13 най-добри софтуера за комуникация в строителството за 2025 г.

Кофердамите предефинираха начина, по който строим мостове, кулокраните ни дадоха хоризонта, какъвто го познаваме, а безрамните стъклени фасади превърнаха архитектурата в изкуство.

Строителството винаги е било свързано с иновации, но има една област, която упорито изостава: комуникацията.

Въпреки че строителните методи са направили голям скок напред, само 16% от строителните организации са възприели напълно съвременните технологии за сътрудничество. Тази разлика може да се окаже скъпоструваща ахилесова пета в област, където прецизността и синхронизацията са от решаващо значение.

Но има и добра новина: новите комуникационни инструменти променят начина, по който екипът на един строителен проект общува, сътрудничи и преодолява предизвикателствата.

В тази статия ще разгледаме 13 от най-добрите опции, които си заслужава да проучите, ако сте готови да се справите с предизвикателствата в комуникацията и да направите проектите си по-гладки от всякога.

⏰ 60-секундно резюме Независимо дали планирате мащабни строителни проекти или малки строежи, има инструмент, който отговаря на всякакви изисквания: ClickUp : Най-добър за управление на строителни проекти и сътрудничество, базирани на изкуствен интелект Най-добър за управление на строителни проекти и сътрудничество, базирани на изкуствен интелект

Buildertrend: Най-добър за цялостно управление на строителството

Procore: Най-добър за управление на проекти на корпоративно ниво

Fieldwire: Най-добър за координация на екипа на място

Houzz Pro: Най-добър за фирми за проектиране и строителство

Autodesk Build: Най-добър за интегрирано управление на проекти и сътрудничество при проектирането

Wrike: Най-добър за гъвкаво управление на проекти между екипи

Jobber: Най-подходящ за малки строителни екипи и изпълнители

CoConstruct: Най-подходящ за строители на индивидуални къщи и реновиращи

LetsBuild: Най-добър за проследяване и отчитане на напредъка на място

Connecteam: Най-добър за управление на екипи на място и ежедневни операции

Contractor Foreman: Най-подходящ за малки строителни фирми

Knowify: Най-подходящ за специализирани изпълнители и търговци

Какво трябва да търсите в софтуера за комуникация в строителството?

Когато оценявате софтуера за комуникация в строителството, обърнете внимание на следните ключови функции:

Сътрудничество в реално време : Уверете се, че екипите могат да споделят актуализации, одобрения и промени незабавно, независимо дали са на място или в офиса.

Централизирано управление на данни : Потърсете единна платформа за съхранение на проектни документи, графици и комуникация, която да намали изолираността и объркването.

Възможности за интеграция : Уверете се, че софтуерът е съвместим с инструменти като софтуер за управление на проекти, бюджетиране и планиране, за да оптимизирате работните процеси.

Мобилен достъп : Осигурете на екипите на строителните обекти лесен достъп до актуализации и инструменти на техните устройства, независимо от местоположението им.

Удобен за ползване интерфейс : Търсете прост, интуитивен дизайн, който да насърчи приемането му от всички членове на екипа, от мениджърите до работниците на терен.

Силна сигурност: Използвайте функции като криптиране и персонализирани потребителски разрешения, за да защитите чувствителните данни по проекта.

13-те най-добри софтуера за комуникация в строителството

Ето 13-те най-добри софтуера за комуникация в строителството, които трябва да разгледате, преди да изберете един за вашата организация:

1. ClickUp (Най-добър за управление на строителни проекти и сътрудничество, базирани на изкуствен интелект)

ClickUp опростява сложността на управлението на строителни проекти, като обединява всичко в една високо адаптивна платформа.

Независимо дали управлявате одобрения на разрешителни, проследявате промени в поръчките или координирате инспекции на обекти, ClickUp предоставя на вашия строителен екип инструменти, с които да бъдете в течение с всеки детайл.

