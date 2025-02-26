15-те най-добри софтуерни инструмента за писане на книги за 2025 г.

Вашата книга е изцяло посветена на вашата великолепна идея и майсторството ви в занаята. Но процесът на писане на книга зависи до голяма степен от инструментите, които използвате, за да превърнете тази идея в завършен ръкопис. 🖋️

Най-добрият софтуер за писане на книги за автори е като чертежи за архитект. Подходящият софтуер за писане на книги ще бъде вашият надежден партньор, независимо дали работите върху следващия си бестселър, създавате мемоари или пишете обективно резюме.

От организиране на идеите до проследяване на напредъка ви и подобряване на граматиката ви, тези инструменти и други приложения за писане са предназначени да опростят процеса на писане на книги. Но при толкова много възможности за избор, как да решите кое приложение за писане е най-доброто?

В тази статия ще разгледаме основните функции на софтуера за писане на книги и ще подчертаем най-добрите инструменти, които се предлагат на пазара днес.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите софтуерни инструменти за писане на книги: ✅ ClickUp: Най-добър за писане, сътрудничество и управление на проекти с помощта на изкуствен интелект

✅ Google Docs: Най-добър за сътрудничество в реално време и достъпност

✅ Microsoft Word: Най-добър за напреднали форматиране и създаване на професионални документи

✅ Grammarly: Най-добър за подобряване на яснотата и коректността на писането

✅ Evernote: Най-добър за водене на бележки и организиране

✅ Scrivener: Най-добър за управление на проекти при писане на дълги текстове

✅ Hemingway Editor: Най-добър за подобряване на четимостта и краткостта

✅ Writer : Най-подходящ за структуриране на романи с управление на сцени и глави

✅ ProWritingAid: Най-добър за анализ на писането и подобряване на стила

✅ Ulysses: Най-добър за писане без разсейване на устройства на Apple

✅ Bibisco: Най-добър за структурирано разработване на истории

✅ Dabble: Най-добър за писане на романи в облака с интегрирани инструменти за създаване на сюжети

✅ Vellum: Най-добър за професионално форматиране на книги в macOS

✅ Atticus: Най-добър за всеобхватно писане и форматиране

✅ Freedom: Най-добър за писане без разсейване на различни устройства

Какво трябва да търсите в софтуера за писане на книги?

Когато избирате софтуер за писане на книги, имайте предвид следните ключови функции, които ще подобрят творческия ви процес:

Удобен интерфейс : Изберете софтуер за писане с удобен интерфейс, който осигурява плавна навигация и минимизира техническите пречки.

Организационни инструменти : Използвайте инструменти с функции за структуриране, помощни средства за разработване на герои и управление на времевата линия, за да структурирате по-ефективно своето повествование.

Съвместимост : Уверете се, че софтуерът работи с предпочитаните от вас операционни системи, като macOS и Windows, и устройства.

Функции за сътрудничество : Изберете софтуер, който поддържа сътрудничество в реално време и споделяне на документи, ако работите с съавтори или редактори.

Опции за експортиране : Потърсете опции, които ви позволяват да експортирате ръкописа си в различни формати, като PDF или ePub, за да отговорите на изискванията за публикуване.

Среда без разсейващи фактори : Изберете платформа, която ви позволява да пишете без разсейващи фактори, за да поддържате концентрацията и продуктивността си.

Съображения за бюджета: Решете дали безплатните инструменти отговарят на вашите нужди или дали софтуерът с разширени функции оправдава инвестицията.

🔍 Знаете ли, че... През 1964 г. IBM пусна на пазара Magnetic Tape Selectric Typewriter (MT/ST), която съчетаваше функционалността на пишещата машина Selectric с магнитно записване, позволявайки редактиране и съхранение на текст.

15-те най-добри софтуерни инструмента за писане на книги

Подходящият софтуер за писане и редактиране на книги ще ви даде идеите и подсказките за писане, необходими, за да останете иновативни, но и дисциплинирани.

В тази секция ще разгледаме 15-те най-добри софтуерни програми за писане на книги, които отговарят на широк спектър от стилове на писане, цели и бюджети.

