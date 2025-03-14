11 най-добри алтернативи на Happeo за екипно сътрудничество

Ефективната комуникация и безпроблемното сътрудничество са в основата на всяка успешна организация. Според проучване 72% от бизнес лидерите са съгласни, че тези умения са допринесли за повишаване на производителността на техните екипи.

За да подобрите цялостната комуникация в екипа си и да я управлявате ефективно, можете да се обърнете към инструменти за сътрудничество като Happeo.

Въпреки че Happeo е популярен избор, някои алтернативи може да отговарят по-добре на вашите уникални нужди в областта на сътрудничеството, производителността и управлението на знания.

Ето защо сме събрали 11-те най-добри алтернативи на Happeo, които ще подобрят производителността и сътрудничеството.

Ограничения на Happeo

Преди да разгледаме алтернативите на Happeo, може да възникне един очевиден въпрос: какво не е наред с използването на Happeo като софтуер за екипно сътрудничество?

Макар Happeo да е отлично средство за вътрешна комуникация и ангажираност на служителите, то може да има някои недостатъци в сравнение с други налични инструменти. Тези ограничения включват:

Стръмна крива на обучение : Още от самото внедряване, свикването с този : Още от самото внедряване, свикването с този интранет софтуер може да бъде трудно за повечето екипи. Това важи особено за членовете на екипа, които не са технически подготвени.

Ограничения при персонализирането : Възможностите за персонализиране, особено за нивото Starter, са ограничени в сравнение с други платформи. Това затруднява възможността ви да адаптирате платформата към вашите специфични изисквания за брандиране и работни процеси.

Проблеми с мащабируемостта и ценообразуването : С разрастването на вашите екипи ценовата структура може да стане по-скъпа.

Липса на функции: Инструментът може да не се интегрира безпроблемно с конкретни инструменти на трети страни или да не предлага функции като разширено управление на проекти.

Ако тези предизвикателства ви звучат познати, разгледайте алтернативите по-долу, за да намерите инструмент, който по-добре отговаря на нуждите на вашата организация.

💡 Професионален съвет: Не пропускайте да разгледате свързаните AI функции в интранет инструмента. Те повишават производителността и ви помагат да намирате файлове и да сканирате документи.

Алтернативи на Happeo на един поглед

Ето кратък преглед на всички алтернативи на Happeo и защо сме ги избрали:

11-те най-добри алтернативи на Happeo, които можете да използвате

Няма универсално решение, когато става въпрос за намиране на подходящите инструменти за екипно сътрудничество и интранет нужди. Ние сме се сблъсквали с подобни проблеми и сме пробвали множество инструменти за сътрудничество, за да намерим най-добрия вариант.

Ето анализ на 11-те най-добри алтернативи на Happeo, които можете да вземете под внимание за вашата организация:

1. ClickUp (Най-доброто за сътрудничество, управление на задачи и споделяне на знания)

ClickUp е мощно приложение за работа, което надхвърля традиционното управление на проекти. То интегрира ефективно управлението на задачи, комуникацията и споделянето на знания в едно унифицирано работно пространство, което го прави идеално за подобряване на сътрудничеството и производителността.

В сърцевината на функциите за сътрудничество на ClickUp е ClickUp Chat – интуитивен инструмент за съобщения в реално време, създаден да поддържа връзка между екипите. За разлика от самостоятелните платформи за комуникация, Chat се интегрира директно в работното ви пространство, позволявайки безпроблемно преминаване между разговори, задачи и документи.

Най-добрата част от този инструмент е неговата мощна невронна мрежа или асистентът с изкуствен интелект (AI), Clickup Brain.

Той свързва всички ваши работни приложения и база от знания, за да ви помогне да използвате изкуствен интелект за автоматизиране на задачите, документите, ресурсите и др. Използвайте го за създаване и управление на проекти, поддръжка на автоматизирани работни процеси и дори за писане на незабавни отговори на съобщения или имейли.

Автоматизирайте работните процеси, за да създавате и поддържате проекти бързо с ClickUp Brain

Освен това, с усъвършенстваната функция ClickUp Connected Search можете да намерите всеки файл или информация в приложението, локалния диск, документа или базата от знания. Това гарантира, че винаги имате необходимата информация на разположение и не губите важни документи или информация в рамките на организацията си.