Неговите функции, като диаграми на Гант, персонализирани табла и инструменти за проследяване на времето, позволяват на проектните мениджъри без усилие да контролират графиците, бюджетите и разпределението на ресурсите, без да превключват между различни приложения.

Джулиано Пересини, главен технически директор (CTO) на Casagrande, подчертава значението му за сътрудничеството:

ClickUp е винаги много добър избор, когато информацията трябва да се споделя между няколко души едновременно и когато различни екипи работят по една и съща тема от различни гледни точки.

Тази възможност за обединяване на работните процеси е безценна за строителните екипи, в които архитекти, инженери, изпълнители и клиенти трябва да работят в синхрон.

Но това, което отличава ClickUp, не е само неговата гъвкавост, а и богатството на функции, предназначени да обхванат всеки аспект от управлението на строителни проекти. Ето по-подробен поглед върху тях:

Софтуер за управление на строителни проекти ClickUp

Софтуерът за управление на строителни проекти на ClickUp опростява управлението на графици, задачи, бюджети и разрешителни – всичко в една платформа.

Управлявайте графици, разрешителни и задачи безпроблемно с всичко в една централизирана платформа с софтуера за управление на строителни проекти от ClickUp.

Например, можете да използвате диаграми на Гант, за да визуализирате графиците на проектите и да създадете зависимости между задачите. Това гарантира, че всяко закъснение на обекта автоматично коригира графиците и уведомява екипа. То е идеално за поддържане на синхронизация и спазване на графиците от подизпълнителите, доставчиците и офис персонала.

Всъщност Cemex, водеща компания за строителни материали, намали времето си за пускане на пазара с 15% чрез използването на решенията на ClickUp. Това е само една от многото истории на успех.

Възможността на ClickUp да централизира комуникацията, да подобри работните процеси и да предоставя информация в реално време го прави безценен инструмент за строителни проекти от всякакъв мащаб, като гарантира, че управлението на екипа остава на път, разходите са под контрол и проектите се завършват навреме.

ClickUp Chat

В допълнение, ClickUp Chat функционира като централизиран команден център за комуникация на вашия екип. Екипите на място могат да споделят актуализации в реално време, да сигнализират спешни проблеми или да обсъждат задачи директно с офис персонала.

Тъй като чатовете са свързани с конкретни задачи, няма нужда да търсите безкрайни низове за важни подробности.

Сътрудничество в реално време с вашия екип, за да споделяте актуализации, решавате проблеми и поддържате връзка с ClickUp Chat.

ClickUp Docs

Проследяването на проектни документи като чертежи, разрешителни и доклади от инспекции често е хаотично. ClickUp Docs опростява управлението на документи, като създава, съхранява и споделя всичко на едно място.

Още по-добре, екипите могат да работят съвместно върху тези документи в реално време, като по този начин се гарантира, че всички – от екипите на място до клиентите – имат достъп до най-новата версия.

Съхранявайте и организирайте чертежи, договори и подробности за проектите в документи, които могат да се споделят и редактират съвместно с ClickUp Docs.

ClickUp Clips

За задачи, които изискват повече от текст, ClickUp Clips ви позволява да записвате и споделяте видеоклипове.

Имате ли нужда да покажете как се сглобява сложна конструкция или да подчертаете проблем, свързан с безопасността? Клиповете ви позволяват да съобщите тези подробности визуално, което ги прави особено полезни за обучение или отстраняване на проблеми.

Заснемайте и споделяйте бързи видео актуализации или инструкции, за да държите всички в течение с ClickUp Clips.

ClickUp Collaboration Detection

ClickUp Collaboration Detection елиминира риска от дублиране на работата. Ако двама души редактират една и съща задача или проектен документ, системата уведомява всички участници, което спестява време и предотвратява грешки.

Това е особено полезно за проектните мениджъри, които управляват припокриващи се задачи в строителните работни процеси.

Бъдете информирани с известия в реално време за това кой работи по какво, за да избегнете дублиране с ClickUp Collaboration Detection.

