброто решение за управление на дейността на фитнес залата и комуникацията с членовете с персонализирани работни процеси Най-доброто решение за управление на дейността на фитнес залата и комуникацията с членовете с персонализирани работни процеси Mindbody: Най-доброто за комуникация с клиенти, базирана на изкуствен интелект ZenPlanner: Най-доброто решение за организиране на информацията за членовете Virtuagym: Най-доброто решение за персонализирани планове за хранене и тренировки Club OS: Най-доброто за автоматизация на маркетинга и продажбите PushPress: Най-доброто решение за споделяне на постиженията с общността Gymdesk: Най-доброто решение за управление на фитнес зала, работеща 24/7 Pike13: Най-доброто решение за минимизиране на административната натовареност Glofox: Най-доброто решение за управление на ангажираността на членовете Exercise. com: Най-доброто решение за автоматизиране на вашия канал за продажби RhinoFit: Най-доброто решение за създаване на гъвкава система за фактуриране Vagaro: Най-доброто решение за събиране на онлайн резервации чрез външни приложения TeamUp: Най-доброто за управление на репутацията

Защо фитнес залите се нуждаят от CRM софтуер?

Бизнесите, които използват CRM, имат 85% по-голяма вероятност да подобрят клиентското си преживяване — и това може да спести 5-10 часа от работната натовареност на служителите седмично. Това е сериозно повишаване на ефективността, и фитнес клубовете също могат да се възползват от него.

Защо? Защото жонглирането с данни за членовете, проследяването на посещаемостта и обработката на плащанията на различни платформи е истинско главоболие.

С помощта на анализи, базирани на изкуствен интелект, можете лесно да проследявате ангажираността на членовете, а достъпът чрез облак поддържа синхронизацията на вашия екип, независимо къде се намира. По-малко време за административни задачи означава повече време за изграждане на процъфтяваща фитнес общност. Това звучи като печалба.

Предимства на CRM системите за фитнес зали

Софтуерът за управление на фитнес CRM улеснява управлението на комуникацията с клиентите. Докато вие им помагате да постигнат своите фитнес цели, инструментите, базирани на изкуствен интелект, се занимават с административните задачи, от обработката на плащанията до автоматичните напомняния и др.

Ето пет предимства от внедряването на CRM работния процес във вашата фитнес зала:

Проследявайте посещаемостта на членовете, информацията за плащанията и профилите на членовете в един единствен CRM табло

Възможност за резервации, отмени и управление на списъка с чакащи в реално време, за да максимизирате заетостта

Настройте периодично фактуриране, автоматично издаване на фактури и напомняния за просрочени плащания, за да подобрите паричния поток.

Използвайте напълно интегрирани шаблони за формуляри за членство и чатботове, за да привлечете нови запитвания.

Измервайте ефективността на треньорите и удовлетвореността на членовете, за да вземате решения, подкрепени с данни.

Какво трябва да търсите в CRM за фитнес зали?

Подходящият CRM софтуер за фитнес зали трябва да прави повече от просто организиране на данните на членовете и стимулиране на растежа на бизнеса. За да оптимизирате наистина операциите си, уверете се, че той предлага и следните ключови функции:

Изберете CRM система, базирана на облак, с мониторинг на посещаемостта в реално време и история на членството.

Проверете функциите за персонализирана сегментация, за да категоризирате членовете въз основа на нивото на активност, демографските характеристики или фитнес целите.

Изберете CRM с AI-базирано планиране на часовете, което се настройва автоматично в зависимост от пиковите часове и наличността на треньорите.

Потърсете автоматизирано фактуриране, повтарящи се плащания и предупреждения за просрочени плащания, за да предотвратите загуба на приходи.

Използвайте предсказуеми анализи, за да прогнозирате рисковете за задържане на членовете и тенденциите в приходите.

13-те най-добри CRM системи за фитнес зали

Тъй като нуждите на всеки фитнес са уникални, намирането на перфектния CRM софтуер може да се окаже трудна задача.

Но не се притеснявайте – ние сме тук, за да ви помогнем! Нека намерим CRM, който най-добре отговаря на вашите нужди.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на дейността на фитнес залата и комуникацията с членовете чрез персонализирани работни процеси)

Управлявайте растежа на клиентската база и удовлетвореността на клиентите с ClickUp CRM за фитнес зали

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, може безпроблемно да се превърне в CRM софтуер за фитнес залата.