Отличителната черта на всяка интранет платформа е възможността за лесно управление на документи и знания.

Оптимизирайте управлението на знанията и работните процеси в организацията си, като използвате платформата за управление на знанията ClickUp за по-добро сътрудничество

В ClickUp Knowledge Management можете да създавате и съхранявате документи и уикита си по сигурен начин на една платформа.

📮 ClickUp Insight: Над 60% от времето на екипа се прекарва в търсене на контекст, информация и задачи за изпълнение. Според проучване на ClickUp, екипите губят ценно време, преминавайки от един инструмент към друг. За да предотвратите прекъсване на комуникацията, интегрирайте съобщенията в работните си процеси с централизирана платформа, която обединява управлението на проекти, сътрудничеството и комуникацията. Опитайте ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата.

Това централизирано работно пространство за знания гарантира, че целият ви екип може да сътрудничи и да работи безпроблемно, като разполага с разширени разрешения и контрол на версиите, за да поддържа вашите лични данни в безопасност по всяко време.

Богатият набор от функции и гъвкавият интерфейс го правят идеален избор за компании, които търсят цялостно интранет решение, което се интегрира безпроблемно в съществуващите работни процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

Проектирайте и адаптирайте работните процеси, за да отговарят на уникалните изисквания на всеки проект, екип и отдел.

Разпределяйте задачи, определяйте срокове, проследявайте напредъка и наблюдавайте зависимостите с лекота, използвайки ClickUp Tasks

Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations , като актуализации на статуса, възлагане на задачи и известия, за да освободите време за стратегическа работа.

Създавайте, редактирайте и споделяйте файлове в платформата, като използвате ClickUp Docs за безпроблемно сътрудничество и споделяне на знания.

Сътрудничеството става визуално в ClickUp Whiteboards , което включва интерактивни инструменти за работа с бяла дъска и мисловни карти.

Търсете във всички работни пространства, задачи, документи и разговори в платформата ClickUp, като използвате ClickUp Connected Search

Ограничения на ClickUp

Въпреки че е лесен за използване, голям брой функции и възможности могат да представляват по-голямо предизвикателство за новите потребители.

Изисква време за пълна интеграция и обучение на членовете на екипа по всички функционалности.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Безброй потребители на ClickUp се кълнат в неговите мощни функции. Един рецензент споделя своя опит, като казва:

Тя се използва от цялата ни агенция като инструмент за управление на всички наши проекти, задачи, графици и фактуриране. Тя замени по-старата система и ни позволи да преминем към по-гъвкав поток на управление на проектите и спомогна за подобряване на вътрешната комуникация.

Тя се използва от цялата ни агенция като инструмент за управление на всички наши проекти, задачи, графици и фактуриране. Тя замени по-старата система и ни позволи да преминем към по-гъвкав поток на управление на проектите и спомогна за подобряване на вътрешната комуникация.

2. Workvivo (Най-доброто решение за повишаване на ангажираността на служителите и вътрешната комуникация)

чрез Workvivo

Workvivo е платформа за ангажираност на служителите, която служи и като интранет решение. Тя е създадена, за да насърчава чувството за общност в организациите, като същевременно оптимизира вътрешната комуникация.

Съчетаването на функции в стила на социалните медии с традиционните възможности на интранет гарантира, че служителите остават свързани и важната информация достига до тях ефективно.

Те са идеални за компании, които искат да повишат ангажираността и да подобрят сътрудничеството в модерна, лесна за ползване среда.

Най-добрите функции на Workvivo

Създава социална интранет платформа за ангажиране на служителите с новини, профили на служители и групови дискусии.

Оптимизирайте въвеждането на нови служители и осигурете достъп до материали и ресурси за обучение в рамките на платформата.

Събирайте обратна връзка от служителите чрез анкети и проучвания и използвайте получената информация, за да подобрите ангажираността и удовлетвореността на служителите.

Ограничения на Workvivo

Премиум функциите могат да бъдат скъпи за малките и средни предприятия.

Може да не са толкова ефективни, колкото специализираните инструменти за управление на проекти като ClickUp.