ClickUp Views

ClickUp Views ви позволява да видите най-важното, независимо дали сте в офиса или на строителната площадка. Използвайте изгледа Gantt за дългосрочно планиране на проекти, изгледа Calendar за ежедневни приоритети или изгледа Kanban, за да проследявате работните процеси с един поглед.

Изберете от диаграми на Гант, календари или табла със задачи, за да проследявате напредъка по начин, който ви е удобен, с ClickUp Views.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Белите дъски предлагат визуален начин за планиране на разположението на обекти, обсъждане на работни процеси или решаване на проблеми, свързани с проектирането. Те са идеални за съвместни сесии по планиране, независимо дали екипът ви е в една стая или разпръснат на различни места.

Визуализирайте идеите и работните процеси с интерактивните бели дъски на ClickUp, създадени за екипна работа.

ClickUp Assign Comments съхранява обратната връзка и актуализациите на задачите на едно място. Маркирайте членовете на екипа, възлагайте последващи действия и поддържайте разговорите свързани с конкретни задачи, за да не губите контекста. Това е лесен начин да ускорите одобренията и актуализациите във всеки строителен бизнес без безкрайни имейли.

📮ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на електронна поща и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложението за работа ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

Използвайте ClickUp Assign Comments, за да изясните подробностите и да поддържате разговорите организирани и приложими.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте управлението на задачите с контролни списъци, проследяване на времето и етикети за приоритет, като гарантирате безпроблемна координация на екипа.

Получавайте известия в реално време, за да информирате членовете на екипа за промени или завършени задачи незабавно.

Персонализирайте таблата, за да получите ясна представа за напредъка на проекта и да се уверите, че всички заинтересовани страни са на една и съща страница.

Активирайте мобилния достъп, за да гарантирате, че екипите на място могат да актуализират задачите и да поддържат комуникацията, без да се връщат в офиса.

Интегрирайте изкуствен интелект в строителните работни процеси, за да автоматизирате процесите.

Ограничения на ClickUp

Крива на обучение за нови потребители поради богатите му функции

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Настройте персонализирани известия в софтуера си за управление на проекти, за да уведомявате заинтересованите страни само за актуализациите, които са свързани с тяхната роля, като по този начин минимизирате разсейването.

2. Buildertrend (Най-добър за цялостно управление на строителството)

чрез Buildertrend

Buildertrend е платформа, която се занимава с всичко, свързано с управлението на строителството, от предпродажбата до завършването на проекта. Проектирана за строители на жилища, реновиращи и специализирани изпълнители, тя опростява планирането, финансовото управление и комуникацията с клиентите.

Екипите могат да споделят актуализации на графика в реално време, да проследяват промени в поръчките и да управляват доставките на материали, като по този начин гарантират, че всички заинтересовани страни са информирани.

Порталът за клиенти е една от най-забележителните функции. Той предоставя на клиентите прозрачна информация за графиците на проектите, плащанията и дори снимки на напредъка, което намалява необходимостта от постоянни актуализации.

Най-добрите функции на Buildertrend

Използвайте съобщения за проекти , за да консолидирате комуникациите и да държите всички заинтересовани страни информирани за развитието на проекта на едно място.

Записвайте ежедневни дневници , за да записвате и споделяте автоматично актуализации за напредъка на работата с клиенти и членове на екипа.

Поддържайте проектните документи актуални и ги споделяйте в реално време, като се уверявате, че никой не работи с остаряла информация.

Ограничения на Buildertrend

Някои потребители съобщават, че мобилното приложение има ограничена функционалност в сравнение с версията за настолни компютри.

Цените могат да бъдат високи за по-малките изпълнители.

Цени на Buildertrend

Essential: 499 $/месец

Разширено: 799 $/месец

Complete: 1099 $/месец

Оценки и рецензии за Buildertrend

G2: 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

3. Procore (Най-добър за управление на проекти на корпоративно ниво)

чрез Procore

Ако сте голяма строителна фирма или главен изпълнител, управляващ сложни проекти с много заинтересовани страни, Procore е добър избор.