ClickUp CRM за фитнес зали е цялостно решение за проследяване на нови потенциални членове, управление на съществуващи членства и автоматизиране на работните процеси по плащане и подновяване. Имате нужда от опция „plug-and-play“? Разгледайте CRM шаблоните на ClickUp и започнете веднага.

Например, шаблонът ClickUp CRM организира разпръснатите ви данни в централизирана система, така че нито един потенциален клиент да не бъде пропуснат, нито едно подновяване да не бъде пропуснато и нито един клиент да не се чувства пренебрегнат. Този шаблон може да съхранява информацията, да възлага задачи на треньорите и да определя фитнес цели за вашите клиенти.

Получете безплатен шаблон Превърнете управлението на фитнес залата от хаотичен и отнемащ време процес в структуриран с помощта на шаблона за CRM на ClickUp.

Ето как можете да използвате този шаблон:

✅ Съхранявайте данните на членовете, като контактна информация, планове за членство и отчети за напредъка, в структурирана база данни с възможност за търсене.

✅ Следете потенциалните нови членове с персонализирана тръба за продажби, която ги проследява от запитването до регистрацията.

✅ Настройте автоматични напомняния за предстоящи подновявания, изтекли членства или специални промоции, като намалите ръчното проследяване.

Ако сте треньор, шаблонът за тренировъчен дневник на ClickUp ви помага да управлявате личните тренировъчни сесии, като същевременно изготвяте структуриран план за всеки клиент. Записвайте тренировките, задавайте фитнес цели и проследявайте напредъка – всичко на едно място – за да можете да се съсредоточите върху тренирането, вместо да се занимавате с таблици.

Искате да помогнете на членовете си да изградят солидна фитнес рутина чрез малки, но последователни промени в начина на живот? Ето къде се включва шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp. С персонализирано проследяване на тренировките и благосъстоянието, той помага на членовете на фитнес залата да останат на правилния път, да изградят по-добри навици и да се придържат към своите фитнес цели в дългосрочен план.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Начинаещите могат да се почувстват претоварени поради широкия набор от функции, достъпни в платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да приоритизирам + да се фокусирам върху развитието на бизнеса в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсиите + резултатите! Обичам ClickUp!

ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да приоритизирам + да се фокусирам върху развитието на бизнеса в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсиите + резултатите! Обичам ClickUp!

2. Mindbody (Най-доброто за комуникация с клиенти, базирана на изкуствен интелект)

чрез Mindbody

Уморени сте да отговаряте отново и отново на едни и същи въпроси на клиентите? Train Messenger, AI-базираният асистент на Mindbody, е на Ваша страна. Той може да се справя с запитвания на клиенти, да резервира срещи и да изпраща автоматични напомняния като мениджър на рецепция, който никога не си взима почивен ден.

Освен това, тя персонализира отговорите въз основа на данните за членовете, като гарантира, че всяко взаимодействие протича гладко и професионално. Оставете я да се занимава с често задаваните въпроси, докато вие се концентрирате върху личните тренировки и управлението на членовете.

Най-добрите функции на Mindbody

Управлявайте класове, срещи и персонал в реално време с един лесен за използване календар.

Привлечете нови клиенти от цял свят, като регистрирате вашата фитнес зала в Mindbody Marketplace.

Предоставете персонализирано мобилно приложение на членовете, с което да резервират часове, управляват членствата си и остават ангажирани.

Ограничения на Mindbody

Цените могат да бъдат високи за малките фирми и независимите фитнес професионалисти.

Софтуерът може да има грешки, да се забавя и да не работи в продължение на часове.

Цени на Mindbody

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mindbody

G2: 3. 6/5 (370+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (2800+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Mindbody

Основният софтуер има стабилна функционалност, но системата е сложна и не е интуитивна. Работих 6 години с този софтуер, така че с времето научих как да постигам това, което ми е необходимо.

Основният софтуер има стабилна функционалност, но системата е сложна и не е интуитивна. Работих 6 години с този софтуер, така че с времето научих как да постигам това, което ми е необходимо.

