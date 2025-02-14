Как да генерирате изображения с ChatGPT?

Помните ли, когато имахте нужда да създадете персонализирано изображение, но нямахте времето или уменията да създадете шедьовър? Може би сте се затруднили да намерите подходящата снимка за публикация в блог или сте се нуждаели от привлекателен дизайн за проект.

Е, за ваша радост, ChatGPT вече може да ви помогне! Освен за създаване на текст, той е и солиден AI инструмент за дизайнери.

Създаването на изображения с ChatGPT е изключително лесно – всичко, от което се нуждаете, е текстова подсказка. Просто опишете какво искате, независимо дали става дума за реалистично изображение или за нещо по-ексцентрично.

Искате ли котка с цилиндър? Или футуристичен град при залез слънце? Възможностите са безкрайни. Но как да започнете? Ние сме тук, за да ви помогнем!

Ето всичко, което трябва да знаете за това как да накарате ChatGPT да генерира изображения – от AI арт подсказки до напреднали творчески техники, които ще ви помогнат да създадете визуализации с професионално качество.

⏰ 60-секундно резюме Ето как можете да генерирате изображения с ChatGPT: Започнете, като влезете в профила си и отворите прозореца „Message ChatGPT“ (Съобщение към ChatGPT).

Изберете опцията „Картина“ от кутията с инструменти, за да започнете създаването на изображение.

Създайте подробна и ясна подсказка за най-добри резултати (например, посочете цветове, стил и композиция).

Експериментирайте с подсказки, за да коригирате детайлите на изображението, като осветление или перспектива.

Използвайте препратки към конкретни художествени стилове или известни художници, за да насочите естетиката.

Опишете настроението или атмосферата за по-голяма дълбочина (например осветление, обкръжение).

Усъвършенствайте изображенията, като повтаряте подсказките, за да направите промени, докато не сте доволни.

Имайте предвид ограниченията като ограниченията за количеството изображения, зависимостта от външни инструменти като DALL-E и етичните ограничения за съдържание, защитено с авторски права.

Използвайте ClickUp , за да организирате, управлявате и проследявате изображения, генерирани от изкуствен интелект, заедно със задачи и проекти за по-добра интеграция с управлението на проекти.

Въведение в възможностите на ChatGPT за генериране на изображения

ChatGPT обслужва 250 милиона потребители всяка седмица. Но сме сигурни, че повечето от тях не осъзнават напълно потенциала на платформата.

Можете ли да направите нещо повече от създаване на имейли или блог публикации? Или да намерите отговори на наболелите си въпроси? Разбира се, че можете, като създавате изображения.

Функцията за генериране на изображения на платформата използва изкуствен интелект, за да превърне вашите думи във визуални изкуства. Задвижван от DALL-E 3, ChatGPT може да се справи с всичко – от реалистични изображения до по-абстрактно изкуство.

Този мощен AI генератор на изображения е включен без допълнителни разходи за потребителите на ChatGPT с безплатни, плюс и екипни абонаменти. Мини моделът GPT-4o, който замени по-стария GPT-3. 5, поддържа високо качество на изхода, като същевременно е по-ефективен от гледна точка на ресурсите.

👀 Знаете ли, че... През 2018 г. картина, създадена с изкуствен интелект, озаглавена Edmond de Belamy, създадена от парижкия арт колектив Obvious, стана първото произведение на изкуството, създадено с изкуствен интелект, което вероятно някога ще бъде продадено. Тя беше закупена на търг в Christie's за колосалната сума от 432 500 долара, което бележи важен момент в признаването на изкуствения интелект като сериозен инструмент за създаване на изкуство.

Защо да използвате ChatGPT за генериране на изображения?

Това е лесно – ChatGPT прави създаването на уникални изображения с високо качество лесно и достъпно. Независимо дали сте създател на съдържание, собственик на бизнес или просто се забавлявате, можете да генерирате реалистични или артистични изображения само с текстова подсказка.

Освен това, той е бърз, персонализируем и достъпен на един клик разстояние, което спестява време и подобрява креативността – вероятно по-добър вариант от много други алтернативи на ChatGPT!

Ето какво прави ChatGPT особено полезен за създаването на изображения:

1. Естественият разговор е по-добър от сложните команди

За да бъдете добър дигитален артист, не е необходимо да изучавате специфични команди или менюта. С ChatGPT можете да обясните нуждите си на обикновен английски език.

Например, да предположим, че сте учител и искате да създадете визуална помощ за фотосинтезата. В такъв случай можете просто да опишете процеса, който искате да илюстрирате, и ChatGPT ще ви помогне да генерирате подходящи визуализации.

Тази лекота на употреба позволява по-бързи и ефективни резултати, без да се налага да запомняте сложни инструкции.

