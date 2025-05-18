10 най-добри алтернативи на Bynder за управление на цифрови активи

Вашият екип е готов да стартира кампания, но има един проблем – не можете да намерите подходящата версия на логото. То трябва да се намира във вашата система за управление на цифрови активи (DAM), но след като сте търсили безкрайно дълго, вместо това прелиствате стари прикачени файлове в имейли.

Звучи ли ви познато?

Bynder е популярен избор за DAM, но не винаги е най-подходящ за всеки екип.

Ако търсите нещо по-лесно за ползване, с по-добри функции за сътрудничество или по-достъпна опция, има много алтернативи на Bynder, които могат да подобрят вашия работен процес.

Ето 10 солидни варианта, които да имате предвид. 🎯

Най-добрите алтернативи на Bynder на един поглед

От интелигентно автоматично маркиране и смарт категоризация до безпроблемна интеграция и интуитивни интерфейси, инструментите по-долу са създадени за маркетингови екипи, творчески професионалисти и предприятия, които искат да оптимизират управлението на цифровите активи.

Ето 10-те най-добри алтернативи на Bynder:

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени ClickUp Всичко в едно за продуктивност и DAM Размер на екипа: Индивидуални лица, малки предприятия, средни компании, големи предприятия Управление на задачи и проекти, сътрудничество в реално време, търсене и автоматично маркиране с изкуствен интелект, шаблони за управление на активи Безплатни завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Canto Удобно управление на цифрови активи Размер на екипа: Малки и средни предприятия Търсене с изкуствен интелект, контрол на версиите, инструменти за сътрудничество в екип, разпознаване на лица Персонализирани цени Filecamp Персонализирано брандиране и контрол на достъпа Размер на екипа: Разрастващи се екипи Неограничен брой потребителски акаунти, персонализирано брандиране, разширено търсене и маркиране, известия за промени в активите. Цената започва от 29 $/месец. Brandfolder Мащабируемост и персонализиране Размер на екипа: Средни и големи предприятия Маркиране с изкуствен интелект, персонализирани шаблони, последователност на марката, разширени анализи Персонализирани цени Nuxeo Разширено управление и интеграция на съдържанието Размер на екипа: Големи организации Инструменти за автоматизация на работния процес, гъвкави модели на данни, среда за разработка с малко код, стабилни API Персонализирани цени Frontify Последователност на марката и сътрудничество Размер на екипа: Екипи, поддържащи визуална идентичност Насоки за бранда, сътрудничество в реално време, контрол на версиите, анализи на ефективността за стратегии за брандиране Персонализирани цени Adobe Experience Manager Цялостни маркетингови решения Размер на екипа: Големи предприятия Интеграция с инструменти на Adobe, двигател за персонализиране на съдържанието, управление на множество сайтове, архитектура, базирана на облак Персонализирани цени Acquia DAM (Widen) Централизирано управление и анализ на медиите Размер на екипа: Големи организации Глобално предоставяне на съдържание, интеграция с над 50 инструмента, сигурност на корпоративно ниво, автоматизация на активи Персонализирани цени MediaValet Мощни възможности за търсене и интеграция Размер на екипа: Големи екипи AI маркиране, глобална дистрибуторска мрежа, разширено търсене, интеграции с инструменти като Adobe Creative Cloud Персонализирани цени Aprimo Автоматизация на работния процес и управление на маркетинговите ресурси Размер на екипа: По-големи предприятия Търсене, задвижвано от изкуствен интелект, сътрудничество в реално време, усъвършенствано управление на метаданни, проследяване на жизнения цикъл на съдържанието Персонализирани цени

Какво е Bynder?

Bynder е платформа за управление на цифрови активи, базирана в облака, която централизира съхранението, организацията и разпространението на цифрово съдържание, като изображения, видеоклипове, документи и други творчески файлове. Тя е проектирана да помага на маркетинговите екипи и други отдели да сътрудничат ефективно, да оптимизират работните процеси, свързани със съдържанието, и да поддържат последователността на марката в различни канали.

Платформата поддържа съдържанието ви в съответствие с бранда и лесно достъпно за по-ефективни маркетингови работни процеси. Тя също така прави управлението на цифровото съдържание по-просто, по-бързо и по-сигурно, независимо от мястото, от което работи вашият екип.

