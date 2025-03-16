Цени на Loom: планове и функции, за да изберете най-подходящия за вас

Loom е изключително популярен инструмент за запис на екрана, който улеснява създаването и споделянето на видеосъдържание за работа, уроци или актуализации на екипа.

Независимо дали обяснявате, записвате презентации с висока разделителна способност или сътрудничите в екипно работно пространство, функциите на Loom улесняват споделянето на идеи.

Но с чудесните инструменти идват и важни въпроси – колко струва Loom?

От безплатния план до премиум функциите, корпоративните планове и циклите на фактуриране, намирането на най-подходящата оферта за вашите нужди може да се окаже истинско предизвикателство. Имате ли нужда от неограничени записи? Разширени функции за сигурност? Опции за брандиране? Или просто основните функции, без да плащате за екстри?

Нека разгледаме цените и функциите на Loom и обсъдим алтернативите, за да можете да изберете идеалния план за вашите нужди и бюджет.

⏰ 60-секундно резюме Loom е инструмент за видео съобщения , който позволява запис на екрана с гласови коментари с AI функции и дава възможност за координация на работния процес чрез различни интеграции.

Ценовите планове на Loom са разделени на различни нива, като се започва с безплатен план и се стига до корпоративния модел.

Предимства : наличието на безплатен план, различни опции за избор и AI функции в премиум нивата.

Недостатъци : ограничени функции в безплатната версия, липса на AI и функции за редактиране в плановете от по-ниско ниво и липса на дълбока интеграция на работния процес.

ClickUp Clips ви позволява да записвате видеосъобщения и да ги прикачвате към съответните работни процеси в екосистемата Искате по-добра алтернатива?ви позволява да записвате видеосъобщения и да ги прикачвате към съответните работни процеси в екосистемата на ClickUp , като по този начин елиминирате необходимостта да превключвате между различни приложения.

Освен клипове, ClickUp Brain, AI асистент, транскрибира съдържанието на видеосъобщенията и генерира времеви отметки, както и откъси, за да създаде елементи, които могат да бъдат използвани за действие.

Какво е Loom?

Loom е софтуер за споделяне на екран , който ви позволява да записвате видеосъобщения с или без вашата снимка. Вместо да организирате среща, за да демонстрирате урок, можете просто да запишете екрана си с гласов коментар и да го споделите незабавно с потребителите.

Ако камерата ви е включена, в прозореца на Loom се появява плаващ балон с вашето лице, който можете да премествате свободно. След като бъдат записани, видеоклиповете се запазват в облака с линк за споделяне за незабавно разпространение.

Платените планове предлагат разширени функции за сигурност, като защита с парола и достъп само до работното пространство. Направете видеоклиповете интерактивни с призиви за действие, глави и реакции с емотикони. Loom AI улеснява редактирането на видеоклипове, като генерира заглавия, резюмета и транскрипции.

Освен това, той премахва излишните думи, като същевременно помага при документирането и проследяването на проблеми.

💡Съвет от професионалист: Отидете в настройките на Loom и проверете раздела Външен вид . С премиум плана на Loom можете да актуализирате бутона Възпроизвеждане и Времевата линия с цветовете на вашата марка.

Ценови планове на Loom

Можете да получите достъп до всички функции чрез различни ценови модели на Loom за видео. Нека ги разгледаме въз основа на действителното ви използване.

Стартови план

Ако сте начинаещ или частно лице, което иска да се запознае с инструмента, този безплатен план ще ви бъде подходящ.

✅ Основни функции

Заснемете до 25 видеоклипа

Записвайте екрана си с камера

Транскрибирайте видео надписи на над 50 езика

Създавайте интерактивни видеосъобщения с емоджи реакции и коментари

❌ Ограничения

Всяко работно пространство може да има максимум 50 членове.

Има ограничение от 5 минути за видеозаписите.

