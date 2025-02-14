Трудно е да водите бележки от срещи и да участвате в дискусии едновременно. За щастие, устройствата за водене на бележки с изкуствен интелект като Plaud Note ни улесняват живота значително. Те позволяват записване на глас и транскрибиране на аудио с помощта на усъвършенстван изкуствен интелект.

Plaud Note обаче е физическо устройство за водене на бележки, което е по-подходящо за студенти, преподаватели, лекари, консултанти и други професионалисти, които искат да записват разговори лице в лице или телефонни разговори.

Но какво да кажем за записването на виртуални срещи или уеб конференции? Plaud Note не работи добре за това. Освен това, той не изброява важните задачи за изпълнение. И така, какво да използвате вместо него?

В тази публикация в блога обсъдихме 10-те най-добри алтернативи на Plaud Note, които ще ви помогнат да управлявате ефективно бележките от срещи.

⏰ 60-секундно резюме: Ето 10-те най-добри алтернативи на Plaud Note през 2025 г.: ClickUp: Най-доброто за писане с изкуствен интелект, водене на бележки и управление на проекти Notion: Най-доброто решение за централизиране на бележки и задачи Coda: Най-доброто решение за анализ на решенията от срещи Obsidian: Най-доброто за лични бележки Avoma: Най-доброто решение за записване на подробности от срещи с клиенти Evernote: Най-доброто за водене на цифрови бележки Bear: Най-доброто приложение за добавяне на скици към бележките HiDock: Най-доброто за записване на телефонни разговори AudioPen: Най-доброто решение за преобразуване на гласови бележки в текст FoCase REC: Най-доброто за преобразуване на гласови бележки в текст

Какво е Plaud Note?

Plaud Note е малък (с размер на кредитна карта) AI-задвижван диктофон, предназначен за записване на срещи, разговори и лекции. Той разполага с двойно записване, което ви позволява да записвате както околните звуци, така и телефонни разговори.

Устройството използва модела Whisper на OpenAI за транскрибиране на записи в текст и ChatGPT за обобщаване на бележки. Plaud Note се предлага с аксесоари като магнитен калъф, USB адаптер за зареждане и Type-C преобразувател, което го прави ефективен хардуерен инструмент за запис и транскрибиране на аудио.

5 ограничения на Plaud Note

Както се вижда при почти всяко технологично устройство, предимствата идват с определени недостатъци. Някои от ограниченията на Plaud Note включват:

Точност в шумна среда: Plaud Note може да срещне затруднения в шумна или препълнена среда, тъй като фоновите звуци могат да повлияят на яснотата на речта и да намалят точността на транскрипцията, задвижвана от изкуствен интелект.

Сложни или технически дискусии: Устройството може да има затруднения при транскрибирането на високоспециализирани или сложни разговори, което може да доведе до потенциални грешки в обобщаването или разбирането.

Ниска издръжливост на батерията: За използване в движение издръжливостта на батерията може да бъде ограничение, особено при продължителни срещи или по време на пътуване, когато може да се наложи често презареждане.

Загриженост за поверителността: Тъй като Plaud Note записва разговори, потребителите може да имат загриженост относно сигурността и поверителността на чувствителната информация, особено по отношение на начина, по който данните се съхраняват или предават.

10-те най-добри алтернативи на Plaud Note през 2025 г.

Ето някои от най-добрите алтернативи на Plaud Note с различни стратегии и функции за водене на бележки:

1. ClickUp (най-доброто за писане с изкуствен интелект, водене на бележки и управление на проекти)

Създавайте обобщения на бележки от срещи и задачи за изпълнение с ClickUp Brain

Да предположим, че използвате Plaude Note, за да запишете среща с клиент. По средата на срещата осъзнавате, че сте забравили да натиснете бутона за запис или че батерията на Note се изтощава. Важните точки не са записани и по-късно ще трябва да се мъчите да си спомните какво трябва да направите.

ClickUp ви спестява тези неприятности. Това е универсалното приложение за работа, което комбинира воденето на бележки и управлението на проекти – всичко това с помощта на изкуствен интелект.

AI Notetaker на ClickUp се интегрира със срещите в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, транскрибира цялата дискусия от срещата и създава интелигентни резюмета. Софтуерът за водене на бележки с изкуствен интелект прави още една стъпка напред и изброява и действията, които трябва да бъдат предприети. По този начин не е необходимо да четете транскрипцията или резюмето от срещата, за да разберете какво трябва да направите след това.

Чакайте, става още по-интересно! Можете да превърнете всички действия в задачи и да ги проследявате в ClickUp. Това улеснява работата.