Цени на Workvivo

Бизнес план : Персонализирани цени

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Workvivo

G2: 4,8/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

💡 Професионален съвет: Ефективната система за управление на знанията гарантира, че няма да се загуби информация по време на прехода. Разгледайте нашите най-добри съвети за трансфер на знания, за да не пропуснете нито един детайл!

3. Simpplr (Най-доброто решение за централизирано управление на съдържанието и безпроблемно потребителско изживяване)

чрез Simpplr

Simpplr е модерна интранет платформа, създадена да опрости вътрешната комуникация и споделянето на знания в организациите. Известна с интуитивния си потребителски интерфейс, тя помага на екипите да получават бърз достъп до важната информация и да сътрудничат ефективно.

С Simpplr фирмите могат да създадат персонализирана интранет мрежа, която е съобразена с тяхната марка и организационна структура. Това позволява на служителите да бъдат информирани, съгласувани и ангажирани.

Най-добрите функции на Simpplr

Получете модерен и интуитивен интерфейс за управление на всички ваши интранет и дейности, свързани с ангажираността на служителите.

Създайте персонализирани преживявания за всеки служител въз основа на неговата роля, интереси и предпочитания.

Използвайте препоръки, базирани на изкуствен интелект, за да персонализирате препоръките за съдържание и да предложите подходяща информация на всеки служител.

Проследявайте ключови показатели, като ангажираност на служителите, потребление на съдържание и активност на потребителите, за да измерите въздействието на вашата интранет платформа.

Ограничения на Simpplr

Разширените функции и възможности може да изискват време, за да бъдат разбрани от служителите.

С акцент върху съдържанието, съществува потенциал за претоварване с информация.

Цени на Simpplr

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Simpplr

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

Simpplr е фаворит сред бизнеса за оптимизиране на вътрешната комуникация. Един рецензент подчертава:

Много лесно е да получите помощ. Функционалността на платформата е несравнима. Обичам функциите за push/pull, като бюлетина и наскоро внедрените AI инструменти. Аналитичният табло също е много подробно и полезно.

Много лесно е да получите помощ. Функционалността на платформата е несравнима. Обичам функциите за push/pull, като бюлетина и наскоро внедрените AI инструменти. Аналитичният табло също е много подробно и полезно.

4. Microsoft Sharepoint (най-доброто решение за управление на документи и сътрудничество на корпоративно ниво)

чрез Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint е утвърдена платформа, която предлага редица функции за сътрудничество, управление на документи и интранет възможности. Тя се интегрира с други приложения в екосистемата на Microsoft, което я прави популярен избор за организации, които използват тези инструменти.

Гъвкавостта на SharePoint позволява на организациите да създават персонализирани решения, съобразени с техните специфични изисквания. Това го прави предпочитан избор за управление на знания и вътрешна комуникация.

Най-добрите функции на Microsoft Sharepoint

Създайте специални екипни сайтове за сътрудничество и изградете привлекателни комуникационни сайтове, за да споделяте новини и актуализации в цялата организация.

Автоматизирайте бизнес процесите с работни потоци, като процеси на одобрение, маршрутизиране на документи и събиране на данни.

Получете мощни функции за сигурност и съответствие, за да защитите чувствителните данни, да споделяте файлове по сигурен начин и да отговаряте на нормативните изисквания.

Достъп до SharePoint и съвместна работа по документи отвсякъде с мобилното приложение

Ограничения на Microsoft Sharepoint

Може да бъде сложно да се конфигурира и администрира, като изисква известни технически познания.

Понякога производителността може да бъде проблем, особено при големи файлове и висок трафик.

Цени на Microsoft Sharepoint

SharePoint (План 1) : 5 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Sharepoint

G2: 4/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (5000+ отзива)

🔍 Знаете ли, че... Организациите, които внедряват софтуер за сътрудничество и управление на знания, отбелязват 30% намаление на сроковете за изпълнение на проектите.

5. Guru (най-доброто решение за създаване на централизирано хранилище на знания)

чрез Guru

Guru е инструмент за управление на знания, който дава възможност на екипите да събират, споделят и получават достъп до информация безпроблемно. Проектиран за динамични организации, той се интегрира с популярни приложения, за да предоставя знания директно в работните процеси.

То се отличава като динамично решение, което помага на компаниите да изградят надеждна база от знания, гарантираща, че служителите могат да намерят нужната информация в подходящия момент, като по този начин се повишава производителността и сътрудничеството.