3. ZenPlanner (Най-доброто за организиране на информацията за членовете)

чрез ZenPlanner

Zen Planner автоматизира отнемащите време задачи и предоставя лесни за използване дигитални инструменти. Онлайн системата за резервации елиминира конфликтите в графиците, като позволява на членовете да резервират часове в реално време.

Автоматизираното фактуриране гарантира, че ще получавате плащанията си навреме, без да се налага да ги преследвате. Това е добър CRM за треньори, който им помага да управляват дейността си и да изграждат общност.

Най-добрите функции на ZenPlanner

Възможност за бързо самообслужване при регистрация с Kiosk Mode

Позволете на членовете да резервират часове онлайн, да следят посещаемостта си и да предотвратяват двойни резервации.

Интегрирайте с SugarWOD, за да записвате тренировките, да проследявате представянето и да повишите ангажираността.

Проследявайте ключови бизнес показатели с персонализирани отчети за вземане на решения въз основа на данни.

Ограничения на ZenPlanner

Критични компоненти като порталите за онлайн регистрация често се развалят

Има тенденция да записва върху предишни данни с празни записи.

Цени на ZenPlanner

Стартови пакет: 199 $/месец

Студио: 99 $/месец

Ангажираност: 198 $/месец

Ultimate: 348 $/месец

Оценки и рецензии за ZenPlanner

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (250+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ZenPlanner

Използваме го от почти десет години и е много полезен за проследяване на данните за членството. Не е много интуитивен и обучението на нови доброволци как да го използват отнема известно време, но работи за това, за което ни е нужно.

Използваме го от почти десет години и е много полезен за проследяване на данните за членството. Не е много интуитивен и обучението на нови доброволци как да го използват отнема известно време, но работи за това, за което ни е необходим.

4. Virtuagym (Най-доброто за персонализирани планове за хранене и тренировки)

чрез Virtuagym

Клиентите ви оплакват ли се, че не знаят какво да ядат, за да подпомогнат тренировките си? Здравословната диета е също толкова важна, колкото и тренировките.

Virtuagym създава персонализирани планове за хранене, които съответстват на хранителните нужди, предпочитания и фитнес цели на клиентите, помагайки им да се придържат към плана си във и извън фитнес залата. Вграденият тракер за хранене позволява на клиентите да записват храненията си и да следят макронутриентите си, а автоматизираните предложения за хранене опростяват планирането при натоварени графици.

Най-добрите функции на Virtuagym

Създавайте персонализирани тренировъчни програми с инструкции за упражненията и видео демонстрации

Предложете брандирано приложение, за да подобрите и повишите KPI за клиентското преживяване

Насърчавайте общността с предизвикателства, групи и класации, за да изградите лоялност.

Ограничения на Virtuagym

Проследяването на заплатите е ръчен процес

Софтуерът не разполага с функция за планиране в реално време

Не цялата информация за хранителния режим се запазва

Цени на Virtuagym

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Virtuagym

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 3. 8/5 (250+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Virtuagym

Отлично въвеждане и обслужване, virtuagym отговарят бързо на всички наши въпроси и винаги са готови да помогнат при всякакви проблеми.

Отлично въвеждане и обслужване, virtuagym отговарят бързо на всички наши въпроси и винаги са готови да помогнат при всякакви проблеми.

5. Club OS (Най-доброто за автоматизация на маркетинга и продажбите)

чрез Club OS

Да следите новите потенциални клиенти може да ви се струва като работа на пълен работен ден, но не е задължително да е така. Функцията „Известия за нови потенциални клиенти“ на Club OS гарантира, че вашият екип получава незабавни известия, когато потенциален член прояви интерес, което улеснява бързото проследяване.

С помощта на сегментирани съобщения можете да изпращате правилното съобщение в подходящия момент, като по този начин увеличавате ангажираността и конверсиите. Освен това, интегрирането на Facebook Lead Ads с Club OS позволява на потенциалните клиенти да подават своите данни директно, което оптимизира управлението и привличането на потенциални клиенти, така че вие да можете да се съсредоточите върху превръщането им в лоялни членове.

Най-добрите функции на Club OS

Изпращайте промоции, напомняния за часове и съобщения за постигнати резултати с автоматизирани имейл и SMS кампании.

Привличайте потенциални клиенти с помощта на цифрови декларации за отказ от отговорност, интеграция с Facebook Ads и програми за препоръки.