Без разширени функции за редактиране, премахване на брандинг или AI функции

💰 Цени

Безплатно завинаги

За кого е предназначен: Ще бъде полезен за самостоятелни предприемачи и фрийлансъри с основни нужди от видео съобщения, както и за случайни потребители с периодични изисквания.

Бизнес план

Бизнес планът на Loom премахва ограниченията за записване на видео, но все още не разполага с функциите на Loom AI.

✅ Основни функции

Извършвайте неограничен брой записи без ограничение във времето

Премахнете брандинга на Loom от вашите видеоклипове

Използвайте функции като „Не ме безпокойте“, „Замъгляване на елементи“ в разширението за Chrome и инструмента за рисуване.

❌ Ограничения

Достъпни са само основните видео функции.

Loom AI и административните контроли липсват

Функциите за сигурност и поверителност са ограничени.

💰 Цени

18 $ на човек на месец

За кого е предназначен: Бизнесите, които искат изтънчен, професионален вид без брандинг на Loom и се нуждаят от неограничен брой видеоклипове, могат да се възползват от този план.

План Business + AI

Този план е предназначен за по-големи организации с по-големи нужди от видео и AI инструменти за транскрипция с разширени функции за редактиране.

✅ Основни функции

Премахване на излишни думи и паузи

Генерирайте автоматични заглавия, резюмета и глави

Достъп до AI работни потоци

Редактирайте видеоклипове, като променяте транскрипцията

❌ Ограничения

Липсва администраторски контрол дори в този план

Липсват разширени функции за сигурност и поверителност

💰 Цени

24 $/човек на месец

За кого е предназначено: Екипи, които се нуждаят от автоматизация на видеото с помощта на изкуствен интелект и организирани работни процеси, за да спестят време при създаването на видео.

План за предприятия

Цените на Loom Enterprise са съобразени с нуждите на бизнеса с неограничени изисквания и разширени функции.

✅ Основни функции

Получете достъп до разширени функции за сигурност като регистър на дейностите, SSO и SCIM.

Насладете се на разширена поверителност на съдържанието и персонализирани политики за съхранение на данни.

Работете с интеграции на Zoom и Salesforce

❌ Ограничения

За да получите оферта, трябва да се свържете с екипа по продажбите на Loom.

При персонализирано ценообразуване, понижаването на плана в бъдеще може да се превърне в неприятност.

Оценяването на разходите може да бъде предизвикателство

💰 Цени

Персонализирани цени

За кого е предназначен: Големи предприятия с комплексни работни процеси, изисквания за голям обем и специфични нужди, които стандартните планове не могат да задоволят. Персонализираните цени и годишните абонаменти помагат за задоволяване на специфични нужди в областта на сигурността и администрацията.

Допълнителни ценови модели

Loom предлага още няколко условни ценови опции:

Цени на Loom за нестопански организации: Отговарящите на условията нестопански организации получават 75% отстъпка от повечето планове на Loom (с изключение на Enterprise).

Цени на Loom за образователни институции: Учителите и учениците в одобрени училища и университети могат да използват Loom безплатно.

Предимства и недостатъци на цените на Loom

Ценовите нива на Loom имат ключови разлики и изборът на подходящия план може да бъде труден. Ако не сте сигурни кой от тях най-добре отговаря на вашите нужди, тази разбивка ще ви помогне.

Нека разгледаме предимствата и недостатъците на всеки план.

👍 Предимства на цените на Loom

Ето пет причини, поради които Loom може да замести повтарящите се срещи по проекти:

Наличен безплатен план: Предоставя на индивидуални потребители и малки екипи безплатен достъп до основните функции на Loom.

Няколко ценови нива: Предлага планове за всеки, от индивидуални потребители до големи предприятия.

Отстъпки за нестопански организации/образователни институции: Предоставя безплатен достъп за преподаватели и 75% отстъпка за нестопански организации.

Безплатен пробен период: Позволява на активните потребители да изпробват плана Business + AI безплатно в продължение на 14 дни.