Освен това, транскрипцията на срещата, аудио файлът и резюмето се запазват в ClickUp Docs, за да можете да се върнете към тях по-късно. Лесно добавяйте коментари или възлагайте задачи на членовете на екипа директно в Docs.

Управлявайте транскрипции и резюмета от срещи в ClickUp Docs

Искате да проверите нещо от бележките си от срещата? Не е нужно да претърсвате ръкописите. ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp, ви позволява да търсите в транскрипциите за всякакви конкретни подробности.

Опитайте ClickUp Brain безплатно Търсете лесно информация за срещите с ClickUp Brain

Можете също да използвате ClickUp Brain за транскрибиране на аудио файлове, обобщаване на дискусии от срещи и превод на бележки.

Ако търсите инструмент за записване на мисли и идеи, ClickUp също може да ви помогне. С ClickUp Notepad можете да вземате бележки, да ги форматирате правилно, да ги превръщате в задачи и да имате лесен достъп до тях от браузъра или мобилното приложение.

Имате нужда от помощ, за да започнете да управлявате бележките от срещи? Опитайте шаблоните на ClickUp. Шаблоните за бележки от срещи на ClickUp ви помагат да организирате указанията и бележките от срещите в един документ.

За да организирате личните си бележки, използвайте шаблона ClickUp Cornell Notes. Той предлага прост табличен формат, с който можете да подредите информацията по подреден начин. Освен това шаблонът ClickUp Knowledge Base е идеален за създаване на обширна библиотека с бележки или ресурси по проекти.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте задачи от бележките от срещите и проследявайте напредъка с ClickUp Tasks

Получавайте обобщения и задачи за действие, публикувани в чата с ClickUp Brain.

Вземайте бележки, управлявайте дневен ред и задавайте задачи с ClickUp Meetings

Задайте напомняния за коментари и разговори с ClickUp Reminders , за да не пропуснете важни дискусии или последващи действия.

Сътрудничество в реално време или асинхронно с помощта на цифровите бели дъски ClickUp

Ограничения на ClickUp

Има стръмна крива на обучение поради голямото разнообразие от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това е специалното предимство на ClickUp: предлага повечето от необходимите инструменти за организиране на проектите на едно място. Той не само позволява управление и възлагане на задачи, но и предлага други инструменти в същата среда, като например Документи, където можете да си водите бележки и да създавате отчети, както и интеграция с календар и имейли, всичко на едно място. Няма нужда да използвате външни програми или различни приложения за всяка функция.

Научете как да използвате изкуствен интелект за бележки от срещи!👇

2. Notion (най-доброто решение за централизиране на бележки и задачи)

чрез Notion

Notion е инструмент за управление на проекти, който ви помага да организирате бележки, да проследявате задачи и да създавате списъци за проверка. Можете да го използвате, за да централизирате бележките от срещи и задачите за действие, да управлявате транскрипции от срещи и да актуализирате списъци със задачи, така че целият екип да бъде информиран.

Персонализирайте шаблон за бележки от срещи или обикновен документ в Notion, за да си водите бележки на живо по време на срещата. Освен това, AI инструментът на Notion автоматично изброява задачите за изпълнение и важната информация от бележките от срещите. Въпреки това, за разлика от Plaud Note, Notion не записва бележките от срещите. Така че, ако търсите инструмент с функции както за водене на бележки, така и за управление на проекти, Notion може да не е идеалният избор за вас.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте и споделяйте бележки с колегите си

Създавайте обобщения, таблици или списъци със задачи от бележките си с инструмента за изкуствен интелект на Notion.

Сравнявайте бележките от срещите с задачите по проекта

Сътрудничество с лекота чрез редактиране и коментари в реално време, което поддържа екипите съгласувани и продуктивни.

Ограничения на Notion

Има стръмна крива на обучение за нови потребители, особено при сложни настройки.

Notion има проблеми с производителността при големи бази данни, което води до забавяния.

Цени на Notion

Безплатен план

План Plus: 12 долара на месец за работно място

Бизнес план: 18 долара на месец за работно място

План за предприятия: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (5900+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Аз използвам Notion буквално за да следя всичко в личния си и професионалния си живот. Той е невероятно гъвкав – можете да създавате бележки, да управлявате проекти, да изграждате бази данни и да организирате задачи – всичко на едно място. Обичам колко е персонализируем, което ми позволява да го адаптирам точно към нуждите си, независимо дали става дума за проследяване на цели, бележки от срещи или планиране на съдържание.

