10-те най-добри приложения за мозъчна разтоварване, с които да организирате мислите и идеите си

Чувствали ли сте някога, че мозъкът ви има хиляди отворени прозорци едновременно? И аз също.

И не сме само ние – науката потвърждава това: Проучване на Queen’s University установи, че средностатистическият човек преминава през над 6000 мисли на ден.

Това е много умствено натоварване и, да бъдем честни, поне половината от тях са просто хаотична смесица от списъци със задачи, срокове и случайни бележки, които се опитваме да проследим.

Както всеки друг професионалист, мозъкът ми не може да си позволи да бъде едновременно мениджър на задачи и решаващ проблеми. Той се нуждае от система.

Ето защо приложенията за мозъчен дъмпинг са моите предпочитани инструменти през целия ден. Независимо дали става дума за водене на бележки, изготвяне на списъци със задачи или организиране на работни задачи, тези инструменти поддържат всичко под контрол и ми помагат да не се чувствам претоварен.

Въз основа на моя опит и след като използвах някои от най-популярните онлайн инструменти, съставих списък с 10-те най-добри инструмента за мозъчна разтоварване, които ще ви помогнат да управлявате проектите си по-ефективно.

Какво да търсите в приложенията за мозъчен дъмпинг?

Целта на приложенията за мозъчен дъмпинг е да създадат дигитално пространство за мисли, където можете да разчистите ума си и да се концентрирате, защото проучванията доказват, че стресът оказва негативно влияние върху мрежите в мозъка, отговорни за творческото мислене.

Лично аз ги използвам, за да организирам информацията, която съответства на работния ми график, така че мозъкът ми да трябва да запомня само това, което е важно в момента.

Най-доброто приложение за записване на мисли за вас е това, което се вписва безпроблемно в работния ви процес, позволявайки гъвкавост и спонтанни идеи.

📌 Ето какво да търсите: Леснота на употреба: Записвайте мислите си и намирайте бързо съхранените идеи с помощта на гласово диктовка, бързи клавиши или функция за бързо въвеждане.

Безпроблемна организация: Правете неограничен брой бележки и ги категоризирайте с етикети и цветни кодове за бързо разпознаване.

Управление на задачите: Създавайте списъци със задачи, задавайте напомняния и свързвайте записите с крайни срокове.

Визуализация: Използвайте инструменти за мисловно картографиране и структурирани списъци, за да начертаете идеите си.

Прикачени файлове и обогатяване: Добавете изображения, скици и файлове с отстъпки, за да предоставите контекст.

Възможности за интеграция: Достъп до мозъчни изливания на различни устройства и свързване с календари, списъци със задачи и приложения за водене на бележки.

Експортиране и споделяне: Конвертирайте бележките в PDF файлове, Markdown файлове или текстови документи и ги споделяйте лесно.

Сигурност и достъпност: Защитете чувствителната информация с криптиране и използвайте приложението без интернет.

Ефективно сътрудничество и споделяне: Споделяйте мисли с екипи или съавтори за сесии за мозъчна атака.

Най-добрите приложения за мозъчна разтоварване

Ето подбрана списък с най-добрите приложения за мозъчен дъмпинг, които ще ви помогнат да бъдете организирани и продуктивни:

1. ClickUp (Най-доброто за водене на бележки, обобщаване и сътрудничество с помощта на изкуствен интелект)

Нашият списък започва с ClickUp. Използвам ClickUp от години и то е безспорно моят първи избор за мозъчни изливи, водене на бележки и управление на проекти.

И с право, защото ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти и задачи, споделяне на знания и сътрудничество с автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект.

Аз използвам ClickUp Docs, за да записвам мислите си, както ми хрумват, без да се притеснявам за форматирането или структурирането. Благодарение на йерархията за управление на документи, по-късно намирането на конкретна информация е без усилие.

Подредете разпръснатите информации, идеи и мисли в готов за употреба, богат на функции отворен канвас с ClickUp Docs

ClickUp Docs поддържа и двупосочно свързване с ClickUp Tasks, така че мога безпроблемно да свържа свързани задачи и да поддържам ясен и структуриран поглед върху работния си процес.

Като визуален тип ученик, особено ми харесват богатите опции за форматиране на ClickUp Docs, като булети, заглавия, списъци, банери, подчертавания и цветно кодиране. Те ми помагат бързо да прегледам бележките си и да си припомня ключовите моменти (това е особено полезно при подготовката за срещи). 📈

Освен това мога да вграждам изображения, файлове с отстъпки и прикачени файлове, за да съхранявам всичко на едно място.