1. ClickUp (най-добър за писане, сътрудничество и управление на проекти с помощта на изкуствен интелект)

ClickUp е универсалното приложение за работа, което интегрира функции за писане, сътрудничество и управление на проекти, базирани на изкуствен интелект, което го прави идеално за автори, търсещи цялостен софтуер за писане на книги.

Създавайте първокласно съдържание с помощта на AI-базирания асистент за писане и редактиране на ClickUp.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент, който обединява всичко – задачи, документи, хора и инструменти – на едно място.

Той оптимизира работните процеси и опростява ежедневните ви задачи. Независимо дали се нуждаете от помощ с контекста, съдържанието или автоматизирането на рутинната работа, ClickUp Brain ви помага да спестите време и да се концентрирате повече върху творческата си работа.

ClickUp Docs действа като ваше творческо игрище. Това е пространство за сътрудничество, където можете да създавате чернови, да редактирате и да организирате работата си. С възможността да създавате уикита, вложени страници и споделени документи, ClickUp Docs гарантира, че вие и вашият екип ще останете фокусирани и продуктивни.

Сътрудничество с други в реално време с помощта на ClickUp Docs

Освен това, функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp улеснява споделянето на идеи, получаването на обратна връзка и съвместната работа в реално време, независимо от местоположението на членовете на вашия екип.

И това не е всичко!

ClickUp предлага и редица шаблони за мозъчна атака, които премахват необходимостта от догадки при структурирането на вашите проекти за писане. Например:

Изтеглете този шаблон Организирайте главите, проследявайте напредъка и управлявайте крайните срокове с шаблона за планиране на книги на ClickUp.

Планирайте, организирайте и управлявайте лесно книгата си с помощта на шаблона за планиране на книги ClickUp. Той разполага с предварително създадени изгледи за глави, подробности за романа и целия процес на писане, като по този начин гарантира, че романът ви е структуриран като най-добрия сюжетен обрат.

Шаблонът за предложение за книга на ClickUp също помага на авторите да създават професионални предложения с предварително създадени раздели за теми, целеви аудитории и маркетингови стратегии – идеални за представяне пред издатели.

Ето какво казва Кристина Уилсън, директор по съдържанието в Graphite, за ClickUp:

Не само започнахме да пишем статии, но решихме да го правим в голям мащаб, затова се нуждаехме от стабилна платформа, която лесно да се адаптира към нарастващия брой на нашите продукти. ClickUp беше най-добрият избор.

Не само започнахме да пишем статии, но решихме да го правим в голям мащаб, затова се нуждаехме от стабилна платформа, която лесно да се адаптира към нарастващия брой на нашите продукти. ClickUp беше най-добрият избор.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Chat , за да подобрите комуникацията, като позволявате сътрудничество и синхронизация в реално време с незабавни съобщения и актуализации.

Брайнсторминг, планиране и организиране в реално време за по-добра съвместна работа с ClickUp Whiteboards

Организирайте ефективно графиците на проектите, като използвате диаграми на Гант и изгледи на времевата линия.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, проследявайте важните етапи и поддържайте графика на екипа с ClickUp Automations

Персонализирайте статуса на задачите с ClickUp, за да опростите писането на книги и да проследявате всеки етап от изготвянето на черновата до одобрението.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители се сблъскват с крива на обучение поради широкия спектър от функции.

В мобилното приложение липсват някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💡 Професионален съвет: Искате да превърнете колекцията си от рецепти в изпипана готварска книга? Шаблонът за готварска книга на ClickUp е вашето тайно оръжие! С раздели за съставки, стъпка по стъпка инструкции и планиране на дизайна, този шаблон елиминира неудобството от организирането на вашите кулинарни творения.

2. Google Docs (най-добър за сътрудничество в реално време и достъпност)

чрез Google Docs

Google Docs е безплатен текстообработващ софтуер, който позволява на потребителите да създават, редактират и сътрудничат по документи в реално време. Неговата облачна природа осигурява достъпност от всяко устройство с интернет връзка, което го прави удобен избор за писатели и екипи.

