Guru и Glean: кой инструмент за управление на знания с изкуствен интелект е най-подходящ за вас?

Сър Франсис Бейкън е казал: „Знанието е сила“ през 1597 г. Повече от 400 години по-късно това важи повече от всякога.

Вземете например бисквитките – не тези, които изпълват кухнята ви с аромат на масло, а тези, които обикновено приемате на всеки уебсайт, без да четете условията.

Бисквитките проследяват вашите данни, анализират поведението ви и запомнят вашите предпочитания. И това не важи само за уебсайтовете. Netflix предсказва какво ще гледате след това. Google практически чете мислите ви само след две-три думи. Общият знаменател? Данните.

Бизнесът е обсебен от данни, а изкуственият интелект процъфтява благодарение на тях. Когато данните са структурирани, индексирани и достъпни, те стават още по-ценни: знание.

Ето защо днес компаниите се надпреварват да внедрят системи за управление на знания, базирани на изкуствен интелект – защото незабавният достъп до правилната информация променя изцяло играта.

Как да изберете бази от знания, които работят за вашия бизнес? Нека разгледаме най-добрите AI-базирани опции, като сравним Guru и Glean и определим коя от тях работи най-добре за вашия бизнес.

🌻 Бонус: Ще ви запознаем и с най-добрата алтернатива на Glean и Guru: ClickUp! И ще разгледаме как възможностите за управление на знания на ClickUp запълват всички пропуски, които тези два инструмента оставят.

⏰ 60-секундно резюме Търсите перфектния инструмент за управление на знания, базиран на изкуствен интелект? Ето кратко сравнение, което ще ви помогне да изберете между Glean и Guru: Guru организира проверена информация в карти с информация , като гарантира, че екипите разполагат с точна и актуална информация на един клик разстояние.

Glean е инструмент за търсене в предприятието, базиран на изкуствен интелект, който сканира имейли, съобщения в Slack и документи, за да предоставя незабавни отговори , без да се налага ръчно създаване на съдържание.

Guru побеждава Glean със своето структурирано и проверено знание , което го прави идеален за екипи, управляващи документацията на цялата компания, които предпочитат точност.

Glean побеждава Guru с търсене в реално време, задвижвано от изкуствен интелект , извличайки информация от над 100 бизнес приложения , което го прави по-добрият избор за откриване на данни в цялото предприятие.

Guru предлага прозрачни цени на потребител, започващи от 10 долара на месец, докато Glean следва модел на ценообразуване за предприятия, който варира в зависимост от размера на компанията и обема на данните.

управление на знания, базирано на изкуствен интелект , автоматизация и търсене в едно работно пространство , елиминирайки необходимостта от използване на множество инструменти. ClickUp комбинира, автоматизация и, елиминирайки необходимостта от използване на множество инструменти.

Свързаното търсене на ClickUp извлича незабавно данни от Google Drive, Slack и Salesforce, което намалява загубата на време при търсене на информация.

Какво е Guru?

GetGuru (или Guru) е платформа за знания, базирана на изкуствен интелект, която свързва приложения, документи и чатове, за да предоставя незабавни отговори. По същество тя действа като централизиран център за знания и единствен източник на истина за организациите.

Guru улеснява бързото намиране на качествени карти с информация, е много лесен за използване, позволява лесно актуализиране на съществуващата информация, безпроблемно създаване на нови карти и има отлични SEO възможности в рамките на нашата организация.

Ето какво ви предлага Guru: Съхранява фирменото знание на едно място , така че потребителите да имат бърз достъп до политики, процедури и важни документи.

Работи като център за самообслужване, намалявайки повтарящите се въпроси , като предоставя незабавно достъп до съответната информация.

Използва търсене, задвижвано от изкуствен интелект , и разширения за браузъра, за да предоставя бързи отговори , без да се налага превключване между приложенията.

Организира съдържанието с карти с информация, което улеснява намирането на информация и поддържането на структурирани данни.

Интегрира се с популярни инструменти, така че екипите да имат достъп до необходимата им информация, без да прекъсват работния си процес.