2. Лесно персонализиране

Персонализирането на изображенията ви с ChatGPT е лесно. След като въведете подсказката, можете да настроите елементи като стил, цвят и съотношение на страните, за да отговарят на вашите нужди.

Независимо дали търсите реалистична сцена или нещо по-абстрактно, гъвкавостта при настройването на детайлите гарантира, че крайният резултат ще съответства на вашата визия.

Освен това можете да експериментирате с различни версии , за да намерите перфектния вид, което ви дава пълен контрол над процеса на създаване на изображения.

Отделите, които работят с много визуални елементи, като маркетинговите екипи, често използват AI изкуство, за да генерират точни първоначални концепции за своите кампании, макети и публикации. Използването на инструмент като ChatGPT, който вече фигурира в работните им планове, помага да се улеснят нещата.

3. Ускорете генерирането на изображения

С ChatGPT създаването на страхотно изкуство, генерирано от изкуствен интелект, е бързо и ефективно. Това, което преди отнемаше часове с традиционните инструменти за дизайн или работа с професионалист, сега може да се направи за секунди.

Просто въведете текстово подсказване и изкуственият интелект незабавно ще създаде вашата картина. Толкова е лесно! Бързото изпълнение ви гарантира, че ще спазите графиците си, без да се налага да се занимавате с бавни процеси или да чакате дизайнерите.

4. Икономично в краткосрочен план

Създаването на изображения с ChatGPT е изключително рентабилно. Вместо да инвестирате в скъп софтуер за дизайн или да наемате графичен дизайнер, можете да създавате висококачествени изображения, без да се налага да харчите много пари.

Този инструмент позволява на бизнеса, създателите на съдържание и частните лица да произвеждат професионални визуализации без допълнителни разходи, особено за тези с ограничен бюджет.

С безплатен акаунт или достъпни платени опции, генерирането на изображения с ChatGPT предлага отлична стойност, без да се жертва качеството.

Стъпки за генериране на изображения с ChatGPT

Готови сте да започнете, но преди да генерирате изображения с ChatGPT, е полезно да знаете стъпките предварително. Разбирането на процеса ще ви гарантира най-добри резултати от подсказките ви.

Нека ви разведем през всяка стъпка, за да сте напълно подготвени да създадете перфектното изображение.

Стъпка 1: Разбиране на основите

чрез ChatGPT

За да използвате ChatGPT, ще трябва да създадете акаунт или да влезете с вече съществуващия си акаунт. Можете да използвате своя имейл адрес или да се регистрирате чрез Google, за да започнете.

Разгледайте интерфейса. Кутията „Message ChatGPT“ е мястото, където се случва магията. Тук можете да добавите подсказки за вашите нужди от генериране на текст или изображения.

Лентата с инструменти, прикрепена към секцията, предлага много опции за подобряване на работата ви. Има опция за прикачване на файлове за анализ, кутия с инструменти (повече за нея след малко) и опция за микрофон, която ви позволява да произнасяте вашите запитвания и подсказки директно в текстовото поле.

чрез ChatGPT

Сега кликнете върху кутията с инструменти и изберете опцията „Картина“, за да уведомите ChatGPT, че искате да създадете визуално изображение. Този инструмент е като да имате опитен художник, който рисува точно това, което описвате!

Стъпка 2: Настройка на подсказката

Ключът към получаването на страхотни изображения обаче се крие в ефективното използване на ChatGPT. Колкото по-прецизна е вашата подсказка, толкова по-добро ще бъде генерираното изображение. Не се задоволявайте само с молбата към инструмента да „нарисува картина на залеза“. Напишете конкретни описания, които да включват визуални елементи (цветове и форми), предпочитания за стил (реалистичен, абстрактен) и детайли за композицията (първи план, фон).

Например, вместо да пишете „Котка“, опитайте „Ръждива котка, седнала на перваза на прозореца при залез слънце, с мека оранжева светлина, падаща върху козината ѝ, в акварелен стил. ”

чрез ChatGPT

Веднага ще видите разликата между произволна снимка на котка, генерирана от ChatGPT, и точния стил на снимка на котка, която търсите!

чрез ChatGPT

Разбира се, можете да помолите ChatGPT да поправи частите, които не ви харесват. Повторете подсказката на инструмента, за да поправите осветлението, котката или каквото и да е друго. Можете да правите това толкова пъти, колкото е необходимо, докато получите точно това, от което се нуждаете.

💡Съвет от професионалист: Разделете го на по-малки, лесни за възприемане части, вместо да пишете едно дълго подсказване. Например, първо подскажете на ChatGPT да генерира сцената (например „Мистична гора“), а след това добавете подробности за настроението, осветлението и цветовете в последващо подсказване. Това ви дава по-голям контрол над спецификите и ви позволява да прецизирате резултатите.