3. Coda (най-подходяща за анализ на решенията от срещи)

чрез Coda

Coda е софтуер за съвместна работа с документи, който ви позволява да управлявате бележки от срещи, информация за проекти и задачи на едно място. Можете да използвате шаблони с готови елементи, като таблици за гласуване, за да записвате бързо решенията от срещите. Шаблоните за водене на бележки на Coda включват и емотикони, с които да записвате настроенията на участниците и да вземате решения според тях.

Докато правите бележки на живо по време на срещата, AI инструментът на Coda автоматично анализира важните точки и ги подчертава в горната част на документа. Можете да интегрирате Zoom, Google Calendar и Teams, за да организирате ефективно срещите и записите.

Най-добрите функции на Coda

Споделяйте бележки с членове на екипа или клиенти, като им ги изпращате директно по имейл от документа с бележките.

Визуализирайте бележките от срещите с шаблони за обобщения

Създавайте таблици, за да записвате бързите действия, обсъдени по време на срещите.

Ограничения на Coda

Не предлага функции за транскрипция на срещи или превод на бележки.

Цени на Coda

Безплатни

Pro: 12 $/месец

Екип: 36 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coda

G2: 4,7/5 (460+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Coda?

Той предлага безброй възможности. Можете да пишете документация, да създавате (сложни) таблици, да създавате страници в страници, да споменавате хора и страници, да интегрирате с Miro, Google Sheets/Docs/etc, да вмъквате изображения, линкове... Мисля, че това е най-пълният инструмент, който съм използвал някога. Някои функции и възможности не са много ясни и интуитивни. Въпреки че интерфейсът е много лесен за използване, трябва да разберете как да използвате определени функции.

✨Интересен факт: 95% от професионалистите са склонни да позволят на AI аватари да поемат задачите по време на срещи. Това показва нарастващото значение на AI инструментите за повишаване на продуктивността на срещите.

4. Obsidian (най-подходящ за лични бележки)

чрез Obsidian

Obsidian е инструмент за водене на лични бележки и управление на знания, който ви помага да организирате мислите си по гъвкав и креативен начин. Той използва прост текстов език Markdown, който улеснява създаването на мисловни карти за вашите бележки и ви позволява да видите как те се свързват помежду си.

Това го прави особено полезен за писатели, изследователи и мислители, които искат да визуализират и свързват идеи. Obsidian ви позволява също да организирате бележките си с помощта на етикети. Можете също да плъзгате и пускате бележките, за да ги добавите в отделни папки.

Най-добрите функции на Obsidian

Визуализирайте връзките между бележките чрез интерактивна графика, което улеснява виждането на взаимоотношенията във вашата база от знания.

Персонализирайте работното си пространство с широка гама от приставки и теми и адаптирайте приложението според нуждите си.

Съхранява всички бележки локално, гарантирайки поверителност и офлайн достъп.

Ограничения на Obsidian

Може да отнеме известно време, докато свикнете с интерфейса.

Някои потребители съобщават, че функцията за търсене на Obsidian не работи правилно.

Цени на Obsidian

Лична употреба: Безплатно

Търговска употреба: 50 долара на година

Оценки и рецензии за Obsidian

Capterra: 4. 8/5 (30+ отзива)

G2: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Obsidian?

Obsidian е най-доброто приложение за водене на бележки, което съм използвал, а възможността да свързвате бележки и да ги организирате в лична уики го прави много полезно. Общността е огромна, защото многобройните плъгини могат да излязат извън контрол.

🧠 Знаете ли, че... Obsidian предлага над 500 плъгина за общността. Можете да използвате плъгините, за да персонализирате изцяло своя опит с воденето на бележки, от интегриране на системи за управление на задачи до визуализиране на бележките си.

5. Avoma (най-подходящ за записване на подробности от срещи с клиенти)

чрез Avoma

Avoma е една от най-добрите алтернативи на Plaud за фирми, които търсят AI-базиран асистент за срещи. Тя автоматично записва продажбени разговори, транскрибира срещи и разговори в реално време и генерира интелигентни глави, за да можете лесно да намерите необходимата информация.

Освен това, AI инструментът на Avoma автоматично открива ключовите теми, обсъждани на срещите с клиенти, и ги съхранява във вашата база данни. Платформата предлага функции като разпознаване на реч, AI транскрипция, управление на дневен ред и проследяване на задачи. Avoma се интегрира и с популярни инструменти като Salesforce, HubSpot и Zendesk Sell.

Най-добрите функции на Avoma

Опростете срещите за екипите, които работят с клиенти, с безпроблемно планиране, управление на дневния ред и видеоконферентна връзка.