Светлият и тъмният режим позволяват на писателите да персонализират външния вид и усещането на текстовия процесор според своите предпочитания.

Най-добрите функции на Google Docs

Работете едновременно с други хора върху един и същ документ, като промените се отразяват в реално време.

Редактирайте и преглеждайте документи от всяко устройство с достъп до интернет.

Използвайте функцията за контрол на версиите на документи , за да следите промените и да се връщате към предишни версии, ако е необходимо.

Ограничения на Google Docs

В сравнение с настолните текстови процесори, той може да не разполага с някои усъвършенствани инструменти за форматиране и редактиране.

Пълната функционалност изисква стабилна интернет връзка, което ограничава достъпа в райони с лоша свързаност.

Цени на Google Docs

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Docs

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 28 000 рецензии)

💡 Професионален съвет: Слушайте подкасти, посветени на писането, за да получите различни гледни точки и техники, да генерирате нови идеи и да подобрите творческия си процес.

3. Microsoft Word (най-подходящ за напреднали форматиране и създаване на професионални документи)

чрез Microsoft

Microsoft Word е широко използвана програма за обработка на текст, известна с всеобхватните си функции, които отговарят на основните нужди от обработка на текст и създаване на документи, независимо дали става дума за книга, обективно резюме или доклад.

Богатите му опции за форматиране и интеграцията с други приложения на Microsoft Office го правят предпочитан текстообработващ софтуер за професионално писане.

Най-добрите функции на Microsoft Word

Достъп до широка гама от инструменти за форматиране, включително стилове, шрифтове и оформление на страници.

Използвайте разширени функции за редактиране, като коментари и проверка на граматиката.

Работете с други приложения на Microsoft Office като Excel и PowerPoint, за да подобрите производителността и интеграцията на данните.

Ограничения на Microsoft Word

Достъпът до пълния набор от функции изисква платен абонамент.

Богатият набор от функции може да се окаже прекалено сложен за нови потребители.

Цени на Microsoft Word

Само Word: 179,99 долара

Оценки и рецензии за Microsoft Word

G2: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Един потребител на G2 казва:

Microsoft Word се предлага като част от месечен абонамент за 365 и се интегрира с 90% от другите софтуерни продукти, както за настолни компютри, така и за онлайн. Word е достъпен и в облака чрез Microsoft, така че можете да имате достъп до документите си отвсякъде!

Microsoft Word се предлага като част от месечен абонамент за 365 и се интегрира с 90% от другите софтуерни продукти, както за настолни компютри, така и за онлайн. Word е достъпен и в облака чрез Microsoft, така че можете да имате достъп до документите си отвсякъде!

4. Grammarly (най-добър за подобряване на яснотата и коректността на писането)

чрез Grammarly

Grammarly е AI-базиран коректор, помощник при писане и граматичен проверяващ, създаден да подобри яснотата, коректността и цялостното качество на вашето писане.

Той предлага проверка на граматиката и правописа в реално време, предложения за стил и разпознаване на тона, което го прави ценен инструмент за изпипано и професионално съдържание.

Най-добрите функции на Grammarly

Получавайте незабавна обратна връзка за граматически и правописни грешки.

Получете предложения за подобряване на структурата на изреченията, избора на думи и общата четимост.

Използвайте инструмента за откриване на плагиатство, за да сравните съдържанието си с голяма база данни.

Ограничения на Grammarly

Някои предложения може да не съответстват на желания контекст.

Документите, които надвишават 100 000 символа, трябва да бъдат разделени на по-малки части.

Цени на Grammarly

Безплатни

Pro: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7000 рецензии)

5. Evernote (най-добър за водене на бележки и организиране)

чрез Evernote

Evernote е многофункционално приложение за водене на бележки, което позволява на потребителите да детайлизират, организират и лесно да имат достъп до информация на различни устройства.

Това е централизиран център за лични и професионални организации с разширени функции като сканиране на документи, изрязване на уеб съдържание и управление на задачи.

Най-добрите функции на Evernote

Създавайте бележки в различни формати, включително текст, изображения, аудио записи и изрезки от интернет.

Сортирайте бележките в бележници и присвойте етикети за ефективна категоризация.