Проследявайте активността на потенциалните клиенти, процента на конверсия и ефективността на имейлите с табла за анализи в реално време.

Ограничения на Club OS

Системата не ограничава дублираните записи.

Функцията за търсене изисква повече информация, отколкото е необходимо, за да работи.

Цени на Club OS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Club OS

G2: 3,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (190+ отзива)

6. PushPress (Най-доброто за споделяне на постижения с общността)

чрез PushPress

Да ходиш на тренировки всеки ден става по-лесно, когато членовете чувстват, че постигат нещо. Така че, когато някой постигне нов личен рекорд, завърши предизвикателство или остане последователен, PushPress им позволява да публикуват своите победи в социалния фийд в приложението.

Това поддържа висока мотивация и изгражда чувство за общност, превръщайки тренировките в споделено преживяване. Собствениците на фитнес зали могат да взаимодействат с членовете чрез харесвания, коментари и поздрави, като по този начин насърчават по-дълбоки връзки.

Освен това PushPress се интегрира с инструменти за проследяване на резултатите, което позволява на членовете да регистрират напредъка си, да поставят цели и да се отчитат – всичко това в рамките на една и съща платформа.

Най-добрите функции на PushPress

Ангажирайте потенциални клиенти и членове с двупосочни SMS, имейли и автоматизация на социалните медии.

Изградете общност с класации, поздрави и акценти върху най-добрите постижения

Въведете саморезервации, управление на списъци с чакащи и проследяване на наличността на персонала в реално време.

Ограничения на PushPress

Функцията за коментари между спортиста и треньора може да забавя

Опитът е по-добър в уеб браузъра в сравнение с приложението.

Цени на PushPress

Безплатно завинаги

Pro: 159 $/месец

Макс.: 229 $/месец

Оценки и рецензии за PushPress

G2: 4,9/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 180 отзива)

7. Gymdesk (Най-подходящ за управление на фитнес зала, работеща 24/7)

чрез GymDesk

Мечтали ли сте някога да притежавате фитнес студио, което работи 24/7? Дистанционният достъп до съоръженията на Gymdesk прави това възможно – членовете могат да отключват вратите с помощта на своите смартфони, без да са необходими ключ-карти.

Системата автоматично разрешава или ограничава достъпа въз основа на платежния статус, като гарантира, че само активните членове имат достъп до фитнес залата. Освен това, благодарение на мониторинга в реално време, собствениците на фитнес зали могат да проследяват регистрациите, да управляват сигурността и да поддържат гладкото функциониране от всяко място.

Най-добрите функции на Gymdesk

Създайте и хоствайте професионален уебсайт с персонализирани шаблони, които съответстват на вашата марка.

Оптимизирайте процеса на регистрация и проследявайте напредъка в превръщането на потенциални клиенти в реални в една платформа.

Изпращайте масови SMS-и и имейли, за да ангажирате без усилие цялата си база данни с членове.

Ограничения на Gymdesk

Интеграциите на уебсайтове са ограничени

Проверката на присъствието може да бъде объркваща, когато се провеждат няколко класа едновременно.

Цени на Gymdesk

План „Микро фитнес“: 75 $/месец

План за малки фитнес зали: 100 $/месец

Средно голям фитнес план: 150 $/месец

План за големи фитнес зали: 200 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Gymdesk

G2: 4. 8/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 120 отзива)

Какво казват реалните потребители за Gymdesk

Gymdesk беше буквално първото нещо, което си купихме, преди да отворим фитнес залата. Самият акт на закупуване и настройка направи всичко, което трябваше да направим, за да започнем, много по-ясно. То е много гъвкаво и можете да използвате толкова функции, колкото ви трябват. Ние го интегрирахме със Stripe и за 2 години никога не сме имали проблем с плащанията. Браво, GymDesk!

Gymdesk беше буквално първото нещо, което си купихме, преди да отворим фитнес залата. Самият акт на закупуване и настройка направи всичко, което трябваше да направим, за да започнем, много по-ясно. То е много гъвкаво и можете да използвате толкова функции, колкото ви трябват. Ние го интегрирахме със Stripe и за 2 години никога не сме имали проблем с плащанията. Браво, GymDesk!

