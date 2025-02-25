10-те най-добри алтернативи на HARO за по-добро PR присъствие през 2025 г.

Ако сте работили в областта на медийното присъствие, HARO (Help a Reporter Out) вероятно е била съществена част от вашия път. Като предпочитана онлайн платформа за получаване на медийно присъствие и ценни обратни връзки в продължение на повече от десетилетие, тя е била безценен ресурс.

Но през декември 2024 г. HARO (по-късно Connectively) официално затвори врати. Какво означава това за вас? Дали вашите медийни контакти са стигнали до задънена улица?

В никакъв случай! Все още има много солидни алтернативи, които могат да ви помогнат да си осигурите висококачествени обратни връзки и да получите медийно покритие.

В тази статия ще разгледаме 10 алтернативи на HARO, техните най-добри характеристики, ограничения и цени. В края на статията ще разберете по-добре кои PR инструменти най-добре отговарят на вашите нужди и потребителски профил.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10 солидни алтернативи на HARO: Qwoted: Най-подходящо за PR специалисти и основатели на стартиращи компании SourceBottle: Най-доброто за експертни източници и PR професионалисти JustReachOut: Най-подходящ за самостоятелни предприемачи, мениджъри на марки и малки PR екипи Muck Rack: Най-доброто решение за намиране и проучване на журналисти Meltwater: Най-доброто за медийна информация ProfNet: Най-доброто за висококачествени постижения Представено: Най-доброто за високи проценти на конверсия и най-бързи резултати PitchRate: Най-доброто за медийно отразяване OnePitch: Най-доброто решение за оптимизиране на медийното представяне Помогнете на B2B писател: Най-доброто за маркетингови ниши

Какво да търсите в алтернативите на HARO?

Когато избирате алтернатива на HARO за вашите усилия за популяризиране, е от решаващо значение да изберете инструмент, който съответства на вашите бизнес цели и външна комуникация.

Имайте предвид тези ключови характеристики, когато оценявате вашите опции: Време за отговор: Бързи отговори от репортери или журналисти, за да увеличите шансовете си за медийно отразяване.

Интеграция с PR инструменти: Безпроблемна връзка с други PR инструменти или CRM системи за подобряване на вашия работен процес за обхват.

Отчети и анализи: Достъп до подробни данни, като процент на отговорите и успешни публикации, за да следите напредъка и да коригирате стратегиите си.

Икономическа ефективност: Ценова структура, която е изгодна, особено при дългосрочно ползване.

Проследяване на обратни връзки: Функции за наблюдение на обратните връзки, за да можете да следите успеха на вашите кампании за изграждане на връзки.

База данни за контакти с медиите: Солидна база данни с журналисти, блогъри и влиятелни лица за целенасочено представяне.

Сега, след като установихме ключовите функции, които да търсите, нека разгледаме инструментите, които те предлагат.

10-те най-добри алтернативи на HARO

За да ви помогнем да направите вашите медийни кампании успешни, ето списък с 10-те най-добри алтернативи на HARO, предназначени да оптимизират вашите комуникационни усилия.

1. Qwoted (Най-подходящ за PR специалисти и основатели на стартиращи компании)

чрез Qwoted

Qwoted свързва журналисти с експертни източници, помагайки им да намерят ценна информация за своите статии. За разлика от HARO, преди да отговорите на запитвания, трябва да кандидатствате и да бъдете одобрени като източник. Освен това цялата комуникация се осъществява директно в Qwoted – никаква контактна информация не се споделя с журналистите.

Процесът на одобрение може да означава по-малко хора, които се конкурират за едно и също запитване, но той работи и в полза на журналистите. В зависимост от това колко добре вашият профил отговаря на техните нужди, журналистите могат да се свържат с вас директно.

За PR професионалистите Qwoted помага да се получат възможности за медийно отразяване, които водят до покритие за марките и експертите, които те представляват.

Най-добрите функции на Qwoted

Създайте профил с вашите квалификации и опит, за да получавате подходящи запитвания от медиите.

Отговаряйте на запитвания от журналисти директно в платформата.