🧠 Интересен факт: Bynder нарича членовете на екипа си с любов „Byndies“. Компанията редовно отбелязва важни събития с истории и спомени от дългогодишни служители.

Защо да изберете алтернативи на Bynder?

Ако сте фрийлансър, малък екип или стартиращ бизнес с ограничен бюджет, Bynder може да не е най-подходящият избор. Той е предназначен за големи корпорации с комплексни нужди и съответната цена. Освен това, за да работи безпроблемно, често се изисква ИТ екип, което не е идеално, ако се нуждаете от нещо просто и икономично.

Ето няколко причини, поради които може да обмислите алтернативи на Bynder. 💁

Висока цена: Bynder е скъп за по-малките фирми или екипи, което прави алтернативните варианти по-изгодни от финансова гледна точка.

Стръмна крива на обучение: Платформата с много функции изисква крива на обучение, а екипите без технически опит често срещат трудности при започването на работа с нея.

Бавно при големи файлове: Качването и търсенето на големи активи може да бъде бавно, което води до забавяния, когато е необходим бърз достъп.

Неудобна навигация: Интерфейсът не е интуитивен и изисква допълнителни кликвания за намиране на файлове в сравнение с други DAM решения.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp събира вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни потоци, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху това, което е важно, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

🧠 Интересен факт: Концепцията за управление на цифрови активи възниква в края на 80-те години, когато компаниите се нуждаят от начин да организират и извличат големи обеми цифрови файлове. Първите системи са прости бази данни, използвани от печатните издатели.

10-те най-добри алтернативи на Bynder, които можете да използвате

Bynder е солиден инструмент за управление на цифрови активи, но не е подходящ за всеки. За щастие, много мощни алтернативи на Bynder предлагат по-добро сътрудничество, автоматизация и рентабилни решения.

Да започнем! 💪

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност и DAM)

Служителите прекарват 60% от времето си в търсене и актуализиране на информация в различни инструменти, което може драстично да намали производителността. ClickUp решава този проблем с приложението за всичко, свързано с работата, което комбинира управление на проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от най-съгласуваната работна AI в света.

Те помагат на вашите екипи да съхраняват, управляват и сътрудничат по отношение на цифровите активи в рамките на интегриран работен процес.

Бързо намиране на файлове с AI-базирано търсене и автоматично маркиране

Получавайте информация в реално време за управлението на цифрови активи с ClickUp Brain.

В основата на това оптимизирано преживяване е ClickUp Brain, функция, която трансформира управлението на цифрови активи чрез интелигентни, задвижвани от изкуствен интелект решения.

Използвайки интелигентни алгоритми, ClickUp Brain разбира контекста на всеки файл. Той присвоява подходящи ключови думи и подробности на всеки ресурс, като ви гарантира, че ще намерите бързо правилния файл.

ClickUp Brain автоматично маркира активите и генерира метаданни, което намалява грешките и ръчната организация. Вместо да губите време в търсене на свързани файлове, той проактивно показва активите, които са свързани с текущия ви проект.

Сътрудничество по активи с ClickUp Docs

Сътрудничество по цифрови документи в реално време с ClickUp Docs

ClickUp Docs улеснява сътрудничеството по документи, като променя начина, по който екипите създават, споделят и работят с съдържание. Този динамичен софтуер за сътрудничество по документи ви позволява да сътрудничите в реално време.

От изготвяне на стратегии и създаване на бази от знания до обмен на идеи, ClickUp Docs позволява на няколко членове на екипа да редактират документи едновременно, да оставят коментари и да маркират колеги – всичко на едно място. Всички са на една и съща страница, без объркване от противоречащи версии.

Имате нужда да превърнете идеята си в действие? Docs улеснява това. Просто маркирайте текста, превърнете го директно в задача в ClickUp, възложете я на член от екипа и проследявайте напредъка, без да напускате документа.

Превърнете заявките в задачи с ClickUp Forms

Използвайте ClickUp Forms, за да събирате цифрови активи

Събирайте цифрови активи и заявки за активи с помощта на ClickUp Forms. Независимо дали събирате творчески брифинги, заявки за приемане или подаване на съдържание, всеки отговор във формуляра се превръща в проследима задача. Добавете полета като тип актив, име на проект и качване на файлове и използвайте условна логика, за да покажете само полетата, които са от значение.