Повишете производителността с бележки в реално време, задачи за действие и управление на задачите

Получавайте информация с автоматизиран инструмент за транскрипция, анализи и проследяване на ключови думи за по-интелигентни решения.

Ограничения на Avoma

Някои потребители съобщават за неточности в транскрипцията в реално време.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant: 29 долара на потребител/месец

Conversational Intelligence: 69 долара на потребител/месец

Revenue Intelligence: 99 долара на потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avoma?

Avoma е чудесен инструмент, тъй като елиминира необходимостта от подробно водене на бележки по време на срещи (или изобщо от водене на бележки). Той ефективно записва транскрипция на срещите и обобщава ключовите точки и целта, така че е лесно да се разбере какво е било обсъждано и с какъв тон.

📮 ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в преминаване между тези инструменти и търсене на информация. С приложение за всичко, свързано с работата, като ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

6. Evernote (най-доброто за водене на цифрови бележки)

чрез Evernote

Evernote е приложение за водене на цифрови бележки, което ви позволява да добавяте текст, снимки, PDF файлове и разписки, за да съхранявате цялата информация на едно място. То ви помага да поддържате организация с помощта на AI-базирано търсене, прикачени файлове и функции за напомняне. Освен това, функциите за сътрудничество на Evernote улесняват воденето и редактирането на бележки от срещи в реално време.

Можете да добавяте ключови думи, заглавия, дати и етикети към бележките си и да създавате филтри за бърз достъп. Evernote ви позволява също да сканирате документи и да ги запазвате като бележки, за да имате всички необходими файлове на едно място. Най-полезната му функция е възможността да създавате задачи в бележките си за по-добър контекст.

Най-добрите функции на Evernote

Използвайте мощната търсачка с OCR, за да намирате бързо текст в бележки, изображения и прикачени файлове.

Синхронизирайте бележките на всички устройства, което позволява достъп и редактиране отвсякъде.

Преглеждайте бележките си по всяко време с офлайн достъп

Изрежете уеб страници и статии и ги добавете към бележките си, за да създадете база от знания.

Ограничения на Evernote

Някои потребители съобщават, че не могат да имат достъп до бележките си офлайн.

Цени на Evernote

Безплатни

Evernote Premium: 7,99 $ на месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Консолидирането на създаването на бележки с невероятна скорост стана много по-лесно и ефективно, което е очарователно. Успяхме да поддържаме високо ниво на производителност, като същевременно следим многобройните бележки за всяко конкретно събитие и ги организираме с помощта на бележници и етикети, за да улесним намирането на подходяща информация. С Evernote е лесно да държите всички на една и съща страница и да ги държите в течение с управлението на проекти, срещи и ежедневни дейности.

7. Bear (Най-доброто приложение за добавяне на скици към бележки)

чрез Bear

Bear е проста и естетична апликация за водене на бележки за потребители на Apple. Тя ви позволява лесно да записвате и организирате вашите идеи, задачи и проекти с текст, снимки, таблици и списъци със задачи в една бележка. Bear използва форматиране Markdown, което улеснява форматирането и организирането на вашите бележки по чист и гъвкав начин.

Най-хубавото е, че можете да добавяте скици към бележките си с помощта на Apple pencil или пръста си. Искате да експортирате бележките си към друга платформа или да ги отпечатате? Изтеглете ги във формати PDF, Word doc, HTML или JPG.

Можете да създавате гласови бележки или да добавяте текст към съществуващи бележки в Bear, като използвате гласа си на Apple Watch. Bear ще транскрибира речта ви в текст в бележката.

Най-добрите функции на Bear

Насладете се на опростен и атрактивен интерфейс за лесно водене на бележки.

Използвайте OCR, за да извличате текст от изображения и PDF файлове за по-добра организация.

Импортирайте и експортирайте бележки без усилие, което улеснява управлението на съдържанието ви.

Добавяйте бележки на различни езици с многоезична поддръжка

Криптирайте бележките за по-голяма поверителност

Ограничения на Bear

Достъпна е само на устройства на Apple.

Цени на Bear

Безплатни

Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Bear

G2: 4. 6/5 (40+ отзива)

Capterra: Забележка: достатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Bear?

Харесва ми фактът, че приложението Bear е умишлено минималистично. Така че има много малко разсейващи елементи, ако използвате приложението за водене на бележки, записване на идеи или създаване на съдържание за блога си. То е изключително лесно за използване, предлага много оптимизации и разполага с голям брой клавишни комбинации. Не ми харесва стандартната опция за запазване на бележките в iCloud.