Но това не е всичко. ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp, може да обобщава бележки, да генерира автоматично списъци със задачи и дори да генерира нови идеи!

Създавайте проекти, обобщавайте дълги документи и генерирайте идеи ефективно с ClickUp Brain

Ето всичко останало, с което ClickUp Brain ми помага:

Превърнете мозъчните си изливи в задачи с подходящи задания и крайни срокове за секунди. ✅

Записва мислите ми в свободна форма, без да се налага да ги редактирам или форматирам, независимо дали пиша или говоря. ✅

Анализира бележките ми и предоставя контекстуални предложения за взаимоотношенията между задачите, подзадачите и връзките между проектите ✅

Помага при създаването на конспекти, структурирането на проекти и разбиването на сложни идеи на практически стъпки. ✅

Интегрира се безпроблемно с други функции на ClickUp, така че мога да насоча цялата си работа в едно работно пространство, като поддържам всичко рационализирано и достъпно. ✅

🗒 Notepad на ClickUp е друго от любимите ми приложения – използвам го като бележник за бързо записване на бележки през деня. Независимо дали става дума за записване на случайни идеи или напомняния за работа, мога незабавно да превърна бележките в задачи!

Превърнете разпръснатите идеи и информация в действия и задачи, готови за изпълнение, с функцията „Бележник“ на ClickUp

Например, ако си запиша „Изпрати последващ имейл на клиента“, мога да го превърна в задача с краен срок и отговорно лице за секунди. ⏱

Шаблонът за бележки от срещи на ClickUp изпълнява ролята на софтуер за протоколи от срещи и ви помага да записвате дневния ред на срещата, точките за обсъждане, решенията и задачите за изпълнение – всичко на едно място, което повишава продуктивността и спестява време!

Други потребители са възхитени от инструментите за сътрудничество на ClickUp.

Най-скорошната ни оценка за ClickUp беше по време на работата ни по план за съдържание за пускане на продукт на пазара. Инструментът Docs ни позволи да създадем и поддържаме структурирано хранилище за съдържание с йерархична организация, сътрудничество в реално време и безпроблемни функции за вграждане.

Най-добрите функции на ClickUp

Вземайте бележки навсякъде: Изтеглете ClickUp на мобилно устройство, настолен компютър и като Изтеглете ClickUp на мобилно устройство, настолен компютър и като разширение за Chrome , за да имате достъп до бележките си, където и да сте.

Заснемайте и запазвайте мигновено: Използвайте разширението за Chrome, за да заснемате уебсайтове, да правите екранни снимки и да съхранявате бързо важната информация.

Подобрете воденето на бележки с шаблони: Опитайте шаблоните на ClickUp, които правят мозъчния дъмпинг и воденето на бележки структурирани и ефективни.

Използвайте Notepad за бързи мисли: Записвайте идеите си и ги превръщайте в изпълними задачи, без да напускате приложението.

Автоматизирайте работните процеси с AI: Превърнете неструктурираните данни в организирани задачи с помощта на AI за генериране на задачи и автоматично задаване.

Ограничения на ClickUp

Богатата на функции платформа на ClickUp може да се стори прекалено сложна за начинаещи.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $ на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво сподели един потребител на Trustradius:

Това е специалното предимство на ClickUp: предлага повечето от необходимите инструменти за организиране на проектите на едно място. То не само позволява управление и възлагане на задачи, но и предлага други инструменти в същата среда, като например Документи, където можете да си водите бележки и да създавате отчети, както и интеграция с календар и имейли, всичко на едно място. Няма нужда да използвате външни програми или различни приложения за всяка функция.

🍪 Бонус: Независимо дали структурирате идеи, планирате проекти или свързвате свързани мисли, използвайте Mind Maps на ClickUp, за да организирате визуално мозъчните си изливания и да създадете ясна, интуитивна пътна карта за работния си процес.

2. Evernote (най-доброто приложение за изчерпателно водене на бележки и организиране)

Чрез Evernote

Evernote е приложение за записване на идеи, което ви позволява да съхранявате идеи, бележки, изрезки от интернет и дори PDF файлове на едно място. С помощта на бележници, етикети и мощна функция за търсене, можете да записвате мислите си, без да се притеснявате за структурата, и да ги организирате по-късно.

Една от любимите ми функции е Web Clipper на Evernote – полезен инструмент за запазване на статии, проучвания и откъси от уебсайтове директно в бележките ми.

Моят екип и аз разчитаме много на тях, когато събираме идеи, прозрения и референции за проекти. Синхронизацията между устройствата гарантира, че нашите бележки са винаги достъпни, а папките с бележки поддържат структурата на свързаните проекти.