чрез Guru

Функции на Guru

Guru премахва неудобството при търсенето на информация за компанията. Вместо да губят време в претърсване на стари имейли или да задават един и същ въпрос за десети път, екипите могат да извличат необходимата информация незабавно – ето как:

Функция № 1: Отговори, базирани на изкуствен интелект, когато имате нужда от тях

Имали ли сте момент, в който просто знаете, че отговорът съществува някъде, но намирането му ви се струва като невъзможна игра на съкровище? Guru решава този проблем. Просто въведете въпрос и той ще изведе проверени отговори от цялата база знания на вашата компания.

чрез Guru

Никой не иска да преминава от едно приложение в друго, само за да намери прост отговор. Guru се интегрира със Slack, Microsoft Teams, Google Workspace и други популярни инструменти, така че служителите не трябва да прекъсват работния си процес, за да търсят това, от което се нуждаят.

💡 Съвет от професионалист: AI вече ви освобождава от рутинната работа, открива тенденциите преди вас и ви помага да работите по-умно, а не по-усилено. Ето ръководство за това как да използвате AI за по-висока продуктивност.

Дългите документи често биват пренебрегвани. Guru разбива информацията на карти с информация, така че служителите получават бързи, структурирани отговори, вместо да отварят огромни файлове.

🍪 Бонус: Тези карти се актуализират автоматично, така че всички са винаги на една и съща страница – в буквален смисъл.

Функция № 4: Отговори, които се появяват, още преди да сте задали въпроса

Някога попълвали ли сте формуляр или чели ли сте процедура и сте си пожелавали инструкциите да се появят като по магия? Точно това прави Guru.

Той разпознава какво има на екрана ви и автоматично предоставя подходяща информация – без да се налага да я търсите.

Характеристика № 5: Информация за това, което хората действително търсят

Това е една от най-добрите функции на Guru: помага на екипите да разберат какво липсва. Вградените анализи показват какво търсят най-често хората, какви въпроси се повтарят и къде базата от знания може да се нуждае от обновяване.

Вместо да гадаят каква информация се нуждаят служителите, компаниите получават реални данни за това какво работи и какво не.

Цени на Guru

Guru предлага гъвкави ценови планове, подходящи за фирми от всякакъв мащаб:

Безплатна пробна версия

Всичко в едно : 15 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

📮 ClickUp Insight: Почти половината от вашите служители пропускат важна информация. Според проучване на ClickUp около 42% от специалистите, работещи с информация, разчитат на електронната поща за комуникация в екипа, но това има и своите недостатъци. Тъй като имейлите достигат само до избрани колеги, важната информация остава изолирана, което забавя сътрудничеството и вземането на решения. За да подобрите видимостта и да оптимизирате работата в екип, използвайте всеобхватна работна платформа като ClickUp, която превръща имейлите в изпълними задачи за секунди!

Какво е Glean?

Glean е работна AI платформа, която помага на бизнеса да намира, създава и автоматизира задачи, като се свързва с данните на компанията и ги анализира, предлагайки AI-базирано търсене, агенти и асистенти.

Според рецензиите на Gartner, Glean работи по следните причини:

Намира релевантна информация незабавно , независимо къде е съхранена

Дава приоритет на директните отговори пред простото показване на резултати от търсенето.

Предлага безпроблемна интеграция с фирмените приложения .

Помага на служителите да имат достъп до знанията в цялата компания

чрез Glean

Първоначално създаден за събиране на връзки и документи от различни приложения, потребителите на Glean постоянно споделят функции, които подобряват вътрешното управление на знанията.

Ето някои от примерите за употреба: Поддържа служителите в течение с персонализирана начална страница , показваща последните документи, предстоящи срещи и актуално съдържание за компанията.

Използва усъвършенствана система за проверка , за да гарантира точността на информацията и да предотврати остарели или подвеждащи отговори.

Представя приложения, базирани на изкуствен интелект, които позволяват на експертите по дадена тема (SME) да създават и поддържат база от знания, осигурявайки 24/7 достъп до надеждна информация.

Предлага търсене на хора, което улеснява търсенето на колеги, вериги на отчетност и подробности за трудовия стаж за бързи организационни прозрения.

чрез Glean

Функции на Glean

Вместо просто да извежда списък с резултати от търсенето, Glean предоставя контекстуална информация. Освен това, ето някои функции на Glean, които могат да ви бъдат полезни:

Характеристика № 1: Отговори, базирани на изкуствен интелект, които отиват направо на въпроса

Никой няма време да отваря 15 раздела, за да намери един отговор. Системата на Glean, базирана на изкуствен интелект, незабавно извлича релевантна информация, независимо дали е скрита в Google Doc, Slack разговор или JIRA билет.