💡 Професионален съвет: Автоматизирайте последващите действия при качване на активи, възлагайте задачи въз основа на типа заявка и ги маркирайте по кампания, без да напускате ClickUp.

Никога повече не губете файлове с Connected Search

Намерете всичко, от което се нуждаете, в работното си пространство и извън него с ClickUp Connected Search.

Управлението на цифрови активи включва също бърз достъп, организация и безпроблемно сътрудничество. Вместо да сортирате ръчно папки или да търсите безкрайно, просто попитайте ClickUp Connected Search и той ще извади файловете, изображенията или документите, които са свързани с вашия проект.

Следете активите си с шаблона ClickUp DAM

Получете безплатен шаблон Шаблонът за управление на активи на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите активите на вашата компания.

Шаблонът за управление на активи на ClickUp ви позволява да организирате и съхранявате всички данни за активите в интуитивна база данни. Можете да проследявате използването на активите, за да се уверите, че използвате ресурсите ефективно, и да визуализирате сложни процеси с диаграми на Гант в ClickUp.

Шаблонът ви дава преднина в разбирането на текущите активи и тяхната стойност, подобрява вземането на решения относно придобиването и управлението на активи и намалява пропуските.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте данните: Използвайте Docs Hub като Използвайте Docs Hub като софтуер за организиране на файлове , за да поддържате всичко организирано, включително проверени уикита, мощни инструменти за търсене и персонализирани шаблони.

Ефективно сътрудничество: Споделяйте коментари, файлове и връзки с помощта на Споделяйте коментари, файлове и връзки с помощта на ClickUp Chat , за да работите синхронизирано по задачи, свързани с цифрови активи.

Визуализирайте данните: Използвайте Използвайте ClickUp Views , за да покажете сложни процеси за управление на активи като диаграми на Гант, табла и списъци.

Автоматизирайте работните процеси: Настройте над 50 действия и тригери с Настройте над 50 действия и тригери с ClickUp Automations , за да спестите време и да намалите ръчните задачи.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции на ClickUp могат да затруднят бързото започване на работа за новите потребители.

Богатството от опции за персонализиране в ClickUp може да претовари потребителите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 сподели:

ClickUp ни позволява лесно да съхраняваме всичките си проекти на едно място. При всеки проект може да възникнат проблеми или препятствия, които екипът трябва да преодолее, но ClickUp ни позволява да комуникираме бързо с тези, с които трябва да се свържем. Автоматизацията ни позволи да превърнем един много остарял и отнемащ време процес в по-бърз и по-точен.

ClickUp ни позволява лесно да съхраняваме всичките си проекти на едно място. При всеки проект може да възникнат проблеми или препятствия, които екипът трябва да преодолее, но ClickUp ни позволява да комуникираме бързо с тези, с които трябва да се свържем. Автоматизацията ни позволи да превърнем един много остарял и отнемащ време процес в по-бърз и по-точен.

🧠 Интересен факт: Основана през 2013 г. в Амстердам, Bynder стартира с амбициозната цел да се превърне в най-добрата компания за DAM. С течение на годините тя се превърна от малък стартъп в стартираща компания с офиси в няколко града (включително Барселона, Лондон и др.).

2. Canto (Най-доброто за лесно управление на цифрови активи)

чрез Canto

Canto предлага лесен за използване DAM интерфейс, който е интуитивен и визуално привлекателен. Чистият му интерфейс улеснява организирането и извличането на активи, облекчавайки екипите, уморени от тромави системи. Функции като разпознаване на лица и интелигентни етикети подобряват възможностите за търсене, като ви гарантират, че ще прекарвате по-малко време в търсене на файлове.

Инструментите за сътрудничество на Canto, като коментиране и контрол на версиите, улесняват безпроблемната работа в екип. Ако търсите DAM, който съчетава простота с полезни функции, Canto си заслужава да бъде разгледан.

Най-добрите функции на Canto

Централизирайте цифровите активи в една библиотека за лесен достъп и управление

Използвайте разширени възможности за търсене, включително инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, и интелигентни филтри, за да намирате бързо ресурсите.

Внедрете контрол на версиите, за да проследявате промените и да поддържате целостта на цифровите файлове.

Задайте потребителски разрешения, за да контролирате достъпа и да гарантирате сигурността на данните в екипите.