Най-добрите функции на Evernote

Категоризирайте бележките в специални бележници за различни теми и проекти.

Записвайте и запазвайте текст, ръчно написани бележки, изображения, аудио записи и PDF файлове.

Организирайте бележките си с мощна система от етикети за лесно търсене.

Структурирайте бележките си с бележници и папки за по-добра организация.

Задавайте напомняния за важни бележки за бъдеща справка.

Ограничения на Evernote

Бележките са организирани линейно, което затруднява визуалното представяне на сложните взаимоотношения между идеите.

Цени на Evernote

Лично: 14,99 $/месец на потребител

Професионална версия: 17,99 $/месец на потребител

Екипи: 24,99 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Мога да запазя почти всичко в моя Evernote акаунт – набрани бележки, изрезки от уебсайтове, PDF файлове, снимки. Функциите Web Clipper и „email to Inbox” са особено полезни за мен.

3. OneNote (най-доброто приложение за водене на бележки в свободен формат и организиране)

Чрез OneNote

Когато имам нужда от неограничено пространство, за да записвам идеи, без да се притеснявам за форматирането, първото нещо, което ми идва на ум, е Microsoft OneNote. OneNote, като софтуер за управление на документи, ми предоставя свободна платформа, където мога да кликна навсякъде и да започна да пиша, скицирам или дори да записвам аудио и видео.

Всичко остава организирано в бележници, раздели и страници, което улеснява категоризирането на идеите и прегледа им по-късно.

Благодарение на синхронизацията между различни устройства, мога да имам достъп до бележките си по всяко време на настолен компютър, мобилно устройство или в интернет. Функцията за писане с мастило е моята любима, защото ми позволява да пиша на ръка, да скицирам или да добавям бележки, точно като в истински бележник.

Най-добрите функции на OneNote

Синхронизирайте бележките си на настолен компютър, мобилно устройство и в интернет за безпроблемен достъп.

Записвайте бързи идеи и ги усъвършенствайте по-късно, без да сменяте инструментите.

Свържете свързаните страници, за да улесните навигацията.

Използвайте етикети, за да категоризирате и търсите бележките си ефективно.

Рисувайте, скицирайте и добавяйте бележки с помощта на стилус или сензорен екран.

Ограничения на OneNote

Функциите за сътрудничество са ограничени в сравнение с други приложения за мозъчен дъмпинг.

Цени на OneNote

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за OneNote?

Използвам този инструмент ежедневно, за да пиша бързи бележки по време на срещи и да изготвям материали, преди да бъдат публикувани. Той е като моя виртуален папка, с допълнителни предимства като възможност за търсене и диктовка!

4. Notion (Най-доброто за персонализирани работни пространства и структурирано записване на мисли)

Чрез Notion

Notion е гъвкаво, всеобхватно работно пространство, където мога да записвам идеи, да създавам списъци със задачи и да организирам мислите си без никаква строга структура. То функционира като приложение за бележки, мениджър на задачи и база данни, което го прави невероятно мощен инструмент за мозъчна изливане и организиране на информация.

Системата на Notion, базирана на блокове, прави всеки елемент подвижен. Персонализираните блокове лесно превръщат мозъчните изливания в структурирани документи. Богатите опции за форматиране, като заглавия, точки и кодови блокове, помагат да поддържате бележките ви визуално организирани.

Особено ми харесва функционалността на базата данни на Notion. Тя ми позволява да превърна суровите идеи в структурирани списъци, Kanban табла или таблици, което улеснява проследяването на проекти и задачи.

Най-добрите функции на Notion

Достъпвайте всеки текст, изображение, видео или линк като блок, който може да бъде преместван и пренареждан.

Записвайте мислите си свободно на празен лист без предварително определени оформления.

Използвайте богати възможности за редактиране на текст, включително заглавия, удебелен шрифт, курсив, точки и блокове с код.

Вмъкнете изображения, видеоклипове и връзки директно в бележките за допълнителен контекст.

Превърнете мозъчните си изливи в структурирани списъци, таблици или Kanban табла с функционалност на база данни.

Ограничения на Notion

Notion няма специален офлайн режим, което може да бъде неудобно, ако се нуждаете от достъп без интернет връзка.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Notion е чудесен инструмент за организиране на работни и лични задачи

5. Obsidian (Най-доброто за свързване и визуализиране на свързани мисли)

Чрез Obsidian

Предпочитам свободното изливане на мисли по време на процеса на генериране на идеи, но по-късно се нуждая от структурирано съдържание. Тук Obsidian може да бъде от полза. Това приложение ви позволява да записвате сурови мисли и идеи по неструктуриран начин, а мощната му система за свързване ви помага да свържете свързани концепции без усилие.