⚡️Архив с шаблони: AI шаблони за спестяване на време и подобряване на производителността

Функция № 2: Интелигентни колекции за организиране на фирменото знание

Вместо разпръснати документи и изгубени връзки, Glean позволява на екипите да създават структурирани колекции от важни данни, което улеснява проследяването на проектите.

чрез Glean

Функцията Go Links на Glean позволява на служителите да създават къси URL адреси за често посещавани ресурси на компанията. Вместо да търсите заровен документ, въведете персонализиран Go Link (като „go/performance-reviews“) в браузъра си, който ще ви отведе директно до това, което търсите.

💡 Съвет от професионалист: Слабата система за управление на знания води до скъпоструващи неефективности – разгледайте най-добрите алтернативи на Glean, за да преодолеете информационните пропуски.

Функция № 4: Система за проверка за поддържане на точността на знанията

Базата от знания е полезна само ако данните в нея са правилни. Системата за проверка на Glean гарантира, че важните документи и отговори са актуални.

Функция № 5: Търсене на хора, за да намерите експерти в компанията

Искате да знаете кой отговаря за даден проект? Функцията за търсене на хора в Glean помага на служителите да търсят колеги по име, работния процес, отдела или експертния опит. Използването на изкуствен интелект на работното място улеснява намирането на подходящия човек, вместо да се гадае кой може да има отговора.

Цени на Glean

Персонализирани цени

Guru и Glean: сравнение на функциите

Guru и Glean имат за цел да решат един и същ проблем – да помогнат на екипите да намират информация бързо и да им покажат как да работят по-бързо – но го правят по различен начин.

По-долу разглеждаме основните функции, за да видим в какво се отличава всеки инструмент.

Функция № 1: Търсене и отговори, базирани на изкуствен интелект

Glean предлага мощна търсачка, задвижвана от изкуствен интелект, която извлича информация от имейли, Slack, документи и други фирмени инструменти, за да предоставя директни отговори вместо резултати от търсене. Тя използва обработка на естествен език (NLP), за да разбере заявките и да предостави контекстуална информация.

Докато използва възможностите на изкуствения интелект, Guru се фокусира повече върху картите с информация. Служителите трябва да създават и verificat информацията, преди изкуственият интелект да може да я покаже, което гарантира точност, но добавя допълнителна стъпка към процеса.

🏆 Победител: Glean е лидер в тази категория

Характеристика № 2: Организация и точност на знанията

Guru процъфтява в управлението на знания, като структурира информацията в бази от знания с работни потоци за проверка. Това гарантира, че служителите винаги имат достъп до точни и актуални данни.

Glean е по-скоро агрегатор, който черпи информация от съществуващи източници без строги системи за проверка, което означава, че понякога може да се появи остаряла или неточна информация.

🏆 Победител: Guru за управлението на знания и структурите

Характеристика № 3: Интеграции и съвместимост на работния процес

Glean се интегрира с над 100 корпоративни инструмента, включително Google Workspace, Slack, Microsoft 365 и JIRA, което го прави идеален за компании, търсещи безпроблемна интеграция.

Guru предлага и разширения за браузъри, интеграции със Slack и Microsoft Teams. Въпреки това, той се фокусира върху вграждането на проверени знания в работните процеси, а не само върху събирането на информация от различни инструменти.

🏆 Победител: Glean побеждава Guru в интеграциите и съвместимостта на работния процес.

Характеристика № 4: Въвеждане и лекота на използване

Интерфейсът на Glean, подобен на този на Google, прави търсенето интуитивно. Новите потребители могат просто да въведат заявка и да намерят информация без никаква настройка. Той предлага и персонализирана начална страница с последните документи, предстоящи срещи и актуални теми, което помага на новите служители да се адаптират по-бързо.

Въпреки че е лесен за използване, Guru изисква активно участие от екипите за създаване, проверка и поддържане на съдържание. Новите потребители може да се нуждаят от повече насоки за картите с информация и работните процеси, преди да могат да извлекат максимална полза от системата.

🏆 Победител: Glean

Функция № 5: Търсене на хора и идентифициране на експерти

Glean включва ефективно търсене на хора, което позволява на служителите да търсят колеги по име, експертиза, местоположение или йерархична структура. Това помага на екипите бързо да намерят подходящия човек, на когото да зададат въпросите си, вместо да търсят в документацията.