Използвайте разширени възможности за търсене, за да намирате текст в изображения и сканирани документи.

Ограничения на Evernote

Безплатната версия ограничава месечните качвания и синхронизирането на устройствата.

Безплатните акаунти в Evernote са ограничени до едно устройство едновременно.

Цени на Evernote

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Екип: 24,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 8000 рецензии)

Един потребител на G2 казва:

Evernote е най-добрият софтуер за управление на графици! Това, което ми харесва в Evernote, е, че е толкова добре организиран, че можете да разделите датите и списъка с задачи. Лесно ми напомня за бъдещите ми графици и проекти, които трябва да изпълня. Използването му е безплатно, можете да го използвате без да плащате за ъпгрейд. Той е като бележник, но с менюта, раздели и различни опции за планиране.

Evernote е най-добрият софтуер за управление на графици! Това, което ми харесва в Evernote, е, че е толкова добре организиран, че можете да разделите датите и списъка с задачи. Лесно ми напомня за бъдещите ми графици и проекти, които трябва да изпълня. Използването му е безплатно, можете да го използвате без да плащате за ъпгрейд. Той е като бележник, но с менюта, раздели и различни опции за планиране.

6. Scrivener (най-подходящ за управление на проекти при писане на дълги текстове)

чрез Scrivener

Scrivener е софтуер за писане, предназначен за автори, изследователи и сценаристи, ангажирани с обширни проекти за писане. Той предлага набор от организационни инструменти, които позволяват управлението на сложни ръкописи, от първоначалните чернови до окончателната публикация.

Най-добрите функции на Scrivener

Използвайте функцията „Binder“, за да структурирате ръкописа си в глави и сцени.

Използвайте виртуалната табло, за да подреждате и преподреждате резюметата на вашите раздели.

Повишете производителността си, като преглеждате и редактирате няколко документа едновременно с помощта на функцията за разделен екран.

Ограничения на Scrivener

Потребителите трябва да закупят отделни лицензи за всяка платформа.

При обширни проекти може да се наблюдава периодично замръзване и по-бавно зареждане.

Цени на Scrivener

iOS: 23,99 долара

Образователна лицензия: 50,99 долара

Стандартна лицензия: 59,99 $

Пакетни оферти: 95,98 долара

Оценки и рецензии за Scrivener

G2: 4,6/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

Един потребител на G2 казва:

Всичките ми материали за писане на романи са на едно място, което е много удобно и е нещо, за което обикновените текстови редактори могат само да мечтаят. Имате папки за проучвания и папки за глави, които можете да разделяте на сцени. Тези папки можете да премествате, така че ако някога се наложи да преместите сцена от една глава в друга или да преместите глава на друго място, можете да го направите лесно с плъзгане и пускане. Много ми харесват и опциите за разделен екран.

Всичките ми материали за писане на романи са на едно място, което е много удобно и е нещо, за което обикновените текстови редактори могат само да мечтаят. Имате папки за проучвания и папки за глави, които можете да разделяте на сцени. Тези папки можете да премествате, така че ако някога се наложи да преместите сцена от една глава в друга или да преместите глава на друго място, можете да го направите лесно с плъзгане и пускане. Много ми харесват и опциите за разделен екран.

7. Hemingway Editor (най-добър за подобряване на четимостта и краткостта)

чрез Hemingway Editor

Hemingway Editor е безплатно приложение за писане, създадено да подобри яснотата и четимостта на вашия текст. Този софтуер за писане на книги насочва писателите към по-кратка и въздействаща проза, като подчертава сложните изречения и често срещаните грешки.

Най-добрите функции на Hemingway Editor

Идентифицирайте дългите или сложни изречения с предложения за подобряване на четимостта.

Открийте случаите на пасивен глас и ги заместете с по-увлекателен език.

Адаптирайте съдържанието към подходящата аудитория с нивото на четимост

Ограничения на Hemingway Editor

По-оптимизирани за по-къси текстове, като например статии.