Селективно споделяне на екрана: Позволява ви да записвате само определена част от екрана си за по-добър контрол.

💡Съвет от професионалист: За да редактирате видео в реално време в Loom, натиснете CTRL+A , за да спрете записването и да редактирате грешката. След като приключите, повторете клавишната комбинация, за да възобновите записването.

👎 Недостатъци на цените на Loom

Въпреки че Loom предлага гъвкави планове, има няколко ограничения, които трябва да се имат предвид, преди да изберете подходящия:

Ограничения на безплатния план: Ограничение до 5-минутни записи, което може да се усеща като ограничаващо

По-висока цена за по-добри функции: AI редактиране и персонализирано брандиране се предлагат само с по-скъпите планове.

Без администраторски контрол: Налично само с плана Enterprise

Липсват разширени функции: Липсват бизнес инструменти като разширена видео интелигентност и по-задълбочени анализи.

👀 Знаете ли, че: Смяната на контекста тихо влияе на производителността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга.

Защо да обмислите алтернативи на Loom?

Loom е чудесен за прескачане на ненужното планиране на дневния ред на срещите и споделяне на бързи видео актуализации, но не е единствената опция. Някои алтернативи предлагат повече функции или по-добра цена.

Ето три основни причини, поради които може да искате да проучите алтернативи на Loom:

1. Ограничения на бюджета

Безплатният план Starter на Loom има строги ограничения по отношение на времето за запис и броя на видеоклиповете, което го прави по-малко полезен за честите потребители. Освен това, платените планове могат да бъдат скъпи за екипите, които се съобразяват с бюджета си.

Както казва един потребител на Capterra:

Бих искал безплатната версия да има повече функции.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързаните приложения на трети страни!

2. Липса на допълнителни функции

Loom е солиден инструмент за видео съобщения, но му липсват функции, характерни за пълноценните платформи за вътрешна комуникация. Няма споделен календар, чат или вградено управление на проекти, така че екипите често се нуждаят от допълнителни инструменти.

3. Ограничени предпочитания за интеграция

Макар Loom да се свързва с платформи като Slack, Gmail, Salesforce и Zoom, тези интеграции поддържат предимно споделяне на видео, а не безпроблемно сътрудничество в приложението.

Потребителите често преминават от едно приложение в друго, вместо да работят в рамките на един работен процес, което забавя работата. Тези ограничения пораждат допълнителни опасения сред потребителите.

Един рецензент на Capterra постави под въпрос сигурността на Loom, особено при работа с чувствително съдържание:

Не съм сигурен за сигурността на записите. Ако на екрана ми има поверителна информация, когато го записвам, не знам колко сигурна е тази информация.

Междувременно един потребител на G2 посочи проблеми с функционалността за редактиране на Loom:

Би могло да бъде малко по-прецизно с функцията си за редактиране, бих искал да е по-лесно да спирам и стартирам записа, докато съм в режим на редактиране, но в останалото съм много доволен от възможностите му за редактиране.

👀 Знаете ли, че: 15-минутна среща за обсъждане на актуални въпроси е по-полезна от по-дълга среща, защото обещава максимална ангажираност и по-добро внимание.

ClickUp: изчерпателна алтернатива на Loom

Защо да се ограничавате само с видеозапис, когато можете да направите толкова много повече с ClickUp , приложението „всичко в едно“ за работа?

Той събира разпръснатите фрагменти от вашите работни процеси, разпръснати по различни платформи, и ги интегрира в едно централизирано място.

От възлагането на задачи до проследяването им и сътрудничеството с екипа ви в реално време, ClickUp прави всичко това – а вие можете да записвате екрана си за асинхронно обучение.

Преминаване към ClickUp Clips

ClickUp Clips, подобно на Loom, ви позволява да записвате и споделяте видеосъобщения. Но има едно ключово предимство: всичко остава в ClickUp – няма нужда да превключвате между приложения или разширения.