Неговата сила е в централизирането на комуникационните работни процеси – екипите могат да проследяват заявки за информация, подадени документи и промени в поръчките, като същевременно споделят актуална информация за напредъка във всички фази на проекта.

Функцията за ежедневен дневник на Procore позволява на мениджърите на място да записват времето, труда и материалите в реално време, като осигуряват бърза комуникация с офисните екипи. Платформата също така интегрира надеждни финансови инструменти, които дават на заинтересованите страни видимост върху бюджетите, фактурите и промените в поръчките.

Най-добрите функции на Procore

центъра за комуникация по проекти , за да консолидирате всички имейли, запитвания за информация и съобщения в централизирана платформа, като по този начин Използвайте, за да консолидирате всички имейли, запитвания за информация и съобщения в централизирана платформа, като по този начин намалите недоразуменията на работното място.

Споделяйте документи по сигурен начин с екипите по проекта, като се уверите, че всички работят с най-актуалната версия на чертежите или договорите.

Използвайте известия в реално време, за да уведомявате членовете на екипа за важни актуализации, като по този начин гарантирате, че всички са информирани.

Ограничения на Procore

Цените могат да бъдат непосилни за по-малките фирми.

Необходимо е обучение, за да се използват напълно неговите разширени функции.

Ограничена офлайн функционалност за отдалечени работни обекти

Цени на Procore

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Procore

G2: 4,6/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2700 отзива)

4. Fieldwire (Най-добър за координация на екипа на място)

чрез Fiel dwire

Fieldwire е специално създаден, за да преодолее разстоянието между екипите на място и в офиса, което го прави идеален за координация на място. Управлението на задачите също е лесно, което позволява на екипите да създават и възлагат задачи директно от работните обекти.

Управлението на чертежи е неговата отличителна характеристика, където потребителите могат да качват комуникационни планове, да ги коментират и да споделят актуализации незабавно, като по този начин се гарантира, че всички работят с най-новата версия.

Списъкът с задачи и контролните списъци за инспекция на Fieldwire помагат за поддържането на контрол на качеството, а офлайн функционалността гарантира, че отдалечените екипи могат да останат продуктивни. Въпреки че интеграциите му са ограничени в сравнение с по-големите платформи, интуитивният му интерфейс го прави подходящ за малки и средни строителни екипи.

Най-добрите функции на Fieldwire

Поддържайте комуникацията между офиса и обекта с синхронизация в реално време , като гарантирате, че точните актуализации винаги се споделят.

Споделяйте проектни файлове директно чрез платформата, за да се уверите, че няма несъответствия в документацията или плановете.

Дайте възможност на екипите да актуализират и проследяват напредъка с офлайн функции , като гарантирате, че работниците на терен могат да работят без интернет връзка.

Споделяйте отчети за проекти незабавно, което позволява на заинтересованите страни да преглеждат напредъка и да разрешават всички проблеми без забавяне.

Ограничения на Fieldwire

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с по-големите платформи

Разширените функции за отчитане биха могли да бъдат по-стабилни.

Цени на Fieldwire

Основно: Безплатно

Pro: 54 $/месец на потребител

Бизнес: 74 $/месец на потребител

Business Plus: 104 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fieldwire

G2: 4,5/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

👀 Знаете ли, че... Терминът „blueprint“ (чертеж) произхожда от печатна техника от 19 век, наречена цианотипия, разработена от английския учен сър Джон Хършел през 1842 г.

5. Houzz Pro (Най-подходящ за фирми за проектиране и строителство)

чрез Houzz Pro

Комбинирайте управлението на проекти с мощни инструменти за комуникация с клиенти в Houzz Pro, идеален за строителни предприемачи и фирми за проектиране и строителство. Порталът за клиенти позволява на клиентите да виждат актуализации на проекти, графици и снимки на напредъка, което намалява необходимостта от чести проверки.