Guru се фокусира върху документираните знания, а не върху откриването на хора. Макар че позволява на екипите да съхраняват проверени знания, той не разполага със същите възможности за организационно търсене, каквито предлага Glean.

🏆 Победител: Glean

Guru и Glean в Reddit

Reddit, вечното поле за изпитване на мнения за софтуер, има много да каже за Guru и Glean.

В r/sales Guru има няколко гласовити фенове.

Един архитект по сигурността в Reddit го похвали за структурираната документация с контрол на разрешенията:

Нашата компания използва getguru.com и е страхотно. Можете да създавате колекции и да контролирате разрешенията, така че да можете да поставяте там чувствителни неща като цени на договори и да ги запазите само за ИТ.

Въпреки това, не всички отзиви бяха положителни. Един потребител на Reddit се оплака от сложната ценова структура:

Getguru има толкова много излишни функции, които не само са ненужни, но и объркващи.

Потребителите на Glean, от друга страна, изглеждат малко по-уверени в избора си на инструмент. Администратор на Slack отбеляза ефективността на търсенето:

Ние използваме Glean за индексиране на нашата база от знания и фирмени документи, а след това използваме Glean бот за търсене на елементи в Slack. Работи безпроблемно и Glean е чудесна компания, с която да си сътрудничим.

Въпреки това, един потребител на Reddit подчерта потенциални проблеми, свързани с поверителността и обучението на изкуствения интелект:

Не съм давал съгласие лекциите ми да бъдат записвани и използвани от тази компания и определено не съм съгласен работата ми да се използва за обучение на изкуствен интелект.

За предприятия, които търсят търсене, задвижвано от изкуствен интелект, Glean печели точки за скорост и дълбочина. Но за тези, които предпочитат локален контрол, той може да не е най-подходящият вариант.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Guru и Glean

Ако Guru и Glean се обединят, за да създадат инструмент с всичките си положителни страни, той ще бъде ClickUp. ClickUp комбинира управление на проекти, управление на знания и търсене, задвижвано от изкуствен интелект, в един инструмент, което го прави най-доброто решение за екипи, затрупани с разпръсната информация.

Нека разгледаме по-подробно.

Предимство №1 на ClickUp: ClickUp Brain

ClickUp Brain е AI-базиран асистент за знания, който не само намира отговори, но и разбира вашата работа. Докато Glean се бори с липсващи ключови резултати от търсенето и Guru разчита на ръчно подбиране, ClickUp Brain свързва задачи, документи, хора и проекти в реално време.

Това означава, че с Brain получавате: ✅ Незабавни отговори : Попитайте ClickUp Brain каквото и да е и той ще ви предостави най-релевантните резултати от задачи, документи, коментари и свързани приложения.

✅ Обобщения на проекти и автоматични актуализации : Получавайте автоматични актуализации на статуса, отчети за напредъка и доклади за напредъка, без да мръднете и пръст.

✅ Съдържание, генерирано от изкуствен интелект: Използвайте : Използвайте инструмента за създаване на съдържание с изкуствен интелект на ClickUp, за да пишете имейли, да създавате резюмета на проекти и да генерирате актуализации на задачи за секунди.

Извличайте информация от Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub и други, без да превключвате приложения с ClickUp Brain

👉 Защо ClickUp е по-добър от Guru и Glean: Guru разчита на ръчно въвеждане на данни, а Glean често пропуска важни данни. ClickUp Brain знае какво търсите, още преди да го разберете сами.

Предимство № 2 на ClickUp: Свързано търсене в ClickUp

Сега нека поговорим за Connected Search на ClickUp – най-добрият софтуер за търсене в предприятията, който улеснява намирането на знания в компанията.

Търсете едновременно в Slack, Notion, Google Docs и работното си пространство с Connected Search на ClickUp

За разлика от Glean, който понякога не успява да покаже най-релевантната информация, ClickUp предлага унифицирана, интелигентна търсачка, която се свързва с всички ваши работни приложения.

Ето как: Унифицирано търсене в различни инструменти : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce – каквото и да е, ClickUp го търси.

Контекст в реално време : ClickUp индексира не само файловете, но и разговорите около тях, което позволява на потребителите да търсят резултати, които включват важни дискусии.