8. Pike13 (Най-доброто за минимизиране на административната натовареност)

чрез Pike13

Pike13 намалява административните ви задачи, като позволява на клиентите да се справят с натоварването. Порталът за самообслужване на клиенти позволява на членовете да резервират сесии, да актуализират профилите си и да обработват плащания – всичко това без да се налага вашият персонал да отделя време за това. Тази автономност подобрява клиентското преживяване и освобождава персонала ви, за да се фокусира върху предоставянето на изключително обслужване.

Най-добрите функции на Pike13

Оптимизирайте графика на персонала, заплатите и проследяването на комисионните, за да опростите управлението на екипа.

Генерирайте подробни финансови отчети, за да следите приходите, просрочените плащания и растежа на бизнеса.

Предложете мобилно приложение с вашата марка за безпроблемно взаимодействие с клиентите, включително резервации, плащания и известия.

Ограничения на Pike13

Работата с функцията за отчитане може да бъде предизвикателна

Софтуерът може да генерира неточни откази

Цени на Pike13

Essential: 139 $/месец

Разширено: 199 $/месец

Премиум: 279 $/месец

Оценки и рецензии за Pike13

G2: 3. 6/5 (40+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (140+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Pike13

Можете да видите графика на всички на едно място или само своя собствен график.

Можете да видите графика на всички на едно място или само своя собствен график.

9. Glofox (Най-доброто за управление на ангажираността на членовете)

чрез Glofox

Функцията Smart No-Show Recovery на Glofox не само проследява отсъствията, но и активно работи за повторно ангажиране на членовете. Системата Strike System присвоява „страйк“, когато някой многократно пропуска занятие, без да го отмени, и след определен брой страйкове, възможността му да резервира бъдещи занятия може да бъде ограничена.

Това насърчава членовете да се явяват или да отменят предварително, като поддържа графика на занятията точен и ангажираността висока. Освен това, функцията за запазване на часове на Glofox помага да се предотврати неявяването, като изпраща напомнителни имейли и SMS известия, гарантирайки, че членовете остават ангажирани с фитнес рутината си.

Най-добрите функции на Glofox

Позволете на членовете да прекъснат абонаментите си директно чрез приложението

Автоматично препоръчвайте алтернативни часови интервали или опции за чакателен списък в случай, че класът се запълни.

Класифицирайте най-обещаващите си потенциални клиенти въз основа на ангажираността и миналите взаимодействия, за да определите приоритетите за последващи действия.

Ограничения на Glofox

Клиентите не могат да подновят членството си, докато съществуващото не изтече.

Маркетинг пакетът изглежда обемист

Цени на Glofox

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Glofox

G2: 4,5/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (330+ отзива)

10. Exercise.com (Най-доброто за автоматизиране на вашия канал за продажби)

Уморени сте да преследвате потенциални клиенти и да се занимавате с последващи действия? Exercise.com ви предлага решение. То оптимизира процеса на продажбите, като автоматизира поддържането на интереса на потенциалните клиенти чрез имейли, SMS и известия, осигурявайки постоянна ангажираност без ръчни последващи действия.

Персонализираните табла за управление предоставят информация за приходите, тенденциите в членството и маркетинговите резултати, което позволява вземането на решения въз основа на данни. Освен това платформата предлага инструменти като мобилни приложения с персонализирана марка и подробни анализи, за да подобри ангажираността на членовете и да стимулира растежа на бизнеса.

Exercise.com най-добри функции

Оптимизирайте управлението на клиентите, като дадете възможност на членовете да резервират сесии, подписват договори и извършват плащания онлайн или чрез вашето персонализирано приложение.

Поддържайте ангажираността на членовете с автоматизирани тренировъчни планове, отчети за представянето и персонализирани мотивационни съобщения.

Проследявайте ключови показатели с информация в реално време за посещаемостта на членовете, представянето на треньорите и общото състояние на бизнеса.

Ограничения на Exercise.com

Не предлага функция за технически анализ

Промяната на датите за таксуване в съществуващите шаблони за фактуриране може да бъде предизвикателство

Цени на Exercise.com

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Exercise.com

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 220 отзива)

11. RhinoFit (Най-доброто решение за създаване на гъвкава система за фактуриране)

чрез RhinoFit

С RhinoFit управлението на членствата вече не е досадна задача, а лесна работа. Можете да персонализирате всичко – пробни оферти, групови пакети и онлайн регистрации – според нуждите на вашата фитнес зала.