Бъдете филтрирани от журналисти въз основа на вашето местоположение, пол и опит.

Ограничения на Qwoted

Qwoted е по-скоро насочен към PR агенции, отколкото към агенции, фокусирани върху SEO.

Цените за екипни акаунти могат да бъдат скъпи за малки екипи.

Цени на Qwoted

Основно: Безплатно

Pro : 99 $/месец на потребител

Екипи: Персонализирани цени

Qwoted оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Н/Д

2. SourceBottle (Най-доброто за експертни източници и PR професионалисти)

чрез SourceBottle

Ако търсите безплатна платформа, която да помага на журналисти и блогъри да намират експертни източници, SourceBottle може да е идеалният избор. Подобно на HARO, тя свързва професионалисти от бранша с медии, които се нуждаят от експертни мнения. Можете да изберете дали да търсите източници или сами да станете източник.

Това, което отличава SourceBottle, е индивидуалният подход към управлението на PR. Можете да изберете теми, които съответстват на вашата експертиза. Те включват бизнес и финанси, здраве и благосъстояние, технологии, пътувания и отдих, родителство и начин на живот, както и храни и мода.

Освен това, платеният план отключва допълнителни функции като специфични подаръци, казуси и възможности за медийно представяне.

Най-добрите функции на SourceBottle

Получете достъп до глобална платформа с по-широк международен обхват.

Защитете личните си данни с анонимни опции

Получавайте безплатни известия по имейл с функции за намаляване на спама

Използвайте усъвършенствани филтри за търсене по отрасъл и местоположение.

Насочете се към индивидуални професионалисти и по-малки предприятия

Ограничения на SourceBottle

Не предлага същия обширен обхват като HARO или по-големите платформи.

Функциите са относително основни, без премиум опции за подобрена видимост.

Цени на SourceBottle

Безплатно

Профил на експерта: 25 $/месец

Рейтинги и рецензии на SourceBottle

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

3. JustReachOut (Най-подходящ за самостоятелни предприемачи, мениджъри на марки и малки PR екипи)

чрез JustRea chOut

Основана от PR експерта Дмитрий Драгилев през 2014 г., JustReachOut е създадена, за да помага на хора с амбициозни PR цели да се свързват директно с медиите.

С помощта на софтуера за изграждане на връзки можете лесно да намирате и да се свързвате с журналисти, като се възползвате от огромна база данни с над 700 000 контакта. Ако журналистът не отговори на първоначалното ви запитване, можете да насрочите автоматични последващи действия, за да сте сигурни, че ще останете в съзнанието му без допълнителни усилия.

За вашата сигурност платформата ръчно проверява имейл адресите, за да се увери, че достигате до правилния човек.

Създавайте персонализирани имейли за представяне за секунди, разчупете леда с журналистите, без да се ровите в техните статии, и дори получавайте незабавни резюмета на тези статии, за да разберете какво търсят.

Най-добрите функции на JustReachOut

Осигурете истински споменавания в пресата за клиентите си

Бъдете включени в най-популярните подкасти

Бързо идентифицирайте неработещите линкове във вашата ниша и подобрете класирането си в Google.

Получете достъп до PR инструменти, базирани на изкуствен интелект, за да ускорите работния си процес.

Ограничения на JustReachOut

Фокусира се предимно върху обхвата, а не върху по-широкото управление на PR

Изисква от новите потребители да се научат как да използват всички функции

Цени на JustReachOut

По-интелигентно промотиране : 147 $/месец на потребител

Разширено общуване : 247 $/месец за двама потребители

Неограничен обхват: 497 $/месец за пет потребители

Оценки и рецензии за JustReachOut

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: Н/Д

👀Знаете ли? Проучване на BBC установи, че компаниите с брандирани подкасти са отбелязали впечатляващо увеличение от 89% в разпознаваемостта на марката.

4. Muck Rack (Най-доброто за намиране и проучване на журналисти)

чрез Muck Rack

Докато 82% от PR екипите редовно измерват своите PR усилия, по-малко от 40% са „много“ или „изключително“ уверени в показателите, които отчитат.