Най-добрите функции на Guru

Достъп до знания директно в инструменти като Slack, Teams и електронна поща

Поддържайте информацията точна и актуална с вградените инструменти за проверка.

Създайте персонализирани шаблони за картички wiki , за да събирате и организирате информация по последователен и ефективен начин.

Използвайте изкуствен интелект, за да предоставите интелигентни резултати от търсенето и да намерите най-релевантната информация въз основа на заявките на потребителите.

Ограничения на Guru

Безплатната версия е достъпна само за ограничен период от 30 дни.

Има по-стръмна крива на обучение в сравнение с други решения за управление на знания.

Цени за Guru

Безплатна пробна версия

Всичко в едно: 15 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Guru

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

Guru се превърна в предпочитано решение за екипи, които искат да организират и да имат лесен достъп до знания. Един рецензент споделя:

Досега най-много сме оценили лекотата на използване на Guru. Беше изключително лесно да прехвърлим съществуващата ни база от знания от Confluence. Настройката беше изключително проста и прозрачна, което доведе до бързото усвояване на базата от знания от всички екипи в компанията.

Досега най-много сме оценили лекотата на използване на Guru. Беше изключително лесно да прехвърлим съществуващата ни база от знания от Confluence. Настройката беше изключително проста и прозрачна, което доведе до бързото усвояване на базата от знания от всички екипи в компанията.

6. Confluence (Най-доброто решение за съвместна работа по документи и споделяне на знания)

чрез Confluence

Confluence на Atlassian е мощна платформа, създадена да оптимизира сътрудничеството в екипа и споделянето на знания.

Той позволява на бизнеса да създава, организира и споделя съдържание между екипите, което го прави идеален за управление на документи, бележки от срещи, планове за проекти и др.

Неговата безпроблемна интеграция с други продукти на Atlassian, като Jira, повишава ефективността му в управлението на проекти и междуфункционалното сътрудничество.

Най-добрите функции на Confluence

Създавайте и редактирайте страници, включително документи, уикита и презентации, с лесен за използване интерфейс.

Създайте централизирана база от знания, за да събирате и споделяте знания в цялата организация.

Възможност за сътрудничество в реално време чрез коментари и дискусии на страниците

Използвайте макроси и шаблони за създаване и форматиране на страници, като бързо подобрявате ефективността и последователността.

Ограничения на Confluence

Може да бъде скъпо, особено за по-големи организации с много потребители.

Новите потребители може да намерят интерфейса и функциите за прекалено сложни, което води до стръмна крива на обучение.

Цени на Confluence

Безплатни завинаги

Стандартен: 5,16 $/месец на потребител

Премиум : 9,73 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/5 (3500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3500 отзива)

7. Workplace by Meta (Най-доброто решение за вътрешна комуникация и ангажираност на служителите)

чрез Workplace

Workplace by Meta е комуникационна платформа, която обединява екипите, като укрепва сътрудничеството и ангажираността. С познатия интерфейс, подобен на този на Facebook, тя предоставя на служителите инструменти, с които да поддържат връзка, да споделят идеи и да сътрудничат ежедневно.

Създаден за фирми от всякакъв размер, той е идеален за опростяване на екипното сътрудничество. Предлага лесна за ползване среда за общуване с колеги и получаване на новини от компанията.

Най-добрите функции на Workplace by Meta

Провеждайте видео и аудио срещи на живо, излъчвания и сесии с въпроси и отговори с служителите.

Създавайте групи и общности за екипи, отдели и интереси, за да улесните дискусиите и споделянето на знания.

Бъдете в течение с новини за компанията, актуална информация за служителите и важни съобщения чрез персонализиран информационен канал.

Ограничения на Workplace by Meta

Социалният характер на мрежата може да отвлича вниманието и да намали производителността.

Цени на Workplace by Meta

Персонализирани цени

Workplace by Meta – оценки и рецензии

G2: 4/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1300 отзива)

Workplace by Meta е широко ценена за това, че прави комуникацията в организациите по-ангажираща. Един потребител казва:

Той позволява лесно споделяне на файлове между колеги, можете да чатите чрез чат програмата, за да проверите какво се случва в офиса, можете да провеждате видеоразговори и срещи, сякаш сте в офиса, и да продължавате да изпълнявате ежедневните си задачи, ако работите дистанционно.