Съвети за създаване на ефективни подсказки

Искате впечатляващо AI изкуство? Всичко започва с това как формулирате първоначалната си подсказка. Добре формулираната подсказка е тайната за превръщането на вашата визия в реалност. Ето как да създавате подсказки, които помагат на генератора на изображения ChatGPT да съживи вашите въображаеми образи.

1. Започнете с ясна основна концепция

Първоначалната ви подсказка се нуждае от силна централна идея – мислете за нея като за ментална скица, която давате на DALL-E, преди да добавите детайлите. Ясната, описателна подсказка задава тона на изображението и гарантира точни резултати.

Примерно подсказване: Създайте назъбен, покрит със сняг планински връх, на източната страна на който пада златиста слънчева светлина. Резултат: Драматичен, остър планински връх, покрит със сняг, който блести топло, където утринното слънце целува неговия неравен източен склон, хвърляйки меки сенки на противоположната страна!

чрез ChatGPT

2. Добавете богати визуални детайли

Колкото по-конкретни подробности включите, толкова по-добре изображенията ви с ChatGPT ще съответстват на вашата визия. Добавянето на елементи като осветление, перспектива и настроение може да направи значителна разлика.

Например, вместо неясна подсказка като „Нарисувай уютно кафене“, опитайте нещо по-конкретно:

Примерно подсказване: Нарисувайте интериор на селска кафене с дървени греди, топли лампи Едисън, висящи от тавана, и сутрешна светлина, проникваща през големи прозорци.

Ето как изглежда резултатът:

чрез ChatGPT

3. Използвайте референции за артистичен стил

Когато създавате подсказки за DALL-E, позоваването на конкретни художествени стилове или художници може да ви помогне да определите естетиката, която имате предвид. Художествените стилове определят тона на текстурата, цветовата палитра и нивото на детайлност, което прави вашата заявка по-прецизна.

Споменете движения като импресионизма (светло и меко), сюрреализма (мечтателно и абстрактно) или барока (богато и драматично). Можете също да споменете художници като Моне (атмосферни пейзажи), Ван Гог (живо и емоционално) или Хокусай (японски дърворезба).

Примерна подсказка: Нарисувайте мъглива горска пейзаж в стила на аниме, с меки пастелни цветове и мечтателно осветление.

Ето как изглежда това:

чрез ChatGPT

4. Създайте атмосфера

За да създадете подходящото настроение за вашата ChatGPT картина, е важно да обърнете внимание на атмосферните и средовите детайли.

Ярките описания създават специфична атмосфера, която оживява сцената ви. Включете елементи на осветление като „златистата светлина на залеза” или „меката лунна светлина, проникваща през облаците” и опишете околната среда като „ледените тундри” или „вълнообразните зелени хълмове”. Прилагателни като „спокоен”, „зловещ” или „величествен” могат да добавят емоционална дълбочина.

Примерна подсказка: Покажете средновековен замък в бурна нощ, с мълнии, осветяващи тъмните му каменни стени и окъпани от дъжда бойници.

Ето как изглежда това:

чрез Cha tGPT

5. Насоки за това как се представя темата

Насочването на вниманието на DALL-E към конкретни аспекти на вашата тема може да повиши качеството на изображението ви. Вие гарантирате яснота и прецизност, като уточнявате детайли като позициониране, характеристики и взаимодействия с околната среда.

Обърнете внимание на позата, изражението и взаимодействието на обекта с околната среда, за да реализирате своята визия.

Примерно подсказване: Създайте изображение на червена лисица, седяща нащрек в дълбок сняг, с козината й разрошена от лек бриз и видимо дишане в студения въздух.

Ето как изглеждат резултатите!

чрез ChatGPT

Ако идеята ви не ви задоволява, редактирайте я или добавете нова подсказка. Когато сте доволни от творбата си, натиснете иконата за изтегляне!

🧠 Интересен факт: Потребителите са създали над 15 милиарда изображения, използвайки платформи като DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion. Това е много повече от общия брой изображения в цялата библиотека на Shutterstock! Само DALL-E 2 е генерирал около 916 милиона изображения само за 15 месеца.

Ограничения при използването на ChatGPT за генериране на изображения

Макар ChatGPT да е фантастична помощ за генериране на подсказки за изображения и стимулиране на творчеството, той не е без някои недостатъци. Разбирането на неговите ограничения може да ви помогне да управлявате очакванията си и да се справяте ефективно с потенциалните предизвикателства.

Системата ограничава броя на изображенията, генерирани на заявка, обикновено до три, което може да забави проекти, изискващи голямо разнообразие от изображения.

Качеството на изображението зависи до голяма степен от яснотата и детайлността на подсказките, което означава, че неясните подсказки често водят до многократни ревизии.