Ами ако имаше начин да автоматизирате измерването и лесно да споделяте резултатите с ръководството само с няколко кликвания? Muck Rack може да е точно това, от което се нуждаете.

Тази платформа за общуване помага на бизнеса и частните лица да достигнат до подходящите медийни контакти. Можете да настроите известия за ключови думи, свързани с вашата област, което улеснява намирането и представянето на журналисти, които пишат по теми от вашата област на експертиза.

Muck Rack също така предоставя изчерпателен списък с журналисти и влиятелни лица, заедно с техните контактни данни. Това ви позволява да прегледате и да идентифицирате подходящите хора, към които да се обърнете. Въпреки това, вие носите отговорност за контактите и за това да сте в крак с актуалните теми.

Най-добрите функции на Muck Rack

Поддържайте медийните списъци актуални с информация в реално време.

Настройте известия за ключови думи от бранша, за да сте в течение с новостите.

Получавайте известия, когато репортерите сменят тематиката си или започнат да отразяват нови теми.

Ограничения на Muck Rack

Изисква много административна работа за обхват и управление на база данни.

В някои списъци с контакти може да липсва информация.

Цени на Muck Rack

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Muck Rack

G2 : 4,6/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (20+ отзива)

Прочетете също: Най-добрите шаблони за влиятелни лица за управление на обхвата

5. Meltwater (Най-доброто за медийна информация)

чрез Meltwater

Meltwater е платформа за медийна информация, създадена да ви помогне да проследявате присъствието и обхвата си в медиите. Използвайки ключови думи, свързани с вашата индустрия или компания, можете да търсите подходящи публикации и журналисти.

Платформата ви позволява да създавате персонализирани табла за проследяване на ключови данни за вашите PR и маркетинг кампании, като например нагласите на медиите и мненията на аудиторията.

Платформата ви позволява да създавате бюлетини, за да споделяте медийни споменавания с вашия екип или клиенти. Освен това можете да използвате инструмента за анализ на Meltwater, за да проследявате отразяването на вашите конкуренти и присъствието им в социалните медии.

Най-добрите функции на Meltwater

Получавайте ежедневни или седмични бюлетини, за да сте в течение с новостите.

Достъп до контактните данни на репортери за целенасочено общуване

Следете ефективно медийното отразяване, за да проследявате присъствието на вашата марка.

Ограничения на Meltwater

Има неинтуитивен табло, което може да бъде трудно за навигация.

Не е пригоден за индивидуални източници, които искат да изградят доверие.

Цени на Meltwater

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Meltwater

G2 : 4,0/5 (2180+ отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 90 рецензии)

Прочетете също: Най-добрите AI инструменти за социални медии за маркетинг специалисти

6. ProfNet (Най-доброто за висококачествени постижения)

чрез ProfNet

Може ли релевантни журналисти, активно търсещи експертиза, да се появяват ежедневно във вашата пощенска кутия? ProfNet предлага тази услуга от PR Newswire, която има 20-годишна история в свързването на PR и маркетинг професионалисти с ентусиазирани медийни контакти. Това ви спестява времето и усилията от безкрайното студено предлагане.

ProfNet ви позволява да се възползвате от ексклузивни възможности, които не са достъпни на други платформи. С по-малко потребители – около 14 000 PR специалисти – шансовете ви да бъдете забелязани от журналист са значително по-високи, отколкото при други медийни услуги, като HARO, която се гордее с над 1 милион потребители.

ProfNet се отличава с уникалната си система. В тази система журналистите подават подробни запитвания за нужната им експертиза, които след това се изпращат на абонираните експерти. Това позволява силно целенасочено общуване.

Най-добрите функции на ProfNet

Вижте по-високи проценти на конверсия в позиционирането в сравнение с повечето алтернативи.

Филтрирайте заявките въз основа на типа институция или географското местоположение, за да получите по-релевантни резултати.

Получавайте незабавни известия по имейл, когато се появят нови възможности.