Ограничения на Canto

Опциите за файлова структура и метаданни са ограничени при качване в системата.

Натискането на Enter след добавяне на етикет води до изчезването на курсора, което налага да изберете отново лентата за въвеждане.

Цени на Canto

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canto

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Canto?

Както отбеляза един рецензент в G2 :

Има някои ограничения в структурата на файловете в бекенда или метаданните при зареждането в системата, но екипът на Canto е гъвкав, а отделът за научноизследователска и развойна дейност се вслушва в коментарите на клиентите и работи по подобрения. В противен случай, към момента няма значителни проблеми.

Има някои ограничения в структурата на файловете в бекенда или метаданните при зареждането в системата, но екипът на Canto е гъвкав, а отделът за научноизследователска и развойна дейност се вслушва в коментарите на клиентите и работи по подобрения. В противен случай, към момента няма сериозни проблеми.

💡 Съвет от професионалист: Настройте предупреждения за неразрешени промени или неправилни формати (например, когато някой използва изображение с уеб резолюция за печат). Това предотвратява скъпи препечатвания, несъответствия в бранда и проблеми с съответствието.

3. Filecamp (Най-добър за персонализиране на брандинга и контрол на достъпа)

чрез Filecamp

Filecamp предлага неограничен брой потребителски акаунти във всичките си планове, което го прави икономичен избор за разрастващи се екипи. Неговите опции за персонализиране на брандинга ви позволяват да адаптирате интерфейса, за да съответства на идентичността на вашата компания, като предоставяте еднородно преживяване за потребителите.

Организирането и споделянето на активи става ефективно с функции като разширено търсене, маркиране и колекции в лайтбокс. Ако търсите DAM, който се адаптира към вашия екип, без да ви струва цяло състояние, Filecamp може да е идеалният избор.

Най-добрите функции на Filecamp

Създавайте персонализирани страници с помощта на вградения WYSIWYG (what you see is what you get) редактор и ги интегрирайте в основното си меню за навигация.

Позволете на външни потребители да качват файлове директно във вашия Filecamp акаунт чрез линкове за заявка на файлове за опростено събиране на файлове.

Получавайте известия, когато файловете се качват или променят, за да сте информирани за промените в реално време.

Автоматично анализирайте и маркирайте изображенията, за да подобрите възможностите за търсене и да оптимизирате управлението на ресурсите.

Ограничения на Filecamp

Контролът на достъпа до папки и файлове не е достатъчно подробен.

Мобилното устройство няма достатъчно функции и е трудно за навигация.

Цени на Filecamp

Основен: 29 $/месец

Разширено: 59 $/месец

Професионална версия: 89 $/месец

Оценки и рецензии за Filecamp

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Filecamp?

Един рецензент на G2 коментира:

Препоръчвам метаданните да се добавят към файловете, преди да бъдат качени в Filecamp. Въпреки че има начин да ги добавите там, той е малко тромав поради естеството на уеб интерфейса. Според мен това не е проблем на Filecamp, а просто въпрос на използване на подходящия инструмент за подходящата задача. Добавете метаданните си, докато все още сте в десктоп приложението, или използвайте инструмент като Adobe Bridge, за да го направите правилно.

Препоръчвам метаданните да се добавят към файловете, преди да бъдат качени в Filecamp. Въпреки че има начин да ги добавите там, той е малко тромав поради естеството на уеб интерфейса. Според мен това не е проблем на Filecamp, а просто въпрос на използване на подходящия инструмент за подходящата задача. Добавете метаданните си, докато все още сте в десктоп приложението, или използвайте инструмент като Adobe Bridge, за да го направите правилно.

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че пазарът на управление на цифрови активи (DAM) ще се удвои, като ще нарасне от 5,3 милиарда долара през 2024 г. до 10,3 милиарда долара през 2029 г., с 14,0% CAGR.

4. Brandfolder (най-добър за мащабируемост и опции за персонализиране)

чрез Brandfolder

Brandfolder набляга на последователността на марката и предлага усъвършенствани аналитични инструменти за проследяване на ефективността на активите. Неговите AI-базирани функции за маркиране и интуитивно търсене правят извличането на активи бързо и безпроблемно.