Той позволява лесно споделяне на файлове между колеги, можете да чатите чрез чат програмата, за да проверите какво се случва в офиса, можете да провеждате видеоразговори и срещи, сякаш сте в офиса, и да продължавате да изпълнявате ежедневните си задачи, ако работите дистанционно.

8. Slack (Най-добър за екипна комуникация и сътрудничество в реално време)

чрез Slack

Slack е популярна платформа за комуникация и сътрудничество в екип, която улеснява обмена на съобщения в реално време, споделянето на файлове и видеоконферентните разговори. Макар да не е традиционно интранет решение, Slack може значително да подобри вътрешната комуникация и сътрудничеството във вашата организация.

Той предоставя централизиран център за комуникация в екипа, позволяващ безпроблемен и ефективен обмен на информация в рамките на отделните отдели и между тях.

Най-добрите функции на Slack

Създайте специални канали за екипи, проекти и теми, за да организирате разговорите и информацията.

Провеждайте видео и аудио разговори в Slack, което улеснява личния контакт с колегите.

Автоматизирайте работните процеси с инструмента за създаване на работни процеси на Slack, като например одобряване на заявки и автоматизиране на известия.

Интегрирайте с широка гама от бизнес приложения, включително Google Workspace, Microsoft Teams и Salesforce.

Ограничения на Slack

Големият обем съобщения и канали може да бъде прекалено голям

Липсват разширени функции за управление на задачи и проекти

Цени на Slack

Pro: 7,25 $/месец на потребител

Business+ : 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 отзива)

9. Unily (Най-доброто за ангажираност на служителите и управление на знанията)

чрез Unily

Unily е платформа за дигитално работно място, която помага на организациите да създават ангажиращи и персонализирани интранет преживявания за своите служители.

Те надхвърлят традиционните функции на интранет, като предлагат функции, които насърчават комуникацията, сътрудничеството и ангажираността на служителите.

Фокусът на Unily върху създаването на персонализирано преживяване за служителите спомага за повишаване на ангажираността и гарантира на потребителите лесен достъп до подходяща информация и инструменти. Гъвкавостта на платформата позволява тя да бъде адаптирана към различни бизнес нужди, от големи предприятия до по-малки организации.

Най-добрите функции на Unily

Създайте персонализирани преживявания за всеки служител въз основа на неговата роля, интереси и предпочитания.

Активирайте социалните емисии и коментарите, за да насърчите неформалното сътрудничество и споделянето на знания.

Съхранявайте и организирайте важни фирмени документи и ресурси в централизирана база от знания.

Възползвайте се от ефективна система за управление на съдържанието, за да създавате, публикувате и управлявате съдържание в интранет.

Ограничения на Unily

Разширените функции и възможности на платформата могат да бъдат трудни за разбиране.

Може да бъде скъпо за по-малките търговски екипи или тези с ограничен бюджет.

Цени на Unily

Достъп: Персонализирани цени

Engage : Персонализирани цени

Amplify : Персонализирани цени

Extend: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Unily

G2: 4,5/5 (21 отзива)

Capterra: 4,6/5 (23 отзива)

Потребителите на Unily харесват неговия лесен за използване интерфейс и мощните интранет възможности. Един доволен клиент подчертава:

Unily е страхотен партньор. Можем да се възползваме от многото опции, характеристики и функционалности, които предлагат за интернет. Харесва ни, че е лесен за използване, може да се персонализира в разумни граници и е удобен за потребителя.

Unily е страхотен партньор. Можем да се възползваме от многото опции, характеристики и функционалности, които предлагат за интернет. Харесва ни, че е лесен за използване, може да се персонализира в разумни граници и е удобен за потребителя.

💡 Професионален съвет: Много организации се борят с управлението на документи и съдържание. Научете съвети и трикове за организиране на файлове и папки, за да улесните всеки член на екипа да намира нужната му информация.

10. LumApps SAS (Най-доброто решение за безпроблемна интеграция с Google Workspace)

чрез LumApps

LumApps е облачна интранет платформа, създадена да се интегрира безпроблемно с Google Workspace. Тя се фокусира върху персонализирането на опита на служителите чрез организиране на информацията, подобряване на вътрешната комуникация и подкрепа на споделянето на знания.