Липсват изчерпателни функции за проверка на граматиката и правописа

Цени на Hemingway Editor

Индивидуален план 5K: 10 $/месец

Индивидуален план 10K: 15 $/месец

План Team 10K: 15 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hemingway Editor

G2: 4. 4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Един потребител на G2 казва:

Харесва ми, че измерва, докато пиша. Това е добър показател и последователен начин на писане за широка аудитория. Прави моето писане много достъпно.

Харесва ми, че измерва, докато пиша. Това е добър показател и последователен начин на писане за широка аудитория. Прави писането ми много достъпно.

🧠 Интересен факт: Известният автор Ърнест Хемингуей предпочитал да пише прав, като обикновено използвал пишеща машина, поставена на рафт на височината на гърдите му в дома му в Хавана.

8. yWriter (най-подходящ за структуриране на романи с управление на сцени и глави)

чрез yWriter

yWriter е безплатен софтуер за писане, разработен от автора Simon Haynes, предназначен да помага на романистите да организират своите ръкописи, като ги разделят на глави и сцени. Тази структура насърчава ефективното управление на проектите и подобрява самия процес на писане.

Най-добрите функции на yWriter

Разделете ръкописа си на лесни за управление части

Задавайте и следете целите за брой думи за отделни сцени или глави.

Поддържайте подробни записи за героите, местата и предметите

Ограничения на yWriter

Версиите за macOS и мобилни устройства предлагат ограничена функционалност.

Не е идеален за съвместно писане, тъй като е предназначен предимно за индивидуални писатели.

Цени на yWriter

Безплатно

Сребърна регистрация: 11,95 долара

Златна регистрация: 24,95 долара

Оценки и рецензии за yWriter

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. ProWritingAid (Най-добър за анализ на писането и подобряване на стила)

чрез ProWritingAid

ProWritingAid е програма за писане и помощник, който предлага задълбочен анализ за подобряване на граматиката, стила на писане и четимостта. Този софтуер за писане на книги предоставя подробни отчети и предложения, предлагайки цялостни решения за писателите, за да усъвършенстват работата си.

Най-добрите функции на ProWritingAid

Достъп до над 20 доклада за писане, които оценяват аспекти като граматика, стил, четимост и др.

Получавайте предложения за опростяване на сложни изречения, намаляване на пасивния залог и елиминиране на излишните думи.

Интегрирайте ги с платформи като Microsoft Word, Google Docs, Scrivener и разширения за браузъри.

Ограничения на ProWritingAid

Безплатната версия има ограничение от 500 думи на документ.

За да функционира, се изисква интернет връзка.

Цени на ProWritingAid

Безплатно

Премиум: 30 $/месец

Premium Pro: 36 $/месец

Оценки и рецензии за ProWritingAid

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Един потребител на G2 казва:

От многото програми за редактиране, които съм пробвал, PWA ми се стори най-лесна и най-изчерпателна. Изпращам всичките си ръкописи през нея и разчитам на PWA да открие грешките и пропуските ми. Работи бързо, надеждно и не само поправя текста ми, но и аз се уча от съветите й. Не мога да се сетя за друга програма за редактиране, която да е толкова ефективна и лесна за използване.

От многото програми за редактиране, които съм пробвал, PWA ми се струва най-лесна и най-подробна. Изпращам всичките си ръкописи през нея и разчитам на PWA да открие грешките и пропуските ми. Работи бързо, надеждно и не само поправя текста ми, но и аз се уча от подсказките й. Не мога да се сетя за друга програма за редактиране, която да е толкова ефективна и лесна за използване.

10. Ulysses (Най-добър за писане без разсейване на Apple устройства)

чрез Ulysses

Ulysses е първокласно приложение за писане, което предлага на писателите чиста и фокусирана среда. Минималистичният му интерфейс и мощните организационни инструменти го правят предпочитан избор за писане без разсейване.

Най-добрите функции на Ulysses

Концентрирайте се изцяло върху съдържанието с подредено работно пространство.

Използвайте библиотечна система, за да оптимизирате управлението на документи за лесно категоризиране.