Достъп до командния център: Намерете всичко с едно натискане на клавиш, независимо дали в ClickUp или в свързан инструмент.

👉 Защо ClickUp е по-добър от Guru и Glean: Guru изисква ръчно маркиране, а изкуственият интелект на Glean е непредсказуем. ClickUp централизира знанията автоматично и гарантира, че най-добрите резултати се показват първи.

Предимство № 3 на ClickUp: Управление на знания в ClickUp

ClickUp Knowledge Management ви позволява да документирате, споделяте и управлявате знанията на компанията без ограниченията на Guru или Glean.

Ето защо управлението на знания в ClickUp е толкова полезно за екипите:

Уикита, базирани на изкуствен интелект : Превърнете всеки документ в структурирано, лесно за навигация уики.

Контрол на версиите и разрешения : Проследявайте всяка редакция и контролирайте достъпа с прецизност.

Безпроблемно сътрудничество: Работете в реално време с коментари на екипа, връзки към задачи и AI-базирана помощ при писане.

Няма повече остарели SOP – ClickUp автоматично актуализира базите от знания с обобщения и предложения, базирани на изкуствен интелект

👉 Защо ClickUp превъзхожда Guru и Glean: Уикито на Guru се нуждае от чести ръчни актуализации, а Glean не разполага с мощни AI инструменти за сътрудничество. ClickUp интегрира както управлението на знания, така и работата в екип в едно безпроблемно преживяване.

Предимство № 4 на ClickUp: ClickUp Automations и ClickUp Docs

Освен това можете напълно да автоматизирате повтарящи се задачи като присвояване на билети, актуализиране на статуси и задействане на известия, като използвате автоматизацията на работния процес с изкуствен интелект с ClickUp Automations.

📌 Пример: Екипите по човешки ресурси могат да настроят автоматизация, която незабавно възлага прегледа на актуализациите на политиките на ръководителите на отдели, когато бъде качен нов документ за съответствие. По същия начин екипите за обслужване на клиенти могат да автоматизират ескалирането на билетите въз основа на анализ на настроенията, като по този начин гарантират, че спешните проблеми се третират с приоритет без човешка намеса.

И тъй като управлението на знания зависи от добрия софтуер за сътрудничество при работа с документи, можете да разчитате на ClickUp Docs да прави повече от просто записване на бележки – те функционират като динамично работно пространство.

Създавайте, редактирайте и сътрудничете в реално време с богато форматиране, вложени страници и контрол на версиите с ClickUp Docs

Маркетинг екипите могат да използват Docs, за да сътрудничат по стратегии за кампании с вградени задачи, като по този начин гарантират, че проектите вървят по план, без да се налага да сменят инструментите.

Освен това продуктовите мениджъри могат да превърнат документацията за функциите в интерактивни пътни карти, като свържат историите на потребителите, коментарите и макетите на дизайна, което прави планирането и изпълнението безпроблемно свързани.

📖 Прочетете също: Как да използвате AI за документация

Гурутата се нуждаят от последователи – ClickUp създава лидери

Най-доброто при започването с ClickUp? Скоро ще ви е необходим само един отворен раздел, за да проследявате проекти, да намирате отговори и да автоматизирате операциите – без повече преминаване от едно приложение в друго.

Поне така е било за продуктовия мениджър на TravelLocal, Томас Клифърд, който каза:

Ние използваме ClickUp за управлението на всички наши проекти и задачи, както и за база от знания. Той се използва и за мониторинг и актуализиране на нашата OKR рамка и за няколко други случая на употреба, включително диаграми на потоци, формуляри за заявки за отпуск и работни потоци. Страхотно е, че всичко това може да се обслужва в рамките на един продукт, тъй като нещата могат много лесно да се свързват помежду си.

Ние използваме ClickUp за управлението на всички наши проекти и задачи, както и за база от знания. Той се използва и за мониторинг и актуализиране на нашата OKR рамка и за няколко други случая на употреба, включително диаграми на потоци, формуляри за заявки за отпуск и работни потоци. Страхотно е, че всичко това може да се обслужва в рамките на един продукт, тъй като нещата могат много лесно да се свързват помежду си.

С AI-базирано търсене, автоматизирани работни процеси, вградени документи, безпроблемна интеграция и инструменти за управление на проекти, всичко под един покрив, ClickUp е единственият работен център, от който някога ще имате нужда.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се насладете на магията!