Например, ако работите върху шаблон за бяла дъска и трябва да обясните нещо визуално, просто кликнете върху иконата за видео и започнете да записвате. Толкова е лесно.

Записвайте видеоклипове от интерфейса на ClickUp с помощта на ClickUp Clips.

Ето как ClickUp Clips може да ви помогне: Подобрено сътрудничество: Коментирайте конкретни части от видеоклип за обратна връзка и дискусии в реално време.

Полезни съвети: Превърнете времевите отметки и откъсите от ClickUp Clip в задачи и обобщения.

Повишена продуктивност: Създавайте, съхранявайте и организирайте видеоклипове на едно място за лесен достъп

Повече контекстуализация: Свържете клипове с задачи, чатове и документи, за да поддържате всичко свързано с вашия работен процес.

Съчетайте ClickUp Clips с ClickUp Brain

AI асистентът на ClickUp, ClickUp Brain, свързва вашите задачи, документи и членове на екипа с познанията на вашата компания и подобрява различни аспекти от вашия работен процес.

Обобщавайте теми, пишете по-добре и подобрявайте работния си процес с ClickUp Brain.

Ето какво се случва, когато комбинирате ClickUp Brain с ClickUp Clips: Автоматична транскрипция: Преобразува клипове в текст, който може да се търси, с времеви отметки и откъси.

Интелигентни резюмета: Извлича ключови моменти и съществени подробности от видеоклипове.

Полезни информации: Анализира транскрипции, за да създава задачи и действия

Търсене с изкуствен интелект: Намира конкретно съдържание във видеоклипове, използвайки обработка на естествен език.

Анализ на комуникацията: Проучва видео взаимодействията, за да предостави информация за ефективността на екипа и стиловете на комуникация.

Тази интеграция поддържа всичко организирано, като същевременно прави вашето видео съдържание по-ценно.

Създавайте задачи от ClickUp Clips с помощта на ClickUp Brain бързо

🧠 Интересен факт: Повече от два часа срещи на ден могат да намалят производителността на служителите.

Защо ClickUp се отличава

ClickUp Clips интегрира видеозаписа директно в ClickUp, елиминирайки нуждата от допълнителни инструменти. Екипите могат да записват, споделят и управляват видеоклипове в рамките на своя работен процес.

С ClickUp Brain изкуственият интелект транскрибира клипове, генерира резюмета и създава задачи за действие, което прави ClickUp унифицирано решение за управление на задачи, сътрудничество и видео комуникация.

Основни функции

ClickUp предлага изключителни функции за видео сътрудничество и не само, което го прави идеален за екипи, които се нуждаят от интегрирано решение.

1. Свържете ClickUp Clips с вашия работен процес

ClickUp Clips не са самостоятелни видеозаписи – те са вградени в основната функционалност и работния процес на ClickUp.

Подобрете работния си процес с ClickUp Clips

Например, можете да вмъкнете клип директно в конкретна задача, което улеснява членовете на екипа да разберат контекста и изискванията.

Това подобрява видимостта на проекта и гарантира, че всички са на една и съща страница, което намалява недоразуменията и улеснява изпълнението на задачите.

2. Отидете отвъд видео сътрудничеството

Присвойте съобщения на членовете на екипа си, като използвате ClickUp Chat.

Ако не е необходимо да записвате видео, ClickUp Chat ще свърши работа. Споделяйте елементи от проекта, обсъждайте задачи и свързвайте съобщения за по-добър контекст точно там, където работите.

Имате нужда от структурирани съобщения? ClickUp Brain помага за мозъчна атака въз основа на вашите указания. От обратна връзка до творчески идеи, той помага с всичко, което ви е необходимо.

Напишете съобщения с обратна връзка за минути с ClickUp Brain

Освен това можете да персонализирате всеки шаблон за комуникационен план според вашите нужди, за да поддържате ефективно и целенасочено сътрудничество.