Ограничения на ProfNet

Справяйте се с остарял формат на имейли, който изглежда тромав в сравнение с модерните инструменти.

Липсата на SEO данни означава, че трябва да проучите самостоятелно рейтингите на домейните и обратните връзки.

Цени на ProfNet

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на ProfNet

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

📮ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложението за работа ClickUp, което обхваща всичко, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място – подобрено от вградения AI.

7. Избрани (Най-добри за високи проценти на конверсия и най-бързи резултати)

чрез Featured

Стартирана като Terkel през 2021 г., платформата започна като обикновен център за свързване на бизнеса с медийни възможности. През септември 2023 г. тя се преименува на Featured, за да се фокусира повече върху представянето на най-добрите експерти в областта на съдържанието.

Сега предлага лесен начин за представяне и проследяване на медийното присъствие, което прави процеса много по-лесно управляем, отколкото работата с безкрайни вериги от имейли, както при HARO.

Уникалният аспект на Featured е, че консолидира всичко в един прост табло. Тази яснота означава, че вече не е нужно да се занимавате с множество платформи или да се опитвате да следите предложенията в хаотични вериги от имейли.

Представени най-добри функции

Намерете въпроси, които съответстват на вашите знания и опит.

Специализирайте се в писмени въпроси и отговори за статии и експертни мнения.

Управлявайте презентациите и последващите действия с минимални усилия

Изградете доверие, като се появите в реномирани медии.

Ограничения на функциите

Борба с по-малко възможности в сравнение с по-големите платформи, споменати в този списък.

Фокусира се само върху писмени материали; няма опции за други формати на съдържание.

Представени цени

Безплатно

Pro: 49,75/месец на потребител

Бизнес: 99 $/месец на потребител

Избрани оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Прочетете също: Най-добрите инструменти за маркетинг с влиятелни лица за агенции

8. PitchRate (Най-доброто за медийно отразяване)

чрез PitchRate

PitchRate се фокусира върху съпоставянето на източници с подходящи журналисти, което увеличава шансовете ви да получите отговор.

Една от най-забележителните му характеристики е онлайн новинарската стая. Това пространство позволява на бизнеса да покаже своите медийни активи, прессъобщения и идеи за истории, които журналистите могат да разглеждат и достъпват директно. Това увеличава вероятността за изграждане на значими връзки.

Най-добрите функции на PitchRate

Получавайте висококачествени и релевантни отговори от журналисти.

Качвайте експертни статии с авторски подписи, предоставяйки на журналистите готово за употреба съдържание.

Достъп до ресурси за обучение по PR, статии и съвети за подобряване на плана ви за обхват

Ограничения на PitchRate

Най-подходящ за по-малки PR кампании, отколкото за по-големи

Цени на PitchRate

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на PitchRate

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. OnePitch (Най-доброто за оптимизиране на представянето пред медиите)

чрез OnePitch

Стартирана през 2017 г., тази платформа е създадена, за да ускори процеса на представяне на журналисти и PR специалисти. Идеята е проста: вместо да изпращате общи предложения, вие изпращате такива, съобразени с нуждите на журналиста.

Една от най-добрите функции на тази платформа е Pitch Checker, която анализира вашата презентация, за да се увери, че отговаря на очакванията на журналистите. Тя също така предоставя препоръки от журналисти, предлагайки най-добрите контакти въз основа на вашата презентация, така че да не губите време с нерелевантни потенциални клиенти.

Най-добрите функции на OnePitch

Проследявайте имейлите, за да следите напредъка си в обхвата

Настройте напомняния за проследяване, за да сте в течение с отговорите.

Получавайте отчети по имейл, за да измервате успеха на вашите презентации.

Ограничения на OnePitch

Предлага ограничени разширени функции за по-опитни PR професионалисти.

Зависи в голяма степен от въведените от потребителя данни, за да се получат най-добри резултати.

Цени на OnePitch

All Pitch: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за OnePitch

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. Помогнете на B2B писател (най-подходящо за маркетингови ниши)

чрез Help a B2B Writer

Купена от общността за съдържателен маркетинг Superpath през 2023 г., тази нишова платформа тихо предоставя стойност на професионалистите в областта на маркетинга, продажбите и технологиите.