Графичният изглед на Obsidian е доста популярен сред потребителите. Тази функция предоставя визуално представяне на връзките между различните бележки и идеи – функция, която го прави подобен на мисловна карта за мозъчни изливи.

Obsidian също е базиран на Markdown, което означава, че мога да форматирам текста бързо, без да се разсейвам. Системата за съхранение подрежда всичките ми бележки в категории, а с функцията за ежедневни бележки мога да записвам всичко, което ми хрумне, и да го организирам по-късно.

Най-добрите функции на Obsidian

Форматирайте бележките си с Markdown, което ви позволява да водите бележки бързо и без да се разсейвате.

Използвайте ежедневни бележки, за да записвате мимолетни мисли, идеи и разсъждения.

Визуализирайте връзките между бележките с графични изгледи, за да видите взаимоотношенията между идеите.

Научете как да организирате бележките си с помощта на системата за съхранение, като ги структурирате в папки и подпапки.

Персонализирайте бележките с предварително проектирани шаблони за бележки от срещи , проекти и мозъчни бури.

Разширете функционалността с приставки за управление на задачи, мисловни карти и др.

Ограничения на Obsidian

Някои потребители срещат проблеми с мобилната версия, особено на устройства с Android.

Цени на Obsidian

Синхронизация: 5 $/месец на потребител

Публикуване: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Obsidian?

Лесно за използване за водене и редактиране на бележки. Беше полезно за импортиране и четене на бележки, които бях експортирал от Mac Notes.

6. Google Keep (най-доброто приложение за бързо и минималистично водене на бележки)

Чрез Google Keep

Google Keep е леко приложение за бележки, което позволява на потребителите бързо да записват идеи, да създават списъци, да задават напомняния и дори да записват гласови бележки – всичко това се синхронизира безпроблемно между устройствата.

Моят екип и аз обожаваме системата за цветово кодиране и етикетиране на Google Keep, която улеснява организирането на бележките с един поглед.

Независимо дали закрепвам важни бележки, архивирам по-стари или извличам текст от изображения, всичко остава добре структурирано. Освен това, благодарение на интеграцията на Google Keep с Google Docs, мога да преобразувам важни бележки в пълни документи мигновено, което го прави идеален за превръщане на бързи идеи в структурирано съдържание.

Най-добрите функции на Google Keep

Извличайте текст от изображения с помощта на оптично разпознаване на символи (OCR)

Задайте напомняния на базата на време или местоположение, интегрирани с Google Now.

Организирайте бележките чрез етикетиране, цветово кодиране, закрепване и архивиране.

Синхронизирайте бележките си на всички устройства за незабавен достъп отвсякъде.

Преобразувайте бележките в Google Docs за структурирано редактиране.

Ограничения на Google Keep

Бележките са ограничени до 20 000 символа, което е приблизително 20–30 страници, което може да не е идеално за водене на дълги бележки.

Ограничението за съхранение е общо с другите приложения на Google.

Цени на Google Keep

Business Starter: 7 $/месец на потребител

Business Standard: 14 $/месец на потребител

Business Plus: 22 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Цени на Google Workspace

Business Starter : 6 $/месец

Business Standard : 12 $/месец

Business Plus: 18 $/месец

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (210+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Keep?

Като цяло, харесвам лекотата на използване на Google Keep за бързо и ефективно водене на бележки. Функцията за преобразуване на глас в текст е страхотна и улеснява създаването на лични напомняния. Google Keep работи на всичките ми устройства и се синхронизира перфектно, което го прави идеален за поддържане на организация и продуктивност.

7. Roam Research (Най-доброто за мрежово мислене и двупосочно свързване)

чрез Roam Research

Roam Research е предназначено за мрежово мислене – то свързва идеите по начин, който имитира естествения начин на работа на мозъка ни.

Вместо да съхранявате бележки в твърди папки, Roam без усилие свързва концепции, превръщайки случайни мозъчни изливи в динамична мрежа от знания.

Едно от нещата, които ми харесаха особено, е двупосочното свързване на Roam, което улеснява визуализирането на връзките между различните мисли, дори и да са записани с разлика от седмици.

Графичният изглед е друга отличителна функция, която визуално представя тези връзки като мисловна карта за моите мозъчни изливания.

Най-добрите функции на Roam Research

Свързвайте бележките без усилие, използвайки двупосочно свързване, за да изградите мрежа от идеи.

Записвайте ежедневни бележки, за да изразявате спонтанните си мисли и да ги прегледате по-късно.

Организирайте съдържанието динамично, без строги папки или йерархии.

Търсете и извличайте бележки бързо с мощни функции за търсене.