3. Достъп до обширна мрежа от интеграции

ClickUp Integrations ви позволява да се свържете с над 1000 инструмента, организирайки работния си процес в едно единствено пространство. Пренесете цялата си работа на платформата, без да се налага постоянно да сменяте контекста или да въвеждате данни ръчно.

Свържете важните си външни инструменти с ClickUp чрез ClickUp Integrations.

Той дори разполага с Loom интеграция, която ви позволява да вграждате видео съобщения директно в задачите.

Например, не е нужно да се чудите как да използвате Loom, за да прикачите видеосъобщение към съответния работен процес. Просто поставете линк към Loom в описанието на задачата или в коментара, за да подредите всичко на едно място.

Преглед на цените

Ценообразуването на ClickUp е съобразено с различни размери на екипи и бюджети.

🔑 Безплатно завинаги

Той включва неограничен брой задачи, документи за съвместна работа, бели дъски и основно управление на задачите. Въпреки че капацитетът за съхранение е ограничен до 100 MB, това е чудесен начин да разгледате основните функции на ClickUp, преди да преминете към по-високо ниво.

Цени: Безплатно завинаги

За кого е предназначен: Идеален за физически лица, свободни професионалисти и малки екипи, които търсят безплатно решение за управление на задачи, съвместна работа по документи и запознаване с функциите на ClickUp, преди да преминат към по-голям мащаб.

🔓 Неограничен

Този план премахва ограниченията за съхранение и отключва основни функции като неограничени интеграции, табла, диаграми на Гант и персонализирани полета. Той позволява на екипите да оптимизират работните процеси и да подобрят сътрудничеството.

Цена: 7 USD/месец на потребител

За кого е предназначен: Този план е идеален за разрастващи се екипи, които се нуждаят от по-разширени функции.

🧳 Бизнес

Бизнес планът предлага цялостен набор от функции, включително разширена автоматизация, Google SSO, неограничен брой екипи и възможности за проследяване на времето. С този ценови модел екипите могат да се разрастват и да постигат своите бизнес цели.

Цена: 12 USD/месец на потребител

За кого е предназначен: Средни по размер екипи, които се нуждаят от разширени функции като Google SSO, разширени автоматизации и детайлен контрол над работните си пространства.

🏢 Предприятие

Планът Enterprise предлага персонализирани решения с разширени функции за сигурност, специален мениджър за успех на клиентите и поддръжка, съобразена с уникалните нужди на големите организации.

Цените се определят за всеки отделен случай, като по този начин се гарантира, че фирмите получават подходящите функции и мащабируемост за своите специфични изисквания.

Цени: Свържете се с нас за цени

За кого е предназначен: Идеален за големи компании с комплексни работни процеси, които изискват широко сътрудничество, разширени възможности за отчитане и автоматизация на работните процеси.

Допълнителни оферти:

ClickUp Brain (AI): Допълнителен AI инструмент, достъпен срещу допълнителна такса от 7 долара на месец за работно пространство.

ClickUp AI Notetaker: Допълнителен AI инструмент, достъпен за само 6 долара на месец на потребител.

ClickUp Assist: Предоставя персонализирани експертни съвети, обучение и поддръжка (цените варират в зависимост от нивото на услугата)

Алайна Маракота от отдел „Събития и маркетинг“ във Vida Health сподели как са спестили време с ClickUp:

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

Създавайте, споделяйте и сътрудничете с ClickUp

Loom предлага лесна за използване платформа за създаване и споделяне на екранни записи, което я прави любима сред индивидуални потребители и екипи. ClickUp обаче разширява възможностите за видео сътрудничество, като го интегрира в своята всеобхватна платформа за управление на работата.

С ClickUp Clips можете да създавате и споделяте видеоклипове директно в задачи, коментари и документи за контекстуално сътрудничество.

Функциите, базирани на изкуствен интелект, като автоматични транскрипции, резюмета и задачи за действие, превръщат видеосъдържанието в полезна информация.

Опитайте ClickUp безплатно още днес и се насладете на по-иновативен начин на работа!