Платформата предлага и персонализирани шаблони, които гарантират, че всички членове на екипа могат лесно да създават съдържание, съответстващо на бранда. Аналитичните данни на Brandfolder могат да предоставят ценна подкрепа на организации, които се нуждаят от проследяване на използването на активи и получаване на стратегически информация.

Най-добрите функции на Brandfolder

Организирайте активите с разширени функции за маркиране и метаданни за ефективно търсене.

Персонализирайте шаблони за маркетингови материали, за да поддържате последователност на марката.

Проследявайте ефективността и използването на активите чрез интуитивни анализи и функции.

Създайте брандирани портали за различни екипи или партньори, за да подобрите потребителското преживяване.

Ограничения на Brandfolder

Функциите за шаблони и системата за маркиране понякога имат проблеми.

Нивата на разрешения са изброени на различни места, което създава объркване.

Цени на Brandfolder

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brandfolder

G2: 4,5/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Brandfolder?

Според потребител на G2:

Изглежда, че всеки път, когато се появи нова функция, която изглежда интересна, тя се проваля от факта, че добавянето й струва пари. Дори нещо като добавянето на допълнителни администратори. Не ме разбирайте погрешно, аз разбирам концепцията защо бихте очаквали нещата да са безплатни; обаче би било хубаво, след като вече плащаме щедро, ако не всичко трябва да е скъпо. Ние имахме късмета да се справим, но други може да не успеят.

Изглежда, че всеки път, когато се появи нова функция, която изглежда интересна, тя се проваля поради факта, че добавянето й струва пари. Дори нещо като добавянето на допълнителни администратори. Не ме разбирайте погрешно, аз разбирам концепцията защо бихте очаквали нещата да са безплатни; обаче би било хубаво, след като вече плащаме щедро, ако не всичко трябва да е скъпо. Ние имахме късмета да се справим, но други може да не успеят.

🔍 Знаете ли, че... Северна Америка държи най-голям дял от пазара на DAM, благодарение на значителното увеличение на цифровите данни. През 2023 г. трафикът на данни в Северна Америка е бил около 6,4 ексабайта.

5. Nuxeo (Най-доброто за напреднало управление на съдържание и интеграция)

чрез Nuxeo

Nuxeo предлага платформа за услуги за съдържание, която надхвърля традиционните възможности на DAM. Гъвкавият й модел за данни управлява сложни типове съдържание, което я прави подходяща за организации с разнообразни нужди от активи.

С надеждни API и опции за интеграция, Nuxeo може да бъде адаптиран, за да се впише в различни работни процеси и системи за управление на цифрови активи. Когато мащабируемостта и способността да се управляват сложни структури на съдържание са от съществено значение, това решение може да бъде добър избор.

Моля, имайте предвид: Nuxeo беше придобита от Hyland Software през 2021 г.

Най-добрите функции на Nuxeo

Оптимизирайте бизнес процесите с вградени инструменти за автоматизация на работния процес.

Използвайте неговата среда за разработка с малко код, за да създавате персонализирани приложения.

Управлявайте милиарди обекти с съдържание с хипермащабна архитектура, като същевременно поддържате производителността.

Проследявайте състоянието и историята на документите през целия им жизнен цикъл с ефективни инструменти за управление на жизнения цикъл на съдържанието.

Ограничения на Nuxeo

Потребителският интерфейс е труден за навигация и отнема време да свикнете с различните функции и настройки.

Компонентът за потока трябва да бъде подобрен.

Цени на Nuxeo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nuxeo

G2: 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Nuxeo?

Един рецензент на G2 споменава:

Nuxeo не е подходящ за малки и отделични ECM имплементации. Помислете за Nuxeo, когато имате минимум 100 потребители и планирате да се разраствате, както по отношение на работната сила, така и по отношение на обема и разнообразието на съдържанието.

Nuxeo не е подходящ за малки и отделални ECM имплементации. Помислете за Nuxeo, когато имате минимум 100 потребители и планирате да се разраствате, както по отношение на работната сила, така и по отношение на обема и разнообразието на съдържанието.

💡 Съвет от професионалист: Настройте месечни отчети, които маркират активи, до които не е имало достъп в продължение на 6+ месеца. Решете дали да ги архивирате, пренасочите или изтриете, за да поддържате библиотеката актуална и подредена.