ChatGPT не генерира изображения, а разчита на инструменти като DALL-E, което може да създаде проблеми, ако тези външни инструменти претърпят прекъсване.

Етичните ограничения и ограниченията, свързани с авторските права, не позволяват използването на съвременни артисти, марки или защитени с авторски права герои, което ограничава определени творчески възможности.

Функциите за сътрудничество в реално време липсват, което означава, че потребителите не могат директно да създават съвместно, да споделят подсказки или да обсъждат итерации в рамките на инструмента.

ChatGPT не може да се интегрира по подразбиране с платформи за управление на проекти като ClickUp, Trello или Asana, което изисква ръчни актуализации на работните процеси по проектите.

Създаване на изображения с изкуствен интелект с ClickUp

Макар ChatGPT да ви позволява да обмисляте идеи и да генерирате съдържание или дори изображения, на платформата не можете да направите много повече. Когато става въпрос за реалното използване на това съдържание, съществува сериозно несъответствие между вашата AI платформа и тази за управление на проекти.

Въведете: ClickUp. Това е всичко в едно приложение за работа, което съхранява вашите AI експерименти и работата ви на една и съща платформа!

Искате ли вашите проекти за създаване на изображения с изкуствен интелект да вървят като по часовник? Ето как богатите функции на ClickUp могат да ви помогнат да организирате, проследявате и завършите успешно вашите проекти.

Помолете AI да генерира изображения за вашите ClickUp Whiteboards в реално време.

За сесиите за мозъчна атака ClickUp Whiteboards е фантастична функция. Можете лесно да начертаете идеите си, да направите груби скици и да сътрудничите с екипа си по визуални концепции.

И когато се сблъскате с тази революционна идея, стартирайте задачата директно от бялата дъска! Точно така, никога повече не пропускайте идея. ✨

Това е чудесен AI инструмент за бяла дъска, с който всички могат да се съгласят и да визуализират идеите си с AI генератора на изображения в ранните етапи. Да! Можете да използвате ClickUp Brain и неговата мощна AI функция на ClickUp Whiteboard, за да генерирате желаните изображения. Ето как работи:

Добавете подсказката си – в този случай „*Създайте илюстрация на запалена лампа“ – и ето резултатът!

Генерирайте изображения в реално време с ClickUp Brain

Готови ли сте да започнете да възлагате задачи, свързани с изкуството, на вашия екип? ClickUp Tasks ви помага да разделите процеса на създаване на изображения на по-малки задачи, да зададете крайни срокове и да проследявате напредъка без главоболия. С персонализирани изгледи и подробни списъци със задачи, поддържането на организация и спазването на графика е лесно.

Сътрудничество с екипа си в реално време с ClickUp

И да не забравяме инструментите за сътрудничество на ClickUp. С коментари към задачи, @споменавания и известия в реално време, вашият екип може незабавно да споделя обратна връзка за вашите творби и нови идеи!

Настройте задачите си на автоматичен режим с ClickUp Automations.

Извършването на повтарящи се задачи при създаването на изображения с изкуствен интелект може да бъде досадно, но ClickUp Automations опростява процеса, позволявайки ви да се съсредоточите върху творчеството.

Представете си автоматичното възлагане на задачи, актуализиране на статуса на проектите и изпращане на напомняния – всичко това, без да мръднете и пръст. Тези творчески инструменти за автоматизация позволяват на вашия екип да се съсредоточи върху това, което наистина има значение: създаването на перфектни AI изображения. Автоматизацията гарантира, че всичко работи гладко, така че нито една стъпка от процеса не се пропуска.

Чрез комбинирането на автоматизация, управление на задачи и сътрудничество в една платформа, ClickUp прави управлението на проекти за създаване на AI изображения по-гладко и по-ефективно от всякога.

Направете AI Image Generation да работи за вас в ClickUp!

Започването с генерирането на изображения с изкуствен интелект чрез ChatGPT може да ви се стори като учене на ново умение – защото точно това е! Но с подходящите инструменти и процеси можете да превърнете тази мощна технология в надеждна част от творческия си работен процес.

Разбира се, инструментът има някои ограничения – ограничение на броя на генерираните изображения или включените промени – но за основни нужди се справя чудесно!

За да управлявате ефективно вашите AI изображения, обаче, се нуждаете от централно място, където да съхранявате подсказки, да проследявате версии и да организирате генерираните изображения. Ето тук платформа като ClickUp е безценна!

Чрез интегрирането на всичко в една платформа, ClickUp гарантира, че вашите творчески проекти остават организирани, сътруднически и ефективни. Защо да се занимавате с няколко инструмента, когато можете да имате всичко на едно място?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и бъдете креативни, докато поддържате реда!