Инструментът за изготвяне на оферти е удобен за създаване на изпипани, подробни оферти, които клиентите могат да одобрят дигитално, ускорявайки стартирането на проектите. Houzz Pro предлага и инструменти за планиране и управление на подизпълнители, осигуряващи гладко сътрудничество във фазите на проектиране и строителство.

Най-добрите функции на Houzz Pro

Осигурете прозрачна комуникация с брандирани клиентски портали

Представете концепциите на проектите с визуални инструменти за дизайн

Дръжте клиентите и екипите информирани с споделяне на времевата линия

Споделяйте бързи актуализации и искайте одобрения с инструменти за съобщения

Ограничения на Houzz Pro

Ограничени възможности за интеграция с софтуер на трети страни

Цените може да не са идеални за изпълнители, които работят по по-малки проекти.

Цени на Houzz Pro

Essential: 149 $/месец

Pro: 249 $/месец

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Houzz Pro

G2: Няма налични оценки

Capterra: 4,3/5 (980+ отзива)

6. Autodesk Build (Най-добър за интегрирано управление на проекти и сътрудничество при проектирането)

чрез Autodesk Build

Autodesk Build е мощна платформа, която интегрира управлението на строителството със сътрудничеството при проектирането.

Идеален за мащабни проекти, той централизира заявките за информация, подадените документи и актуализациите за напредъка на едно място, като гарантира, че екипите винаги работят с точна информация. Неговите инструменти за сътрудничество при проектирането позволяват на архитекти, инженери и изпълнители да преглеждат и коментират моделите в реално време, като по този начин се намаляват закъсненията, причинени от недоразумения.

Най-добрите функции на Autodesk Build

Получавайте актуална информация за напредъка от екипите на място

Решавайте конфликтите бързо с проследяване на проблемите

Интегрирайте с други продукти на Autodesk като AutoCAD и Revit.

Ограничения на Autodesk Build

Това може да бъде скъпо за по-малки фирми или проекти.

За екипи, които не са запознати с екосистемата на Autodesk, кривата на обучение е по-стръмна.

Цени на Autodesk Build

145 $/месец на потребител

Персонализирани цени за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Autodesk Build

G2: 4,4/5 (над 3900 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

🧠 Интересен факт: В строителството на Бурж Халифа са участвали над 12 000 работници от над 100 националности, а проектът е бил съвместна работа на повече от 60 строителни и консултантски компании от цял свят, което подчертава важността на ефективната комуникация в такива глобални проекти.

7. Wrike (Най-добър за гъвкаво управление на проекти между екипи)

чрез Wrike

Управлявате ли различни строителни проекти, всеки от които с конкретни изисквания за управление? Wrike е многофункционален инструмент с персонализирани работни процеси, който е идеален за вас.

Задачите са организирани в центрове, където екипите могат да оставят коментари, да споделят файлове и да проследяват напредъка, като по този начин се елиминира разпръснатата комуникация. Гъвкавостта му позволява на изпълнителите да адаптират работните процеси за задачи като проследяване на оферти или одобрение на разрешителни.

Въпреки това, Wrike не разполага с инструменти, специфични за бранша, като управление на чертежи, и може да стане скъп с нарастването на екипа.

Най-добрите функции на Wrike

Възможност за комуникация по конкретни задачи за по-добра организация

Персонализирайте работните процеси, за да ги съгласувате със строителните процеси.

Визуализирайте графиците на проектите с диаграми на Гант и други функции за визуално сътрудничество

Интегрирайте безпроблемно с популярни инструменти като Slack и Google Drive.

Ограничения на Wrike

Ограничени специфични за строителството функции в сравнение с други инструменти

Това може да стане скъпо, когато екипите се разрастват.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2700 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Преглеждайте периодично работните процеси за комуникация на екипа си, за да се уверите, че няма загуба или забавяне на важна информация.

8. Jobber (Най-подходящ за малки строителни екипи и изпълнители)

чрез Jobber

Jobber е създаден за малки екипи и независими изпълнители. Той опростява планирането, фактурирането и комуникацията с клиенти, което го прави отличен избор за търговци и специализирани изпълнители.