6. Frontify (Най-доброто за последователност на марката и сътрудничество)

чрез Frontify

Frontify комбинира DAM с указания за бранда и системи за дизайн, за да помогне на екипите да прилагат последователен брандинг във всички канали. С динамични наръчници за бранда, версии на активи и управление на използването, той е предназначен за организации, фокусирани върху поддържането на визуална идентичност в голям мащаб.

Frontify комбинира DAM с указания за бранда и системи за дизайн, за да помогне на екипите да прилагат последователен брандинг във всички канали. С динамични наръчници за бранда, версии на активи и управление на използването, той е предназначен за организации, фокусирани върху поддържането на визуална идентичност в голям мащаб.

За компании, които дават приоритет на контрола над марката пред разрастването на активите, Frontify предлага структура, без да жертва гъвкавостта.

За компании, които дават приоритет на контрола над марката пред разрастването на активите, Frontify предлага структура, без да жертва гъвкавостта.

Най-добрите функции на Frontify

Създайте изчерпателни указания за марката, които гарантират последователност във всички точки на контакт, като подробно опишете визуалната идентичност, гласа и тона.

Улеснете творческото сътрудничество чрез обратна връзка в реално време и контрол на версиите, като подобрите екипната работа между различните заинтересовани страни.

Анализирайте ефективността на марката чрез надеждни аналитични функции, които измерват въздействието в различни канали за усъвършенствани стратегии.

Ограничения на Frontify

Функциите за представяне на съдържание, като добавяне на таблици, могат да бъдат подобрени.

Опциите за версии са ограничени, когато се правят редакции.

Цени на Frontify

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Frontify

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra:4. 8/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Frontify?

Как то написа един потребител на G2:

Нашият успешен CSM е много полезен в процеса на въвеждане, но кривата на обучение за платформата може да бъде малко стръмна, особено за творци, които нямат опит в управлението на активи. Когато възникнат въпроси или проблеми, ние можем да използваме чат услугата на Frontify, за да ги решим ефективно.

Нашият успешен CSM е много полезен в процеса на въвеждане, но кривата на обучение за платформата може да бъде малко стръмна, особено за творци, които нямат опит в управлението на активи. Когато възникнат въпроси или проблеми, ние можем да използваме чат услугата на Frontify, за да ги решим ефективно.

🔍 Знаете ли, че... Съединените щати доминират на световния пазар на DAM с приблизителни приходи от 9,61 милиарда долара, което е най-високата сума сред всички страни.

7. Adobe Experience Manager (най-добър за комплексни маркетингови решения)

чрез Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) интегрира DAM с надеждна система за управление на съдържание, предоставяйки цялостно решение за управление на цифрови преживявания. Това не е просто самостоятелен DAM – той е част от по-широката Adobe Experience Cloud, позволяваща безпроблемна интеграция с други инструменти на Adobe за ефективно създаване, персонализиране и разпространение на съдържание.

С функции като инструменти за автоматизирана оптимизация на работния процес и персонализирано предоставяне на съдържание, AEM помага за усъвършенстване на операциите. Той предоставя унифицирана и стабилна платформа за организации, които са инвестирали значително в екосистемата на Adobe.

Най-добрите функции на Adobe Experience Manager

Подобрете създаването на съдържание с интуитивния WYSIWYG редактор за безпроблемно създаване на съдържание.

Използвайте усъвършенстван механизъм за персонализация, за да предоставяте персонализирано съдържание въз основа на данните и поведението на клиентите.

Използвайте инструменти за управление на няколко сайта, за да адаптирате съдържанието за различни региони и устройства с цел глобално покритие.

Възползвайте се от архитектурата, базирана на облак, която позволява бързо внедряване на нови приложения и опит.

Ограничения на Adobe Experience Manager

Точките на среща с външни приложения се базират на предпочитанията на собственика на проекта.

Ограничени опции за шаблони

Цени на Adobe Experience Manager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Adobe Experience Manager?

В рецензия на G2 се казва:

Един от проблемите, с които се сблъскваме и бихме искали да видим значителни подобрения, е използването на Cloud Manager за внедряване. По-специално при управляваните услуги имаме много проблеми с факта, че има само един канал и една тръба. […]

Един от проблемите, с които се сблъскваме и бихме искали да видим значителни подобрения, е използването на Cloud Manager за внедряване. По-специално при управляваните услуги имаме много проблеми с факта, че има само един канал и една тръба. […]

🔍 Знаете ли? Броят на потребителите на цифрови активи се оценява на 861 милиона през 2025 г., което подчертава широкото разпространение на криптовалутите, NFT и токенизираните активи.