Задайте цели за брой думи и следете напредъка

Ограничения на Ulysses

Налични само за macOS и iOS

Липсват вградени инструменти за сътрудничество в реално време

Цени на Ulysses

Платен абонамент: 5,99 $/месец

Оценки и рецензии за Ulysses

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Един потребител на G2 казва:

Моят любим инструмент за създаване на конспекти, писане на блог постове и водене на бележки. Чист интерфейс, отлична интеграция на Markdown, интеграция с WordPress, прекрасен пълен екран и тъмен режим. Лесен за използване на пръв поглед, но много мощен.

Моят любим инструмент за създаване на конспекти, писане на блог постове и водене на бележки. Чист интерфейс, отлична интеграция на Markdown, интеграция с WordPress, прекрасен пълен екран и тъмен режим. Лесен за използване на пръв поглед, но много мощен.

11. Bibisco (най-подходящ за структурирано разработване на история)

чрез Bibisco

Bibisco е софтуер с отворен код за писане на романи, който помага на авторите да разработват и организират своите истории, като се фокусира върху развитието на героите и сюжета. Той предлага набор от инструменти за ефективно структуриране на романи, което го прави ценен както за начинаещи, така и за опитни писатели.

Най-добрите функции на Bibisco

Използвайте подробни характеристики на героите и интервюта, за да създадете добре развити герои.

Организирайте работата си в глави и сцени за лесна навигация и преструктуриране.

Анализирайте разпределението на героите, местата и други елементи в романа.

Ограничения на Bibisco

Предлага основни възможности за форматиране

Липсата на мобилно приложение ограничава гъвкавостта при писане в движение.

Цени на Bibisco

Community Edition: Безплатно

Издание за поддръжници: 59 долара

Оценки и рецензии за Bibisco

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

чрез Dabble

Следващият софтуер за писане на книги е Dabble, онлайн инструмент за автори, пълен с функции, които ще ви помогнат да напишете и да планирате книгата си.

Облачният дизайн ви позволява да имате достъп до работата си от настолен компютър до мобилно устройство, като ви предлага перфектна гъвкавост и организация за творческия ви процес.

Най-добрите функции на Dabble

Използвайте инструменти за създаване на конспекти , разработване на герои и поддържане на подробни бележки.

Достъпвайте и редактирайте работата си от всяко устройство с интернет връзка.

Задайте цели за брой думи и проследявайте напредъка, за да имате ясен план за завършване на проекта.

Ограничения на Dabble

Липсва интегрирано форматиране на книги за директно качване в онлайн магазини.

Те са специално разработени за писане на книги и може да не са подходящи за други форми на писане.

Цени на Dabble

Основен: 9 $/месец

Стандартен: 19 $/месец

Премиум: 29 $/месец

Оценки и рецензии на Dabble

G2: 4,3/5 (15+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Един потребител на G2 казва:

Когато става въпрос за създаване на забележителни романи, Dabble е моят предпочитан инструмент. Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” ми помага да структурирам без усилие писането си, а мобилното приложение ми позволява да записвам идеите си за истории, докато съм в движение. Оценявам и възможността да организирам сюжетните точки в части на историята, което улеснява поддържането на историята ми в правилната посока.

Когато става въпрос за създаване на забележителни романи, Dabble е моят предпочитан инструмент. Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” ми помага да структурирам без усилие писането си, а мобилното приложение ми позволява да записвам идеите си за истории, докато съм в движение. Оценявам и възможността да организирам сюжетните точки в части на историята, което улеснява поддържането на историята ми в правилната посока.

13. Vellum (Най-добър за професионално форматиране на книги в macOS)

чрез Vellum

Vellum е специализирана програма за форматиране на книги, предназначена за автори, които искат да създават визуално привлекателни електронни книги и печатни книги.

Известен с лесния си за употреба интерфейс и висококачествения си резултат, той прави сложния процес на форматиране на книги достъпен за потребителите, дори и за тези с по-малко технически познания.

Най-добрите функции на Vellum

Използвайте разнообразни професионални шаблони и стилове, за да създадете визуално привлекателни книги.

Създавайте различни типове файлове, включително ePub и PDF, за разпространение на различни платформи и услуги за печат по поръчка.

Автоматично генерирайте съдържание, за да опростите навигацията и организацията.