Това, което отличава Help a B2B Writer (HaB2BW), е способността му да свързва писатели с експерти по дадена тема – нещо, което е от решаващо значение при създаването на първокласно съдържание. Ако не сте експерт, HaB2BW улеснява намирането и комуникацията с тези, които са.

Помогнете на B2B писател най-добри функции

Достъп до широка гама от шаблони за социални медии

Безплатна платформа без абонаментни такси или разходи за представяне.

Създайте среда без спам, предлагаща висококачествени възможности.

Помогнете на B2B писател ограничения

Ограничава употребата си до нишите на маркетинга, технологиите или бизнеса.

Случайни проблеми, като например проблеми с доставката

Помогнете на B2B писател ценообразуване

Безплатно

Помогнете на B2B Writer с оценки и рецензии

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

Други заслужаващи внимание методи

Ако смятате, че тези алтернативи на HARO не отговарят напълно на вашите нужди за медийно присъствие, има и други опции. Някои утвърдени платформи предлагат по-общностен, интерактивен подход, който може да ви помогне да получите тези ценни споменавания и обратни връзки.

Ето няколко заслужаващи внимание, които си заслужава да разгледате:

X (по-рано Twitter) (#journorequests)

X не е само за превъртане на меми или клюки за знаменитости. Това е златна мина за свързване с журналисти, които активно търсят експертни мнения.

Търсете хаштага #journorequests за медийни запитвания в реално време от репортери от различни индустрии. Журналистите използват този хаштаг, за да публикуват възможности за цитати, интервюта и експертни мнения. Красотата на X е в неговата незабавност и обхват – можете веднага да се включите в разговори и да се свържете с широк кръг от репортери.

Уверете се, че вашата презентация е кратка и съобразена с всяка заявка.

🧠 Интересен факт: Вместо просто да правят студени обаждания, много PR специалисти активно общуват в LinkedIn, предлагат лидерство в мисленето или се присъединяват към медийни общности като PR Week или Media Relations 101.

Reddit общности (например r/PRpros, r/Freelance)

Reddit е скрито съкровище за медийно присъствие, с няколко активни общности, посветени на PR и медийни отношения.

Subreddits като r/PRpros и r/Freelance са пълни с журналисти и създатели на съдържание, които публикуват медийни запитвания и търсят експертни мнения. Тези общности често са по-малки и по-нишови, което може да бъде огромно предимство за намиране на високорелевантни възможности, които съответстват на вашите PR цели.

Следвай обаче правилата на subreddit и избягвай прекалено промоционалното съдържание – потребителите на Reddit наистина ценят автентичността.

Slack общности

Много PR и медийни професионалисти използват Slack, за да споделят възможности и да се свързват с журналисти и влиятелни лица в реално време.

Канали като #PRdaily, #PublicRelations или #MediaRequests често ви позволяват да публикувате вашата наличност като източник, да споделяте прессъобщения или да отговаряте на запитвания от журналисти. Slack общностите се отличават с неформалния си стил на комуникация, който насърчава бързото ангажиране.

Освен това, те са по-ексклузивни, което означава, че често ще имате достъп до висококачествени възможности.

Ако искате да подобрите контактите си с журналисти и да управлявате отношенията си с медиите, ClickUp е приложението, което ще ви помогне да постигнете това!

Това е всеобхватно средство за управление на проекти и ангажираност в социалните медии за агенции, което може да ви помогне да управлявате по-добре медийното си присъствие и медийното планиране. Ето как:

🚀 Проследявайте медийните запитвания с персонализирани формуляри

Създайте персонализирани формуляри за проследяване на медийни запитвания

Независимо дали събирате информация от журналисти или следите постъпващите запитвания от медиите, ClickUp Forms ви позволява да записвате всички важни подробности.

След като информацията бъде събрана, можете да автоматизирате задачите и последващите действия, така че екипът ви да знае точно кога да предприеме действия. Това гарантира, че вашата медийна комуникация е безпроблемна и навременна.