8. Acquia DAM (Widen) (Най-доброто решение за централизирано управление и анализ на медии)

чрез Acquia DAM

Acquia DAM, по-рано известен като Widen, предлага мащабируемо решение, съобразено с нуждите на предприятията. Неговите надеждни функции за управление на метаданни и разширено търсене гарантират ефективна организация и извличане на активи.

Платформата предлага и изчерпателни анализи, които дават информация за използването и ефективността на активите. Acquia DAM е подходящ избор, ако сте част от голяма организация, която търси DAM с функции и поддръжка на корпоративно ниво.

Най-добрите функции на Acquia DAM (Widen)

Използвайте глобална мрежа за доставка на съдържание (CDN), за да осигурите бърз и надежден достъп до активи навсякъде по света.

Интегрирайте без усилие с над 50 инструмента, включително творчески пакети и софтуер за управление на проекти.

Осигурете сигурността на активите с мерки за сигурност на корпоративно ниво, включително опции за еднократно влизане (SSO) и криптиран трансфер на данни.

Автоматизирайте задачите по каталогизиране, за да оптимизирате откриването на съдържание и да подобрите общата ефективност.

Ограничения на Acquia DAM (Widen)

Добавянето на метаданни ръчно отнема много време.

Не можете ръчно да изрежете активи в DAM и да ги експортирате с правилната резолюция.

Цени на Acquia DAM (Widen)

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (300+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Acquia DAM (Widen)?

Един потребител на G2 сподели:

DAM изглежда все по-остарял. Както контролите от страна на администратора, така и ежедневното потребителско изживяване приличат повече на остаряла корпоративна система, отколкото на мощен нов инструмент, който е бъдещето. Това не се отнася само до естетиката, макар че тя, разбира се, влияе на потребителското изживяване, но и до броя кликвания, необходими за извършване на всякаква дейност, и до това колко интуитивни са тези кликвания.

DAM изглежда все по-остарял. Както контролите от страна на администратора, така и ежедневното потребителско изживяване приличат повече на остаряла корпоративна система, отколкото на мощен нов инструмент, който е бъдещето. Това не се отнася само до естетиката, макар че тя, разбира се, влияе на потребителското изживяване, но и до броя кликвания, необходими за извършване на всякакви действия, и до това колко интуитивни са тези кликвания.

💡 Професионален съвет: Задайте автоматични напомняния за изтичане на срока на валидност на активите въз основа на лицензионни споразумения, актуализации на марката или сезонно съдържание. Това предотвратява погрешното използване на остарели визуални елементи и гарантира спазването на правата за ползване.

9. MediaValet (най-добър за надеждни възможности за търсене и интеграция)

чрез MediaValet

MediaValet е облачно DAM решение, което предлага неограничен достъп за потребителите и е подходящо за организации с големи екипи. Глобалната му дистрибуторска мрежа гарантира бърза доставка на ресурсите, независимо от местоположението.

AI маркирането и мощната търсачка улесняват бързото намиране на това, от което се нуждаете. Разширената функция за търсене позволява на потребителите бързо да намират активи, използвайки ключови думи, метаданни и визуални атрибути. Освен това MediaValet се интегрира с различни инструменти, включително Adobe Creative Cloud, улеснявайки съгласувания работен процес между платформите.

Най-добрите функции на MediaValet

Централизирайте цифровите активи в обединена библиотека, която позволява безпроблемно качване, преглеждане и споделяне на над 200 файлови формати.

Достъп до активи отвсякъде с интерфейс, подходящ за мобилни устройства, и поддръжка от 61 региона на центрове за данни на Microsoft Azure.

Използвайте творческите пространства за съхранение на файлове в процес на разработка, улеснявайки достъпа и сътрудничеството по дизайнерски проекти.

Управлявайте видео ресурсите директно в платформата чрез изрязване, конвертиране и подрязване на файлове без външен софтуер за редактиране.

Ограничения на MediaValet

Трябва да замествате файловете поотделно, което е досадно, особено когато работите с няколко файла едновременно.