С Jobber изпълнителите могат да поддържат връзка с клиентите и екипите си. Екипите могат да планират задачи, да изпращат актуализации и да проследяват напредъка чрез приложението, като по този начин осигуряват безпроблемна комуникация от началото до края.

Client Hub улеснява клиентите да преглеждат оферти, одобряват задачи и плащат фактури, като подобрява прозрачността и доверието.

Най-добрите функции на Jobber

Създавайте професионални фактури с опции за онлайн плащане

Останете свързани, докато сте в движение, с мобилното приложение, предназначено за изпълнители.

Автоматизирайте напомнянията, за да намалите пропуснатите плащания

Ограничения на Jobber

Цени на Jobber

Основна цена: 39 $/месец на потребител

Connect: 119 $/месец на потребител (или 169 $/месец за екипи; до пет потребители)

Grow: 199 $/месец на потребител (или 349 $/месец за екипи; до 15 потребители)

Оценки и рецензии на Jobber

G2: 4,5/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,5/5 (930+ отзива)

9. CoConstruct (Най-подходящ за строители на индивидуални къщи и ремонти)

чрез CoConstruct

Строителите на индивидуални къщи и реновиращите се кълнат в CoConstruct, който предлага комуникационни канали и инструменти, които подобряват ангажираността на клиентите, управлението на проекти и финансовото проследяване.

Порталът за клиенти е една от най-забележителните му характеристики, която позволява на собствениците на имоти да преглеждат актуализациите по проекта, да одобряват избора и да комуникират директно със строителите.

Най-добрите функции на CoConstruct

Оптимизирайте финансовото управление с интеграцията на QuickBooks

Управлявайте графици, бюджети и избори със специализирани инструменти.

Проследявайте промените в поръчките и одобренията в реално време

Ограничения на CoConstruct

Стръмната крива на обучение за малки екипи

Ограничена функционалност на мобилното приложение в сравнение с настолната версия

Цени на CoConstruct

Стандартен: 99 $/месец

ПЛЮС: Цена от 399 $/месец

Оценки и рецензии за CoConstruct

G2 : 4,0/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (860+ отзива)

10. LetsBuild (Най-добър за проследяване и отчитане на напредъка на място)

чрез LetsBuild

LetsBuild се фокусира върху подпомагането на строителните екипи да поддържат проектите си в правилната посока с инструменти за наблюдение и отчитане на напредъка в реално време.

Неговите диаграми на Гант в реално време помагат на проектните мениджъри да визуализират закъсненията и да адаптират графиците проактивно. Най-добрите функции на LetsBuild

Споделяйте документи лесно, за да поддържате екипите синхронизирани

Записвайте напредъка и качвайте снимки от обекта без усилие.

Опростете отчитането на място с интуитивни инструменти

Ограничения на LetsBuild

Ограничени инструменти за финансово управление

Той е по-подходящ като допълнителен инструмент, отколкото като цялостна платформа за управление на строителни проекти.

Цени на LetsBuild

LB Aproplan: Персонализирано ценообразуване

LB Geniebelt: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за LetsBuild

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (100+ отзива)

11. Connecteam (Най-добър за управление на екипи на място и ежедневни операции)

чрез Conn ecteam

Имате ли големи екипи, които работят на място по няколко проекта? Connecteam предлага инструменти за комуникация между служителите, управление на задачите и проследяване на времето.

Той е идеален за изпълнители, които управляват графици и споделят актуализации с екипите на място директно чрез мобилни устройства. Функцията за GPS часовник осигурява точно проследяване на времето, а формулярите и контролните списъци опростяват инспекциите и одити за безопасност.

Най-добрите функции на Connecteam

Управлявайте задачите и комуникирайте в реално време с оптимизирани съобщения.

Получете достъп до мобилна платформа, предназначена за работници на обекти

Осигурете безопасност с вградени формуляри и контролни списъци за одити и инспекции.