🚀 Сътрудничество по PR стратегии с ClickUp Docs

Оптимизирайте съдържанието си за по-голямо въздействие с ClickUp Docs

С ClickUp Docs вашият екип може да сътрудничи в реално време по PR стратегии и планове за медийно присъствие. Създавайте, редактирайте и споделяйте документи лесно, което улеснява изготвянето на презентации, планирането на кампании или усъвършенстването на прессъобщения.

Документите ви позволяват да организирате съдържанието си с богати функции за форматиране, вложени страници и шаблони, за да поддържате всичко подредено.

🚀 Генерирайте идеи с помощта на изкуствен интелект

Помолете ClickUp Brain да генерира съдържание за социалните медии за вас.

ClickUp Brain, асистент, задвижван от изкуствен интелект, ви помага да генерирате свежи идеи за вашите усилия за медийно присъствие. Той предлага незабавна подкрепа, позволявайки ви да обмисляте стратегии за съдържание, да усъвършенствате PR целите си или дори да генерирате идеи за кампании за популяризиране.

Предложенията на AI могат да се превърнат в изпълними задачи в Docs, което ускорява процеса на създаване на съдържание.

🚀 Автоматизирайте задачите и последващите действия

Маркирайте членовете на екипа си с просто „@“ с ClickUp Assign Comments.

С ClickUp Tasks можете да създавате автоматизирани работни процеси за проследяване, отчитане на резултатите и възлагане на задачи. Задавайте автоматични напомняния за проследяване на медиите или възлагайте задачи на подходящите членове на екипа, когато бъде изпратено предложение.

По този начин ще поддържате кампаниите си за популяризиране на бранда си с минимални усилия.

🚀 Проактивна комуникация с чат

По същия начин ClickUp Chat комбинира комуникацията в екипа с управлението на задачите. Обсъждайте актуализации на кампании, споделяйте обратна връзка за медийни списъци или обсъждайте идеи за презентации – всичко това в рамките на една и съща платформа.

Обсъждайте задачи, разпределяйте проблеми и правете още повече с ClickUp Chat.

Чатът се интегрира и с вашите задачи, така че можете да свържете значими разговори директно с конкретни действия, което улеснява синхронизирането.

🚀 Следете напредъка с мощни табла за управление

Визуализирайте обхвата си с таблата на ClickUp

С таблата за управление на ClickUp можете да проследявате ключови показатели, да наблюдавате ефективността на кампаниите и да коригирате стратегиите според нуждите. Тези персонализирани табла за управление предоставят информация за ефективността на вашите усилия, като ви помагат да вземате решения въз основа на данни.

Внедряването на ClickUp за управление на социалните медии и създаването на съдържание доведе до успешното премахване на ВСИЧКИ имейл комуникации по този проект.

Чрез централизиране на задачите, комуникациите и документите ви в една платформа, ClickUp гарантира, че вашето медийно планиране е ефективно и продуктивно. Независимо дали става дума за изготвяне на презентации, управление на последващи действия или сътрудничество по стратегии за обхват, ClickUp прави целия процес по-гладък, по-организиран и по-ефективен.

Изборът на подходящата алтернатива на HARO

HARO може и да е изчезнал, но медийното присъствие далеч не е приключило. С тези 10 алтернативи имате много начини да поддържате PR и линк билдинг усилията си живи и активни.

Но как да изберете най-подходящата за вашите нужди?

Опитайте да тествате комбинация от безплатни и платени платформи, за да видите коя от тях най-добре отговаря на вашите нужди. Каквото и да решите, не забравяйте, че вашите предложения трябва да предлагат реална стойност. Това е ключът към получаването на качествени обратни връзки, които ще останат силни с алгоритъма на Google във времето.

С ClickUp можете ефективно да управлявате медийното си присъствие, да проследявате PR целите си и да сътрудничите по стратегиите си за изграждане на връзки – всичко на едно място.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес, за да пренесете вашите PR усилия на следващото ниво!