Той съчетава интуитивен дизайн с мощни интеграции на Google, помагайки на бизнеса да оптимизира вътрешните си операции и да подобри производителността.

Интеграцията на платформата с инструменти като Google Drive, Gmail и Google Calendar улеснява екипите, които вече използват Google Workspace, да преминат към LumApps.

Най-добрите функции на LumApps SAS

Насърчавайте екипната работа чрез редактиране на документи в реално време, коментиране и групова съвместна работа.

Поддържайте интереса на служителите с новини от компанията, съобщения и персонализирани информационни канали.

Създадени с функции за сигурност на корпоративно ниво, за да защитят чувствителните данни и да гарантират съответствие с нормативните изисквания.

Получете информация за използването на платформата и ангажираността на служителите с вградените аналитични инструменти.

Ограничения на LumApps SAS

Организациите, които не използват Google, може да имат затруднения при внедряването

Цени на LumApps SAS

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LumApps SAS

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (35+ отзива)

11. Viva Engage (Най-доброто за социално сътрудничество и комуникация в компанията)

чрез Yammer

Viva Engage (по-рано известен като Yammer), част от пакета Microsoft 365, е инструмент за социални мрежи за предприятия, предназначен да подобри вътрешната комуникация и сътрудничеството в организациите. Той улеснява отворената комуникация между екипите, като предоставя пространство за служителите да се свързват, да споделят знания и да сътрудничат по проекти.

Viva Engage е идеален инструмент за компании, които вече използват Microsoft 365 и искат да добавят социален елемент към своята стратегия за вътрешна комуникация. Той позволява на екипите да останат свързани, независимо от физическото им местоположение, което го прави особено полезен за отдалечени или хибридни работни среди.

Най-добрите функции на Viva Engage

Интегрирайте безпроблемно с други продукти на Microsoft, като Microsoft Teams, SharePoint и Outlook.

Останете свързани и сътрудничете си, докато сте в движение, с мобилното приложение.

Създавайте публични или частни групи за целенасочени разговори по конкретни теми или проекти.

Публикувайте актуализации за цялата компания, за да сте сигурни, че всички са информирани за важните новини.

Ограничения на Viva Engage

Viva Engage е най-ефективен, когато се използва в екосистемата на Microsoft 365, което ограничава привлекателността му за потребители, които не използват Microsoft.

Цени на Viva Engage

Viva Engage: Безплатно

Базов план: 8 $/месец на човек

Оценки и рецензии за Viva Engage

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Бонус: Допълнителни алтернативи на Happeo, които да проучите

Интранет инструментите се развиват постоянно, за да отговорят на динамичните нужди на съвременните работни места. Ето няколко допълнителни алтернативи на Happeo, които можете да имате предвид:

Jostle : Фокусира се върху незабавната комуникация, помагайки на екипите да останат свързани с новини, управление на събития и инструменти за екипно сътрудничество.

Beekeeper : Проектиран за служители без бюро и на първа линия, Beekeeper предлага съобщения в реално време, планиране на смени и анализи за подобряване на свързаността в екипа.

Igloo Software : Удобно за ползване цифрово работно място, което помага на организациите да централизират знанията и да подобрят сътрудничеството чрез бързо споделяне на документи и дискусии.

MyHub: Облачно интранет решение, което предлага широки възможности за персонализиране за споделяне на знания, комуникация и автоматизация на работния процес.

Коя е вашата любима алтернатива на Happeo?

Сега, след като разгледахте някои от най-добрите алтернативи на Happeo, сте на път да промените вътрешната комуникация и сътрудничеството в екипа си. Има много опции, от социални интранет платформи като Yammer и Workplace by Meta до мощни все-в-едно решения като ClickUp.

Ако все още не сте сигурни, най-добрият вариант е ClickUp. Това е платформа за сътрудничество „всичко в едно“, която интегрира споделяне на знания, комуникация в екипа и управление на задачи.

А най-хубавото е, че можете да ползвате тези функции безплатно с безплатния план на ClickUp, така че можете да започнете да оптимизирате работното си пространство още днес. Регистрирайте се в ClickUp сега, за да видите разликата!