8. HiDock (най-доброто за записване на телефонни разговори)

чрез HiDock

Подобно на Plaud Note, HiDock също е преносим AI бележник, който комбинира функциите на докинг станция за лаптоп с Bluetooth запис на разговори, което ви позволява да записвате гласови разговори или виртуални срещи. Той записва, транскрибира и обобщава дискусиите от срещите, използвайки модела GPT-04.

Можете да използвате неговите AI-задвижвани гласови маркировки, за да подчертаете ключови моменти и да редактирате имената на говорителите в бележките от срещите за по-голяма яснота. HiDock ви позволява също така да прехвърляте лесно бележките в Notion или Google Docs, без да е необходимо да ги копирате и поставяте ръчно.

Най-добрите функции на HiDock

Използвайте функцията за двупосочно шумопотискане за по-голяма точност на транскрипцията.

Насладете се на идентифициране на говорителя, което прави разпознаването на гласа лесно и точно.

Получете достъп до безплатен AI транскрипт за цял живот и транскрибирайте безпроблемно от всеки гласов чат или софтуер за виртуални срещи.

Транскрибирайте бележки от срещи на 57 езика

Ограничения на HiDock

Понякога възникват проблеми при качването на срещи, които са по-дълги от 30 минути, което се отразява на потребителското преживяване.

Цени на HiDock

329 долара на потребител

Оценки и рецензии за HiDock

Недостатъчно рецензии

9. AudioPen (най-доброто за преобразуване на гласови бележки в текст)

чрез AudioPen

AudioPen ви помага да превърнете неорганизираните гласови бележки в ясен, обобщен текст.

Просто запишете гласа си и AudioPen ще премахне изразите за запълване като „ъмм“ и „като“, докато организира мислите ви в подредени, четливи бележки. То ви позволява да персонализирате стила на бележките си, с опции за копиране на стила на известни писатели като Шекспир.

AudioPen поддържа множество езици и предлага интеграция с Zapier, което улеснява експортирането на бележките ви в над 5000 приложения, включително Notion, за безпроблемно управление на бележките.

Най-добрите функции на AudioPen

Персонализирайте бележките, като променяте стиловете или добавяте етикети и папки според нуждите си.

Преобразувайте гласови бележки в меморандуми, имейли и статии

Публикувайте бележки в интернет за лесно споделяне

Ограничения на AudioPen

Безплатната версия ограничава диктовката до само три минути и десет резюмета.

Цени на AudioPen

Безплатни

Prime: 99 $ на година

Оценки и рецензии за AudioPen

Недостатъчно отзиви

10. FoCase REC (Най-доброто за записване на разговори от iPhone)

чрез FoCase REC

FoCase REC е просто хардуерно решение за записване на разговори както на iPhone, така и на Android устройства. Използвайки усъвършенствана вибрационна технология, то улавя звука от слушалката ви и го превръща в ясни аудио записи. Това устройство работи с широк спектър от приложения, включително WhatsApp, което ви позволява да записвате разговори от различни източници.

Работи чудесно за професионална употреба – просто го залепете на гърба на телефона си, натиснете бутона и започнете да записвате. FoCase Rec осигурява висококачествени записи на разговори с удобен за ползване дизайн и широка съвместимост.

Най-добрите функции на FoCase REC

Използвайте интуитивното мобилно приложение за лесно управление, възпроизвеждане и споделяне на записани разговори.

Насладете се на безпроблемна работа с лесно магнитно закрепване за бърза настройка на записването.

Гарантирайте поверителност и сигурност с защита с парола и удобни опции за архивиране, за да съхранявате записите си безопасно.

Ограничения на FoCase REC

Устройството може да не е съвместимо с всички калъфи за телефони поради магнитното си закрепване.

Цени на FoCase REC

79,00 $ на потребител

FoCase REC оценки и рецензии

Недостатъчно отзиви

Управлявайте бележките от срещи с ClickUp

Всички горепосочени алтернативи на Plaud Note предлагат някои основни функции. Notion, Coda и Evernote работят най-добре за организиране и филтриране на бележки. Други инструменти, като Avoma и HiDock, работят по-добре, ако имате нужда от AI асистент за транскрибиране и обобщаване на вашите срещи.

Ако обаче търсите приложение, което прави всичко – генерира транскрипции на срещи, обобщава дискусии, превежда протоколи от срещи и автоматично създава задачи за действие за бележки от срещи, ClickUp е това, от което се нуждаете.

Той предлага AI за водене на бележки, проследяване на задачи и функции за управление на проекти, така че имате всичко в една платформа, което намалява необходимостта от преминаване между приложения. Резултатът? Бързи действия и по-голяма ефективност. Регистрирайте се в ClickUp още днес и направете срещите си по-продуктивни!