Ограничения на Vellum

Достъпни само за macOS

Изисква значителна първоначална инвестиция.

Цени на Vellum

Vellum Ebooks: 199,99 долара

Vellum Press: 249,99 долара

Оценки и рецензии за Vellum

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

14. Atticus (Най-добър за всеобхватно писане и форматиране)

чрез Atticus

Atticus е универсален инструмент, който премахва стреса от писането и форматирането на вашата книга. Този уеб-базиран софтуер съчетава мощни функции за писане с професионално форматиране, помагайки на авторите да преминат от чернова към публикация безпроблемно.

Простият интерфейс на Atticus елиминира нуждата от различни софтуерни приложения, което води до ефективен и гладък работен процес.

Най-добрите функции на Atticus

Създавайте и форматирайте ръкописи в рамките на една платформа

Използвайте ги на различни устройства и операционни системи за по-голяма гъвкавост в различни среди.

Задайте цели и следете навиците си при писане

Ограничения на Atticus

Необходима е интернет връзка за пълна функционалност.

Копирането и поставянето на съдържание от други програми може да доведе до непредвидимо поведение поради външни проблеми с форматирането.

Цени на Atticus

Еднократно плащане: 147 долара

Оценки и рецензии на Atticus

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. Freedom (Най-добър за писане без разсейване на различни устройства)

чрез Freedom

Freedom е програма за продуктивност, която помага на потребителите да останат фокусирани, като блокира разсейващите уебсайтове и приложения на различни устройства.

Идеален за професионалисти, студенти и писатели, Freedom създава контролирана работна среда чрез синхронизиране на сесиите между различни устройства. Това помага на потребителите да поддържат производителността си на телефона, таблета или настолния компютър.

Най-добрите функции на Freedom

Синхронизирайте сесиите за писане на всичките си устройства, за да се насладите на безпроблемно преживяване без разсейващи фактори.

Създайте персонализирани списъци с уебсайтове и приложения, които да блокирате

Планирайте сесиите си предварително, за да установите продуктивни навици.

Ограничения на свободата

Freedom се фокусира върху блокирането на разсейващите фактори и не предоставя анализи на производителността.

Настройването и управлението на списъците с блокирани елементи изисква навигация както в настолната програма, така и в онлайн таблото.

Свободно ценообразуване

Месечна премия: 8,99 $/месец

Годишна премия: 3,33 $/месец

Завинаги: 199 долара

Оценки и рецензии за Freedom

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Преди дигиталната ера Дж. К. Роулинг е написала оригиналния ръкопис на „Хари Потър“ на ръка, доказвайки, че великите истории могат да започнат с хартия и химикал.

Специални споменавания

LivingWriter: Предлага интуитивни инструменти за планиране, персонализирани шаблони и интеграция в облака, за да помогне на авторите да организират, пишат и следят напредъка си.

Novlr: Помага на авторите да бъдат организирани и мотивирани с синхронизиране в облака, проследяване на цели и персонализирани пространства за писане.

FocusWriter: Възползвайте се от изчистения, персонализируем интерфейс, който позволява на авторите да останат фокусирани и продуктивни.

Squibler: Помага да организирате идеите си, да си поставите цели и да следите напредъка си, като оптимизира целия процес на писане от начало до край.

LibreOffice Writer: Предлага мощни инструменти за писане, разширени възможности за форматиране и съвместимост с различни формати.

Започнете своето писателско пътешествие с ClickUp

Най-добрите софтуерни инструменти за писане на книги стимулират творчеството и ви предоставят всички инструменти, необходими за организиране и довършване на вашия ръкопис. Тези модерни иновации са предназначени да подпомагат авторите и да вдъхват живот на техните истории.

Въпреки това, ClickUp се отличава, като предлага нещо повече от платформа за писане. С мощните си възможности за управление на проекти, функции за сътрудничество и персонализирани шаблони за писане на съдържание, той е идеалният спътник за успешния автор, който иска да бъде организиран и продуктивен.

Разгледайте функциите на ClickUp и вижте как те подобряват вашия опит и ефективност при писането.

Регистрирайте се безплатно още днес и издигнете уменията си за писане на книги на ново ниво.