Гъвкавата система за фактуриране ви позволява да настроите седмични, месечни или годишни планове за плащане. Можете също така лесно да предлагате отстъпки за първи реагиращи, семейства или предплатени членства. Автоматизираните напомняния за плащане и интеграциите с популярни процесори за плащане премахват стреса от транзакциите както за вас, така и за вашите членове.

Най-добрите функции на RhinoFit

Продавайте членства, пакети и карти за класове директно от вашия уебсайт

Оставете RhinoFit да се погрижи за отказите, договорите и регистрацията на членовете.

Предоставете на членовете безключов достъп до вашия обект

Ограничения на RhinoFit

Трябва ръчно да преминавате от една страница към друга, за да получите данните за контакт на хората с неуспешни плащания.

Цени на RhinoFit

Стандартен: 57 $/месец

Достъп 24/7: 149 $/месец

Affiliate Pro: 299 $/месец

Affiliate Plus: 399 $/месец

Оценки и рецензии за RhinoFit

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 0/5 (250+ отзива)

12. Vagaro (Най-доброто решение за събиране на онлайн резервации чрез външни приложения)

чрез Vagaro

Искате да получавате резервации, без да мръднете и пръст? Vagaro ви помага да се отличите, като включва вашия бизнес в безплатния си пазар, което улеснява клиентите да правят резервации директно от Google, Instagram или Apple Maps.

Интелигентният софтуер за планиране ви позволява да начислявате такси за неявяване, да управлявате отмени и автоматично да запълвате празните места с клиенти от списъка с чакащи. Освен това, вградените маркетингови инструменти ви помагат да изпращате промоции, напомняния и последващи съобщения, за да поддържате графика си пълен и клиентите си ангажирани.

Най-добрите функции на Vagaro

Управлявайте онлайн магазин за добавки, облекло и подаръчни карти

Резервирайте и управлявайте ресурсите от вградения календар Vagaro

Използвайте Vagaro Connect за непрекъснати разговори с клиенти и достъп до тяхната информация.

Ограничения на Vagaro

Интеграцията на резервациите може да бъде предизвикателна

Vagaro може да закрие вашия акаунт в случай на пропуснато плащане.

Цени на Vagaro

Едно местоположение: 30 $/месец за календар

Няколко местоположения: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vagaro

G2: 4. 6/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3400 отзива)

13. TeamUp (Най-доброто за управление на репутацията)

чрез TeamUp

Добрата репутация кара клиентите да се връщат и привлича нови. Функцията „Community Happiness“ на TeamUp автоматизира заявките за отзиви, като насърчава доволните членове да споделят своите преживявания в Google и Facebook.

Той също така ви помага да проследявате обратната връзка, да отговаряте на въпроси и да укрепвате взаимоотношенията с клиентите, като по този начин гарантирате растежа на вашия бизнес чрез положителни отзиви.

Най-добрите функции на TeamUp

Управлявайте и отговаряйте на отзивите от един централизиран табло

Насърчавайте повече регистрации с автоматизирани функции за заявка за отзиви

Налагайте такси за отказ и неявяване, за да защитите приходите си.

Ограничения на TeamUp

Треньорите не получават известия за пренасрочени занятия

Календарът не показва изрично наличността на персонала.

Цени на TeamUp

Начална цена: 104 $/месец за 100 активни клиенти

Оценки и рецензии за TeamUp

G2: 4,6/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4,8/5 (320+ отзива)

Управлявайте без усилие членовете и поддържайте организация с ClickUp

Идеалният CRM за фитнес бизнеси трябва да автоматизира проследяването на потенциални клиенти, да опростява графика на занятията и да проследява плащанията, като същевременно предоставя ценна информация, позволяваща на собствениците на фитнес зали да вземат по-интелигентни бизнес решения.

Изборът на платформа „всичко в едно“ като ClickUp в този случай прави тези процеси по-лесни. С персонализираните си табла, функции за автоматизация и интеграции, ClickUp ви помага да управлявате вашата фитнес зала – независимо дали се фокусирате върху привличането на нови членове или върху задържането на настоящите.

Защо да се затрупвате с административна работа? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и поддържайте бизнеса си в движение.