Интерфейсът на платформата може да бъде подобрен, за да стане по-модерен и интуитивен.

Цени на MediaValet

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MediaValet

G2: 4. 6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за MediaValet?

Както обясни един рецензент на G2:

Като човек, който използва MV ежедневно за работа, харесвам тази платформа много повече от другите, които съм използвал преди... Качването е малко трудоемко – има много прозорци, през които трябва да кликнете. За щастие някои имат опции за качване на много файлове едновременно, но може да отнеме малко време, докато се качат всички.

Като човек, който използва MV ежедневно за работа, харесвам тази платформа много повече от другите, които съм използвал преди... Качването е малко трудоемко – има много прозорци, през които трябва да кликнете. За щастие някои имат опции за качване на много файлове наведнъж, но може да отнеме малко време, докато се качат всички.

💡 Съвет от професионалист: Вместо да правите метаданните отговорност на всички (което често означава, че никой не се занимава с тях), определете конкретен член на екипа като отговорник за метаданните за видеоклипове, изображения на продукти или маркетингови материали. Той ще гарантира, че маркирането е последователно и смислено.

10. Aprimo (Най-доброто за автоматизация на работния процес и управление на маркетинговите ресурси)

чрез Aprimo

Aprimo комбинира DAM с управление на маркетингови ресурси, предоставяйки цялостно решение за маркетинговите екипи. Освен традиционните DAM възможности, Aprimo предлага планиране на съдържание, бюджетиране и проследяване на ефективността, което позволява на екипите да управляват ефективно целия жизнен цикъл на съдържанието.

Инструментите за автоматизация на работния процес и сътрудничество на платформата помагат за усъвършенстване на маркетинговите операции. Ако търсите решение, което интегрира управлението на активи с по-широки маркетингови процеси, Aprimo може да бъде комплексният инструмент, от който се нуждаете.

Най-добрите функции на Aprimo

Използвайте възможностите за търсене, задвижвани от изкуствен интелект, за да намирате бързо активи чрез заявки на естествен език и контекстуални препоръки.

Осигурете безпроблемно сътрудничество между членовете на екипа и външните партньори чрез интегрирани инструменти за преглед, коментиране и одобряване на съдържание.

Внедрете усъвършенствано управление на метаданни с функции за маркиране, категоризиране и търсене на активи.

Генерирайте богати метаданни за документи и изображения, като повишите тяхната стойност и откриваемост в системата.

Ограничения на Aprimo

Интерфейсът на системния администратор е сложен, както и последователността на обучението за въвеждане в работата.

Платформата няма „списъчен изглед“ за ресурсите, който предлага по-компактно представяне на информацията.

Цени на Aprimo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Aprimo

G2: 4. 3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Aprimo?

Един рецензент в G2 заяви:

Тъй като тази платформа предлага толкова много функции, човек трябва да премине през часове на обучение, преди да научи всичко, което трябва да знае. Казано това, човекът, който прави това, е администраторът на Aprimo, така че не всеки трябва да премине през обучението.

Тъй като тази платформа предлага толкова много функции, човек трябва да премине през часове на обучение, преди да научи всичко, което трябва да знае. Казано това, човекът, който прави това, е администраторът на Aprimo, така че не всеки трябва да премине през обучението.

💡 Съвет от професионалист: Конфигурирайте DAM системата си да ги третира като синоними, ако екипът ви използва различни термини за едно и също нещо (например „headshots“ срещу „profile pics“). Това предотвратява загубата на активи поради несъответствия в терминологията.

Насладете се на по-интелигентно управление на активи с ClickUp

При оценяването на вариантите за решение за управление на цифрови активи, гъвкавостта, лекотата на използване и достъпната цена са ключови фактори. Bynder работи за някои, но много компании се нуждаят от по-адаптивна и бюджетна опция без допълнителна сложност.

Тук на помощ идват алтернативи като ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

ClickUp Brain подобрява управлението на активи с AI-базирано маркиране, интелигентно търсене и контекстуални препоръки, гарантирайки, че вашите файлове са винаги организирани и достъпни. Междувременно ClickUp Docs улеснява сътрудничеството в реално време, позволявайки на екипите да създават, редактират и работят с съдържание, без да сменят инструментите.

Готови ли сте да направите промяната? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