Използвайте Roam на Windows, macOS и Linux, с налична поддръжка за мобилни устройства.

Ограничения на Roam Research

Няма специален офлайн режим, което означава, че за пълна функционалност е необходима интернет връзка.

Цени на Roam Research

Pro : 15 $/месец на потребител

Believer: 500 долара за 5 години на потребител

Оценки и рецензии за Roam Research

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,3/5 (10+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Roam Research?

Roam ме запозна с мрежовото свързване и този невероятен начин за водене на бележки. Всичко е на мястото си и не губите време с произволни функции. Просто и ясно водене на бележки.

8. Bear (Най-доброто приложение за минималистично и безразсейващо водене на бележки)

чрез Bear

Ако сте като мен и цените изчистеното и елегантно записване на бележки, Bear е приложението за мозъчен дъмпинг, което предлага простота и мощност.

Най-много ценя красивия интерфейс на Bear, който не отвлича вниманието и го прави идеален за свободно изливане на мисли, структурирани бележки и творческо писане. Bear поддържа също текст, изображения, скици и списъци със задачи, като същевременно поддържа елегантно и подредено работно пространство.

Най-добрите функции на Bear

Пишете и форматирайте бележки без усилие с Markdown.

Организирайте бележките си с гъвкава система за маркиране, вместо с твърди папки.

Синхронизирайте между Mac, iPhone и iPad чрез iCloud.

Експортирайте бележките в различни формати, включително PDF, HTML, DOCX и ePub.

Търсете в изображения и PDF файлове с OCR технология

Ограничения на Bear

Достъпни само на устройства на Apple, без официално приложение за Windows или уеб приложение.

Цени на Bear

Месечен абонамент: 2,99 $/месец на потребител

Годишен абонамент: 29,99 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Bear

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Apple Notes (Най-доброто приложение за безпроблемно водене на бележки в екосистемата на Apple)

чрез Apple Notes

За потребителите на Apple, Apple Notes е безплатно приложение за записване на мисли, което е винаги на разположение, когато имате нужда от него – без изтегляне, без регистрация, само бързо и интуитивно записване на бележки, което се синхронизира безпроблемно между Mac, iPhone и iPad.

Хареса ми и системата за интелигентни папки на Apple Notes, която автоматично организира бележките ми въз основа на хаштагове и филтри. Освен това, за да защити чувствителната информация, Apple Notes активира и криптиране от край до край за заключените бележки.

Най-добрите функции на Apple Notes

Създавайте текстови бележки, списъци, таблици и ръчно написани скици.

Търсете бележки с вградена функция за оптично разпознаване на символи (OCR) за текст в изображения и PDF файлове.

Сътрудничество с бележки и папки, споделяни в реално време

Защитете бележките си с криптиране от край до край за допълнителна поверителност.

Синхронизирайте безпроблемно между Mac, iPhone, iPad и iCloud. com

Ограничения на Apple Notes

Достъпни само в екосистемата на Apple, без официална поддръжка за Windows или Android.

Цени на Apple Notes

Безплатно

Оценки и рецензии за Apple Notes

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Trello (Най-доброто за визуално управление на задачите и организиране на проекти)

чрез Trello

Trello е приложение за мозъчен дъмп, което улавя, категоризира и организира идеите без усилие.

Приложението включва табла, списъци и карти в стил Kanban, които позволяват структурирано изчистване на задачи, бележки и идеи, без да претоварват потребителите с ненужна сложност.

Особено ми хареса визуалният работен процес на Trello, който ми позволява да премествам бележки, да създавам динамични списъци със задачи и да добавям крайни срокове и прикачени файлове, без да губя от поглед важните мисли.

Най-добрите функции на Trello

Организирайте бележки, задачи и идеи с Kanban табла, списъци и картички.

Синхронизирайте безпроблемно между настолен компютър, мобилно устройство и уеб за лесен достъп отвсякъде.

Автоматизирайте работните процеси с помощта на Butler automation, за да оптимизирате повтарящите се задачи.

Повишете производителността с персонализирани полета, етикети и крайни срокове.

Използвайте Trello Power-Ups за функции като мисловни карти, календарни изгледи и други.

Ограничения на Trello

Няма офлайн режим, което означава, че се нуждаете от интернет връзка, за да имате достъп до бележките си.

Ограничени възможности за форматиране на дълги бележки в сравнение с традиционните приложения за водене на бележки

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 6 $/месец на потребител

Премиум : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 (над 13 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Това е просто. През годините съм пробвал много инструменти за управление на задачите си и за водене на бележки/важна информация, но винаги се връщам към простотата на Trello.