Ограничения на Connecteam

Ограничени възможности за напреднало управление на проекти

Не е идеален за управление на сложни проекти с много заинтересовани страни.

Цени на Connecteam

Планът за малкия бизнес: Безплатен

Communications Basic: 35 $/месец (за първите 30 потребители; 0,6 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Communications Advanced : 59 $/месец (за първите 30 потребители; 1,8 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Communications Expert: 119 $/месец (за първите 30 потребители; 3,6 $/месец за всеки допълнителен потребител)

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (340+ отзива)

12. Contractor Foreman (Най-подходящ за малки строителни фирми)

чрез Contractor Foreman

Contractor Foreman обхваща много функции, включително управление на проекти, проследяване на времето, изготвяне на прогнози и фактуриране за малки строителни фирми.

С над 35 интегрирани инструмента малките екипи могат да управляват всичко – от регистри за безопасност до запитвания за информация – без да преминават между различни приложения.

Най-добрите функции на Contractor Foreman

Поддържайте съответствие с вградените регистри за безопасност

Възползвайте се от достъпни ценови опции, пригодени за малки екипи.

Насладете се на лесна настройка и удобен интерфейс за нови потребители.

Ограничения на Contractor Foreman

Остарял интерфейс в сравнение с други инструменти

Ограничена разширена мобилна функционалност

Цени за Contractor Foreman

Основен: 49 $/месец (фактурира се ежегодно)

Стандартен: 99 $/месец (фактурира се тримесечно)

Плюс: 155 $/месец (фактурира се тримесечно)

Pro: 212 $/месец (фактурира се тримесечно)

Без ограничения: 312 $/месец (фактурира се тримесечно)

Оценки и рецензии на Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,5/5 (670+ отзива)

13. Knowify (Най-подходящ за специализирани изпълнители и търговци)

чрез Knowify

Подизпълнителите и търговците, като водопроводчици, електротехници и специалисти по ОВК, могат да намерят инструменти за управление на оферти, проследяване на разходите по проектите и създаване на фактури в Knowify. Проследяването на бюджета в реално време помага на изпълнителите да следят разходите и да останат в рамките на маржовете.

Платформата се интегрира безпроблемно с QuickBooks, автоматизира счетоводните работни процеси и елиминира двойното въвеждане на данни. Инструментите за планиране на Knowify помагат на екипите да управляват множество задачи на различни места, като гарантират ефективност и прозрачност.

Най-добрите функции на Knowify

Дайте възможност на екипите на място да регистрират часовете, да актуализират статуса на задачите и да подават отчети за разходите директно от мобилните си устройства.

Настройте автоматични известия, когато даден проект е изложен на риск от надхвърляне на бюджета си.

Съхранявайте важни документи като договори, фактури и разписки на сигурно място в облака за лесен достъп.

Ограничения на Knowify

Ограничени функции за управление на проекти за генерални изпълнители

Не е идеален за мащабни строителни проекти

Цени на Knowify

Core: Започва от 149 $/месец

Разширено: Започва от 311 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Knowify

G2: 4,6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 90 отзива)

Създайте идеалната среда за комуникация в екипа с ClickUp

Изборът на подходящия софтуер за бизнес комуникация за вашите строителни проекти ви спестява хаос, пропуснати срокове и скъпи преработки.

Всяко от инструментите, които сме представили тук, има своите предимства, но ако търсите цялостно решение, ClickUp е трудно да бъде надминат.

Защо? Защото ClickUp не се занимава само с една част от вашия работен процес – той обединява всичко. Той е пълен с функции като съобщения в реално време, диаграми на Гант и интеграции с любимите ви инструменти, така че можете да премахнете шума и да се съсредоточите върху това, което наистина има значение: доставка на проектите навреме и в рамките на бюджета.

За строителните екипи, където всяка грешка струва време и пари, ClickUp предлага яснота и контрол в една единствена платформа.

Регистрирайте се безплатно сега и вижте как това ще промени работата на вашия екип.